Top 10 công cụ AI hàng đầu cho lãnh đạo phát triển để mở rộng doanh thu

Trong cuộc họp đồng bộ hóa tăng trưởng hàng tháng, các bảng điều khiển trông đầy hứa hẹn. Chi phí thu hút khách hàng (CAC) ổn định. Số lượng đăng ký mới đang tăng lên.

Nhưng khi CFO hỏi, “Những sáng kiến nào đã thúc đẩy doanh thu và những sáng kiến nào chỉ làm thay đổi các chỉ số?”, câu trả lời trở nên mơ hồ.

Tại sao lại như vậy? Dữ liệu quảng cáo trả phí nằm trong một công cụ. Các chỉ số kích hoạt sản phẩm nằm trong công cụ khác. Thông tin về quy trình bán hàng bị mắc kẹt trong báo cáo CRM. Các thí nghiệm tăng trưởng được theo dõi trong các bản trình bày, bảng tính và chủ đề tin nhắn Slack.

Dữ liệu có sẵn, nhưng nó bị phân tán trên các bảng điều khiển, bảng tính và công cụ khác nhau.

Khi các kênh thu hút khách hàng ngày càng đa dạng, hành trình khách hàng trở nên phức tạp hơn và mục tiêu doanh thu tăng cao, thách thức đối với các nhà lãnh đạo là đảm bảo sự rõ ràng trong các hệ thống này.

Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các công cụ AI cho lãnh đạo tăng trưởng giúp thống nhất các thông tin phân mảnh, đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và kết nối mọi sáng kiến với tác động đến doanh thu. 📈

Có một số khả năng cơ bản mà mọi nhà lãnh đạo tăng trưởng nên đánh giá trước khi commit với một nền tảng:

Tích hợp dữ liệu xuyên suốt quy trình: Tìm kiếm các nền tảng áp dụng phân tích dữ liệu bằng cách kết hợp dữ liệu sử dụng sản phẩm, tương tác marketing, hồ sơ CRM và dữ liệu doanh thu, giúp đưa ra quyết định tốt hơn mà không cần đối chiếu thủ công.

Khả năng thực thi được tích hợp vào thông tin: Đảm bảo thông tin được chuyển đổi trực tiếp thành hành động, hỗ trợ việc ưu tiên, định hướng và thực thi dựa trên AI trong các hệ thống hiện có.

Chỉ số và định nghĩa chia sẻ: Lựa chọn các công cụ giúp Lựa chọn các công cụ giúp các nhóm đa chức năng thống nhất xung quanh cùng một định nghĩa để tránh các thách thức tổ chức do sự hiểu lầm gây ra.

Độ sâu tích hợp, không chỉ là độ rộng: Tập trung vào việc tích hợp AI để nhúng các thông tin phân tích vào quy trình làm việc thay vì tách biệt chúng trong các bảng điều khiển.

Định danh và khả năng hiển thị theo doanh thu: Kết nối dữ liệu hành vi với kết quả để bạn có thể đánh giá tác động so với mục tiêu tổ chức.

Bảo mật, tuân thủ và quản trị: Đảm bảo quản trị hỗ trợ việc triển khai AI quy mô lớn, đặc biệt khi làm việc với dữ liệu khách hàng và các bên liên quan bên ngoài.

Trí tuệ nhân tạo bối cảnh: Công cụ AI tổng quát nên hiểu môi trường tăng trưởng của bạn, không chỉ trả lời các yêu cầu một cách độc lập. Nó nên phân tích xuyên suốt các thí nghiệm, chỉ số, lịch sử chiến dịch, cập nhật CRM và tín hiệu sản phẩm với bối cảnh đầy đủ được duy trì.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi thường xuyên sử dụng các công cụ tự động hóa và tích cực tìm kiếm các cơ hội mới để tự động hóa. Điều này nhấn mạnh một yếu tố quan trọng chưa được khai thác để nâng cao năng suất: phần lớn các nhóm vẫn phụ thuộc vào công việc thủ công có thể được tối ưu hóa hoặc loại bỏ. Các trợ lý AI của ClickUp giúp việc xây dựng quy trình làm việc tự động trở nên dễ dàng, ngay cả khi bạn chưa từng sử dụng tự động hóa trước đây. Với các mẫu sẵn có và lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, việc tự động hóa công việc trở nên dễ dàng cho mọi thành viên trong nhóm! 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% bằng cách sử dụng bảng điều khiển động và biểu đồ tự động hóa của ClickUp—biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

Dưới đây là tổng quan về các công cụ AI hàng đầu và so sánh trực tiếp giữa chúng, dựa trên khả năng cung cấp thông tin quan trọng, nâng cao hiệu suất của nhóm và hỗ trợ tiềm năng lãnh đạo:

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý công việc, lập kế hoạch đa chức năng, bảng điều khiển, tự động hóa, tài liệu, theo dõi mục tiêu Các nhóm đa chức năng quản lý kế hoạch và thực thi trong một hệ thống duy nhất. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. 6sense Dữ liệu ý định ở cấp tài khoản, mô hình hóa giai đoạn mua hàng, phối hợp giữa quảng cáo và hoạt động tiếp cận. Các nhóm B2B ưu tiên và tương tác với các tài khoản mục tiêu có ý định cao. Có kế hoạch miễn phí, giá cả tùy chỉnh. ZoomInfo Cơ sở dữ liệu liên hệ B2B, ý định mua hàng, chu kỳ bán hàng, trí tuệ của cuộc hội thoại Nhóm bán hàng thực hiện các hoạt động tiếp thị và tìm kiếm khách hàng tiềm năng với khối lượng lớn. Giá cả tùy chỉnh HubSpot CRM, tự động hóa tiếp thị, tạo nội dung, báo cáo, trợ lý AI Các nhóm đang phát triển sử dụng CRM, tiếp thị và bán hàng trên một nền tảng duy nhất. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Adobe Marketo Engage Tự động hóa tiếp thị, phân bổ đa điểm chạm, đánh giá tiềm năng khách hàng, điều phối chiến dịch. Các nhóm B2B quản lý chu kỳ bán hàng dài và các chiến dịch phức tạp Giá cả tùy chỉnh Amplitude Phân tích sản phẩm, thông tin hành vi, phân tích dựa trên AI, hỗ trợ thử nghiệm. Nhóm sản phẩm và tăng trưởng tập trung vào việc giữ chân khách hàng và phân tích hành vi. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $61/tháng Salesforce CRM, trí tuệ doanh thu, trợ lý AI, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình làm việc Các tổ chức lớn quản lý các quy trình phức tạp về doanh thu và khách hàng Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $25/tháng cho mỗi người dùng Clay Tăng cường dữ liệu, nghiên cứu web bằng AI, xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, sắp xếp thứ tự. Các nhóm GTM linh hoạt xây dựng danh sách tiếp cận mục tiêu một cách nhanh chóng. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $149/tháng Drift Trợ lý trò chuyện AI, đặt lịch cuộc họp, đánh giá khách hàng tiềm năng, phân tích cuộc hội thoại Các nhóm B2B chuyển đổi khách truy cập website có ý định mua hàng cao Giá cả tùy chỉnh Dynamic Yield Tùy chỉnh, thử nghiệm, tối ưu hóa trải nghiệm trên các kênh. Các nhóm tùy chỉnh trải nghiệm web, ứng dụng và thương mại điện tử. Giá cả tùy chỉnh

⚡ Kho mẫu: Mẫu kế hoạch phát triển để xây dựng chiến lược phát triển

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Không có công cụ AI nào là tốt nhất cho lãnh đạo phát triển. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào cách các nhóm của bạn hoạt động, cách luồng dữ liệu lưu chuyển qua các hệ thống hiện có và cách vai trò của AI được định nghĩa một cách hiệu quả trong các chương trình phát triển lãnh đạo.

