أفضل 10 برامج لتجربة العملاء في 2025

"اصنع عميلاً وليس عملية بيع." أقسم بهذا النهج عندما يتعلق الأمر بتجربة العملاء. لقد جعلت من أولويتي تعزيز علاقات قوية مع العملاء من خلال بناء الثقة والولاء.

وبالطبع، كان لرحلتي نصيبها من العثرات - جودة خدمة العملاء غير المتسقة، وبطء وقت الاستجابة، وبيانات العملاء المجزأة، ونقص التخصيص - لقد رأيت كل ذلك.

لكن هذه العثرات علمتني أن تقديم تجربة عملاء استثنائية يصبح أمراً طبيعياً مع استخدام الأدوات والنهج الصحيحين.

في هذه المدونة، أعددتُ لك قائمة بأفضل 10 أدوات برمجية لتجربة العملاء يمكن أن تساعدك على تركيز بيانات العملاء، وجمع الملاحظات عبر القنوات المختلفة، وتحليل سلوك العملاء لتحسين رضا العملاء بشكل عام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تجربة العملاء؟

بعد تقييم العديد من حلول برمجيات إدارة تجربة العملاء، قمتُ بتحديد العوامل الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار لتحسين تفاعلات العملاء وتمكين وكلائك من تجاوز توقعات العملاء:

مرنة وقابلة للتكيف: اختر برنامج تجربة العملاء (CX) الذي يتكيف مع كل أنواع الأعمال ويناسب احتياجاتك الفريدة، بغض النظر عن حجم مؤسستك وطبيعتها

اختر برنامج تجربة العملاء (CX) الذي يتكيف مع كل أنواع الأعمال ويناسب احتياجاتك الفريدة، بغض النظر عن حجم مؤسستك وطبيعتها سهل التهيئة: ابحث عن برنامج تجربة العملاء الذي يسهل تهيئته. تأكد من أنه يمكنك إعداد النظام بسهولة دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالترميز. تحقق أيضًا مما إذا كانت الأداة تسمح لمطوري البرامج والمصممين بتنفيذ برنامج الاستطلاع الخاص بك

ابحث عن برنامج تجربة العملاء الذي يسهل تهيئته. تأكد من أنه يمكنك إعداد النظام بسهولة دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالترميز. تحقق أيضًا مما إذا كانت الأداة تسمح لمطوري البرامج والمصممين بتنفيذ برنامج الاستطلاع الخاص بك تحليلات تجربة العملاء: اختر برنامج تجربة العملاء مع تحليلات تجربة العملاء متعددة القنوات. سيساعدك ذلك على جمع بيانات العملاء وتحليلها من قنوات متعددة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات مركز الاتصال وما إلى ذلك، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

اختر برنامج تجربة العملاء مع تحليلات تجربة العملاء متعددة القنوات. سيساعدك ذلك على جمع بيانات العملاء وتحليلها من قنوات متعددة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات مركز الاتصال وما إلى ذلك، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات الإمكانات التنبؤية: اختر الأدوات التي تقدم تحليلات تنبؤية للبقاء في صدارة العملاء الذين يعانون من عدم الرضا عن العملاء من خلال قياس تجربة العملاء في مراحل مختلفة من رحلة العميل

اختر الأدوات التي تقدم تحليلات تنبؤية للبقاء في صدارة العملاء الذين يعانون من عدم الرضا عن العملاء من خلال قياس تجربة العملاء في مراحل مختلفة من رحلة العميل عمليات التكامل: تستخدم الشركات تطبيقات متعددة لتنفيذ عملياتها. لذا، ابحث عن منصة إدارة تجربة العملاء التي يمكن أن تتكامل مع تطبيقاتك الحالية وتخصيص سير عملك

تستخدم الشركات تطبيقات متعددة لتنفيذ عملياتها. لذا، ابحث عن منصة إدارة تجربة العملاء التي يمكن أن تتكامل مع تطبيقاتك الحالية وتخصيص سير عملك الأتمتة: ابحث عن حل لتجربة العملاء يمكنه جمع ملاحظات العملاء تلقائيًا، وتقديم ردود سريعة على استفسارات العملاء، وتعيين تذاكر للوكلاء بناءً على متطلبات العميل، وما إلى ذلك.

