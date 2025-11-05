Cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng

Một nhà quản lý tăng trưởng từng tổ chức một cuộc họp để đồng bộ hóa các nhóm marketing, sản phẩm và bán hàng về mục tiêu quý 4. Đội ngũ marketing muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Đội ngũ bán hàng muốn có khách hàng tiềm năng chất lượng hơn. Đội ngũ sản phẩm muốn tung ra một tính năng mà không ai yêu cầu.

Cuộc họp kết thúc với ba lộ trình riêng biệt, và mọi người còn bối rối hơn khi bắt đầu.

Bạn có xác suất đã từng tham gia cuộc họp như vậy. 😤

Sự phối hợp giữa các bộ phận nghe có vẻ tuyệt vời trên lý thuyết: đưa mọi người vào cùng một trang, công việc hướng tới các mục tiêu chung, phá vỡ rào cản giữa các bộ phận và đạt được sự hài hòa.

Thực tế? Bộ phận Marketing đo lường thành công qua số lượng khách hàng tiềm năng, Bộ phận Bán hàng quan tâm đến tỷ lệ chốt đơn, và Bộ phận Sản phẩm tối ưu hóa cho các tính năng được triển khai. Mọi người đều đang nỗ lực hết mình, nhưng con thuyền vẫn tiếp tục xoay vòng tại chỗ.

Hướng dẫn này trình bày cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể phối hợp các nhóm đa chức năng một cách hiệu quả và bền vững. Và cách ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, có thể hỗ trợ. 🤝

⭐ Tính năng mẫu Quản lý các dự án phức tạp trên nhiều nhóm giờ đây trở nên dễ dàng hơn. Mẫu Kế Hoạch Dự Án Đa Chức Năng của ClickUp cung cấp một khung làm việc rõ ràng để đồng bộ hóa công việc, dòng thời gian và trách nhiệm, đảm bảo hợp tác đa chức năng thành công và giao hàng đúng hạn. Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, phối hợp và triển khai dự án bằng mẫu kế hoạch dự án đa chức năng của ClickUp.

Những chi phí ẩn của việc các nhóm đa hàm không được phối hợp chặt chẽ

Khi các bộ phận không đồng bộ, bạn đang mất đi hiệu quả và tích cực làm giảm lợi nhuận. Đây là những gì bạn phải trả bằng tiền mặt và cơ hội bị mất. 📊

Bạn đang trả tiền cho nhân viên để làm cùng một công việc cần làm hai lần.

Nhóm marketing của bạn mất ba ngày để xây dựng một bản trình bày tùy chỉnh cho khách hàng. Trong khi đó, bộ phận Bán hàng lại tạo ra phiên bản riêng của họ vì họ không biết rằng nhóm marketing đã đang làm việc trên đó.

Cả hai nhóm đều tính giờ làm việc. Cả hai đều cảm thấy năng suất. Bạn vừa phải trả gấp đôi cho một sản phẩm đầu ra.

Áp dụng điều này cho mọi dự án, và bạn đang tài trợ cho một lực lượng lao động ảo không tạo ra bất kỳ giá trị mới nào.

🧠 Thú vị: Skunk Works tại Lockheed Martin vào những năm 1940 thường được coi là một trong những ví dụ đầu tiên về đội ngũ đa hàm trong doanh nghiệp. Các kỹ sư, nhà thiết kế, nhân viên kiểm thử, v.v., đã thực hiện công việc cùng nhau trong một nhóm tập trung để phát triển máy bay tiên tiến một cách nhanh chóng trong điều kiện hạn chế nghiêm ngặt.

Bạn đang để thông tin quan trọng bị lãng quên trong hộp thư đến của ai đó.

Một khách hàng quan trọng thông báo cho bộ phận hỗ trợ rằng sản phẩm của bạn thiếu một tính năng mà họ rất cần. Bộ phận hỗ trợ ghi nhận yêu cầu, nhưng nhóm sản phẩm không bao giờ nhìn thấy nó. Sáu tháng sau, khách hàng đó chuyển sang sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, người đã lắng nghe họ.

Bạn đã mất khách hàng vì những người có thể khắc phục vấn đề chưa bao giờ biết rằng có vấn đề xảy ra.

