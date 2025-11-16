Các mẫu hành trình khách hàng Miro tùy chỉnh tốt nhất để trực quan hóa trải nghiệm người dùng (UX)

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao hầu hết các công ty đều khẳng định rằng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc xác định chính xác nơi người dùng thực sự rời bỏ?

Vấn đề không phải là thiếu dữ liệu, mà là thiếu sự rõ ràng. Bạn đã thực hiện phỏng vấn khách hàng, thu thập phản hồi và xác định các điểm đau. Nhưng nếu không có bản đồ hành trình khách hàng trực quan, những thông tin đó sẽ bị phân tán khắp các bảng tính và chủ đề email.

Đây chính là lý do tại sao các nhóm lựa chọn các mẫu hành trình khách hàng tùy chỉnh của Miro. Thay vì tranh luận về hình dạng của trải nghiệm khách hàng, các mẫu này cho phép bạn tạo bản đồ nó - bao gồm cảm xúc, điểm tiếp xúc và những khoảnh khắc quan trọng khi người dùng quyết định chuyển đổi hoặc rời bỏ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu hành trình khách hàng Miro tốt nhất và cũng chia sẻ một số mẫu ClickUp miễn phí.

👀 Bạn có biết? Theo một cuộc khảo sát của ClearVoice, khoảng 48% doanh nghiệp đã áp dụng một số biểu mẫu bản đồ hành trình khách hàng hoặc người mua. Tuy nhiên, chỉ 43% trong số họ đã xác thực các bản đồ đó dựa trên dữ liệu thực tế, như hồ sơ CRM hoặc chỉ số bán hàng. Điều đó có nghĩa là phần lớn các bản đồ hành trình có nguy cơ dựa trên giả định thay vì sự thật.

Tổng quan về các mẫu hành trình khách hàng tùy chỉnh

Dưới đây là tổng quan nhanh về tất cả các mẫu trong blog:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hành trình khách hàng Miro tốt?

Khi chọn mẫu hành trình khách hàng tùy chỉnh trong Miro, hãy lưu ý những điểm sau để tránh lãng phí thời gian vào mẫu không phù hợp: 👇

Sự rõ ràng: Chọn một mẫu thể hiện rõ ràng từng giai đoạn của hành trình để theo dõi cách người dùng di chuyển từ giai đoạn nhận thức đến quyết định.

Tùy chỉnh: Đảm bảo mẫu cho phép chỉnh sửa dễ dàng, như thêm nhiều điểm tiếp xúc hoặc loại bỏ các bước, để nó phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thay vì ngược lại.

Tập trung vào UX: Chọn mẫu nhấn mạnh vào nhu cầu, sự thất vọng và cảm xúc của người dùng, chứ không chỉ mục tiêu kinh doanh. Điều này giúp bản đồ của bạn tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm thực tế.

Khả năng thích ứng: Tìm kiếm một mẫu có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề. Nó nên phù hợp với luồng đăng ký ứng dụng, quy trình thanh toán trực tuyến hoặc thậm chí là hành trình dịch vụ tại cửa hàng.

Các phần đã được xây dựng sẵn: Lựa chọn các mẫu có các phần đã được xây dựng sẵn cho nhân vật người dùng, mục tiêu, điểm tiếp xúc và kênh.

Hợp tác: Kiểm tra xem mẫu có cho phép nhóm của bạn chỉnh sửa theo thời gian thực, thêm bình luận và đóng góp mà không gây nhầm lẫn hay không.

Mẫu hành trình khách hàng Miro Miễn phí

Mỗi mẫu bản đồ hành trình người dùng được thiết kế để khuyến khích hợp tác, đơn giản hóa quá trình lập bản đồ và cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem rõ ràng về trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối. Hãy cùng khám phá chúng:

1. Mẫu Thiết Kế Hành Vi (Hành Trình)

Mẫu Behaviour Design Mapping (Journey) Template của Miro tập trung vào một phần nhỏ của hành trình khách hàng. Nó được thiết kế để tập trung vào một hành động hoặc hành vi cụ thể mà bạn muốn người dùng thực hiện. Sau khi làm việc cần làm đó, bạn có thể phân tích ngược lại từ hành động đó bằng mô hình COM-B (Khả năng, Cơ hội, Động lực → Hành vi) để xem yếu tố nào đang hỗ trợ hoặc cản trở người dùng thực hiện hành động đó. Với bản đồ này, việc xác định nơi phát sinh vấn đề trở nên dễ dàng hơn, từ đó brainstorm các cách để loại bỏ ma sát đó hoặc tận dụng nó một cách thông minh và có chủ đích.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo bản đồ các giai đoạn, hành động và điểm khó khăn để xác định chính xác nơi người dùng gặp khó khăn

Brainstorm các ý tưởng chiến lược can thiệp trực tiếp trên bảng, liên kết với từng điểm ma sát hoặc rào cản.

Đưa hành trình nhỏ này vào bản đồ cấp cao hơn để đảm bảo nó phù hợp với các luồng trải nghiệm người dùng (UX) tổng thể của bạn.

✅ Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX và các nhóm sản phẩm đang tái thiết kế luồng onboarding hoặc luồng checkout, và muốn phát hiện các rào cản hành vi ngăn cản người dùng hoàn thành các hành động khóa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tại mỗi giai đoạn (nhận thức → xem xét → mua hàng → duy trì → trung thành) của bản đồ hành trình, hãy thêm một kiểm tra COM-B nhanh. Sử dụng các dấu hiệu xanh/vàng/đỏ cho C-O-M. Điều này cho thấy chính xác lý do tại sao khách hàng rời bỏ và những gì cần khắc phục trước tiên. Ví dụ, khách hàng có thể biết cách sử dụng mã giảm giá (khả năng), nhưng nếu cổng thanh toán liên tục gặp sự cố (cơ hội) hoặc họ không hoàn toàn tin tưởng trang web của bạn với thông tin thẻ tín dụng của họ (động lực), họ vẫn sẽ từ bỏ giao dịch.

