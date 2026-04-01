Cách sử dụng kế hoạch nguồn lực bằng AI để nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm

Kế hoạch dự án của bạn khởi đầu rất tốt. Nhưng sau vài tuần, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những người giống nhau xuất hiện trong mọi công việc quan trọng, dòng thời gian bắt đầu thay đổi, và kế hoạch chiến lược biến thành một chu kỳ điều chỉnh liên tục.

Lập kế hoạch nguồn lực kém có thể là vấn đề. Lập kế hoạch nguồn lực bằng AI giúp các đội nhóm lập kế hoạch dựa trên dữ liệu khối lượng công việc thực tế, các mẫu lịch sử và tín hiệu sức chứa thực tế. Nó cung cấp cho các nhà quản lý dự án, lãnh đạo vận hành và trưởng nhóm một cách rõ ràng hơn để phân bổ thời gian, nhân lực và ngân sách mà không cần phải làm lại liên tục.

Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng lập kế hoạch nguồn lực bằng AI để nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm và đưa ra các quyết định về kế hoạch hàng ngày đáng tin cậy hơn. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách ClickUp hỗ trợ trong quá trình này. 🤩

AI trong kế hoạch nguồn lực là gì?

Công nghệ AI trong lập kế hoạch nguồn lực sử dụng học máy và phân tích dự đoán để giúp các nhóm phân công nhân sự cũng như quản lý ngân sách và thời gian trên các dự án.

Công nghệ này phân tích dữ liệu lịch sử, tình trạng sẵn có của nguồn lực và bộ kỹ năng để đề xuất các phương án phân bổ tối ưu.

Sự khác biệt so với tự động hóa truyền thống

Các phương pháp tự động hóa truyền thống tập trung vào việc thực hiện các bước đã được định sẵn, trong khi kế hoạch nguồn lực và sức chứa dựa trên AI tập trung vào việc ra quyết định.

Dưới đây là phân tích chi tiết về những điểm khác biệt chính. ⚒️

Chiều AI trong kế hoạch nguồn lực Tự động hóa truyền thống Mục đích cốt lõi Hướng dẫn các quyết định về kế hoạch và phân bổ Thực hiện các công việc và hành động lặp đi lặp lại Trí tuệ Học hỏi từ các điểm dữ liệu lịch sử và thời gian thực Tuân thủ các quy tắc cố định Khung thời gian lập kế hoạch Dự đoán nguồn lực và nhu cầu trong tương lai Hoạt động trong thời điểm hiện tại Phản ứng với sự thay đổi Điều chỉnh các đề xuất một cách linh hoạt Tạm dừng khi điều kiện thay đổi Kết quả Các kịch bản, dự báo và tín hiệu rủi ro Hoàn thành công việc và thông báo Vai trò của con người Hỗ trợ việc đưa ra phán đoán và quyết định cân nhắc Yêu cầu các quy trình thủ công cho các trường hợp ngoại lệ

Ví dụ thực tế hàng ngày về kế hoạch nguồn lực bằng AI

Lập kế hoạch nguồn lực bằng AI xuất hiện trong các tình huống mà các nhóm vận hành thường xuyên phải đối mặt:

Một quản lý dự án nhận được yêu cầu khẩn cấp từ khách hàng và truy vấn hệ thống để tìm các nhà phát triển frontend có sẵn. Phần mềm quản lý tài nguyên AI quét khối lượng công việc và đề xuất hai kỹ sư có 15 giờ sức chứa trong tuần đó

Một lãnh đạo văn phòng quản lý dự án (PMO) đang lập kế hoạch cho các chiến dịch quý 3 sử dụng nền tảng này để dự báo nhu cầu nhân sự. Dựa trên các dự án tương tự của năm ngoái, AI đề xuất tuyển dụng thêm hai biên tập viên nội dung

Một giám đốc vận hành đang xem xét các dự án đang hoạt động, và công cụ AI đã cảnh báo rằng ba dự án trong số đó sẽ vượt quá số giờ đã được phân bổ trong vòng hai tuần​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Bạn có biết? Các khung quy trình lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) đầu tiên trong ngành sản xuất, vốn là tiền thân trực tiếp của các hệ thống lập kế hoạch nguồn lực hiện đại, đã được chính thức hóa vào những năm 1960 và 1970 khi máy tính trở nên đủ mạnh để xử lý các vấn đề dự báo và lập lịch phức tạp.

Tại sao AI giúp cải thiện việc phân bổ nguồn lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi cách các nhóm phân phối công việc và quản lý sức chứa trên các dự án. Nó giải quyết những vấn đề thường gặp mà các quy trình quản lý nguồn lực thủ công khó có thể giải quyết:

Phối hợp dựa trên kỹ năng: Kết nối nhu cầu dự án với những người phù hợp, để việc nâng cấp cơ sở dữ liệu được giao cho người đã từng thực hiện công việc này trước đây, chứ không phải chỉ là người đầu tiên có sẵn

Cân bằng khối lượng công việc: Đang theo dõi số giờ làm việc trên tất cả các công việc và ngăn không cho bất kỳ ai bị phân công 60 giờ trong một tuần để Đang theo dõi số giờ làm việc trên tất cả các công việc và ngăn không cho bất kỳ ai bị phân công 60 giờ trong một tuần để quản lý khối lượng công việc hiệu quả

Tình trạng sẵn sàng theo thời gian thực: Hiển thị những người có thể nhận công việc mới dựa trên khối lượng công việc hiện tại của họ

Lập lịch nhanh hơn: Giúp các nhà lãnh đạo vận hành bố trí nhân sự cho dự án mới chỉ trong vài phút và phân bổ Giúp các nhà lãnh đạo vận hành bố trí nhân sự cho dự án mới chỉ trong vài phút và phân bổ nguồn lực quản lý dự án cho những người có kỹ năng phù hợp và thời gian rảnh rỗi

Khả năng hiển thị xuyên nhóm: Giúp các bộ phận Quản lý Dự án (PMO) phát hiện sớm các vấn đề, chẳng hạn như khi ba nhóm đều cần cùng một chuyên gia trong cùng hai tuần

Phòng ngừa kiệt sức: Đánh dấu những người liên tục làm việc ở mức 90% sức chứa trở lên, giúp quản lý có thời gian điều chỉnh lại công việc trước khi ai đó kiệt sức và thúc đẩy Đánh dấu những người liên tục làm việc ở mức 90% sức chứa trở lên, giúp quản lý có thời gian điều chỉnh lại công việc trước khi ai đó kiệt sức và thúc đẩy việc dự báo nguồn lực

📮 Thông tin từ ClickUp: 31% các nhà quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem nguồn lực. Nhưng hầu hết các công cụ đều buộc bạn phải chọn một trong hai chế độ xem. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một rào cản thêm mà thôi. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem Khối lượng công việc được hỗ trợ bởi AI. Và với AI của ClickUp, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc bản tóm tắt được tùy chỉnh dựa trên người xem — cho dù đó là bạn, một giám đốc điều hành hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian chậm trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

Khi nào nên sử dụng AI cho việc lập kế hoạch nguồn lực

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn cần một hệ thống tốt hơn và những lĩnh vực mà phần mềm quản lý tài nguyên AI mang lại giá trị cao nhất.