Bạn đang ăn mừng những thành công không quan trọng.

Nhóm bán hàng đạt 120% chỉ tiêu, nhưng một nửa số giao dịch đó bị hủy trong vòng 90 ngày vì họ đã bán các tính năng chưa tồn tại.

Bộ phận Thành công Khách hàng có điểm hài lòng cao nhất, nhưng doanh thu vẫn dậm chân tại chỗ vì khách hàng hài lòng không mở rộng quy mô.

Marketing tạo ra hàng nghìn khách hàng tiềm năng mà bộ phận bán hàng không bao giờ liên hệ.

Mọi người đều đạt được số của mình, nhưng kinh doanh của bạn vẫn gặp khó khăn. Khi các nhóm tối ưu hóa cho các kết quả khác nhau, việc xây dựng nhóm trở thành một thủ tục hình thức thay vì sự phối hợp thực sự.

Bạn đang biến những quyết định nhanh chóng thành những cuộc tranh luận kéo dài cả tháng.

Đối thủ cạnh tranh của bạn ra mắt mô hình định giá mới, và nhóm của bạn cần phản ứng nhanh chóng. Tuy nhiên, trước tiên, bộ phận Tài chính cần phân tích mô hình đó. Sau đó, bộ phận Tiếp thị cần xem xét thông điệp. Tiếp theo, bộ phận Pháp lý cần đưa ra ý kiến. Cuối cùng, bộ phận Bán hàng cần thử nghiệm mô hình đó.

Khi bạn hành động, đối thủ cạnh tranh của bạn đã chiếm lĩnh thị phần mà bạn đang thảo luận. Tốc độ là lợi thế cạnh tranh mà bạn đã tự tay trao đi miễn phí.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Định hướng mọi sáng kiến xoay quanh một chỉ số tăng trưởng duy nhất mà mọi người có thể ảnh hưởng từ góc độ của mình. Đối tượng, nếu chỉ số chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí là mục tiêu, Bộ phận Sản phẩm tập trung vào luồng onboarding, Bộ phận Tiếp thị tối ưu hóa chiến lược nuôi dưỡng khách hàng, và Bộ phận Hỗ trợ đảm bảo các ticket trong tuần đầu tiên được giải quyết trong vòng hai giờ. Như vậy, mọi người sẽ không còn đi theo các hướng khác nhau.

Bạn đang mất đi những nhân viên giỏi vì văn hóa công ty khen thưởng những hành vi phe phái.

Nhà thiết kế hàng đầu của bạn đề xuất một giải pháp có thể giúp người dùng tiết kiệm 10 giờ mỗi tuần. Bộ phận Kỹ thuật cho rằng đây không phải là ưu tiên, trong khi Bộ phận Sản phẩm khẳng định nó không phù hợp với lộ trình phát triển.

Sau sáu cuộc họp, mọi thứ vẫn không thay đổi ngoại trừ động lực của nhà thiết kế. Cô ấy cập nhật CV của mình vì đã chán ngán việc phải đối phó với các xung đột nội bộ thay vì giải quyết vấn đề của khách hàng.

Hợp tác trong môi trường làm việc không có ý nghĩa gì khi mọi ý tưởng hay đều bị chôn vùi trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu cho thấy kết quả phụ thuộc vào thành viên trong nhóm, bối cảnh tổ chức (như cách lãnh đạo hỗ trợ nhóm), quy trình nội bộ (cách họ giao tiếp, thiết lập quy tắc) và các tiêu chí đánh giá kết quả rõ ràng. Các nhóm thiếu một trong những yếu tố này thường hoạt động kém hiệu quả.

Cách phối hợp các nhóm đa hàm một cách hiệu quả

Hợp tác đa hàm giúp tập hợp các chuyên môn đa dạng, nhưng khi mỗi nhóm làm việc theo hướng riêng, sự phối hợp sẽ bị phá vỡ.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giữ mọi người kết nối và làm việc cùng nhau. 🫱

Bước #1: Xác định mục tiêu chia sẻ và các chỉ số KPI

Để đồng bộ hóa, hãy bắt đầu với một mục tiêu thống nhất kết nối mọi bộ phận. Sau đó, thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) có thể đo lường cho từng nhóm, trực tiếp liên kết với mục tiêu lớn hơn đó.

