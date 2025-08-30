10 phần mềm ERG tốt nhất để xây dựng môi trường làm việc bao gồm vào năm 2025

Bạn không thành lập ERG chỉ để tổ chức những buổi ăn trưa và học tập thỉnh thoảng.

Bạn bắt đầu nó để xây dựng cộng đồng, tạo ra sự thay đổi và giúp mọi nhân viên cảm thấy được quan tâm. Nhưng nếu không có công cụ phù hợp, ngay cả những nhóm ERG nhiệt huyết nhất cũng sẽ nhanh chóng mất đà.

Và đó là một vấn đề.

🧐 Bạn có biết? Đặc biệt khi nghiên cứu của Deloitte cho thấy rằng một cảm giác thuộc về mạnh mẽ có thể tăng hiệu suất công việc lên 56% và giảm rủi ro nghỉ việc xuống một nửa.

Hãy tưởng tượng một nhóm ERG dành cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ bắt đầu năm mới với các buổi thảo luận và nhóm cố vấn – nhưng thiếu một nền tảng tập trung, mọi thứ trở nên lộn xộn. Số lượng đăng ký giảm sút. Tình nguyện viên kiệt sức. Năng lượng dần mất đi.

Một tầm nhìn táo bạo về sự bao gồm đã bị chôn vùi dưới những lời mời lịch và bảng tính.

Giải pháp? Các nền tảng chuyên dụng cho nhóm tài nguyên nhân viên giúp dễ dàng tổ chức sự kiện, đang theo dõi mức độ tham gia và chứng minh tác động đến ban lãnh đạo, mà không làm kiệt sức những tình nguyện viên nhiệt huyết nhất của bạn

🧐 Bạn có biết? Khái niệm hiện đại về Nhóm Tài nguyên Nhân viên (ERG) bắt đầu vào năm 1970 tại Xerox, khi nhân viên da đen biểu mẫu Hội đồng Nhân viên Da đen Quốc gia để phản ứng với sự phân biệt chủng tộc và bất ổn xã hội đang diễn ra. Mục tiêu của họ là tạo ra một không gian cho việc vận động, hỗ trợ và tiến độ trong môi trường làm việc - đặt nền móng cho các ERG mà chúng ta thấy ngày nay.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm ERG?

Khi lựa chọn phần mềm ERG, hãy tìm kiếm các tính năng khóa giúp các nhóm tài nguyên nhân viên phát triển và thành công. Các công cụ này có thể nâng cao hiệu quả quản lý nhân viên và mang lại tác động có ý nghĩa.

Dưới đây là các tính năng khóa cần ưu tiên khi đánh giá các nền tảng ERG:

trải nghiệm người dùng trực quan: *Chọn nền tảng có giao diện thân thiện với người dùng, yêu cầu ít đào tạo cho các nhà lãnh đạo và thành viên ERG

Công cụ giao tiếp mạnh mẽ: Tìm kiếm các diễn đàn thảo luận, tin nhắn trực tiếp và tính năng thông báo để thúc đẩy sự tham gia liên tục của ERG

quản lý sự kiện toàn diện: *Lựa chọn các nền tảng có tích hợp lịch, khả năng đăng ký, hệ thống nhắc nhở và thu thập phản hồi 360 độ sau sự kiện

*kho lưu trữ tập trung: Đảm bảo phần mềm quản lý nhân sự là nhà cung cấp các thư viện để lưu trữ và chia sẻ tài liệu, video và tài liệu giáo dục

bảng điều khiển phân tích nâng cao: *Chọn phần mềm có khả năng báo cáo để đo lường mức độ tham gia, sự phát triển và tác động của ERG

thiết kế thân thiện với thiết bị di động: *Đảm bảo tính khả dụng trên thiết bị di động bao gồm khả năng tham gia đầy đủ, cho phép thành viên tham gia ngay cả khi không ở bàn làm việc

Tùy chọn tích hợp liền mạch: Xác nhận tính tương thích với các hệ thống HR hiện có, công cụ giao tiếp và lịch trình

khả năng mở rộng linh hoạt cho tương lai: *Lựa chọn giải pháp có thể phát triển cùng tổ chức của bạn và hỗ trợ nhiều nhóm ERG

Tùy chỉnh linh hoạt: Chọn các nền tảng cho phép cấu hình quy trình làm việc, điều chỉnh trường dữ liệu và thay đổi thuật ngữ để phản ánh ngôn ngữ đa dạng và hòa nhập cụ thể của tổ chức bạn

🧠 Thông tin bổ sung: ERG thực sự có nghĩa là gì? ERG không chỉ đơn thuần là viết tắt của "nhóm tài nguyên nhân viên". Trong tâm lý học, lý thuyết ERG (do Clayton Alderfer phát triển) phân loại nhu cầu thành Bao gồm: Sự tồn tại, Sự kết nối và Sự phát triển. Mặc dù không trực tiếp liên quan đến các nhóm ERG hiện đại, sự trùng lặp này có lãi suất - các nhóm ERG ngày nay thường đáp ứng các nhu cầu về an toàn, kết nối và phát triển.

