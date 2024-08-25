أفضل 10 برامج لتجربة العملاء في 2025

"اصنع عميلاً وليس عملية بيع." أقسم بهذا النهج عندما يتعلق الأمر بتجربة العملاء. لقد جعلت من أولويتي تعزيز علاقات قوية مع العملاء من خلال بناء الثقة والولاء.
وبالطبع، كان لرحلتي نصيبها من العثرات - جودة خدمة العملاء غير المتسقة، وبطء وقت الاستجابة، وبيانات العملاء المجزأة، ونقص التخصيص - لقد رأيت كل ذلك.
لكن هذه العثرات علمتني أن تقديم تجربة عملاء استثنائية يصبح أمراً طبيعياً مع استخدام الأدوات والنهج الصحيحين.
في هذه المدونة، أعددتُ لك قائمة بأفضل 10 أدوات برمجية لتجربة العملاء يمكن أن تساعدك على تركيز بيانات العملاء، وجمع الملاحظات عبر القنوات المختلفة، وتحليل سلوك العملاء لتحسين رضا العملاء بشكل عام.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تجربة العملاء؟
بعد تقييم العديد من حلول برمجيات إدارة تجربة العملاء، قمتُ بتحديد العوامل الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار لتحسين تفاعلات العملاء وتمكين وكلائك من تجاوز توقعات العملاء:
- مرنة وقابلة للتكيف: اختر برنامج تجربة العملاء (CX) الذي يتكيف مع كل أنواع الأعمال ويناسب احتياجاتك الفريدة، بغض النظر عن حجم مؤسستك وطبيعتها
- سهل التهيئة: ابحث عن برنامج تجربة العملاء الذي يسهل تهيئته. تأكد من أنه يمكنك إعداد النظام بسهولة دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بالترميز. تحقق أيضًا مما إذا كانت الأداة تسمح لمطوري البرامج والمصممين بتنفيذ برنامج الاستطلاع الخاص بك
- تحليلات تجربة العملاء: اختر برنامج تجربة العملاء مع تحليلات تجربة العملاء متعددة القنوات. سيساعدك ذلك على جمع بيانات العملاء وتحليلها من قنوات متعددة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وتفاعلات مركز الاتصال وما إلى ذلك، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات
- الإمكانات التنبؤية: اختر الأدوات التي تقدم تحليلات تنبؤية للبقاء في صدارة العملاء الذين يعانون من عدم الرضا عن العملاء من خلال قياس تجربة العملاء في مراحل مختلفة من رحلة العميل
- عمليات التكامل: تستخدم الشركات تطبيقات متعددة لتنفيذ عملياتها. لذا، ابحث عن منصة إدارة تجربة العملاء التي يمكن أن تتكامل مع تطبيقاتك الحالية وتخصيص سير عملك
- الأتمتة: ابحث عن حل لتجربة العملاء يمكنه جمع ملاحظات العملاء تلقائيًا، وتقديم ردود سريعة على استفسارات العملاء، وتعيين تذاكر للوكلاء بناءً على متطلبات العميل، وما إلى ذلك.
أفضل 10 برامج لتجربة العملاء لاستخدامها
أصبح تحسين تجربة العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لشركتك اليوم، واختيار البرنامج المناسب يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. لذا، وبدون مزيد من اللغط، إليك قائمة منتقاة لأفضل 10 برامج لتجربة العملاء بناءً على ميزاتها وأسعارها وقيودها ومراجعات العملاء.
يمكن أن تساعدك هذه البرامج على تقديم خدمة استثنائية وبناء علاقات دائمة مع العملاء.
1. ClickUp (الأفضل للتواصل مع العملاء وإدارتهم)
في ClickUp تتمثل إحدى قيمنا التوجيهية في بناء ثقافة تضع العميل في المقام الأول. إن التركيز على العميل يقود كل ما نقوم به ولذلك، بالطبع، نستخدم ClickUp لمساعدتنا على إسعاد العملاء!
من التواصل مع العملاء إلى إدارة العملاء، وتحليلات العملاء، وإدارة المشاريع, أهداف خدمة العملاء الإعداد، وتعاون الفريق- يساعدك ClickUp على أتمتة وتبسيط سير عمل تجربة العملاء بالكامل.
