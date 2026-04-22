10 mẫu bảng giá gói dịch vụ trong ClickUp

Bạn biết rằng dịch vụ của mình xứng đáng với khoản đầu tư. Nhưng mức giá gói dịch vụ của bạn có rõ ràng không? Nếu khách hàng của bạn phải tự ghép nối thông tin từ các tệp PDF cũ và bảng tính rắc rối, bạn đang làm chậm chính chu kỳ bán hàng của mình.

Nếu bạn muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và chốt đơn hàng nhanh hơn, đây chính là giải pháp dành cho bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn 10 mẫu bảng giá gói dịch vụ, tất cả đều được tích hợp sẵn trong ClickUp. Chúng giúp chuẩn hóa mọi thứ, từ bảng giá đến các thỏa thuận dịch vụ của bạn.

Tổng quan về các mẫu bảng giá gói dịch vụ

Mẫu bảng giá gói dịch vụ là gì?

Các mẫu bảng giá gói dịch vụ là các tài liệu định giá được tạo sẵn. Chúng giúp chuẩn hóa cách bạn trình bày các dịch vụ và các mức giá.

Nếu không có các mẫu này, nhóm của bạn sẽ mất hàng giờ để tạo thủ công các tài liệu báo giá cho từng khách hàng mới. Điều này dẫn đến công việc lộn xộn và có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Tệ hơn nữa, khi thông tin về giá cả nằm rải rác trong các email và bảng tính, bạn sẽ gặp phải tình trạng thông tin bị phân tán. Sự phân mảnh này buộc các nhóm phải lãng phí hàng giờ để tìm kiếm tệp tin, làm chậm toàn bộ quy trình bán hàng của bạn.

Không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp giải quyết vấn đề này. Nó kết hợp dữ liệu giá cả, quy trình làm việc dự án và các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI lại với nhau. Điều này đảm bảo dữ liệu của bạn luôn có thể tìm kiếm được và được hiển thị trong bối cảnh cụ thể.

🔎 Bạn có biết? 95% quá trình nghiên cứu của người mua bắt đầu bằng AI. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn sẽ không phải lục lọi các bảng tính cũ để tìm giá cả; thay vào đó, họ sẽ sử dụng AI để nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng. Nếu các gói dịch vụ của bạn không được tổ chức trong một hệ thống tập trung như ClickUp, nhóm của bạn sẽ mất đi lợi thế về tốc độ mà AI mang lại.

10 mẫu bảng giá gói dịch vụ Miễn phí để lập báo giá nhanh hơn

Mỗi mẫu dưới đây đều được tạo sẵn trong ClickUp, giúp bạn có thể chuyển từ việc duyệt qua đến việc báo giá chỉ trong vài phút.

1. Mẫu danh sách giá của ClickUp

Luôn nắm bắt chiến lược định giá của bạn với Mẫu Danh sách Giá của ClickUp

Thông tin giá cả nằm rải rác trong các bảng tính, email và tài liệu ngẫu nhiên? Đó là nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn. Mẫu Danh sách Giá của ClickUp cung cấp cho bạn một nơi duy nhất và gọn gàng để quản lý tất cả giá cả sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo không có thông tin nào bị thất lạc hoặc lỗi thời.

Thiết lập trong vài giây, sau đó tùy chỉnh để phù hợp với kinh doanh của bạn. Dù bạn đang liệt kê sản phẩm, dịch vụ hay cả hai, mẫu này giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và dễ dàng cập nhật khi giá cả thay đổi. Ngoài ra, với việc giá cả được tập trung quản lý, nhóm của bạn cũng có thể báo giá một cách tự tin và nhanh chóng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Ghi lại các thông tin quan trọng như loại dịch vụ và số tiền đầu tư cho từng mục trong danh mục bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Các chế độ xem riêng biệt cho sản phẩm và dịch vụ để bạn có thể tìm thấy những gì mình cần một cách nhanh chóng

Tự động hóa các chu kỳ xem xét giá bằng cách cài đặt Công việc định kỳ cho nhóm mua sắm và bán hàng của bạn

Chia sẻ mức giá cập nhật với các đối tác hoặc khách hàng bên ngoài thông qua tính năng Chia sẻ công khai. Điều này đảm bảo họ luôn xem được phiên bản mới nhất của bảng giá của bạn

🤑 Phù hợp nhất cho: Chủ doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ cùng các quản lý hoạt động bán hàng cần một phương pháp linh hoạt để quản lý giá cả sản phẩm và dịch vụ.