Các phần mềm ERG tốt nhất trong nháy mắt

Công cụ *tính năng nổi bật Trường hợp sử dụng chính Giá cả ClickUp – Quản lý cuộc họp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) – Tích hợp mượt mà giữa các công việc và ghi chú – Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh Các nhóm cần ghi chú toàn diện, quản lý công việc và đang theo dõi dự án với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Chronus – Chương trình cố vấn thuật toán– Hướng dẫn cuộc hội thoại có cấu trúc– Công cụ cố vấn trực tuyến Các tổ chức có chương trình cố vấn ERG chính thức đang tìm cách kết nối các nhà lãnh đạo cấp cao với nhân tài tiềm năng Core: Bắt đầu từ $14,995/năm; doanh nghiệp: Bắt đầu từ $24,995/năm Teleskope Affinities – Phân tích ERG dựa trên dữ liệu– Bản đồ mạng lưới– Báo cáo tác động kinh doanh Các nhà lãnh đạo ERG cần những thông tin hữu ích về sức khỏe, sự tham gia và tác động của nhóm Giá cả tùy chỉnh Chezie – Nền tảng tập trung vào cộng đồng– Công cụ công nhận thành viên– Thiết kế ưu tiên thiết bị di động Các tổ chức tập trung vào việc xây dựng cộng đồng ERG mạnh mẽ, kết nối và tương tác có ý nghĩa với các thành viên Bắt đầu từ $15,000/năm cho 200 thành viên ERG Benevity Affinity Groups – Kết nối với các hoạt động từ thiện– Công cụ tăng cường sự tham gia của nhân viên– Xử lý quà tặng tương ứng Các nhóm muốn tích hợp ERG với các nỗ lực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cung cấp cơ hội đóng góp Giá cả tùy chỉnh Nền tảng ERG của Affirmity – Theo dõi đang tuân thủ ERG– Báo cáo về đa dạng, công bằng và hòa nhập– Theo dõi sự tham gia vào các sự kiện Các công ty cần đo lường sự tham gia và tác động của ERG đồng thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về đa dạng và hòa nhập Giá cả tùy chỉnh MentorcliQ Diverst quản lý ERG cấp Enterprise– Tư vấn và lập kế hoạch kế thừa– Tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) và hệ thống quản lý học tập (LMS) Các tổ chức lớn mở rộng ERG với trọng tâm vào phát triển lãnh đạo và hướng dẫn Giá cả tùy chỉnh Qooper ERG Software – Ghép đôi cố vấn dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)– Công cụ quản lý sự kiện– Tính năng tương tác ưu tiên thiết bị di động Các tổ chức muốn mở rộng chương trình ERG với chương trình cố vấn có cấu trúc, đang theo dõi sự kiện và đo lường tác động Giá cả tùy chỉnh WeSpire – Chiến dịch tăng cường sự tham gia của nhân viên– Báo cáo tác động dựa trên dữ liệu– Mẫu có sẵn có thể tùy chỉnh Các doanh nghiệp vừa và lớn cần kết nối các sáng kiến ERG với kết quả kinh doanh và đang theo dõi tác động của chúng Giá cả tùy chỉnh Phenom ERG – Tích hợp trải nghiệm nhân tài– Quản lý ERG kết hợp với tuyển dụng nhân tài– Quản lý sự kiện và nhóm Các doanh nghiệp đang tìm cách tích hợp ERG với chiến lược tuyển dụng và phát triển nhân tài Giá cả tùy chỉnh

10 nền tảng phần mềm ERG để củng cố văn hóa doanh nghiệp

Dưới đây là danh sách các phần mềm ERG tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình:

1. ClickUp (Phù hợp nhất để tích hợp quản lý ERG với quản lý công việc tổng thể)

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để có hiển thị và sự đồng bộ tốt hơn về các hoạt động ERG của bạn

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc – và đúng vậy, điều này bao gồm cả các sáng kiến ERG của bạn. Quản lý mọi thứ tại một nơi cùng với các quy trình làm việc hàng ngày của nhóm, từ kế hoạch sự kiện đến đang theo dõi chương trình cố vấn.

Đưa các nhóm ERG vào Không gian Làm việc trung tâm của công ty bạn

ClickUp nhiệm vụ cho phép bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ nhỏ, có thể thực hiện được, dễ dàng giao phó và đang theo dõi. Đang lên kế hoạch cho sự kiện tháng di sản? Cài đặt chương trình cố vấn? ClickUp cho phép các nhà lãnh đạo ERG xây dựng theo cách của họ — với Danh sách công việc, Bảng hoặc Lịch để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm.

Với các mức ưu tiên, công việc con, trạng thái tùy chỉnh và ngày đáo hạn, mọi người luôn đồng bộ — mà không cần phải gửi tin nhắn theo dõi liên tục.

Nó nổi bật trong việc tích hợp các nhóm tài nguyên nhân viên vào không gian làm việc trung tâm của tổ chức. Khác với các giải pháp ERG chuyên dụng, ClickUp tích hợp các sáng kiến đa dạng hóa với quy trình làm việc chung của công ty, tạo ra hiển thị giúp các nhóm ERG đồng bộ với chiến lược nhân sự.