أفضل 10 برامج لتجربة العملاء لاستخدامها

أصبح تحسين تجربة العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لشركتك اليوم، واختيار البرنامج المناسب يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. لذا، وبدون مزيد من اللغط، إليك قائمة منتقاة لأفضل 10 برامج لتجربة العملاء بناءً على ميزاتها وأسعارها وقيودها ومراجعات العملاء.

يمكن أن تساعدك هذه البرامج على تقديم خدمة استثنائية وبناء علاقات دائمة مع العملاء.

1. ClickUp (الأفضل للتواصل مع العملاء وإدارتهم)

في ClickUp تتمثل إحدى قيمنا التوجيهية في بناء ثقافة تضع العميل في المقام الأول. إن التركيز على العميل يقود كل ما نقوم به ولذلك، بالطبع، نستخدم ClickUp لمساعدتنا على إسعاد العملاء!

من التواصل مع العملاء إلى إدارة العملاء، وتحليلات العملاء، وإدارة المشاريع, أهداف خدمة العملاء الإعداد، وتعاون الفريق- يساعدك ClickUp على أتمتة وتبسيط سير عمل تجربة العملاء بالكامل.

مع حل CRM من ClickUp يمكنني تصور خط أنابيب المبيعات وتتبع حسابات العملاء وإدارة علاقات العملاء. يمكنك أيضًا إنشاء قاعدة بيانات العملاء بالكامل على ClickUp واستخدامها للوصول إلى جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة.

_إدارة بيانات العملاء بكفاءة والحصول على رؤى تفصيلية مع حل إدارة علاقات العملاء من ClickUp

لوحات تحكم ClickUp Dashboards هي الطريقة المثلى لمراقبة القيمة الدائمة للعميل. تساعدك أكثر من 50 أداة في الحصول على رؤى متقدمة حول سلوك العملاء. يمكنك أيضًا تتبع الاتجاهات، والعثور على مجالات التحسين، وتعيين المهام لأعضاء الفريق لتحسين تجربة عملائك. برنامج إدارة مشروعات العملاء من ClickUp يجعل من السهل على فرق خدمة العملاء البقاء متزامنة مع جميع تحديثات العملاء. يمكنهم بسهولة تفويض المهام، وتحديد الأولويات، والإبلاغ عن المشكلات، مما يضمن مواءمة جميع الجهود.

_تحسين التواصل مع العملاء من خلال ضمان اتخاذ إجراءات فورية باستخدام برنامج ClickUp لإدارة مشاريع العملاء

إحدى الميزات البارزة لمنصتنا هي ClickUp Brain . إنه مساعد ذكاء اصطناعي يعزز إدارة العملاء من خلال:

تلخيص مكالمات العملاء وتعليقاتهم على المنتجات

إنشاء استبيانات العملاء

إنشاء حملات مخصصة

إنشاء استجابات مخصصة للعملاء

إنشاء أدلة لخدمة العملاء

إضفاء الطابع الشخصي على تفاعل العملاء وتحسين تجربة العملاء مع ClickUp Brain

تعد قوالب ClickUp Brain رائعة لتبسيط جميع تفاعلات العملاء عبر القنوات المختلفة. يمكنك بسهولة إدارة تفاعلات العملاء وتحسين علاقاتك مع العملاء من خلال قالب إدارة الارتباطات المتعددة من ClickUp . يساعد في تتبع المهام والمواعيد النهائية عبر مختلف مشاريع العملاء، ومراقبة التقدم المحرز، وتحديد أولويات أعباء العمل. يمكنك أيضًا استخدامه لتنظيم المهام وإدارة الموارد والتعاون مع فريقك.

قالب إدارة الارتباطات المتعددة الخاص بـ ClickUp

القالب قالب خطة التواصل من ClickUp ساعد فريقي في إعداد استراتيجية فعالة للتواصل لضمان التواصل الواضح والمتسق مع العملاء. جربه إذا كنت تتطلع إلى استهداف جمهورك المطلوب، وتحديد أفضل قنوات التواصل، وقياس نجاح جهود التواصل.

تنزيل هذا النموذج

خطة التواصل الخاصة بـ ClickUp

القالب نموذج استبيان رضا العملاء ممتاز لقياس رضا العملاء. فهو يساعدك على فهم رأي العملاء في منتجك. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء استبيانات العملاء، والتقاط الإجابات، وتقييم نتائج الاستبيان، وتحديد فرص تحسين تجربة العملاء.