Dấu hiệu cho thấy hệ thống quản lý nguồn lực của bạn đang gặp vấn đề

Lập kế hoạch nguồn lực bằng AI trở nên hữu ích khi:

Các nhà quản lý phải dành ba giờ mỗi thứ Hai để cập nhật bảng tính vì dữ liệu phân bổ nguồn lực được lưu trữ rải rác trong năm tệp khác nhau

Một dự án quan trọng không kịp tiến độ vì lịch trình dự án hiển thị thời gian rảnh rỗi, nhưng thời gian đó đã biến mất khi một thành viên bất ngờ nghỉ phép

Kỹ sư cấp cao hàng đầu của bạn đã có công việc trong 220 giờ trong tháng trước, trong khi hai lập trình viên cấp dưới mỗi người trung bình làm việc 120 giờ

Dự báo ngân sách quý 3 chênh lệch 30% vì số giờ công việc thực tế không bao giờ khớp với ước tính ban đầu

Các trường hợp sử dụng lý tưởng cho quản lý nguồn lực bằng AI

Các nhóm đang phát triển quản lý nhiều dự án : Một nhóm sản phẩm gồm 40 người đang triển khai tám tính năng đồng thời trên ba nền tảng. Việc theo dõi thủ công trở nên bất khả thi khi các nhà thiết kế hỗ trợ nhiều nhóm nhỏ và các kỹ sư luân phiên giữa công việc backend và frontend

Các công ty quảng cáo với nhu cầu khách hàng thay đổi liên tục : Một công ty quảng cáo kỹ thuật số có 15 khách hàng đang hoạt động. Có những tuần chỉ nhận được hai đề xuất, nhưng cũng có những tuần nhận đến năm yêu cầu khẩn cấp. Trong trường hợp này, : Một công ty quảng cáo kỹ thuật số có 15 khách hàng đang hoạt động. Có những tuần chỉ nhận được hai đề xuất, nhưng cũng có những tuần nhận đến năm yêu cầu khẩn cấp. Trong trường hợp này, kế hoạch năng lực CNTT giúp nhóm vận hành phân bổ nhân sự cho các dự án mà không phải liên tục đối phó với các tình huống khẩn cấp

Các doanh nghiệp chia sẻ các chuyên gia : Một công ty có 300 nhân viên có sáu kỹ sư dữ liệu hỗ trợ 12 nhóm sản phẩm. Nền tảng này ngăn chặn các tình huống mà bốn nhóm cùng yêu cầu cùng một người cho cùng một đợt sprint

Các PMO lập kế hoạch lộ trình hàng quý: Một PMO doanh nghiệp cần bố trí nhân sự cho 20 sáng kiến trong quý 2. AI phân tích thời gian thực hiện các dự án tương tự trong quá khứ và đề xuất số lượng nhân sự cần thiết trước ba tháng.

Khi nào AI có thể không cần thiết

Một số nhóm vẫn hoạt động tốt mà không cần đến các công cụ quản lý nguồn lực tiên tiến:

Các nhóm nhỏ làm việc cùng nhau và phối hợp công việc thông qua các buổi kiểm tra hàng ngày

Các công ty tư vấn thường chỉ tập trung vào một dự án lớn cho một khách hàng trong nhiều tháng

Các bộ phận nơi cùng năm người thực hiện công việc trên cùng một dự án mỗi tuần

Các startup ở giai đoạn đầu, nơi các ưu tiên thay đổi hàng ngày và việc lập kế hoạch chính thức mang lại ít giá trị​​​​​​​​​​​​​​​​

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1947, George Dantzig đã phát triển lập trình tuyến tính, một kỹ thuật tối ưu hóa toán học được sử dụng trong kế hoạch để phân bổ các nguồn lực có giới hạn như thời gian, nhân công và nguyên vật liệu một cách hiệu quả nhất. Phương pháp này vẫn là nền tảng cho nhiều mô hình dự báo và tối ưu hóa sức chứa tiên tiến ngày nay.

Cách sử dụng AI cho kế hoạch nguồn lực (Mỗi bước)

Lập kế hoạch nguồn lực quyết định ai sẽ làm gì và khi nào trong toàn tổ chức của bạn. Lập kế hoạch đúng đắn sẽ giúp các dự án đi đúng hướng và nhân viên không bị kiệt sức.

Phần mềm Quản lý Tài nguyên ClickUp là Không gian Làm việc AI Tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi các nỗ lực lập kế hoạch tài nguyên của bạn được tích hợp trực tiếp với các công việc, dự án và quy trình làm việc thực tế của bạn.

Điều này giúp loại bỏ tình trạng công việc lan tràn bằng cách kết nối quản lý nguồn lực với công việc thực tế, do đó khi quy trình thay đổi, lịch trình của nhóm có thể được cập nhật ngay lập tức theo bối cảnh.

Dưới đây là cách xây dựng một kế hoạch nguồn lực hiệu quả. 🧑‍💻

Bước #1: Xây dựng danh mục tài nguyên sẵn sàng cho AI

Lập kế hoạch nguồn lực dựa trên AI hoạt động hiệu quả nhất khi không gian làm việc của bạn chứa thông tin chính xác và có cấu trúc về nhóm của bạn. Trước khi AI có thể dự báo nhu cầu hoặc đề xuất nhiệm vụ, nó cần có cái nhìn đáng tin cậy về các nguồn lực sẵn có của bạn.

Bắt đầu bằng cách sắp xếp dữ liệu nguồn lực của nhóm để AI có thể phân tích một cách rõ ràng.

Tạo danh mục tài nguyên toàn diện bao gồm:

Vai trò và trách nhiệm chính của từng thành viên trong nhóm

Các kỹ năng kỹ thuật cụ thể, chứng chỉ hoặc kiến thức chuyên môn

Khối lượng công việc hiện tại và các cam kết dự án hiện có

Các biến thể trong lịch công việc như giờ làm việc bán thời gian hoặc các thỏa thuận linh hoạt

Thời gian nghỉ phép sắp tới hoặc các trường hợp vắng mặt có kế hoạch trong quý tới

Hãy chú ý đến sự trùng lặp và thiếu hụt kỹ năng. Bạn có thể có năm nhà phát triển, nhưng nếu bốn người trong số họ chuyên về công việc backend và chỉ có một người xử lý các công việc frontend, thì người duy nhất đó sẽ trở thành điểm nghẽn. Đừng quên ghi chép lại những sự tập trung này vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn phân bổ công việc.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nhiệm vụ ClickUp trở thành nền tảng cho việc lập kế hoạch nguồn lực trong không gian làm việc của bạn. Mỗi nhiệm vụ đều chứa thông tin về người có đủ năng lực để thực hiện và người được giao nhiệm vụ cụ thể. Theo dõi kỹ năng và trình độ chuyên môn trong các nhiệm vụ ClickUp Từ đó, các Trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn theo dõi các thuộc tính nguồn lực một cách có hệ thống. Bạn có thể thêm các trường cho ngôn ngữ lập trình, trình độ sử dụng phần mềm, chuyên môn trong ngành hoặc các chứng chỉ. Phù hợp chính xác nguồn lực với kỹ năng bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp trong Công việc Gắn thẻ (@đề cập) từng thành viên trong nhóm với các kỹ năng phù hợp của họ, sau đó lọc các công việc để tìm người có thể đảm nhận các loại công việc cụ thể. Khi ai đó hoàn thành khóa đào tạo hoặc đạt được chứng chỉ, việc cập nhật giá trị Trường Tùy chỉnh của họ sẽ giúp dữ liệu nguồn lực của bạn luôn chính xác cho kế hoạch trong tương lai.

Bước #2: Kết nối nguồn lực với dữ liệu dự án thực tế

Khi đã có dữ liệu nguồn lực, bước tiếp theo là liên kết các nguồn lực đó với các dự án và công việc cụ thể mà chúng hỗ trợ. Đây chính là lúc quá trình lập kế hoạch chuyển từ việc quản lý các bản ghi tĩnh sang việc hiểu rõ cách công việc thực sự diễn ra trong tổ chức của bạn.

Đối với mỗi dự án, hãy ghi chép:

Những vai trò nào cần tham gia, và trong các giai đoạn nào

Mỗi vai trò cần phân bổ bao nhiêu giờ mỗi tuần

Có yêu cầu kỹ năng cụ thể nào ngoài những yêu cầu chung của vai trò này không?

