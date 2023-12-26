كيفية كتابة تقرير أخطاء جيد (مع أمثلة ونماذج)

سواء عثرت على خطأ ما بعد طرح فريق التطوير لميزة جديدة أو تعطل تطبيق الهاتف المحمول بعد تحديث رئيسي، فإن الأخطاء هي مجرد جزء من امتلاك منتج رقمي. بدلاً من بدء العشرات من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي تصف الخطأ، تعلّم كيفية كتابة تقرير جيد عن الأخطاء. بينما أنت حر في استخدام Jira و Bugzilla وغيرهما من تطبيقات أدوات الإبلاغ عن الأخطاء ، فإن جوهر التقرير نفسه لا يزال مهمًا.

ولكن كيف تكتب تقريراً جيداً عن الأخطاء على أي حال؟

راجع هذا الدليل لمعرفة تفاصيل تقارير الأخطاء وسبب أهميتها. سنقدم لك أيضًا قائمة مرجعية بالعناصر التي يجب تضمينها وإرشادات خطوة بخطوة حول كيفية كتابة تقرير أخطاء جيد.

## ما هو تقرير الأخطاء؟

تقرير الأخطاء، المعروف أيضًا باسم حادث أو تقرير مشكلة هو وصف تفصيلي لمشكلة يجدها شخص ما في تطبيق برمجي. يستخدم المختبرون والمطورون هذه التقارير للتواصل بشأن العيوب. بدلاً من إرسال رسالة بريد إلكتروني تقول: "مرحباً، إن نموذج في صفحة الاتصال يبدو معطلاً"، يوفر تقرير الأخطاء معلومات متعمقة يمكن لفريق التطوير استخدامها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في أسرع وقت ممكن. 🐞

الغرض الأساسي من تقرير الأخطاء هو إعطاء معلومات كافية للمطور حتى يتمكن من إصلاح المشكلة. لا يكفي أن تقول أن شيئًا ما معطل؛ بل يتعلق الأمر بتقديم صورة واضحة لما يحدث. يعمل تقرير الأخطاء الجيد على تسريع عملية تصحيح الأخطاء ويعزز من عملية التصحيح بشكل عام ضمان الجودة وعملية الاختبار.

بمجرد وصول تقرير الخلل، تعمل فرق التطوير والاختبار على إيجاد السبب الجذري للمشكلة وإصلاحها. يمرون بشيء يسمى دورة حياة الخلل أو دورة حياة الخطأ، وهي عملية يمر بها كل خطأ، من الاكتشاف إلى الإغلاق. تقوم العديد من أنظمة التتبع، مثل ClickUp، بمراقبة حالة دورة حياة كل خطأ حتى تحصل على رؤية عالية المستوى لما وصل إليه كل شيء.

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لماذا يعد تتبع الأخطاء والإبلاغ عنها أمرًا مهمًا؟

بالتأكيد، يمكنك تخطي عملية تتبع الأخطاء وتشغيل كل شيء مثل الغرب المتوحش. ولكن هذه وصفة لتطبيقات معطلة وتعليمات برمجية فوضوية وإعادة العمل - ناهيك عن تجربة سلبية للمستخدم النهائي. تقارير الأخطاء توفر المعلومات ذات الصلة التي تساعد فريق التطوير على تحديد الأولويات ومعالجة المشكلات الصحيحة، وتبسيط سير العمل وتبسيط عملية الاختبار بأكملها. تأتي أدوات الإبلاغ عن الأخطاء مع مجموعة من المزايا الأخرى أيضًا، بدءًا من تحسين جودة المنتج إلى تحسين التعاون. 🙌

### تحسين تعاون الفريق

قد تبدو تقارير الأخطاء البرمجية مثل الروتين أو البيروقراطية، لكنها جسر مهم بين المختبرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المشروع. يتضمن تقرير الأخطاء الفعال الخطوات الدقيقة لإعادة إنتاج الخطأ، ويسرد النتائج الفعلية مقابل النتائج المتوقعة، ويعطي التفاصيل البيئية التي يحتاجها المطورون لإصلاح المشكلة. هذا الوضوح لا يجعل يوم عمل الجميع أسهل قليلاً فحسب، بل يجمع الفريق معًا لإنجاز الأعمال بسرعة.