📮ClickUp Insight: Khoảng 41% chuyên gia ưa chuộng tin nhắn tức thì cho giao tiếp nhóm. Mặc dù nó cung cấp các trao đổi nhanh chóng và hiệu quả, tin nhắn thường được phân tán trên nhiều kênh, chủ đề trò chuyện hoặc tin nhắn trực tiếp, khiến việc truy xuất thông tin sau này trở nên khó khăn. Với giải pháp tích hợp như ClickUp Trò chuyện, các chuỗi trò chuyện của bạn được bản đồ hóa với các dự án và công việc cụ thể, giúp cuộc hội thoại luôn có bối cảnh và dễ dàng truy cập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần tổ chức các sự kiện hàng năm? Tiếp nhận thành viên mới? Điều phối qua các múi giờ khác nhau? Các Trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn đang theo dõi dữ liệu như giờ tình nguyện, loại ERG, đại từ và địa điểm — để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

*tạo cơ sở kiến thức ERG với ClickUp Tài liệu

Quản lý và chia sẻ kiến thức hiệu quả là yếu tố cốt lõi của các ERG thành công, đó là lý do tại sao ClickUp Knowledge Management đóng vai trò là trung tâm tập trung cho tài liệu ERG. Các nhóm tài nguyên có thể xây dựng các wiki và cơ sở kiến thức toàn diện cho tài nguyên giáo dục, các thực hành tốt nhất về sự đa dạng và thông tin văn hóa.

Tạo một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả tài liệu nhóm với ClickUp Knowledge Management

Các nhà lãnh đạo ERG có thể tạo các tài liệu ClickUp có cấu trúc với các trang con, giúp các thành viên mới hiểu rõ sứ mệnh và hoạt động của nhóm.

Tạo tài liệu có cấu trúc, hợp tác với các trang con và công việc nhúng trong ClickUp Docs

Nền tảng này cũng hỗ trợ chỉnh sửa cộng tác, cho phép nhiều thành viên truy cập và đóng góp vào tài nguyên cùng lúc. Lịch sử phiên bản giúp nội dung luôn được cập nhật đồng thời giữ nguyên bối cảnh quan trọng.

Giữ cho cuộc hội thoại có ngữ cảnh với ClickUp trò chuyện

Tuy nhiên, kiến thức thôi là chưa đủ—giao tiếp hiệu quả mới là yếu tố quan trọng để đưa các nguồn lực này vào cuộc sống. Đây chính là lúc ClickUp Trò chuyện cho phép giao tiếp theo ngữ cảnh trực tiếp trong không gian làm việc ERG của bạn.

Chia sẻ ý tưởng, nhà cung cấp phản hồi và phối hợp các hoạt động mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ với ClickUp Trò chuyện

Khác với các ứng dụng nhắn tin độc lập, ClickUp Trò chuyện kết nối các cuộc hội thoại trực tiếp với công việc, tài liệu và dự án, tạo ra các cuộc thảo luận tập trung giúp duy trì động lực.

🎥 Xem cách ClickUp trò chuyện giúp tổ chức cuộc hội thoại và kết nối các nhóm—không có tin nhắn bị mất, không có chủ đề lộn xộn. Chỉ có giao tiếp tập trung giúp cộng đồng phát triển. Giống như phần mềm ERG, điều quan trọng là tạo ra không gian rõ ràng cho mọi tiếng nói, thúc đẩy hợp tác mượt mà và biến sự tham gia thành tác động thực tế.

Nền tảng hỗ trợ thông báo cho toàn đội và cuộc hội thoại riêng tư, rất phù hợp cho các hoạt động giao tiếp rộng rãi của ERG và các cuộc thảo luận nhạy cảm về đa dạng. Đối với hợp tác giữa các nhóm ERG, các kênh trò chuyện có thể bao gồm thành viên từ các nhóm khác nhau, giúp thúc đẩy các sáng kiến chung đồng thời duy trì kết nối với các công việc và tài liệu liên quan.

Theo dõi tiến độ với Bảng điều khiển ClickUp, Mục tiêu và Biểu mẫu

Bảng điều khiển ClickUp giúp hiển thị các chỉ số quan trọng như tỷ lệ tham dự sự kiện, tăng trưởng thành viên, giờ tình nguyện hoặc hoàn thành các sáng kiến. Thêm biểu mẫu ClickUp để thu thập đăng ký hoặc phản hồi từ thành viên sau các sự kiện. Sử dụng ClickUp Mục tiêu để đồng bộ hóa các sáng kiến của bạn với các tiêu chuẩn đa dạng hóa toàn công ty và theo dõi sự thành công theo thời gian.

ClickUp biểu mẫu có thể được sử dụng cho việc đăng ký tham gia ERG, xác nhận tham dự sự kiện, thu thập phản hồi, tối ưu hóa sự tham gia của thành viên và quá trình onboarding.

ClickUp theo dõi thời gian cũng giúp các nhà lãnh đạo ERG ghi lại giờ làm tình nguyện theo từng công việc hoặc sáng kiến — một cách hữu ích để nhấn mạnh nỗ lực phía sau hậu trường và vận động hỗ trợ ngân sách hoặc sự ủng hộ từ ban lãnh đạo.

Để tối ưu hóa công việc quản trị viên, các nhà lãnh đạo ERG có thể sử dụng ClickUp Tự động hóa để gửi email chào mừng, kích hoạt nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái công việc.

Cách AI hỗ trợ các Nhóm Tài nguyên Nhân viên (ERGs) và tuyển dụng bao gồm

ERGs thường đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các thực hành tuyển dụng bao gồm—từ việc xem xét các tin tuyển dụng để phát hiện thiên vị đến đảm bảo nhân viên mới cảm thấy được chào đón và hỗ trợ. Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp công việc này trở nên nhanh chóng hơn, nhất quán hơn và dễ dàng mở rộng quy mô hơn.