Tổ chức một cuộc họp điều phối ngắn với các trưởng nhóm để xác định ưu tiên và tiêu chí thành công. Hãy tập trung vào kết quả. Ví dụ, thay vì nói “tăng cơ sở khách hàng”, bạn có thể đặt mục tiêu là “tăng 15% số người dùng hoạt động trong quý này”.

Marketing có thể quản lý việc tạo khách hàng tiềm năng, Product có thể cải thiện tỷ lệ hoàn thành quá trình onboarding, và Sales có thể chuyển đổi nhiều dùng thử thành khách hàng. Mọi người đều đóng góp vào cùng một kết quả có thể đo lường được.

Khi các mục tiêu đã rõ ràng, phần mềm quản lý công việc của ClickUp sẽ biến chúng thành tiến độ có thể theo dõi.

Bản đồ mục tiêu của bạn thành các nhiệm vụ ClickUp, bao gồm trạng thái, công việc con, danh sách kiểm tra và nhiều người được giao nhiệm vụ.

Tạo danh sách công việc hoặc thư mục riêng cho từng mục tiêu của nhóm hoặc khu vực KPI, và sử dụng nhiệm vụ ClickUp để phân chia các mục tiêu này. Thêm các công việc đại diện cho các mục tiêu cụ thể, cột mốc quan trọng hoặc các sản phẩm đầu ra chính. Sử dụng công việc con hoặc danh sách kiểm tra để phân chia từng mục tiêu thành các bước hành động cụ thể.

Giả sử nhóm phát triển tạo một công việc cho mục tiêu kích hoạt người dùng của họ—họ có thể liên kết các công việc con của chiến dịch, kế hoạch cải thiện quy trình onboarding và kịch bản theo dõi khách hàng trong một nơi duy nhất.

Điều này giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ cách mỗi hàm đóng góp vào mục tiêu chung, đảm bảo sự đồng bộ dựa trên dữ liệu.

Bước #2: Tạo bản đồ trách nhiệm và quy trình làm việc

Khi mục tiêu đã được đồng bộ hóa, mọi người cần hiểu rõ cách luồng công việc được phân công giữa các bộ phận.

Chọn một quy trình quan trọng liên quan đến nhiều nhóm. Ví dụ, hãy lấy luồng onboarding khách hàng tùy chỉnh của bạn. Ghi lại từng bước cụ thể từ lúc giao dịch được hoàn tất cho đến khi khách hàng đó chính thức sử dụng nền tảng của bạn.

Giao trách nhiệm cho một người cụ thể cho từng bước - không phải là một nhóm, mà là một người thực sự chịu trách nhiệm. Sau đó, hãy cụ thể về ý nghĩa của "hoàn thành" ở từng giai đoạn.

Khi bộ phận bán hàng cho biết họ đã hoàn thành việc bàn giao, điều đó có nghĩa là họ đã điền vào một biểu mẫu, hay có nghĩa là họ đã có cuộc gọi 30 phút với bộ phận thành công khách hàng để thảo luận về chi tiết tài khoản và các vấn đề tiềm ẩn?

Xác định quyền quyết định trong ứng dụng hợp tác nhóm. Dưới đây là những điều cần được làm rõ: Ai là người đưa ra quyết định cuối cùng khi có câu hỏi về yêu cầu tùy chỉnh?

Ai là người quyết định liệu chúng ta nên hoãn lại hay triển khai với phạm vi thu hẹp khi dòng thời gian bị chậm trễ?

Ai là người phê duyệt các thay đổi ngân sách khi dự án cần thêm nguồn lực?

Ai là người phê duyệt các thông tin liên lạc bên ngoài trước khi chúng được công bố? Mẹo: Ma trận RACI giúp việc phân công trách nhiệm trở nên có cấu trúc hơn.

Tạo tài liệu quy trình trong ClickUp Docs để kết nối quy trình làm việc với các công việc cụ thể

ClickUp Docs trở thành nguồn thông tin chính thức duy nhất cho tài liệu quy trình. Bạn có thể tạo tài liệu là bản đồ mô tả toàn bộ quy trình làm việc, chỉ định người chịu trách nhiệm cho các phần cụ thể và liên kết trực tiếp với các công việc liên quan.

