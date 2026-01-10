nTask vs. ClickUp: Công cụ quản lý dự án nào tốt hơn?

Bạn đã xây dựng một nhóm, thu hút được một số khách hàng và các dự án cuối cùng cũng bắt đầu đổ về. Trước khi bạn nhận ra, phần khó khăn nhất không còn là việc thu hút công việc; mà là duy trì sự tổ chức cho chúng.

Khi các việc cần làm đơn giản trở thành dự án phức tạp, đã đến lúc cần một cấu trúc thực sự. Đã đến lúc sử dụng một nền tảng quản lý dự án mạnh mẽ hoạt động theo cách bạn làm việc. Và đối với nhiều nhóm, sự lựa chọn thường nằm giữa nTask và ClickUp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích sự khác biệt giữa nTask và ClickUp, so sánh các tính năng của chúng và xem cái nào có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm.

ClickUp vs. nTask: So sánh nhanh

Dưới đây là so sánh nhanh giữa hai công cụ trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích chi tiết:

Tiêu chí ClickUp nTask Tùy chỉnh Các quy trình làm việc, bảng điều khiển, quyền truy cập, loại công việc và mẫu quản lý công việc có thể tùy chỉnh cao. Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn so với ClickUp Số lượt xem Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Biểu đồ Gantt , Dòng thời gian, Bảng, Bản đồ Tư duy Mẫu dự án : Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Biểu đồ Gantt Tự động hóa Các tính năng tự động hóa mạnh mẽ và mẫu có sẵn Tự động hóa cơ bản Tích hợp Hỗ trợ rộng rãi: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub và nhiều hơn nữa. Hỗ trợ giới hạn: Slack, Lịch Google, Outlook và Zoom Quản lý công việc Tạo công việc nâng cao, phụ thuộc, ưu tiên, theo dõi thời gian, nhắc nhở Quản lý công việc cơ bản, phụ thuộc, theo dõi thời gian Công cụ hợp tác Tính năng trò chuyện tích hợp, chia sẻ tài liệu, bình luận và hợp tác thời gian thực. Bình luận, quản lý cuộc họp, tệp đính kèm Báo cáo và bảng điều khiển Bảng điều khiển phong phú, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), báo cáo tùy chỉnh, đang theo dõi tiến độ mục tiêu và dự án. Bảng điều khiển báo cáo giới hạn Hỗ trợ trên thiết bị di động Web, iOS, Android Web, iOS, Android Đường cong học tập Phức tạp hơn (do các tính năng nâng cao và độ sâu) Dễ sử dụng hơn cho người mới bắt đầu, quy trình onboarding đơn giản hơn.

ClickUp là gì?

Công việc ngày nay đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta bị phân tán trên các công cụ không kết nối. Điều này gây ra tình trạng "Work Sprawl", khiến chúng ta mất 61% thời gian để tìm kiếm thông tin và làm chậm công việc.

ClickUp giải quyết vấn đề này với không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện của bạn trong một nơi duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI bối cảnh giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Tính năng của ClickUp

Khi công việc và ngữ cảnh được chia sẻ trên nhiều công cụ khác nhau, bạn phải liên tục chuyển đổi ngữ cảnh để hoàn thành công việc. Việc chuyển đổi tab liên tục này làm mất tập trung, dẫn đến công việc trùng lặp và tạo ra những rào cản vô hình tích tụ theo thời gian. Hãy xem cách phần mềm quản lý dự án miễn phí của ClickUp giải quyết những vấn đề này.

Tính năng #1: Khả năng quản lý dự án

Giải pháp Quản lý Dự án của ClickUp phù hợp với mọi nhóm, quy trình làm việc hoặc kích thước dự án. Dù bạn đang quản lý việc ra mắt dự án, chu kỳ sprint, sản phẩm giao cho khách hàng hay dự án vận hành nội bộ, ClickUp sẽ tập hợp mọi thứ vào một không gian làm việc kết nối.