ClickUp Brain cho ERG

Với ClickUp Brain, trợ lý AI của ERG, bạn có thể:

Soạn thảo mô tả công việc bao trùm : Tạo mô tả vai trò miễn phí, không chứa ngôn ngữ thiên vị hoặc loại trừ.

tạo nội dung hướng dẫn cho nhân viên mới*: Tóm tắt các tài nguyên ERG thành các hướng dẫn giúp nhân viên mới cảm thấy kết nối ngay từ ngày đầu tiên.

chuẩn bị các mục hành động*: Ghi lại và phân công các nhiệm vụ theo dõi ngay lập tức từ các cuộc họp của ủy ban tuyển dụng ERG.

👉 Sử dụng ClickUp Brain để xem xét mô tả công việc (JD), soạn thảo tài liệu onboarding và tạo lịch trình cuộc họp.

ClickUp Brain Max: Ghi lại ý kiến của ERG theo thời gian thựcVới tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain Max, các nhà lãnh đạo ERG có thể ghi lại các cuộc thảo luận trực tiếp, buổi brainstorming hoặc các phiên hướng dẫn và chuyển đổi chúng thành công việc có cấu trúc—như cập nhật hướng dẫn sàng lọc hoặc lập kế hoạch cho các buổi workshop về văn hóa bao gồm. Mọi ý tưởng đều được ghi chép, tóm tắt và liên kết với quy trình làm việc, giúp ý kiến của thành viên ERG ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng thay vì bị lãng quên. Với các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp, các chương trình ERG có thể đang theo dõi các chỉ số về sự tham gia, cảm xúc và mức độ tương tác — cung cấp cho lãnh đạo dữ liệu cụ thể để ủng hộ sự thay đổi và đo lường tiến độ hướng tới việc tuyển dụng công bằng hơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số ERG như tăng trưởng thành viên, tỷ lệ tham dự sự kiện và hoàn thành các sáng kiến

Cung cấp quyền truy cập chi tiết, cho phép các nhà lãnh đạo ERG kiểm soát quyền truy cập vào các tài liệu hoặc cuộc thảo luận nhạy cảm

Thu thập phản hồi thông qua chế độ xem biểu mẫu cho việc đăng ký sự kiện và đơn đăng ký thành viên mới

Tự động hóa email chào mừng, nhắc nhở sự kiện và cập nhật trạng thái bằng ClickUp Brain

Cài đặt và đang theo dõi mục tiêu với Goals để đồng bộ hóa các nhóm ERG với mục tiêu đa dạng hóa của tổ chức

Có thể tùy chỉnh cao với các mẫu, quyền truy cập và tích hợp

Hiển thị các sáng kiến dưới chế độ xem Danh sách, Bảng, Lịch hoặc Gantt để phù hợp với các phong cách kế hoạch khác nhau

Ứng dụng di động cho truy cập mọi lúc, mọi nơi

Giai hạn của ClickUp

Đường cong học tập cho các nhà lãnh đạo ERG chưa quen với các công cụ quản lý dự án

Cần thiết lập thủ công cho các quy trình làm việc và báo cáo cụ thể của ERG

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Đội nhóm của chúng tôi phân bố trên bốn múi giờ ở ba quốc gia khác nhau. Chúng tôi cần có sự giao tiếp rõ ràng giữa các thành viên trong đội nhóm, nếu không sẽ có ít nhất một ngày trễ. Giao công việc cho nhau thay vì gửi email hoặc tin nhắn Teams sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi trò chuyện và cập nhật thông tin trực tiếp qua chính công việc đó, giúp dễ dàng tìm kiếm các cuộc hội thoại liên quan thay vì phải băn khoăn “Liệu tin nhắn đó có trong email hay cô ấy đã nhắn tin cho tôi?” hay “Khi nào cần thực hiện?” hoặc “Độ cấp bách của nó là bao nhiêu?” Tất cả những câu hỏi đó đều được trả lời rõ ràng trong một công việc được thiết kế cẩn thận.

Đội nhóm của chúng tôi phân bố trên bốn múi giờ ở ba quốc gia khác nhau. Chúng tôi cần có sự giao tiếp rõ ràng giữa các thành viên trong nhóm, nếu không sẽ có ít nhất một ngày trễ. Giao công việc cho nhau thay vì gửi email hoặc tin nhắn Teams sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi trò chuyện và cập nhật thông tin trực tiếp qua chính công việc đó, giúp dễ dàng tìm kiếm các cuộc hội thoại liên quan thay vì phải băn khoăn “Liệu tin nhắn đó có trong email hay cô ấy đã nhắn tin cho tôi?” hay “Khi nào cần thực hiện?” hoặc “Độ cấp bách của nó là bao nhiêu?” Tất cả những câu hỏi đó đều được trả lời rõ ràng trong một công việc được thiết kế cẩn thận.

2. Chronus (Phù hợp nhất cho các chương trình cố vấn ERG)

qua Chronus

Chương trình cố vấn của bạn có tính phản ứng hơn là chiến lược? Chronus loại bỏ sự phỏng đoán này bằng cách sử dụng công nghệ ghép đôi thuật toán, tạo ra những kết nối có mục đích giữa các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân tài tiềm năng.

Chronus cung cấp phần mềm chuyên biệt giúp thúc đẩy mối quan hệ cố vấn trong các nhóm tài nguyên nhân viên. Nền tảng này nhận thức rằng cố vấn thường là thành phần cốt lõi của các ERG thành công, kết nối các chuyên gia có kinh nghiệm với những người đang tìm kiếm sự hướng dẫn và phát triển.