2. Mẫu hành trình khách hàng tùy chỉnh

Nếu bạn cần chế độ xem tổng quan về cách khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn tại các điểm tiếp xúc khác nhau, mẫu hành trình khách hàng Miro sẽ giúp bạn làm điều đó. Nó giúp bạn dễ dàng xác định các hành động của khách hàng, vẽ bản đồ các lợi ích và khó khăn, và ghi lại tâm trạng cảm xúc của khách hàng trong suốt quá trình. Bạn có thể sử dụng nó như bộ công cụ khởi đầu để đồng bộ hóa các nhóm về trải nghiệm khách hàng thực tế, từ lần tiếp xúc đầu tiên đến sự trung thành lâu dài.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hướng dẫn các nhóm thực hiện quy trình có cấu trúc ‘Frame, Act, Feel’ để ghi nhận hành động, điểm tiếp xúc và cảm xúc.

Tổ chức các phiên workshop đã được chuẩn bị sẵn có thể hoàn thành trong 90–120 phút với hướng dẫn chi tiết từng bước.

Tùy chỉnh mẫu với thương hiệu của riêng bạn, định dạng in offline hoặc các hoạt động R Sprint bổ sung

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và nhóm UX tổ chức các buổi workshop khám phá hoặc thống nhất, cần một cách tiếp cận có cấu trúc để ghi lại hành trình khách hàng từ đầu đến cuối và trình bày lại cho các bên liên quan.

🎁 Bonus: Theo Báo cáo Xu hướng Trải nghiệm Khách hàng (CX) của Zendesk, các thương hiệu sử dụng trải nghiệm khách hàng được tùy chỉnh bởi trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận mức tăng 22% về tỷ lệ giữ chân khách hàng và tăng 49% cơ hội bán chéo. Bản đồ hành trình giúp bạn xác định các điểm khó khăn, nhưng lợi thế thực sự đến khi bạn có thể kết nối các bản đồ đó với bối cảnh công việc thực tế của mình. Đó chính là lúc ClickUp Brain phát huy tác dụng. Nó tích hợp các công việc, ghi chú, trò chuyện, dữ liệu CRM và kết nối phản hồi của khách hàng lại với nhau. Với Brain, bạn có thể lấy bất kỳ bản đồ hành trình khách hàng nào và ghi chú các 'thời điểm cần cá nhân hóa'. Brain phân tích phản hồi và ghi chú của nhóm để xác định các điểm tiếp xúc nơi một thông điệp tùy chỉnh, đề xuất sản phẩm hoặc hành động hỗ trợ có thể tạo ra tác động lớn nhất. Sử dụng ClickUp Brain để thêm tính cá nhân hóa vào việc lập bản đồ hành trình tùy chỉnh của bạn

3. Mẫu Bản đồ Câu chuyện

Mẫu Bản đồ Câu chuyện Miro tập trung vào việc chia nhỏ một ý tưởng sản phẩm lớn thành các bước nhỏ, dễ quản lý mà nhóm của bạn có thể thực hiện. Thay vì vội vàng bắt tay vào phát triển, mẫu này giúp nhóm xác định đối tượng người dùng, các hành động họ thực hiện và các giả định họ đưa ra, từ đó làm rõ bức tranh tổng thể.

Dựa trên Thói quen Khám phá Liên tục của Teresa Torres , phương pháp này giúp bạn biến các yêu cầu tính năng mơ hồ thành các câu chuyện người dùng có cấu trúc, từ đó có thể ưu tiên và giảm thiểu rủi ro một cách tự tin.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo giả định trực tiếp từ bản đồ câu chuyện để phát hiện rủi ro sớm

Đánh giá những giả định đó bằng cách so sánh mức độ quan trọng với bằng chứng có sẵn

Giúp việc ra quyết định sản phẩm trở nên dễ dàng hơn bằng cách hướng nhóm của bạn đến những thay đổi mang lại giá trị cao nhất

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và các nhóm linh hoạt cần chuyển đổi nhu cầu của khách hàng thành các câu chuyện có thể thực hiện được trước khi bắt đầu phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ vẽ bản đồ các câu chuyện, hãy đang theo dõi chúng theo thời gian thực. Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để xem những câu chuyện người dùng nào đang được triển khai, những giả định nào chưa được kiểm chứng và nơi rủi ro tích tụ. Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về việc lập bản đồ hành trình khách hàng tùy chỉnh của bạn Kết hợp với ClickUp Brain để tóm tắt nhanh các cuộc phỏng vấn, phát hiện thông tin chi tiết và biến ghi chú thô thành các câu chuyện có thể thực hiện được. Cùng nhau, chúng giúp bản đồ hành trình của bạn trở nên thông minh và tự cập nhật.

4. Mẫu sơ đồ hành trình khách hàng tùy chỉnh

Để khám phá hành trình khách hàng một cách thực tế, Mẫu bảng câu chuyện Miro cho Hành trình Khách hàng là lựa chọn hàng đầu. Nó giúp bạn phác thảo toàn bộ câu chuyện xoay quanh những gì khách hàng nhìn thấy, cảm nhận và cần làm ở mỗi giai đoạn.

Từ quảng cáo đầu tiên mà họ chú ý đến email theo dõi sau khi mua hàng, mẫu này biến hành trình thành một bảng phân cảnh trực quan, nơi cảm xúc, hành động và điểm khó khăn được thể hiện từng cảnh, giúp các nhóm phát hiện ra những lỗ hổng và cơ hội cải thiện.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xác định các nhân vật khách hàng tùy chỉnh dựa trên đặc điểm dân số, nhu cầu và điểm đau trước khi lập bản đồ hành trình.

Phân chia hành trình thành các giai đoạn rõ ràng như Nhận thức, Xem xét, Mua hàng, Giao hàng và Sau khi mua hàng

Ghi lại cảm xúc, điểm tiếp xúc và hành động tùy chỉnh ở từng giai đoạn để có những thông tin sâu sắc hơn

Nhấn mạnh các cơ hội và khó khăn để hướng dẫn cải thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc giao tiếp

✅ Phù hợp cho: Các nhà chiến lược tiếp thị, nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và nhóm thành công cần có chế độ xem chi tiết về toàn bộ vòng đời khách hàng để nâng cao sự hài lòng và xây dựng lòng trung thành lâu dài.

5. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng tùy chỉnh

70% người tiêu dùng cho biết họ sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm/dịch vụ của đối thủ sau một trải nghiệm khách hàng kém. Điều này khiến lập bản đồ hành trình trở thành một kỹ năng sinh tồn hơn là một bài tập thiết kế để duy trì sự cạnh tranh.

Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng tùy chỉnh của Miro giúp bạn hình dung những gì khách hàng nhìn thấy và việc cần làm tại mỗi điểm tiếp xúc, cũng như các quy trình phía sau giúp tạo nên những khoảnh khắc đó. Bằng cách tích hợp các yếu tố như tính bền vững và tác động lâu dài, mẫu này giúp bạn vượt qua các bước hành trình đơn thuần để xác định những gì làm hài lòng khách hàng, nơi xảy ra ma sát và nơi có cơ hội cải thiện.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng hai làn bơi song song để so sánh các hành động hướng đến khách hàng với các quy trình hỗ trợ nội bộ một cách song song.

Theo dõi các đỉnh cao và điểm thấp về cảm xúc trong suốt hành trình với tính năng bản đồ cảm xúc tích hợp sẵn

Xuất bảng thành một bảng vẽ có thể chia sẻ cho các buổi workshop, phiên nghiên cứu hoặc đánh giá của các bên liên quan

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), nhà thiết kế dịch vụ và quản lý sản phẩm muốn kết nối các yếu tố giữa trải nghiệm khách hàng, quy trình làm việc nội bộ và sự phát triển bền vững của kinh doanh.

ClickUp Insight: Dữ liệu của chúng tôi cho thấy gần 40% chuyên gia cảm thấy áp lực phải theo dõi các mục sau mỗi cuộc họp. Việc duy trì động lực sau mỗi cuộc họp thật sự mệt mỏi. Với ClickUp, bạn có thể bỏ qua việc xử lý sau cuộc họp, đặc biệt là những phiên phỏng vấn người dùng kéo dài. Tự động chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các công việc hành động, giao công việc theo thời gian thực và giữ mọi người đồng bộ — mà không cần phải nhấc một ngón tay. Hãy để các quy trình làm việc xử lý việc theo dõi, giúp bạn tập trung vào bức tranh tổng thể.

6. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng Fly UX

Đặt vé máy bay có thể được coi như một hành trình nhỏ, từ việc tìm kiếm trên các trang web của hãng hàng không cho đến khi thanh toán vé. Mẫu bản đồ hành trình trải nghiệm khách hàng Miro Fly UX Customer Journey Map Template ban đầu được tạo ra như một phần của chứng chỉ Thiết kế Trải nghiệm Người dùng (UX) và ghi lại quy trình này từng bước một.

Nó sử dụng bố cục sạch sẽ, tối giản, nhấn mạnh vào mục tiêu, hành vi, bối cảnh, điểm đau và thậm chí cả những phát biểu thực tế của người dùng. Mặc dù dựa trên các bài kiểm tra khả dụng của ngành hàng không, thiết kế linh hoạt cho phép dễ dàng tùy chỉnh cho hầu hết các ngành nghề muốn vẽ ra các hành trình khách hàng chi tiết.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hình dung toàn bộ luồng đặt chỗ và thanh toán bằng các giai đoạn hành trình đã được cấu trúc sẵn

Sử dụng kết quả thử nghiệm khả dụng thực tế và trích dẫn từ khách hàng để củng cố bản đồ dựa trên bằng chứng.

Tùy chỉnh phông chữ, màu sắc và nhãn để điều chỉnh bản đồ hành trình cho các ngành nghề hoặc trường hợp sử dụng khác nhau

✅ Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, nhóm sản phẩm và nhà thiết kế dịch vụ có công việc trong các ngành du lịch, thương mại điện tử hoặc dịch vụ, cần một mẫu thực tiễn, dựa trên nghiên cứu để phân tích và cải thiện luồng người dùng.

📌 Bạn có biết? Nghiên cứu từ Viện Baymard cho thấy việc cải thiện thiết kế biểu mẫu trong luồng thanh toán, chẳng hạn như giảm số trường thông tin, có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử trung bình lên 35%. Đối với các hành trình đặt vé như vé máy bay, nơi biểu mẫu dài và nhiều bước là phổ biến, những điều chỉnh nhỏ về trải nghiệm người dùng (UX) có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong số lượng khách hàng hoàn thành quy trình.

7. Mẫu workshop lập bản đồ hành trình người dùng

Đôi khi cách tốt nhất để hiểu người dùng là tập hợp nhóm và cùng nhau vẽ bản đồ hành trình. Mẫu Workshop Bản đồ Hành trình Người dùng của Miro cung cấp cho bạn một luồng workshop sẵn có kéo dài hơn 90 phút, giúp phiên làm việc được tổ chức chặt chẽ và năng suất.

Với công cụ này, bạn có thể hướng dẫn nhóm của mình xác định nhân vật người dùng, đặt mục tiêu, vẽ sơ đồ các bước khóa và khám phá cơ hội trong cài đặt hợp tác. Thay vì những mảnh ghi chú rời rạc và ý tưởng chưa hoàn thiện, bạn sẽ có được một sơ đồ hành trình rõ ràng, được thống nhất mà mọi người có thể thực hiện.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tổ chức một buổi workshop sẵn có với tám bước hướng dẫn, từ phần giới thiệu đến kết thúc.

Thúc đẩy việc xây dựng nhân vật người dùng và các bài tập đồng cảm để khám phá mục tiêu và điểm khó khăn của người dùng

Kết nối các nhóm đa hàm trong quá trình brainstorming, lập bản đồ và thảo luận về các cơ hội.

Tổng hợp các thông tin chi tiết thành một bản đồ hành trình rõ ràng, có thể thực hiện được để định hướng các quyết định thiết kế.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia UX, lãnh đạo thiết kế và nhóm sản phẩm cần một phương pháp thực hành, hợp tác để đồng bộ hóa các bên liên quan và tạo ra các bản đồ hành trình toàn diện trong thời gian thực.

