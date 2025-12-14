10 phần mềm tích hợp tốt nhất cho quy trình làm việc thống nhất vào năm 2026

Nhóm của bạn chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày. Điều đó tương đương với bốn giờ mỗi tuần chỉ để cố gắng nhớ lại công việc họ đang làm trước khi thông báo tiếp theo kéo họ ra khỏi công việc đó.

Sự phân tán công việc này gây tốn kém nghiêm trọng: $2,5 triệu mỗi năm cho mỗi 1.000 nhân viên do mất năng suất. Và vì chỉ có 28% công cụ thực sự kết nối với nhau, nhân viên phải dành cả ngày để sao chép cùng một thông tin trên các nền tảng khác nhau.

10 phần mềm tích hợp hàng đầu trong danh sách công việc này giúp tập trung các quy trình làm việc của bạn vào một nơi duy nhất, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc hoàn thành công việc mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

Hãy bắt đầu ngay! 💪🏼

Tổng quan về phần mềm tích hợp tốt nhất

Dưới đây là 10 phần mềm tích hợp tốt nhất và những gì chúng mang lại. 🎯

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Thực thi AI tích hợp và điều phối công việc thống nhất cho các nhóm doanh nghiệp đa chức năng. ClickUp Brain và Brain MAX cho Trí tuệ Nhân tạo Bối cảnh, Tích hợp để giữ các ứng dụng của bạn kết nối, Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản cho năng suất dựa trên giọng nói, và Tìm kiếm Doanh nghiệp cho tìm kiếm tập trung trong môi trường làm việc. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. ServiceNow Đồng bộ hóa các bộ phận trong doanh nghiệp và tự động hóa quy trình làm việc phức tạp trên nhiều lĩnh vực như CNTT, Nhân sự và Tài chính. Tự động hóa luồng Flow Designer, quy trình làm việc trò chuyện của Trợ lý Ảo, bảng điều khiển hiệu suất SLA, và quy trình tiếp nhận danh mục dịch vụ tập trung. Giá cả tùy chỉnh Kissflow Tự động hóa quy trình kinh doanh không cần mã cho các nhóm nhân sự, tài chính và vận hành, giúp mở rộng yêu cầu quy trình làm việc. Đường dẫn phê duyệt song song, logic điều kiện cho đường dẫn yêu cầu, báo cáo phân tích dựa trên SQL và lịch sử kiểm tra thời gian thực. Kế hoạch cơ bản bắt đầu từ $2.500/tháng; Kế hoạch Enterprise cung cấp giá cả tùy chỉnh. Jira Service Management Dịch vụ cung cấp linh hoạt và hệ thống vé hỗ trợ kỹ thuật cho sự đồng bộ giữa hỗ trợ kỹ thuật và kỹ thuật. Kết nối vấn đề với Jira Software, theo dõi hàng đợi SLA, phân loại vé tự động hóa và lập bản đồ phát hiện tài sản. Miễn phí cho ba người dùng; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Monday. com Đang theo dõi dự án và phân bổ tài nguyên được trực quan hóa cho marketing, vận hành và các văn phòng quản lý dự án (PMOs). Gương cột cho dữ liệu xuyên bảng, chế độ xem cân bằng khối lượng công việc, dòng thời gian phụ thuộc từ đầu đến cuối và tự động hóa dựa trên trạng thái và ngày tháng. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Notion Hợp tác và tài liệu hóa dựa trên kiến thức với hỗ trợ quy trình làm việc nhẹ nhàng cho các nhóm sáng tạo và sản phẩm. Các khối đồng bộ trên các trang, cơ sở dữ liệu quan hệ cho nội dung đa chế độ xem, tích hợp nhúng và các hàm công thức cho trường dữ liệu động. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Asana Lập bản đồ công việc dựa trên mục tiêu và khả năng hiển thị dự án đa nhóm cho các tổ chức đang phát triển. Danh mục đầu tư dự án cho báo cáo tổng hợp cấp cao, logic biểu mẫu điều kiện, phân công công việc tự động hóa, cảnh báo xung đột dòng thời gian. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.49/tháng cho mỗi người dùng. Zoho One Hoạt động kinh doanh toàn diện trên một nền tảng tích hợp duy nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và doanh nghiệp hybrid. Trợ lý AI Zia trên các ứng dụng, tự động hóa Zoho Flow, quản trị CommandCenter thống nhất, báo cáo dữ liệu xuyên ứng dụng. Giá cho tất cả nhân viên bắt đầu từ $45/tháng cho mỗi người dùng. Airtable Cơ sở dữ liệu hợp tác và quy trình làm việc có cấu trúc cho các nhóm vận hành, nội dung và sản phẩm. Bố cục thiết kế, tổng hợp dữ liệu cho các bản ghi liên quan, công thức điều kiện, các tác vụ tự động hóa để kích hoạt cập nhật và thông báo. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/tháng cho mỗi người dùng. Wrike Lập lịch tài nguyên cho nhiều dự án và quản lý khối lượng công việc cho các văn phòng quản lý dự án (PMO) và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Biểu mẫu yêu cầu tùy chỉnh, mẫu dự án mẫu, kiểm tra phiên bản và bảng điều khiển sức khỏe dự án đa dự án. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng.

Phần mềm tích hợp là gì?

Phần mềm tích hợp là một hệ thống thống nhất kết hợp các công cụ giao tiếp, hợp tác, dữ liệu và tự động hóa vào một nền tảng kết nối duy nhất.

Nó loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh không cần thiết bằng cách cung cấp cho các nhóm một không gian duy nhất để thực hiện công việc và chia sẻ thông tin. Ngoài ra, khi các tổ chức phải đối mặt với sự mở rộng ngày càng tăng của các dịch vụ SaaS, phần mềm tích hợp cung cấp một thiết lập gọn gàng và thống nhất hơn, giúp giảm thiểu ma sát, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và mở rộng theo nhu cầu vận hành ngày càng phát triển.

📮 ClickUp Insight: 20% số người tham gia khảo sát của chúng tôi thừa nhận họ đã giữ mở tới 15 tab trong nhiều tuần! Đúng vậy, nhiều tuần! Những "tab zombie" 🧟 này tiêu tốn bộ nhớ và không gian tinh thần, âm thầm làm giảm sự tập trung ngay cả khi bị bỏ qua. Đây là hiện tượng "dư âm sự chú ý" điển hình, nơi các mục chưa hoàn thành tiếp tục hút năng lượng ở chế độ nền. Với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể an tâm loại bỏ những "bãi rác" trình duyệt. Mọi thông tin quan trọng đều có thể tìm kiếm ngay lập tức trên không gian làm việc của bạn và các công cụ bên thứ ba được tích hợp. Bạn thậm chí có thể hỏi AI của ClickUp về những gì đã được thảo luận trong cuộc họp vào thứ Sáu tuần trước, và nó sẽ lấy các ghi chú cho bạn!

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm tích hợp tốt nhất?

Phần mềm tích hợp tốt nhất giúp đơn giản hóa công việc, giảm tải cho nhân viên và cung cấp cho các nhóm một cách thức hoạt động rõ ràng, kết nối. Bạn nên tìm kiếm:

Không gian làm việc thống nhất: Một nền tảng duy nhất để quản lý trò chuyện, thực thi công việc, tài liệu, chia sẻ tệp và cập nhật nhóm mà không cần Một nền tảng duy nhất để quản lý trò chuyện, thực thi công việc, tài liệu, chia sẻ tệp và cập nhật nhóm mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Giao tiếp có cấu trúc: Các kênh thời gian thực và không đồng bộ có lịch sử tìm kiếm được, các hành động cấp tin nhắn và khả năng hiển thị rõ ràng giữa các nhóm.

