8 công cụ tạo biểu đồ Gantt AI tốt nhất để lập kế hoạch dự án nhanh hơn (2025)

Bạn đã từng phải vật lộn với việc quản lý dòng thời gian dự án bằng một bảng tính trông như một trò chơi Tetris bị hỏng chưa? Chúng tôi cũng đã từng trải qua điều đó. Đó chính là lúc biểu đồ Gantt xuất hiện như những siêu anh hùng của kế hoạch dự án – nhưng bây giờ, chúng được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), và hãy nói rằng… chúng đã có một sự nâng cấp đáng kể. 🦾✨Một công cụ tạo biểu đồ Gantt AI tốt sẽ tạo bản đồ phụ thuộc, điều chỉnh dòng thời gian theo thời gian thực và cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem rõ ràng về những gì sắp tới, đồng thời dự đoán các trì hoãn trước khi chúng xảy ra.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các công cụ tạo biểu đồ Gantt AI tốt nhất, giúp bạn xây dựng kế hoạch dự án như một bậc thầy điều khiển thời gian. Dù bạn đang dẫn dắt một chiến dịch ra mắt sản phẩm, quản lý một nhóm sáng tạo, hay chỉ đơn giản là cố gắng sắp xếp lại hỗn loạn của dự án, những công cụ này sẽ biến dòng thời gian của bạn từ "ôi trời" thành "quá tuyệt vời"

Các phần mềm AI biểu đồ Gantt hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các công cụ AI biểu đồ Gantt hàng đầu và những gì chúng mang lại trên bảng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý dự án toàn diện với lịch trình được hỗ trợ bởi AIKích thước đội ngũ: Phù hợp cho cá nhân, startup và doanh nghiệp Dòng thời gian do AI tạo ra, phụ thuộc giữa các công việc, tự động hóa, Chế độ xem khối lượng công việc và trợ lý AI tích hợp và có ngữ cảnh Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp TeamGantt Lập lịch Gantt kéo và thả với các chế độ xem tùy chỉnhKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm marketing và các agency Chế độ xem "My Tasks", cảnh báo cột mốc, quản lý danh mục đầu tư và chia sẻ thân thiện với khách hàng Miễn phí; Bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi quản lý Gantt. io Biểu đồ Gantt được thiết kế chuyên nghiệp cho các buổi trình bày với các bên liên quanKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhà tư vấn và nhóm tập trung vào thiết kế Tùy chọn xuất biểu đồ Gantt độ phân giải cao, tùy chỉnh biểu đồ, bố cục có thương hiệu và ghi chú công cụ Miễn phí; Bắt đầu từ $8/tháng Instagantt Tối ưu hóa lịch trình và tổng quan dự án dựa trên AIKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm quản lý dòng thời gian đa hàm Gợi ý dòng thời gian, cập nhật trên thiết bị di động, đang theo dõi cơ sở, liên kết công khai Miễn phí; Bắt đầu từ $12/tháng Lucidchart Tích hợp sơ đồ cho quy trình làm việc và hệ thống dự án Kích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm hybrid cần các biểu đồ đa dạng Kết nối dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ sơ đồ luồng + biểu đồ Gantt, định dạng AI Miễn phí; Bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng EdrawMax Tạo biểu đồ Gantt với nhiều mẫu sẵn có cho các ngành nghềKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các đội ngũ doanh nghiệp và lĩnh vực giáo dục Quy tắc màu sắc cho công việc, thương hiệu, biểu tượng chuyên ngành Gói đăng ký bắt đầu từ $79/năm Toggl Kế hoạch Kế hoạch dòng thời gian trực quan với quản lý sức chứaKích thước nhóm: Phù hợp cho các agency sáng tạo và nhóm làm việc từ xa Cảnh báo về sức chứa, công việc được mã hóa màu sắc, bản đồ cột mốc, báo cáo khối lượng công việc Miễn phí cho tối đa 5 người dùng; Bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng Biểu đồ Gantt AI Tạo dòng thời gian dự án hoàn toàn tự động hóa từ các yêu cầuKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ và doanh nhân độc lập Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, thời lượng thực hiện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), chỉnh sửa theo phong cách cuộc hội thoại Tín dụng miễn phí; Bắt đầu từ $3 (30 tín dụng)

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm AI cho biểu đồ Gantt?

Công cụ tạo biểu đồ Gantt AI phù hợp nên giúp giảm bớt khối lượng công việc của bạn và duy trì tiến độ kế hoạch.