Các mối phụ thuộc trong đó công việc của một nguồn lực phải hoàn thành trước khi công việc của nguồn lực khác bắt đầu

Sự linh hoạt về thời hạn hay các ràng buộc nghiêm ngặt ảnh hưởng đến việc lập lịch

Điều này tạo ra một bức tranh hoạt động rõ ràng về cách các nguồn lực tương tác với các dự án thực tế, giúp dễ dàng phát hiện sớm các mô hình khối lượng công việc, xu hướng sử dụng kỹ năng và các xung đột tiềm ẩn.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Chế độ xem Đội ngũ (Team View) của ClickUp hiển thị danh sách tất cả thành viên trong nhóm cùng với các công việc và dự án được giao cho họ. Nhóm các thành viên lại với nhau để hiển thị phân phối nguồn lực trong chế độ xem Nhóm của ClickUp Khi bạn lọc theo một Trường Tùy chỉnh như ‘loại kỹ năng’ hoặc ‘mức độ chứng chỉ’, bạn có thể thấy rằng tất cả các nguồn lực cấp cao đều tập trung vào một dự án, trong khi các nguồn lực cấp thấp lại bị phân tán mỏng trên bốn dự án khác.

Bước #3: Cân bằng việc phân phối khối lượng công việc trong nhóm của bạn

Hãy hành động ngay dựa trên những gì bạn thấy bằng cách xác định và khắc phục sự mất cân bằng khối lượng công việc trong nhóm. Một số thành viên trong nhóm tất nhiên sẽ có nhiều công việc hơn những người khác do kỹ năng hoặc vai trò của họ, nhưng sự mất cân bằng quá mức sẽ gây ra vấn đề.

Phân tích và cải thiện việc phân phối khối lượng công việc của nhóm bằng cách xem xét:

Tổng số giờ được phân công so với số giờ có sẵn cho mỗi người

Phân phối các công việc phức tạp so với các công việc thường xuyên theo các cấp độ kinh nghiệm

Mỗi người đang phải xử lý bao nhiêu dự án khác nhau cùng lúc

Liệu các nhân sự cấp cao có đang dành thời gian cho những công việc mà nhân sự cấp dưới có thể đảm nhận được hay không

Các kỳ mà khối lượng công việc tăng đột biến đối với một số cá nhân cụ thể

Mục tiêu là sử dụng nguồn lực một cách bền vững để mọi người đều đóng góp một cách có ý nghĩa mà không bị quá tải. Điều này thường có nghĩa là từ chối công việc mới, kéo dài dòng thời gian hoặc huy động thêm nguồn lực. Thay vào đó, bạn chuyển công việc từ các thành viên trong nhóm đang quá tải sang những người có sức chứa.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Xem khối lượng công việc được giao cho từng thành viên trong nhóm được đo lường bằng giờ, số lượng công việc hoặc các chỉ số tùy chỉnh mà bạn định nghĩa trong chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp. Phân bổ lại công việc giữa các thành viên trong nhóm để cân bằng nguồn lực theo thời gian thực bằng chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp Hệ thống mã màu sẽ ngay lập tức hiển thị những thành viên bị phân bổ quá tải bằng màu đỏ, đang hoạt động hết sức chứa bằng màu vàng, hoặc còn khả năng làm việc bằng màu xanh lá cây. Kéo các công việc giữa các thành viên trong nhóm để cân bằng lại khối lượng công việc, và theo dõi các chỉ số sức chứa được cập nhật theo thời gian thực khi bạn thực hiện điều chỉnh.

Bước #4: Để AI dự báo nhu cầu về nguồn lực và đề xuất các sự kết hợp tối ưu

Việc lập kế hoạch trở nên phức tạp khi phải tính đến các yêu cầu về kỹ năng, tình trạng thiếu hụt nguồn lực, sự phụ thuộc giữa các dự án và nhu cầu trong tương lai. Đây chính là lúc AI phát huy tác dụng bằng cách biến tất cả các yếu tố đó thành các dự báo rõ ràng và các đề xuất phân bổ thực tế.

Nó cũng nắm bắt được cách công việc thực sự được thực hiện — thời gian hoàn thành các công việc, kỹ năng nào được sử dụng ở đâu, và những điểm nào thường xảy ra chậm trễ.

Hỏi ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn trên nền tảng, để biết thành viên nào trong nhóm phù hợp với yêu cầu của dự án mới dựa trên kỹ năng và tình trạng sẵn sàng hiện tại của họ. Truy vấn xem nhóm của bạn có sức chứa để đảm nhận thêm công việc hay không.

Hỏi ClickUp Brain để nhận đề xuất về nguồn lực dựa trên kỹ năng, sức chứa và hiệu suất trong quá khứ

AI theo ngữ cảnh sử dụng dữ liệu không gian làm việc của bạn — lịch sử công việc, thẻ kỹ năng, theo dõi thời gian và khối lượng công việc hiện tại — để đề xuất các nguồn lực phù hợp nhất cho từng yêu cầu.

📌 Ví dụ về lời nhắc: Ai nên dẫn dắt dự án ứng dụng di động bắt đầu vào tháng tới, dự án này yêu cầu kinh nghiệm về React Native?

ClickUp Brain sẽ kiểm tra xem thành viên nào trong nhóm có React Native được thêm vào danh sách Công việc của họ, xem xét khối lượng công việc hiện tại của họ, đánh giá tốc độ hoàn thành các dự án tương tự trong quá khứ, và tính đến thời gian nghỉ phép đã lên lịch.

Bước #5: Tự động hóa các quy tắc phân công nguồn lực và duy trì giám sát theo thời gian thực

Đảm bảo việc phân bổ nguồn lực nhất quán giữa các dự án và loại bỏ việc phân công công việc thủ công bằng cách thiết lập các quy tắc tự động hóa.

Thiết lập các quy trình tự động hóa cho các tình huống quản lý tài nguyên phổ biến:

Khi một công việc yêu cầu kỹ năng cụ thể được tạo ra, hãy giao công việc đó cho các thành viên trong nhóm có sẵn những kỹ năng đó

Khi các công việc vẫn chưa được phân công sau một khoảng thời gian nhất định, hãy báo cáo lên người quản lý nguồn lực

Thực hiện các quy trình làm việc về nguồn lực này dựa trên các điều kiện kích hoạt mà bạn định nghĩa bằng ClickUp tự động hóa.

Ví dụ, bạn có thể thiết lập các quy tắc để phân công công việc dựa trên mức độ ưu tiên, loại dự án hoặc thay đổi trạng thái, đồng thời thêm các biện pháp bảo vệ để đảm bảo các công việc quan trọng không bao giờ bị bỏ sót mà không được xem xét. Tự động hóa sẽ kích hoạt cập nhật và cảnh báo khi điều kiện thay đổi, giúp bạn luôn có cái nhìn chính xác về năng lực mà không cần kiểm tra thủ công liên tục.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để phân công công việc cho các thành viên nhóm đủ năng lực và có thời gian rảnh

Ví dụ: giả sử một công việc cấp 1 được tạo ra cho một đợt ra mắt sản phẩm quan trọng đối với doanh thu. Tự động hóa ngay lập tức giao công việc này cho kiến trúc sư cấp cao, cài đặt mức độ ưu tiên là khẩn cấp và thông báo cho trưởng dự án.

Nếu khối lượng công việc của kiến trúc sư đó vượt quá ngưỡng đã định, một tính năng tự động hóa khác sẽ đánh dấu công việc đó để xem xét, nhằm phân công lại hoặc điều chỉnh lịch trình trước khi gây ra sự chậm trễ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Siêu công cụ Quản lý Phân bổ Nguồn lực trong ClickUp chủ động chỉ ra sự mất cân bằng trong khối lượng công việc và đề xuất các thay đổi để giải quyết vấn đề này.