Đối với việc thực thi, bạn có nhiệm vụ ClickUp. Hãy xem chúng như các đơn vị công việc riêng lẻ mà bạn có thể giao, theo dõi và đo lường.

Phân chia các dự án lớn thành các bước nhỏ, dễ thực hiện với nhiệm vụ ClickUp

Giả sử bạn là nhà sáng lập startup đang có kế hoạch ra mắt sản phẩm. Bạn có thể tạo một công việc cho mỗi cột mốc quan trọng, như ‘Hoàn thiện nội dung trang đích’, ‘Kiểm tra demo sản phẩm’ hoặc ‘Lên lịch email ra mắt’.

Trong mỗi công việc, bạn có thể thêm hướng dẫn chi tiết, giao cho nhiều đồng nghiệp, đặt hạn chót, theo dõi thời gian và đính kèm tài liệu hoặc liên kết liên quan để cung cấp bối cảnh. Nếu muốn chia nhỏ công việc, bạn có thể thêm các công việc con cho từng bước, ví dụ như viết nội dung, kiểm tra với bộ phận pháp lý và phê duyệt cuối cùng.

Và điều tuyệt vời nhất? Bạn không cần phải làm bất kỳ việc gì thủ công! Bạn có thể sử dụng:

Tạo công việc bằng AI để chuyển đổi bất kỳ tin nhắn nào trong chuỗi trò chuyện bên trong ClickUp thành một công việc.

Tự động tạo công việc từ trò chuyện, tài liệu và nhiều nguồn khác thông qua ClickUp AI.

Tính năng AI Autofill tự động điền các thuộc tính công việc như mức độ ưu tiên, người được giao nhiệm vụ và nhiều hơn nữa.

Các trường AI để tự động tóm tắt, phân loại và chia sẻ cập nhật tiến độ công việc.

Tất cả điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý công việc, giúp bạn đạt được tiến độ thực sự.

Nghe chia sẻ từ Dane Dusthimer của RevPartners:

Nếu không có ClickUp, chúng tôi sẽ không thể nhanh chóng nhận ra những lỗ hổng trong công việc và quy trình. Khả năng xem các công việc không có ngày đáo hạn, công việc quá hạn, công việc không có điểm sprint và công việc không có người được giao giúp tôi duy trì động lực tiến triển giữa các nhóm và dự án. Những chỉ số này không có sẵn trong phần lớn các phần mềm quản lý dự án khác.

Tính năng #2: Khả năng AI và tự động hóa

ClickUp tự hào sở hữu trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc toàn diện và nhạy bén với ngữ cảnh nhất trên thế giới, ClickUp Brain. Được thiết kế để hiểu các dự án, tài liệu, công việc, cuộc họp và thậm chí cả động lực của nhóm, nó kết nối các thông tin để tìm ra những thông tin liên quan từ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn. Với Brain là trợ lý AI của bạn, bạn không cần phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin một cách thủ công.

Sử dụng ClickUp Brain để tiết kiệm ít nhất một ngày mỗi tuần:

Biến thông tin thành hành động bằng cách tạo công việc, cập nhật trạng thái, giao nhiệm vụ cho người phụ trách hoặc soạn thảo tài liệu trực tiếp từ phản hồi của AI.

Tổng hợp và tóm tắt thông tin trên toàn bộ không gian làm việc của bạn—từ các chuỗi bình luận dài, ghi chú cuộc họp đến toàn bộ dự án.

Hỏi ClickUp Brain để nhận cập nhật tiến độ về bất kỳ tác vụ nào trong không gian làm việc của bạn

Soạn thảo, chỉnh sửa và tùy chỉnh nội dung theo ngữ cảnh, dù đó là cập nhật dự án, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRDs) hay thông điệp cho các bên liên quan dựa trên công việc thực tế của bạn.