Khi ai đó tham gia dự án giữa chừng, họ có thể đọc tài liệu thay vì phải sắp xếp ba cuộc họp để hiểu tình hình.

Ngoài ra, tài liệu luôn được cập nhật vì nó được lưu trữ trong ứng dụng giao tiếp của nhóm, nơi công việc thực sự diễn ra.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tạo video về các quy trình và bất kỳ nội dung nào cần giải thích trực quan hơn bằng tính năng Clips trong ClickUp. Chèn các video này vào tài liệu chính, và bạn đã sẵn sàng.

🤩 Bonus: Một mẫu!

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và đang theo dõi các nhiệm vụ của nhóm theo thời gian thực bằng mẫu kế hoạch dự án đa chức năng của ClickUp.

Bạn cũng có thể thử mẫu kế hoạch dự án đa chức năng của ClickUp để đơn giản hóa quá trình thiết lập.

Nó bao gồm các giai đoạn công việc như Hoàn thành, Tài liệu, Khởi động, Xác nhận triển khai và Xử lý, giúp các nhóm theo dõi tiến độ một cách hiệu quả. Ngoài ra, các Trường Tùy chỉnh của ClickUp như Đội ngũ chức năng, Hoàn thành tài liệu, Người phê duyệt, Phê duyệt và Thành viên đội ngũ giúp theo dõi các thuộc tính quan trọng và trực quan hóa dữ liệu dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi các ghi chú rời rạc thành tài liệu chuyên nghiệp chỉ trong vài giây với ClickUp Brain MAX. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu Brain MAX soạn thảo bản tóm tắt quy trình từ danh sách tác vụ của bạn hoặc tóm tắt cuộc họp đồng bộ dự án gần đây thành các bước hành động chính. Điều này giúp các nhóm cập nhật tài liệu nhanh hơn, đảm bảo mọi hướng dẫn quy trình luôn được cập nhật.

Bước #3: Triển khai các kênh giao tiếp tập trung

Chọn một hệ thống và thiết lập nó làm mặc định cho tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến dự án. Khi ai đó muốn đưa ra phản hồi về một sản phẩm đầu ra, họ thực hiện điều đó tại đó. Khi gặp trở ngại, họ đánh dấu nó tại đó. Khi quyết định được đưa ra, chúng được ghi chép tại đó.

Đặt ra các quy tắc rõ ràng về loại hình giao tiếp nào nên được sử dụng ở đâu: Vấn đề khẩn cấp cần được xử lý ngay lập tức sẽ được gắn thẻ trực tiếp vào công việc để người có trách nhiệm có thể xem ngay lập tức.

Các cập nhật chung mà mọi người nên xem nên được đăng trong kênh dự án, nơi chúng hiển thị nhưng không gây gián đoạn.

Quyết định chiến lược ảnh hưởng đến nhiều nhóm được ghi chép trong một không gian chia sẻ, nơi mọi người có thể tham khảo sau này.

Phản hồi về các deliverables cụ thể được lưu trữ trong phần bình luận của chính công việc, giúp bối cảnh không bao giờ bị mất.

Giữ mọi cuộc thảo luận kết nối với bối cảnh dự án với ClickUp Chat

ClickUp Chat cho phép các nhóm trò chuyện mà không cần chuyển đổi giữa năm công cụ khác nhau. Bạn có thể tạo các kênh cho các dự án cụ thể, bộ phận hoặc chủ đề, và liên kết các tin nhắn trực tiếp với các công việc liên quan.

Một quản lý dự án có thể đăng cập nhật chiến dịch trong Trò chuyện, và các thành viên từ các bộ phận marketing, sản phẩm và thiết kế có thể chia sẻ phản hồi nhanh chóng. Khi một ý tưởng hoặc vấn đề cần hành động, tin nhắn trò chuyện đó sẽ tự động chuyển thành một nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức.