قم بتنزيل هذا القالب

قالب استبيان رضا العملاء من ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

تصور حوادث العملاء واتجاهات المخاطر: احصل على نظرة عامة على شرائح العملاء الأكثر خطورة، وحدد أسباب تراجع العملاء، وتوقع الإيرادات باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تحديد الاتجاهات عبر شرائح العملاء المختلفة والتنبؤ بالإيرادات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تكامل البريد الإلكتروني: أتمتة التواصل مع العملاء وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل أو تحديثات المشروع إلى العملاء باستخدام تكامل البريد الإلكتروني في ClickUp

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء مباشرةً داخل ClickUp

إنشاء محتوى مخصص: تعزيز تجربة العملاء من خلال تخصيص التواصل مع ClickUp Brain جمع البيانات ذات الصلة: الحصول على ملاحظات العملاء وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ باستخدام نماذج النقر فوق النماذج أتمتة سير العمل: ضمان الاستجابة السريعة للعملاء من خلال أتمتة المهام باستخدام أتمتة ClickUp Automations قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن عملية الإعداد والتخصيص الأولية تستغرق وقتاً طويلاً بسبب المجموعة الواسعة من الخيارات والميزات

تفتقر تجربة تطبيق الهاتف المحمول إلى الوظائف الكاملة المتاحة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)

2. HubSpot (الأفضل لأتمتة خدمة العملاء)

via هب سبوت يساعد برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي من HubSpot على تبسيط عمليات دعم العملاء وأتمتة خدمة العملاء. وهو يوفر قاعدة بيانات مركزية للعملاء لعرض درجات صحة العملاء واستخدام المنتج والتذاكر.

أفضل جزء في HubSpot's CRM هو القدرة على جمع ملاحظات العملاء من خلال استطلاعات الرأي المخصصة. فهو يوفر تقريراً مفصلاً لتحليلات الخدمة يساعد على تحديد مخاطر الزبدة، وإيجاد مجالات لزيادة مستويات رضا العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يحلل تكامله القائم على الذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء ويوفر رؤى لتخصيص التواصل مع العملاء بناءً على القنوات ونوع المشكلة.

أفضل ميزات HubSpot

توجيه العملاء تلقائيًا إلى الوكيل أو الفريق المناسب باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الحصول على رؤى موحدة للعملاء لتحسين عمليات خدمة العملاء والاحتفاظ بالعملاء

تحسين كفاءة العملاء من خلال مكتب المساعدة ومساحة عمل قوية لإصدار التذاكر

تقديم بوابات مخصصة للعملاء لتحسين تجربة العملاء

قيود HubSpot

يقدم HubSpot عقودًا سنوية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الأولية

لا يوفر اختبار A / B على الخطط الأقل

تسعير #### HubSpot

أدوات مجانية

منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا منصة العملاء المحترفين: 1300 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا

1300 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا منصة العملاء المؤسسيين: 4,300 دولار شهريًا ل 7 مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. المنصة (الأفضل للحملات التسويقية المصممة خصيصًا)

via المنصة Podium هي أداة للتفاعل مع العملاء تساعد الشركات على إدارة معلومات العملاء, شهادات العملاء والمراجعات عبر الإنترنت ورسائل العملاء. تعمل ميزة ملفات تعريف جهات الاتصال على تبسيط تتبع تفاعلات العملاء عبر مختلف القنوات، مما يتيح لك إنشاء تجربة مخصصة لكل عميل.

أفضل جزء في برنامج إدارة تجربة العملاء في بوديوم هو أنه يمكنك إضافة علامات لكل ملف تعريف عميل، مثل عميل VIP، ومؤسس، ومتاجر التجزئة، لتخصيص رسائلك حسب سمات العميل.