Các tính năng nổi bật của Chronus

Nhà cung cấp các hướng dẫn cuộc hội thoại có cấu trúc và công cụ cài đặt mục tiêu để hỗ trợ mentor và mentee trong suốt quá trình hợp tác

Kết nối thành viên từ xa thông qua các công cụ hướng dẫn trực tuyến có công việc trên nhiều địa điểm

Quản lý tất cả các chương trình cố vấn thông qua bảng điều khiển quản lý chương trình toàn diện

Giới hạn của Chronus

Tập trung chính vào việc hướng dẫn thay vì là một phần mềm quản lý ERG toàn diện

Giá cả của Chronus

Core : Bắt đầu từ $15,995/năm

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Cộng đồng: Bắt đầu từ $17,995

Đánh giá và nhận xét của Chronus

G2 : 4.7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Chronus?

Một đánh giá của Capterra cho biết:

Dễ sử dụng, sáng tạo, thú vị và giúp giảm bớt gánh nặng hành chính của việc hướng dẫn, không còn là vấn đề.

Dễ sử dụng, sáng tạo, thú vị và giúp giảm bớt gánh nặng hành chính của việc hướng dẫn, không còn là vấn đề.

3. Teleskope Affinities (Phù hợp nhất cho các phân tích ERG dựa trên dữ liệu)

qua Teleskope Affinities

Sự直觉 và phản hồi rời rạc không thể hướng dẫn các quyết định chiến lược về ERG. Để khắc phục điều này, Teleskope Affinities cung cấp phân tích mạnh mẽ giúp tiết lộ các mẫu hình và tác động ẩn sau của các nhóm tài nguyên nhân viên, biến直觉 thành những thông tin có thể hành động.

Nền tảng này nổi bật với phương pháp phân tích trong quản lý ERG. Nó cung cấp cho tổ chức những thông tin chi tiết về sức khỏe của nhóm, sự tham gia của nhân viên và tác động của họ. Teleskope Affinities tận dụng dữ liệu để giúp các nhà lãnh đạo ERG đưa ra các quyết định thông minh về lập kế hoạch chương trình, phân bổ tài nguyên và lập kế hoạch chiến lược.

Các tính năng nổi bật của Teleskope Affinities

Kết nối sự tham gia của ERG với các chỉ số nhân sự khóa để chứng minh tác động kinh doanh

Hiển thị kết nối giữa các thành viên và nhóm thông qua bản đồ mạng

Thông tin về giá trị của ERG bằng ngôn ngữ kinh doanh thông qua báo cáo sẵn sàng cho ban lãnh đạo

Giới hạn của Teleskope Affinities

Tập trung nhiều hơn vào việc đo lường hơn là các hoạt động hàng ngày của ERG

Giá cả của Teleskope Affinities

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Teleskope Affinities

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

4. Chezie (Tốt nhất cho việc xây dựng cộng đồng ERG)

qua Chezie

Nhiều ERG hàm như các ủy ban chính thức thay vì các cộng đồng sôi động. Chezie thay đổi động lực này bằng cách tạo ra các không gian gặp gỡ kỹ thuật số nơi các kết nối chân thành phát triển tự nhiên và các thành viên cảm thấy thực sự được chào đón.

Được phát triển bởi các chuyên gia về đa dạng và hòa nhập, phần mềm này ưu tiên kết nối chân thành và tương tác hơn các hàm hành chính, giúp các nhóm ERG hoàn thành mục tiêu cốt lõi của mình là tạo ra cảm giác thuộc về.

Chezie hỗ trợ sự phát triển của ERG thông qua các công cụ tuyển dụng thành viên mục tiêu và tài nguyên hỗ trợ quá trình onboarding nhân viên.

Các tính năng nổi bật của Chezie

Chia sẻ tài liệu giáo dục trong các trung tâm tài nguyên chuyên dụng cho từng ERG

Nổi bật đóng góp của thành viên bằng các công cụ công nhận tích hợp dành cho người tham gia và đồng minh

Tham gia từ bất kỳ đâu với thiết kế ưu tiên di động, công việc trên tất cả các thiết bị

Giới hạn của Chezie

Khả năng quản lý dự án không mạnh mẽ bằng một số giải pháp thay thế khác

Giá cả của Chezie

Giá theo thang trượt: Bắt đầu từ $15,000/năm

Đánh giá và nhận xét của Chezie

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

5. Benevity Affinity Groups (Phù hợp nhất để kết nối các nhóm ERG với các sáng kiến có tác động xã hội)

qua Benevity Affinity Groups

Mở rộng tác động của ERG từ văn hóa nội bộ sang các sáng kiến hướng tới cộng đồng thông qua Benevity. Nền tảng này tận dụng sự tham gia và đam mê của nhân viên để tạo ra tác động bên ngoài, kết nối các nhóm tài nguyên trực tiếp với các hoạt động từ thiện mà họ quan tâm thông qua các cơ hội quyên góp và tình nguyện được tối ưu hóa.

Nền tảng toàn diện của Benevity cho phép các tổ chức kết nối các sáng kiến ERG với các nỗ lực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) rộng lớn hơn. Phương pháp này giúp các nhóm tài nguyên nhân viên tăng cường tác động của mình đồng thời thể hiện sự đồng nhất với giá trị của công ty và cam kết với cộng đồng.