8. Mẫu "Tiếng nói của Khách hàng"

37% khách hàng cho rằng phản hồi khảo sát của họ không được coi là có giá trị hoặc xem xét nghiêm túc, và điều đó là một rủi ro lớn đối với bất kỳ thương hiệu nào. Mẫu Miro Voice of the Customer giúp khắc phục khoảng cách đó bằng cách thu thập phản hồi một cách có hệ thống và minh bạch, giúp khách hàng biết rằng tiếng nói của họ có giá trị.

Mẫu này tổ chức dữ liệu đầu vào thành các danh mục rõ ràng, giúp dễ dàng nhận diện các mẫu hành vi và đưa ra hành động phù hợp. Ngoài việc thu thập dữ liệu, mẫu này đảm bảo phản hồi được sử dụng để tạo ra những thay đổi thực sự. Bằng cách phân loại thông tin thành các chủ đề như nhu cầu, khó khăn và cơ hội, các nhóm có thể xác thực bản đồ hành trình, tinh chỉnh các điểm tiếp xúc và thiết kế trải nghiệm dựa trên bằng chứng thay vì giả định.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thu thập ý kiến khách hàng, kết quả khảo sát hoặc phản hồi tùy chỉnh về sản phẩm trực tiếp vào một bảng tổ chức.

Phân tích phản hồi một cách hợp tác để phát hiện các mẫu lặp lại hoặc khoảng trống trong dịch vụ của bạn

Kết nối những thông tin chi tiết với các nhân vật người mua và bản đồ hành trình khách hàng để làm giàu nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) tổng thể.

✅ Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, quản lý sản phẩm và nhóm marketing muốn đưa ra quyết định thiết kế và kinh doanh dựa trên phản hồi chân thực của khách hàng thay vì giả định.

⚡ Kho mẫu: Kết hợp các mẫu hành trình khách hàng tùy chỉnh với các mẫu biểu mẫu phản hồi tùy chỉnh để xem cả hành trình mà khách hàng đi qua và phản hồi mà họ cung cấp. Chúng hoạt động tốt nhất: Trước khi thực hiện các thay đổi lớn về trải nghiệm người dùng (UX), hãy đảm bảo rằng các quyết định được dựa trên phản hồi của khách hàng.

Sau khi lập bản đồ hành trình để xác nhận xem các điểm đau và cảm xúc có phản ánh đúng trải nghiệm thực tế của khách hàng hay không

Trong quá trình ra mắt sản phẩm, để thu thập ấn tượng ban đầu và phát hiện các điểm ma sát sớm

Ghi lại các tương tác sau khi onboarding hoặc hỗ trợ để đo lường sự hài lòng và cải thiện các điểm tiếp xúc.

9. Mẫu bản đồ điểm tiếp xúc khách hàng tùy chỉnh

Mỗi tương tác với khách hàng đều để lại dấu ấn, dù là một ấn tượng quảng cáo nhanh chóng, một cuộc trò chuyện với hỗ trợ hay trải nghiệm thanh toán. Mẫu bản đồ điểm tiếp xúc khách hàng Miro giúp bạn sắp xếp tất cả các tương tác đó, để bạn có thể thấy những điểm tiếp xúc nào hoạt động trơn tru và những điểm nào cần cải thiện.

Khác với các bản đồ hành trình tổng quát, mẫu này tập trung vào các kênh và bước cụ thể mà khách hàng gặp gỡ thương hiệu của bạn, giúp dễ dàng ưu tiên các cải tiến có tác động trực tiếp đến trải nghiệm của họ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Vẽ ra mọi điểm tiếp xúc tùy chỉnh qua các giai đoạn mua hàng như trước khi mua, trong quá trình mua và sau khi mua

Nổi bật những gì công việc và những gì cần cải thiện thông qua biểu diễn trực quan rõ ràng, giúp dễ dàng nhận biết cảm xúc của người dùng

Tạo nhiều đường dẫn khách hàng tùy chỉnh để xem cách các nhân vật khách hàng khác nhau tương tác với thương hiệu của bạn

Xuất hoặc trình bày bản đồ để thống nhất nhóm về các điểm tiếp xúc cần tối ưu hóa trước tiên

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), marketer và nhóm thành công muốn phân tích chi tiết các điểm tiếp xúc và tạo ra trải nghiệm nhất quán trên mọi kênh.

10. Mẫu theo dõi thông tin khách hàng tùy chỉnh

Trải nghiệm khách hàng tuyệt vời được xây dựng dựa trên những thông tin sâu sắc, và mẫu Miro Customer Insights Tracker Template đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ chúng. Nó hoạt động như một trung tâm tập trung nơi tất cả phản hồi của khách hàng, kết quả khảo sát, phát hiện về tính năng sử dụng và yêu cầu tính năng được thu thập. Sau đó, những thông tin này có thể được tổ chức, gắn thẻ và chuyển đổi thành những thông tin sâu sắc hướng dẫn quyết định sản phẩm. Với mẫu này, bạn sẽ có chế độ xem có cấu trúc giúp dễ dàng nhận ra điều gì quan trọng nhất đối với khách hàng và cách hành động dựa trên đó.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thu thập thông tin một cách có hệ thống từ các cuộc phỏng vấn, phiếu hỗ trợ, khảo sát và các phiên nghiên cứu

Gán thẻ và phân loại phản hồi theo chủ đề, mức độ khẩn cấp hoặc loại khách hàng để dễ dàng lọc

Hình dung thông tin chi tiết bằng cách sử dụng tính năng lọc và sắp xếp của Miro Bảng để nhanh chóng phát hiện các mẫu

Chia sẻ kết quả với các nhóm trong thời gian thực để đảm bảo sản phẩm, thiết kế và hỗ trợ luôn đồng bộ.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và nhóm thành công khách hàng muốn tập trung phản hồi, kết nối các dữ liệu khách hàng và đưa ra quyết định sản phẩm dựa trên bằng chứng.