Dưới đây là những điều cần lưu ý. 👀

*lập lịch tự động hóa: Điều chỉnh dòng thời gian dựa trên các mối phụ thuộc, thời lượng công việc và khả năng xử lý của nhóm

Nhận định dự báo: Cảnh báo sớm về các khả năng chậm trễ và đề xuất các điều chỉnh thực tế

*cập nhật trực tiếp: Hiển thị các thay đổi trên biểu đồ Gantt theo thời gian thực khi các công việc có tiến độ

*lập kế hoạch tài nguyên thông minh: Đề xuất phân bổ tối ưu thành viên đội ngũ cho các dự án

Học tập quy trình làm việc: Tùy chỉnh đề xuất dựa trên mô hình kế hoạch độc đáo của nhóm bạn

Phát hiện điểm nghẽn: Nhận diện các rào cản trong việc đạt được Nhận diện các rào cản trong việc đạt được các cột mốc của dự án trước khi chúng ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng

*chế độ xem tùy chỉnh: Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các dòng thời gian tổng quan và chi tiết

📚 Xem thêm: Biểu đồ Gantt và Dòng thời gian: Chúng là gì và cách sử dụng chúng

Phần mềm AI biểu đồ Gantt tốt nhất

Nếu bạn sẵn sàng nâng cao khả năng lập kế hoạch của mình, đây là những công cụ phần mềm biểu đồ Gantt đáng để bạn đầu tư thời gian.

Hãy bắt đầu ngay. 🛠️

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án toàn diện với lịch trình thông minh)

Hiển thị dòng thời gian của bạn trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp Xem tổng quan mọi thứ trong chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

Các công cụ Gantt truyền thống giúp lập bản đồ dòng thời gian, nhưng chúng yêu cầu bạn phải thực hiện tất cả công việc thủ công: thêm công việc, tính toán thời lượng và đang theo dõi tiến độ.

ClickUp thay đổi điều đó.

Tạo dòng thời gian Gantt thông minh hơn với ClickUp Brain

Nếu bạn đang tìm kiếm một bố cục trực quan linh hoạt để lập kế hoạch dự án và điều chỉnh trong thời gian thực, chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp là lựa chọn lý tưởng. Bạn có thể xác định thời lượng công việc, tạo liên kết bằng tính năng Phụ thuộc Nhiệm vụ ClickUp và thêm Cột mốc ClickUp để đánh dấu các deliverable quan trọng.

Xem cách sử dụng chế độ xem Gantt trong ClickUp:

Tuy nhiên, điều khiến nó khác biệt so với các công cụ Gantt khác là việc sử dụng AI để lấp đầy những khoảng trống trong kế hoạch

Sử dụng ClickUp Brain, bạn có thể mô tả dự án của mình bằng văn bản thuần túy, và AI sẽ tạo ra danh sách công việc đầy đủ với thời lượng ước tính, các mối phụ thuộc được đề xuất và các cột mốc gợi ý.

Giả sử bạn đang điều phối việc ra mắt một chiến dịch. Nhóm cần hoàn thiện nội dung và thông điệp, thiết kế tài liệu quảng cáo, cập nhật các nền tảng mạng xã hội, triển khai trên các nền tảng và đang theo dõi các chỉ số theo thời gian thực, tất cả trong một khung thời gian chặt chẽ. Ví dụ, nếu việc chỉnh sửa nội dung cần hoàn thành trước khi thiết kế tài liệu tiếp thị mới, ClickUp sẽ tự động liên kết các công việc đó. Nếu việc bàn giao chiến dịch truyền thông xã hội phụ thuộc vào việc hoàn thành bảng điều khiển chỉ số, chuỗi công việc đó cũng đã được lập kế hoạch sẵn.

Các công cụ này hiển thị trực tiếp trong chế độ xem biểu đồ Gantt, giúp bạn không còn phải nhìn vào các ô vuông mà thay vào đó là một dòng thời gian được xây dựng dựa trên logic.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo kế hoạch dự án sẵn sàng cho biểu đồ Gantt

Kế hoạch do AI tạo ra sẽ trở thành nền tảng cho dòng thời gian trực quan của bạn.

Thích ứng dòng thời gian theo tiến độ công việc với tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn

Theo dõi nỗ lực theo thời gian thực bằng ClickUp Dự án theo dõi thời gian

Khi biểu đồ của bạn đã được thiết lập, ClickUp Project Time Tracking giúp bạn duy trì sự liên kết với thực tế. Nếu nhóm nội dung ghi nhận thời gian làm việc nhiều hơn kế hoạch cho việc viết hướng dẫn thương hiệu, bạn có thể sử dụng dữ liệu đó để cảnh báo rủi ro trong các giai đoạn sắp tới và điều chỉnh dòng thời gian trực tiếp trong chế độ xem AI của biểu đồ Gantt.