مع حل CRM من ClickUp يمكنني تصور خط أنابيب المبيعات وتتبع حسابات العملاء وإدارة علاقات العملاء. يمكنك أيضًا إنشاء قاعدة بيانات العملاء بالكامل على ClickUp واستخدامها للوصول إلى جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة.
_إدارة بيانات العملاء بكفاءة والحصول على رؤى تفصيلية مع حل إدارة علاقات العملاء من ClickUp
لوحات تحكم ClickUp Dashboards هي الطريقة المثلى لمراقبة القيمة الدائمة للعميل. تساعدك أكثر من 50 أداة في الحصول على رؤى متقدمة حول سلوك العملاء. يمكنك أيضًا تتبع الاتجاهات، والعثور على مجالات التحسين، وتعيين المهام لأعضاء الفريق لتحسين تجربة عملائك. برنامج إدارة مشروعات العملاء من ClickUp يجعل من السهل على فرق خدمة العملاء البقاء متزامنة مع جميع تحديثات العملاء. يمكنهم بسهولة تفويض المهام، وتحديد الأولويات، والإبلاغ عن المشكلات، مما يضمن مواءمة جميع الجهود.
_تحسين التواصل مع العملاء من خلال ضمان اتخاذ إجراءات فورية باستخدام برنامج ClickUp لإدارة مشاريع العملاء
إحدى الميزات البارزة لمنصتنا هي ClickUp Brain . إنه مساعد ذكاء اصطناعي يعزز إدارة العملاء من خلال:
- تلخيص مكالمات العملاء وتعليقاتهم على المنتجات
- إنشاء استبيانات العملاء
- إنشاء حملات مخصصة
- إنشاء استجابات مخصصة للعملاء
- إنشاء أدلة لخدمة العملاء
إضفاء الطابع الشخصي على تفاعل العملاء وتحسين تجربة العملاء مع ClickUp Brain
تعد قوالب ClickUp Brain رائعة لتبسيط جميع تفاعلات العملاء عبر القنوات المختلفة. يمكنك بسهولة إدارة تفاعلات العملاء وتحسين علاقاتك مع العملاء من خلال قالب إدارة الارتباطات المتعددة من ClickUp . يساعد في تتبع المهام والمواعيد النهائية عبر مختلف مشاريع العملاء، ومراقبة التقدم المحرز، وتحديد أولويات أعباء العمل. يمكنك أيضًا استخدامه لتنظيم المهام وإدارة الموارد والتعاون مع فريقك.
القالب قالب خطة التواصل من ClickUp ساعد فريقي في إعداد استراتيجية فعالة للتواصل لضمان التواصل الواضح والمتسق مع العملاء. جربه إذا كنت تتطلع إلى استهداف جمهورك المطلوب، وتحديد أفضل قنوات التواصل، وقياس نجاح جهود التواصل.
القالب نموذج استبيان رضا العملاء ممتاز لقياس رضا العملاء. فهو يساعدك على فهم رأي العملاء في منتجك. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء استبيانات العملاء، والتقاط الإجابات، وتقييم نتائج الاستبيان، وتحديد فرص تحسين تجربة العملاء.
ClickUp أفضل الميزات
- تصور حوادث العملاء واتجاهات المخاطر: احصل على نظرة عامة على شرائح العملاء الأكثر خطورة، وحدد أسباب تراجع العملاء، وتوقع الإيرادات باستخداملوحات معلومات ClickUp
تحديد الاتجاهات عبر شرائح العملاء المختلفة والتنبؤ بالإيرادات باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards
- تكامل البريد الإلكتروني: أتمتة التواصل مع العملاء وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل أو تحديثات المشروع إلى العملاء باستخدام تكامل البريد الإلكتروني في ClickUp
إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء مباشرةً داخل ClickUp
إنشاء محتوى مخصص: تعزيز تجربة العملاء من خلال تخصيص التواصل معClickUp Brain
- جمع البيانات ذات الصلة: الحصول على ملاحظات العملاء وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ باستخدامنماذج النقر فوق النماذج
- أتمتة سير العمل: ضمان الاستجابة السريعة للعملاء من خلال أتمتة المهام باستخدامأتمتة ClickUp Automations
قيود ClickUp
- جمع البيانات ذات الصلة: الحصول على ملاحظات العملاء وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ باستخدامنماذج النقر فوق النماذج
- يجد بعض المستخدمين أن عملية الإعداد والتخصيص الأولية تستغرق وقتاً طويلاً بسبب المجموعة الواسعة من الخيارات والميزات
- تفتقر تجربة تطبيق الهاتف المحمول إلى الوظائف الكاملة المتاحة في إصدار سطح المكتب
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,100 تقييم)
2. HubSpot (الأفضل لأتمتة خدمة العملاء)
via هب سبوت يساعد برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي من HubSpot على تبسيط عمليات دعم العملاء وأتمتة خدمة العملاء. وهو يوفر قاعدة بيانات مركزية للعملاء لعرض درجات صحة العملاء واستخدام المنتج والتذاكر.
