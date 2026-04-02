10 lựa chọn thay thế Kuse AI tốt nhất cho năm 2026

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Kuse AI, có lẽ bạn đang mong muốn có thêm những tính năng đặc biệt trong việc quản lý dự án AI của mình.

Có thể là dự báo chính xác hơn, khả năng hiển thị chi phí rõ ràng hơn, hoặc hợp tác có tổ chức trên nhiều dự án, hay có thể là tất cả những điều trên?

Bởi vì các dự án lớn hiếm khi sụp đổ do một thất bại nghiêm trọng duy nhất. Chúng sụp đổ do những lỗ hổng tài chính nhỏ tích tụ theo thời gian.

Theo Báo cáo CHAOS của Standish Group, chỉ có 31% dự án được hoàn thành đúng hạn và trong phạm vi ngân sách. Đối với các nhà lãnh đạo tài chính, quản lý dự án và nhóm vận hành, đây là dấu hiệu cho thấy việc giám sát truyền thống và hỗ trợ AI ở mức độ bề mặt là chưa đủ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các nền tảng giúp bạn dự đoán sớm các khoản chi phí phát sinh, kiểm soát chi phí một cách chủ động và củng cố quá trình ra quyết định tài chính nhờ những thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Kuse AI

Kuse AI mang đến một sự thay đổi mô hình thú vị với khả năng tổ chức ý tưởng và kiến thức được hỗ trợ bởi AI trên một không gian làm việc vô hạn.

Tuy nhiên, đối với các nhóm quản lý nhiều dự án, việc brainstorming thôi là chưa đủ. Bạn cần dự báo chi tiết hơn, chi phí có thể dự đoán được và tác động có thể đo lường được.

🚩 Không có đánh giá công khai từ người dùng trên các nền tảng lớn: Thiếu phản hồi minh bạch từ người dùng qua các nguồn đáng tin cậy, việc đánh giá hiệu suất thực tế, giới hạn và khả năng mở rộng lâu dài cho các quy trình làm việc quan trọng đối với kinh doanh trở nên khó khăn.

🚩 Chính sách giá dựa trên tín dụng cho việc sử dụng AI với tần suất cao: Nếu nhóm của bạn thường xuyên dựa vào các thông tin chi tiết do AI tạo ra hoặc xử lý dữ liệu quy mô lớn, việc quản lý tín dụng sử dụng có thể gây phức tạp cho việc lập ngân sách và kiểm soát chi phí

🚩 Các tính năng AI nâng cao chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp: Một số tính năng cốt lõi có thể chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng dự đoán chi phí của các tổ chức đang phát triển

🚩 Tích hợp và xử lý nội dung dài cần được kiểm chứng: Đối với các nhóm xử lý các công việc phức tạp, các tính năng tích hợp sâu và phân tích video có thể cần được kiểm thử thêm trước khi triển khai trên toàn doanh nghiệp

Tổng quan về các lựa chọn thay thế Kuse AI

Dưới đây là bảng so sánh giúp bạn nắm bắt thông tin về các công cụ này chỉ trong nháy mắt. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết từng công cụ ở phần dưới đây.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý dự án tích hợp AI AI Super Agents , Không gian Làm việc AI tích hợp, ClickUp Brain, Quản lý kiến thức, Trợ lý ghi chú AI Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn các tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp Notion AI Biến các nghiên cứu rời rạc thành các trung tâm nội dung có cấu trúc Ghi chú cuộc họp AI, hỏi đáp trong không gian làm việc, tự động điền cơ sở dữ liệu, điều chỉnh giọng điệu, soạn thảo nội dung Miễn phí; Gói Plus $12/người dùng/tháng; Gói Business $24/người dùng/tháng; Gói Enterprise tùy chỉnh Mem Không gian làm việc tri thức với khả năng khám phá trực quan Lựa chọn mô hình AI, tìm kiếm sâu không giới hạn (Pro), email kết nối, bộ sưu tập, quyền truy cập API Miễn phí; Gói Pro $12/tháng; Gói nhóm tùy chỉnh Obsidian Bảo mật và quản lý kiến thức ưu tiên dữ liệu địa phương Lưu trữ cục bộ, Canvas, Đồng bộ (mã hóa đầu cuối), Xuất bản, hệ sinh thái plugin Miễn phí; Đồng bộ $5/tháng; Publish $10/tháng; Catalyst $25 (một lần); Commercial $50/năm Glean Tích hợp tìm kiếm doanh nghiệp với trợ lý AI Trợ lý AI doanh nghiệp, hơn 100 tích hợp, các biện pháp kiểm soát quản trị, quản lý đại lý Giá cả tùy chỉnh Tana Biến những ghi chú lộn xộn thành kiến thức có cấu trúc Supertags, chế độ xem có cấu trúc, quy trình làm việc bằng giọng nói, tín dụng AI, liên kết theo kiểu đồ thị Miễn phí; Gói Plus $10/tháng; Gói Pro $18/tháng Gamma Biến ý tưởng thành các tài liệu, bản trình bày và trang web nhỏ hoàn chỉnh Tạo/lập tài liệu/bộ tài liệu, hợp tác, phân tích và kiểm soát truy cập được hỗ trợ bởi AI Miễn phí; Gói Plus $12/tháng; Gói Pro $25/tháng; Gói Ultra $100/tháng Converse AI Trợ lý AI cuộc hội thoại đa kênh Trình tạo bot, tự động hóa chiến dịch, bảng điều khiển báo cáo, quản lý trên thiết bị di động Giá cả tùy chỉnh Ponder Lập luận AI có cấu trúc và quy trình nghiên cứu nhiều bước Quy trình suy luận AI, phân tích vấn đề có cấu trúc, phân tích nghiên cứu theo ngữ cảnh, khung tư duy nhiều bước, khám phá kiến thức hợp tác Miễn phí; Gói Casual: $10/tháng; Gói Plus: $30/tháng; Gói Pro: $60/tháng Scholarcy Chuyển đổi các tài liệu dài thành các bản tóm tắt dễ trích dẫn Tóm tắt thẻ học AI, trích xuất thông tin nghiên cứu, ma trận tài liệu, tạo danh mục tham khảo Miễn phí; Scholarcy Plus $4,99/tháng