أفضل ميزات Podium

إرسال استبيانات سريعة عبر الرسائل النصية والحصول على رؤى في الوقت الفعلي من العملاء

فهم موقع العملاء في رحلة العميل في مرحلة العميل وتخصيص تجاربهم

إنشاء رسائل مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحملات التسويق النصية

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المبيعات وجدولة المكالمات وأتمتة التواصل مع العملاء

قيود المنصة

لديها خيارات تخصيص محدودة للرسائل

سيتعين عليك دفع رسوم معالجة كبيرة بالإضافة إلى التكلفة الحالية لتلقي المدفوعات من العملاء

أسعار المنصة

النواة : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا الإحترافية : 599 دولارًا شهريًا

: 599 دولارًا شهريًا توقيع: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المنصة

G2: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. Zendesk (الأفضل لإدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة)

via

٪ / href/ https://www.zendesk.com/in/ Zendesk /%href/

يعد Zendesk's CRM التخاطبي أداة رائعة لتخصيص تجارب العملاء وكسب ولاء العملاء. يساعدك على البقاء على اتصال مع العملاء في جميع الأوقات. يمكنك الوصول إلى جميع رسائل العملاء وتفاعلاتهم عبر القنوات المختلفة في مكان واحد والرد بسهولة من واجهة شاملة.

تعمل ميزة الوكيل المساعد على توجيه الوكلاء لتقديم حلول أسرع من خلال التنبؤ بالخطوات التالية والتوصية بالإجراءات وأتمتة سير العمل.

أفضل ميزات Zendesk

استمتع بدعم متعدد القنوات للبريد الإلكتروني والدردشة والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة جميع العملاء

أضف رسائل مخصصة إلى موقعك الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والقنوات الاجتماعية الشائعة ومختلف أدوات إنتاجية الأعمال لتوفير الدعم الفوري للعملاء وشركاء الأعمال

وجِّه التفاعلات الواردة إلى الوكلاء تلقائياً بناءً على متطلبات العميل

قيود Zendesk

يوفِّر خيارات تخصيص محدودة لتحسين سير عمل تذاكر الدعم

لديه تكاملات محدودة للتجارة الإلكترونية

تسعير Zendesk

مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا

تجربة لمدة 14 يومًا Suite Team : 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا Suite Growth : 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا Suite Professional: 115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. بيرد آي (الأفضل للحصول على رؤى تفصيلية للعملاء)

via

_/ href/ _https://birdeye.com Birdeye /%href/

Birdeye هو برنامج تجربة عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بجمع وتحليل ملاحظات العملاء في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تحديد الفرص المتاحة لتحسين تجربة العملاء. تمكّنك ميزة المراسلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من التواصل والتحويل والتفاعل مع العملاء عبر قنوات مختلفة.

أفضل جزء في هذه الأداة هو أنه يمكنك تصنيف آراء العملاء مقارنةً بالمنافسين المحليين لتحديد نقاط القوة والضعف في عملك. كما تساعدك أيضاً على تحديد اتجاهات تفاعل العملاء وتحسين الجهود وفقاً لذلك.

أفضل الميزات #### Birdeye

تحويل ردود الاستبيانات ومراجعات العملاء إلى تذاكر دعم

جمع المدفوعات، وإرسال تذكيرات بالمواعيد، وطلب المراجعات والإحالات، كل ذلك من خلال منصة واحدة

استخدام تطبيق Birdeye للجوال للتواصل مع العملاء أثناء التنقل

إطلاق حملات استطلاع الرأي الآلية للحصول على تعليقات العملاء الفورية

قيود Birdeye

لديه خيارات دعم متعددة اللغات محدودة

لا يدعم تصفية بيانات العملاء المتقدمة أو تجزئة بيانات العملاء

تسعير #### تسعير Birdeye

تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة

تقييمات ومراجعات Birdeye

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

6. زوهو ديسك (الأفضل لخدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via مكتب زوهو Zoho Desk هو برنامج شامل لإدارة تجربة العملاء لحل استفسارات العملاء، وتتبع تقييمات سعادة العملاء، وأتمتة سير العمل، وتحديد المشكلات في خدمة العملاء.

تم دمج Zia، مساعد Zoho المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في الموقع الإلكتروني والتطبيق. يمكن للعملاء الدردشة مع Zia للحصول على إجابات ذات صلة باستفساراتهم. يحلل مساعد الذكاء الاصطناعي المشاعر الكامنة وراء كل تذكرة ويضيف إليها السياق حتى تتمكن من تقديم الحلول المناسبة.

يوفّر Zoho Desk نظام تذاكر متعدد القنوات وعرض تذاكر سهل الاستخدام. يساعدك هذا على حل التذاكر بسرعة وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج Zoho CRM تلقائيًا في Zoho Desk للوصول إلى البيانات ذات الصلة وتقديم حلول مخصصة للعملاء.