Tự động hóa có thể thực thi: Điều phối quy trình làm việc đa bước, các trình kích hoạt dựa trên điều kiện và các hành động xuyên tính năng thay thế cho các công việc theo dõi thủ công và công việc của quản trị viên.

Quản lý kiến thức tập trung: Một kho lưu trữ duy nhất nơi các nhóm có thể tạo, liên kết, quản lý phiên bản và truy xuất tài liệu, tài liệu tham khảo và bối cảnh dự án.

Không có sự phân tán ứng dụng: Nó cung cấp Nó cung cấp khả năng hợp nhất SaaS , cho phép thay thế các công cụ nhắn tin, quản lý công việc và tài liệu trùng lặp mà vẫn tích hợp với các hệ thống cốt lõi như CRM, HRIS và công cụ phát triển.

Khả năng mở rộng hoạt động: Hỗ trợ cho cơ sở người dùng ngày càng tăng, khối lượng dữ liệu lớn, quyền truy cập nâng cao và các quy trình làm việc ngày càng phức tạp.

Độ sâu về bảo mật và quản trị: Quyền truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra, kiểm soát tuân thủ, mã hóa và giám sát của quản trị viên đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Hệ thống điều hướng rõ ràng, các mẫu giao diện dự đoán được và các lộ trình hướng dẫn sử dụng giúp rút ngắn thời gian làm quen cho mọi vai trò.

🔍 Bạn có biết? Mỗi lần chuyển đổi giao diện, não bộ của bạn phải đặt lại bản đồ tinh thần – một quá trình mà các nhà nghiên cứu HCI gọi là định hướng lại. Các nghiên cứu cho thấy quá trình đặt lại nhỏ này làm tăng đáng kể tải nhận thức, làm chậm hiệu suất và làm tăng tỷ lệ lỗi.

10 Phần mềm tích hợp tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về phần mềm tích hợp! 🤝

1. ClickUp (Tốt nhất cho hệ sinh thái công việc thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Phân tích rõ ràng các thông tin vận hành từ công việc đang diễn ra với ClickUp Brain

Phần mềm Quản lý Dự án ClickUp nằm ở trung tâm công việc của bạn vì đây là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Các công việc, dự án, tài liệu, tự động hóa và AI của bạn được tích hợp trong một hệ thống duy nhất, giúp nhóm của bạn tránh việc chuyển đổi liên tục làm chậm tiến độ.

Ngoài ra, nó giải quyết vấn đề phân tán công việc – tài liệu và quá trình thực thi của bạn luôn được kết nối, thông tin luôn được cập nhật, và quy trình làm việc phát triển ngay trên nền tảng mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày.

Đây là lý do tại sao ClickUp là phần mềm tích hợp tốt nhất. 👀

Tăng tốc độ làm việc với Trí tuệ nhân tạo bối cảnh

ClickUp Brain hỗ trợ quyết định hàng ngày của bạn bằng cách phân tích công việc đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn. Bạn đặt câu hỏi, và nó sẽ tham khảo từ nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, bình luận và hoạt động dự án trước khi trả lời.

Bạn làm việc nhanh hơn vì trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn hiểu bối cảnh thực tế thay vì thực hiện công việc độc lập.

Giả sử bạn đang quản lý một dự án đa nhóm và chuẩn bị cho cuộc họp đồng bộ lãnh đạo ngày mai. Bạn yêu cầu ClickUp Brain phân tích hoạt động trong toàn bộ dự án. Nó đánh giá tiến độ, cập nhật từ người phụ trách, các vấn đề được nêu ra trong các công việc con và các phụ thuộc cần được chú ý.

Bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt ngắn gọn có thể áp dụng ngay lập tức, kèm theo các đề xuất về các hành động tiếp theo để đồng bộ hóa nhóm của bạn trước cuộc họp.

📌 Ví dụ về yêu cầu: Đánh giá sáng kiến này. Tóm tắt tiến độ, nhấn mạnh các rủi ro và liệt kê danh sách công việc tiếp theo mà tôi nên giao hôm nay.

Xem video này để biết cách đặt câu hỏi cho AI:

Các tích hợp ClickUp giúp nhóm của bạn duy trì công việc tập trung, ngay cả khi các công cụ khác nhau giữa các dự án hoặc bộ phận. Bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn khi các hoạt động từ Drive, GitHub, Figma hoặc các hệ thống khác xuất hiện bên cạnh các công việc và tài liệu của bạn.

Kết nối các công cụ bên ngoài của bạn với Không gian Làm việc ClickUp bằng tích hợp ClickUp và Figma

Giả sử các bộ phận kỹ thuật, thiết kế và sản phẩm mỗi bộ phận sử dụng các nền tảng khác nhau. Bạn kết nối các công cụ này với ClickUp, sau đó mở công việc triển khai tính năng và xem các cập nhật thiết kế liên kết, các vấn đề kỹ thuật đang mở và tài liệu thông số kỹ thuật mới nhất. Môi trường làm việc kỹ thuật số thống nhất này giúp bạn tránh phải chuyển đổi giữa các công cụ, từ đó duy trì tiến độ triển khai.

Giữ nguyên ngữ cảnh của bạn trên mọi ứng dụng

Tìm kiếm qua các ứng dụng và tóm tắt công việc với ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT hoạt động như một ứng dụng AI thông minh theo ngữ cảnh, theo dõi công việc của bạn trên trình duyệt hoặc máy tính để bàn.

Nó hiểu các công việc, tài liệu và dự án của bạn, sau đó kết nối qua các công cụ như Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và thậm chí cả web thông qua một thanh tìm kiếm thống nhất. Thiết lập này giải quyết vấn đề phân tán AI vì bạn không còn phải chuyển đổi giữa các tab riêng biệt cho việc nghiên cứu, soạn thảo hoặc tra cứu.

ClickUp Brain MAX cũng hỗ trợ tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần nhấn phím tắt, nói ra suy nghĩ của mình và xem văn bản sạch sẽ xuất hiện, sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể ghi chú theo dõi cho sự cố, các công việc hành động nhanh hoặc bản nháp tin nhắn trong khi ý tưởng vẫn còn tươi mới. Sau đó, bạn có thể yêu cầu Brain MAX bằng ngôn ngữ tự nhiên để chỉnh sửa văn bản đó hoặc chuyển nó thành các công việc trong ClickUp.

Ghi lại ý tưởng thông qua tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản trong ClickUp Brain MAX

Tìm thông tin ngay lập tức

ClickUp AI Enterprise Search giải quyết vấn đề tốn thời gian khi phải tìm kiếm qua các công cụ và thư mục. Bạn chỉ cần đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống sẽ hiển thị các công việc, tài liệu, bình luận và tệp liên quan đến câu hỏi đó.

Sử dụng ClickUp Enterprise Search để hiển thị các công việc, tài liệu và cuộc thảo luận ngay lập tức

Hơn nữa, bạn lấy lại động lực vì thông tin của bạn vẫn có thể tìm kiếm được trong một không gian làm việc duy nhất.