Cần nhanh chóng cập nhật một công việc mà bạn không tham gia? Chỉ cần hỏi ClickUp Brain. Muốn tạo kế hoạch dự án từ một câu duy nhất? Đã xong. Bạn thậm chí có thể chạy tự động hóa quy trình làm việc và cập nhật bảng điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sử dụng ClickUp BrainGPT để duyệt và quản lý công việc trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Nâng cao hiệu quả với ClickUp BrainGPT. Nó tập trung trí tuệ nhân tạo (AI) trên ClickUp và các công cụ của bên thứ ba như Google Drive, Notion và GitHub, giúp bạn tìm kiếm mọi thứ, thực hiện hành động trên nhiều nền tảng và loại bỏ sự rối ren khi sử dụng nhiều công cụ AI không kết nối (còn gọi là AI Sprawl ). Ngoài ra, còn có tính năng Talk to Text cho những lúc bạn muốn đọc lệnh, email và văn bản thay vì gõ tay!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp, bạn không bị giới hạn bởi một mô hình AI duy nhất. ClickUp Brain cho phép bạn lựa chọn giữa ChatGPT, Claude, Gemini và các mô hình khác để phù hợp với các công việc dự án khác nhau.

Tạo các quy tắc tự động hóa ClickUp tùy chỉnh với 'nếu điều này xảy ra, thì làm điều đó'

Kết hợp các tính năng này với ClickUp Tự động hóa và ClickUp Super Agents, bạn sẽ có một bộ đôi giúp công việc diễn ra tự động.

Các quy trình tự động hóa xử lý các quy trình làm việc dựa trên quy tắc ở quy mô lớn, kích hoạt cập nhật ngay khi các điều kiện được đáp ứng. Các Super Agents đi xa hơn, phân tích ngữ cảnh, đưa ra quyết định và thực hiện hành động trên các công việc, tài liệu và công cụ.

Ví dụ, bạn là một quản lý dự án đang giám sát việc ra mắt sản phẩm đa chức năng. Bạn có thể tạo một quy trình tự động hóa để ngay lập tức giao công việc cho nhà thiết kế khi một công việc nội dung chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng để thiết kế’. Một Super Agent sẽ làm điều đó tốt hơn nữa — kiểm tra bản mô tả công việc để phát hiện các thông tin thiếu sót, đánh dấu các yêu cầu không rõ ràng, gắn thẻ các bên liên quan phù hợp để làm rõ và cập nhật dòng thời gian nếu phát hiện trễ hẹn — để dự án luôn đi đúng hướng mà bạn không cần phải làm người điều phối.

Cùng nhau, các tính năng tự động hóa đảm bảo tính nhất quán, trong khi các Super Agents thích ứng thông minh — giúp công việc thường xuyên tự động hóa, còn công việc phức tạp vẫn được xử lý nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về Super Agents tại đây:

Tính năng #3: Tính năng giao tiếp

ClickUp Chat kết hợp giao tiếp và công việc trong một nền tảng duy nhất. Khác với các công cụ trò chuyện truyền thống hoạt động bên ngoài quy trình làm việc của dự án, ClickUp Chat được tích hợp hoàn toàn, giúp các cuộc thảo luận tự nhiên kết nối với các công việc, tài liệu và thời hạn.

Bạn có thể tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn, liên kết cuộc hội thoại với các thư mục hoặc dự án cụ thể, và tổ chức các cuộc hội thoại theo nhóm, chức năng hoặc dự án.

Quản lý giao tiếp nội bộ và ngoại bộ một cách dễ dàng với ClickUp Trò chuyện

Giả sử đội ngũ sản phẩm và tiếp thị của bạn đang hoàn thiện kế hoạch ra mắt sản phẩm. Trong một cuộc trò chuyện về dòng thời gian của dự án, ai đó đề cập rằng nội dung sáng tạo trên mạng xã hội vẫn đang chờ phê duyệt. Với ClickUp Chat, bạn có thể ngay lập tức chuyển tin nhắn đó thành một công việc, giao cho đồng nghiệp phù hợp và liên kết nó với thư mục ‘Launch Campaign’, mà không cần rời khỏi chủ đề trò chuyện.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các kênh trò chuyện ClickUp để nhận cập nhật ngay lập tức