Các phương pháp hay nhất cho kế hoạch nguồn lực bằng AI

Áp dụng các phương pháp hay nhất này để cải thiện nỗ lực lập kế hoạch nguồn lực AI của bạn. 📝

Ưu tiên các công việc có tác động lớn trước khi phân bổ nguồn lực

AI cần hiểu những dự án nào quan trọng nhất đối với kinh doanh của bạn. Xác định các cấp độ ưu tiên rõ ràng:

Cấp độ 1: Các đợt ra mắt quan trọng đối với doanh thu, thời hạn tuân thủ quy định hoặc các cam kết của ban lãnh đạo

Cấp độ 2: Các bản phát hành tính năng quan trọng và các sản phẩm cần bàn giao cho khách hàng dự kiến trong quý này

Cấp độ 3: Các cải tiến nội bộ, nợ kỹ thuật và công việc nghiên cứu có thể điều chỉnh linh hoạt nếu xuất hiện các ưu tiên cao hơn

Kỹ sư kiến trúc cấp cao của bạn nên tập trung vào việc di chuyển nền tảng ảnh hưởng đến 50.000 người dùng, chứ không phải việc thiết kế lại bảng điều khiển nội bộ mà chỉ có ba người sẽ sử dụng. Hệ thống sẽ phân bổ nhân tài hàng đầu cho các ưu tiên hàng đầu khi bạn cung cấp cho nó bối cảnh để phân biệt những điều đó.

Giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các nhiệm vụ

Hãy đặt mục tiêu để các thành viên trong nhóm tập trung vào tối đa 2 dự án đang diễn ra cùng lúc, dành ít nhất nửa ngày cho mỗi dự án. Bằng cách này, bạn có thể cấu hình hệ thống AI để cảnh báo khi ai đó được phân công vào dự án thứ ba đang hoạt động.

Một nhà thiết kế dành buổi sáng để thiết kế lại ứng dụng di động và buổi chiều để phát triển tài sản tiếp thị sẽ mang lại công việc tốt hơn so với người phải chuyển đổi giữa sáu yêu cầu khác nhau.

🔍 Bạn có biết? Một trong những dịch vụ dự báo kinh doanh có tổ chức đầu tiên tại Hoa Kỳ được Roger Babson ra mắt vào năm 1907, khi ông thành lập Babson Statistical Organization để dự báo hoạt động kinh doanh và xu hướng kinh tế. Bảng Babsonchart hàng tuần của ông là một trong những ví dụ sớm nhất về dự báo được thiết kế để giúp các nhà quản lý lập kế hoạch tốt hơn.

Quản lý tài nguyên được chia sẻ giữa các nhóm

Các chuyên gia hỗ trợ nhiều bộ phận thường tạo ra những điểm nghẽn tự nhiên. Đội ngũ dữ liệu, các kỹ sư DevOps hoặc các nhà thiết kế cấp cao của bạn thường phải xử lý yêu cầu từ năm nhóm sản phẩm khác nhau cùng một lúc.

Cài đặt giới hạn sử dụng cho các nguồn lực chia sẻ này để AI không bao giờ phân công chúng vượt quá 80% sức chứa:

Dự trù 20% thời gian dự phòng cho các yêu cầu khẩn cấp chắc chắn sẽ xuất hiện giữa chừng sprint

Tạo danh sách yêu cầu nơi các nhóm gửi nhu cầu của mình trước ba ngày

Cấu hình quy trình phê duyệt để người quản lý nguồn lực xem xét tất cả các nhiệm vụ được giao cho các chuyên gia chia sẻ trước khi chúng được xác nhận

Phân bổ công việc cho các nhóm yêu cầu sao cho một kỹ sư dữ liệu có thể hỗ trợ ba đội ngũ hỗ trợ ở các thời điểm khác nhau trong tháng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Team Scheduler Agent của ClickUp giúp các nhà quản lý xây dựng lịch trình thông minh hơn bằng cách sử dụng thông tin về tình trạng sẵn sàng và khối lượng công việc thực tế để giảm xung đột, bảo vệ sức chứa của nhóm và đảm bảo tiến độ thực hiện.

Xem xét các mẫu sử dụng hàng tuần

AI giúp phát hiện những dữ liệu mà việc theo dõi thủ công bỏ sót, nhưng cần có người hành động dựa trên những thông tin đó. Hãy lên lịch một buổi đánh giá 30 phút hàng tuần để các nhà lãnh đạo vận hành xem xét các báo cáo về mức độ sử dụng:

Xác định các thành viên trong nhóm thường xuyên đạt 95% sức chứa và cần được giảm bớt khối lượng công việc

Xác định những nhân viên có tỷ lệ sử dụng dưới 60% có thể đảm nhận thêm công việc hoặc có thể cần đào tạo về các kỹ năng mới

Kiểm tra các dự án đang vượt quá số giờ được phân bổ để bạn có thể điều chỉnh ngân sách hoặc dòng thời gian sớm

Hãy tìm kiếm những khoảng trống về kỹ năng xuất hiện trong các công việc sắp tới để xác định nhu cầu tuyển dụng

Đặt mục tiêu sử dụng thực tế

Nhiều tổ chức đặt mục tiêu đạt 100% hiệu suất sử dụng và thắc mắc tại sao các nhóm lại bị kiệt sức.

Vì vậy, bạn cần dành thời gian cho các cuộc họp, email, đánh giá mã nguồn và các yêu cầu khẩn cấp bất ngờ có thể làm ảnh hưởng đến công việc đã có kế hoạch:

Đặt mục tiêu 70-80% thời gian tính phí hoặc thời gian dành cho dự án cho từng cá nhân

Dành 60-70% cho các nhà quản lý vừa đảm nhận công việc quản lý nhân sự vừa phụ trách công việc dự án

Hãy tính đến các ngày lễ, ngày đào tạo và các sự kiện của công ty khi dự báo sức chứa hàng quý

Tạo ra 10% sức chứa dự phòng ở cấp độ nhóm để đối phó với các yêu cầu không dự kiến từ khách hàng hoặc các sự cố trong quá trình sản xuất

🧠 Thông tin thú vị: Các cuộc thi dự báo Makridakis M-series tập hợp các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để kiểm tra và cải thiện độ chính xác của dự báo. Đáng chú ý, cuộc thi M4 đã chỉ ra rằng các phương pháp kết hợp mang lại kết quả tốt hơn so với các phương pháp riêng lẻ, củng cố quan điểm rằng việc xem xét dự báo từ nhiều góc độ sẽ dẫn đến việc lập kế hoạch sức chứa đáng tin cậy hơn.

Dưới đây là một số công cụ và mẫu hữu ích hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực bằng AI.

Dưới đây là năm lựa chọn hàng đầu của chúng tôi:

1. ClickUp (Lựa chọn tốt nhất cho kế hoạch nguồn lực dựa trên AI với quản lý dự án tích hợp)

Dự báo các điểm nghẽn nguồn lực sắp xảy ra trong công việc của bạn với ClickUp Brain

Giải pháp Quản lý Hoạt động của ClickUp tích hợp các chức năng lập kế hoạch, thực thi, báo cáo và AI vào một nền tảng duy nhất, giúp bạn lập kế hoạch nguồn lực dựa trên dữ liệu công việc thời gian thực. Kết quả là các quyết định được đưa ra dựa trên điều kiện hiện tại, chứ không phải dựa trên các kế hoạch lỗi thời hay báo cáo không liên quan.

Dự đoán các điểm nghẽn trước khi chúng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng

ClickUp Brain giúp bạn dự báo áp lực nguồn lực dựa trên dữ liệu công việc thực tế. Công cụ này phân tích ngày đáo hạn, người được giao nhiệm vụ, các mối phụ thuộc và hoạt động gần đây để xác định những nơi có khả năng xảy ra quá tải tiếp theo.