2. Mẫu biểu mẫu báo giá dịch vụ của ClickUp

Sử dụng Mẫu biểu mẫu báo giá dịch vụ của ClickUp để thu thập và phân tích nhiều tùy chọn báo giá

Việc chốt được hợp đồng thường phụ thuộc vào tốc độ. Tuy nhiên, việc nhập liệu thủ công có thể làm chậm tiến độ. Mẫu biểu mẫu báo giá dịch vụ ClickUp thu thập đầy đủ thông tin khách hàng ngay từ đầu, giúp loại bỏ các bước trao đổi qua lại.

Chuyển đổi các yêu cầu thành các công việc được tổ chức ngay lập tức. Theo dõi các chi tiết quan trọng như phạm vi, dòng thời gian và yêu cầu tại một nơi duy nhất. Điều này giúp bạn phản hồi nhanh hơn và trông chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, nó cũng mang lại trải nghiệm suôn sẻ cho khách hàng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Ghi nhận yêu cầu của khách hàng ngay lập tức với chế độ xem biểu mẫu (Form View ) giúp chuyển đổi phản hồi thành công việc

Theo dõi các chi tiết quan trọng của dự án bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh như phạm vi và ngày bắt đầu

Lập kế hoạch dòng thời gian bằng chế độ xem Biểu đồ Gantt để phù hợp với sức chứa của nhóm

Cập nhật trạng thái báo giá để đảm bảo sự đồng bộ giữa bộ phận bán hàng và vận hành

🤑 Phù hợp nhất cho: Các chuyên gia tư vấn, công ty đại lý và nhà cung cấp dịch vụ muốn có một cách thức nhanh chóng và có tổ chức hơn để xử lý báo giá cho khách hàng.

3. Mẫu đề xuất dịch vụ của ClickUp

Trình bày một gói dịch vụ toàn diện kèm theo tất cả thông tin cần thiết bằng cách sử dụng Mẫu Đề xuất Dịch vụ của ClickUp

Một bản đề xuất mạnh mẽ không chỉ đơn thuần liệt kê giá cả. Nó cho khách hàng thấy cách bạn sẽ giải quyết vấn đề của họ. Mẫu Đề xuất Dịch vụ của ClickUp thực hiện điều này một cách rõ ràng và có cấu trúc.

Sử dụng nó để trình bày phạm vi công việc, phương pháp tiếp cận và các sản phẩm đầu ra tại một nơi duy nhất. Khi mọi thứ được thống nhất từ giai đoạn thuyết trình đến triển khai, sẽ không có bất ngờ nào xảy ra sau này. Nó cũng giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp cho bạn một định dạng có thể tái sử dụng cho mọi đề xuất bán hàng. Kết quả là gì? Các bản nháp nhanh hơn và các đề xuất chuyên nghiệp giúp xây dựng niềm tin với khách hàng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

🤑 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án và chuyên gia tư vấn tại các công ty dịch vụ muốn có một phương pháp chuyên nghiệp để giành được các dự án từ khách hàng.

🔎Bạn có biết? Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên của Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hành động. Thực tế, Gartner đã xác định Hệ thống đa tác nhân là một trong những xu hướng hàng đầu. Đây là sự chuyển đổi từ AI chỉ biết viết sang AI có khả năng hành động (như một tác nhân tự động phát hiện sự chênh lệch giá trong hợp đồng của bạn).

4. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ của ClickUp

Tránh tình trạng mở rộng phạm vi công việc bằng cách xác định phạm vi công việc thông qua Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ của ClickUp

Bắt đầu công việc mà không có thỏa thuận có thể dẫn đến sự nhầm lẫn. Phạm vi công việc, giá cả và dòng thời gian có thể dễ dàng trở nên mơ hồ. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp nêu rõ tất cả các chi tiết dự án của bạn trước khi bắt đầu.

Mẫu này giúp loại bỏ những cuộc hội thoại khó chịu kiểu “Tôi tưởng điều đó đã được bao gồm rồi”. Nó cho phép bạn xác định các điều khoản, chi tiết thanh toán và các giới hạn tại một nơi duy nhất.