Các lựa chọn thay thế Kuse AI tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là các công cụ AI hàng đầu đáng cân nhắc, bao gồm các tiêu chí phù hợp nhất, ví dụ minh họa, mức độ tùy chỉnh, luồng hợp tác, tính năng AI, tích hợp, giá cả và các điểm cân nhắc chính.

1. ClickUp (Phần mềm quản lý dự án tích hợp AI tốt nhất)

Tập hợp các dự án, công việc, tài liệu và giao tiếp của bạn trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp

Thay vì coi AI như một lớp riêng biệt, ClickUp hoạt động như một không gian làm việc AI tích hợp, giúp kết nối các công việc, cuộc thảo luận và việc đang theo dõi tiến độ thực hiện tại một nơi duy nhất.

Lợi ích lớn nhất? Nó giúp giảm thiểu tình trạng công việc phân tán (công việc trải rộng trên quá nhiều ứng dụng) và tình trạng AI phân tán (quá nhiều công cụ AI độc lập với ngữ cảnh không đầy đủ), nhờ đó nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn để theo đuổi các quyết định mới nhất và nhiều thời gian hơn để triển khai sản phẩm.

Biến bối cảnh phát triển rời rạc thành các bước tiếp theo rõ ràng với ClickUp Brain

Khi yêu cầu được lưu trữ ở một nơi, ghi chú triển khai ở nơi khác và quyết định được đưa ra trong trò chuyện, việc gửi đi thông tin “đúng” nhưng vẫn thiếu ý định là điều thường gặp. ClickUp Brain được thiết kế dành riêng cho tình huống đó.

Là một hệ thống AI nhận biết ngữ cảnh, nó hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn và giúp bạn biến kiến thức từ các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và cuộc trò chuyện thành những thông tin hữu ích, mà không cần sao chép chi tiết giữa các công cụ.

Dưới đây là một số cách thực tế để bạn có thể sử dụng ClickUp Brain:

Tóm tắt các chuỗi công việc dài thành bản tóm tắt ngắn gọn “điều gì đã thay đổi, tại sao thay đổi, điều gì đang cản trở” để sử dụng trong các cuộc họp standup và cập nhật không đồng bộ

Chuyển đổi các tiêu chí chấp nhận và trường hợp ngoại lệ rời rạc thành một danh sách kiểm tra rõ ràng mà bạn có thể xác minh trong quá trình đánh giá Yêu cầu Hợp nhất

Soạn thảo các ghi chú kỹ thuật dựa trên bối cảnh công việc hiện tại, để việc tạo tài liệu luôn đồng bộ với tiến độ phát hành

Đảm bảo việc sử dụng AI an toàn khi triển khai cho nhóm với các tính năng bảo mật và bảo mật của ClickUp, bao gồm tuân thủ SOC 2, không sử dụng dữ liệu của bạn để đào tạo mô hình của bên thứ ba và không lưu trữ dữ liệu bởi bên thứ ba

Sử dụng hỗ trợ đa mô hình dưới một bộ quyền truy cập và kiểm soát duy nhất, để các nhóm không phải chia sẻ thông tin nhạy cảm qua các công cụ AI riêng biệt

Tạo các tác nhân không cần mã để công việc luôn tiến triển

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Sử dụng ClickUp Super Agents để đảm bảo việc theo dõi và hoàn thành công việc một cách nhất quán.