Giả sử bạn đang quản lý một nhóm dịch vụ hỗ trợ ba tài khoản doanh nghiệp.

Bạn yêu cầu ClickUp Brain xem xét công việc trong bốn tuần tới. Hệ thống cảnh báo rằng hai chuyên gia tư vấn cấp cao có các hạn chót trùng lặp liên quan đến cùng một cột mốc của khách hàng, và bạn điều chỉnh lại các công việc sớm để tránh tình trạng gấp rút vào phút chót.

📌 Ví dụ về lời nhắc: Xem xét khối lượng công việc trong bốn tuần tới. Xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn và đề xuất việc phân công lại công việc.

Nắm rõ sức chứa của các nhóm và theo thời gian

Khi đã xác định được nguồn gốc của rủi ro, bạn cần có chế độ xem luôn được cập nhật theo sự thay đổi của công việc. Bảng điều khiển ClickUp hiển thị cho bạn chế độ xem cập nhật về khối lượng công việc, số lượng công việc và dòng thời gian theo từng vai trò hoặc dự án.

Tự động hiển thị các thông tin chi tiết về kế hoạch nguồn lực bằng cách sử dụng Thẻ AI trong Bảng điều khiển ClickUp

Ngoài ra, các thẻ AI trong ClickUp giúp bạn chuyển từ việc hiển thị sang hành động:

Thẻ AI Brain để chạy một lệnh nhắc AI nhanh dựa trên bối cảnh không gian làm việc của bạn

Thẻ AI StandUp để tạo bản tóm tắt các hoạt động gần đây cho bản thân hoặc một thành viên khác trong nhóm

Thẻ AI Team StandUp để tổng hợp tóm tắt hoạt động của các cá nhân hoặc nhóm được lựa chọn

Thẻ Tóm tắt điều hành AI để tạo bản tổng quan cấp cao về trạng thái và hiệu quả hoạt động của một dự án hoặc nhóm

Thẻ Cập nhật Dự án AI để tạo bản tóm tắt tiến độ và những diễn biến quan trọng trong dự án

Duy trì sự cân bằng thông qua việc theo dõi chủ động

Luôn cập nhật kế hoạch nguồn lực với ClickUp Super Agents. Super Agents là những đồng đội AI giúp các nhóm đưa ra quyết định lập kế hoạch nguồn lực thông minh hơn bằng cách hiểu bối cảnh công việc, phát hiện các điểm nghẽn và hỗ trợ phân phối công việc hiệu quả hơn trong toàn nhóm.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ cho các nhóm luôn đồng bộ về những thay đổi trong sức chứa: Báo cáo các vấn đề về khả năng sẵn sàng, sự thay đổi ưu tiên và những lo ngại về khối lượng công việc thông qua Báo cáo các vấn đề về khả năng sẵn sàng, sự thay đổi ưu tiên và những lo ngại về khối lượng công việc thông qua ClickUp Chat ngay bên cạnh công việc bị ảnh hưởng

Dự đoán sớm áp lực về nguồn lực: Phân tích khối lượng công việc trong quá khứ, mô hình hoàn thành công việc và dữ liệu thời gian thông qua Phân tích khối lượng công việc trong quá khứ, mô hình hoàn thành công việc và dữ liệu thời gian thông qua ClickUp Brain MAX để xác định các nhóm hoặc vai trò đang gần đạt đến giới hạn sức chứa

Ghi nhận các hạn chế ngay khi chúng phát sinh: Ghi lại các vấn đề về năng lực, sự chậm trễ do phụ thuộc hoặc rủi ro về dòng thời gian thông qua Ghi lại các vấn đề về năng lực, sự chậm trễ do phụ thuộc hoặc rủi ro về dòng thời gian thông qua tính năng ClickUp Talk to Text và chuyển đổi chúng thành các đầu vào lập kế hoạch có cấu trúc

Hiểu cách công việc chồng chéo theo thời gian: Hình dung trình tự công việc và các luồng công việc song song trong Hình dung trình tự công việc và các luồng công việc song song trong Chế độ xem Dòng thời gian của ClickUp để phân bổ nguồn lực mà không gây xung đột

Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thời gian thực tế: Điều phối các mốc thời gian, cuộc họp và khung thời gian giao hàng trong Điều phối các mốc thời gian, cuộc họp và khung thời gian giao hàng trong Lịch ClickUp để kế hoạch nguồn lực phản ánh thời gian công việc thực tế

Dựa trên dữ liệu nỗ lực thực tế để ra quyết định: So sánh thời gian ước lượng và thời gian thực tế đã sử dụng thông qua So sánh thời gian ước lượng và thời gian thực tế đã sử dụng thông qua tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp , từ đó cải thiện dự báo sức chứa trong tương lai

Giới hạn của ClickUp

Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú của nó cần thời gian để làm quen

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 11.300 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một bài đánh giá trên G2 đã nhận xét như sau:

ClickUp mang đến cho tôi một “hệ điều hành công việc” thực sự. Tôi rất thích cách mình có thể chuyển đổi liền mạch giữa Bảng trắng, Tài liệu, công việc và bảng điều khiển mà không mất đi bối cảnh. Đây là nền tảng duy nhất nơi tôi có thể lập bản đồ toàn bộ sơ đồ dịch vụ, chuyển đổi các nút thành công việc, xây dựng các quy trình tự động hóa xung quanh luồng công việc, rồi theo dõi quá trình thực thi — tất cả chỉ trong một nơi. Nó giúp công việc với khách hàng, các sprint phát triển sản phẩm và các dự án nội bộ của tôi được thống nhất thay vì phân tán trên các công cụ khác nhau.

2. Screendragon (Phù hợp nhất cho hoạt động tiếp thị doanh nghiệp)

qua Screendragon

Screendragon hoạt động dựa trên các tác nhân AI được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Công cụ AI Team Builder phân tích sơ đồ tổ chức, dữ liệu dự án trước đây và khối lượng công việc hiện tại để đề xuất ai nên phụ trách công việc nào.

Nền tảng này dự đoán tình trạng quá tải sức chứa từ ba đến sáu tháng trước bằng cách sử dụng học máy để phân tích các mẫu dự án trong quá khứ và xu hướng theo mùa.

Trình chỉnh sửa quy trình làm việc không cần mã cho phép các nhóm xây dựng các chuỗi phê duyệt phức tạp và định tuyến có điều kiện mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Các tính năng nổi bật của Screendragon

Sử dụng tính năng ghép đôi nhân sự dựa trên AI để phân công thành viên nhóm dựa trên kỹ năng, khối lượng công việc hiện tại và tình trạng sẵn sàng của toàn bộ lực lượng lao động

Truy cập các bản đồ nhiệt về sức chứa theo thời gian thực hiển thị tỷ lệ sử dụng theo vai trò, cá nhân hoặc nhóm để phát hiện tình trạng quá tải.

Tự động kích hoạt việc đặt lịch sử dụng tài nguyên khi các tài sản sáng tạo hoặc bản tóm tắt dự án đi qua các giai đoạn phê duyệt cụ thể trong môi trường có khối lượng công việc lớn

Giới hạn của Screendragon

Các tính năng quản lý tài sản khiến một số người dùng cảm thấy thất vọng vì họ mong đợi các tính năng tổ chức tệp tin mạnh mẽ hơn

Hiệu suất đôi khi bị chậm lại trong các kỳ có lượng người dùng đồng thời cao tại các tổ chức quy mô lớn

Giá của Screendragon

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Screendragon

G2: 4,7/5 (hơn 105 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Screendragon?