Chat, được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, cũng có thể tạo ra các tóm tắt thông minh về các cuộc hội thoại mà bạn đã bỏ lỡ, trích xuất các quyết định quan trọng và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo. Bạn có thể yêu cầu AI soạn thảo các tin nhắn theo dõi, gắn thẻ các bên liên quan và tóm tắt nội dung của các cuộc gọi thoại hoặc video.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi văn bản không hiệu quả, hãy chuyển sang ClickUp SyncUps để thực hiện cuộc gọi âm thanh-video thời gian thực với nhóm của bạn. Trợ lý ghi chú AI của ClickUp thậm chí có thể ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc gọi cho bạn, giúp bạn tập trung hoàn toàn vào cuộc thảo luận!

Tính năng #4: Theo dõi thời gian

Khi thời hạn đến gần, câu hỏi thường đặt ra là: ‘Chúng ta có đang dành thời gian vào những việc đúng đắn không?’

ClickUp Dự án Theo dõi thời gian giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Nền tảng cho phép bạn bắt đầu và dừng đồng hồ bấm giờ từ bất kỳ đâu: máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt.

Thích ghi chép giờ làm việc sau khi hoàn thành? Việc cần làm là ghi chép đến từng phút cuối cùng.

Theo dõi cách nhóm của bạn sử dụng thời gian với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp.

Giả sử bạn là nhà sáng lập startup đang quản lý công việc cho một nhóm nhỏ nhưng linh hoạt. Mỗi thành viên trong nhóm theo dõi công việc và thời gian dành cho từng công việc. Vào cuối tuần, bạn có thể xem bảng chấm công, xem phân phối thời gian theo từng bộ phận và so sánh với ước lượng thời gian để xác định các điểm nghẽn hoặc phân bổ không hợp lý.

Cần lập hóa đơn cho khách hàng hoặc giải thích dòng thời gian cho các bên liên quan? Sử dụng bảng điều khiển và bảng chấm công của ClickUp để tạo các báo cáo chi tiết, trực quan theo công việc, dự án hoặc thành viên trong nhóm.

📮ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem thống nhất. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Những gánh nặng hành chính không cần thiết, những thông tin quan trọng bị bỏ lỡ và sự không đồng bộ. Với Không gian Làm việc tất cả trong một của ClickUp, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất ngay khi cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một Không gian Làm việc ClickUp thống nhất, sử dụng các mẫu quản lý dự án tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Giá cả của ClickUp

nTask là gì?

qua nTask

nTask là một nền tảng đám mây được thiết kế cho quản lý dự án và công việc, hợp tác và tổ chức quy trình làm việc.

nTask nổi bật nhờ giao diện thân thiện với người dùng và giá cả phải chăng, giúp nó trở nên phù hợp với các freelancer, doanh nghiệp nhỏ và các nhóm đang phát triển trong nhiều ngành nghề khác nhau. Nền tảng này hỗ trợ cả phương pháp quản lý dự án linh hoạt (agile) và truyền thống.

🧠 Thực tế thú vị: Một nghiên cứu fMRI cho thấy mỗi lần bạn chuyển đổi công việc, não bộ phải làm việc vất vả hơn để thích nghi. Nó kích hoạt các trung tâm điều khiển để reset và tập trung lại, điều này làm chậm quá trình công việc và tăng nguy cơ mắc lỗi.

Tính năng của nTask

Đối với các nhóm cần sự tổ chức mà không phức tạp, nTask cung cấp trải nghiệm quản lý dự án đơn giản và trực quan. Hãy cùng khám phá một số tính năng nổi bật của nó.