Đây là những "đồng đội" được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, được thiết kế để thực thi các quy trình làm việc nhiều bước dựa trên bối cảnh không gian làm việc của bạn. Chúng hoạt động theo ngữ cảnh, có nghĩa là chúng hiểu rõ bối cảnh không gian làm việc và dự án của bạn, đồng thời có thể hoạt động liên tục trong khi vẫn duy trì kiểm soát truy cập.

Việc cần làm là sử dụng trình tạo ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp, xác định các điều kiện kích hoạt và hành động, sau đó liên kết chúng với các cơ sở kiến thức phù hợp!

Thay thế việc cập nhật thủ công bằng tự động hóa dựa trên AI

Sử dụng các tính năng AI Assign, AI Prioritize và AI Thẻ của ClickUp để tự động hóa quản lý công việc và hiển thị thông tin chi tiết theo thời gian thực ngay lập tức

Ngay cả khi AI đã xử lý các thông tin chi tiết và tóm tắt, các nhóm vẫn mất thời gian vào những công việc “kết nối”, như cập nhật trạng thái, phân công người chịu trách nhiệm, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc và đảm bảo các quy trình làm việc được đồng bộ.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp Tự động hóa với quá trình ra quyết định dựa trên AI, giúp không gian làm việc của bạn tự động tổ chức và tối ưu hóa theo thời gian thực. Các công việc có thể được phân công tự động thông qua tính năng AI Assign dựa trên ngữ cảnh và khối lượng công việc, trong khi tính năng AI Prioritize liên tục ưu tiên những công việc quan trọng nhất dựa trên hạn chót, mối quan hệ phụ thuộc và các tín hiệu cấp bách.

AI Fields giúp tối ưu hóa các công việc bằng cách tự động điền các thông tin quan trọng từ các cuộc hội thoại và tài liệu, trong khi AI Cards biến dữ liệu công việc thô thành những thông tin chi tiết rõ ràng, có cấu trúc, giúp làm nổi bật các rủi ro, trạng thái và các bước tiếp theo. Đồng thời, các quy tắc tự động hóa xử lý việc thực thi, cập nhật trạng thái, chuyển đổi công việc giữa các quy trình làm việc và thông báo cho các bên liên quan khi công việc tiến triển.

Kết hợp lại, điều này đảm bảo không gian làm việc của bạn luôn chính xác, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và luôn vận hành trơn tru, nơi AI không chỉ đề xuất những việc cần làm, mà tự động hóa còn đảm bảo chúng thực sự được hoàn thành.

Dễ dàng tìm kiếm thông số kỹ thuật và các đoạn trích quan trọng với ClickUp tài liệu

Giữ cho các thông số kỹ thuật có thể tìm kiếm được và lưu trữ các đoạn trích ở nơi mà nhóm của bạn có thể tìm thấy chúng với ClickUp tài liệu

ClickUp Docs được thiết kế để liên kết tài liệu trực tiếp với quá trình thực thi, giúp người xem xét hiểu rõ ý định trước khi thảo luận về việc triển khai.

Với ClickUp Docs, các nhóm có thể:

Hợp tác theo thời gian thực thông qua bình luận và phản hồi trực tiếp, sau đó chuyển các phần tài liệu thành các công việc có thể theo dõi

Sử dụng Docs Hub làm thư viện trung tâm cho tất cả tài liệu quy trình làm việc, giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông số kỹ thuật, quyết định hoặc tài liệu tham khảo phù hợp trong quá trình xem xét

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Những giới hạn của ClickUp

Ban đầu, việc sử dụng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp do tính năng phong phú và khả năng tùy chỉnh cao

Giá dịch vụ ClickUp:

Đánh giá và nhận xét về ClickUp:

G2: 4.7/5 (hơn 11.030 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.530 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Bài đánh giá trên Reddit này thực sự đã nói lên tất cả:

“Ban đầu tôi còn do dự về ClickUp Brain, vì nó trông giống như một chiêu trò AI khác. Nhưng nó đã giúp tôi thoát khỏi một số công việc viết lách tẻ nhạt, đặc biệt là khi tôi cần tóm tắt các email dài của khách hàng hoặc bắt đầu soạn thảo bản nháp. ”

2. Notion AI (Lựa chọn tốt nhất để biến các tài liệu nghiên cứu rời rạc thành các trung tâm nội dung có cấu trúc)

Nếu vấn đề lớn nhất của nhóm bạn là “chúng tôi có ghi chú AI, nhưng sau này không ai tìm thấy chúng”, Notion AI là một lựa chọn thiết thực.

Tính năng tự động hóa quy trình ghi chú cuộc họp AI của nó ghi lại nội dung cuộc họp và tạo bản tóm tắt ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Nó cũng lưu trữ bản ghi âm, quyết định và các mục cần thực hiện trong không gian làm việc của bạn, giúp chúng trở thành các ghi chú có thể tìm kiếm được thay vì những thông tin rời rạc.