أفضل جزء في HubSpot's CRM هو القدرة على جمع ملاحظات العملاء من خلال استطلاعات الرأي المخصصة. فهو يوفر تقريراً مفصلاً لتحليلات الخدمة يساعد على تحديد مخاطر الزبدة، وإيجاد مجالات لزيادة مستويات رضا العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يحلل تكامله القائم على الذكاء الاصطناعي تفاعلات العملاء ويوفر رؤى لتخصيص التواصل مع العملاء بناءً على القنوات ونوع المشكلة.
أفضل ميزات HubSpot
- توجيه العملاء تلقائيًا إلى الوكيل أو الفريق المناسب باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- الحصول على رؤى موحدة للعملاء لتحسين عمليات خدمة العملاء والاحتفاظ بالعملاء
- تحسين كفاءة العملاء من خلال مكتب المساعدة ومساحة عمل قوية لإصدار التذاكر
- تقديم بوابات مخصصة للعملاء لتحسين تجربة العملاء
قيود HubSpot
- يقدم HubSpot عقودًا سنوية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الأولية
- لا يوفر اختبار A / B على الخطط الأقل
تسعير #### HubSpot
- أدوات مجانية
- منصة العملاء المبتدئين: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- منصة العملاء المحترفين: 1300 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين، تُدفع سنويًا
- منصة العملاء المؤسسيين: 4,300 دولار شهريًا ل 7 مستخدمين
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
3. المنصة (الأفضل للحملات التسويقية المصممة خصيصًا)
via المنصة Podium هي أداة للتفاعل مع العملاء تساعد الشركات على إدارة معلومات العملاء, شهادات العملاء والمراجعات عبر الإنترنت ورسائل العملاء. تعمل ميزة ملفات تعريف جهات الاتصال على تبسيط تتبع تفاعلات العملاء عبر مختلف القنوات، مما يتيح لك إنشاء تجربة مخصصة لكل عميل.
أفضل جزء في برنامج إدارة تجربة العملاء في بوديوم هو أنه يمكنك إضافة علامات لكل ملف تعريف عميل، مثل عميل VIP، ومؤسس، ومتاجر التجزئة، لتخصيص رسائلك حسب سمات العميل.
أفضل ميزات Podium
- إرسال استبيانات سريعة عبر الرسائل النصية والحصول على رؤى في الوقت الفعلي من العملاء
- فهم موقع العملاء في رحلة العميل في مرحلة العميل وتخصيص تجاربهم
- إنشاء رسائل مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحملات التسويق النصية
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المبيعات وجدولة المكالمات وأتمتة التواصل مع العملاء
قيود المنصة
- لديها خيارات تخصيص محدودة للرسائل
- سيتعين عليك دفع رسوم معالجة كبيرة بالإضافة إلى التكلفة الحالية لتلقي المدفوعات من العملاء
أسعار المنصة
- النواة: 399 دولارًا شهريًا
- الإحترافية: 599 دولارًا شهريًا
- توقيع: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات المنصة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1500 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)
4. Zendesk (الأفضل لإدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة)
via
٪ / href/ https://www.zendesk.com/in/ Zendesk /%href/
يعد Zendesk's CRM التخاطبي أداة رائعة لتخصيص تجارب العملاء وكسب ولاء العملاء. يساعدك على البقاء على اتصال مع العملاء في جميع الأوقات. يمكنك الوصول إلى جميع رسائل العملاء وتفاعلاتهم عبر القنوات المختلفة في مكان واحد والرد بسهولة من واجهة شاملة.