Các tính năng nổi bật của Benevity Affinity Groups

Khởi động các chiến dịch quyên góp cho phép các nhóm ERG hỗ trợ các nguyên nhân và tổ chức liên quan

Tổ chức các hoạt động dịch vụ nhóm với các công cụ quản lý tình nguyện viên tích hợp

Tối đa hóa tác động của việc quyên góp thông qua quy trình xử lý quà tặng khớp tự động hóa

Đo lường đóng góp thông qua báo cáo tác động chi tiết về sự tham gia của cộng đồng nhân viên

Giới hạn của Benevity Affinity Groups

Tập trung nhiều hơn vào việc đóng góp và tình nguyện hơn là các hoạt động nội bộ của ERG

Giá cả của Benevity Affinity Groups

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Benevity Affinity Groups

G2 : 4.8/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 3.4/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Benevity Affinity Groups?

Một đánh giá của Capterra cho biết:

Benevity là một nền tảng mạnh mẽ để quản lý các chương trình quyên góp tại nơi làm việc, tình nguyện và cấp phát tài trợ. Từ góc độ quản trị viên, giao diện thân thiện với người dùng giúp dễ dàng cài đặt các chiến dịch và đang theo dõi sự tham gia. Tích hợp với hệ thống lương bổng giúp tối ưu hóa việc khớp quyên góp, và các công cụ báo cáo cung cấp dữ liệu chi tiết về mức độ tham gia của nhân viên và tác động của chương trình. Tuy nhiên, các bản cập nhật định kỳ có thể gây ra một số lỗi nhỏ, và các tùy chọn tùy chỉnh cho các chiến dịch có thể linh hoạt hơn. Tổng thể, đây là một công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Benevity là một nền tảng mạnh mẽ để quản lý các chương trình quyên góp tại nơi làm việc, tình nguyện và cấp phát tài trợ. Từ góc độ quản trị viên, giao diện thân thiện với người dùng giúp dễ dàng cài đặt các chiến dịch và đang theo dõi sự tham gia. Tích hợp với hệ thống lương thưởng giúp tối ưu hóa việc khớp đóng góp, và các công cụ báo cáo cung cấp dữ liệu chi tiết về mức độ tham gia của nhân viên và tác động của chương trình. Tuy nhiên, các bản cập nhật định kỳ có thể gây ra một số sự cố nhỏ, và các tùy chọn tùy chỉnh cho các chiến dịch có thể linh hoạt hơn. Tổng thể, đây là một công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

🧐 Bạn có biết? CSR không chỉ đơn thuần là việc cần làm tốt. Các công ty có chương trình CSR mạnh mẽ có tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn 25–30%.

6. Affirmity ERG Platform (Tốt nhất cho tuân thủ và báo cáo ERG)

qua nền tảng ERG của Affirmity

Khi thời hạn báo cáo đa dạng sắp đến, những thành tựu không được ghi nhận của các nhóm tài nguyên nhân viên (ERG) sẽ không làm hài lòng các bên liên quan. Affirmity ghi nhận và định lượng tác động của các nhóm tài nguyên nhân viên của bạn, biến những công việc tốt thành tiến độ được ghi chép, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và cam kết ESG.

Với hiển thị rõ ràng về những gì đang làm công việc (và những gì không), các tổ chức có thể đưa ra quyết định thông minh hơn, phân bổ tài nguyên hiệu quả và chứng minh giá trị thực sự của các sáng kiến ERG – dựa trên dữ liệu, không phải những câu chuyện cá nhân. Dù bạn đang xây dựng các nhóm mới hay mở rộng các nhóm hiện có, Affirmity đảm bảo rằng không có đóng góp nào bị bỏ sót.

Các tính năng nổi bật của nền tảng ERG Affirmity

Tạo điều kiện cho việc giao tiếp của ERG thông qua các cổng thông tin chuyên dụng cho từng nhóm tài nguyên

Đang theo dõi đóng góp của ERG đối với các mục tiêu về đa dạng, công bằng và hòa nhập

Đo lường mức độ tham gia trong các sự kiện, chương trình và hoạt động tình nguyện

Kết nối các nhóm ERG với các cơ hội hướng dẫn thông qua quản lý chương trình tích hợp

Giới hạn của nền tảng ERG Affirmity

Có thể cần tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức

Các tính năng gamification và tương tác giới hạn so với một số giải pháp khác

Giá cả của nền tảng ERG Affirmity

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về nền tảng ERG của Affirmity

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

7. MentorcliQ Diverst (Phù hợp nhất cho quản lý ERG cấp doanh nghiệp)

qua MentorcliQ

MentorcliQ Diverst kết hợp quản lý ERG và mentoring trong một nền tảng sẵn sàng cho Enterprise. Hỗ trợ mọi giai đoạn của chu kỳ đời sống ERG—từ thành lập đến đang theo dõi tác động—trong khi kết nối các thành viên thông qua các mối quan hệ mentoring có cấu trúc.

Phần mềm này được thiết kế cho các tổ chức toàn cầu phức tạp, cung cấp hỗ trợ theo khu vực, tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) và hệ thống quản lý học tập (LMS), cùng với kế hoạch kế thừa tích hợp sẵn để duy trì sự mạnh mẽ của lãnh đạo và tính nhất quán của các chương trình. Dù là mở rộng ERG qua các múi giờ hay phát triển các nhà lãnh đạo tương lai, MentorcliQ Diverst giúp cộng đồng của bạn phát triển với mục đích rõ ràng.