Điều này rất hữu ích khi bạn tổng hợp thông tin từ các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan, cuộc gọi với khách hàng và các cuộc đồng bộ nội bộ. Bạn có thể lưu trữ các đoạn trích nghiên cứu, các điểm thảo luận và bản nháp bên cạnh tài liệu gốc và tái sử dụng chúng trong các bản tóm tắt.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Tóm tắt các trang dài và biến các ghi chú AI sơ sài thành những điểm chính rõ ràng

Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung tiếp thị trực tiếp trong tài liệu và wiki

Tự động điền cơ sở dữ liệu và trích xuất các trường dữ liệu có cấu trúc từ văn bản không có cấu trúc

Trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ không gian làm việc Notion của bạn

Dịch và điều chỉnh giọng điệu cho các nhóm toàn cầu khi cần thiết

Giới hạn của Notion AI

Dành thời gian cho việc thiết lập và quản trị vì mức độ tùy chỉnh cao có thể làm chậm tiến độ của các nhóm

Gặp phải tình trạng chậm chạp về hiệu suất trong các không gian làm việc lớn và cơ sở dữ liệu nặng

Gặp phải các hạn chế trên kế hoạch Miễn phí, chẳng hạn như giới hạn tải lên tệp nhỏ hơn

Giá của Notion AI

Miễn phí

Ngoài ra: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng nói gì về Notion AI

Một người dùng Reddit đề cập:

“Tôi nghĩ công cụ AI của Notion đáng để bạn khám phá và thử sử dụng trong một thời gian để xem liệu nó có hữu ích cho bạn hay không.”

3. Mem (Lựa chọn tốt nhất cho các nhóm đang tìm kiếm một không gian làm việc tri thức với tính năng khám phá trực quan)

Nếu vấn đề lớn nhất của bạn là “chúng tôi có ghi chú AI, nhưng sau này không ai tìm thấy chúng”, Mem được thiết kế để giải quyết chính khoảng trống đó — biến những ghi chú và tài liệu của cuộc họp rải rác thành thứ bạn thực sự có thể truy xuất khi cần thiết.

Mem giữ cho mọi thứ trở nên đơn giản cho người dùng cá nhân, nhưng vẫn cung cấp cho bạn các tính năng “nâng cao” như lựa chọn mô hình, tìm kiếm sâu và AI kết nối toàn diện, để việc quản lý kiến thức của bạn không bị phân tán ở năm nơi khác nhau.

Đây là lựa chọn lý tưởng khi bạn phải xử lý nhiều chủ đề cùng lúc liên quan đến các dự án, các bên liên quan và các nhiệm vụ theo dõi, đồng thời bạn muốn truy xuất thông tin nhanh chóng mà không biến việc ghi chú thành một công việc thứ hai.

Các tính năng nổi bật nhất

Lựa chọn mô hình AI cho công việc với các công cụ AI khác nhau

Tìm kiếm sâu không giới hạn trên gói Pro để truy xuất nội dung nhanh hơn

Gói Pro cho phép kết nối email không giới hạn để giữ bối cảnh công việc luôn gần gũi

Bộ sưu tập và mẫu để tổ chức công việc lặp lại một cách có hệ thống trên các nhóm và chủ đề

Khóa API không giới hạn trên gói Pro để tùy chỉnh linh hoạt hơn và kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ

Giới hạn bộ nhớ

Hiện tại, Mem yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google, điều này có thể là rào cản nếu tổ chức của bạn không sử dụng tài khoản Google.

Hiện tại, hỗ trợ ngôn ngữ chỉ có tiếng Anh, do đó việc triển khai trên toàn cầu có thể cần một giải pháp thay thế

Hiện tại chưa có ứng dụng Android, điều này giới hạn khả năng truy cập trên thiết bị di động đối với một số nhóm vận hành

Giá Mem

Miễn phí

Pro : 12 USD/tháng

Nhóm: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

📮ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các đại lý tự động hóa (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI trong cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Tỷ lệ áp dụng các trợ lý và đại lý AI thấp hơn có thể là do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như thao tác rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể.

4. Obsidian (Tốt nhất cho bảo mật và quản lý kiến thức ưu tiên dữ liệu cục bộ)

qua Obsidian

Obsidian được xây dựng dựa trên các tệp cục bộ, do đó, AI dành cho quản lý kiến thức vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn thay vì bị giới hạn trên một nền tảng.

Cách tiếp cận ưu tiên dữ liệu cục bộ này cũng giúp Obsidian trở nên thực tiễn cho các nhóm muốn có tài liệu bền vững trên nhiều dự án, mà không bắt buộc mọi quy trình làm việc phải tuân theo một hệ thống “một kích thước phù hợp cho tất cả”.