Tự động hóa các bước tiếp theo với ClickUp Automations

Đặt quy tắc dựa trên việc hoàn thành cột mốc hoặc cập nhật phụ thuộc với ClickUp Automations

Bạn cũng có thể cài đặt ClickUp Automations để duy trì đà phát triển.

Ví dụ, khi đạt được cột mốc quan trọng như ‘Phê duyệt Thiết kế Cuối cùng’, trợ lý lập lịch AI có thể tự động cập nhật trạng thái của giai đoạn tiếp theo, thông báo cho nhóm phát triển và giao công việc tiếp theo. Điều này giúp loại bỏ các bước chuyển giao thủ công và duy trì luồng công việc diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt đối với các nhóm chưa quen với các công cụ có khả năng tùy chỉnh cao

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

Tôi rất thích tính linh hoạt của nền tảng này — tôi có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng và Gantt tùy theo quy trình làm việc của mình. Tính năng trò chuyện tích hợp cũng giúp hợp tác thời gian thực trở nên vô cùng thuận tiện và là một trong những lý do tôi sử dụng ClickUp hàng ngày. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và công cụ AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại. Việc cài đặt không gian dự án, công việc và tự động hóa diễn ra vô cùng trơn tru. Nhóm của tôi đã nhanh chóng làm quen sau vài phiên đào tạo ngắn. Tài liệu hướng dẫn và trò chuyện hỗ trợ cũng rất phản hồi nhanh, đảm bảo chúng tôi không bị mắc kẹt lâu. Một việc cần làm của chúng tôi là tích hợp ClickUp với Google Drive chỉ trong vài cú nhấp chuột, tiết kiệm thời gian và tránh việc chuyển đổi giữa các công cụ.

Tôi rất thích tính linh hoạt của nền tảng này — tôi có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng và Gantt tùy theo quy trình làm việc của mình. Tính năng trò chuyện tích hợp cũng giúp hợp tác thời gian thực trở nên vô cùng thuận tiện và là một trong những lý do tôi sử dụng ClickUp hàng ngày. Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và công cụ AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại. Việc cài đặt không gian dự án, công việc và tự động hóa diễn ra vô cùng trơn tru. Nhóm của tôi đã nhanh chóng làm quen sau vài phiên đào tạo ngắn. Tài liệu hướng dẫn và trò chuyện hỗ trợ cũng phản hồi rất nhanh, đảm bảo chúng tôi không bị mắc kẹt lâu. Việc cần làm của chúng tôi là tích hợp ClickUp với Google Drive chỉ trong vài cú nhấp chuột, tiết kiệm thời gian và tránh phải chuyển đổi giữa các công cụ.

2. TeamGantt (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch kéo và thả đơn giản)

qua TeamGantt

TeamGantt biến quy trình lập lịch dự án phức tạp thành một công việc mà ai cũng có thể thực hiện. Giao diện kéo và thả của nó cho phép người dùng tạo công việc bằng cách kéo các ngày trên lịch, giúp việc điều chỉnh dòng thời gian trở nên tự nhiên.

Điểm nổi bật của công cụ này là chế độ xem My Tasks, cho phép các thành viên trong nhóm có một bảng điều khiển cá nhân hóa mà không cần phải điều hướng qua các phân cấp dự án phức tạp. Công cụ AI biểu đồ Gantt này kết hợp hài hòa giữa khả năng lập lịch và thiết kế thân thiện với người dùng, giúp nó trở nên dễ tiếp cận cho các đội ngũ cần kế hoạch mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của TeamGantt

Mời khách hàng và các bên liên quan chế độ xem tiến độ dự án mà không cần quyền chỉnh sửa để duy trì kiểm soát dòng thời gian dự án của bạn

Cài đặt thông báo email tự động cho các thành viên trong nhóm khi công việc được giao, hạn chót sắp đến hoặc các cột mốc quan trọng của dự án được đạt được

Tạo các chế độ xem danh mục đầu tư như một giải pháp thay thế cho biểu đồ Gantt để hiển thị nhiều dự án cùng lúc, mang lại cái nhìn tổng quan từ trên cao

Tạo các chỉ số hoàn thành theo phần trăm tự động tính toán tiến độ dự án dựa trên các công việc đã hoàn thành

Giới hạn của TeamGantt

Không có khả năng quản lý tài nguyên nâng cao cho các dự án phức tạp

Một số đánh giá ghi chú về các vấn đề giao diện người dùng (UI), như khó khăn khi thực hiện thao tác hoàn tác, thay đổi kích thước cột hoặc điều hướng các chú thích, điều này có thể gây phiền toái

Giá cả của TeamGantt

Miễn phí

Pro: $59/tháng cho mỗi quản lý

Tất cả không giới hạn: Giá tùy chỉnh

Phiên bản Xây dựng: Giá tùy chỉnh (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về TeamGantt

G2: 4.8/5 (890+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TeamGantt?