Tính năng #1: Theo dõi rủi ro và vấn đề

Đang theo dõi các vấn đề chưa giải quyết và lỗi đã sửa với nTask

nTask có các công cụ tích hợp sẵn để theo dõi rủi ro và vấn đề. Bạn có thể ghi lại lỗi hoặc các vấn đề cản trở, gán mức độ nghiêm trọng và đặt thời hạn giải quyết. Thậm chí còn có ma trận rủi ro và sổ đăng ký đầy đủ nếu bạn đang làm việc trong môi trường dự án có rủi ro cao.

Giả sử bạn đang phát triển một ứng dụng mới. Bạn có thể theo dõi các sự cố tiềm ẩn của API, vấn đề về khả năng xử lý của nhóm hoặc các vấn đề tuân thủ trong một nơi duy nhất và thực hiện các hành động cần thiết.

Tính năng #2: Quản lý cuộc họp

Theo dõi các cuộc họp liên bộ phận với công cụ quản lý cuộc họp của nTask

Các cuộc họp trong nTask là không gian làm việc có thể theo dõi đầy đủ. Bạn có thể tạo lịch trình, ghi chú trực tiếp, giao mục nhiệm vụ và xem lại biên bản ngay trong ứng dụng.

Đang lên kế hoạch cho buổi đánh giá sprint hoặc kiểm tra tiến độ? Hãy cài đặt để lặp lại hàng tuần, kết nối với Lịch Google và chèn liên kết Zoom trực tiếp vào lời mời cuộc họp. Điều này giúp mọi thứ được kết nối mà không cần phải lục lọi qua các chủ đề email.

Tính năng #3: Tính năng hợp tác nhóm

Hợp tác mượt mà với các nhóm nội bộ trong nTask

Tính năng trò chuyện trong ứng dụng và bình luận cấp độ công việc đảm bảo các cuộc hội thoại luôn gắn liền với công việc. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc băn khoăn không biết ai đã để lại phản hồi ở đâu. Các nhóm có thể sử dụng @đề cập, tải lên tệp tin hoặc trả lời trực tiếp dưới một công việc.

Kết hợp các tính năng hợp tác nhóm này với không gian làm việc tùy chỉnh và quyền truy cập theo vai trò, bạn có thể dễ dàng mời đúng người tham gia vào các chi tiết cụ thể.

Giá cả của nTask

Miễn phí

Hàng tháng: $4/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $12/tháng mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

ClickUp vs. nTask: So sánh tính năng

Cả ClickUp và nTask đều hứa hẹn sẽ đơn giản hóa việc lập kế hoạch, tăng cường năng suất và duy trì sự đồng bộ cho các nhóm. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn các tính năng, sự khác biệt trở nên rõ ràng.

Hãy cùng khám phá cách các công cụ quản lý công việc này thể hiện ưu điểm trong các hạng mục khác nhau. 👇

Tính năng #1: Tính linh hoạt trong quản lý dự án

Cả ClickUp và nTask đều cung cấp các công cụ quản lý dự án cơ bản mà bạn mong đợi. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng mở rộng và linh hoạt của chúng khi nhu cầu quản lý dự án của bạn phát triển.

nTask

nTask có giao diện đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp cho các nhóm nhỏ hoặc những người mới bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý dự án. Phần mềm này đáp ứng tốt các tính năng cơ bản: công việc, công việc con, ngày đáo hạn và các chế độ xem như bảng Kanban, biểu đồ Gantt và lịch.

Tuy nhiên, khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc nâng cao bị giới hạn.

Các chế độ xem Kanban và Gantt chỉ có sẵn trong các gói trả phí, và mặc dù bạn có thể sử dụng các công việc phụ thuộc và công việc lặp lại, nhưng khả năng kiểm soát chúng khá cơ bản.

ClickUp

ClickUp, mặt khác, được xây dựng với tính linh hoạt là trọng tâm. Nó có thể mở rộng từ các trường hợp sử dụng của startup cho đến độ phức tạp của doanh nghiệp. Nó cung cấp cho bạn các chế độ xem (Danh sách, Bảng, Gantt, Dòng thời gian, Lịch), công cụ tự động hóa, công cụ trực quan hóa dữ liệu và Trường Tùy chỉnh để tùy chỉnh không gian làm việc theo nhu cầu cụ thể của nhóm của bạn.