Và khi bạn muốn một cách trực quan hơn để kết nối các ý tưởng, các tiện ích bổ sung điều hướng và xuất bản dựa trên đồ thị của Obsidian sẽ giúp bạn chia sẻ những hiểu biết sâu sắc mà không biến tài liệu của bạn thành một lớp quy trình phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Obsidian

Một trong những tính năng cốt lõi của Obsidian là Obsidian Canvas, cho phép bạn tập hợp tất cả các ghi chú, nghiên cứu, sơ đồ và ý tưởng của mình tại một nơi duy nhất

Lưu trữ dữ liệu của bạn tại địa phương và không thu thập dữ liệu theo dõi, giúp người dùng luôn nắm quyền kiểm soát

Tùy chọn đồng bộ hóa Obsidian với mã hóa đầu cuối và lịch sử phiên bản để thực hiện công việc an toàn hơn trên nhiều thiết bị

Hợp tác qua kho lưu trữ chung thông qua Obsidian Sync, một giải pháp AI hỗ trợ đội ngũ hỗ trợ việc quản lý tài liệu nhóm mà không cần chuyển đổi nền tảng

Sử dụng Obsidian Publish để đăng ghi chú lên web với tính năng tìm kiếm toàn văn bản và duyệt đồ thị khi bạn cần một “trang tài liệu” nhẹ nhàng

Những giới hạn của Obsidian

Hợp tác và xuất bản là các tiện ích bổ sung, do đó chi phí có thể tăng lên khi nhóm của bạn mở rộng quy mô

Giá niêm yết được tính theo từng trang web, điều này có thể gây giới hạn nếu bạn cần nhiều trang thông tin dành cho khách hàng hoặc sản phẩm.

Giấy phép thương mại là tùy chọn nhưng được khuyến khích cho mục đích sử dụng trong tổ chức, điều này có thể trở thành một mục chi phí riêng biệt đối với các tổ chức quy mô lớn

Giá của Obsidian

Miễn phí

Đồng bộ : 5 USD/tháng

Đăng ký: $10/tháng

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Obsidian?

Một người dùng Reddit đề cập:

“Tôi thấy đây là chương trình nhẹ nhất và có thể tùy chỉnh nhất để quản lý ghi chú và công việc.”

Glean được thiết kế để kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài của bạn và cung cấp các câu trả lời theo cách mà nhóm của bạn có thể thực sự sử dụng hàng ngày.

Nói chung, bạn đang yêu cầu một trợ lý AI được tích hợp với bối cảnh công ty của bạn, để nó có thể tóm tắt, giải thích và tìm ra chủ đề cần thiết mà không cần bạn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Và vì các nhóm thực tế hoạt động trong các hệ thống công nghệ thực tế, Glean chú trọng vào khả năng kết nối rộng rãi, bao gồm hơn 100 tích hợp ứng dụng, để việc quản lý kiến thức của bạn không bị đình trệ ở mức “chúng tôi sẽ thêm vào sau”.

Tìm hiểu các tính năng nổi bật

Trợ lý toàn công ty sử dụng bối cảnh doanh nghiệp cho các câu hỏi và trả lời cũng như tóm tắt

Hơn 100 tùy chọn tích hợp liền mạch thông qua các trình kết nối trên các ứng dụng kinh doanh

Tích hợp sẵn cơ chế quản trị với các lớp chính sách và bảo vệ dành cho AI và các tác nhân

Kiểm soát dữ liệu nhạy cảm và quyền truy cập dựa trên quyền hạn để giảm thiểu rủi ro chia sẻ quá mức

Hỗ trợ xây dựng và quản lý các tác nhân (agents) như một phần của phương pháp tiếp cận “Nền tảng AI cho công việc” rộng lớn hơn

Nhận diện các giới hạn

Giá cả không được công bố dưới dạng danh sách các gói dịch vụ tự chọn đơn giản, vì vậy bạn có thể sẽ phải trải qua quá trình đánh giá do bộ phận bán hàng dẫn dắt

Các giải pháp này chủ yếu hướng đến triển khai trên toàn tổ chức, điều này có thể gây ra gánh nặng thêm nếu bạn chỉ cần một công cụ AI nhẹ nhàng cho một nhóm duy nhất

Một số tính năng quản trị/kiểm soát đại lý nâng cao có thể yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn với bộ phận CNTT/bảo mật ngay từ đầu so với các công cụ nhỏ hơn

Giá cả của Glean

Giá cả tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét

G2 : 4.7/5 (hơn 140 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Glean?

Một người dùng G2 đề cập:

“Khả năng của Glean trong việc thu thập các nguồn tài nguyên cụ thể và cung cấp bản tóm tắt toàn diện thực sự rất hữu ích, vì nó giúp tôi tiết kiệm thời gian khi truy cập kiến thức quan trọng tại nơi làm việc. ”

6. Tana (Tốt nhất để biến những ghi chú lộn xộn thành kiến thức có cấu trúc)

Nếu nhóm của bạn thường xuyên tham gia các cuộc họp, nghiên cứu và các dự án diễn ra nhanh chóng, Tana được thiết kế để giúp bạn tổ chức suy nghĩ một cách có hệ thống mà không biến việc đó thành một gánh nặng. Đây là một ứng dụng quản lý kiến thức hiện đại, coi các ghi chú như những khối xây dựng mà bạn có thể tái sử dụng trong các tài liệu, kế hoạch và các hoạt động theo dõi.