تعمل ميزة الوكيل المساعد على توجيه الوكلاء لتقديم حلول أسرع من خلال التنبؤ بالخطوات التالية والتوصية بالإجراءات وأتمتة سير العمل.
أفضل ميزات Zendesk
- استمتع بدعم متعدد القنوات للبريد الإلكتروني والدردشة والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة جميع العملاء
- أضف رسائل مخصصة إلى موقعك الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والقنوات الاجتماعية الشائعة ومختلف أدوات إنتاجية الأعمال لتوفير الدعم الفوري للعملاء وشركاء الأعمال
- وجِّه التفاعلات الواردة إلى الوكلاء تلقائياً بناءً على متطلبات العميل
قيود Zendesk
- يوفِّر خيارات تخصيص محدودة لتحسين سير عمل تذاكر الدعم
- لديه تكاملات محدودة للتجارة الإلكترونية
تسعير Zendesk
- مجانًا: تجربة لمدة 14 يومًا
- Suite Team: 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- Suite Growth: 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- Suite Professional: 115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- Suite Enterprise: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Zendesk
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)
5. بيرد آي (الأفضل للحصول على رؤى تفصيلية للعملاء)
via
_/ href/ _https://birdeye.com Birdeye /%href/
Birdeye هو برنامج تجربة عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بجمع وتحليل ملاحظات العملاء في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تحديد الفرص المتاحة لتحسين تجربة العملاء. تمكّنك ميزة المراسلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من التواصل والتحويل والتفاعل مع العملاء عبر قنوات مختلفة.
أفضل جزء في هذه الأداة هو أنه يمكنك تصنيف آراء العملاء مقارنةً بالمنافسين المحليين لتحديد نقاط القوة والضعف في عملك. كما تساعدك أيضاً على تحديد اتجاهات تفاعل العملاء وتحسين الجهود وفقاً لذلك.
أفضل الميزات #### Birdeye
- تحويل ردود الاستبيانات ومراجعات العملاء إلى تذاكر دعم
- جمع المدفوعات، وإرسال تذكيرات بالمواعيد، وطلب المراجعات والإحالات، كل ذلك من خلال منصة واحدة
- استخدام تطبيق Birdeye للجوال للتواصل مع العملاء أثناء التنقل
- إطلاق حملات استطلاع الرأي الآلية للحصول على تعليقات العملاء الفورية
قيود Birdeye
- لديه خيارات دعم متعددة اللغات محدودة
- لا يدعم تصفية بيانات العملاء المتقدمة أو تجزئة بيانات العملاء
تسعير #### تسعير Birdeye
- تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة
تقييمات ومراجعات Birdeye
- G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)
6. زوهو ديسك (الأفضل لخدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)
via مكتب زوهو Zoho Desk هو برنامج شامل لإدارة تجربة العملاء لحل استفسارات العملاء، وتتبع تقييمات سعادة العملاء، وأتمتة سير العمل، وتحديد المشكلات في خدمة العملاء.
تم دمج Zia، مساعد Zoho المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في الموقع الإلكتروني والتطبيق. يمكن للعملاء الدردشة مع Zia للحصول على إجابات ذات صلة باستفساراتهم. يحلل مساعد الذكاء الاصطناعي المشاعر الكامنة وراء كل تذكرة ويضيف إليها السياق حتى تتمكن من تقديم الحلول المناسبة.
يوفّر Zoho Desk نظام تذاكر متعدد القنوات وعرض تذاكر سهل الاستخدام. يساعدك هذا على حل التذاكر بسرعة وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج Zoho CRM تلقائيًا في Zoho Desk للوصول إلى البيانات ذات الصلة وتقديم حلول مخصصة للعملاء.