Giả sử bạn đang chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra tuân thủ và cần tất cả các tài liệu tham khảo về một thay đổi chính sách gần đây. Bạn chỉ cần tìm kiếm một lần, và Enterprise Search sẽ thu thập các tài liệu liên quan, công việc dự án và cuộc hội thoại, sau đó hiển thị chính xác nơi còn công việc cần theo dõi.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng tùy chỉnh phong phú của công cụ có thể dẫn đến một quá trình học tập.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng hài lòng đã chia sẻ như sau trên G2:

Tôi thấy ClickUp vô cùng hữu ích vì nó tích hợp các chức năng vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo rằng tất cả công việc và giao tiếp được tập trung vào một nơi, cung cấp cho tôi 100% bối cảnh. Sự tích hợp này đơn giản hóa quản lý dự án cho tôi, nâng cao hiệu quả và sự rõ ràng. Tôi đặc biệt thích tính năng Brain AI, vì nó hoạt động như một trợ lý AI thực hiện các lệnh của tôi, hiệu quả thực hiện các công việc thay cho tôi. Khía cạnh tự động hóa này rất hữu ích vì nó tối ưu hóa quy trình làm việc của tôi và giảm bớt nỗ lực thủ công. Ngoài ra, việc thiết lập ban đầu của ClickUp rất dễ dàng, giúp quá trình chuyển đổi từ các công cụ khác diễn ra mượt mà. Tôi cũng đánh giá cao việc ClickUp tích hợp với các công cụ khác mà tôi sử dụng, như Slack, Open AI và GitHub, tạo ra một môi trường công việc thống nhất. Tổng kết lại, vì những lý do này, tôi khuyên dùng ClickUp cho người khác.

Báo cáo Tổng tác động kinh tế của Forrester đã chứng minh: khi các công ty chuyển công việc sang một không gian làm việc thống nhất, lợi ích mang lại là rất đáng kể. Trong vòng ba năm, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) 384%, thu hồi 92.400 giờ năng suất, tạo ra gần $3,9 triệu doanh thu bổ sung và thu hồi vốn đầu tư trong vòng chưa đầy sáu tháng. Đó chính là sức mạnh của việc kết hợp công việc, bối cảnh và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một nền tảng duy nhất.

2. ServiceNow (Phù hợp nhất cho IT doanh nghiệp và quy trình làm việc kinh doanh)

qua ServiceNow

ServiceNow hỗ trợ các tổ chức lớn cần các bộ phận khác nhau tương tác với nhau. Nó cho phép bạn xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh mà không cần viết nhiều mã, nghĩa là đội ngũ mua sắm có thể thiết kế quy trình phê duyệt của riêng họ, trong khi bộ phận CNTT quản lý sự cố theo cách của họ. Tất cả các tác vụ sẽ được tự động chuyển đến người phù hợp dựa trên các quy tắc bạn cài đặt.

Điều làm nên sự khác biệt của ServiceNow là cách nó xử lý quy mô: hàng trăm địa điểm, hàng nghìn nhân viên, các chuỗi phê duyệt phức tạp có thể khiến bạn choáng ngợp. Bạn có thể hiển thị thông tin theo thời gian thực về nơi công việc bị tắc nghẽn và lý do tại sao.

Các tính năng nổi bật của ServiceNow

Thiết kế luồng phê duyệt bằng công cụ Flow Designer để tự động hóa các quy trình đa bước xuyên suốt các bộ phận IT, Nhân sự và Tài chính.

Cấu hình các chatbot trợ lý ảo để xử lý các yêu cầu thông thường của nhân viên và chuyển các vấn đề phức tạp đến các nhóm phù hợp.

Phân tích Hiệu suất để tạo Sử dụngđể tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh đang theo dõi tuân thủ SLA và xác định các điểm nghẽn lặp lại.

Thiết lập Danh mục Dịch vụ để nhân viên có thể yêu cầu phần mềm, phần cứng và dịch vụ thông qua các biểu mẫu đăng ký tiêu chuẩn.

Giới hạn của ServiceNow

Đường cong học tập khá dốc; hãy chuẩn bị cho việc đào tạo trong vài tuần trước khi nhóm của bạn cảm thấy thoải mái so với các đối thủ cạnh tranh của ServiceNow.

Việc tùy chỉnh thường yêu cầu chuyên môn kỹ thuật hoặc thuê các chuyên gia ServiceNow để cấu hình đúng cách.

Giá cả của ServiceNow

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ServiceNow

G2: 4.4/5 (3.335+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (335+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ServiceNow?

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Tôi thực sự đánh giá cao cách ServiceNow IT Asset Management cung cấp một hệ thống duy nhất để ghi chép tài sản phần cứng của chúng tôi, điều này giúp cải thiện đáng kể việc theo dõi và khả năng hiển thị. […] Ngoài ra, Không gian Làm việc tài sản (Asset Workspace) tập trung kiểm soát tài sản, giúp đưa ra quyết định IT nhanh chóng và có căn cứ hơn. Các bảng điều khiển (Dashboards) đặc biệt hữu ích vì cung cấp thông tin thời gian thực cho quản lý chủ động và báo cáo. Tôi thấy việc thiết lập ban đầu rất đơn giản, và bất kỳ thách thức nào trong quá trình triển khai đều được giải quyết hiệu quả thông qua các chiến lược quản lý thay đổi. Nhìn chung, các tính năng này khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho hoạt động toàn cầu của chúng tôi.

Tôi thực sự đánh giá cao cách ServiceNow IT Asset Management cung cấp một hệ thống duy nhất để ghi chép tài sản phần cứng của chúng tôi, điều này giúp cải thiện đáng kể việc theo dõi và khả năng hiển thị. […] Ngoài ra, Không gian Làm việc tài sản (Asset Workspace) tập trung kiểm soát tài sản, giúp đưa ra quyết định IT nhanh chóng và có căn cứ hơn. Các bảng điều khiển (Dashboards) đặc biệt hữu ích vì cung cấp thông tin thời gian thực cho quản lý chủ động và báo cáo. Tôi thấy việc thiết lập ban đầu rất đơn giản, và bất kỳ thách thức nào trong quá trình triển khai đều được giải quyết hiệu quả thông qua các chiến lược quản lý thay đổi. Nhìn chung, các tính năng này khiến nó trở thành công cụ không thể thiếu cho hoạt động toàn cầu của chúng tôi.

3. Kissflow (Phù hợp nhất cho quản lý quy trình mà không cần chuyên môn kỹ thuật)

qua Kissflow

Kissflow giao quyền thiết kế quy trình cho những người trực tiếp thực hiện công việc. Giao diện trực quan của nó cho phép bạn kéo và thả các bước phê duyệt, thêm logic điều kiện và thiết lập thông báo được kích hoạt khi cần thực hiện hành động.

Bạn cũng không phải bắt đầu từ con số 0. Kissflow cung cấp các mẫu sẵn có cho các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với cách hoạt động của công ty mình.

Phần mềm tích hợp duy trì một bản ghi kiểm tra đầy đủ về ai đã phê duyệt gì và khi nào, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong các cuộc kiểm tra tuân thủ. Khi quy tắc kinh doanh của bạn thay đổi (và chúng luôn thay đổi), bạn có thể điều chỉnh các quy trình làm việc đang hoạt động mà không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống.