Điều này giúp bạn và khách hàng luôn đồng thuận với nhau. Nó cũng giúp giảm thiểu tranh chấp sau này. Khi mọi người đều biết rõ những gì sẽ xảy ra, sẽ không có những bất ngờ khó xử.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Liệt kê các dịch vụ cụ thể, thời lượng thực hiện và các chi tiết kỹ thuật trong ClickUp tài liệu

Theo dõi thông tin liên hệ, pháp nhân và người có thẩm quyền ký kết bằng các Trường Tùy chỉnh

Tiêu chuẩn hóa lịch thanh toán bằng cách tạo các mối quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ ClickUp riêng biệt cho từng cột mốc thanh toán.

Chuyển chữ ký cuối cùng thành một Cột mốc (Milestone) trong ClickUp để khởi động chu kỳ dự án

🤑 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý vận hành và chủ doanh nghiệp muốn có một phương pháp đáng tin cậy để quản lý các thỏa thuận với khách hàng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Hợp đồng dịch vụ chỉ có hiệu lực nếu nó chính xác. Trước khi gửi hợp đồng cho khách hàng, hãy sử dụng ClickUp Brain làm công cụ kiểm tra chất lượng nội bộ. Công cụ này sẽ quét tài liệu để tìm các điểm không nhất quán và lỗi. Ví dụ: yêu cầu công cụ này ‘So sánh bản nháp này với Bảng giá tiêu chuẩn của chúng tôi và đánh dấu bất kỳ sự khác biệt nào trong chính sách sửa đổi hoặc điều khoản thanh toán. ’ Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo, hoàn thiện và chỉnh sửa các thỏa thuận dịch vụ trước khi chốt hợp đồng Ngoài ra, Brain nắm rõ toàn bộ bối cảnh của không gian làm việc của bạn. Nó tự động chuyển các cột mốc quan trọng và các bước trong thỏa thuận của bạn thành các Nhiệm vụ ClickUp hoặc Cột mốc được theo dõi. Nhờ đó, công việc của bạn sẽ tiến triển một cách tự động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xử lý các công việc quản trị viên liên quan đến thiết lập dự án ngay khi thỏa thuận được ký kết.

5. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ Tổng thể của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ Chính (MSA) của ClickUp tạo ra một khung cơ bản cho tất cả các công việc của bạn với khách hàng lâu dài

Bạn đang nhận thêm một dự án khác với cùng một khách hàng? Bạn không muốn phải đàm phán lại các điều khoản mỗi lần. Với Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ Tổng thể của ClickUp, bạn sẽ không cần phải làm điều đó.

Xác định các thuật ngữ quan trọng như phạm vi, quyền sở hữu và bảo mật một lần duy nhất. Sau đó, tái sử dụng chúng trong các dự án khác nhau. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán khi mối quan hệ phát triển.

Vì đây là mẫu ClickUp, nó cũng giúp sắp xếp các chi tiết này trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể kết nối các dự án, phân công công việc và giữ mọi thứ được liên kết tại một nơi duy nhất.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Gán các mục dịch vụ thành các công việc để mỗi mục đều có người phụ trách và dòng thời gian cụ thể

Xem xét và hoàn thiện các điều khoản với tính năng bình luận và hợp tác thời gian thực

Sử dụng tính năng Nhiệm vụ liên kết (Linked Tasks ) và Tài liệu (Docs) của ClickUp để ghi lại toàn bộ mối quan hệ với khách hàng tại một nơi duy nhất

Theo dõi các điều khoản quan trọng như quyền sở hữu trí tuệ (IP), trách nhiệm pháp lý và bảo mật thông tin bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

🤑 Phù hợp nhất cho: Các nhóm pháp lý và mua sắm hoặc chủ doanh nghiệp cần quản lý các thỏa thuận dài hạn với khách hàng.

🧠Thông tin thú vị: Nhóm mua hàng B2B trung bình hiện nay bao gồm hơn 10 hàm ra quyết định riêng biệt. Đây là lý do tại sao Mẫu Đề xuất Dịch vụ của bạn cần phải có tính mô-đun; nó phải đáp ứng được nhu cầu của Giám đốc Tài chính (ngân sách), Trưởng bộ phận CNTT (bảo mật) và người dùng cuối (tính tiện dụng) trong cùng một tài liệu.