أفضل ميزات Zoho Desk
- جمع تذاكر الدعم من مختلف القنوات وتنظيمها في واجهة واحدة لتقليل وقت استجابة العملاء
- منع تداخل التذاكر باستخدام ميزة الكشف عن تصادم الوكلاء
- قياس مدى سعادة العملاء من خلال التحليلات المتقدمة وتحديد مجالات التحسين
- تلقي إشعارات بالحلول غير المفيدة باستخدام مساعده المدعوم بالذكاء الاصطناعي
قيود Zoho Desk
- لديه إمكانيات محدودة لإعداد تقارير لوحة المعلومات
- تم الإبلاغ عن وجود مشكلات في Zoho Desk عند محاولة التكامل مع Office 365
تسعير Zoho Desk
- مجانًا: تجربة لمدة 15 يومًا
- السريع: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- عادي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 40 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
Zoho Desk التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
7. GainSight (الأفضل لتنفيذ الخدمة الذاتية للعملاء)
via Gainsight GainSight هو برنامج فعال آخر لإدارة تجربة العملاء. فهو يوفر موارد خدمة ذاتية مركزية وموارد خدمة ذاتية مركزية وميزات تلقائية للدعوة إلى اتخاذ إجراءات، وميزات مشاركة داخل التطبيق لإعداد العملاء بسلاسة. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء مباشرةً في التطبيق لتسريع عملية التأهيل.
يساعدك Gainsight على جمع الملاحظات وتحليلها في أي مرحلة من مراحل رحلة العميل وتحديد الاتجاهات لتحسين تجربة العميل. وأفضل ما في الأمر هو أنه يرتب جميع بيانات العملاء المنظمة وغير المنظمة، مثل الردود على الاستبيانات والمراجعات عبر الإنترنت وملاحظات الاجتماعات، في مكان واحد. يساعدك ذلك على تحويل رؤى البيانات إلى عناصر قابلة للتنفيذ.
أفضل ميزات GainSight
- إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المستخدم بناءً على متطلبات العملاء من خلال خيارات متقدمة مثل التجزئة القائمة على الاحتياجات والتجزئة السلوكية
- تحديد الأسباب الجذرية لضعف تجربة العملاء والتعاون مع الأقسام المختلفة لحلها
- استخدام ميزات التحليلات المدمجة لتتبع مقاييس تفاعل المستخدم الرئيسية ومقاييس السلوك
قيود GainSight
- يفتقر إلى خاصية التحليلات التنبؤية للتنبؤ بتخبط العملاء
تسعير #### GainSight
- الأساسيات: التسعير المخصص
- المؤسسات: تسعير مخصص
GainSight التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)
8. كوالتريكس (الأفضل لإدارة الاستبيانات)
via كوالتريكس تستخدم Qualtrics نهجًا قائمًا على البيانات لتحسين تجربة العملاء. فهو يجمع ويحلل ملاحظات العملاء غير المنظمة والمنظمة عبر قنوات مختلفة طوال رحلة العميل بأكملها، مما يسمح لك بتحليل تفاعلات العملاء وتقييم نقاط اتصال العملاء الأكثر أهمية.
تقوم ميزة أتمتة Qualtrics تلقائيًا بتعيين الإجراءات تلقائيًا للفرق المناسبة للاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء. كما أنها تساعد في إنشاء شرائح وملفات تعريفية للعملاء لتخصيص تفاعلات العملاء.
أفضل ميزات Qualtrics
- احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي عند اكتشاف كلمات أو مصطلحات محددة في ملاحظات العملاء
- الوصول إلى قوالب استبيانات قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة
- مركزية جميع تفاعلات العملاء وملاحظاتهم في مكان واحد لإنشاء ملفات تعريفية غنية للعملاء وتخصيص تجربة العملاء
- أتمتة مهام سير العمل لتقديم حلول سريعة للعملاء والتنبؤ بسلوك العملاء
قيود Qualtrics
- تحتاج إلى بعض مهارات الترميز لتخصيص الاستبيانات بما يتجاوز الخيارات الأساسية المتاحة
- لا يوفر أدوات كافية لمعالجة البيانات بالجملة
تسعير Qualtrics
- تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والصناعة
تقييمات ومراجعات Qualtrics
- G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: غير متاح
9. الوكيل المباشر (الأفضل لتقديم مكتب مساعدة متعدد القنوات)
via وكيل مباشر Live Agent عبارة عن منصة تجربة عملاء قابلة للتخصيص بالكامل مع مكتب مساعدة متقدم وخدمة ذاتية وميزات إدارة التذاكر. تتيح أداة الدردشة المباشرة الخاصة به للوكلاء الرد على استفسارات العملاء بسرعة. يمكنك دمجها في أي موقع إلكتروني أو تطبيق لخدمة عملاء سريعة.