أفضل ميزات Zoho Desk

جمع تذاكر الدعم من مختلف القنوات وتنظيمها في واجهة واحدة لتقليل وقت استجابة العملاء

منع تداخل التذاكر باستخدام ميزة الكشف عن تصادم الوكلاء

قياس مدى سعادة العملاء من خلال التحليلات المتقدمة وتحديد مجالات التحسين

تلقي إشعارات بالحلول غير المفيدة باستخدام مساعده المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود Zoho Desk

لديه إمكانيات محدودة لإعداد تقارير لوحة المعلومات

تم الإبلاغ عن وجود مشكلات في Zoho Desk عند محاولة التكامل مع Office 365

تسعير Zoho Desk

مجانًا: تجربة لمدة 15 يومًا

تجربة لمدة 15 يومًا السريع: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم عادي : 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Zoho Desk التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

7. GainSight (الأفضل لتنفيذ الخدمة الذاتية للعملاء)

via Gainsight GainSight هو برنامج فعال آخر لإدارة تجربة العملاء. فهو يوفر موارد خدمة ذاتية مركزية وموارد خدمة ذاتية مركزية وميزات تلقائية للدعوة إلى اتخاذ إجراءات، وميزات مشاركة داخل التطبيق لإعداد العملاء بسلاسة. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء مباشرةً في التطبيق لتسريع عملية التأهيل.

يساعدك Gainsight على جمع الملاحظات وتحليلها في أي مرحلة من مراحل رحلة العميل وتحديد الاتجاهات لتحسين تجربة العميل. وأفضل ما في الأمر هو أنه يرتب جميع بيانات العملاء المنظمة وغير المنظمة، مثل الردود على الاستبيانات والمراجعات عبر الإنترنت وملاحظات الاجتماعات، في مكان واحد. يساعدك ذلك على تحويل رؤى البيانات إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات GainSight

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المستخدم بناءً على متطلبات العملاء من خلال خيارات متقدمة مثل التجزئة القائمة على الاحتياجات والتجزئة السلوكية

تحديد الأسباب الجذرية لضعف تجربة العملاء والتعاون مع الأقسام المختلفة لحلها

استخدام ميزات التحليلات المدمجة لتتبع مقاييس تفاعل المستخدم الرئيسية ومقاييس السلوك

قيود GainSight

يفتقر إلى خاصية التحليلات التنبؤية للتنبؤ بتخبط العملاء

تسعير #### GainSight

الأساسيات : التسعير المخصص

: التسعير المخصص المؤسسات: تسعير مخصص

GainSight التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

8. كوالتريكس (الأفضل لإدارة الاستبيانات)

via كوالتريكس تستخدم Qualtrics نهجًا قائمًا على البيانات لتحسين تجربة العملاء. فهو يجمع ويحلل ملاحظات العملاء غير المنظمة والمنظمة عبر قنوات مختلفة طوال رحلة العميل بأكملها، مما يسمح لك بتحليل تفاعلات العملاء وتقييم نقاط اتصال العملاء الأكثر أهمية.

تقوم ميزة أتمتة Qualtrics تلقائيًا بتعيين الإجراءات تلقائيًا للفرق المناسبة للاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء. كما أنها تساعد في إنشاء شرائح وملفات تعريفية للعملاء لتخصيص تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات Qualtrics

احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي عند اكتشاف كلمات أو مصطلحات محددة في ملاحظات العملاء

الوصول إلى قوالب استبيانات قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة

مركزية جميع تفاعلات العملاء وملاحظاتهم في مكان واحد لإنشاء ملفات تعريفية غنية للعملاء وتخصيص تجربة العملاء

أتمتة مهام سير العمل لتقديم حلول سريعة للعملاء والتنبؤ بسلوك العملاء

قيود Qualtrics

تحتاج إلى بعض مهارات الترميز لتخصيص الاستبيانات بما يتجاوز الخيارات الأساسية المتاحة

لا يوفر أدوات كافية لمعالجة البيانات بالجملة

تسعير Qualtrics

تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والصناعة

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: غير متاح

9. الوكيل المباشر (الأفضل لتقديم مكتب مساعدة متعدد القنوات)

via وكيل مباشر Live Agent عبارة عن منصة تجربة عملاء قابلة للتخصيص بالكامل مع مكتب مساعدة متقدم وخدمة ذاتية وميزات إدارة التذاكر. تتيح أداة الدردشة المباشرة الخاصة به للوكلاء الرد على استفسارات العملاء بسرعة. يمكنك دمجها في أي موقع إلكتروني أو تطبيق لخدمة عملاء سريعة.