⚡ Kho mẫu: Thu thập thông tin chi tiết về khách hàng chỉ là một nửa công việc. Nửa còn lại là đảm bảo đội ngũ bán hàng và hỗ trợ của bạn thực hiện chúng một cách nhất quán. Đó là lúc bạn cần một hệ thống CRM vững chắc. Thay vì thực hiện thủ công việc cần làm cài đặt hệ thống CRM của mình bằng các mẫu có sẵn được thiết kế để quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và giao dịch một cách hiệu quả hơn. Từ quy trình bán hàng đến công cụ theo dõi khách hàng, các mẫu CRM miễn phí này giúp nhóm của bạn có khởi đầu thuận lợi trong việc xây dựng các quy trình làm việc có cấu trúc và có thể mở rộng.

Giới hạn của Miro

Mặc dù Miro được khen ngợi vì khả năng hợp tác, mẫu và sự phong phú về mặt hình ảnh, vẫn có những lo ngại lặp lại từ người dùng. Đây là những giới hạn chính thường xuất hiện trong các đánh giá:

Hiệu suất bị ảnh hưởng trên các bảng lớn: Người dùng thường gặp phải tình trạng tải chậm, giật lag và vấn đề điều hướng khi bảng chứa quá nhiều khung, hình ảnh hoặc nội dung chi tiết.

Các tính năng tìm kiếm, lựa chọn và xuất dữ liệu bị giới hạn: Việc tìm kiếm nội dung cụ thể gặp khó khăn, và việc xuất các khung hình đã chọn hoặc sao chép các mục với độ chính xác cao bị giới hạn.

Đường cong học tập dốc cho các công cụ nâng cao: Các công việc đơn giản dễ thực hiện, nhưng người dùng cho biết các quy trình làm việc nâng cao, tích hợp hoặc tính năng AI đòi hỏi thời gian để làm quen hoặc hiểu rõ.

Giới hạn về kiểm soát phiên bản và tổ chức: Thiếu tính năng nhánh hoặc hệ thống phiên bản mạnh mẽ khiến việc đang theo dõi thay đổi trở nên khó khăn mà không cần sao chép bảng.

Lo ngại về tính ổn định/truy cập ngoại tuyến và sao lưu: Người dùng lo lắng về việc mất công việc do các vấn đề tải trang hoặc thiếu chức năng ngoại tuyến, mong muốn có các tùy chọn sao lưu mạnh mẽ hơn.

📚 Đọc thêm: Phần mềm và công cụ lập bản đồ hành trình khách hàng tốt nhất

Các mẫu hành trình khách hàng Miro tùy chỉnh

Trải nghiệm của khách hàng không nên là một bí ẩn không thể giải quyết. Nhưng khi phản hồi từ các cuộc phỏng vấn khách hàng được lưu trữ trong Notion, bản đồ hành trình người dùng bị chôn vùi trong Miro và các mục hành động được phân tán khắp email—bạn đang làm việc mù quáng.

ClickUp thay đổi điều đó. Đây là không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Bạn có thể kết nối hành trình khách hàng trực tiếp với các dự án, tác vụ, cột mốc và mục tiêu của nhóm trong cùng một không gian Làm việc ClickUp. Phát hiện điểm ma sát trong quá trình onboarding? Biến nó thành một công việc. Phát hiện sự sụt giảm sau các cuộc phỏng vấn khách hàng? Giao nó cho bộ phận thiết kế — ngay tại cùng một không gian làm việc. Do đó, ClickUp loại bỏ sự phân tán công việc để cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và đại lý làm việc cùng nhau.

Ngoài ra, ClickUp còn có thư viện với hơn 1.000 mẫu để bạn lựa chọn. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu hành trình khách hàng hàng đầu của ClickUp mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức như các giải pháp thông minh thay thế cho bảng Miro.

Mỗi mẫu được thiết kế để giúp việc lập bản đồ trở nên hợp tác hơn và có tính thực tiễn cao hơn. Hãy bắt đầu!

1. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung trải nghiệm của khách hàng từng bước một bằng cách sử dụng mẫu bản đồ hành trình khách hàng ClickUp.

Hiểu cách khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn là yếu tố cốt lõi để tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa. Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp giúp quá trình này trở nên có cấu trúc và có thể thực hiện được. Nó chia hành trình khách hàng thành các giai đoạn nhận thức, xem xét và chuyển đổi. Ở mỗi giai đoạn, nó cung cấp các gợi ý để vẽ bản đồ hành động của khách hàng, điểm tiếp xúc, trải nghiệm và giải pháp. Với tính linh hoạt tích hợp, bạn có thể làm giàu bản đồ trải nghiệm người dùng bằng các liên kết, ghi chú dán hoặc công cụ tích hợp, đảm bảo nó thích ứng mượt mà với quy trình làm việc của nhóm trong khi vẫn giữ cho toàn bộ chu kỳ sống rõ ràng và có thể theo dõi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi lại những gì khách hàng cảm nhận, gặp khó khăn và mong đợi ở từng giai đoạn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để kết nối các nhóm marketing, bán hàng và sản phẩm vào cùng một khung hình trực quan

Kết nối tài liệu, trang web hoặc tệp thiết kế trực tiếp với các điểm tiếp xúc để các nhóm có bối cảnh mà không cần rời khỏi bảng

Chuyển đổi những thông tin thu thập được thành thông điệp sắc bén hơn và trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa dựa trên các tương tác thực tế.

✅ Phù hợp cho: Quản lý trải nghiệm khách hàng, nhóm tiếp thị và các nhà chiến lược muốn tối ưu hóa tương tác với khách hàng và nâng cao sự trung thành thông qua chế độ xem toàn diện về hành trình từ đầu đến cuối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bản đồ hành trình trở nên mạnh mẽ nhất khi mọi người có thể xem và cùng nhau điều chỉnh. Với tính năng Bảng trắng trong ClickUp, nhóm của bạn có thể hợp tác trực quan theo thời gian thực bằng cách thêm ghi chú, vẽ kết nối và liên kết công việc trực tiếp từ bảng. Đây là một không gian linh hoạt nơi các nhóm marketing, bán hàng và sản phẩm có thể đồng bộ hóa thông tin về khách hàng một cách dễ dàng. Xem cách ClickUp Bảng trắng công việc tại đây:

2. Mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa toàn bộ nhóm của bạn xung quanh những điều quan trọng nhất đối với người dùng và thời điểm quan trọng với Mẫu Bản đồ Câu chuyện Người dùng ClickUp

Xây dựng sản phẩm tập trung vào khách hàng thường đòi hỏi nhiều hơn là chỉ liệt kê các công việc. Điều quan trọng là phải hiểu cách các công việc đó phù hợp với hành trình của khách hàng. Mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình này bằng cách cho phép các nhóm chia nhỏ các nhu cầu phức tạp của người dùng thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý.