Dưới đây là tổng hợp các công cụ AI tốt nhất mà bạn sẽ thấy hữu ích:

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm đa chức năng trong việc lập kế hoạch và theo dõi công việc trong một hệ thống duy nhất)

Thử dùng ClickUp miễn phí Phát triển và triển khai ý tưởng tăng trưởng cùng đối tác hợp tác sáng tạo của bạn — ClickUp AI

Hãy bắt đầu với công cụ được yêu thích nhất trong nội bộ: ClickUp cho Nhóm Marketing. Nó kết hợp kế hoạch, hợp tác, tài liệu và thực thi trong một không gian làm việc kết nối, loại bỏ tình trạng phân tán công việc.

Điều gì làm nên sự khác biệt của nó so với các công cụ khác trong danh sách này? Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp AI được tích hợp trực tiếp vào tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng và nhiều tính năng khác. Bạn có thể tóm tắt cuộc thảo luận, tạo kế hoạch và chuyển từ hình ảnh sang hành động mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Hãy cùng xem qua một số tính năng AI tích hợp cốt lõi của nó:

Trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong không gian làm việc của bạn

ClickUp Brain được tích hợp vào công việc của bạn và hiểu bối cảnh của các công việc, tài liệu, bình luận và dữ liệu dự án của bạn.

Trí tuệ nhân tạo bối cảnh cung cấp các câu trả lời phù hợp với công việc, tóm tắt hoạt động trong không gian làm việc, phát hiện các rào cản và tạo nội dung dựa trên dữ liệu công việc thực tế của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó cho các trường hợp sử dụng tiếp thị sau (và nhiều trường hợp khác):

Tóm tắt tự động các chiến dịch: Hỏi ‘Tóm tắt các công việc chiến dịch quý 4 mới nhất của chúng ta, bao gồm tiến độ, các rào cản chính và các bước tiếp theo’ và nó sẽ hiển thị trạng thái từ các công việc, bình luận và tài liệu.

Thông tin phản hồi đa kênh: Dán phản hồi chiến dịch hoặc bảng tính hiệu suất, sau đó nhập lệnh ‘Nêu bật xu hướng cảm xúc của người dùng hàng đầu và các giải pháp đề xuất. ’ Nó sẽ chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có thể hành động mà không cần phân tích thủ công.

Hỗ trợ nội dung tức thì: Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo nội dung email, chú thích trên mạng xã hội hoặc thậm chí là email hỗ trợ.

Nhận câu trả lời rõ ràng từ dữ liệu không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Hãy để các Trợ lý AI Siêu việt làm việc cần làm cho bạn.

Các Trợ lý AI Siêu việt của ClickUp là những đồng nghiệp AI có khả năng thích ứng với sự thay đổi trong không gian làm việc của bạn và thực hiện các hành động dựa trên hướng dẫn của bạn. Chúng có thể theo dõi không gian làm việc, trả lời các truy vấn, tạo công việc và tổ chức công việc với sự giám sát tối thiểu.

Tích hợp chuyên gia AI vào mọi quy trình tiếp thị quan trọng với ClickUp Super Agents

Ví dụ, bạn có thể sử dụng chúng cho:

Theo dõi thử nghiệm với phản hồi thời gian thực: Cài đặt một Agent để theo dõi các chỉ số kích hoạt, giữ chân hoặc chuyển đổi và thông báo cho chủ sở hữu khi hiệu suất giảm xuống dưới ngưỡng quy định.

Cảnh báo tác động đến doanh thu: Tạo một Agent để phát hiện sự thay đổi trong quy trình bán hàng, tình trạng giao dịch bị đình trệ hoặc sự gia tăng đột biến của chi phí thu hút khách hàng (CAC), và tự động phân công các hành động theo dõi cho người chịu trách nhiệm phát triển phù hợp.

Các yếu tố kích hoạt sự phối hợp đa chức năng: Cấu hình một Agent để phát hiện khi có cập nhật sản phẩm, khởi chạy chiến dịch hoặc thay đổi giá cả và tự động tạo công việc cho các nhóm liên quan.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách một Trợ lý AI Mạng xã hội hoạt động trong thực tế 👇

Một nền tảng AI thống nhất cho mọi công việc của bạn

Mang sức mạnh của ClickUp Brain và ClickUp Agents ra khỏi ClickUp vào một ứng dụng máy tính AI chuyên dụng. Tích hợp tìm kiếm, mô hình AI và ngữ cảnh từ tất cả các ứng dụng kết nối của bạn với ClickUp Brain MAX. Nó chấm dứt tình trạng phân tán AI bằng cách đưa nhiều mô hình AI mới nhất vào một ứng dụng duy nhất và hiển thị ngữ cảnh công việc ở bất kỳ đâu bạn cần.

Sử dụng trung tâm AI tập trung và thay thế nhiều công cụ riêng lẻ cho trí tuệ bối cảnh bằng ClickUp Brain MAX.

Bạn sẽ nhận được:

Tìm kiếm thống nhất trên các công cụ: Tránh việc chuyển đổi giữa Figma, Google Drive và ClickUp với Tránh việc chuyển đổi giữa Figma, Google Drive và ClickUp với Enterprise AI Search

Truy cập vào nhiều mô hình AI bên ngoài: Không cần sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau cho nhiều công việc, bạn có thể truy cập ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều mô hình khác trong một không gian làm việc tập trung.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Sử dụng Sử dụng ClickUp Talk to Text để ghi chú cuộc họp hoặc ý tưởng chiến dịch. BrainGPT sẽ chuyển đổi suy nghĩ thành văn bản thành các công việc có thể thực hiện mà không cần gõ phím.