Các tính năng nổi bật của MentorcliQ Diverst

Tổ chức các chương trình trên toàn cầu với sự hỗ trợ triển khai ERG theo từng khu vực

Đảm bảo sự liên tục trong lãnh đạo với các tính năng lập kế hoạch thành công tích hợp sẵn

Kết nối với các hệ thống doanh nghiệp thông qua tích hợp mượt mà với các nền tảng HRIS và LMS

MentorcliQ Diverst giới hạn

Việc triển khai phức tạp đòi hỏi sự tham gia đáng kể của bộ phận CNTT

Cấu trúc chi phí cao hơn phù hợp với các tổ chức quy mô lớn

MentorcliQ Diverst giá cả

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về MentorcliQ Diverst

G2 : 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (100+ đánh giá)

*người dùng thực tế nói gì về MentorcliQ Diverts?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Trải nghiệm tổng thể của tôi với MentorCliq rất tích cực. Nền tảng này cung cấp một khung làm việc rõ ràng, giúp tôi dễ dàng kết nối với mentor/mentee, cài đặt mục tiêu và đang theo dõi tiến độ theo thời gian. Các tài nguyên và hướng dẫn có cấu trúc đã giúp giữ cho các cuộc hội thoại của chúng tôi tập trung và có ý nghĩa. Nó loại bỏ sự phỏng đoán trong quá trình mentoring và làm cho quy trình trở nên có tác động và nhất quán hơn. Tôi đánh giá cao sự dễ dàng trong việc điều hướng và cách nó hỗ trợ việc xây dựng mối quan hệ thực sự.

Trải nghiệm tổng thể của tôi với MentorCliq rất tích cực. Nền tảng này cung cấp một khung làm việc rõ ràng, giúp tôi dễ dàng kết nối với mentor/mentee, đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ theo thời gian. Các tài nguyên và hướng dẫn có cấu trúc đã giúp giữ cho các cuộc hội thoại của chúng tôi tập trung và có ý nghĩa. Nó loại bỏ sự phỏng đoán trong quá trình mentoring và làm cho quy trình trở nên có tác động và nhất quán hơn. Tôi đánh giá cao sự dễ dàng trong việc điều hướng và cách nó hỗ trợ việc xây dựng mối quan hệ thực sự.

8. Qooper ERG Software (Phù hợp nhất cho việc mở rộng chương trình ERG)

qua Qooper

Bước nhảy vọt từ sự nhiệt huyết của ERG đến thành công bền vững thường thất bại nếu thiếu cấu trúc phù hợp. Qooper là nhà cung cấp khung làm việc và các thực hành tốt nhất để biến ý định tốt đẹp thành các nhóm tài nguyên nhân viên trưởng thành, có tác động tích cực, phát triển tự nhiên cùng với sự phát triển của nhân viên trong tổ chức của bạn.

Phần mềm Qooper ERG cung cấp một nền tảng quản lý nhóm tài nguyên nhân viên toàn diện, giúp các tổ chức thiết lập, quản lý và mở rộng các sáng kiến đa dạng và hòa nhập của mình.

Các tính năng nổi bật của phần mềm ERG Qooper

Tổ chức các hoạt động nhóm với quản lý sự kiện, xác nhận tham dự (RSVP) và đang theo dõi sự tham gia

Tạo điều kiện cho các kết nối cố vấn thông qua công nghệ ghép đôi dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên mục tiêu và lãi suất

Đánh giá thành công chương trình thông qua bảng điều khiển phân tích và báo cáo tác động

Nâng cao sự tham gia thông qua thiết kế ưu tiên di động với thông báo đẩy

Giới hạn của phần mềm ERG Qooper

Ít tùy chỉnh hơn so với một số giải pháp doanh nghiệp khác

Tích hợp giới hạn với hệ sinh thái HR rộng lớn hơn

Giá cả phần mềm ERG của Qooper

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về phần mềm ERG của Qooper

G2 : 4.6/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (140+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Qooper?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Ngay từ khi bắt đầu, nó đã có đầy đủ mọi thứ bạn cần để triển khai một chương trình cố vấn. Nó dễ triển khai, dễ sử dụng, có giao diện người dùng trực quan và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Chuyên gia triển khai của chúng tôi, Ipek, thật tuyệt vời và vẫn tiếp tục như vậy ngay cả sau khi chúng tôi đã triển khai chương trình. Cô ấy luôn kiểm tra và phản hồi nhanh chóng cho mọi email. Tổng thể, đây là một chương trình và dịch vụ tuyệt vời.

Ngay từ khi bắt đầu, nó đã có đầy đủ mọi thứ bạn cần để triển khai một chương trình cố vấn. Nó dễ triển khai, dễ sử dụng, có giao diện người dùng trực quan và dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Chuyên gia triển khai của chúng tôi, Ipek, thật tuyệt vời và vẫn tiếp tục như vậy ngay cả sau khi chúng tôi đã triển khai chương trình. Cô ấy luôn kiểm tra và phản hồi nhanh chóng cho mọi email. Tổng thể, đây là một chương trình và dịch vụ tuyệt vời.

9. WeSpire (Tốt nhất để đo lường tác động của ERG)

qua WeSpire

Trong bối cảnh hạn chế ngân sách, các sáng kiến mang tính "cảm xúc tích cực" thường bị xem xét kỹ lưỡng đầu tiên. WeSpire bảo vệ đầu tư vào ERG bằng cách kết nối trực tiếp việc tuyển dụng đa dạng và các công việc liên quan với kết quả kinh doanh và các chỉ số khóa như sự tham gia, giữ chân nhân viên và đổi mới, từ đó chuyển đổi nhận thức từ trung tâm chi phí thành người tạo giá trị.