Các nhóm có thể lập kế hoạch tính năng dựa trên cách người dùng thực sự tương tác với sản phẩm, đảm bảo các ưu tiên phát triển luôn phù hợp với hành vi và kết quả thực tế của khách hàng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia các câu chuyện người dùng lớn thành các công việc nhỏ hơn bằng các trường tùy chỉnh ClickUp như Hình mẫu người dùng và Mô tả vấn đề để kế hoạch có cấu trúc hơn

Xem cách mỗi tính năng hoặc bước ảnh hưởng đến người dùng cuối với chế độ xem Story Map View , giúp xác định rõ những thay đổi mang lại giá trị cao nhất.

Xác định các rào cản tiềm ẩn trước thời hạn bằng cách sử dụng chế độ xem Task Board View để đảm bảo các sprint diễn ra suôn sẻ.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm linh hoạt muốn ưu tiên phát triển sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm thông qua kế hoạch sprint có tổ chức.

3. Mẫu bảng trắng Bản đồ đồng cảm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hợp tác với nhóm bằng cách sử dụng mẫu bảng trắng ClickUp Empathy Map để ghi lại hành vi, khó khăn và mục tiêu tùy chỉnh của khách hàng

Khi bạn cần đặt mình vào vị trí của khách hàng và hiểu hành trình của họ từ góc độ cảm xúc và hành vi, mẫu bảng trắng ClickUp Empathy Map sẽ là công cụ hữu ích.

Nó tổ chức suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người dùng thành sáu phần hướng dẫn, bao gồm những gì họ nghĩ, nhìn thấy, nghe thấy, nói/việc cần làm, những khó khăn của họ và những lợi ích họ nhận được. Sự rõ ràng này giúp các nhóm không chỉ xác định được những gì khách hàng làm, mà còn lý do tại sao họ làm điều đó, từ đó đưa ra các chiến lược và giải pháp tập trung vào người dùng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi lại những thông tin chi tiết về cảm xúc, lo lắng và động lực của khách hàng để có chế độ xem thấu hiểu hơn về hành trình của họ

Phân biệt giữa các yếu tố gây khó chịu cho khách hàng tùy chỉnh và các yếu tố thành công để ưu tiên cải thiện một cách hiệu quả

Sử dụng ghi chú dán, chế độ xem bảng và tính năng phân loại để các đội nhóm có thể brainstorm và thống nhất về nhu cầu của người dùng cùng nhau

Chuyển đổi quan sát thành công việc, xác định ưu tiên và phân công trách nhiệm để đảm bảo các giải pháp không chỉ dừng lại ở lý thuyết.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX và nhóm sản phẩm muốn đánh giá các điểm khó khăn của khách hàng và biến chúng thành các cải tiến có thể thực hiện được.

📌 Bạn có biết? Khi khách hàng cảm thấy nhân viên hỗ trợ thể hiện sự đồng cảm chân thành trong cuộc gọi hỗ trợ, điểm hài lòng tăng 35%. Điều đó có nghĩa là: Sự đồng cảm có tác động trực tiếp đến sự trung thành của khách hàng tùy chỉnh

Việc lập bản đồ các điểm tiếp xúc cảm xúc có thể giúp xác định nơi sự đồng cảm quan trọng nhất.

Thêm đào tạo về sự đồng cảm hoặc kịch bản có thể biến các điểm gây khó khăn thành những khoảnh khắc tích cực

4. Mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi vị trí của khách hàng trong quy trình bán hàng nhanh hơn với mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng

Gần 80% người tiêu dùng sẽ không quay lại sau một trải nghiệm sau mua hàng tồi tệ. Mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng ClickUp giúp các nhóm lập bản đồ cho từng giai đoạn của trải nghiệm sau mua hàng, đảm bảo khách hàng nhận được giá trị và hỗ trợ nhất quán.

Với các tính năng cho phép đang theo dõi dữ liệu khách hàng, giám sát mức độ hài lòng và kế hoạch tiếp cận chủ động, mẫu này cung cấp cho doanh nghiệp một phương pháp tiếp cận có cấu trúc để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Đang theo dõi khách hàng theo các giai đoạn onboarding, giữ chân, hỗ trợ liên tục hoặc trạng thái không hoạt động để có hiển thị rõ ràng hơn.

Lưu trữ các thông tin khóa như thông tin liên hệ, loại dịch vụ, giá cả đã thỏa thuận và tiến độ để truy cập nhanh chóng

Xác định mục tiêu liên quan đến sự hài lòng của khách hàng và đang theo dõi chúng bằng ClickUp Goals để đảm bảo sự đồng bộ với các chỉ số thành công.

Sử dụng ClickUp Tự động hóa để cài đặt nhắc nhở, đo lường mức độ hài lòng và đánh dấu các khu vực cần điều chỉnh

✅ Phù hợp cho: Quản lý thành công khách hàng và đội ngũ hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng, sự hài lòng và xây dựng khách hàng trung thành thông qua kế hoạch thành công có cấu trúc.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý khách hàng và đang theo dõi tốt nhất

5. Mẫu Voice Of The Customer của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập, tổ chức và phân tích phản hồi của khách hàng với mẫu ClickUp Voice of the Customer

Mẫu "Voice Of The Customer" của ClickUp là một phương pháp có cấu trúc để lắng nghe người dùng và chuyển đổi phản hồi của họ thành các hành động có ý nghĩa. Mẫu này tập trung tất cả các thông tin thu thập được từ email, khảo sát hoặc phỏng vấn khách hàng vào một bảng trực quan.