Trích từ đánh giá trên G2:

Tôi thực sự thích cách TeamGantt hỗ trợ giao tiếp và phối hợp trong môi trường dự án, với các tính năng như @ thẻ, thảo luận và chia sẻ tệp […] Không có điểm trừ nào, chỉ là các tính năng báo cáo có thể tương đối cơ bản, thiếu chiều sâu và chi tiết

Tôi thực sự thích cách TeamGantt hỗ trợ giao tiếp và phối hợp trong môi trường dự án, với các tính năng như @ thẻ, thảo luận và chia sẻ tệp […] Không có điểm trừ nào, chỉ là các tính năng báo cáo có thể tương đối cơ bản, thiếu chiều sâu và chi tiết

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh của TeamGantt

🧠 Mẹo hữu ích: Trước khi tạo danh sách tác vụ, hãy xác định các điểm giao hàng khóa, ví dụ: ‘Ra mắt trang web’, ‘Kiểm tra cuối cùng của khách hàng’ hoặc ‘Phiên bản beta sản phẩm ra mắt’. Sau đó, làm việc ngược lại để xác định các công việc cần hoàn thành để đạt được từng cột mốc. Trong công cụ tạo biểu đồ Gantt AI của bạn, thể hiện các cột mốc dưới dạng các dấu hiệu riêng biệt (hình kim cương trong ClickUp).

3. Gantt. io (Phù hợp nhất cho việc trình bày trực quan)

qua Gantt.io

Đôi khi, bạn cần tạo một biểu đồ Gantt chuyên nghiệp xứng đáng với dự án của mình. Gantt. io chuyên cung cấp các biểu đồ trực quan ấn tượng, giúp thu hút sự chú ý của các bên liên quan và khách hàng.

Thay vì nhồi nhét mọi tính năng có thể vào một giao diện, công cụ này tối ưu hóa trải nghiệm xoay quanh việc tạo/lập và trình bày biểu đồ.

Nền tảng hỗ trợ chỉnh sửa đa người dùng theo thời gian thực, nghĩa là nhóm của bạn có thể cùng nhau tạo hoặc điều chỉnh biểu đồ và xem các cập nhật ngay lập tức. Ngoài ra, tính năng du hành thời gian cho phép bạn cuộn qua các phiên bản trước đó và khôi phục hoặc tạo bản sao của biểu đồ, rất hữu ích cho việc thử nghiệm.

Các tính năng nổi bật của Gantt. io

Tùy chỉnh mọi yếu tố hình ảnh của biểu đồ, bao gồm phông chữ, màu sắc, đường lưới và không gian, để phù hợp với thương hiệu công ty

In biểu đồ trên giấy khổ lớn hoặc xuất dưới dạng hình ảnh độ phân giải cao để đảm bảo chất lượng sắc nét khi trình chiếu

Thêm mô tả chi tiết về công việc và dự án cùng các ghi chú sẽ hiển thị trong hộp thoại khi người xem di chuột qua các thành phần cụ thể của dòng thời gian

Lưu nhiều biến thể biểu đồ dưới dạng mẫu quản lý công việc để bạn có thể nhanh chóng tái tạo các bố cục dự án tương tự

Giới hạn của Gantt. io

Không có tính năng theo dõi thời gian hoặc phân bổ tài nguyên tích hợp sẵn

Việc xử lý dữ liệu lớn có thể gây chậm trễ

Giá cả của Gantt. io

Miễn phí

Premium: $8/tháng

Đánh giá và nhận xét về Gantt. io

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Henry Gantt, hợp tác với Frederick Taylor, đã phát triển khái niệm này vào khoảng năm 1910 để đang theo dõi sản xuất và nguồn lực trong nhà máy, tạo ra công cụ lập kế hoạch công việc trực quan đầu tiên. Đây là một trong những đối tượng/kỳ/phiên bản đầu tiên áp dụng khái niệm "kết quả đầu ra so với thời gian".