تعزيز تجربة المستخدم

يمكن أن تتسبب أخطاء البرامج في جميع أنواع المشاكل الغريبة للمستخدمين النهائيين. يمكن لمشكلة واحدة أو خطأ واحد أن يتسبب في ترك المستخدمين لمنصتك إلى الأبد، لذا فإن أخذ تتبع الأخطاء والإبلاغ عنها على محمل الجد يصب في مصلحتك.

يمكن أن يوفر تقرير الأخطاء البرمجية الجيد أيضًا طريقة منهجية ومنظمة لمعالجة هذه الأخطاء، مما يضمن أن يكون منتجك خاليًا من الأخطاء وسهل الاستخدام قدر الإمكان. إذا كان لديك الكثير من الأخطاء، يجب أن يسمح لك نظام التصنيف الخاص بك بترتيبها حسب الأولوية حتى تتمكن من معالجة المشاكل الأكثر لزوجة في تراكمات المنتج أولاً

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### إنشاء منتج عالي الجودة

لكل برنامج أخطاء. وتتوقف جودة المنتج على مدى جودة وسرعة إدارة فريقك للأخطاء. لحسن الحظ، توفر تقارير الأخطاء التفصيلية نظرة ثاقبة على نقاط ضعف منتجك حتى يتمكن المطورون من فهم خطورتها وتأثيرها. وكلما فهموا المشكلة بشكل أفضل، كلما كانت إصلاحاتهم أكثر استهدافاً وفعالية. الفعالية تقارير الحوادث يقلل أيضًا من وقت المطورين في توضيح المتطلبات، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت للتشفير.

تبسيط عملية التطوير

قد يكون تطوير البرمجيات أمرًا صعبًا من منظور إدارة المشروع. فبدلاً من الذهاب في مطاردات لا طائل من ورائها بحثًا عن أخطاء غير موجودة، يقوم المطورون بالرجوع إلى التقرير والبدء في إصلاح المشكلة مباشرةً. يزيل الإبلاغ عن الأخطاء بشكل صحيح الغموض ويجعل الجميع على نفس الصفحة. لن تؤدي التقارير الجيدة إلى التخلص تمامًا من عمليات الأخذ والرد وطلبات التوضيح، لكنها بالتأكيد ستقلل من الارتباك غير الضروري، مما يؤدي في النهاية إلى تبسيط سير عمل التطوير.

تقليل التكاليف

هذا صحيح: يمكن أن تؤدي معالجة الأخطاء في وقت مبكر من عملية التطوير إلى تقليل التكاليف. فكلما طالت مدة ترك الخطأ دون حل، زادت تكلفة إصلاحه. يمكّن الإبلاغ الفعال عن الأخطاء من الاكتشاف المبكر، مما يقلل من التكلفة والجهد المطلوبين لحل المشكلات.

عناصر يجب تضمينها في تقرير الأخطاء المكتوبة بشكل جيد

إن كتابة تقرير عن الأخطاء شيء واحد، لكن كتابة تقرير أخطاء جيد هو فن من الفنون. تختلف المؤسسات، لكن أفضل تقارير الأخطاء غالبًا ما تتضمن أفضل تقارير الأخطاء هذه العناصر.

معرف الخطأ

من المحتمل أن يكون لديك عدد لا بأس به من الأخطاء لإدارتها. بدلاً من إصدار كل تقرير خطأ بشكل عشوائي، قم بتعيين معرف خطأ فريد له. يمكنك استخدام هذا المعرّف لتقارير الأخطاء الجديدة في نظام تتبع المشكلات مما يجعل تتبع الخطأ الصحيح والرجوع إليه أسهل. سيكون هذا مفيدًا أيضًا إذا واجه عدة أشخاص نفس الخطأ.

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العنوان أو الملخص

أعط عنوانًا قصيرًا ولطيفًا يقدم لمحة عن المشكلة الرئيسية. يجب أن يكون واضحًا بما يكفي ليفهم أي شخص طبيعة الخطأ في لمحة سريعة. لا تضع الكثير من التفاصيل الإضافية هنا. اختصرها إلى الفكرة الرئيسية وأضف السياق أو المعلومات لاحقًا في التقرير.