Thông tin xuyên ứng dụng: Hỏi ‘Tóm tắt xu hướng cạnh tranh từ các trang web và nguồn liên kết gần đây’, và Brain MAX sẽ cung cấp cho bạn nghiên cứu thị trường kèm theo các trích dẫn liên kết trở lại tài liệu Hỏi ‘Tóm tắt xu hướng cạnh tranh từ các trang web và nguồn liên kết gần đây’, và Brain MAX sẽ cung cấp cho bạn nghiên cứu thị trường kèm theo các trích dẫn liên kết trở lại tài liệu chiến lược tiếp thị tăng trưởng của bạn.

Biến những ý tưởng phát triển rời rạc thành các thí nghiệm hướng đến doanh thu.

Mẫu bảng trắng Thử nghiệm Tăng trưởng của ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một hệ thống trực quan để chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang phân tích mà không mất đi bối cảnh.

Nó giải quyết tình trạng lộn xộn khi quản lý các thí nghiệm trên các slide, bảng tính và chủ đề tin nhắn Slack bằng cách tập trung mọi thứ vào một quy trình làm việc hợp tác duy nhất.

Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch toàn diện cho tất cả các thí nghiệm tăng trưởng của bạn với mẫu Bảng trắng thí nghiệm tăng trưởng của ClickUp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cấu trúc theo giai đoạn rõ ràng: Tổ chức các thí nghiệm qua các giai đoạn Ý tưởng, Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và Phân tích để đảm bảo không có gì bị mắc kẹt giữa chừng.

Ưu tiên trực quan: Xem nhanh các chiến lược tăng trưởng đang hoạt động, bị trì hoãn hoặc sẵn sàng triển khai mà không cần phải đào sâu vào các báo cáo.

Sự phối hợp đa chức năng: Các nhóm sản phẩm, tiếp thị và doanh thu hợp tác trên một nền tảng được chia sẻ thay vì sử dụng các công cụ riêng biệt.

Chuyển đổi dữ liệu thành những thông tin chi tiết rõ ràng về lãnh đạo tăng trưởng.

Với tư cách là nhà lãnh đạo phát triển, bạn cần một cách nhanh chóng để chuyển đổi các tín hiệu hiệu suất phân tán thành những thông tin có cấu trúc để chia sẻ với các bên liên quan.

Mẫu Báo cáo Phân tích của ClickUp tổng hợp các chỉ số hiệu suất như dữ liệu phiên, chuyển đổi phễu và tín hiệu chiến dịch thành các thông tin sẵn sàng cho lãnh đạo.

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu báo cáo phân tích của ClickUp để theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số tăng trưởng và hiệu suất quan trọng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Cấu trúc sẵn sàng cho lãnh đạo: Trình bày tổng số phiên, xu hướng, phân tích lưu lượng truy cập và sự thay đổi hiệu suất trong một định dạng mà lãnh đạo có thể xem xét nhanh chóng.

Tần suất báo cáo tiêu chuẩn: Loại bỏ các bảng tính riêng lẻ và thiết lập một quy trình phân tích tuần hoặc tháng lặp lại.

Tập trung vào thông tin quan trọng: Nổi bật các thay đổi có ý nghĩa như đỉnh cao, giảm sút và sự thay đổi kênh thay vì làm cho các bên liên quan bị choáng ngợp bởi dữ liệu thô.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Biến các cuộc thảo luận về tăng trưởng thành hành động với ClickUp Chat . Kết nối các cuộc hội thoại trực tiếp với các công việc, thí nghiệm và chỉ số để phản hồi thời gian thực được tích hợp trực tiếp vào luồng thực thi.

Tập trung các bản tóm tắt thí nghiệm, giả thuyết tăng trưởng, mô hình doanh thu và phân tích sau sự kiện trong ClickUp tài liệu , luôn được liên kết với các công việc và bảng điều khiển.

Vẽ bản đồ phễu, hành trình vòng đời và lộ trình thử nghiệm một cách trực quan. Sử dụng Bảng trắng ClickUp hợp tác để kiểm tra tính khả thi của các sáng kiến tăng trưởng trước khi commit nguồn lực kỹ thuật hoặc tiếp thị.

Tự động kích hoạt các tác vụ theo dõi thí nghiệm, cảnh báo chỉ số, thay đổi quyền sở hữu và quy trình làm việc trong vòng đời với ClickUp tự động hóa

Đồng bộ CRM, phân tích, nền tảng quảng cáo và dữ liệu sản phẩm để các tín hiệu về thu hút khách hàng, kích hoạt và doanh thu được đồng bộ trong một lớp vận hành duy nhất thông qua tích hợp ClickUp

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để xây dựng trung tâm điều hành tăng trưởng thời gian thực, tích hợp các chỉ số về thu hút, kích hoạt, giữ chân và doanh thu vào một chế độ xem thống nhất.

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng nâng cao của nó cần thời gian để làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng. Các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ thực sự cam kết cải thiện nền tảng.

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng. Các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ thực sự cam kết cải thiện nền tảng.

2. 6sense (Phù hợp nhất cho các nhóm B2B ưu tiên các tài khoản mục tiêu dựa trên dữ liệu ý định)

qua 6sense

6sense là nền tảng ABM (Account-Based Marketing) tích hợp dữ liệu web, quảng cáo, email và bán hàng của bạn vào một hệ thống AI duy nhất.

Nhà cung cấp phân tích dự đoán giúp các nhà lãnh đạo cấp cao như bạn dự đoán nhu cầu và chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo hành động sớm hơn trong chu kỳ mua hàng.

6sense cho phép tự động hóa quy trình. Ví dụ, dựa trên Giai đoạn Mua hàng của tài khoản (ví dụ: Nhận thức so với Quyết định), nền tảng có thể tự động đăng ký liên hệ vào các chuỗi email chuyên biệt hoặc thông báo cho nhân viên bán hàng gọi điện.

6sense cũng có thể xác định các công ty đang nghiên cứu trong chế độ bí mật, trước khi họ điền vào biểu mẫu hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng. Điều này được thực hiện bằng cách phân tích các tín hiệu rời rạc như dữ liệu IP, cookie và thói quen tiêu thụ nội dung.

Các tính năng nổi bật của 6sense

Phân bổ ngân sách quảng cáo trên LinkedIn, Meta, Google và các kênh quảng cáo tự động dựa trên các tài khoản đang ở chế độ mua hàng theo thời gian thực.

Phát hiện tín hiệu mua hàng, ưu tiên các tài khoản có ý định mua hàng thực sự, gửi thông điệp phù hợp và kết nối với người mua trong giai đoạn nghiên cứu của họ.

Tự động hóa các hoạt động theo dõi theo vai trò ngay trong ngày sự kiện kết thúc, để mỗi người tham dự nhận được thông tin liên hệ phù hợp mà không cần xuất CSV, dọn dẹp danh sách hoặc các quy trình làm việc riêng lẻ.

Giới hạn của 6sense

Cấu hình ban đầu và tạo/lập báo cáo được ghi chú là những thách thức đòi hỏi nỗ lực và chuyên môn đáng kể để đạt được giá trị tối đa.