كما يوفر لك Live Agent أيضاً البرنامج الذي تحتاجه لإعداد مركز اتصال للتعامل مع استفسارات العملاء المعقدة وتقديم الدعم الشخصي. وهذا يساعد على بناء ثقة العملاء وولائهم.

ما يميز هذا البرنامج عن غيره من الحلول البرمجية لتجربة العملاء هو تكامل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك التواصل مع العملاء عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً من نظام التذاكر.

الوكيل المباشر أفضل الميزات

إدارة رسائل العملاء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في مكان واحد، مما يقلل من فرصة فقدان تتبع تعليقات العملاء والرسائل المباشرة والإشارات

مساعدة الوكلاء على تتبُّع مشكلات العملاء التي لا يمكن حلها فوراً باستخدام برنامج التذاكر الخاص به

متابعة رحلة حل تذكرة العميل في سلسلة رسائل واحدة باستخدام ميزة تدفق التذاكر المختلطة

قيود الوكيل المباشر #### قيود الوكيل المباشر

يرى بعض المستخدمين أن هناك مجالاً للتحسين في وظيفة إعداد التقارير الخاصة به

لا يمكنك عرض علامات التذاكر على الصفحة الرئيسية

تسعير الوكيل المباشر

مجاناً: تجربة لمدة 30 يوماً

تجربة لمدة 30 يوماً صغير 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متوسط : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم كبير : كبير : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 85 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الوكيل المباشر

G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

10. ميداليا (الأفضل لإدارة المراجعات الشاملة)

via

٪ / href/ https://www.medallia.com المتوسطية /%href/

يساعد برنامج Medallia في التقاط ومراقبة ملاحظات بيانات العملاء في الوقت الفعلي والتصرف بناءً عليها. وتتمثل إحدى ميزاتها البارزة في أنها تحلل التعليقات الواردة من مصادر عديدة للتنبؤ باحتياجات وسلوك العملاء الحاليين والمحتملين. كما تساعد المنصة أيضًا في تحديد العملاء الذين قد يتعرضون لخطر التغيّر، وتقترح أفضل مسار للعمل بناءً على تلك النتائج.

تعجبني الطريقة التي تقدم بها Medallia رؤى حول السلوك الرقمي للعملاء. فهي تتعقب تلقائيًا تفاعل العملاء على الموقع الإلكتروني والتطبيق، و تقترح أفكارًا لتخصيص تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات Medallia

الحصول على ملاحظات دقيقة للعملاء عبر المناطق الجغرافية من خلال ترجمة الكلام إلى نص بأكثر من 30 لغة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تتبع سلوك العملاء تلقائياً، بما في ذلك وقت التركيز وعدد النقرات

الحصول على رؤى تفصيلية حول ملاحظات العملاء عبر الفيديو من خلال تقنية التعرّف على الأشياء

تعلّم المعايير التنافسية وتحليل رحلات العملاء

قيود Medallia

عملية التنفيذ طويلة وتستغرق وقتاً طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد

يفتقر إلى ميزة التحليلات التنبؤية

تسعير Medallia

تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة

تقييمات ومراجعات Medallia

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

تحسين تجربة العملاء مع ClickUp

يتطلب تعزيز كفاءة دعم العملاء، وتحليل الرؤى في الوقت الفعلي، وتقديم تجربة مخصصة، والتعامل مع شكاوى العملاء نهجًا منظمًا. هذا هو بالضبط سبب حاجتك إلى حل برمجي شامل لتجربة العملاء مثل ClickUp.

يساعدك ClickUp على عرض جميع العلاقات مع العملاء في لمحة سريعة ومركزة بيانات العملاء وتخصيص التواصل مع العملاء وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى أنه يعمل على أتمتة المهام لتحسين كفاءة خدمة العملاء. اشترك مجانًا على ClickUp للارتقاء بتجربة عملائك إلى المستوى التالي!