Điểm nổi bật của Tana là sự kết hợp giữa “viết tự do” và cấu trúc. Bạn có thể ghi lại những ý tưởng thô sơ, sau đó sử dụng các khối xây dựng của Tana (như Supertags và chế độ xem) để biến chúng thành những nội dung có thể truy vấn và duy trì theo thời gian.

Và nếu bạn quan tâm đến một trợ lý AI luôn sẵn sàng, Tana tập trung vào các tính năng AI giúp bạn chuyển đổi các cuộc hội thoại thành kết quả rõ ràng hơn và giữ bối cảnh gần gũi với công việc.

Các tính năng nổi bật của Tana

Supertags cho phép bạn chuyển đổi ghi chú thành các đối tượng có cấu trúc mà bạn có thể tái sử dụng trong các quy trình làm việc

Các chế độ xem giúp bạn phân tích cùng một thông tin theo nhiều cách khác nhau khi bạn đang xử lý nhiều dự án cùng lúc

Các quy trình làm việc bằng giọng nói giúp ghi chép ghi chú về cuộc họp và chuyển đổi chúng thành kết quả có thể sử dụng nhanh hơn

Các tính năng AI trên kế hoạch Miễn phí (bao gồm hạn mức tín dụng AI hàng tháng), giúp bạn có thể thử nghiệm các công cụ AI mà không cần commit chi trả trước

Một phương pháp linh hoạt dạng đồ thị để kết nối các ý tưởng, giúp bối cảnh không bị chôn vùi khi dữ liệu của bạn ngày càng tăng

Giới hạn của Tana

Đây thực sự là một thách thức nếu nhóm của bạn ưa chuộng các thư mục cứng nhắc hơn là các nút và thẻ có cấu trúc

Hợp tác không phải là yếu tố “trọng tâm” chính của câu chuyện sản phẩm, do đó mức độ hợp tác thời gian thực có thể cần được kiểm chứng đối với quy trình làm việc cụ thể của bạn

Việc sử dụng AI dựa trên tín dụng, do đó việc tóm tắt nhiều hoặc tạo nội dung thường xuyên có thể yêu cầu lập kế hoạch để tuân thủ giới hạn sử dụng

Giá của Tana

Miễn phí

Ngoài ra : $10/tháng

Pro: 18 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Tana

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tana?

Một người dùng Reddit đề cập:

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy việc sử dụng “ghi chú hàng ngày” hiệu quả đến mức tôi tin tưởng rằng nó sẽ không làm mất mọi thứ và tôi sẽ không quên nó vào ngày hôm sau.”

7. Gamma (Tốt nhất để biến ý tưởng thành các tài liệu, bản trình bày và trang web nhỏ hoàn chỉnh)

Gamma là một lựa chọn đáng xem xét. Ứng dụng này được thiết kế để tạo và chia sẻ các “thẻ” có chức năng như tài liệu, bản trình chiếu hoặc các trang web nhẹ.

Nó cũng hoạt động rất tốt với các nhóm: bạn có thể chia sẻ qua liên kết, kiểm soát quyền truy cập chế độ xem/bình luận/chỉnh sửa và cộng tác trong không gian làm việc mà không mất quyền kiểm soát phiên bản.

Và nếu bạn quan tâm đến kết quả, Gamma cung cấp các tính năng phân tích để theo dõi lượt xem, mức độ tương tác và thời gian sử dụng — rất hữu ích cho các nhà quản lý dự án và nhóm vận hành muốn có bằng chứng về hiệu quả của sản phẩm.

Các tính năng nổi bật của Gamma

Tạo tài liệu, bản trình bày và trang web trong một không gian làm việc duy nhất với các liên kết có thể chia sẻ và quyền truy cập

Hợp tác thời gian thực với các biện pháp kiểm soát truy cập ở cấp độ không gian làm việc

Các tính năng phân tích tích hợp như số lượt xem duy nhất, chế độ xem thẻ và thời gian dành cho mỗi thẻ

Các tùy chọn dành cho nhóm và kinh doanh nhằm đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu, thanh toán tập trung và quản lý người dùng được cấp phép

Các biện pháp kiểm soát dựa trên kế hoạch như bảo vệ bằng mật khẩu và khả năng tìm kiếm trên web đối với các công việc đã xuất bản

Giới hạn của Gamma

Các phân tích đầy đủ chỉ có sẵn trong kế hoạch Pro (các kế hoạch cấp thấp hơn có giới hạn quyền truy cập hoặc không có quyền truy cập)

Không hỗ trợ xuất dữ liệu phân tích (bạn sẽ cần ảnh chụp màn hình/báo cáo thủ công)

Một số tùy chọn chia sẻ/bảo mật (như bảo vệ bằng mật khẩu) chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp

Giá của Gamma

Miễn phí

Ngoài ra : $12/tháng

Pro : 25 USD/tháng

Ultra: 100 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Gamma

G2 : 4.1/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Gamma?