Các tính năng nổi bật của Kissflow

Chạy các truy vấn SQL trong Kissflow Analytics để trích xuất dữ liệu từ nhiều quy trình và tạo báo cáo tùy chỉnh.

Cài đặt các đường dẫn phê duyệt song song để nhiều người có thể xem xét và phê duyệt yêu cầu cùng lúc.

Thêm tính năng định tuyến có điều kiện để chuyển các yêu cầu có giá trị cao qua các bước phê duyệt bổ sung dựa trên số tiền hoặc bộ phận.

Xuất các chỉ số quy trình để phân tích thời gian hoàn thành trung bình và xác định nơi các yêu cầu bị trì hoãn.

Giới hạn của Kissflow

Tùy chỉnh sâu sẽ gặp giới hạn nếu bạn cần thay đổi ở cấp độ mã.

Việc tích hợp trở nên phức tạp khi kết nối với phần mềm chuyên dụng.

Giá cả của Kissflow

Cơ bản: Bắt đầu từ $2.500/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kissflow

G2: 4.3/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (85+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Kissflow?

Từ một đánh giá trên G2:

Tôi thích giao diện trực quan dễ sử dụng – nhiều phần mềm tôi từng dùng trước đây đều cồng kềnh và khó điều hướng. Kissflow có giao diện thân thiện với người dùng. Tôi thích việc có thể tự kiểm soát các thay đổi và cập nhật mà không cần phụ thuộc vào người khác để thực hiện thay đổi cho mình. Tôi thích rằng khi tôi tìm hiểu các tính năng, quy trình làm việc của tôi đã phát triển thành một loại trợ lý văn phòng. Nó đã làm cho việc đào tạo trở nên dễ dàng vì các quy trình làm việc hướng dẫn nhân viên (sic) bằng các ô chọn và giải thích được lập trình sẵn (sic). Bắt đầu sử dụng rất dễ dàng và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Kissflow hiện là một phần không thể thiếu (sic) trong quy trình làm việc hàng ngày của văn phòng chúng tôi. Thật tuyệt vời!

4. Jira Service Management (Phù hợp nhất cho các nhóm IT sử dụng phương pháp Agile)

qua Jira Service Management

Jira Service Management kết nối khoảng cách giữa bộ phận hỗ trợ khách hàng và nhóm phát triển. Khi người dùng gửi yêu cầu về lỗi hoặc vấn đề hệ thống, các yêu cầu đó có thể được liên kết trực tiếp với các công việc phát triển mà các kỹ sư của bạn đang theo dõi trong Jira. Kết nối này cho phép đội ngũ hỗ trợ có thể xem chính xác vị trí của bản sửa lỗi trong chu kỳ sprint.

Phần mềm tích hợp phân phối các yêu cầu hỗ trợ dựa trên chuyên môn và khả năng sẵn sàng, sau đó áp dụng các bộ đếm thời gian SLA để cảnh báo khi thời hạn phản hồi sắp đến. Bạn có thể xây dựng một cơ sở kiến thức nơi nhóm của bạn ghi chép các giải pháp chung, giúp giảm thiểu các yêu cầu hỗ trợ lặp lại.

Ngoài ra, các tính năng tự động hóa quy trình làm việc của nó xử lý các tác vụ thường xuyên, chẳng hạn như phân loại yêu cầu, gửi email xác nhận và nâng cấp các mục quá hạn.

Các tính năng nổi bật của Jira Service Management

Cấu hình các loại yêu cầu với các trường Tùy chỉnh để thu thập thông tin cụ thể cho các loại vé khác nhau.

Quét mạng của bạn bằng Assets Discovery để tự động phát hiện phần cứng, phần mềm và các phụ thuộc của chúng.

Tạo các hàng đợi được lọc theo rủi ro vi phạm SLA, mức độ ưu tiên hoặc phân công nhóm để tổ chức khối lượng công việc vé của bạn.

Giới hạn của Jira Service Management

Nền tảng này được tối ưu hóa cho dịch vụ kỹ thuật và quản lý dự án CNTT , do đó không phù hợp cho các bộ phận nhân sự hoặc tài chính.

Các báo cáo phức tạp yêu cầu phải học JQL (Ngôn ngữ truy vấn Jira), điều này làm tăng độ phức tạp.

Giá cả của Jira Service Management

Miễn phí (cho ba người dùng)

Tiêu chuẩn: $25/tháng cho mỗi đại lý

Premium: $57.30/tháng cho mỗi nhân viên

Đánh giá và nhận xét về Jira Service Management

G2: 4.3/5 (945+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (745+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jira Service Management?

Theo đánh giá của Capterra:

Jira Service Management là một trong những công cụ hiệu quả để quản lý và theo dõi tiến độ nội bộ của sản phẩm cũng như các báo cáo dựa trên lỗi, phát triển hoặc bất kỳ yếu tố nào khác. Nó được thiết kế sao cho chúng ta có thể dễ dàng xem các yêu cầu đã qua hoặc đang diễn ra cho việc lập kế hoạch sản phẩm và cập nhật nội bộ. Đây là một giải pháp đơn giản giúp loại bỏ các trì hoãn trong quản lý công việc và nâng cao hiệu quả.

🔍 Bạn có biết? Khi nhận quá nhiều thông báo, não bộ của bạn sẽ tự động bỏ qua chúng. Quá trình này được gọi là sự quen thuộc. Điều đó có nghĩa là càng nhận nhiều thông báo, bạn càng ít có khả năng nhận ra những thông báo quan trọng.

5. Monday.com (Tốt nhất cho việc theo dõi dự án trực quan giữa các nhóm)

Monday.com biến dữ liệu dự án thành các bảng có mã màu sắc, giúp bạn nắm bắt tình hình chỉ trong nháy mắt. Mỗi bảng đại diện cho một dự án, chiến dịch hoặc hoạt động đang diễn ra, và bạn có thể tùy chỉnh các cột hiển thị (như trạng thái, người phụ trách, hạn chót, ngân sách và ưu tiên).

Cần xem các công việc dưới dạng bảng Kanban hôm nay và biểu đồ Gantt vào ngày mai? Chuyển đổi giữa chúng. Hệ thống mã màu sắc và thanh tiến độ giúp dễ dàng nhận biết các công việc đang tiến triển đúng tiến độ và những công việc đang chậm trễ.

Nhóm marketing có thể triển khai chiến dịch trên một bảng, trong khi quản lý sản phẩm đang theo dõi việc phát hành tính năng trên bảng khác, mỗi bên sử dụng quy trình làm việc khác nhau. Ngoài ra, Monday.com thu thập dữ liệu từ các công cụ khác thông qua tích hợp, giúp thông tin được cập nhật tự động mà không cần thực hiện mục nhập thủ công.

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Tạo các cột gương để lấy dữ liệu từ các bảng khác, giúp bạn xem thông tin liên quan mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Sử dụng chế độ xem Khối lượng công việc để cân bằng phân phối công việc giữa các thành viên trong nhóm dựa trên sức chứa và ước tính nỗ lực.

Cấu hình các phụ thuộc để tự động điều chỉnh ngày đáo hạn khi các công việc tiền đề thay đổi dòng thời gian của chúng.

Xây dựng các tác nhân AI cho tự động hóa để di chuyển các mục giữa các bảng khi trạng thái thay đổi hoặc các ngưỡng ngày cụ thể được vượt qua.