4. Instagantt (Tốt nhất cho tối ưu hóa lịch trình bằng AI)

qua Instagantt

Instagantt đưa trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào quy trình lập lịch dự án, tự động hóa công việc tốn thời gian trong việc tối ưu hóa dòng thời gian. Nền tảng này sử dụng AI để tự động hóa lịch trình, tối ưu hóa dòng thời gian và tối ưu hóa hợp tác nhóm, giúp kế hoạch thông minh và nhanh chóng hơn.

Điểm đặc biệt của Instagantt là khả năng đề xuất cải thiện lịch trình dựa trên mối phụ thuộc giữa các công việc và khả năng sẵn có của tài nguyên. Trí tuệ nhân tạo phân tích cấu trúc dự án của bạn và đề xuất các điều chỉnh có thể giúp tránh tình trạng tắc nghẽn hoặc giảm thời lượng thực hiện dự án tổng thể. Nó cũng xử lý các tác vụ phức tạp trong khi vẫn giữ giao diện thân thiện với người dùng không chuyên.

Các tính năng nổi bật của Instagantt

Sử dụng tính năng so sánh với kế hoạch ban đầu để hiển thị dòng thời gian ban đầu bên cạnh tiến độ hiện tại, giúp dễ dàng nhận diện các chậm trễ

Tạo các mẫu biểu đồ Gantt lặp lại tự động điền các công việc và thời lượng tiêu chuẩn

Cho phép các thành viên trong nhóm cập nhật tiến độ công việc và chế độ xem dòng thời gian dự án từ bất kỳ đâu thông qua ứng dụng di động

Tạo liên kết chia sẻ công khai cho phép các bên liên quan bên ngoài chế độ xem tiến độ dự án

Giai đoạn giới hạn của Instagantt

Các đề xuất của AI có thể không tài khoản các hạn chế kinh doanh đặc thù

Khả năng tùy chỉnh giới hạn các tham số tối ưu hóa AI

Giá cả của Instagantt

Miễn phí

Cá nhân: $12/tháng

Nhóm: $24/tháng, bao gồm 3 thành viên cộng tác ($8 cho mỗi thành viên cộng tác thêm)

Đánh giá và nhận xét về Instagantt

G2: 4.3/5 (25+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (445+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Instagantt?

Bài đánh giá G2 này đưa ra một góc nhìn lãi suất:

Nó có giao diện thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng sử dụng, kết nối và đang theo dõi dự án của tôi. Tôi cũng thích các tùy chọn kết hợp nhiều dự án và chia sẻ chúng với khách hàng của mình. […] Liên kết để mở công việc mới đôi khi không hoạt động, cũng như việc mở công việc cụ thể đã được thông báo. Hơn nữa, khi sử dụng PDF để xuất, nó không tạo ra tệp PDF hoặc hình ảnh rõ ràng.

Nó có giao diện thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng sử dụng, kết nối và đang theo dõi dự án của tôi. Tôi cũng thích các tùy chọn kết hợp nhiều dự án và chia sẻ chúng với khách hàng của mình. […] Liên kết để mở công việc mới đôi khi không hoạt động, cũng như việc mở công việc cụ thể đã được thông báo. Hơn nữa, khi sử dụng PDF để xuất, nó không tạo ra tệp PDF hoặc hình ảnh rõ ràng.

📖 Xem thêm: Các ứng dụng danh sách việc cần làm và quản lý công việc AI tốt nhất

🎥 Xem video: Đây là video hướng dẫn cách sử dụng biểu đồ Gantt trong ClickUp:

5. Lucidchart (Tốt nhất cho quy trình làm việc với sơ đồ tích hợp)

qua Lucidchart

Lucidchart tiếp cận biểu đồ Gantt như một phần của hệ sinh thái sơ đồ rộng lớn hơn, rất phù hợp cho các nhóm cần nhiều công cụ trực quan trong quá trình kế hoạch dự án.

Các nhóm có thể chuyển đổi linh hoạt giữa việc tạo biểu đồ Gantt, sơ đồ luồng, sơ đồ tổ chức và sơ đồ quy trình cho quy trình làm việc đa sơ đồ. Ví dụ, một nhóm sản phẩm có thể sử dụng sơ đồ luồng để lập kế hoạch các tính năng và ngay lập tức hiển thị dòng thời gian trong chế độ xem Gantt, kết nối cả hai sơ đồ thông qua dữ liệu liên kết hoặc đối tượng chia sẻ.

