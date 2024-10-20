أفضل 10 برامج لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

مرحباً يا أبطال تكنولوجيا المعلومات! لقد كنتم منقذينا. لقد جئنا إليكم عندما تتعطل شبكة الإنترنت في المكتب، أو عندما تنحرف تهيئة الخادم عن مسارها، أو عندما تتعطل التطبيقات دون سبب. يبدو أن لديكم حل لكل مشكلة.

لكن؟ 📩

ولكن لا بد أنه من الصعب التعامل مع الكثير من المشاكل كل يوم، أليس كذلك؟

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نزيح العبء بأكمله عن كاهلك، إلا أنه يمكننا مشاركة بعض التوصيات الخاصة بالحلول البرمجية لمساعدتك. إليك نبذة عن أفضل 10 برامج لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في عام 2024 . ولكن أولاً..

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات؟

إليك قائمة مراجعة مفيدة لمساعدتك في اختيار أفضل برامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات:

الوظائف : اختر أداة إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات ذات الميزات والإمكانيات التي تتناسب مع احتياجات وأهداف عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك . على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مراقبة أداء شبكتك، فابحث عن أدوات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن توفر رؤية وتنبيهات وتقارير في الوقت الفعلي

: اختر أداة إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات ذات الميزات والإمكانيات التي تتناسب مع احتياجات وأهداف عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك . على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مراقبة أداء شبكتك، فابحث عن أدوات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن توفر رؤية وتنبيهات وتقارير في الوقت الفعلي سهولة الاستخدام : يجب أن تكون أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات سهلة التثبيت والتهيئة والاستخدام. اختر واحدة ذات واجهة سهلة الاستخدام، وتصفح سهل الاستخدام, وثائق واضحة ويتكامل بشكل جيد مع أنظمتك الحالية

: يجب أن تكون أدوات عمليات تكنولوجيا المعلومات سهلة التثبيت والتهيئة والاستخدام. اختر واحدة ذات واجهة سهلة الاستخدام، وتصفح سهل الاستخدام, وثائق واضحة ويتكامل بشكل جيد مع أنظمتك الحالية قابلية التوسع : يجب أن تتعامل أفضل حلول إدارة العمليات مع نمو وتعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك، وتوسيع نطاقها أو خفضها مع تغير الطلب على عمليات تكنولوجيا المعلومات والموارد الخاصة بك . كما يجب أن تكون قادرة على دعم التقنيات الجديدة مثل السحابة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

: يجب أن تتعامل أفضل حلول إدارة العمليات مع نمو وتعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك، وتوسيع نطاقها أو خفضها مع تغير الطلب على عمليات تكنولوجيا المعلومات والموارد الخاصة بك . كما يجب أن تكون قادرة على دعم التقنيات الجديدة مثل السحابة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس الأمان: الأهم من ذلك، يجب حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك من الهجمات والتهديدات الإلكترونية. ابحث عن ميزات أمان قوية مثل التشفير والمصادقة والترخيص والتدقيق. تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع معايير ولوائح الأمان، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA و PCI DSS

وبالنظر إلى هذه الميزات الرئيسية، ستجد برنامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات المثالي لاستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة والحفاظ على بنية تحتية سليمة لتكنولوجيا المعلومات.

10 أفضل 10 حلول برمجيات لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات في عام 2024

1. كليك أب

استكشف ClickUp لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك مع قوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام منصة ClickUp لإدارة المشاريع في ClickUp لفرق البرمجيات تتيح لك تخطيط وتتبع و إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك عن بُعد

كاملة مع أكثر من 35 تطبيقًا من ClickApps ومئات من قوالب إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن تخصيصها لمشاريعك، تقدم ClickUp واحدة من أفضل منصات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات الموحدة.

تعزيز الإنتاجية مع خاصية التعاون إدارة المهام من خلال تعيين المهام، ووضع علامات على التعليقات، ومشاركة تسجيلات الشاشة في منصة واحدة

إنشاء مهام النقر فوق المهام وأصحاب المصلحة من خلال الدردشة والتعليقات ومشاركة الملفات.