6. Mẫu tài liệu khám phá dịch vụ của ClickUp

Tránh những bất ngờ giữa chừng dự án bằng cách tối ưu hóa yêu cầu ngay từ đầu thông qua Mẫu Tài liệu Khám phá Dịch vụ của ClickUp

Một quá trình khám phá chi tiết sẽ giúp dự án của bạn thành công. Với Mẫu Tài liệu Khám phá Dịch vụ của ClickUp, bạn có thể thực hiện điều này ngay từ đầu. Nó giúp tạo ra một tầm nhìn chung về thành công.

Tìm hiểu sâu về nhu cầu của khách hàng, xác định rủi ro và lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực sẵn có. Điều này giúp phạm vi công việc của bạn luôn chính xác và các bên liên quan luôn đồng thuận trong suốt dự án.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Sắp xếp các dịch vụ và chi tiết trong Chế độ xem Bảng của ClickUp để có cái nhìn tổng quan rõ ràng

Theo dõi các chỉ số và thông tin quan trọng với Bảng điều khiển ClickUp

Giao các công việc nghiên cứu và khám phá với người chịu trách nhiệm rõ ràng

Lập kế hoạch dòng thời gian và các mối quan hệ phụ thuộc bằng chế độ xem Biểu đồ Gantt

🤑 Phù hợp nhất với: Các nhóm CNTT, quản lý sản phẩm và chuyên viên phân tích muốn có một phương pháp có cấu trúc để xác định yêu cầu trước khi bắt đầu dự án.

7. Mẫu gói dịch vụ của ClickUp

Sử dụng Mẫu Gói Dịch Vụ ClickUp để chia nhỏ các dự án lớn thành các phần có giá cả và dễ quản lý

Các dự án lớn có thể khiến bạn cảm thấy quá tải nếu thiếu cấu trúc. Mẫu Gói Dịch Vụ ClickUp giúp bạn chia công việc thành các gói nhỏ hơn, được định nghĩa rõ ràng.

Mỗi gói dịch vụ đều có người phụ trách, dòng thời gian và phạm vi công việc rõ ràng. Nhờ đó, nhóm của bạn sẽ biết chính xác việc cần làm và khi nào. Điều này giúp quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ hơn và giảm thiểu sự nhầm lẫn.

Mẫu này cũng giúp cải thiện công tác lập kế hoạch. Bạn có thể ước tính chi phí chính xác hơn và trình bày cho các bên liên quan cách mỗi phần đóng góp vào kết quả chung.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Chỉ định người chịu trách nhiệm rõ ràng cho việc thực hiện, kiểm tra chất lượng và phê duyệt cuối cùng

Hình dung dòng thời gian dự án với chế độ xem Biểu đồ Gantt để đảm bảo tiến độ

Theo dõi các công việc qua các giai đoạn với chế độ xem Bảng (Board View) của ClickUp

Giữ tất cả các tệp và cuộc thảo luận được liên kết trong từng gói công việc

🤑 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án và trưởng bộ phận vận hành muốn có một phương pháp có cấu trúc để quản lý các dự án phức tạp.

8. Mẫu bảng giá phân tích cạnh tranh của ClickUp

Ghi chép đề xuất giá trị của bạn với Mẫu định giá phân tích cạnh tranh của ClickUp

Định giá mà không có thông tin về đối thủ cạnh tranh là một canh bạc. Đó là lý do tại sao bạn cần Mẫu Định giá Phân tích Cạnh tranh của ClickUp. Nó giúp bạn xác định vị trí hiện tại của mình và những điểm cần cải thiện.

So sánh giá cả, tính năng và vị trí của bạn với các đối thủ cạnh tranh tại một nơi duy nhất. Phát hiện những điểm yếu, tìm kiếm cơ hội và điều chỉnh chiến lược của bạn một cách tự tin.

Nó cũng giúp dữ liệu phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Bạn có thể biến nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh thành các biểu đồ trực quan rõ ràng và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Vẽ bản đồ vị trí của bạn so với các đối thủ cạnh tranh trên Bảng trắng ClickUp

So sánh các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh với sản phẩm của bạn để tìm ra các cơ hội tiềm năng

Hiểu cách các đối thủ cạnh tranh áp dụng chính sách giảm giá hoặc gói dịch vụ

Hãy hành động bằng cách chuyển đổi các kết quả trên Bảng trắng thành các nhiệm vụ ClickUp

🤑 Phù hợp nhất với: Các nhà tiếp thị sản phẩm và nhóm phát triển kinh doanh cần một phương pháp trực quan, hợp tác để so sánh với đối thủ cạnh tranh và hoàn thiện chiến lược định giá của riêng mình.