Các tính năng nổi bật của Lucidchart

Kết nối biểu đồ Gantt của bạn trực tiếp với các nguồn dữ liệu trực tiếp như Google Trang tính để thông tin dòng thời gian được cập nhật tự động

Sử dụng định dạng thông minh để tự động căn chỉnh công việc, điều chỉnh không gian và cải thiện phân cấp trực quan khi xây dựng biểu đồ

Tạo các bản trình bày tương tác cho phép bạn nhấp qua các giai đoạn khác nhau của dự án hoặc zoom vào các phần cụ thể của dòng thời gian trong các cuộc họp

Theo dõi mọi thay đổi được thực hiện trên biểu đồ của bạn thông qua lịch sử phiên bản và quay lại các phiên bản trước đó, hoặc xem chính xác ai đã chỉnh sửa các thành phần cụ thể của dự án và thời gian thực hiện

Giới hạn của Lucidchart

Các tính năng AI của biểu đồ Gantt này ít chuyên biệt hơn so với các công cụ quản lý dự án chuyên dụng

Giao diện của Lucidchart có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp khi muốn tạo/lập dòng thời gian dự án đơn giản

Giá cả của Lucidchart

Miễn phí

Cá nhân: $9/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lucidchart

G2: 4.5/5 (6.465+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (2.190+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Lucidchart?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Điều tôi thích nhất ở Lucid Visual Collaboration Suite là khả năng chuyển đổi các ý tưởng phức tạp thành các quy trình làm việc trực quan một cách mượt mà. Giao diện kéo và thả trực quan, đa dạng mẫu có sẵn và các tính năng hợp tác thời gian thực khiến nó cực kỳ hiệu quả cho việc brainstorming, lập bản đồ quy trình và thảo luận về kiến trúc kỹ thuật… Một nhược điểm của Lucid Visual Collaboration Suite là chi phí có thể tăng cao khi sử dụng cho quy mô lớn, đặc biệt là đối với các nhóm lớn cần truy cập đầy đủ các tính năng. Ngoài ra, hiệu suất có thể chậm lại một chút với các sơ đồ phức tạp hoặc chi tiết cao, đặc biệt khi nhiều người dùng chỉnh sửa đồng thời…

Điều tôi thích nhất ở Lucid Visual Collaboration Suite là khả năng chuyển đổi các ý tưởng phức tạp thành các quy trình làm việc trực quan một cách mượt mà. Giao diện kéo và thả trực quan, đa dạng mẫu có sẵn và các tính năng hợp tác thời gian thực khiến nó trở nên vô cùng hiệu quả cho việc brainstorming, lập bản đồ quy trình và thảo luận về kiến trúc kỹ thuật… Một nhược điểm của Lucid Visual Collaboration Suite là chi phí có thể tăng cao khi sử dụng cho quy mô lớn, đặc biệt là đối với các nhóm lớn cần truy cập đầy đủ các tính năng. Ngoài ra, hiệu suất có thể chậm lại một chút với các sơ đồ phức tạp hoặc chi tiết cao, đặc biệt khi nhiều người dùng chỉnh sửa đồng thời…

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Lucidchart cho sơ đồ

6. EdrawMax (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập biểu đồ có nhiều mẫu sẵn)

qua EdrawMax

EdrawMax là ứng dụng vẽ sơ đồ trên desktop và trực tuyến, hỗ trợ hơn 280 loại sơ đồ từ sơ đồ luồng, biểu đồ Gantt đến sơ đồ điện và bản vẽ mặt bằng, thông qua giao diện kéo và thả đơn giản.

Nó sở hữu thư viện khổng lồ với 1.500 mẫu dự án biểu đồ Gantt tích hợp sẵn và hơn 26.000 biểu tượng vector, cùng với thư viện cộng đồng do người dùng tạo ra, giúp bạn dễ dàng tạo ra các biểu đồ trực quan nhanh chóng và duy trì tính nhất quán giữa các nhóm

Các tính năng nổi bật của EdrawMax

Duyệt qua các thư viện biểu tượng chuyên ngành chứa hàng nghìn biểu tượng, hình dạng và yếu tố đồ họa

Tự động thay đổi màu sắc dựa trên mức độ ưu tiên, trạng thái hoàn thành hoặc thành viên nhóm được giao nhiệm vụ thông qua định dạng có điều kiện

Thiết kế các mẫu chính bao gồm logo công ty, màu sắc và các danh mục công việc tiêu chuẩn để đảm bảo tính nhất quán trong thương hiệu

Giới hạn của EdrawMax

Phiên bản web có thể bị chậm khi tải nặng, và ứng dụng máy tính đôi khi bị treo hoặc chậm sau khi sử dụng trong thời gian dài

Hệ thống cấp phép của nó khá hạn chế, thường giới hạn chỉ cho một máy tính, và việc cài đặt lại hoặc chuyển sang thiết bị khác có thể yêu cầu các bước cấp phép bổ sung