ما هو أكثر من ذلك؟ قم بتوثيق عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك مثل التأهيل، والموافقة على التغيير، واختبار الإصدار، والمزيد في مستندات ClickUp بحيث يكون لدى الجميع سياق. يمكنك حتى ربط المستندات والمهام معاً لتنفيذ مهام سير العمل وتبسيط إدارة الحوادث مع فريقك. أضف عناصر واجهة مستخدم لتحديث مهام سير العمل, تغيير حالة المشروع والمزيد-كل ذلك داخل محررك.

أفضل ميزات ClickUp

عمليات التكامل وسير العمل والمشغلات إلى أتمتة عمليات الإبلاغ عن الأخطاء وتبسيطها اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp مثل القوائم، واللوحات، والتقويمات، والجداول الزمنية، والمزيد، للحصول على رؤية كاملة لمكونات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الشبكات والأجهزة والخوادم والتطبيقات.

قم بإنشاء ومشاركة المستندات ومواقع الويكي وقواعد المعرفة المنظمة باستخدام مستندات ClickUp قوالب ClickUp و إجراءات التشغيل الموحدة للإبلاغ عن الأخطاء والأخطاء والمشاكل الأخرى وتتبعها وتحديد أولوياتها. جربنموذج تقرير حوادث تكنولوجيا المعلومات الخاص ب ClickUp للبدء!



قم بتوثيق الحوادث وتتبعها وحلها بسرعة وكفاءة باستخدام نموذج تقرير حوادث تكنولوجيا المعلومات من ClickUp

قيود النقر

يتطلب وقتًا وجهدًا لإعداده وتخصيصه

منحنى تعليمي حاد نسبيًا

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI : 5 دولارات لكل عضو (متوفرة على جميع الخطط المدفوعة)

تقييمات ومراجعات #### ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. كونيكتيم

عبر فريق الاتصال Connecteam هو حل شامل لإدارة العمليات. وهذا يعني أن ميزاته لا تقتصر على عمليات تكنولوجيا المعلومات بل تمتد أيضاً إلى إدارة المهام وفرق العمل. على سبيل المثال، يتيح لك إنشاء المهام وقوائم المراجعة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وإنشاء تقارير الأداء.

كما أنه يقلل من تبعية تكنولوجيا المعلومات للشركات من خلال توفير إمكانية الوصول المباشر إلى معارف الشركة ومواردها وجهات الاتصال في مكان واحد دون التعرض لخطر تسرب البيانات أو الانتهاكات الأمنية.

وهو سهل الاستخدام وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة للشركات من جميع الأحجام. يعد Connecteam خيارًا جيدًا لمديري الشركات المتفرقة و فرق متعددة الوظائف لتبسيط التعاون والحفاظ على الإنتاجية.

أفضل ميزات Connecteam

التواصل بسهولة مع أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال الدردشة المباشرة وتحديثات الشركة والاستطلاعات والمزيد

تنظيم عمليات تكنولوجيا المعلومات اليومية الخاصة بك، مثل إنشاء المهام وتعيينها، وملء النماذج وقوائم التدقيق، والإبلاغ عن المشكلات والحوادث في مكان واحد

تتبع التقدم المحرز وحالة كل مهمة ونموذج والحصول على تقارير في الوقت الفعلي من الميدان

إنشاء الجداول الزمنية وإرسالها، وتتبُّع ساعات العمل باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والسياج الجغرافي، وتصدير الجداول الزمنية لكشوف المرتبات

قم بتدريب وتطوير مهارات ومعارف فريق تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال ميزات تطوير الموظفين، بما في ذلك الدورات التدريبية عبر الهاتف المحمول

قيود Connecteam

ميزات محدودة في الباقة المجانية

قد يكون السعر مكلفاً للفرق الصغيرة (أقل من 30 مستخدماً)

عدم وجود تكامل أصلي مع أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الشائعة، مثل Jira أو Zendesk أو ServiceNow

تسعير #### Connecteam

الأعمال الصغيرة: مجانًا (حتى 10 مستخدمين)

مجانًا (حتى 10 مستخدمين) الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر الخبير: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر تقدم جميع الباقات المدفوعة خصمًا لأكثر من 30 مستخدمًا

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 310 تقييمات)

3. سيرفس ناو

عبر سيرفيس ناوسيرفس ناو هو برنامج يشبه صندوق أدوات كبير ⚒️ يساعد على تبسيط مجموعة من الوظائف للمؤسسات، بما في ذلك إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة خدمة العملاء، وتقديم خدمات الموارد البشرية، وعمليات الأمن، وغيرها.