الأولوية والخطورة

المطورون لديهم الكثير من الانشغالات. يساعدهم تعيين أولوية ومستوى خطورة لكل تقرير عن الأخطاء على إعادة توازن عبء العمل ومعالجة المهام بالترتيب الصحيح. يشير مستوى أولوية الخطأ إلى مدى إلحاح الإصلاح، بينما يعكس مستوى أولوية الخطأ تأثير الخطأ على وظائف النظام.

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تفاصيل البيئة

ربما لا يتم تحميل CSS الخاص بالتطبيق على جهازك، ولكنه يعمل بشكل جيد على جهاز MacBook الخاص بزميل لك. هذه تفاصيل بيئية يحتاج المطورون إلى معرفتها.

قم بتضمين معلومات حول:

نظام التشغيل الخاص بك: ويندوز، ماك، لينكس، إلخ.

نوع متصفحك وإصداره: كروم، فايرفوكس، سفاري، إلخ.

جهازك

اعتمادًا على المنتج، قد تحتاج أيضًا إلى مشاركة إصدار البرنامج الذي تقوم بتشغيله وتاريخ آخر تحديث له.

وصف الخطأ

حان وقت العرض! هنا حيث تقدم وصفاً مفصلاً للخطأ. اشرح كيف حدث الخلل في التطبيق وتأثيره على تجربة المستخدم أو وظيفته. 📝

خطوات إعادة الإنتاج

ربما تواجه خطأ ما، لكن فريق التطوير لا يراه. من الجيد عند الإبلاغ عن الأخطاء تقديم إرشادات حول كيفية اكتشافك لها وكيف يمكن للمطورين العثور عليها أيضًا. قدم نقاطًا واضحة ومفصلة خطوة بخطوة حول كيفية إعادة إنتاج الخطأ. إذا لم يكن قابلاً للتكرار من جانب المطوّر، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في نظامك وليس في التطبيق، وهذا هو سبب أهمية توجيهات إعادة الإنتاج.

النتيجة المتوقعة مقابل النتيجة الفعلية

تحتوي التطبيقات على الكثير من الأجزاء المتحركة، وقد لا يعرف المطورون وظيفة أو غرض كل شيء من قمة رؤوسهم. من المفيد أن يعرف المطور ما تتوقع حدوثه مقابل ما يحدث بالفعل. شيء من قبيل: "عندما نقرت على هذا الرابط، توقعت أن تتم إعادة توجيهي إلى صفحة التسجيل، لكنني في الواقع حصلت على خطأ." هذا مهم لأنه يسلط الضوء على التناقض الذي يحتاج المطور إلى إصلاحه.

الملاحظات والمرفقات

في بعض الأحيان، من الأسهل أن تعرض بدلاً من أن تخبر. حاول تضمين الملفات ذات الصلة، مثل سجلات الأخطاء أو ملفات البيانات أو لقطات الشاشة أو تسجيلات الفيديو. في بعض الأحيان، يُحدث الإثبات المرئي كل الفرق، لذا إذا كنت بحاجة إلى حل المشكلة بسرعة، فقدم أكبر قدر ممكن من الأدلة.

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## أخطاء شائعة يجب تجنبها عند إنشاء تقرير عن الأخطاء

يأتي تعلم كيفية كتابة تقرير عن الأخطاء مصحوباً بقليل من منحنى التعلم. تحقق جيدًا من عدم وقوع تقريرك في أي من هذه المشكلات الشائعة في تقارير الأخطاء الشائعة.

عناوين غامضة

العناوين العامة أو الغامضة ستترك المطورين في حيرة من أمرهم. عنوان مثل "وجدت خطأ" ليس محددًا أو مفيدًا. بدلاً من ذلك، قدم ملخصًا موجزًا لما يحدث بالفعل، مثل "رسالة خطأ عند إضافة عناصر إلى سلة التسوق."

معلومات غير كاملة

تطلب تقارير الأخطاء حقولاً معينة لسبب ما. قد يؤدي عدم تقديم تفاصيل عن نظام التشغيل أو إصدار التطبيق أو نوع المتصفح إلى إعاقة عملية تصحيح الأخطاء. إذا كنت لا تعرف المعلومات، خذ الوقت الكافي للعثور عليها. سيطلب منك المطور هذه المعلومات على أي حال، لذا قد توفر على الجميع بعض الوقت بإرسال هذه البيانات من البداية.