9. Mẫu đề xuất kinh doanh của ClickUp

Triển khai các chương trình khuyến mãi một cách nhanh chóng và nhất quán với Mẫu Đề xuất Kinh doanh của ClickUp

Việc tạo đề xuất từ đầu mỗi lần có thể làm chậm tiến độ của bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng Mẫu Đề Xuất Kinh Doanh của ClickUp. Nó cung cấp cho bạn một cách đơn giản và có thể lặp lại để xây dựng và chia sẻ đề xuất một cách nhanh chóng.

Mẫu này tập hợp tất cả thông tin của bạn tại một nơi duy nhất. Lập kế hoạch đề xuất, xác định các điều khoản và theo dõi tiến độ mà không cần chuyển đổi giữa các bối cảnh. Nó cũng giúp nhóm của bạn duy trì sự nhất quán và tính chuyên nghiệp trong các đề xuất. Theo thời gian, nó giúp bạn quản lý quy trình bán hàng và tập trung vào việc chốt đơn hàng.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Thảo luận chi tiết về đề xuất với nhóm của bạn trong tài liệu ClickUp chung

Sắp xếp chi tiết và điều khoản của đề xuất bằng chế độ xem Bảng

Tự động hóa việc gửi email tiếp cận khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại với ClickUp Automations

Luôn hiển thị ngày đáo hạn của đề xuất với tính năng Ngày đáo hạn và Nhắc nhở của ClickUp

🤑 Phù hợp nhất với: Các chuyên gia bán hàng và trưởng bộ phận phát triển kinh doanh muốn có một cách nhanh chóng và có tổ chức hơn để tạo và quản lý các đề xuất.

📮 Thông tin từ ClickUp: 21% người cho biết họ dành hơn 80% thời gian làm việc trong ngày cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết những công việc này chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi tư duy chiến lược hay sự sáng tạo (như email theo dõi 👀). Các Trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ những công việc lặp đi lặp lại này. Hãy nghĩ đến việc tạo công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn thảo email và thậm chí tạo các quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và hơn thế nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng đa năng dành cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm được 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa ClickUp — giúp tăng 12% hiệu suất công việc.

10. Mẫu bảng giá sản phẩm của ClickUp

Sử dụng Mẫu Định giá Sản phẩm của ClickUp bằng cách xem các dịch vụ của bạn như những sản phẩm với mức giá rõ ràng và nhất quán

Mẫu định giá sản phẩm ClickUp giúp mang lại sự hệ thống cho các quyết định định giá của bạn.

Nó giúp bạn theo dõi chi phí, so sánh với đối thủ cạnh tranh và cài đặt biên lợi nhuận tại một nơi duy nhất. Bạn có thể thử nghiệm các chiến lược định giá khác nhau và xem tác động của chúng.

Mẫu này thay thế các bảng tính tĩnh, giúp nhóm của bạn luôn thực hiện công việc với thông tin giá cả cập nhật và dữ liệu nhất quán.

Tại sao nên sử dụng mẫu này:

Ghi chép chi tiết về nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung cho từng SKU để xác định điểm hòa vốn rõ ràng

Cài đặt Nhiệm vụ định kỳ trong ClickUp để xem xét và cập nhật danh mục sản phẩm của bạn mỗi quý

So sánh giá giữa các danh mục sản phẩm và thương hiệu

Theo dõi các biến số như giá đơn vị tiêu chuẩn và số lượng đơn đặt hàng tối thiểu trong các Trường Tùy chỉnh

🤑 Phù hợp nhất với: Các nhà quản lý sản phẩm và nhóm thương mại điện tử cần một hệ thống có thể lặp lại để quản lý chi phí và cài đặt mức giá sinh lời cho danh mục sản phẩm rộng lớn.

Làm thế nào để tạo một danh sách công việc gói dịch vụ hiệu quả?