Gắn thẻ thành viên nhóm để nhận phản hồi bằng tính năng Gán Bình luận trong ClickUp

Bạn cũng có thể gán bình luận trong ClickUp bằng @đề cập để phản hồi được đặt chính xác nơi nó thuộc về — trên chính công việc đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi các chủ đề thảo luận trở nên dài, hãy sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt cuộc thảo luận tự động. Các nhóm có thể tiết kiệm hàng giờ để cập nhật thông tin, và không có quyết định khóa nào bị bỏ sót. Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề và nâng cao hợp tác đa chức năng

Bước #4: Thiết lập các cuộc họp định kỳ và đánh giá.

Xác định tần suất phù hợp dựa trên tốc độ tiến triển của công việc. Các nhóm sản phẩm hoạt động nhanh có thể cần các cuộc họp hàng ngày để phát hiện vấn đề kịp thời. Các sáng kiến chiến lược dài hạn có thể cần các cuộc đồng bộ hàng tuần. Việc đồng bộ toàn công ty có thể cần các cuộc đánh giá hàng tháng.

Tiếp theo, tạo trách nhiệm bằng cách ghi chép các cam kết. Khi ai đó cam kết sẽ hoàn thành tài liệu API vào thứ Năm, đó trở thành một cam kết đang theo dõi. Khi thứ Năm đến mà cam kết chưa hoàn thành, mọi người đều biết.

Dành thời gian để đánh giá những gì đang là công việc hiệu quả và những gì cần cải thiện. Dưới đây là những điều cần xem xét mỗi hai tuần: Việc chuyển giao công việc có diễn ra suôn sẻ hay công việc bị tắc nghẽn do phải chờ đợi nhóm khác?

Có ai bị khối vì không có thông tin hoặc tài nguyên cần thiết không?

Chúng ta có phát hiện ra những ưu tiên không đồng bộ khiến các nhóm công việc chống lại nhau không?

Các cuộc họp của chúng ta có hữu ích hay mọi người chỉ ngồi nghe mà không tham gia vì không có quyết định nào được đưa ra?

Sử dụng những thông tin này để điều chỉnh quy trình của bạn.

Kích hoạt các cuộc họp định kỳ và cập nhật trạng thái nhóm với ClickUp Automation

ClickUp Tự động hóa xử lý các công việc thiết lập lặp đi lặp lại để các cuộc kiểm tra định kỳ thực sự diễn ra. Bạn có thể tạo quy tắc tự động thông báo cho trưởng nhóm vào mỗi thứ Sáu để nộp bản cập nhật hàng tuần, hoặc kích hoạt nhắc nhở ba ngày trước khi các cuộc đánh giá quý đến hạn.

Joseph S Kahn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ClickUp tại Hum JAM:

ClickUp là công cụ tự động hóa nhóm "tất cả trong một" tuyệt vời nhất, giúp đang theo dõi, tự động hóa và đo lường thành công của nhóm. Tin tôi đi, nhóm của bạn không thể thiếu công cụ này.

🔍 Bạn có biết? Phương pháp Scrum (từ Takeuchi & Nonaka 1986) đã lấy cảm hứng từ môn rugby, nơi một nhóm đa hàm di chuyển cùng nhau qua các giai đoạn phát triển chồng chéo. Điều đó có nghĩa là ít chờ đợi hơn, hợp tác nhiều hơn và tốc độ nhanh hơn.

Bước #5: Theo dõi tiến độ và liên tục cải tiến.

Tạo hiển thị trong quy trình làm việc hàng ngày. Mỗi nhóm cần nắm rõ trạng thái hiện tại so với mục tiêu, các hạn chót sắp tới và bất kỳ rào cản nào ảnh hưởng đến các nhóm khác.

Tạo bảng điều khiển ClickUp để hiển thị tiến độ theo thời gian thực, giúp mọi người tự truy cập thông tin cần thiết.

Dưới đây là những điều cần lưu ý: Tỷ lệ tỷ lệ hoàn thành công việc cho thấy các nhóm có đang thực hiện đúng cam kết hay liên tục trễ hạn.

Thời gian chu kỳ cho thấy thời gian công việc nằm ở mỗi giai đoạn và nơi hình thành cho thấy thời gian công việc nằm ở mỗi giai đoạn và nơi hình thành các điểm tắc nghẽn trong dự án

Đang theo dõi phụ thuộc cho thấy khi một nhóm đang chờ đợi nhóm khác và tần suất các lần chuyển giao gây ra sự chậm trễ.