Một người dùng G2 đề cập:

“Gamma AI chuyển đổi ý tưởng thành các bản trình bày hoàn chỉnh và có cấu trúc rõ ràng một cách mượt mà.”

8. Converse AI (Lựa chọn tốt nhất cho trợ lý AI trong cuộc hội thoại đa kênh)

Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thống nhất các cuộc hội thoại với khách hàng trên các nền tảng khác nhau và biến chúng thành những tương tác có ý nghĩa. Converse AI được phát triển để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một giao diện duy nhất, nơi các nhóm có thể quản lý các cuộc hội thoại, tự động hóa phản hồi và tăng cường sự tương tác theo thời gian thực.

Cho dù bạn đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua WhatsApp, trò chuyện trực tiếp trên trang web hay triển khai các chiến dịch nhắn tin chủ động, Converse AI sẽ giúp bạn kết nối với khách hàng ở bất kỳ đâu. Với trọng tâm là các công cụ AI dành cho giao tiếp và tương tác, đây là lựa chọn đáng tin cậy nếu tự động hóa và quy trình làm việc dựa trên hội thoại là yếu tố cốt lõi trong chiến lược của bạn.

Ngoài ra, nền tảng này chú trọng vào việc triển khai đơn giản và báo cáo rõ ràng, giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc tích hợp các hệ thống và nhiều thời gian hơn để tạo ra giá trị từ mọi tương tác.

Các tính năng nổi bật của Converse AI

Trình tạo bot cuộc hội thoại đa kênh hỗ trợ WhatsApp , trò chuyện trên web và các kênh khác

Các chiến dịch tương tác tự động hóa được kích hoạt bởi hành vi của người dùng

Bảng điều khiển với báo cáo về các cuộc hội thoại và hiệu suất của nhân viên

Quy tắc phản hồi có thể tùy chỉnh và tự động hóa chiến dịch

Quản lý di động để theo dõi và phản hồi mọi lúc mọi nơi

Giới hạn của Converse AI

Giá cả không được công bố minh bạch, có nghĩa là bạn có thể sẽ cần liên hệ với bộ phận bán hàng để biết chính xác giá dành cho doanh nghiệp

Không phải lúc nào cũng rõ ràng mô hình AI nào đang vận hành hệ thống backend so với các khung công cụ đại lý khác

Độ sâu tính năng (như RAG nâng cao hoặc quản lý kiến thức) có thể kém hơn so với các nền tảng đại lý AI chuyên dụng

Giá của Converse AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Converse AI

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

9. Ponder (Tốt nhất để xây dựng các quy trình làm việc suy luận AI có cấu trúc và các hệ thống ra quyết định dựa trên nghiên cứu)

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế vượt ra ngoài các công cụ dựa trên lời nhắc truyền thống, Ponder có vị trí là một nền tảng được thiết kế để giúp các nhóm xây dựng các quy trình làm việc AI có cấu trúc và các ứng dụng dựa trên suy luận.

Thay vì coi các kết quả đầu ra của AI như những phản hồi riêng lẻ, công cụ này tập trung vào việc tổ chức cách các mô hình xử lý thông tin, phân tích vấn đề và đưa ra quyết định trong một hệ thống rộng lớn hơn.

Cách tiếp cận này khiến Ponder trở nên đặc biệt hữu ích cho các nhóm đang thử nghiệm các quy trình nghiên cứu, phân tích và suy luận có cấu trúc được hỗ trợ bởi AI. Nền tảng này cho phép bạn thiết kế các quy trình làm việc trong đó các mô hình AI phân tích vấn đề, đánh giá bối cảnh và liên tục tinh chỉnh câu trả lời — giúp bạn chuyển từ các tương tác đơn giản dựa trên lời nhắc sang quá trình suy nghĩ có chủ đích, từng bước một.

Xem xét các tính năng nổi bật

Các quy trình làm việc dựa trên suy luận có cấu trúc, hướng dẫn các mô hình AI thực hiện các quy trình suy luận nhiều bước thay vì chỉ phản hồi dựa trên một lời nhắc duy nhất

Các công cụ giúp tổ chức các công việc nghiên cứu và phân tích phức tạp thông qua suy luận lặp và đánh giá theo ngữ cảnh

Hỗ trợ thiết kế các hệ thống AI có khả năng phân tách các câu hỏi phức tạp thành các bước suy luận nhỏ hơn

Giao diện hướng quy trình làm việc giúp các nhóm thử nghiệm các khung quyết định dựa trên AI

Được thiết kế cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi nhiều nghiên cứu hoặc phân tích, nơi lý luận mô hình và khả năng truy vết là yếu tố quan trọng