Sử dụng những mẹo này để tạo bảng giá giúp thu hút khách hàng và ngăn chặn việc mở rộng phạm vi công việc:

Ưu tiên kết quả hơn là số giờ tính phí: Xây dựng Xây dựng mô hình định giá của bạn như một khoản đầu tư chiến lược xoay quanh giá trị mà khách hàng sẽ nhận được

Xác định rõ sự chênh lệch về giá trị giữa các gói dịch vụ: Giải thích lý do tại sao lại có sự chênh lệch giữa gói ‘Tiêu chuẩn’ và gói ‘Cao cấp’ để sự khác biệt về tỷ suất hoàn vốn (ROI) trở nên rõ ràng

Liệt kê chi tiết mọi yếu tố chi phí: Hãy minh bạch về tất cả các thành phần giá cả. Điều này giúp tránh những rắc rối do phí ẩn gây ra

Áp dụng các quy ước đặt tên trực quan: Giữ cho thuật ngữ nhất quán trong các tài liệu và bảng điều khiển của bạn. Điều này giúp các dịch vụ của bạn dễ hiểu và dễ so sánh hơn

Cung cấp tính linh hoạt theo mô-đun: Cho phép khách hàng tùy chỉnh một số khía cạnh trong gói dịch vụ của bạn. Điều này mang lại sự linh hoạt cho họ mà không gây thêm công việc quản trị viên cho bạn

Kiểm tra biên lợi nhuận hàng quý: Theo dõi lợi nhuận thường xuyên để đảm bảo mức giá phản ánh đúng chuyên môn và mục tiêu của bạn

Jessie Whitman, Giám đốc cấp cao phụ trách Sự kiện tại Convene, đánh giá cao các mẫu của ClickUp:

“Điều thay đổi cục diện lớn nhất đối với tôi khi sử dụng ClickUp chính là các mẫu có thể tùy chỉnh và khả năng duy trì sự nhất quán trên tất cả các cơ sở của chúng tôi ở bất kỳ khu vực nào, để trải nghiệm của khách hàng luôn giống nhau dù họ đến địa điểm Convene nào.”

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch nhanh hơn với ClickUp

Tài liệu phân tán và bối cảnh rải rác không chỉ làm chậm tiến độ công việc của bạn. Chúng còn làm giảm lợi nhuận và tạo ra trải nghiệm khách hàng rời rạc. Điều này đặc biệt đúng khi bảng giá, đề xuất và quy trình làm việc của dự án bị cô lập trong các ứng dụng khác nhau.

Tránh các đề xuất không rõ ràng, lỗi trong báo giá và tình trạng quá tải hành chính với ClickUp. Với các đề xuất, giá cả, công việc dự án, tài liệu và cuộc trò chuyện nhóm được tập trung tại một nơi, bạn sẽ không bao giờ mất đi bối cảnh. Ngoài ra, AI tích hợp sẵn sẽ đảm nhận phần lớn công việc lặp đi lặp lại. Bạn có thể chuyển từ một khách hàng tiềm năng ban đầu sang một thỏa thuận chỉ trong vài phút, chứ không phải vài ngày.

Sẵn sàng chấm dứt tình trạng lộn xộn trong định giá? Hãy bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và đưa toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ của bạn vào một không gian làm việc kết nối duy nhất.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Danh sách công việc giá gói dịch vụ cần bao gồm những thông tin nào?

Mỗi bảng giá gói dịch vụ nên bao gồm tên dịch vụ kèm mô tả rõ ràng, mức giá (theo đơn vị, dự án hoặc phí cố định), những gì được bao gồm và không bao gồm, điều khoản thanh toán và thời hạn hiệu lực. Ngoài ra, việc bao gồm giới hạn sửa đổi và thông tin liên hệ để giải đáp thắc mắc cũng rất hữu ích.

Sự khác biệt giữa mẫu bảng giá và mẫu đề xuất dịch vụ là gì?

Mẫu danh mục giá là một danh mục tổng quát về tất cả các dịch vụ của bạn và chi phí tiêu chuẩn của chúng, giống như một thực đơn. Mẫu đề xuất dịch vụ là một tài liệu tùy chỉnh. Nó trình bày một giải pháp cụ thể cho vấn đề riêng biệt của khách hàng, kết hợp phạm vi công việc, dòng thời gian và mức giá được điều chỉnh phù hợp với họ.

Bạn nên xem xét lại các mẫu bảng giá của mình ít nhất mỗi quý một lần. Hoặc bất cứ khi nào chi phí nội bộ, điều kiện thị trường hoặc các dịch vụ cung cấp của bạn có sự thay đổi đáng kể. Việc sử dụng các mẫu bảng giá lỗi thời là nguyên nhân phổ biến khiến các doanh nghiệp định giá thấp hơn mức cần thiết và bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm doanh thu.