Giả sử bạn đang triển khai một chiến dịch tiếp thị đa giai đoạn. Bạn có thể tạo chế độ xem bảng cho quy trình làm việc sáng tạo, cài đặt mối quan hệ phụ thuộc giữa các giai đoạn đánh giá, tự động hóa nhắc nhở và theo dõi tiến độ trên bảng điều khiển.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp nhờ tính linh hoạt vô song, quy trình làm việc tự động hóa và khả năng hỗ trợ các đội ngũ với kích thước khác nhau.

Tính năng #2: Hợp tác mượt mà

Hãy cùng tìm hiểu cách các công cụ này giúp các nhóm kết nối trong các dự án phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác cao.

nTask

nTask xử lý hợp tác cấp độ công việc tốt, với bình luận theo chủ đề, tệp đính kèm và @đề cập. Tuy nhiên, nó thiếu các tính năng hợp tác thời gian thực sâu hơn như tài liệu chia sẻ hoặc một kênh trò chuyện chuyên dụng.

Đây là lựa chọn phù hợp nếu nhóm của bạn chủ yếu giao tiếp qua các cuộc họp hoặc sử dụng các công cụ khác cùng với nó.

ClickUp

ClickUp biến không gian dự án của bạn thành một trung tâm hợp tác đầy đủ tính năng. Bạn có thể chỉnh sửa chung tài liệu, tạo Bảng trắng để brainstorming, gán bình luận thành các công việc có thể theo dõi và thậm chí trò chuyện trong các không gian ClickUp Chat chuyên dụng hoặc tin nhắn riêng tư (DM). Đối với các nhóm làm việc nhanh chóng hoặc làm việc không đồng bộ, các tính năng này giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và tập trung hóa giao tiếp.

Bạn thậm chí có thể tham gia các cuộc họp đã lên lịch trên Google Meet, Zoom và các công cụ khác ngay từ lịch ClickUp của mình . Ngoài ra, còn có công cụ ghi chú tích hợp sẵn để ghi lại cuộc họp và tạo ghi chú được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho bạn.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp, với khả năng hợp tác sâu rộng và linh hoạt được tích hợp vào mọi lớp của không gian làm việc của bạn.

🔍 Bạn có biết? Chỉ 48% dự án thực sự thành công. Khoảng 40% nằm ở một trạng thái mơ hồ mà không ai chắc chắn kết quả ra sao, và 12% không thể hoàn thành. ClickUp giúp bạn kiểm soát mọi thứ để dự án của bạn vượt qua vạch đích một cách đúng đắn.

Tính năng #3: Theo dõi thời gian

Theo dõi thời gian là việc hiểu rõ nơi nỗ lực được đầu tư, tối ưu hóa khối lượng công việc và duy trì trách nhiệm. Dưới đây là cách tiếp cận của các công cụ này.

nTask

nTask cung cấp tính năng theo dõi thời gian tích hợp với đồng hồ bấm giờ đơn giản, mục nhập thời gian thủ công và phê duyệt bảng chấm công.

Các thành viên trong nhóm có thể ghi lại thời gian làm việc cho các công việc, và quản lý có thể tạo báo cáo để đánh giá năng suất hoặc giờ làm việc tính phí. Điều này rất hữu ích cho các nhóm nhỏ và freelancer cần tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn, nhẹ nhàng mà không cần tích hợp bên ngoài.

ClickUp

Chức năng theo dõi thời gian của ClickUp cũng không kém phần mạnh mẽ, cung cấp các tính năng như đồng hồ bấm giờ, mục nhập thủ công, ghi chép theo phạm vi thời gian và bảng chấm công. Bạn có thể theo dõi thời gian từ bất kỳ thiết bị nào hoặc sử dụng phần mở rộng Chrome miễn phí.