Giải pháp toàn diện này giúp các doanh nghiệp vừa và lớn mở rộng các sáng kiến đa dạng hóa, tích hợp chúng với các chương trình ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) rộng lớn hơn.

Các tính năng nổi bật của WeSpire

Tương tác với thành viên thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm sự kiện, bảng tin nhắn và chiến dịch

Khởi chạy các sáng kiến ERG một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng các chương trình có sẵn và các mẫu tùy chỉnh

Phân tích sự tham gia và tác động thông qua các chỉ số dựa trên dữ liệu và công cụ báo cáo

Giới hạn của WeSpire

Tập trung chính vào việc đo lường thay vì các hoạt động hàng ngày

Thiết lập phức tạp hơn cho các tổ chức không có khung đo lường rõ ràng

Giá cả của WeSpire

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của WeSpire

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

10. Phenom ERG (Tốt nhất cho tích hợp trải nghiệm nhân tài)

qua Phenom ERG

Mở rộng các nhóm tài nguyên nhân viên (ERG) của bạn vượt ra ngoài các sáng kiến đa dạng hóa riêng lẻ để trở thành một phần không thể tách rời của hệ sinh thái nhân tài. Phenom ERG kết nối các nhóm tài nguyên nhân viên trực tiếp với tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài bằng cách tích hợp chúng vào trải nghiệm tương tác toàn diện của nhân viên.

Phenom ERG là một phần của nền tảng trải nghiệm nhân tài toàn diện của Phenom, cung cấp giải pháp chuyên biệt cho việc tạo lập, quản lý và đo lường tác động của các nhóm tài nguyên nhân viên.

Các tính năng nổi bật của Phenom ERG

Chia sẻ các cơ hội mở với các nhóm cụ thể để quảng bá vai trò và thu hút các ứng viên nội bộ đa dạng

Chỉ định các quản trị viên ERG với quyền truy cập chuyên biệt để lãnh đạo và điều phối các nhóm một cách hiệu quả

Tạo và quản lý các sự kiện nhóm để kết nối thành viên cả trực tuyến và trực tiếp

Giới hạn của Phenom ERG

Yêu cầu tích hợp với nền tảng Phenom rộng lớn hơn để đạt được giá trị tối đa

Giá cả của Phenom ERG

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Phenom ERG

G2 : 4.3/5 (350+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Phenom?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Trên bề mặt, Phenom cung cấp mọi thứ mà một Nhà tuyển dụng và Quản lý Thương hiệu Nhà tuyển dụng có thể mong muốn. Một cách để đang theo dõi nguồn gốc của ứng viên, các phương pháp dễ dàng để quản lý ứng viên trong hệ thống CRM, các cách thức tối ưu để quảng bá sự kiện, v.v., tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Trên bề mặt, Phenom cung cấp mọi thứ mà một Nhà tuyển dụng và Quản lý Thương hiệu Nhà tuyển dụng có thể mong muốn. Một cách để đang theo dõi nguồn gốc của ứng viên, các phương pháp dễ dàng để quản lý ứng viên trong hệ thống CRM, các cách thức tối ưu để quảng bá sự kiện, v.v., tất cả trong một nền tảng duy nhất.

⭐ Đề cập đặc biệt

Phù hợp nhất cho: Đánh giá đa dạng văn hóaCung cấp thông tin chi tiết về đa dạng lực lượng lao động—bao gồm dân tộc, nguồn gốc, hệ thống tín ngưỡng—và so sánh tổ chức của bạn với các tiêu chuẩn trong ngành hoặc khu vực của bạn.

Phù hợp nhất cho: Giao tiếp nội bộ cá nhân hóa cho ERG. Một nền tảng giao tiếp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các bản tin và cập nhật mục tiêu cho thành viên ERG qua nhiều kênh (email, di động, intranet), kèm theo các công cụ phân tích và phân đoạn dữ liệu phong phú.

Phù hợp nhất cho: Đánh giá tiêu chuẩn về sự bao gồm cho người khuyết tật. Công cụ này cho phép các tổ chức tự đánh giá các thực hành về sự bao gồm cho người khuyết tật trong các lĩnh vực như tuyển dụng, hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp — bổ sung cho các nỗ lực của ERG tập trung vào tính khả dụng và sự bao gồm.

Chuyển đổi văn hóa nơi làm việc thông qua các nhóm ERG có mục đích

Lựa chọn phần mềm ERG phù hợp là yếu tố quan trọng để xây dựng các nhóm tài nguyên nhân viên (ERG) thúc đẩy sự đa dạng và sự gắn kết. Các nền tảng trong hướng dẫn này cung cấp các phương pháp tiếp cận đa dạng, từ các giải pháp tất cả trong một đến các công cụ chuyên biệt tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quản lý ERG.

Xem xét kích thước tổ chức, nhu cầu của bạn và giai đoạn phát triển hiện tại của các nhóm ERG. Nhiều nền tảng cung cấp bản demo hoặc dùng thử, cho phép bạn kiểm tra các tính năng trước khi commit.

ClickUp là nhà cung cấp sự linh hoạt mà các nhóm ERG cần để phát triển, với các tính năng quản lý kiến thức mạnh mẽ và công cụ như ClickUp Trò chuyện. Sẵn sàng tìm hiểu cách nó thực hiện công việc? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!