Giới hạn của Monday.com

Theo đánh giá của Monday.com , các dự án lớn với nhiều mối quan hệ phụ thuộc trở nên phức tạp và khó quản lý.

Các tính năng tự động hóa nâng cao yêu cầu kế hoạch dịch vụ cao cấp, giới hạn khả năng tự động hóa trên các gói cơ bản.

Giá cả của Monday.com

Miễn phí (cho tối đa hai người dùng)

Cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Monday.com

G2: 4.7/5 (hơn 13.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người dùng Reddit viết:

…Tổng thể, nó hoạt động rất tuyệt vời. Mất một thời gian để tìm ra cách bố trí Bảng, các mục con và kết nối sao cho hiệu quả nhất. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ mẫu có sẵn nào. Khả năng hiển thị mà nó mang lại thật tuyệt vời, và nhờ các tính năng tự động hóa, chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ hạn chót hay chi tiết nào. Điểm yếu - báo cáo. Có thể tôi chưa dành đủ thời gian để học cách xây dựng bảng điều khiển, nhưng việc xuất dữ liệu để xây dựng báo cáo thật tệ. Thiếu tính năng tổng hợp phụ, tính toán cơ bản và xây dựng công thức thực sự. Nếu họ có thể cung cấp cho chúng tôi một tệp xuất dữ liệu thô thực sự sang Excel để tôi có thể báo cáo từ đó, tôi sẽ không có gì để phàn nàn.

6. Notion (Phù hợp nhất cho việc kết hợp tài liệu và quy trình làm việc nhẹ nhàng)

qua Notion

Notion xóa nhòa ranh giới giữa tài liệu và cơ sở dữ liệu. Bạn có thể viết bản tóm tắt dự án dưới dạng biểu mẫu và sau đó chuyển các phần của nó thành các công việc có thể theo dõi. Cùng một không gian làm việc chứa ghi chú cuộc họp, wiki nhóm, lộ trình sản phẩm và bảng công việc đơn giản bằng cách sử dụng các khối mà bạn có thể sắp xếp theo cách phù hợp.

Cơ sở dữ liệu trong Notion có thể hiển thị dưới dạng bảng, bảng Kanban, lịch hoặc gallery. Hơn nữa, bạn cũng có thể liên kết chúng với nhau. Cơ sở dữ liệu dự án của bạn có thể tham chiếu đến danh bạ nhóm, kết nối với thư viện tài liệu quy trình của bạn.

Tất cả đều có thể tìm kiếm và kết nối với nhau. Notion cũng phát triển cùng bạn một cách tự nhiên: bắt đầu với một vài trang, thêm cơ sở dữ liệu khi cần cấu trúc và tạo mẫu cho các tài liệu lặp lại. Các nhóm sử dụng nó cho mọi thứ từ sổ tay công ty đến thông số kỹ thuật sản phẩm cho đến theo dõi dự án đơn giản.

Các tính năng nổi bật của Notion

Tạo cơ sở dữ liệu quan hệ nơi các thuộc tính lấy thông tin từ các bản ghi liên kết trong các cơ sở dữ liệu khác.

Nhúng dữ liệu trực tiếp từ các công cụ như Google Trang tính, Figma và GitHub vào các trang tài liệu của bạn.

Thêm các khối đồng bộ hóa để cập nhật nội dung đồng thời trên nhiều trang khi bạn chỉnh sửa bất kỳ đối tượng/kỳ/phiên bản nào.

Sử dụng các hàm let() và lets() để định nghĩa biến và tránh lặp lại các phép tính trong công thức của bạn.

Giới hạn của Notion

Hợp tác thời gian thực vẫn còn tụt hậu so với các công cụ được thiết kế riêng cho việc chỉnh sửa đồng thời.

Các tính năng quản lý công việc và theo dõi dự án là cơ bản khi so sánh Notion với ClickUp

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.5/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Theo đánh giá của G2:

Notion vô cùng linh hoạt và cho phép tôi kết hợp tài liệu, ghi chú, công việc và cơ sở dữ liệu trong một không gian làm việc gọn gàng. Giao diện trực quan, cấu trúc kéo và thả giúp sắp xếp lại nội dung một cách dễ dàng, và khả năng nhúng các loại phương tiện khác nhau hoặc liên kết các trang liên quan là một bước tiến lớn về năng suất… Bảng nội tuyến là điều khiến tôi phiền lòng nhất. Mặc dù chúng trông ổn trong Notion, việc xuất chúng để sử dụng ở nơi khác — đặc biệt là trong Word — trở thành một quá trình phức tạp. Định dạng hiếm khi được giữ nguyên, và thường yêu cầu nhiều thao tác chỉnh sửa thủ công. Không có tùy chọn xuất file .docx gốc, nên bạn phải sử dụng các giải pháp thay thế như xuất PDF hoặc HTML, hoặc CSV cho bảng, điều này đồng nghĩa với việc mất bố cục và định dạng…

7. Asana (Phù hợp nhất cho các nhóm hướng đến mục tiêu đang theo dõi nhiều dự án)

qua Asana

Asana kết nối các mục tiêu của công ty với các công việc hàng ngày. Bạn đặt mục tiêu ở cấp độ cao nhất, ví dụ như mở rộng vào ba thị trường mới, sau đó liên kết các dự án góp phần đạt được mục tiêu đó. Cấu trúc phân cấp này giúp mọi người hiểu rõ công việc của mình đóng góp như thế nào vào các mục tiêu lớn hơn.

Các dự án di chuyển qua các quy trình làm việc tùy chỉnh phản ánh cách nhóm của bạn thực sự hoạt động. Một nhóm nội dung có thể đang theo dõi các nội dung qua các giai đoạn ‘soạn thảo’, ‘kiểm tra’, ‘sửa đổi’ và ‘xuất bản’, trong khi một nhóm kỹ thuật di chuyển các yêu cầu qua các giai đoạn ‘danh sách công việc’, ‘phát triển’, ‘kiểm thử’ và ‘triển khai’.

Mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc giúp xác định những yếu tố cản trở tiến độ. Nếu Công việc B không thể bắt đầu cho đến khi Công việc A hoàn thành, Asana sẽ hiển thị mối quan hệ đó và cảnh báo bạn khi các dòng thời gian xung đột. Chế độ xem dòng thời gian hiển thị cách các dự án chồng chéo và cạnh tranh để sử dụng cùng một nguồn lực.

Các tính năng nổi bật của Asana

Tổng hợp các cập nhật trạng thái từ nhiều dự án vào các báo cáo tiến độ cấp cao với Danh mục đầu tư

Thiết lập quy tắc để tự động phân công công việc, điều chỉnh ngày đáo hạn và cập nhật Trường Tùy chỉnh khi các điều kiện kích hoạt xảy ra.

Cấu hình biểu mẫu thu thập thông tin với logic điều kiện hiển thị hoặc ẩn các câu hỏi dựa trên câu trả lời trước đó.

Sử dụng Asana Intelligence để soạn thảo kế hoạch dự án, tóm tắt các chủ đề công việc và dự đoán các mốc thời gian có nguy cơ sử dụng AI được đào tạo dựa trên bối cảnh hiện có của nhóm.

Giới hạn của Asana

Kế hoạch miễn phí không cho phép truy cập vào chế độ xem dòng thời gian, Trường Tùy chỉnh và các tính năng khác.