النماذج

نحن لا نتحدث عن الخلط بين "هم" و"هناك" و"هم" نحن نعني الأخطاء المطبعية التي من المحتمل أن تغير معنى ما تحاول قوله. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تستخدم مصطلحات ذات علامة تجارية أو التصحيح التلقائي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. على سبيل المثال، "نص" و"اختبار" يفصل بينهما حرف واحد، ولكن الخلط بين المصطلحين قد يؤدي إلى حدوث التباس.

مشتبه خطوات للتكرار

تعليمات مثل "تسجيل الدخول للعثور على الخطأ" ليست مفيدة. تذكر أن الهدف هو جعل المشكلة قابلة للتكرار. لا يوجد شيء "واضح" أو "منطقي" هنا. لا تضع افتراضات: قم دائمًا بتضمين التعليمات خطوة بخطوة، حتى لو بدت أساسية أو بسيطة جدًا.

عدم التحقق من التكرارات

هل يواجه الجميع نفس الخطأ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهناك احتمال كبير أن يكون شخص ما قد أرسل بالفعل تقريرًا عن الخطأ، وهو موجود في قائمة انتظار المطورين. يؤدي إرسال تقارير متعددة لنفس المشكلة إلى إبطاء الجميع، لذلك إذا كان لديك حق الوصول إلى نظام تتبع الأخطاء، فتحقق لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد أرسل هذا الطلب بالفعل أولاً.

استخدام لغة أو آراء غير موضوعية

الآراء الشخصية مثل، "هذا اللون الأرجواني قبيح"، ليست مفيدة للمطورين. الآراء الشخصية أو الاستياءات الشخصية ليست مثل الأخطاء الفعلية. احرص على أن يكون تقريرك واقعيًا ودقيقًا قدر الإمكان؛ أي شيء آخر هو مجرد رنجة حمراء قد تبطئ فريق التطوير.

تجاهل الملاحظات أو الأسئلة

قد يكون لدى المطور المتلقي أسئلة أو تعليقات حول تقرير الأخطاء الخاص بك. بدلاً من إرساله والمضي في طريقك المرح، اجعل نفسك متاحًا للتفاعل مع المطور. كلما أسرعت في الإجابة عن أسئلتهم، كلما تمكنوا من إصلاح المشكلة بشكل أسرع.

تقييم الخطورة أو الأولوية غير المناسب

إذا لاحظت وجود خرق أمني وقمت بتصنيفه على أنه مشكلة ذات أولوية منخفضة، فهذه مشكلة. ضع في اعتبارك العواقب الواقعية التي يحدثها الخلل على تجربة المستخدم النهائي. عدم القدرة على تسجيل الدخول هو مشكلة كبيرة، في حين أن المشاكل الصغيرة مثل عرض الصور هي أولوية أقل.

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كيفية كتابة تقرير عن الأخطاء في ClickUp تعتمد فرق البرمجيات على ClickUp لأكثر من مجرد تتبع المشكلات وتقارير الأخطاء. إنه حل شامل لإدارة المشاريع يدعم التعاون والعصف الذهني وكل شيء بينهما للفرق التقنية. يمكنك إدارة المهام والمحادثات والوثائق الفنية والأهداف والمزيد في مكان واحد. تعمل نماذج ClickUp Forms حتى على توحيد عملية الإبلاغ عن الأخطاء، لذلك لا داعي للقلق بشأن "إبداع" الأشخاص في تقديماتهم. 👀

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أخطاء البرامج هي مجرد جزء من تطوير المنتجات الرقمية. إن تعلم كيفية الإبلاغ عن الأخطاء سيسلح مطوريك بمعلومات أكثر ملاءمة وقابلة للتنفيذ، مما يسرع من الإصلاحات ويقلل من المتاعب ويحسن تجربة المستخدم.

إن كتابة تقرير قوي عن الأخطاء سيوصلك إلى أبعد من ذلك، ولكنك لا تزال بحاجة إلى نظام لتتبع الأخطاء وإدارتها والتواصل بشأنها. وهنا يأتي دورنا. ClickUp هو نظام أساسي قوي لإدارة المشاريع يجلب قوالب تكنولوجيا المعلومات والنماذج والمهام والاتصالات في مكان واحد. توقف عن التنقل بين أدوات متعددة واجمع كل شيء في منصة واحدة مع ClickUp. جربها: أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الآن !