Giá cả của EdrawMax

Cá nhân: Gói đăng ký : $79 (6 tháng) Gói vĩnh viễn : $245 (thanh toán một lần) Gói vĩnh viễn kế hoạch : $300 (thanh toán một lần)

Gói đăng ký : $79 (6 tháng)

Perpetual : Thanh toán một lần $245)

Kế hoạch dịch vụ trọn đời: $300 (thanh toán một lần)

Nhóm và kinh doanh: $119 mỗi người dùng (kế hoạch hàng năm)

Sinh viên: $68 (hàng nửa năm)

Giáo viên: giá cả tùy chỉnh

Gói đăng ký : $79 (6 tháng)

Perpetual : Thanh toán một lần $245)

Kế hoạch dịch vụ vĩnh viễn: $300 (thanh toán một lần)

Đánh giá và nhận xét về EdrawMax

G2: 4.5/5 (135+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (205+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về EdrawMax?

Theo một đánh giá trên G2:

EdrawMax rất dễ sử dụng. Việc bắt đầu sử dụng ứng dụng này rất đơn giản. Tôi thực sự thích các mẫu có sẵn có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ mẫu kinh doanh, công nghệ thông tin và kỹ thuật đến tiếp thị và giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng. Sự linh hoạt mà ứng dụng này mang lại cho người dùng, theo tôi, là vô song… Với những gì nó cung cấp, người dùng có thể cảm thấy nó đáp ứng mọi nhu cầu. Có một số thứ, như hình ảnh có sẵn, mà người dùng có thể nghĩ là sẽ có sẵn nhưng thực tế lại không.

EdrawMax rất dễ sử dụng. Việc bắt đầu sử dụng ứng dụng này rất đơn giản. Tôi thực sự thích các mẫu có sẵn có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ mẫu kinh doanh, công nghệ thông tin và kỹ thuật đến tiếp thị và giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng. Sự linh hoạt mà ứng dụng mang lại cho người dùng, theo ý kiến của tôi, là vô song… Với những gì nó cung cấp, người dùng có thể cảm thấy nó đáp ứng mọi nhu cầu. Có một số thứ, như hình ảnh có sẵn, mà người dùng có thể nghĩ là sẽ có sẵn nhưng thực tế lại không.

🧠 Mẹo hữu ích: Thử phương pháp ‘Phân tích rủi ro dòng thời gian’. Tập hợp nhóm và hỏi: ‘Ở đâu trong dòng thời gian Gantt này chúng ta có thể gặp rủi ro?’ Ghi chú các công việc đó bằng cờ hoặc thẻ tùy chỉnh để theo dõi chặt chẽ. Kết hợp với các khoảng đệm dự phòng cho các giai đoạn có rủi ro cao

7. Toggl Kế hoạch (Phù hợp nhất cho quản lý dòng thời gian tập trung vào tài nguyên)

qua Toggl Plan

Toggl Plan chuyển trọng tâm của biểu đồ Gantt từ các công việc sang con người, nhấn mạnh vào việc phân bổ tài nguyên và quản lý sức chứa của nhóm. Nó hiển thị những gì cần thực hiện, ai sẽ thực hiện công việc và thời gian họ có thể tham gia.

Các nhóm có thể dễ dàng nhận biết các thành viên nào đang quá tải, chưa được tận dụng hết khả năng hoặc cân bằng hoàn hảo giữa các dự án. Chế độ xem dòng thời gian của phần mềm quản lý dự án giúp phát hiện xung đột tài nguyên trước khi chúng trở thành vấn đề, cho phép điều chỉnh lịch trình một cách chủ động.

Các tính năng nổi bật của Toggl Plan

Đặt giới hạn khối lượng công việc cho từng thành viên trong nhóm để nhận cảnh báo tự động nếu ai đó được giao quá nhiều công việc

Sử dụng mã màu cho các danh mục dự án để nhanh chóng nhận biết loại công việc mà mọi người đang tập trung vào

Hiểu rõ thời gian mà mỗi người dành cho các loại hoạt động khác nhau thông qua báo cáo khối lượng công việc

Giới hạn của kế hoạch Toggl

Thiếu hỗ trợ cho các công việc lặp lại buộc phải thực hiện công việc thủ công lặp đi lặp lại

Không có lịch sử phiên bản, khiến việc hoàn tác hoặc kiểm tra thay đổi trở nên khó khăn

Giá cả của kế hoạch Toggl

Miễn phí cho tối đa 5 người dùng

Sức chứa: $6/tháng cho mỗi người dùng

Gói Starter: $9/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $15/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Toggl Kế hoạch

G2: 4.3/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (115+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Toggl Kế hoạch?