ويستفيد حل إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات من ServiceNow من الذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات وحلها من خلال تدفقات عمل الأتمتة المشتركة بين الفرق قبل حدوثها.

يوفر هذا البرنامج حلولاً فائقة الرعاية لاحتياجات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك، بدءاً من إنشاء نماذج مخصصة وإدارة عمال المناوبة إلى أتمتة مهام الحوادث وإنشاء تقارير تحليلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشكيل الأدوات وسير العمل داخل البرنامج بما يتناسب مع احتياجاتك. تفتخر ServiceNow بوجود مايكروسوفت وأدوبي ووكالة ناسا من بين مستخدميها!

سيرفس ناو أفضل الميزات

احصل على رؤية كاملة للبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لديك، بما في ذلك البيئات المحلية والافتراضية والسحابية والبيئات بدون خادم

مراقبة صحة وأداء خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لديك، وتحديد المشكلات وحلها، وتحسين توافر الخدمة وموثوقيتها

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات وتقليل التشويش والتنبؤ بالمشكلات

استخدام تخطيط السيناريوهات وتحليل الاحتمالات لمقارنة الخيارات المختلفة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

التكامل مع مجموعة تكنولوجيا المعلومات الموجودة لديك، بما في ذلك أدوات المراقبة، والمنصات السحابية، والبنية الأساسية بدون خادم، وبرامج إدارة الأصول

قيود ServiceNow

عدم التوافق مع أنظمة قديمة أو مخصصة محددة. يحتاج إلى الأدوات المناسبة والرؤية الصحيحة للتعامل مع تعقيد وديناميكية بيئات سحابية محددة وبيئات DevOps

تسعير سيرفس ناو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2: 4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 210 تقييم)

4. سولارويندز

عبر سولارويندز SolarWinds هو حل برمجيات لإدارة حزم تكنولوجيا المعلومات يساعدك على سرعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحلها.

تتيح لك لوحات المعلومات القوية الخاصة به تراكب مقاييس الأداء من مصادر متعددة - الشبكة والمحاكاة الافتراضية والتخزين - لتمكين الرؤية في الوقت الفعلي لحالة وأداء بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك.

بدءاً من مراقبة أداء البنية الأساسية عبر الخوادم وصولاً إلى تدقيق الأمان، فهو برنامج موثوق به لدى العديد من الشركات المدرجة على قائمة Fortune 500.

أفضل ميزات SolarWinds

مراقبة التطبيقات والبنية التحتية وإدارتها عبر البنى التحتية متعددة السحابة ومتعددة أماكن العمل

تبسيط إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال نظام أساسي موحد مع رؤية الحالة من البداية إلى النهاية والتنبيهات

تحسين أداء قواعد بياناتك وتطبيقات الويب والخوادم والحاويات والتخزين والبنية الأساسية للشبكة من خلال الذكاء التنبؤي والتوصيات القابلة للتنفيذ

قم بتأمين الشبكات ضد التهديدات الداخلية والخارجية من خلال ربط السجلات والأحداث، وتصحيح البرامج، وتتبع تغييرات الخادم

قيود SolarWinds

عمليات تكامل محدودة لأدوات خارجية مختارة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في قابلية التوسع، مثل بطء وقت الاستجابة، أو ارتفاع استهلاك الموارد، أو محدودية السعة

تسعير #### تسعير سولارويندز

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SolarWinds

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 560 تقييم)

5. زلوري

عبر زلوري هل تبحث عن أداة لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لتبسيط استخدام SaaS الخاص بك؟ لا تبحث أكثر من Zluri.