Việc điều hướng trở nên phức tạp khi số lượng dự án tăng lên.

Giá cả của Asana

Miễn phí

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 11.600 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.475+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Trích từ đánh giá trên Capterra:

Trải nghiệm tổng thể của tôi với Asana rất rất tốt, tôi đã sử dụng nó từ hai tổ chức trước đây (sic) và với tư cách là Quản lý cấp cao, việc theo dõi công việc và tạo báo cáo rất dễ dàng. […] Giao diện điều hướng trên trang web thực sự ấn tượng, hệ thống quản lý công việc cũng là một trong những hệ thống yêu thích của tôi so với các trang web quản lý công việc khác.

8. Zoho One (Phù hợp nhất cho các tổ chức cần ứng dụng kinh doanh tích hợp)

qua Zoho One

Zoho One gói gọn hơn 45 ứng dụng trong một gói đăng ký duy nhất, bao gồm CRM, kế toán, tiếp thị email, hỗ trợ khách hàng và công cụ quản lý dự án.

Các ứng dụng này tự động chia sẻ dữ liệu. Điều này có nghĩa là khi đội ngũ bán hàng của bạn hoàn tất một giao dịch trong Zoho CRM, thông tin khách hàng sẽ tự động được chuyển vào hệ thống hóa đơn, phiếu hỗ trợ và các chiến dịch tiếp thị mà không cần nhập liệu thủ công. Bạn có thể bắt đầu sử dụng một số ứng dụng và mở rộng sang các ứng dụng khác khi nhu cầu của bạn phát triển.

Sử dụng Zoho Creator để xây dựng quy trình này bằng các công cụ low-code. Ngoài ra, nền tảng này còn bao gồm Zoho Analytics, công cụ thu thập dữ liệu từ các ứng dụng khác nhau để hiển thị hiệu suất kinh doanh trong các báo cáo chi tiết.

Các tính năng nổi bật của Zoho One

Kết nối các ứng dụng và tự động hóa việc chuyển dữ liệu giữa CRM, dự án và hệ thống kế toán với Zoho Flow

Truy cập Zia , trợ lý AI có thể trả lời các câu hỏi về dữ liệu kinh doanh của bạn trên nhiều ứng dụng Zoho.

Quản lý quyền truy cập người dùng, theo dõi việc sử dụng ứng dụng và áp dụng chính sách bảo mật trên tất cả các ứng dụng từ CommandCenter .

Kích hoạt Zia Actions trong quy tắc quy trình làm việc để tự động gắn thẻ vé, dự đoán giá trị trường hoặc tạo phản hồi email dựa trên nội dung vé.

Giới hạn của Zoho One

Việc học cách sử dụng hiệu quả hơn 45 ứng dụng đòi hỏi đầu tư thời gian đáng kể và sự phối hợp liên tục.

Các ứng dụng Zoho riêng lẻ đôi khi thiếu tính chuyên sâu so với các đối thủ chuyên biệt.

Giá cả của Zoho One

Giá cho tất cả nhân viên: $45/tháng mỗi người dùng

Giá linh hoạt cho người dùng: $105/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho One

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.1/5 (125+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho One?

Dựa trên đánh giá của Capterra:

Phạm vi ứng dụng đa dạng, chức năng phong phú và khả năng tích hợp linh hoạt với tỷ lệ chi phí/lợi ích tối ưu. Chúng tôi sử dụng CRM, Dự án, Sign, Vault, Assist và các ứng dụng khác. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đây là nền tảng vận hành thực sự với các tùy chọn tùy chỉnh phù hợp. Đối với doanh nghiệp lớn (sic), một số ứng dụng phù hợp và cũng cung cấp tỷ lệ chi phí/lợi ích tối ưu, ví dụ như CRM. Hỗ trợ nhanh chóng và thường rất hữu ích. Các điểm nổi bật khác bao gồm tích hợp giữa các ứng dụng, khả năng phân tích, tích hợp AI từ OpenAI và các nền tảng tương tự.

🧠 Thông tin thú vị: Ngày công việc 8 giờ hiện đại được lấy cảm hứng từ công nhân nhà máy thế kỷ 19. Nó không bao giờ được thiết kế cho công việc đòi hỏi tư duy, sáng tạo hoặc kỹ thuật số, đó là lý do tại sao hầu hết mọi người chỉ đạt hiệu suất cao nhất trong vài giờ tập trung sâu.

Tích hợp AI = Tăng 40% Năng suất Cá nhânCác nhóm sử dụng nền tảng AI tích hợp như ClickUp ghi nhận tăng tới 40% năng suất cá nhân — chứng minh sức mạnh của quy trình làm việc được điều khiển bởi AI trong việc loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh và tối ưu hóa quá trình thực thi. Tác động của sự hội tụ trí tuệ nhân tạo (AI)

9. Airtable (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tính linh hoạt của cơ sở dữ liệu kết hợp với sự đơn giản của bảng tính)

qua Airtable

Airtable cung cấp sức mạnh của cơ sở dữ liệu mà không yêu cầu bạn phải học SQL. Giao diện trông giống như một bảng tính, nhưng thực chất bạn đang xây dựng các cơ sở dữ liệu quan hệ, nơi các bảng có thể tương tác với nhau.

Tạo nền tảng cho lịch nội dung của bạn, liên kết với bảng danh sách tác giả, sau đó kết nối với bảng kênh xuất bản. Nhấp vào tên tác giả trong một bảng và xem tất cả bài viết được giao cho họ. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email của họ một lần, và nó sẽ được cập nhật tự động trên tất cả các hệ thống.

Mỗi trường có thể chứa các loại dữ liệu khác nhau: tệp đính kèm, hộp kiểm, menu thả xuống, công thức tính toán giá trị hoặc tra cứu dữ liệu từ các bảng liên quan. Bạn có thể sử dụng Airtable cho bản đồ sản phẩm, quản lý kho, kế hoạch sự kiện và CRM.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Tạo bố cục Interface Designer với các tab lọc và menu thả xuống để thu hẹp kết quả.

Cấu hình các trường tổng hợp để tính tổng, trung bình hoặc số lượng từ các bản ghi liên kết trong các bảng liên quan.

Tạo các trường công thức bằng cách sử dụng các hàm kết hợp dữ liệu, tính toán ngày tháng hoặc áp dụng logic điều kiện.

Kích hoạt tin nhắn Slack, thông báo email hoặc cập nhật bản ghi khi giá trị trường thay đổi với Airtable tự động hóa

Giới hạn của Airtable

Hiệu suất giảm khi cơ sở dữ liệu mở rộng lên hàng nghìn bản ghi, đặc biệt là khi có nhiều trường liên kết và công thức phức tạp.

Việc tái cấu trúc mối quan hệ giữa các bảng sau khi đã xây dựng cơ sở dữ liệu phức tạp trở nên khó khăn và rủi ro.

Giá cả của Airtable

Miễn phí

Nhóm: $24/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $54/tháng cho mỗi người dùng

Quy mô doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (3.120+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable?