Theo một đánh giá trên G2:

Tôi đánh giá cao việc Screendragon có thể được triển khai nhanh chóng và tùy chỉnh gần như hoàn toàn theo nhu cầu của bạn. Trong khi một số hệ thống quy trình làm việc khác yêu cầu bạn phải tuân thủ cấu trúc và lộ trình tiêu chuẩn của họ và không cho phép bạn quay lại bước trước đó, Screendragon lại có khả năng tùy chỉnh cao và thậm chí cho phép quản trị viên truy cập vào các bước cụ thể để thực hiện thay đổi nếu cần thiết.

3. Ứng dụng Forecast (Tốt nhất cho kế hoạch và phân tích dự báo nguồn lực)

qua ứng dụng Forecast

Ứng dụng Forecast sử dụng học máy để thu hẹp khoảng cách giữa dự toán dự án và thực tế.

AI nhận diện các mẫu như các nhà phát triển thường xuyên đánh giá thấp khối lượng công việc JavaScript hoặc các loại dự án cụ thể luôn vượt quá ngân sách. Thông tin này được tích hợp trực tiếp vào mọi dự án mới mà bạn lập kế hoạch.

Nhấn nút Lập lịch tự động sau khi tạo danh sách công việc, hệ thống sẽ tự động phân bổ nguồn lực, ước lượng thời gian dựa trên hiệu suất thực tế trong quá khứ và đề xuất ngày hoàn thành. Ngoài ra, nền tảng này còn tự động điền sẵn bảng chấm công bằng cách học các thói quen làm việc cá nhân trong suốt tuần, giúp theo dõi thời gian trở nên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn.

Các tính năng nổi bật của ứng dụng Forecast

So sánh xu hướng chi tiêu của bạn với dữ liệu lịch sử thông qua các cảnh báo AI, giúp cảnh báo khi mô hình tiêu thụ ngân sách cho thấy có nguy cơ vượt ngân sách

Kéo thả tài nguyên giữa các dự án trên bản đồ nhiệt sức chứa để xem các cập nhật theo thời gian thực, cho thấy những thay đổi ảnh hưởng như thế nào đến khối lượng công việc của mọi người trong danh mục đầu tư của bạn

Thử nghiệm nhiều kịch bản dự án song song để hình dung cách việc thêm các sáng kiến mới ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm và thời hạn hoàn thành.

Giới hạn của ứng dụng Forecast

Chức năng trên thiết bị di động còn hạn chế so với phiên bản máy tính để bàn trong việc theo dõi thời gian và điều hướng giữa các chế độ xem khác nhau

Các tùy chọn lọc và tìm kiếm có thể khiến người dùng mới cảm thấy bối rối khi cố gắng tùy chỉnh không gian làm việc của mình

Giá của ứng dụng Forecast

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng Forecast

G2: 4.2/5 (hơn 130 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 85 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ứng dụng Forecast?

Theo một đánh giá trên G2:

Tôi rất thích cách Forecast kết hợp tính tiện dụng với phân tích dữ liệu. Nó cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm công việc và ghi lại thời gian cho bất kỳ ai sử dụng hệ thống, đồng thời thu thập một phạm vi các chỉ số dữ liệu hữu ích có thể được xử lý [sic] để mang lại những thông tin chi tiết mạnh mẽ về BI… Sẽ rất hữu ích nếu sử dụng nhiều hơn các thao tác xử lý dữ liệu trong AvA. Ví dụ: đặt tổng ở cuối bảng, trừ một cột khỏi cột khác.

4. Scoro (Phù hợp nhất cho trí tuệ kinh doanh dựa trên cuộc hội thoại)

qua Scoro

Scoro kết nối toàn bộ quy trình làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, từ báo giá đến hóa đơn. ELI là trợ lý AI của Scoro, có thể trả lời ngay lập tức các câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường về dữ liệu kinh doanh của bạn.

Nó hiểu những gì bạn yêu cầu và tự động áp dụng các nhóm phù hợp.

Ngoài việc trả lời các truy vấn, ELI còn tạo ra các mẫu báo cáo mới từ các mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên mà bạn có thể đánh dấu để sử dụng cho các phân tích định kỳ.

Các tính năng nổi bật của Scoro

Giữ nguyên sức chứa của nhóm bằng cách đặt chỗ tạm thời cho các dự án trong danh sách chờ, sau đó chuyển các nhiệm vụ giữ chỗ thành đặt chỗ chính thức khi các giao dịch được ký kết

Quét hóa đơn chi phí bằng AI để trích xuất thông tin nhà cung cấp, số tiền và ngày tháng, từ đó tự động điền vào biểu mẫu chi phí và loại bỏ lỗi trong mục nhập thủ công

Phân tích chi tiết ước tính dự án theo vai trò và mức độ nỗ lực trong chế độ xem ma trận của Scoro để xem chi phí và biên lợi nhuận

Giới hạn của Scoro

Chi phí tính theo người dùng sẽ tăng nhanh chóng đối với các công ty quản lý các nhóm lớn hơn hoặc nhiều bộ phận

Việc tạo báo cáo và xử lý dữ liệu trở nên chậm chạp khi xử lý các tập dữ liệu lớn hoặc các truy vấn phức tạp

Giá của Scoro

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Gói Core: 23,90 USD/tháng cho mỗi người dùng

Growth: $38,90/tháng cho mỗi người dùng

Gói Performance: 59,90 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Scoro

G2: 4,6/5 (hơn 465 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 260 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Scoro?

Một người đánh giá trên G2 viết:

Cuối cùng, chúng tôi đã có thể chạy các báo cáo đánh giá sau dự án, giúp kết nối chính xác ước lượng ban đầu về thời gian phát triển ý tưởng với thời gian thực tế đã ghi nhận. Điều này đã giúp chúng tôi nâng cao độ chính xác trong việc báo giá cho các dự án phức tạp (như trang trí nội thất cao cấp cho khu dân cư hoặc khách sạn) lên hơn 15%, đồng thời giảm đáng kể tình trạng báo giá thiếu.

5. Năng suất (Phù hợp nhất cho kế hoạch nguồn lực tập trung vào lợi nhuận)

qua Năng suất

Productive tính toán biên lợi nhuận dự án theo thời gian thực bằng cách theo dõi chi phí so với ngân sách trong quá trình thực hiện công việc, giúp các agency hiển thị ngay lập tức những khách hàng nào mang lại lợi nhuận cho họ. Công cụ này kết nối trực tiếp các kênh bán hàng với quy trình lập kế hoạch nguồn lực, giúp bạn phân bổ thành viên nhóm ngay khi cơ hội chuyển đổi thành hợp đồng.

Công nghệ AI của ClickUp tạo ra các báo cáo tùy chỉnh từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì bắt bạn phải thực hiện các cấu hình bộ lọc phức tạp. Nó cũng soạn thảo các yêu cầu dự án và nội dung tiếp thị, dịch văn bản sang tám ngôn ngữ và tóm tắt hoạt động của các công việc.

Lập kế hoạch nguồn lực sử dụng các chỉ báo khối lượng công việc được mã hóa bằng màu sắc để cảnh báo khi các thành viên trong nhóm sắp quá tải hoặc không có việc làm, giúp cân bằng sức chứa.