Giá cả của 6sense

Dùng thử miễn phí

Giá cả cho doanh nghiệp

Đánh giá và nhận xét về 6sense

G2: 4.2/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về 6sense?

Một người dùng G2 cho biết:

6sense cung cấp dữ liệu ý định mạnh mẽ và thông tin dự đoán giúp ưu tiên các tài khoản có giá trị cao và tập trung nỗ lực bán hàng và tiếp thị một cách hiệu quả hơn. Các thông tin về tài khoản, khả năng hiển thị giai đoạn mua hàng và khả năng phân đoạn cho phép nhắm mục tiêu và cá nhân hóa tốt hơn. Nó cũng tích hợp tốt với CRM, giúp theo dõi hiệu suất trở nên thuận tiện hơn.

6sense cung cấp dữ liệu ý định mạnh mẽ và thông tin dự đoán giúp ưu tiên các tài khoản có giá trị cao và tập trung nỗ lực bán hàng và tiếp thị một cách hiệu quả hơn. Các thông tin về tài khoản, khả năng hiển thị giai đoạn mua hàng và khả năng phân đoạn cho phép nhắm mục tiêu và cá nhân hóa tốt hơn. Nó cũng tích hợp tốt với CRM, giúp theo dõi hiệu suất trở nên thuận tiện hơn.

👀 Bạn có biết? Theo một nghiên cứu toàn cầu với hơn 1.200 nhà lãnh đạo L&D và các lĩnh vực chức năng, một trong những thách thức lãnh đạo hàng đầu hiện nay là phát triển các nhà lãnh đạo có thể thích ứng với sự thay đổi liên tục và kết nối thông tin dựa trên dữ liệu với kết quả tăng trưởng.

3. ZoomInfo Sales (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thực hiện các chiến dịch tiếp thị ra ngoài quy mô lớn)

qua ZoomInfo Sales

Bạn muốn xây dựng cơ sở dữ liệu tài khoản dựa trên Hồ sơ Khách hàng Lý tưởng (ICPs) và tiếp cận các nhà quyết định phù hợp? ZoomInfo Sales, phần mềm tiếp thị bán hàng B2B, có thể giúp giải quyết các thách thức thực tế phổ biến trong quá trình tiếp thị bán hàng chủ động.

Nó cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hơn 70 triệu số điện thoại trực tiếp và hơn 174 triệu địa chỉ email đã được xác minh.

Thông qua các mô-đun Engage/Chorus, ZoomInfo Sales ghi lại và chuyển đổi văn bản mọi cuộc họp bán hàng. Sau đó, nó sử dụng AI để đang theo dõi rủi ro giao dịch (ví dụ: đối thủ cạnh tranh được đề cập) hoặc tín hiệu mua hàng (ví dụ: câu hỏi về giá cả).

Ngoài ý định dựa trên từ khóa, ZoomInfo nổi bật với các kích hoạt dựa trên sự kiện. Nó cảnh báo nhóm của bạn về những thay đổi trong các tài khoản ICP. Ví dụ, bạn có thể phát hiện ra rằng một công ty đã huy động được $50M, thuê một CMO mới hoặc thêm sản phẩm của đối thủ vào bộ sản phẩm của mình. Điều này cho phép nhóm của bạn thực hiện các hành động kịp thời và phù hợp.

Các tính năng nổi bật của ZoomInfo Sales

Thiết kế và triển khai các chuỗi bán hàng đa kênh qua điện thoại và email từ một quy trình làm việc duy nhất.

Phân tích tương tác của khách hàng, hiểu lý do tại sao các giao dịch thành công hoặc thất bại, và dự báo dòng chảy giao dịch với phân tích dữ liệu mạnh mẽ.

Sử dụng ý định mua hàng, hoạt động trên web, điểm đánh giá phù hợp và phần mở rộng Chrome của ZoomInfo để xác định và ưu tiên các tài khoản có khả năng chuyển đổi cao nhất.

Giới hạn của ZoomInfo Sales

Việc nhập dữ liệu vào CRM, phân công cho nhân viên bán hàng hoặc gắn thẻ cho các chiến dịch có thể cảm thấy phức tạp và không trực quan.

Giá cả của ZoomInfo Sales

ZoomInfo Professional: Giá cả tùy chỉnh

Copilot Advanced: Giá cả tùy chỉnh

Copilot Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ZoomInfo Sales

G2: 4.5/5 (8.930+ đánh giá)

Capterra: 4.1/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ZoomInfo Sales?

Một người dùng G2 cho biết:

ZoomInfo nâng cao cả nỗ lực bán hàng và tiếp thị của chúng tôi bằng cách cung cấp một nền tảng duy nhất để truy cập thông tin liên hệ của các nhà bán lẻ và siêu thị mà chúng tôi đang tích cực tìm kiếm để hợp tác kinh doanh. Chương trình rất dễ sử dụng. Chúng tôi sử dụng ZoomInfo hàng ngày và nó đã trở thành một phần của quy trình làm việc của chúng tôi. Các tính năng tự động hóa có thể được cài đặt giúp chúng tôi nhận được thông tin về các cơ hội kinh doanh trước đối thủ cạnh tranh.

ZoomInfo nâng cao cả nỗ lực bán hàng và tiếp thị của chúng tôi bằng cách cung cấp một nền tảng duy nhất để truy cập thông tin liên hệ của các nhà bán lẻ và siêu thị mà chúng tôi đang tích cực tìm kiếm để hợp tác kinh doanh. Chương trình rất dễ sử dụng. Chúng tôi sử dụng ZoomInfo hàng ngày và nó đã trở thành một phần của quy trình làm việc của chúng tôi. Các tính năng tự động hóa có thể được cài đặt giúp chúng tôi nhận được thông tin về các cơ hội kinh doanh trước đối thủ cạnh tranh.

4. HubSpot (Phù hợp nhất cho các nhóm đang phát triển sử dụng CRM, tiếp thị và bán hàng trên một nền tảng duy nhất)

qua HubSpot

HubSpot là nền tảng CRM dựa trên đám mây, tập trung dữ liệu tiếp thị, bán hàng và khách hàng, giúp dễ dàng tích hợp AI vào các quy trình làm việc hàng ngày liên quan đến doanh thu.

Với hệ thống CRM thông minh, bạn có thể định nghĩa các đối tượng tùy chỉnh, sự kiện, quy tắc đánh giá và công thức tính toán để mô phỏng cách hoạt động của kinh doanh.

Các hồ sơ được tự động cập nhật bằng dữ liệu từ email, cuộc gọi, hoạt động trên website và bộ dữ liệu riêng của HubSpot, giúp hồ sơ luôn được cập nhật mà không cần cập nhật thủ công.

Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi cho HubSpot bằng ngôn ngữ thông thường trên các bản ghi CRM, cuộc hội thoại, tài liệu và nguồn dữ liệu kết nối, và nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc chờ đợi báo cáo.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Kết hợp dữ liệu từ bên thứ nhất và bên thứ ba và duy trì sự đồng bộ hóa trên toàn bộ hệ thống của bạn, với tích hợp thời gian thực, hai chiều giữa lưu trữ đám mây và hơn 100 công cụ.

Sử dụng các công cụ tạo nội dung để tạo ra các trang đích và blog chất lượng cao, sau đó tùy chỉnh từng tài nguyên thành nhiều định dạng phù hợp với thương hiệu.

Tạo các luồng cuộc gọi phức tạp với hệ thống phản hồi giọng nói tương tác (IVR) và cho phép định tuyến và chuyển cuộc gọi cho nhóm.

Giới hạn của HubSpot

Giá cả tăng nhanh chóng khi cơ sở dữ liệu, kích thước nhóm và nhu cầu tự động hóa của bạn phát triển, biến nền tảng này thành một khoản đầu tư lâu dài đáng kể.

Giá cả của HubSpot

Miễn phí

Starter: Bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $150/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot

G2: 4.4/5 (hơn 34.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (4.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot?

Một người dùng G2 cho biết:

Ưu điểm chính của HubSpot là hệ sinh thái toàn diện tất cả trong một. Các quy trình tự động hóa rất trực quan, cho phép chúng tôi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả mà không cần can thiệp thủ công liên tục. Tôi đặc biệt đánh giá cao cách trình tạo trang đích kết nối mượt mà với hệ thống phân tích của chúng tôi, cung cấp cái nhìn rõ ràng và thời gian thực về hành trình của khách hàng. Điều này thực sự giúp thu hẹp khoảng cách giữa nỗ lực tiếp thị và kết quả dựa trên dữ liệu.

Ưu điểm chính của HubSpot là hệ sinh thái toàn diện tất cả trong một. Các quy trình tự động hóa rất trực quan, cho phép chúng tôi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả mà không cần can thiệp thủ công liên tục. Tôi đặc biệt đánh giá cao cách trình tạo trang đích kết nối mượt mà với hệ thống phân tích của chúng tôi, cung cấp cái nhìn rõ ràng và thời gian thực về hành trình của khách hàng. Điều này thực sự giúp thu hẹp khoảng cách giữa nỗ lực tiếp thị và kết quả dựa trên dữ liệu.

🎥 Bonus: Nếu bạn vẫn đang băn khoăn liệu nên áp dụng chiến lược tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm hay dẫn dắt bởi khách hàng, video này dành cho bạn 👇

5. Marketo Engage (Phù hợp nhất cho các nhóm B2B quản lý chu kỳ bán hàng dài và các chiến dịch phức tạp)

qua Marketo Engage

Với tư cách là nhà lãnh đạo phát triển, bạn thường được hỏi: “Liệu chúng ta có thể theo dõi một đô la chi tiêu marketing đến doanh thu thực tế không?” Marketo Engage, nền tảng tự động hóa marketing được hỗ trợ bởi AI, giúp khắc phục khoảng trống trong việc xác định nguồn gốc doanh thu đồng thời cải thiện tiến độ theo dõi trong các chu kỳ bán hàng dài.

Sử dụng công cụ này, bạn có thể quản lý việc thu hút và nuôi dưỡng khách hàng trên nhiều kênh, tận dụng tích hợp CRM gốc để đồng bộ hóa dữ liệu bán hàng và tiếp thị, và phát triển các kênh bán hàng dự đoán được.

Đối với các nhà lãnh đạo mới nổi, nó cung cấp hệ thống phân bổ đa điểm chạm (MTA) hàng đầu trong ngành. Hệ thống này đang theo dõi mọi điểm chạm, từ lần nhấp chuột quảng cáo ẩn danh đầu tiên đến webinar trước bán hàng cuối cùng, và tạo bản đồ liên kết doanh thu trong hệ thống CRM.

Để ngăn chặn sự lệch lạc thương hiệu và sự lan rộng của các chiến dịch riêng lẻ, Marketo cũng cung cấp các mẫu chương trình (Program Templates) và tính năng sao chép (Cloning). Điều này có nghĩa là một nhóm trung tâm có thể định nghĩa một Chương trình Webinar Hoàn hảo, và các nhóm khu vực hoặc sản phẩm có thể sao chép nó, chỉ thay đổi các biến như ngày, diễn giả hoặc phân khúc.

Các tính năng nổi bật của Marketo Engage

Tổ chức các chiến dịch email một lần hoặc định kỳ, hoặc gửi chúng dựa trên hành vi thời gian thực của khách hàng, sự thay đổi của đối tượng mục tiêu và các cập nhật trong hệ thống CRM của bạn.

Tạo các hành trình khách hàng đa bước từ bản tóm tắt, văn bản, hình ảnh hoặc lệnh thoại để giảm đáng kể thời gian xây dựng chiến dịch và đẩy nhanh quá trình triển khai ra thị trường.

Theo dõi các tín hiệu tương tác có giá trị cao từ khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như video đã xem hoặc khảo sát đã hoàn thành, và sử dụng chúng để thực hiện phân đoạn chính xác trên các kênh.

Giới hạn của Marketo Engage

Nền tảng này đòi hỏi nhiều nguồn lực vận hành, thường yêu cầu một nhân viên chuyên trách về vận hành tiếp thị chỉ để vận hành nó, điều này khiến nó không thực tế cho các tổ chức nhỏ.

Giá cả của Marketo Engage

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (3.000+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Marketo Engage?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Adobe Marketo Engage là sức mạnh và khả năng kiểm soát trong tự động hóa tiếp thị B2B. Nó xử lý quản lý khách hàng tiềm năng phức tạp, đánh giá điểm, theo dõi vòng đời và nuôi dưỡng khách hàng qua nhiều bước tốt hơn nhiều so với các công cụ nhẹ hơn, đặc biệt là đối với các tổ chức có chu kỳ bán hàng dài và nhiều điểm tiếp xúc. Sự linh hoạt của danh sách thông minh, chiến dịch thông minh và token cho phép xây dựng tự động hóa được tùy chỉnh cao đồng thời duy trì khả năng mở rộng.

Điều tôi thích nhất ở Adobe Marketo Engage là sức mạnh và khả năng kiểm soát trong tự động hóa tiếp thị B2B. Nó xử lý quản lý khách hàng tiềm năng phức tạp, đánh giá điểm, theo dõi vòng đời và nuôi dưỡng khách hàng qua nhiều bước tốt hơn nhiều so với các công cụ nhẹ hơn, đặc biệt là đối với các tổ chức có chu kỳ bán hàng dài và nhiều điểm tiếp xúc. Sự linh hoạt của danh sách thông minh, chiến dịch thông minh và token cho phép xây dựng tự động hóa được tùy chỉnh cao đồng thời duy trì khả năng mở rộng.