يساعد Zluri فرق تكنولوجيا المعلومات على اكتشاف جميع تطبيقات SaaS في المؤسسة وتحسينها وتأمينها والتحكم فيها من لوحة تحكم واحدة.

الفوائد؟ الحد من انتشار SaaS، وعدم وجود إنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الظل وإنفاق الزومبي، وإدارة الوصول الآمن.

تقدم Zluri أيضًا حلول إدارة الهوية للمؤسسات. من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل المشتريات، والإلحاق، وإلغاء الإلحاق، ومراجعات الوصول، يوفر Zluri على فرق تكنولوجيا المعلومات العمل الشاق.

ميزة أخرى مفيدة هي القدرة على إنشاء "كتب تشغيل" سير عمل قابلة للتحرير لتوحيد الإجراءات المتكررة.

أفضل ميزات Zluri

اكتشاف وتتبع جميع تطبيقات SaaS المستخدمة في جميع أنحاء المؤسسة

تحليل وتحسين العقود الخاصة بتطبيقات SaaS المختلفة، وتحديد الوفورات المحتملة وفرص الدمج

أتمتة توفير وإلغاء توفير الوصول إلى البرمجيات كخدمة للمستخدمين وفرض السياسات ومعايير الامتثال

التكامل مع العديد من تطبيقات SaaS المختلفة، مثل Asana وWebex وTodoist، وتوفير لوحة تحكم موحدة ونظام تقارير قوي

قيود زلوري

يستغرق وقتاً طويلاً ويشكل تحدياً في التنفيذ عبر عقارات SaaS المعقدة

يفتقر إلى التكامل مع الأدوات الشائعة، مثل JIRA و GIT، من بين أدوات أخرى

واجهة معقدة ومربكة في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير زلوري

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات زلوري

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. سبانك

عبر سبانك Splunk هي أداة لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات تستخدم AIOps للتنبؤ بالحوادث واكتشافها وحلها. يساعدك على فهم بيانات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي، مثل السجلات والأحداث والمقاييس والتنبيهات. وتشمل أفضل ميزاته لوحات المعلومات الموجهة نحو الخدمة والتحليلات التنبؤية والإدارة الذكية للحوادث.

كما أنه قابل للتطوير وقادر على التعامل مع أي نوع وحجم من البيانات من مصادر مختلفة، مثل مواقع الويب والتطبيقات وأجهزة الاستشعار والأجهزة.

أفضل ميزات Splunk

التطبيقات والوظائف الإضافية والمحتوى المعبأ مسبقًا لتلبية حالات استخدام محددة لعمليات تكنولوجيا المعلومات، مثل الإدارة التنبؤية أو تحليلات الأحداث

عرض الفرز المستند إلى مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد أولويات حل المشكلات ذات المهام الحرجة

مجموعة أدوات وأطر عمل للتعلم الآلي لإنشاء نماذج مخصصة ونشرها أو استخدام نماذج سبلاَنك المبنية مسبقًا

قيود Splunk

يمكن أن تكون مكلفة بالنسبة لأحجام البيانات الكبيرة

يمكن أن يكون من الصعب تحسين السرعة. نظرًا لأن Splunk يستخدم لغة بحث خاصة تسمى SPL (لغة معالجة البحث) للاستعلام عن البيانات ومعالجتها، فأنت بحاجة إلى الكفاءة في كتابة استعلامات SPL

تسعير سبلاونك

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Splunk

G2: 4.3/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. أودو

عبر أودو أودو هي مجموعة من برامج إدارة الأعمال الذي يقدم تطبيقات أعمال مفتوحة المصدر عبر مجموعة من العمليات، مثل المحاسبة والمبيعات والخدمات والشؤون المالية والتسويق وغيرها. يمكنك تخصيص Odoo بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، والوصول إلى التعليمات البرمجية المصدرية، وتعديلها لتتكامل مع أدواتك وأنظمتك الحالية.