Các tính năng nổi bật giúp tăng năng suất

Theo dõi mức tiêu hao ngân sách theo từng vai trò, dịch vụ và khách hàng để xác định các dự án nào mang lại lợi nhuận thực tế so với những dự án gây hao hụt biên lợi nhuận

Cấu hình các quy trình tự động hóa để theo dõi các điều kiện cụ thể như thời hạn sắp đến hoặc ngân sách chưa được lập hóa đơn đầy đủ, sau đó tự động thông báo cho các thành viên trong nhóm liên quan

Phân công thành viên nhóm cho các dự án mới ngay lập tức khi cơ hội bán hàng được chuyển đổi bằng cách kết nối lịch trình nguồn lực

Giới hạn về năng suất

Các mô-đun cốt lõi như bảng chấm công và lập hóa đơn đôi khi làm gián đoạn quy trình làm việc và đòi hỏi phải tìm cách giải quyết thay thế

Tính năng tùy chỉnh báo cáo có vẻ giới hạn so với các nền tảng cung cấp các tùy chọn phân tích và trực quan hóa dữ liệu chi tiết hơn

Giá cả năng suất

Dùng thử miễn phí

Gói Essential: 12 USD/tháng

Gói Professional: $29/tháng

Ultimate: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về năng suất làm việc

G2: 4,6/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Productive?

Theo một bài đánh giá trên Capterra:

Nhìn chung, Productive là một công cụ đáng tin cậy và mạnh mẽ để quản lý dự án, ngân sách và theo dõi thời gian. Công cụ này cho phép chúng tôi theo dõi nguồn lực, chi phí và tiến độ tại một nơi duy nhất, giúp chúng tôi kiểm soát hoàn toàn các dự án và tiết kiệm đáng kể thời gian so với việc sử dụng các công cụ riêng lẻ. Nhờ tích hợp API, chúng tôi có thể kết nối liền mạch dữ liệu từ hệ thống nhân sự và cung cấp bảng chấm công chi tiết cho khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả và tính minh bạch hơn nữa.

📌 Các mẫu được đề xuất

Dưới đây là một số mẫu kế hoạch nguồn lực để bạn thử nghiệm.

1. Mẫu phân bổ nguồn lực của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch và quản lý nguồn lực của nhóm với Mẫu Phân bổ Nguồn lực của ClickUp

Mẫu Phân bổ Nguồn lực của ClickUp là một công cụ toàn diện được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch, phân công và theo dõi nguồn lực, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng hạn và trong phạm vi ngân sách. Công cụ này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về sức chứa của nhóm, các giai đoạn dự án và việc sử dụng nguồn lực, tất cả đều được tổ chức trong một không gian làm việc khoa học.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh như Đánh giá của khách hàng , Hoàn thành , Đang thực hiện , Đánh giá nội bộ và Việc cần làm

Quản lý nguồn lực bằng các Trường Tùy chỉnh, chẳng hạn như Tổng ngân sách , Ghi chú về nguồn lực , Khách hàng và Trưởng nhóm sáng tạo

Truy cập sáu chế độ xem khác nhau, bao gồm Khối lượng công việc của nhóm, Hướng dẫn bắt đầu, Theo dự án, Quy trình triển khai và Theo khách hàng, để có cái nhìn linh hoạt về dự án

📌 Phù hợp nhất cho: Các nhà lập kế hoạch dự án, trưởng nhóm và các tổ chức mong muốn có khả năng trực quan hóa nguồn lực theo thời gian thực, tối ưu hóa việc sử dụng và phân bổ hiệu quả để đảm bảo các nhóm làm việc đồng bộ và dự án luôn đi đúng hướng.

🔍 Bạn có biết? Các dự báo truyền thống dựa vào các mẫu dữ liệu lịch sử, nhưng phương pháp cảm biến nhu cầu sử dụng các tín hiệu thời gian thực từ chuỗi cung ứng để dự đoán nhu cầu một cách linh hoạt hơn. Đây là sự chuyển đổi từ “dữ liệu cũ dự đoán tương lai” sang “thực tế hiện tại định hình dự báo”, chính xác là điều mà quy trình lập kế hoạch sức chứa tốc độ cao cần có.

2. Mẫu lập kế hoạch nguồn lực ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa khối lượng công việc và kết quả dự án của nhóm với Mẫu lập kế hoạch nguồn lực ClickUp

Mẫu Lập kế hoạch Nguồn lực của ClickUp được thiết kế để giúp bạn trực quan hóa, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng hạn và trong phạm vi ngân sách. Mẫu này tập trung tất cả dữ liệu nguồn lực, giúp dễ dàng theo dõi giờ làm việc, quản lý nhà thầu phụ và sắp xếp lịch làm việc của nhân viên để thực hiện dự án một cách trơn tru.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi tiến độ nguồn lực với các trạng thái tùy chỉnh như Đánh giá của khách hàng , Hoàn thành , Đang thực hiện , Đánh giá nội bộ và Việc cần làm

Lưu trữ thông tin tài nguyên quan trọng bằng tám Trường Tùy chỉnh, bao gồm Ngân sách được phân bổ , Nhóm , Ghi chú tài nguyên , Điều phối viên dự án và Chi phí thực tế

Tùy chỉnh quy trình làm việc của bạn với nhiều chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Xem dạng danh sách, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch, để lập kế hoạch nguồn lực linh hoạt

📌 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án, trưởng nhóm và quản lý vận hành muốn tránh tình trạng phân bổ quá mức, tối đa hóa tỷ lệ hoàn thành dự án và đồng bộ hóa kế hoạch nguồn lực với mục tiêu kinh doanh.

3. Mẫu tải khối lượng công việc cho nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cân bằng trách nhiệm của nhóm và ngăn ngừa tình trạng kiệt sức với Mẫu khối lượng công việc nhân viên của ClickUp

Mẫu Khối lượng công việc của Nhân viên ClickUp cung cấp một khung làm việc thực tiễn cho các nhà quản lý và nhóm để phân phối công việc một cách công bằng, theo dõi năng lực cá nhân và duy trì môi trường làm việc lành mạnh. Mẫu này giúp dễ dàng hình dung ai đang làm gì, đặt ra kỳ vọng rõ ràng và đảm bảo mọi người đều đi đúng hướng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Lưu trữ các thông tin quan trọng bằng các Trường Tùy chỉnh, như Nhóm , Liên kết phiên , Vé đã đóng , Ngày kết thúc và Ngày theo dõi

Sắp xếp quy trình làm việc của bạn với nhiều chế độ xem, bao gồm Hướng dẫn bắt đầu , Khối lượng công việc của nhóm , Bảng nhóm , Công việc và Khối lượng công việc cá nhân

Tận dụng tính năng theo dõi thời gian, thẻ, cảnh báo phụ thuộc và tích hợp email để quản lý khối lượng công việc một cách toàn diện

📌 Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý và trưởng nhóm muốn đánh giá sức chứa, phân công công việc rõ ràng, đặt thời hạn thực tế và thúc đẩy sự hợp tác.

4. Mẫu Bảng trắng Dòng thời gian Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung và quản lý toàn bộ dòng thời gian dự án của bạn với Mẫu bảng trắng Dòng thời gian dự án ClickUp

Mẫu bảng trắng Dòng thời gian Dự án ClickUp cung cấp một không gian làm việc trực quan và linh hoạt, giúp các nhóm vạch ra các giai đoạn dự án, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ. Mẫu này giúp phân chia các dự án phức tạp, hỗ trợ phân công công việc và điều chỉnh dòng thời gian khi cần thiết để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng tiến độ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Dễ dàng điều chỉnh công việc, thời lượng thực hiện và các mối quan hệ phụ thuộc để phù hợp với nhu cầu của dự án.

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực và điều chỉnh để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng hướng

Sử dụng chế độ xem Dòng thời gian kế hoạch dự án chuyên dụng để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tiến độ dự án của bạn

📌 Phù hợp nhất cho: Các nhóm và quản lý dự án muốn có một phương pháp trực quan, rõ ràng để lập kế hoạch, giao tiếp và điều chỉnh dòng thời gian dự án, phát hiện sớm các điểm nghẽn và giữ cho các bên liên quan luôn được cập nhật.