6. Amplitude AI (Phù hợp nhất cho các nhóm sản phẩm phân tích hành vi và cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng)

qua Amplitude AI

Amplitude AI là nền tảng phân tích AI giúp bạn theo dõi, trực quan hóa và phân tích hành vi người dùng trên các ứng dụng web và di động.

Nó thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa trên các bảng điều khiển và tài liệu hiện có của công ty bạn trước tiên. Vì vậy, nếu ví dụ như một đồng nghiệp đã tạo biểu đồ đó, nó sẽ hiển thị biểu đồ của họ để đảm bảo có một phiên bản duy nhất của sự thật.

Amplitude cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các "đại lý tăng trưởng" hoạt động như đồng đội kỹ thuật số. Bạn đặt mục tiêu (ví dụ: Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng D7 cho phân khúc Giáo dục). Đại lý sau đó tự động theo dõi hành vi, xác định các điểm gây cản trở và đề xuất các thử nghiệm A/B cụ thể hoặc điều chỉnh cờ tính năng.

Amplitude’s Automated Insights mô phỏng một chuyên gia phân tích. Ví dụ, nếu tỷ lệ chuyển đổi thanh toán giảm 15%, AI sẽ cảnh báo bạn và tự động kết nối các công cụ để kiểm tra các cờ tính năng gần đây, chiến dịch tiếp thị và nhóm người dùng theo thiết bị, nhằm xác định nguyên nhân.

Các tính năng nổi bật của Amplitude AI

Truy vấn dữ liệu sản phẩm và tăng trưởng bằng ngôn ngữ thông thường và hiển thị kết quả ngay lập tức dưới dạng biểu đồ và bảng, loại bỏ sự phụ thuộc vào các nhà phân tích cho các quyết định hàng ngày.

Tự động chuẩn hóa UTM và nguồn giới thiệu thành các kênh sạch, tạo nền tảng đáng tin cậy cho phân tích thu hút khách hàng.

Theo dõi hiệu quả chi tiêu quảng cáo trên Google, Meta và kho dữ liệu của bạn để hướng dẫn việc điều chỉnh ngân sách.

Giới hạn của Amplitude AI

Một số kế hoạch giá giới hạn khả năng hiển thị dữ liệu trong khung thời gian một năm, điều này hạn chế khả năng theo dõi hiệu suất dài hạn và xu hướng đa năm một cách nhanh chóng.

Giá cả của Amplitude AI

Starter: Miễn phí

Thêm: Bắt đầu từ $61/tháng

Tăng trưởng: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Amplitude AI

G2: 4.5/5 (3.100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (65+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá như thế nào về Amplitude AI?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi rất ấn tượng với Amplitude Analytics, một công cụ mạnh mẽ có khả năng thu thập lượng dữ liệu khổng lồ và trình bày chúng dưới dạng các bảng điều khiển dễ hiểu. Tôi đánh giá cao việc có thể xem xét các tính năng mà khách hàng cụ thể đang sử dụng hoặc không sử dụng, từ đó có cái nhìn tổng quan về cách công cụ của chúng tôi được sử dụng.

Tôi rất ấn tượng với Amplitude Analytics, một công cụ mạnh mẽ có khả năng thu thập lượng dữ liệu khổng lồ và trình bày chúng dưới dạng các bảng điều khiển dễ hiểu. Tôi đánh giá cao việc có thể xem xét các tính năng mà khách hàng cụ thể đang sử dụng hoặc không sử dụng, từ đó có cái nhìn tổng quan về cách công cụ của chúng tôi được sử dụng.

⚡ Kho mẫu: Mẫu bảng tầm nhìn kỹ thuật số miễn phí để truyền cảm hứng cho nhóm của bạn

7. Salesforce (Phù hợp nhất cho các tổ chức lớn quản lý các quy trình doanh thu phức tạp)

qua Salesforce

Bạn muốn có chế độ xem toàn diện về hành trình của khách hàng? Hãy xem xét sử dụng Salesforce, một hệ thống CRM dựa trên đám mây.

Khi các tín hiệu sản phẩm của bạn được tích hợp vào Salesforce, nó trở thành một hệ thống ghi chép thời gian thực. Hành động trong ứng dụng của khách hàng cuối có thể được phản ánh trên hồ sơ của họ chỉ trong vài giây. Điều này giúp nhóm tiếp xúc với khách hàng có khả năng hiển thị tức thì về hành vi thực tế của khách hàng.

Điều đó có nghĩa là các hoạt động tiếp cận có thể được điều chỉnh dựa trên những gì vừa xảy ra, chứ không phải dữ liệu từ tuần trước. Salesforce cũng tận dụng Einstein AI để chuyển từ phân tích mô tả (điều gì đã xảy ra) sang các thông tin dự đoán (điều gì sẽ xảy ra).

Nó xác định các giao dịch có nguy cơ trước khi chúng bị mất và xác định các mô hình thành công từ các nhân viên xuất sắc, có thể áp dụng cho toàn bộ nhóm để điều chỉnh các sáng kiến tăng trưởng do sản phẩm dẫn dắt.

Hơn nữa, khác với các chatbot thông thường, Salesforce Agentforce Agents có thể thực hiện các công việc trong hệ thống CRM, chẳng hạn như đánh giá tiềm năng khách hàng, nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty, cập nhật giai đoạn giao dịch và soạn thảo hợp đồng tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Salesforce

Dễ dàng tích hợp đối tác, triển khai các chiến dịch chung và quản lý tiền tệ giữa đối tác và các chương trình của bạn từ một hệ thống duy nhất.

Sử dụng các trợ lý AI để tự động tóm tắt các giải pháp cho các trường hợp và xây dựng cơ sở kiến thức, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên tuyến đầu ngay từ ngày đầu tiên.

Tích hợp phân tích CRM vào Slack để tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận về các thông tin chi tiết thông qua các đăng ký tự động hóa và cảnh báo thời gian thực.

Giới hạn của Salesforce

Các triển khai quy mô lớn với tự động hóa cao trên nền tảng có thể gặp phải tình trạng trễ hoặc vấn đề ổn định nếu các luồng và quy trình không được tối ưu hóa cẩn thận.

Giá cả của Salesforce

CRM: Salesforce Starter: $25/tháng/người dùng Salesforce Pro: $100/tháng/người dùng

Salesforce Starter: $25/tháng cho mỗi người dùng

Salesforce Pro: $100/tháng cho mỗi người dùng

Phân tích: Tableau: $75+/tháng mỗi người dùng Phân tích CRM: $140+/tháng mỗi người dùng Thông tin doanh thu: $250/tháng mỗi người dùng

Tableau: $75+/tháng cho mỗi người dùng

CRM Analytics: $140+/tháng cho mỗi người dùng

Revenue Intelligence: $250/tháng cho mỗi người dùng

Einstein: Giá cả tùy chỉnh

Salesforce Starter: $25/tháng cho mỗi người dùng

Salesforce Pro: $100/tháng cho mỗi người dùng

Tableau: $75+/tháng cho mỗi người dùng

CRM Analytics: $140+/tháng cho mỗi người dùng

Revenue Intelligence: $250/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Salesforce

G2: 4.5/5 (3.800+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (380+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce?