Hãy xem đánh giá của Capterra nói gì:

Toggl Plan có giao diện sạch sẽ và thân thiện, giúp việc thêm và quản lý dự án trở nên đơn giản. Biểu đồ Gantt là công cụ tuyệt vời để quản lý dòng thời gian dự án. […] Thực sự, nhược điểm duy nhất của Toggl Plan là nó không bao gồm hàm Toggl Track nếu không mua gói đăng ký riêng biệt.

Toggl Plan có giao diện sạch sẽ và thân thiện, giúp việc thêm và quản lý dự án trở nên đơn giản. Biểu đồ Gantt là công cụ tuyệt vời để quản lý dòng thời gian dự án. […] Thực sự, nhược điểm duy nhất của Toggl Plan là nó không bao gồm hàm Toggl Track nếu không mua gói đăng ký riêng biệt.

🧠 Mẹo hữu ích: Hãy biến biểu đồ Gantt của bạn thành một tài liệu sống động, không phải là một thiết lập một lần. Đặt lịch kiểm tra định kỳ 15 phút để: Giao lại hoặc giải quyết các công việc bị khối

Thêm các mục mới đã xuất hiện

Điều chỉnh dòng thời gian nếu có sự chậm trễ

8. Gantt Chart AI (Tốt nhất cho việc tạo dòng thời gian tự động hóa)

qua Gantt Chart AI

Gantt Chart AI sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy để tạo ra các dòng thời gian dự án chi tiết với ít đầu vào nhất. Người dùng mô tả mục tiêu dự án và các hạn chế khóa, sau đó theo dõi khi các thuật toán AI tạo ra lịch trình chi tiết, gán thời lượng thực tế và thiết lập các mối phụ thuộc công việc logic.

Nền tảng này học hỏi từ hàng nghìn dự án thành công để đề xuất các dòng thời gian thực tế và xác định các rủi ro tiềm ẩn. Nhờ vậy, bạn có thể tập trung vào việc thực thi thay vì mất hàng tuần để hoàn thiện lịch trình ban đầu của nhóm.

Các tính năng nổi bật của biểu đồ Gantt AI

Nhận các ước tính thời lượng thông minh dựa trên độ phức tạp của công việc, kích thước nhóm và dữ liệu lịch sử từ các dự án tương tự

Nhận đánh giá rủi ro chủ động để xác định các xung đột lịch trình tiềm ẩn, điểm nghẽn tài nguyên hoặc thời hạn không thực tế, kèm theo các giải pháp đề xuất

Tinh chỉnh lịch trình do AI tạo ra bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên dạng cuộc hội thoại

Giới hạn của công cụ AI cho biểu đồ Gantt

Kiểm soát giới hạn đối với các tham số và giả định cụ thể của thuật toán

So với các công cụ đã được thiết lập trên thị trường, nó vẫn đang trong quá trình phát triển

Giá cả của công cụ AI biểu đồ Gantt

Miễn phí (2 tín dụng)

30 tín dụng: $3 (30 tín dụng)

100 tín dụng: $6 (100 tín dụng)

Đánh giá và nhận xét về các công cụ AI cho biểu đồ Gantt

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Biểu đồ Gantt được thiết kế trước khi máy tính ra đời, vì vậy mỗi thanh và cập nhật đều được vẽ tay. Các nhà quản lý phải sử dụng thước kẻ và bút chì để điều chỉnh dòng thời gian trước mỗi thay đổi sản xuất. Đồng nghiệp của Gantt gọi sáng tạo của ông là 'Biểu đồ cột', và thuật ngữ này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, ngay cả khi công cụ này đã phát triển.

Gantt You Believe It? ClickUp Does It Best

Lựa chọn một công cụ tạo biểu đồ Gantt AI đòi hỏi một hệ thống có khả năng dự đoán sự thay đổi, điều chỉnh theo thời gian thực và chuyển đổi dữ liệu thô thành quy trình thực thi có cấu trúc.

ClickUp dẫn đầu xu hướng này.

Công cụ AI biểu đồ Gantt này tạo ra lịch trình có cấu trúc, đồng bộ hóa các mối phụ thuộc, điều chỉnh dòng thời gian dựa trên dữ liệu khối lượng công việc thực tế và tự động hóa việc chuyển giao công việc mà không cần theo dõi thủ công.

Mọi thay đổi đều được phản hồi vào hệ thống, đảm bảo quá trình thực hiện luôn đồng bộ với thực tế.