📌 Cách chọn công cụ lập kế hoạch nguồn lực bằng AI

Khi đã nắm rõ các lựa chọn, đây là cách chọn công cụ tốt nhất cho kế hoạch nguồn lực AI:

Đánh giá kích thước và độ phức tạp của nhóm: Xác định xem bạn cần phân công công việc đơn giản hay Xác định xem bạn cần phân công công việc đơn giản hay lập kế hoạch năng lực linh hoạt với việc khớp kỹ năng

Xác định yêu cầu của ngành: Tìm kiếm các công cụ phù hợp với quy trình làm việc, thuật ngữ và loại dự án cụ thể của bạn

Đánh giá khả năng thực tế của AI: Yêu cầu các ví dụ cụ thể về phân tích dự báo, phát hiện điểm nghẽn và các đề xuất thông minh ngoài các tính năng tự động hóa cơ bản

Kiểm tra các tùy chọn tích hợp: Đảm bảo tính tương thích với các công cụ hiện có như Jira, Slack, phần mềm cuộc họp, hệ thống theo dõi thời gian và phần mềm tài chính

Kiểm tra trải nghiệm người dùng: Yêu cầu các buổi demo và dùng thử để xem giao diện có trực quan đối với mọi đối tượng người dùng hay không, từ thành viên nhóm đến các nhà quản lý

Kiểm tra khả năng mở rộng: Xác nhận công cụ có thể phát triển cùng với tổ chức của bạn và hiểu cách giá cả thay đổi theo mức độ sử dụng tăng lên

Xác minh bảo mật và tuân thủ: Kiểm tra xem công cụ có đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan (GDPR, HIPAA, SOC 2) và có chính sách quyền sở hữu dữ liệu rõ ràng hay không

Tính toán tổng chi phí quyền sở hữu: Bao gồm chi phí triển khai, đào tạo, tích hợp và bảo trì, không chỉ phí đăng ký

Xem xét tiềm năng ROI: Định lượng các lợi ích như giảm giờ làm thêm, ngăn chặn sự chậm trễ và tiết kiệm thời gian nhờ tự động hóa

Tạo ma trận đánh giá: Đánh giá các ứng viên lọt vào vòng chung kết dựa trên các tiêu chí quan trọng nhất của bạn để đưa ra quyết định khách quan

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các phương pháp dự báo tốt nhất khuyến nghị sử dụng phạm vi giá trị và các kịch bản (ví dụ: nhu cầu thấp hơn/cao hơn) thay vì một số duy nhất. Điều này giúp dự đoán sự biến động và sự không chắc chắn một cách thực tế hơn.

Những sai lầm thường gặp cần tránh khi áp dụng AI vào lập kế hoạch nguồn lực

Nhiều tổ chức áp dụng AI với kỳ vọng sẽ có được sự rõ ràng ngay lập tức, nhưng sau đó lại gặp phải những vấn đề về kế hoạch quen thuộc dưới một biểu mẫu mới. Dưới đây là những điều cần tránh và những việc cần làm thay thế. 📁

Sai lầm thường gặp Tại sao việc lập kế hoạch lại gặp khó khăn Việc cần làm thay vào đó Kế hoạch dựa trên các giả định lý tưởng Các mô hình AI tạo ra các kế hoạch lạc quan khi các nhóm giả định rằng nguồn lực luôn sẵn sàng và không có sự gián đoạn nào. Cung cấp dữ liệu sức chứa thực tế bao gồm các cuộc họp, thời gian quản trị viên và thời gian nghỉ phép theo kế hoạch Bỏ qua các hạn chế về kỹ năng Công việc trông có vẻ cân bằng trên giấy tờ nhưng lại dồn dập vào một vài chuyên gia Xác định kỹ năng và trình độ thành thạo để AI phân công công việc dựa trên năng lực, chứ không phải số lượng nhân sự Quá tải nhân viên có hiệu suất cao Những người này liên tục được giao các công việc quan trọng vì họ hoàn thành công việc nhanh chóng Cài đặt ngưỡng khối lượng công việc để bảo vệ thời gian tập trung và tránh tình trạng kiệt sức Thiếu tầm nhìn rõ ràng về công việc đang thực hiện Độ chính xác của các đề xuất AI sẽ giảm khi công việc đang thực hiện được phân tán trên nhiều công cụ Luôn cập nhật các công việc, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc một cách nhất quán Không điều chỉnh kế hoạch khi ưu tiên thay đổi Các kế hoạch tĩnh dần trở nên lạc hậu khi công việc mới được đưa vào hệ thống Chạy lại các kịch bản sức chứa bất cứ khi nào ưu tiên hoặc phạm vi công việc thay đổi

🔍 Bạn có biết? Khả năng nhận thức của con người không phải lúc nào cũng ổn định. Nghiên cứu cho thấy khối lượng công việc tinh thần của chúng ta biến động nhanh chóng theo thời gian thực, và những thay đổi này có thể dẫn đến quá tải hoặc bỏ sót công việc.

Kế hoạch đúng đắn với ClickUp

Lập kế hoạch nguồn lực bằng AI thay đổi cách các nhóm nhìn nhận về công việc. Hệ thống phân tích khối lượng công việc thời gian thực, các mẫu hoàn thành công việc trong quá khứ và tình trạng sẵn sàng thực tế để xác định những công việc mà nhóm của bạn có thể đảm nhận. Sự thay đổi này đảm bảo các quyết định lập kế hoạch tốt hơn.

ClickUp tập hợp mọi thứ, bao gồm Nhiệm vụ, kỹ năng, dữ liệu thời gian, mức độ ưu tiên và các mối phụ thuộc, lại với nhau. Nhờ đó, ClickUp Brain có thể dự báo sức chứa, phát hiện rủi ro và đề xuất phân công công việc thông minh hơn mà không cần chuẩn bị thủ công.

Các tính năng tự động hóa và Trợ lý AI giúp kế hoạch luôn được cập nhật khi công việc thay đổi, trong khi Bảng điều khiển giúp hiển thị áp lực về sức chứa ngay lập tức.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Công nghệ AI trong lập kế hoạch nguồn lực sử dụng dữ liệu và học máy để dự đoán cách phân bổ nhân sự, thời gian và kỹ năng cho các công việc. Công nghệ này giúp các nhóm lập kế hoạch sức chứa dựa trên các mẫu sử dụng thực tế thay vì các giả định.

AI phân tích công việc trong quá khứ và hiện tại để hỗ trợ ra quyết định về nhân sự, dòng thời gian và phân phối khối lượng công việc. Nó hỗ trợ các nhà lập kế hoạch bằng cách đưa ra những thông tin chi tiết, rủi ro và đề xuất mà khó có thể phát hiện bằng cách thủ công.

AI phân tích lịch sử công việc, ước tính nỗ lực, tốc độ hoàn thành và khả năng sẵn sàng để dự báo nhu cầu trong tương lai. Nó cho thấy nhóm có thể đảm nhận bao nhiêu công việc một cách thực tế trong một kỳ nhất định.

Các nhóm nên sử dụng AI khi công việc trải rộng trên nhiều dự án, các ưu tiên thay đổi thường xuyên hoặc việc lập kế hoạch phụ thuộc nhiều vào phỏng đoán. AI thích ứng nhanh hơn khi các dữ liệu đầu vào thay đổi và giảm bớt gánh nặng trong việc lập kế hoạch.

AI dựa trên dữ liệu công việc, thời gian thực hiện, dòng thời gian hoàn thành, tình trạng sẵn sàng của nhóm, kỹ năng và hiệu suất trong quá khứ. Dữ liệu càng nhất quán, các đề xuất sẽ càng chính xác.

Đúng vậy. Các nhóm nhỏ sẽ được hưởng lợi nhờ nắm rõ giới hạn sức chứa, tránh tình trạng kiệt sức và lập kế hoạch công việc một cách thực tế mà không cần theo dõi thủ công.