Phân phối khối lượng công việc cho thấy liệu một số nhóm có bị quá tải trong khi các nhóm khác có sức chứa để hỗ trợ.

Tiến độ mục tiêu cho thấy liệu công việc cá nhân của mỗi người có đang góp phần đạt được mục tiêu chung của công ty hay không.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh trong ClickUp để theo dõi tiến độ dự án đa chức năng

Tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy sự không đồng bộ. Nếu nhóm thiết kế luôn hoàn thành đúng hạn nhưng nhóm kỹ thuật luôn chậm trễ, có thể bạn đang gặp vấn đề về nguồn lực hoặc ước tính. Nếu thành công khách hàng liên tục báo cáo cùng một vấn đề, nhóm sản phẩm có thể không ưu tiên các giải pháp đúng đắn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho hệ thống thông minh với các Trợ lý AI của ClickUp. Đối tượng, cấu hình một trợ lý để: Phát hiện khi một công việc bị khối do các phụ thuộc chưa được đáp ứng.

Tự động cập nhật trạng thái công việc thành Khối

Thông báo cho nhóm liên quan qua trò chuyện về vấn đề cản trở.

Đăng một tóm tắt lên thẻ AI hiển thị tất cả các rào cản hiện tại trên Bảng điều khiển của bạn.

3 Ví dụ thực tế về sự phối hợp đa hàm mang lại kết quả

Dưới đây là ba ví dụ cho thấy việc đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng đã mang lại những kết quả đo lường được.

1. Mô hình Squad của Spotify

qua Spotify

Đến năm 2012, Spotify phải đối mặt với những vấn đề mở rộng quy mô điển hình—các nhóm phải chờ đợi sự phê duyệt, các tính năng bị kẹt trong giai đoạn chuyển giao và chu kỳ phát hành kéo dài hàng tháng.

Họ đã tái cấu trúc thành các đội tự chủ, mỗi đội bao gồm các nhà thiết kế, nhà phát triển, quản lý sản phẩm và phân tích dữ liệu, thực hiện công việc cùng nhau từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt.

Điều gì đã thay đổi:

Mỗi nhóm chịu trách nhiệm về một phần cụ thể của sản phẩm từ đầu đến cuối và có thể triển khai các bản cập nhật mà không cần phải vượt qua các tầng lớp quan liêu.

Các nhóm đã chuyển sang triển khai liên tục vì những người cần đưa ra quyết định đều ở cùng một phòng.

Tốc độ ra quyết định đã tăng đáng kể kể từ khi các nhóm không cần sự phê duyệt từ các bộ phận khác nhau.

📮ClickUp Insight: 34% quyết định bị tắc nghẽn do chờ phê duyệt của quản lý, và 33% khác bị đình trệ trong quá trình hợp tác đa chức năng. Dịch thuật? Quá nhiều người tham gia, thiếu sự rõ ràng. 👥 Tính năng "Assigned Comments" và " người theo dõi" trong các công việc ClickUp giúp dễ dàng mời đúng người tham gia vào quyết định vào đúng thời điểm — không còn những tình huống "ai là người chịu trách nhiệm cho điều này?". Mọi người luôn được cập nhật, đồng bộ và chịu trách nhiệm.

2. Quy trình ‘Working Backwards’ của Amazon

qua Amazon

Amazon giải quyết sự không đồng bộ trước khi nó trở nên tốn kém.

Trước khi phát triển bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng mới nào, các nhóm sẽ viết một bản tin báo chí mẫu và FAQ như thể sản phẩm/tính năng đó đã được ra mắt.

Các nhóm kỹ thuật, sản phẩm, tiếp thị và vận hành đều đóng góp vào các tài liệu này, cho thấy cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng xung quanh kết quả của khách hàng thay vì mục tiêu của từng bộ phận.

Đây là lý do tại sao nó là một công việc:

Sự không đồng bộ trong hợp tác nhóm thường lộ ra sớm, khi việc khắc phục vẫn còn dễ dàng và ít tốn kém.

Các nhóm thống nhất về hình ảnh thành công của tổ chức trước khi bất kỳ ai bắt đầu viết mã.