Như đã chia sẻ trên G2:

Tôi thực sự đánh giá cao cách Airtable giúp việc xây dựng một công cụ vượt trội so với bảng tính thông thường: kết nối các bảng, chọn loại trường (tệp đính kèm, menu thả xuống, ô chọn), và sau đó hiển thị dữ liệu dưới dạng lưới, lịch, bảng Kanban – điều này mang lại sự linh hoạt mà không cần phải đắm chìm vào phát triển cơ sở dữ liệu đầy đủ. Việc không cần mã để bắt đầu là một lợi thế lớn: chỉ trong vài giờ, tôi đã có các bản mẫu hoạt động, tổng hợp ý tưởng blog, tính năng ứng dụng, công việc tiếp thị – điều này rất quan trọng đối với quy trình làm việc của một nhà phát triển/blogger độc lập.

Tôi thực sự đánh giá cao cách Airtable giúp việc xây dựng một công cụ vượt trội so với bảng tính thông thường: kết nối các bảng, chọn loại trường (tệp đính kèm, menu thả xuống, ô chọn), và sau đó hiển thị dữ liệu dưới dạng lưới, lịch, bảng Kanban – điều này mang lại sự linh hoạt mà không cần phải đắm chìm vào phát triển cơ sở dữ liệu đầy đủ. Việc không cần mã để bắt đầu là một lợi thế lớn: chỉ trong vài giờ, tôi đã có các bản mẫu hoạt động, tổng hợp ý tưởng blog, tính năng ứng dụng, công việc tiếp thị – điều này rất quan trọng đối với quy trình làm việc của một nhà phát triển/blogger độc lập.

10. Wrike (Phù hợp nhất cho các nhóm quản lý dự án phức tạp với nguồn lực hạn chế)

qua Wrike

Wrike tập trung vào quản lý tài nguyên: Làm thế nào để triển khai nhiều dự án khi mọi người đã quá bận rộn? Nền tảng này giúp bạn xác định những vị trí mà nhân sự bị quá tải trước khi lịch trình bị phá vỡ. Gán giờ làm việc cho các công việc, xem ai có sức chứa và điều chỉnh dòng thời gian khi ưu tiên thay đổi. Ngoài ra, các dự án sẽ di chuyển qua các quy trình làm việc và quy trình phê duyệt tùy chỉnh mà bạn định nghĩa.

Các nhóm khác nhau có thể làm việc theo các phương pháp quản lý dự án ưa thích của họ — phương pháp Waterfall, Agile hoặc kết hợp — trong khi vẫn tổng hợp các chế độ xem thống nhất về danh mục đầu tư. Theo dõi ngân sách so sánh chi phí dự kiến với chi tiêu thực tế khi tiến độ dự án tăng lên. Wrike cũng tạo ra các báo cáo xác định các dự án có nguy cơ dựa trên khoảng cách đến hạn chót, mức tiêu thụ ngân sách và tỷ lệ hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Cấu hình biểu mẫu yêu cầu tự động tạo công việc trong các dự án cụ thể với chủ sở hữu và quy trình làm việc đã được chỉ định trước.

Áp dụng các mẫu thiết kế để tiêu chuẩn hóa cấu trúc dự án, các giai đoạn và danh sách công việc cho các loại dự án lặp lại.

So sánh các phiên bản tài liệu song song và tổng hợp phản hồi từ nhiều người đánh giá với Wrike Proof

Giới hạn của Wrike

Công cụ này cung cấp các tính năng theo dõi thời gian, lịch trình và lưu trữ tệp giới hạn trên các gói cơ bản/thấp cấp.

Nó cung cấp ít tùy chỉnh giao diện người dùng (ví dụ: tùy chỉnh màu sắc, giao diện)

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.450+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.860+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Phản hồi trên G2 đề cập:

Wrike tập trung công việc của khách hàng, quy trình phê duyệt và quyền sở hữu công việc, giúp nhóm của chúng tôi không phải theo dõi các chủ đề qua email và chat. Các bảng điều khiển và chế độ xem khối lượng công việc cung cấp cho tôi cái nhìn thời gian thực về tình trạng dự án, và các quy trình tự động hóa loại bỏ các bước theo dõi lặp đi lặp lại, giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn mà không cần tăng số lượng nhân viên.

Phần mềm tích hợp giúp các nhóm hiện đại hoàn thành công việc nhanh hơn như thế nào

Phần mềm tích hợp giúp tăng tốc thực thi bằng cách loại bỏ các rào cản vận hành làm chậm tiến độ của các nhóm. IDC nhấn mạnh tác động của sự chuyển đổi này: các tổ chức hợp nhất công cụ của mình có thể giảm chi phí phần mềm gần 30% và tăng năng suất khoảng 25%.

Dưới đây là cách tốc độ này thể hiện trong các quy trình làm việc hàng ngày:

Quyết định được đưa ra nhanh hơn: Nhóm không mất thời gian ghép nối các bản cập nhật trước đây bị phân tán do Nhóm không mất thời gian ghép nối các bản cập nhật trước đây bị phân tán do sự phức tạp của các công cụ.

Quy trình làm việc hoạt động độc lập: Tự động hóa xử lý các cập nhật, theo dõi và chuyển đổi giữa các bước.

Bối cảnh luôn được gắn liền với các công việc: Lịch sử dự án, tài liệu tham khảo và tài liệu hướng dẫn luôn hiển thị tại nơi công việc được thực hiện.

Sự đồng bộ giữa các nhóm được cải thiện: Các cấu trúc chia sẻ giúp các bộ phận marketing, vận hành, sản phẩm và hỗ trợ hoạt động theo cùng một hướng.

Thông tin có thể truy cập ngay lập tức: Tệp tin, bình luận và cập nhật được tổ chức gọn gàng thay vì bị phân tán khắp các công cụ.

🔍 Bạn có biết? Nhiều nghiên cứu về HCI đã xác nhận rằng việc chuyển đổi giao diện buộc não bộ phải tiêu tốn thêm năng lượng chỉ để nhớ cách sử dụng công cụ mới. Tải trọng nhận thức không cần thiết này là một trong những lý do khiến các công việc sử dụng nhiều công cụ cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần.

Cả hai phương pháp đều giải quyết các nhu cầu thực tế, nhưng chúng hỗ trợ đội ngũ hỗ trợ theo cách khác nhau. Sử dụng phân tích này để quyết định phương án nào phù hợp với thực tế quy trình làm việc của bạn:

Tiêu chí quyết định Phần mềm tích hợp là lựa chọn tốt hơn khi… Các công cụ chuyên dụng là lựa chọn tốt hơn khi… Cấu trúc nhóm Nhiều nhóm chia sẻ các quy trình làm việc chung. Một nhóm quản lý toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối. Độ phức tạp của công việc Dự án bao gồm giao tiếp, kế hoạch và tài liệu trong một luồng duy nhất. Các quy trình được tập trung và yêu cầu sự chuyên sâu trong một lĩnh vực cụ thể. Luồng thông tin Công việc phụ thuộc vào bối cảnh chia sẻ phải được duy trì kết nối xuyên suốt các bước. Thông tin được giữ trong phạm vi hàm đã định. Bối cảnh công cụ Quá nhiều hệ thống không kết nối làm chậm tiến độ. Hiện tại, chỉ có một số công cụ được sử dụng và chúng đã hỗ trợ công việc một cách hiệu quả. Nhu cầu tự động hóa Các quy trình phải kích hoạt các hành động trên các nhóm hoặc khu vực công việc khác nhau. Các quy trình tự động hóa chỉ cần chạy trong một quy trình làm việc duy nhất. Yêu cầu về hiển thị Các nhà lãnh đạo cần có chế độ xem thống nhất về tiến độ công việc trên các bộ phận. Hiển thị chỉ cần thiết trong một nhóm hoặc lĩnh vực cụ thể. Khả năng mở rộng Bạn dự đoán sự gia tăng về kích thước nhóm, khối lượng dữ liệu hoặc độ phức tạp của quy trình làm việc. Khối lượng công việc và cấu trúc vẫn tương đối ổn định. Quản trị và bảo mật Quản lý tập trung, kiểm soát truy cập nhất quán và chính sách tiêu chuẩn hóa là yếu tố quan trọng. Mỗi hệ thống có thể được quản lý độc lập mà không cần chi phí phát sinh. Quản lý chi phí Bạn muốn đơn giản hóa hệ thống của mình và giảm thiểu lãng phí trong hoạt động. Bạn cảm thấy thoải mái khi đầu tư vào nhiều hệ thống chuyên biệt. Quá trình triển khai và áp dụng Một nền tảng chung giúp các thành viên mới dễ dàng thích nghi nhanh chóng. Các nhóm sẽ được hưởng lợi từ việc làm chủ các công cụ chuyên dụng, được thiết kế chuyên sâu. Tải tích hợp Việc duy trì nhiều kết nối gây ra việc bảo trì không cần thiết. Chỉ cần một số tích hợp mục tiêu. Tốc độ thực thi Sự di chuyển nhanh chóng phụ thuộc vào các công việc kết nối, cập nhật và giao tiếp. Tốc độ phụ thuộc vào khả năng chuyên sâu trong một hàm duy nhất, chứ không phải sự phối hợp giữa các nhóm.

Cách đánh giá và kiểm tra các nền tảng tích hợp (Bước bằng bước)

Đánh giá phần mềm tất cả trong một đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có hệ thống để đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu của tổ chức của bạn.

Dưới đây là quy trình chi tiết từng bước:

Bước #1: Ghi chép các vấn đề hiện tại của bạn

Trước khi liên hệ với nhà cung cấp, hãy làm rõ vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết:

Xác định cơ sở hạ tầng hiện có của bạn và xác định các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như thời gian triển khai chậm, điểm nghẽn hiệu suất hoặc độ phức tạp trong quản lý. Tính toán chi phí hiện tại của bạn, bao gồm phần cứng, điện năng và chi phí quản lý. Dự báo sự phát triển của bạn trong 3-5 năm tới để hiểu rõ nhu cầu về sức chứa cần thiết.

🔍 Bạn có biết? Não bộ của bạn trải qua hiện tượng 'chớp mắt chú ý ' mỗi khi chuyển đổi giữa các công việc. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi mà não bộ không thể xử lý thông tin mới. Ngay cả một 'chớp mắt' kéo dài 200-500 mili giây cũng đủ để gián đoạn luồng công việc và làm chậm hiệu suất.

Bước #2: Thử nghiệm với các khối lượng công việc thực tế của bạn

Yêu cầu các đơn vị đánh giá từ các nhà cung cấp được lựa chọn trong vòng 30-60 ngày và triển khai các ứng dụng thực tế của bạn, như cơ sở dữ liệu, hệ thống email và bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ hoạt động kinh doanh của bạn.

Kiểm tra bằng các bài kiểm tra tổng hợp không cho bạn biết gì về hiệu suất thực tế. Nền tảng cần phải xử lý được các kỳ bận rộn nhất mà không làm giảm hiệu suất. Hãy thử nghiệm nó ở mức độ cao để xác định giới hạn trước khi mua.

Khảo sát AI Sprawl của chúng tôi cho thấy một sự thật đơn giản: nhân viên chỉ sử dụng 1-4 công cụ AI, ngay cả khi tổ chức mua hàng chục công cụ. Tỷ lệ áp dụng giảm ngay lập tức khi AI bị tách rời khỏi công việc thực tế. Sử dụng công cụ AI hàng tuần ClickUp giải quyết điều đó với một không gian làm việc tích hợp. Các công việc, tài liệu, trò chuyện và trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sẵn, giúp việc sử dụng trở nên tự nhiên, không phải là một công cụ khác để theo đuổi.

Nhân viên IT của bạn nên dành thời gian trên bảng điều khiển quản lý để thực hiện các công việc thường xuyên. Nếu họ cần đào tạo chuyên sâu cho các thao tác cơ bản, đó là một vấn đề.

Tính toán tổng chi phí trong vòng 5 năm, bao gồm:

Giá mua

Giấy phép

Hợp đồng hỗ trợ

Tiết kiệm chi phí vận hành

Sau đó, liên hệ với các khách hàng hiện tại trong ngành của bạn và hỏi về trải nghiệm thực tế của họ: chất lượng hỗ trợ, chi phí ẩn và liệu nền tảng có đáp ứng đúng như cam kết hay không. Các cuộc kiểm tra tham chiếu này thường tiết lộ các vấn đề mà không bao giờ xuất hiện trong các buổi demo bán hàng.

Chọn nền tảng giải quyết các vấn đề cụ thể của bạn, phù hợp với ngân sách và có thể được nhóm của bạn quản lý hiệu quả.

🧠 Thông tin thú vị: Não người đạt độ sáng tạo cao nhất trong " mạng lưới chế độ mặc định ", trạng thái tinh thần mà bạn trải qua khi tắm, di chuyển hoặc mơ mộng.

Sẵn sàng, Bắt đầu… ClickUp!

Công việc thống nhất dường như không thể thực hiện được khi nhóm của bạn phải theo dõi các bản cập nhật trên nhiều công cụ khác nhau và cố gắng nhớ xem tab nào chứa thông tin chính xác. Nhưng khi mọi thứ được tích hợp trong một luồng duy nhất, công việc cuối cùng sẽ diễn ra theo cách mà mọi người mong đợi.

ClickUp tạo ra luồng đó.

ClickUp Brain theo dõi công việc đang diễn ra trên các công việc và tài liệu. Tự động hóa loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại làm chậm tiến độ, trong khi các Trợ lý AI theo dõi công việc bị đình trệ và chủ động đề xuất bước tiếp theo. Bảng điều khiển tổng hợp toàn bộ hoạt động vào một màn hình, trong khi Chat và Docs giữ các cuộc hội thoại và tệp đính kèm liên kết với công việc mà chúng hỗ trợ. Mọi thứ hoạt động trơn tru vì mọi thứ đều kết nối. Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm tích hợp là một hệ thống thống nhất kết hợp các tính năng hợp tác, giao tiếp, thực thi công việc, tự động hóa và quản lý kiến thức — tất cả trên một nền tảng duy nhất. Nó thay thế các giải pháp riêng lẻ để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và quy trình làm việc phân mảnh.

Các nhóm chuyển sang sử dụng các nền tảng tích hợp khi các công cụ riêng lẻ gây ra sự cản trở, tạo ra các silo thông tin và lãng phí thời gian. Phần mềm tích hợp giúp cải thiện sự đồng bộ, giảm chi phí công cụ và tập trung công việc thực thi vào một hệ thống duy nhất.

Các công cụ chuyên dụng tập trung vào một chức năng cụ thể (ví dụ: trò chuyện, tài liệu, quản lý vé). Phần mềm tích hợp kết nối các chức năng đó lại với nhau, giúp tài liệu, cuộc trò chuyện, công việc và tự động hóa chia sẻ ngữ cảnh thay vì tồn tại trong các hệ thống tách biệt.