ومع ذلك، فإن مجموعة تطبيقات Odoo المحاسبية تلبي فقط الجوانب المالية لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الأساسية. إذا كنت تبحث عن تطبيق متكامل لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، فستحتاج إلى تنزيل وحدات أو تطبيقات تكميلية من داخل نظام تطبيقات أودو.

أفضل ميزات أودو

تتبع وإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك، مثل أجهزة الكمبيوتر، والخوادم، والطابعات، وما إلى ذلك.

تعيين الأصول للموظفين أو المواقع أو الإدارات ومراقبة حالتها وضمانها واستهلاكها

جدولة وإجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية لمعدات تكنولوجيا المعلومات لديك

التعامل مع طلبات خدمة تكنولوجيا المعلومات من موظفيك أو عملائك. إنشاء تذاكر وتعيين وكلاء وتتبع وقت الحل ومستوى الرضا لكل طلب

إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات باستخدام منهجيات رشيقة مثل Scrum أو Kanban

قيود أودو

التثبيت المتقن ومنحنى التعلم الحاد. قد تحتاج إلى الاستعانة بمطور أو استشاري لمساعدتك في إعداد وتخصيص أودو

على الرغم من قابلية التخصيص، إلا أن أودو لا يوفر للمستخدمين القدرة على تعديل طرق العرض والنماذج الحالية، ويعاني من نقص في دعم الوراثة وتعدد الأشكال

تسعير أودو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أودو

G2: 4.3/5 (870+ تقييم)

4.3/5 (870+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 750+ تقييم)

8. مدير عمليات ManageEngine OpManager

عبر إدارة المحرك برنامج ManageEngine OpManager هو برنامج لمراقبة الشبكة والخوادم يتبع نهجًا قائمًا على AIOps لمساعدتك في إدارة الشبكة وإدارة التخزين وإدارة مركز البيانات وإدارة الأعطال والأداء.

يمكن ل OpManager أن يخبرك بمدى سرعة شبكتك، وكمية البيانات التي يتم إرسالها واستلامها، ومقدار المساحة المتبقية على خوادمك، وما إذا كانت هناك أي مشاكل أو أخطاء.

يحتوي على نظام تحذير فعال وأمان مع آلية اكتشاف الأجهزة المارقة وتحليل السجل الجنائي للإبلاغ عن أي اختراقات.

OpManager أفضل الميزات

احصل على رؤية في الوقت الفعلي لحالة شبكتك وأدائها من خلال أكثر من 2000 مقياس ولوحات معلومات ورسوم بيانية وتقارير سهلة الاستخدام. اكتشف مشكلات الشبكة واستكشاف مشكلاتها وإصلاحها باستخدام التنبيهات والإنذارات وتحليل الأسباب الجذرية قبل أن تؤثر على عملك

تحسين موارد شبكتك والتخطيط للسعة من خلال تحليل حركة مرور الشبكة وإدارة تكوين الجهاز ومراقبة الأداء

التثبيت الذاتي مع أدوات وإرشادات إعداد سهلة الاستخدام

التكامل مع منتجات ManageEngine الأخرى وأدوات الطرف الثالث

قيود OpManager #### قيود OpManager

يمكن أن يكون مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً في بيئات تكنولوجيا المعلومات القائمة على السحابة أو بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلطة

تكامل محدود لواجهة برمجة التطبيقات مع بعض معدات الشبكات

لا توجد ميزات إدارة أمان جدار الحماية الأصلية

تسعير #### OpManager

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات OpManager

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

9. ثقافة السلامة

عبر ثقافة السلامة SafetyCulture (المعروفة سابقاً باسم iAuditor) هي منصة عمليات في مكان العمل تركز على أربعة عروض أساسية: إدارة الصحة والسلامة، وإدارة المخاطر والامتثال، والتميز التشغيلي، وحلول البيئة والاستدامة. وهي تتيح لك إنشاء واستكمال قوائم المراجعة الرقمية وعمليات التفتيش والتدقيق وغيرها من العمليات لتحسين جودة نتائج العمل ودفع مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة السلامة في مؤسستك.