كما يوفر لك Live Agent أيضاً البرنامج الذي تحتاجه لإعداد مركز اتصال للتعامل مع استفسارات العملاء المعقدة وتقديم الدعم الشخصي. وهذا يساعد على بناء ثقة العملاء وولائهم.
ما يميز هذا البرنامج عن غيره من الحلول البرمجية لتجربة العملاء هو تكامل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك التواصل مع العملاء عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مباشرةً من نظام التذاكر.
الوكيل المباشر أفضل الميزات
- إدارة رسائل العملاء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في مكان واحد، مما يقلل من فرصة فقدان تتبع تعليقات العملاء والرسائل المباشرة والإشارات
- مساعدة الوكلاء على تتبُّع مشكلات العملاء التي لا يمكن حلها فوراً باستخدام برنامج التذاكر الخاص به
- متابعة رحلة حل تذكرة العميل في سلسلة رسائل واحدة باستخدام ميزة تدفق التذاكر المختلطة
قيود الوكيل المباشر #### قيود الوكيل المباشر
- يرى بعض المستخدمين أن هناك مجالاً للتحسين في وظيفة إعداد التقارير الخاصة به
- لا يمكنك عرض علامات التذاكر على الصفحة الرئيسية
تسعير الوكيل المباشر
- مجاناً: تجربة لمدة 30 يوماً
- صغير 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- متوسط: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- كبير: كبير: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 85 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات الوكيل المباشر
- G2: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
10. ميداليا (الأفضل لإدارة المراجعات الشاملة)
via
٪ / href/ https://www.medallia.com المتوسطية /%href/
يساعد برنامج Medallia في التقاط ومراقبة ملاحظات بيانات العملاء في الوقت الفعلي والتصرف بناءً عليها. وتتمثل إحدى ميزاتها البارزة في أنها تحلل التعليقات الواردة من مصادر عديدة للتنبؤ باحتياجات وسلوك العملاء الحاليين والمحتملين. كما تساعد المنصة أيضًا في تحديد العملاء الذين قد يتعرضون لخطر التغيّر، وتقترح أفضل مسار للعمل بناءً على تلك النتائج.
تعجبني الطريقة التي تقدم بها Medallia رؤى حول السلوك الرقمي للعملاء. فهي تتعقب تلقائيًا تفاعل العملاء على الموقع الإلكتروني والتطبيق، و تقترح أفكارًا لتخصيص تفاعلات العملاء.
أفضل ميزات Medallia
- الحصول على ملاحظات دقيقة للعملاء عبر المناطق الجغرافية من خلال ترجمة الكلام إلى نص بأكثر من 30 لغة باستخدام الذكاء الاصطناعي
- تتبع سلوك العملاء تلقائياً، بما في ذلك وقت التركيز وعدد النقرات
- الحصول على رؤى تفصيلية حول ملاحظات العملاء عبر الفيديو من خلال تقنية التعرّف على الأشياء
- تعلّم المعايير التنافسية وتحليل رحلات العملاء
قيود Medallia
- عملية التنفيذ طويلة وتستغرق وقتاً طويلاً وتستهلك الكثير من الموارد
- يفتقر إلى ميزة التحليلات التنبؤية
تسعير Medallia
- تسعير مخصص بناءً على حجم الأعمال والصناعة
تقييمات ومراجعات Medallia
- G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
تحسين تجربة العملاء مع ClickUp
يتطلب تعزيز كفاءة دعم العملاء، وتحليل الرؤى في الوقت الفعلي، وتقديم تجربة مخصصة، والتعامل مع شكاوى العملاء نهجًا منظمًا. هذا هو بالضبط سبب حاجتك إلى حل برمجي شامل لتجربة العملاء مثل ClickUp.
يساعدك ClickUp على عرض جميع العلاقات مع العملاء في لمحة سريعة ومركزة بيانات العملاء وتخصيص التواصل مع العملاء وغير ذلك الكثير. بالإضافة إلى أنه يعمل على أتمتة المهام لتحسين كفاءة خدمة العملاء. اشترك مجانًا على ClickUp للارتقاء بتجربة عملائك إلى المستوى التالي!