Nó cũng đảm bảo rằng mọi phản hồi thu thập được đều trải qua quy trình tiêu chuẩn hóa. Với các luồng công việc theo phong cách Kanban và các chế độ xem tùy chỉnh, bạn có thể tổ chức các yêu cầu, phân tích các mẫu lặp lại và giao các công việc theo dõi cho các nhóm phù hợp. Nhờ đó, tiếng nói của khách hàng không chỉ được lắng nghe mà còn tích cực định hình các quyết định, cập nhật sản phẩm và chiến lược.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Thu thập thông tin từ các cuộc khảo sát, cuộc gọi hỗ trợ và đánh giá sản phẩm, và đang theo dõi chúng tại một nơi trung tâm

Sử dụng chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách của ClickUp để phát hiện các vấn đề hoặc yêu cầu lặp lại và phác thảo quy trình giải quyết.

Giao công việc, thêm ưu tiên và đang theo dõi trạng thái để mọi vấn đề của khách hàng đều dẫn đến một bước rõ ràng.

Sử dụng các trường tùy chỉnh như Nhu cầu của khách hàng, Nguồn VoC và Giải pháp để ưu tiên các cải tiến.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm, trải nghiệm người dùng (UX) và thành công của khách hàng muốn thu thập và hành động dựa trên phản hồi của khách hàng một cách có hệ thống để tăng cường sự trung thành và cải thiện trải nghiệm người dùng.

6. Mẫu mô tả vấn đề của khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Biến các vấn đề tùy chỉnh của khách hàng thành cơ hội đổi mới bằng cách sử dụng mẫu Tuyên bố Vấn đề Khách hàng tùy chỉnh của ClickUp

Hiểu rõ những điểm khó khăn của khách hàng là bước đầu tiên để xây dựng các sản phẩm thực sự giải quyết các vấn đề thực tế. Mẫu Tuyên bố Vấn đề Khách hàng của ClickUp giúp bạn ghi nhận các vấn đề lặp lại của khách hàng, tổ chức chúng thành các tuyên bố rõ ràng và giải quyết chúng.

Bằng cách phân tích các vấn đề đến nguyên nhân gốc rễ và cung cấp thông tin bối cảnh, mẫu này đảm bảo nhóm của bạn tập trung vào giải quyết những thách thức cấp bách nhất. Nó giúp quá trình giải quyết vấn đề dựa trên bằng chứng và ngăn chặn nhóm lãng phí thời gian vào những giả định.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi chép hồ sơ khách hàng với các chi tiết như đặc điểm nhân khẩu học, mục tiêu và kỳ vọng của khách hàng để đặt mọi vấn đề vào bối cảnh cụ thể.

Sắp xếp các điểm khó khăn vào các tab hoặc danh mục để tránh bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào

Kết nối các vấn đề với các mục trong danh sách công việc hoặc tính năng sản phẩm để đảm bảo các giải pháp phù hợp với quá trình phát triển.

Thêm xác thực thông qua phản hồi, khiếu nại hoặc nhật ký phiên để ưu tiên các vấn đề thực tế

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ sản phẩm, startup SaaS và nhân viên hỗ trợ khách hàng muốn ghi chép chi tiết các thách thức của khách hàng và biến chúng thành các giải pháp khả thi.

🎁 Bonus: Viết các tuyên bố vấn đề của khách hàng một cách rõ ràng có thể gây rối vì bạn phải ghi lại chi tiết nhanh chóng, giữ nguyên bối cảnh và đảm bảo bản dịch chính xác. Tất cả điều này đều có thể thực hiện được với Brain MAX Talk-to-Text, cho phép bạn chuyển đổi ngay lập tức phản hồi, ghi chú hoặc ý tưởng bằng giọng nói thành văn bản sạch sẽ, có cấu trúc. Sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của ClickUp Brain MAX để biến suy nghĩ của bạn thành các ghi chú có cấu trúc.

7. Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải mẫu miễn phí Xây dựng luồng onboarding nhất quán và miễn phí với mẫu onboarding khách hàng ClickUp

Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm cung cấp quy trình onboarding mượt mà và cá nhân hóa cho từng khách hàng. Bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh như Loại Khách hàng, Gói Dịch vụ và Ngày Gọi Onboarding, bạn có thể tùy chỉnh hành trình onboarding cho từng khách hàng.

Ngoài việc cá nhân hóa, nó còn tập trung vào bối cảnh của khách hàng để các nhóm bán hàng, dịch vụ và sản phẩm luôn đồng bộ trong suốt hành trình. Bằng cách giảm thiểu rào cản thông qua các kịch bản tự động kích hoạt và các bước theo dõi tự động hóa, khách hàng cảm thấy được hỗ trợ và tự tin ngay từ đầu.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng các biểu mẫu có sẵn để thu thập thông tin ban đầu và giảm thiểu việc trao đổi qua lại.

Đang theo dõi các công việc và trạng thái với các danh sách công việc có cấu trúc bao quát mọi bước trong quy trình onboarding từ giai đoạn tiếp nhận đến khởi động.

Tập trung kiến thức bằng cách lưu trữ hướng dẫn thương hiệu, thông tin liên hệ quan trọng và ghi chú dự án trong các tài liệu chia sẻ.

Tự động hóa quy trình làm việc để kích hoạt các bước theo dõi, phân công công việc chuẩn bị và đảm bảo việc chuyển giao khách hàng được thực hiện đúng thời hạn.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm cung cấp dịch vụ quản lý nhiều loại khách hàng khác nhau, cần một hệ thống tập trung, tự động hóa để tối ưu hóa quy trình onboarding, đang theo dõi tiến độ và mở rộng quy mô một cách nhất quán.

8. Mẫu quy trình xử lý khiếu nại dịch vụ khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến vấn đề thành trải nghiệm tích cực thông qua mẫu nâng cấp dịch vụ khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Xử lý các trường hợp khẩn cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả có thể quyết định thành công hay thất bại của trải nghiệm khách hàng. Mẫu xử lý khẩn cấp hỗ trợ khách hàng ClickUp cung cấp một hệ thống để ghi nhận, đang theo dõi và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn.