Xem xét các giới hạn

Ít phù hợp hơn cho các công việc tạo lời nhắc đơn giản so với các công cụ trò chuyện AI nhẹ

Cần có sự hiểu biết sâu sắc hơn về quy trình làm việc của AI hoặc các khung lý luận để sử dụng hiệu quả

Nền tảng này vẫn đang trong quá trình phát triển, do đó khả năng tích hợp với hệ sinh thái có thể có giới hạn hơn so với các nền tảng quy trình làm việc AI quy mô lớn hơn

Xem xét giá cả

Miễn phí

Casual : $10/tháng

Ngoài ra : $30/tháng

Pro: 60 USD/tháng

Xem xét các đánh giá và nhận xét

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

10. Scholarcy (Tốt nhất để chuyển đổi các tài liệu dài thành các bản tóm tắt dễ trích dẫn)

Nếu nhóm của bạn đang chìm ngập trong các tệp PDF, bài báo học thuật và báo cáo, Scholarcy được thiết kế dành riêng cho những lúc bạn cần những thông tin chi tiết do AI tạo ra mà không làm mất đi chủ đề.

Nền tảng này tập trung vào việc tóm tắt các bài viết dài thành các bản tóm tắt có cấu trúc, dễ đọc theo phong cách “thẻ ghi nhớ” mà bạn có thể lưu trữ, tìm kiếm và xem lại sau này, giúp dữ liệu của bạn không bị phân tán trên mười tab khác nhau.

Và vì nó được thiết kế dành cho công việc đòi hỏi nhiều nghiên cứu, nên nó đặc biệt hữu ích khi bạn quan tâm đến việc trích dẫn nguồn, ghi chú lặp lại và xây dựng một thư viện cá nhân gọn nhẹ mà bạn có thể tham khảo trong các dự án khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Scholarcy

Tóm tắt nội dung và trích xuất những thông tin quan trọng để đọc và xem xét nhanh hơn

Phân tích nghiên cứu với các tính năng đánh dấu, ghi chú và quy trình làm việc với văn bản có thể chỉnh sửa

Sắp xếp các bản tóm tắt đã lưu vào thư viện thẻ học và bộ sưu tập có thể tìm kiếm

Xuất và tổng hợp nghiên cứu sang các ứng dụng khác khi cần thiết

Tạo Ma trận Tài liệu và tạo danh mục tham khảo chỉ với một cú nhấp chuột (rất hữu ích cho các bài đánh giá có cấu trúc)

Giới hạn của Scholarcy

Công cụ Tóm tắt Bài viết miễn phí có giới hạn (bao gồm giới hạn về số lượng tóm tắt và xuất thẻ học)

Tính năng tóm tắt không giới hạn và “tóm tắt nâng cao” yêu cầu đăng ký trả phí

Trang web không công bố số tiền chính xác bằng USD cho kế hoạch trả phí hàng tháng/hàng năm trong nội dung văn bản trên trang; bạn sẽ thấy giá cuối cùng khi thanh toán

Giá dịch vụ Scholarcy

Miễn phí

Scholarcy Plus: 4,99 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Scholarcy

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Scholarcy?

Một người dùng G2 đề cập:

“Nó có giao diện người dùng (UI) dễ sử dụng và dễ điều hướng. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh và thực hiện tóm tắt dữ liệu biểu đồ, tóm tắt bảng, v.v. chỉ trong vài giây.”

ClickUp: Nền tảng kiến thức thực sự phát triển cùng bạn

Giờ đây, bạn đã có một cách rõ ràng hơn để đánh giá các giải pháp thay thế Kuse AI dựa trên những yếu tố thực sự quan trọng: Độ sâu dự báo, quản lý kiến thức có cấu trúc, những thông tin chi tiết do AI tạo ra có thể đo lường được, và khả năng hỗ trợ nhiều dự án mà không gây ra sự lộn xộn.

Nền tảng phù hợp sẽ giúp nhóm của bạn vượt qua những ghi chú dán rải rác, các tệp tin rời rạc và tự động hóa chỉ ở mức bề mặt. Dù ưu tiên của bạn là phân tích dự đoán, kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, hợp tác hiệu quả hơn hay các tính năng AI tiên tiến hơn, mục tiêu vẫn là một: sự rõ ràng giúp đưa ra các quyết định tự tin.

Bắt đầu với một dự án cụ thể. Kiểm tra xem công cụ xử lý dữ liệu thực tế, các cuộc thảo luận thực tế và các hạn chế kinh doanh thực tế như thế nào. Sau đó, mở rộng quy mô ở những nơi mà nó thực sự nâng cao năng suất, chứ không chỉ vì tính mới mẻ.

Nhưng nếu bạn muốn tập trung công việc, bối cảnh và quá trình thực hiện vào một nơi duy nhất, hãy bắt đầu với ClickUp. Đăng ký ngay!