Một người dùng G2 cho biết:

Nền tảng Salesforce là một phần không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của tôi, giúp tôi duy trì sự tổ chức và hiệu quả. Tôi đánh giá cao khả năng của nó trong việc tập trung tất cả thông tin khách hàng, giúp quản lý các trường hợp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tôi thích cách tôi có thể tạo và quản lý các yêu cầu của khách hàng, giúp mọi thứ dễ dàng theo dõi và tổ chức. Nó cho phép tôi ưu tiên các công việc, theo dõi trạng thái của từng trường hợp và duy trì giao tiếp rõ ràng với khách hàng và các nhóm nội bộ.

Nền tảng Salesforce là một phần không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của tôi, giúp tôi duy trì sự tổ chức và hiệu quả. Tôi đánh giá cao khả năng của nó trong việc tập trung tất cả thông tin khách hàng, giúp quản lý các trường hợp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tôi thích cách tôi có thể tạo và quản lý các yêu cầu của khách hàng, giúp mọi thứ dễ dàng theo dõi và tổ chức. Nó cho phép tôi ưu tiên các công việc, theo dõi trạng thái của từng trường hợp và duy trì giao tiếp rõ ràng với khách hàng và các nhóm nội bộ.

👀 Bạn có biết? Khái niệm 'tính lan truyền' đã tồn tại từ lâu trước khi quản lý mạng xã hội ra đời. Vào đầu thế kỷ 20, các mô hình lây lan qua truyền miệng đã được nghiên cứu song song với dịch tễ học, định hình cách các nhà tiếp thị sau này hiểu về vòng lặp giới thiệu và hiệu ứng mạng lưới.

8. Clay (Phù hợp nhất cho các nhóm GTM gọn nhẹ cần xây dựng danh sách tiếp cận mục tiêu nhanh chóng)

qua Clay

Clay là nền tảng dữ liệu AI dành cho các nhóm Go-to-Market (GTM), cho phép bạn nâng cao chất lượng các khách hàng tiềm năng đến từ kênh tiếp thị với hơn 150 điểm dữ liệu và nghiên cứu AI tích hợp.

Nó sử dụng kỹ thuật làm giàu dữ liệu theo phương pháp thác nước, truy vấn các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba theo thứ tự. Nếu một nguồn không thể tìm thấy địa chỉ email hoặc số điện thoại đã xác minh, Clay sẽ tự động kiểm tra nguồn tiếp theo. Điều này cải thiện tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ khớp so với các công cụ làm giàu dữ liệu dựa trên một nguồn duy nhất.

Bạn cũng có thể yêu cầu Clay truy cập trang web của từng công ty, kiểm tra trang Tuyển dụng, xác định các vai trò đang tuyển dụng và tóm tắt các sản phẩm mới ra mắt gần đây bằng cách sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu web AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), sau đó sử dụng thông tin đó để tạo ra một câu mở đầu cá nhân hóa.

Các tính năng nổi bật của Clay

Xác định các phân loại tùy chỉnh, chuẩn hóa các trường dữ liệu như tên công ty và phạm vi doanh thu, và duy trì nhật ký kiểm tra để đảm bảo tuân thủ.

Trang bị cho nhân viên bán hàng nội dung email cá nhân hóa được viết dựa trên nghiên cứu web AI, số điện thoại chất lượng cao và chuỗi tự động hóa.

Dễ dàng xây dựng, thử nghiệm và cải tiến các ý tưởng tăng trưởng mới (như tiếp cận dựa trên sự kiện kích hoạt thay đổi công việc hoặc sự kiện huy động vốn) thông qua giao diện tương tự bảng tính.

Giới hạn của Clay

Với nhiều nguồn dữ liệu và tùy chọn tùy chỉnh, nền tảng có thể gây choáng ngợp cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Giá cả của Clay

Miễn phí

Gói Starter: $149/tháng

Explorer: $349/tháng

Pro: $800/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Clay

G2: 4.8/5 (180+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Clay?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự thích tính tương tác và sự dễ sử dụng của Clay. Nó tích hợp với nhiều công cụ và nguồn dữ liệu mà tôi đã sử dụng, giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện. Tôi cũng rất đánh giá cao Sculptor và Sequencer, những công cụ mạnh mẽ cho việc thử nghiệm các chiến dịch tiếp thị ngoài, tìm kiếm các liên hệ tương tự và tạo nội dung tiếp cận.

Tôi thực sự thích tính tương tác và sự dễ sử dụng của Clay. Nó tích hợp với nhiều công cụ và nguồn dữ liệu mà tôi đã sử dụng, giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện. Tôi cũng rất đánh giá cao Sculptor và Sequencer, những công cụ mạnh mẽ cho việc thử nghiệm các chiến dịch tiếp thị ngoài, tìm kiếm các liên hệ tương tự và tạo nội dung tiếp cận.

9. Drift (Phù hợp nhất cho các nhóm B2B chuyển đổi khách truy cập website có ý định cao thông qua trò chuyện)

qua Drift

Drift là nền tảng tiếp thị và bán hàng cuộc hội thoại dựa trên AI. Sử dụng AI Playbooks, nó có thể xác định khách truy cập website, trả lời các câu hỏi kỹ thuật phổ biến và định tuyến hoặc đặt cuộc họp trực tiếp trên lịch của nhân viên kinh doanh.

Gần đây, Drift đã chuyển từ các bot nút cứng nhắc sang các đại lý AI tạo sinh được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu cuộc hội thoại B2B. Các đại lý này có thể xử lý các câu hỏi văn bản mở về giá cả, tích hợp và bảo mật, thay vì ép buộc người truy cập phải đi qua các menu đã được định sẵn.

Trên thực tế, điều này cho phép bạn mở rộng phạm vi bán hàng theo thời gian thực trên các khu vực và múi giờ mà không cần mở rộng nhóm bán hàng trực tiếp, điều này rất hữu ích khi bạn đang cố gắng xây dựng một nhóm phát triển mà không cần tăng ngay lập tức số lượng nhân viên.

Các tính năng nổi bật của Drift

Hướng dẫn các khách hàng tiềm năng có giá trị cao hoặc phù hợp với ICP từ các biểu mẫu tĩnh vào cuộc trò chuyện thời gian thực hoặc luồng đặt lịch nhúng.