Từ việc chuyển các phiếu yêu cầu khẩn cấp đến đúng người phụ trách đến việc duy trì sự hiển thị của các cập nhật trong tất cả các bộ phận, nó đảm bảo mọi trường hợp khẩn cấp được xử lý một cách nhất quán. Nó cũng giúp các nhóm tiêu chuẩn hóa phản hồi, thiết lập trạng thái rõ ràng và theo dõi các cam kết dịch vụ (SLAs), để các vấn đề quan trọng luôn được hiển thị.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tự động chuyển các vé ưu tiên cao đến đúng nhóm hoặc quản lý để xử lý nhanh chóng

Tiêu chuẩn hóa phản hồi bằng các biểu mẫu tích hợp sẵn và câu trả lời mẫu để cải thiện tốc độ giải quyết vấn đề

Theo dõi các vấn đề quan trọng theo thời gian thực với bảng điều khiển nâng cấp và đang theo dõi SLA

Giảm thiểu các trường hợp nâng cấp lặp lại bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ thông qua dữ liệu nâng cấp có cấu trúc

✅ Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng hoặc dịch vụ xử lý các yêu cầu quan trọng và cần một hệ thống rõ ràng, tự động hóa để giải quyết các trường hợp khẩn cấp mà không gây trì hoãn.

🎥 Xem: Cách sử dụng AI trong dịch vụ khách hàng?

📚 Đọc thêm: Các công cụ tốt nhất cho dịch vụ khách hàng xuất sắc

9. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các giao dịch diễn ra suôn sẻ bằng cách quản lý từng bước trong hành trình bán hàng của bạn với mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp Sales Pipeline Template

Mẫu quy trình bán hàng ClickUp cung cấp cho nhóm bán hàng sự hiển thị toàn diện về các cơ hội bán hàng, giao dịch và tiềm năng doanh thu. Mẫu này tích hợp tất cả thông tin vào một quy trình bán hàng duy nhất, có thể tùy chỉnh, giúp bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng, ưu tiên các cơ hội nóng và dự báo doanh số với độ chính xác cao hơn.

Nó không chỉ giúp nhân viên bán hàng đưa khách hàng tiềm năng qua từng giai đoạn mà còn đảm bảo quản lý có cái nhìn tổng quan rõ ràng về phễu bán hàng. Với các giai đoạn kéo và thả, quy trình làm việc tự động hóa và trạng thái tùy chỉnh, mẫu này loại bỏ sự lộn xộn và giúp nhóm của bạn tập trung vào các giao dịch ưu tiên cao.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi mọi khách hàng tiềm năng từ lần tiếp xúc ban đầu đến khi giao dịch đã đóng trên một bảng điều khiển trực quan duy nhất

Ưu tiên các khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ cấp bách, giá trị tiềm năng hoặc các quy tắc tùy chỉnh do nhóm của bạn cài đặt

Tự động hóa các tác vụ lặp lại như nhắc nhở theo dõi hoặc kích hoạt email để tiết kiệm thời gian

Tùy chỉnh trạng thái (ví dụ: đã xác nhận, demo, đề xuất, đã đóng) và các chế độ xem để có sự linh hoạt tối đa

✅ Phù hợp cho: Quản lý bán hàng và nhóm bán hàng đang tìm kiếm một hệ thống đáng tin cậy để quản lý khách hàng tiềm năng, cải thiện dự báo và đóng giao dịch nhanh hơn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một quy trình bán hàng mạnh mẽ chỉ tốt như dữ liệu hỗ trợ nó, và đó chính là lúc CRM của bạn phát huy tác dụng. CRM hoạt động như trung tâm điều phối để theo dõi mọi khách hàng tiềm năng, giao dịch và điểm tiếp xúc, đảm bảo quy trình bán hàng của bạn luôn chính xác và có thể thực thi. Bằng cách chọn phần mềm CRM tốt nhất và cài đặt để tự động hóa quy trình làm việc CRM của bạn, bạn có thể cập nhật trạng thái khách hàng tiềm năng ngay lập tức, giao công việc theo dõi và đồng bộ dữ liệu giữa các nhóm mà không cần nỗ lực thủ công.

10. Mẫu DMAIC của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng quản lý chu kỳ Định nghĩa, Đo lường, Phân tích, Cải thiện và Kiểm soát với mẫu ClickUp DMAIC.

Cải thiện quy trình kinh doanh thường cảm thấy hỗn loạn, nhưng mẫu ClickUp DMAIC đơn giản hóa quy trình này với phương pháp có cấu trúc, lấy cảm hứng từ Six Sigma. DMAIC là viết tắt của ‘Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải thiện và Kiểm soát’, và mẫu này cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng để thực hiện từng bước mà không bị rối loạn.

Bạn có thể xác định rõ vấn đề, đang theo dõi các chỉ số KPI, phân tích nguyên nhân gốc rễ, brainstorm các cải tiến và cài đặt các biện pháp kiểm soát để duy trì thành công. Kết quả là một khung làm việc có thể lặp lại không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn củng cố các quy trình làm việc lâu dài.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi các chỉ số KPI và kết quả bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, ghi chú dán và các biểu đồ có mã màu sắc.

Hợp tác trực tuyến trên bảng trắng để phân tích dữ liệu và thử nghiệm các giải pháp cùng nhau

Tạo các quy trình làm việc có thể lặp lại để theo dõi sự cải thiện và ngăn chặn các vấn đề tái phát

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn áp dụng phương pháp hệ thống, từng bước để giải quyết các vấn đề kém hiệu quả và cải thiện quy trình kinh doanh với kết quả đo lường được.

Tối ưu hóa hành trình khách hàng tùy chỉnh với ClickUp

Việc tạo bản đồ hành trình khách hàng tùy chỉnh hoặc cải thiện quy trình kinh doanh không nhất thiết phải phức tạp.

Với các mẫu hành trình khách hàng sẵn sàng sử dụng của ClickUp, bạn sẽ có được các công cụ đơn giản, có cấu trúc giúp loại bỏ sự phỏng đoán và tiết kiệm hàng giờ nỗ lực thủ công.

Chúng giúp bạn tổ chức ý tưởng, đang theo dõi công việc và đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều đồng bộ. Chúng cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc mà bạn có thể tùy chỉnh theo quy trình làm việc của mình. Nhờ đó, bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất, tức là mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời và phát triển kinh doanh một cách tự tin.