Nhu cầu tùy chỉnh luôn là trọng tâm của mọi quyết định, bởi vì nếu bạn không thể viết một thông cáo báo chí hấp dẫn, xác suất bạn không nên phát triển sản phẩm đó.

3. Hệ thống sản xuất của Toyota

qua Toyota

Trong thập niên 1950, hầu hết các nhà sản xuất đều tách biệt hoàn toàn công nhân nhà máy và nhóm thiết kế. Toyota đã làm điều khác biệt: họ trao quyền cho công nhân dây chuyền sản xuất dừng sản xuất và gọi kỹ sư trực tiếp xuống nhà máy khi phát hiện vấn đề. Hệ thống này được gọi là hệ thống dây andon.

Tác động là rất lớn:

Chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể vì những người tham gia sản xuất xe có thể ngay lập tức phát hiện và báo cáo các vấn đề.

Các chu kỳ phát triển sản phẩm đã được rút ngắn kể từ khi các kỹ sư nhận được phản hồi thời gian thực từ công nhân lắp ráp xe.

Vấn đề được giải quyết nhanh hơn vì những người hiểu rõ vấn đề và những người có thể khắc phục nó không còn làm công việc trong các môi trường tách biệt.

🧠 Thực tế thú vị: Các nhóm đa chức năng xuất sắc trong việc thu thập thông tin (tìm kiếm dữ liệu bên ngoài) và có sự đồng bộ nội bộ mạnh mẽ (mọi người chia sẻ thông tin và quyết định) sẽ có khả năng chống chịu cao hơn đáng kể khi gặp biến động. Nếu nhóm thiếu sự tích hợp nội bộ, lợi thế của họ sẽ giảm sút đáng kể.

Đồng bộ hóa nhóm của bạn với ClickUp

Các nhà quản lý tăng trưởng luôn đối mặt với một thách thức thường trực: đảm bảo mọi nhóm đều trên cùng một trang. Mỗi hàm có những ưu tiên riêng, nhưng tiến độ dự án phụ thuộc vào mức độ phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận đó.

ClickUp giúp điều đó trở nên tự nhiên. Mọi cuộc thảo luận, mục tiêu và công việc đều được kết nối tại một nơi duy nhất, giúp các nhóm theo dõi tiến độ ngay khi nó diễn ra.

Các nhà quản lý tăng trưởng có thể đang theo dõi các sáng kiến, làm rõ các bước tiếp theo và đảm bảo mọi người chịu trách nhiệm mà không làm chậm tiến độ.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tạo không gian cho các nhóm của bạn phát triển cùng nhau! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Các nhà quản lý tăng trưởng phụ thuộc vào nhiều nhóm để đạt được các mục tiêu chia sẻ. Sự phối hợp đảm bảo mọi người hiểu rõ ưu tiên, dòng thời gian và trách nhiệm của mình. Khi các nhóm hoạt động đồng bộ, dự án sẽ duy trì tiến độ, quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn và kết quả được cải thiện.

ClickUp tập hợp tất cả công việc—nhiệm vụ, bảng điều khiển, trò chuyện và tài liệu—vào một không gian kết nối duy nhất. Các nhà quản lý tăng trưởng có thể theo dõi tiến độ, phân công trách nhiệm, tổ chức các hoạt động xây dựng đội ngũ và duy trì các cuộc thảo luận liên quan trực tiếp đến công việc. ClickUp giúp hợp tác trở nên rõ ràng, minh bạch và dễ quản lý giữa các bộ phận.

Sự không đồng bộ dẫn đến công việc trùng lặp, chậm trễ tiến độ và xung đột ưu tiên. Các nhóm mất đi bối cảnh, giao tiếp bị gián đoạn và tiến độ bị đình trệ. Theo thời gian, điều này gây lãng phí tài nguyên và làm suy yếu nỗ lực phát triển, khiến việc đạt được mục tiêu kinh doanh trở nên khó khăn hơn.

Đang theo dõi mục tiêu kết nối các công việc cá nhân với các mục tiêu lớn hơn. Khi mọi người thấy cách công việc của họ đóng góp vào các mục tiêu chia sẻ, hợp tác trở nên tự nhiên và tập trung. Điều này xây dựng trách nhiệm, cải thiện tính minh bạch và tăng cường sự gắn kết của nhóm.