تم تحسين هذا البرنامج المستند إلى السحابة من أجل السلامة وإمكانية الوصول وقابلية التوسع والامتثال. يمكنك أيضاً استخدام أجهزة الاستشعار والتكاملات والذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتك.

أفضل ميزات #### SafetyCulture

اعثر على مجالات التحسين للسلامة والجودة والامتثال والإنتاجية لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك وخفض التكاليف

تعيين المهام والإبلاغ عن المشكلات وإدارة الأصول وتدريب فريقك والتواصل معهم باستخدام المنصة

راقب أصول تكنولوجيا المعلومات والمعدات والأنظمة الخاصة بك باستخدام المستشعرات وأجهزة الاستشعار عن بُعد لاكتشاف المشكلات وحلها بسرعة

قيود ثقافة السلامة

تقتصر في الغالب على عمليات الصحة والسلامة وقد لا يغطي جميع جوانب إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات

الأخطاء العرضية

تسعير ثقافة السلامة

القسط: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج SafetyCulture

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (190+ تقييم)

10. سكورو

عبر سكورو يوصف برنامج Scoro لإدارة العمل بأنه حل شامل لإدارة دورة حياة المشروع بأكملها.

فهو يتيح لك تخطيط وتتبع مشاريعك ومهامك ووقتك وميزانيتك وفواتيرك وتقاريرك في مكان واحد. يمكنك أيضًا تتبع الوقت المدفوع وغير المدفوع بالتفصيل ومراقبة استخدام فريقك وقدراته.

يمكنك القيام بكل شيء بدءاً من المبيعات وإدارة علاقات العملاء إلى الفواتير وإدارة التكاليف باستخدام نظام إدارة العمل المتكامل من Scoro.

يعزز Scoro التعاون مع فريقك وعميلك لتنظيم وتحسين الكفاءة وزيادة الربحية.

سكورو أفضل الميزات

تقويم الفريق المشترك ومخططات Gantt البيانية

أتمتة الفواتير والتذكير بالدفع

تقارير ولوحات معلومات في الوقت الفعلي للمساعدة في التنبؤ بالموارد

التكامل مع أدوات وتطبيقات أخرى، مثل Jira وQuickBooks وXero وGoogle Drive وغيرها

قيود سكورو

معقد للغاية وغني بالميزات بالنسبة للمشاريع الصغيرة

عدم وجود تكامل مع المنصات الشائعة مثل Slack وAsana وTrello

يمكن أن يكون مكلفًا للفرق الكبيرة

تسعير #### تسعير سكورو

أساسي: 26 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

26 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا معياري: 37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المحترف: 63 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

63 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أساسي: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار تتطلب جميع الخطط 5 مستخدمين كحد أدنى

تقييمات ومراجعات سكورو

G2: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

تبسيط إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام ClickUp

تتطلب الإدارة السلسة لعمليات تكنولوجيا المعلومات تخطيطاً فعالاً ومراقبة وإشرافاً مستمرين وجهداً متفانياً من الفريق. ولتسهيل الأمر، عليك إعطاء الأولوية للبرامج المرنة والقابلة للتطوير مع ميزات تعاون قوية - برامج مثل ClickUp.

ClickUp ليس أداة إدارة المشاريع العادية. إنه حليف قوي لتعزيز إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك مع ميزات مثل التبعيات والعلامات والمكلفين المتعددين والأولويات لضمان التنفيذ السلس والمساءلة عن كل لخبطة في تكنولوجيا المعلومات.

ومع وجود أكثر من 1000 عملية تكامل، فإنه يتناسب مع حزمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة لديك ويمكن تخصيصه حسب الطريقة التي تدير بها شركتك عمليات تكنولوجيا المعلومات.

من خلال مركزية تتبع الأصول وإدارة التغيير وتنبيهات المراقبة والتوثيق وغير ذلك في منصة مرنة مثل ClickUp، يمكن لقادة تكنولوجيا المعلومات تحسين سير العمل وزيادة تسليم المشاريع في الوقت المحدد بنسبة تصل إلى 35% وتسهيل التعاون عبر الفرق، و دفع عمليات أكثر موثوقية .

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