Tổng hợp tất cả các chủ đề thảo luận trên LinkedIn vào một bảng điều khiển duy nhất để bạn có thể đánh giá chất lượng cuộc hội thoại và tốc độ phản hồi trên toàn nhóm.

Phân tích từng giao dịch đang diễn ra để phát hiện rủi ro, động lực và các hành động tối ưu tiếp theo, biến quy trình bán hàng thành điểm tiếp xúc thực thi trực tiếp cho nhóm của bạn.

Giới hạn của Drift

Tích hợp đa hệ thống và triển khai tùy chỉnh trên nền tảng có thể trở nên phức tạp, đòi hỏi chuyên môn chuyên sâu.

Giá cả của Drift

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Drift

G2: 4.4/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (190+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Drift?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Drift là khả năng biến các cuộc trò chuyện trên website thành cơ hội bán hàng ngay lập tức. Nền tảng này xử lý hiệu quả các câu hỏi phức tạp của khách hàng và chuyển chúng đến nhân viên phù hợp, cho phép lên lịch cuộc họp ngay lập tức, và tích hợp mượt mà với các công cụ tiếp thị như HubSpot, Salesforce và Adobe Marketo. Drift đặc biệt phù hợp cho các công ty SaaS B2B muốn đẩy nhanh quy trình bán hàng của mình.

Điều tôi đánh giá cao nhất ở Drift là khả năng biến các cuộc trò chuyện trên website thành cơ hội bán hàng ngay lập tức. Nền tảng này xử lý hiệu quả các câu hỏi phức tạp của khách hàng và chuyển chúng đến nhân viên phù hợp, cho phép lên lịch cuộc họp ngay lập tức, và tích hợp mượt mà với các công cụ tiếp thị như HubSpot, Salesforce và Adobe Marketo. Drift đặc biệt phù hợp cho các công ty SaaS B2B muốn đẩy nhanh quy trình bán hàng của mình.

10. Dynamic Yield (Phù hợp nhất cho các nhóm cá nhân hóa trải nghiệm trên web, ứng dụng và thương mại điện tử)

qua Dynamic Yield

Việc cần làm để đảm bảo mỗi khách hàng đều trải nghiệm đúng nội dung vào đúng thời điểm, bất kể họ tương tác với bạn ở đâu? Sử dụng Dynamic Yield, nền tảng cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm dựa trên AI.

Với hệ thống Experience OS, bạn có thể tự động ghép nối trải nghiệm với ý định của người dùng và dự đoán hành động tiếp theo, giúp nó trở thành một công cụ bổ sung mạnh mẽ cho phần mềm lập kế hoạch chiến lược được sử dụng cho tăng trưởng dựa trên trải nghiệm.

Dynamic Yield liên tục thử nghiệm, học hỏi và thích ứng, cho phép bạn vượt qua các phân đoạn tĩnh để đưa ra quyết định dựa trên từng người dùng trên các kênh khác nhau.

Nó đảm bảo rằng, ví dụ, nếu người dùng thấy một ưu đãi giảm giá 20% cho giày boot trên trang web của bạn, họ sẽ không thấy ưu đãi giảm giá 10% cho áo khoác trong email của họ 5 phút sau đó. Dynamic Yield đồng bộ hóa trải nghiệm trên web, ứng dụng di động, email tự động, thậm chí cả kiosk hoặc hệ thống POS.

Ngoài ra, kiến trúc dữ liệu linh hoạt và API mở của nó cho phép tích hợp với các nền tảng CMS, hệ thống thương mại điện tử, DMP, công cụ tiếp thị AI, trình quản lý thẻ và bộ công cụ phân tích.

Các tính năng nổi bật của Dynamic Yield

Truy cập hàng chục chiến lược tiên tiến, từ AffinityML đến mục tiêu dự đoán dựa trên vị trí địa lý, và kết hợp chúng với dữ liệu bối cảnh, CRM, chương trình khách hàng thân thiết và dữ liệu trong cửa hàng để đưa ra các đề xuất mang lại lợi nhuận cao hơn.

Tạo các thử nghiệm và tối ưu hóa trải nghiệm cho bất kỳ nhóm đối tượng nào với trình chỉnh sửa "What You See Is What You Get" mà không cần sự trợ giúp của thiết kế hoặc phát triển.

Lựa chọn chỉ số KPI phù hợp cho từng chiến dịch cá nhân hóa và thử nghiệm để đảm bảo bạn đang tối ưu hóa hướng tới các mục tiêu đúng đắn.

Giới hạn của Dynamic Yield

Mặc dù là "không cần mã nguồn", các trường hợp sử dụng nâng cao và thử nghiệm A/B vẫn yêu cầu phát triển tùy chỉnh, tạo ra sự phụ thuộc liên tục vào các nhóm kỹ thuật.

Giá cả của Dynamic Yield

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Dynamic Yield

G2: 4.5/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Dynamic Yield?

Một người dùng G2 cho biết:

Dynamic Yield là nền tảng cá nhân hóa hàng đầu, đã giúp chúng tôi mở rộng đáng kể các nỗ lực cá nhân hóa trên nhiều thương hiệu. Các công cụ phân đoạn và định hướng mạnh mẽ của nó cho phép chúng tôi triển khai các chiến dịch có tác động mạnh mẽ, dựa trên dữ liệu trên web, di động và email, tạo ra trải nghiệm omnichannel liền mạch.

Dynamic Yield là nền tảng cá nhân hóa hàng đầu, đã giúp chúng tôi mở rộng đáng kể các nỗ lực cá nhân hóa trên nhiều thương hiệu. Các công cụ phân đoạn và định hướng mạnh mẽ của nó cho phép chúng tôi triển khai các chiến dịch có tác động mạnh mẽ, dựa trên dữ liệu trên web, di động và email, tạo ra trải nghiệm omnichannel liền mạch.

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý chiến dịch tốt nhất

Đưa chiến lược phát triển của bạn đến đích với ClickUp

Hầu hết các công cụ AI cho lãnh đạo phát triển hoạt động song song với công việc của bạn. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp hoạt động ngay bên trong nó.

ClickUp kết hợp AI với các dự án trực tiếp, công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và dòng thời gian trong một hệ thống duy nhất. Điều đó có nghĩa là AI không chỉ hiểu những gì bạn đang yêu cầu, mà còn hiểu những gì đang diễn ra, những gì bị tắc nghẽn và những gì cần được thực hiện tiếp theo.

Lợi thế đến từ sự hội tụ:

Bối cảnh nằm ở nơi công việc diễn ra, không phải trong các lời nhắc được sao chép.

Quyền sở hữu và dòng thời gian giúp tăng cường trách nhiệm.

Các trợ lý AI của bạn, Super Agents, sẽ giúp bạn thực hiện các việc cần làm nặng nhọc.

Sẵn sàng khám phá sức mạnh của một không gian làm việc AI tích hợp? Đăng ký miễn phí trên ClickUp.