Đối với các nhóm chuyên nghiệp, ClickUp cho phép theo dõi thời gian tổng hợp qua các công việc con và so sánh thời gian ước lượng với thời gian thực tế. Tuy nhiên, nó không bao gồm tính năng theo dõi ảnh chụp màn hình, ưu tiên tính minh bạch hơn là giám sát.

🏆 Kết quả: Hòa! Cả hai công cụ đều đáp ứng tốt các tính năng cơ bản. nTask phù hợp cho các nhóm nhỏ với giao diện gọn gàng, trong khi ClickUp cung cấp độ sâu hơn cho các quy trình phức tạp và tổ chức lớn.

📖 Xem thêm: Ứng dụng bảng Kanban miễn phí tốt nhất để hoàn thành dự án

ClickUp so với nTask trên Reddit

Để nghe ý kiến từ người dùng thực tế của cả hai công cụ, chúng tôi đã tham khảo Reddit. Mặc dù không có chủ đề cụ thể so sánh hai công cụ này, đây là ý kiến chung của cộng đồng.

Người dùng này mô tả chi tiết những điểm họ thích ở nTask:

Tính năng mà tôi thích nhất ở nTask là bảng Kanban của nTask, nó giúp tối ưu hóa quy trình công việc của tôi và tính năng hợp tác thời gian thực động thực sự hỗ trợ giao tiếp trong nhóm. Ngoài ra, trên bảng Kanban, tôi có thể xem nhanh hiệu suất công việc của đội ngũ chỉ trong một cái nhìn. Tính năng còn thiếu mà nTask cần là Quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Một người dùng Reddit khác chia sẻ lý do tại sao ClickUp là lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp Enterprise:

ClickUp là một công cụ tuyệt vời. Nếu có 1.000 người sử dụng cùng một ứng dụng một cách nhất quán, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan tuyệt vời về công việc và dự án. Nếu được hoàn thành đúng cách, chỉ riêng các bảng điều khiển đã mang lại giá trị lớn.

Một người dùng Reddit cũng chia sẻ:

Tôi quản lý một nhóm thiết kế web trên toàn thế giới, và ClickUp thật tuyệt vời! Nó không hoàn hảo, nhưng luôn được cải thiện liên tục và công ty rất minh bạch. Tôi thường thử các ứng dụng khác như Basecamp và Asana, nghĩ rằng cỏ bên kia xanh hơn, nhưng tôi luôn quay lại với ClickUp. Mặc dù những ứng dụng khác có thể được thiết kế tinh tế hơn ở một số khía cạnh nhỏ, nhưng chúng đơn giản không thể làm được những gì ClickUp làm.

🔍 Bạn có biết? Chỉ 47% nhóm đang theo dõi các chỉ số KPI dự án theo thời gian thực. Phần còn lại mất cả ngày chỉ để lấy báo cáo. ClickUp cung cấp dữ liệu này theo thời gian thực, giúp bạn luôn nắm bắt tình hình dự án ngay lập tức.

Phần mềm quản lý công việc nào là tốt nhất?

Kết quả đã có, và bạn đã đoán đúng—ClickUp là người chiến thắng!

Trong khi nTask đáp ứng các nhu cầu cơ bản và có thể hoạt động tốt cho các nhóm nhỏ hoặc quy trình làm việc đơn giản, nó bắt đầu bộc lộ giới hạn khi dự án (và kỳ vọng) của bạn phát triển.

Mặt khác, ClickUp tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Từ các chế độ xem tùy chỉnh và tự động hóa thông minh đến tài liệu gốc, Bảng trắng và trợ lý AI có ngữ cảnh, nó cung cấp cho các nhóm sự linh hoạt, cấu trúc và khả năng hiển thị cần thiết để làm việc hiệu quả hơn.

Muốn loại bỏ sự phức tạp của nhiều công cụ và tập trung công việc của bạn?

