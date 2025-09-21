13 Trợ lý AI tốt nhất cho nhóm bán hàng vào năm 2025

Nhóm của bạn đang vượt qua chỉ tiêu, nhưng với chi phí nào?

Thời gian lãng phí khi cập nhật CRM, viết lại cùng một nội dung tiếp cận, chuẩn bị cho các cuộc họp không mang lại kết quả. Càng nhiều cơ hội bán hàng phát triển, việc mở rộng quy mô càng trở nên khó khăn mà không làm chậm tiến độ.

Đó chính là lúc các trợ lý AI cho bán hàng bước vào, giúp bạn duy trì động lực doanh thu hoạt động ở tốc độ tối đa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các công cụ AI hàng đầu giúp bạn tạo ra khách hàng tiềm năng, cá nhân hóa việc tiếp cận và duy trì dòng chảy bán hàng. 🚀

Các công cụ AI hàng đầu cho bán hàng trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các công cụ AI cho bán hàng mà chúng tôi đề cập bên dưới. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Tự động hóa quy trình bán hàng và giao tiếp với khách hàngKích thước nhóm: Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp Thông tin về quy trình bán hàng, tự động hóa bán hàng, ghi chép cuộc gọi và quản lý không gian làm việc thống nhất Kế hoạch miễn phí có sẵn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Salesforce Einstein Đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên dự đoán và tự động hóa CRM thông minh ở quy mô doanh nghiệp Kích thước nhóm: Doanh nghiệp Dự đoán kết quả giao dịch với đánh giá AI và cập nhật công việc tự động hóa Giá $500/tháng cho mỗi người dùng (Enstein Sales) Apollo AI Tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên AI và tiếp cận đa kênh tự động hóa Kích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Tự động hóa chuỗi email bằng AI, đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên ý định và cá nhân hóa tự động cho các hoạt động tiếp cận Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng (Gói Cơ bản) Clari Dự báo doanh thu và kiểm tra giao dịch với thông tin AI thời gian thực Kích thước nhóm: Các công ty trung bình và doanh nghiệp Phát hiện rủi ro trong quy trình bán hàng và tự động hóa việc duy trì hệ thống CRM Giá cả tùy chỉnh Artisan Các đại lý bán hàng AI tự động tương tác và đánh giá khách hàng tiềm năng như con người Kích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, công ty trung bình Các trợ lý bán hàng AI cho cuộc gọi và email tiếp cận, luồng cuộc hội thoại giống con người, và tích hợp đặt lịch hẹn Giá cả tùy chỉnh Regie. ai Các chuỗi bán hàng do AI tạo ra được tùy chỉnh theo nhân vật người mua và ý định Kích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, công ty trung bình Tạo email và chuỗi email do AI sinh ra, thử nghiệm chiến dịch và cá nhân hóa tin nhắn trên LinkedIn Giá cả tùy chỉnh Claygent Tự động hóa nghiên cứu và nâng cao thông tin bán hàng bằng trí tuệ nhân tạo Kích thước nhóm: Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Nghiên cứu khách hàng tiềm năng bằng các trợ lý AI và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn để nâng cao sự hài lòng của khách hàng tùy chỉnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $149/tháng (Gói Starter) Gong Phân tích cuộc hội thoại được hỗ trợ bởi AI và phát hiện rủi ro giao dịch Kích thước nhóm: Các công ty trung bình và doanh nghiệp Phân tích cuộc gọi AI, thông tin giao dịch, thông tin hướng dẫn thời gian thực và đang theo dõi hiệu suất nhân viên để tăng tỷ lệ chuyển đổi Giá cả tùy chỉnh Lavender AI Hướng dẫn email thời gian thực và tin nhắn bán hàng tối ưu hóa bằng AI Kích thước nhóm: Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Hướng dẫn email thời gian thực, mẹo cá nhân hóa và bảng điều khiển bán hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $29/tháng (Gói Starter) HubSpot Sales Hub Các công cụ AI tích hợp hỗ trợ toàn bộ quy trình bán hàng trong hệ thống CRMKích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Trợ lý nội dung AI, tự động hóa email bán hàng, quản lý quy trình bán hàng, tích hợp CRM gốc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $20/tháng (Gói Starter) Drift Các chatbot AI có khả năng phân loại khách hàng tiềm năng và lên lịch cuộc họp trong thời gian thực Kích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ Chatbot được hỗ trợ bởi AI, đánh giá khách hàng tiềm năng theo thời gian thực dựa trên tương tác của khách hàng và đặt cuộc họp qua trò chuyện Giá cả tùy chỉnh Humantic AI Nhận thức về người mua dựa trên tính cách và tương tác bán hàng được cá nhân hóa cao Kích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, công ty trung bình Nhận thức về tính cách người mua và trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh, đề xuất giao tiếp linh hoạt và nâng cao thông tin nhân vật cho hoạt động tiếp cận Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $40/tháng (Pro) AI liền mạch Phát hiện liên hệ B2B theo thời gian thực và tạo khách hàng tiềm năng dựa trên AI Kích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, công ty trung bình Tạo khách hàng tiềm năng bằng AI, dữ liệu liên hệ thời gian thực và phần mở rộng Chrome cho việc tiếp cận khách hàng tiềm năng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh

Trợ lý AI cho bán hàng là gì?

Các trợ lý AI cho bán hàng là những công cụ chuyên biệt giúp xử lý các công việc định kỳ, dựa trên dữ liệu trong quy trình làm việc của bạn.

Khác với các chatbot tĩnh hoặc quy tắc tự động hóa đơn giản, chúng học hỏi từ hệ thống CRM, nhật ký giao tiếp và tích hợp bên thứ ba để dự đoán nhu cầu và hành động một cách độc lập.

Bạn có thể sử dụng chúng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới dựa trên tín hiệu ý định, soạn thảo và cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận, cũng như theo dõi tình trạng của quy trình bán hàng. Các công cụ AI bán hàng tốt nhất sử dụng dữ liệu quá khứ để điều chỉnh hành vi của mình, tinh chỉnh giọng điệu email, tần suất theo dõi và ưu tiên công việc theo thời gian thực.

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong một trợ lý AI cho bán hàng?

Sử dụng các trợ lý AI trong bán hàng có thể thay đổi hoàn toàn hoạt động kinh doanh của bạn, nhưng chỉ khi chúng đáp ứng đúng các tiêu chí khóa. Dưới đây là một số tính năng khóa cần ưu tiên khi lựa chọn. 👇

Tích hợp với hệ thống CRM của bạn: Đồng bộ hai chiều với Salesforce, HubSpot hoặc hệ thống quản lý dữ liệu chính của bạn để đảm bảo dữ liệu giao dịch luôn được cập nhật

Tạo ra các chiến dịch tiếp cận siêu cá nhân hóa: Soạn thảo email và tin nhắn trên mạng xã hội dựa trên ngữ cảnh thời gian thực như giai đoạn giao dịch, tương tác trước đó và tín hiệu ý định mua hàng của khách hàng

Ưu tiên các hành động có giá trị cao: Đánh giá khách hàng tiềm năng và cơ hội dựa trên các tiêu chí tùy chỉnh (ví dụ: kích thước giao dịch và xác suất chốt đơn) và đề xuất các bước tiếp theo tốt nhất

Tự động hóa cuộc họp và theo dõi: Ghi chép cuộc gọi, trích xuất các mục cần thực hiện và soạn thảo tóm tắt theo dõi cho các trường hợp sử dụng khác nhau mà không cần can thiệp thủ công

Cung cấp thông tin chủ động về quy trình bán hàng: Phát hiện các giao dịch có nguy cơ, dự đoán kết quả và cảnh báo bạn về các bất thường trước khi chúng ảnh hưởng đến mục tiêu bán hàng

Hỗ trợ tiếp cận đa kênh: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nâng cao thông tin liên hệ và triển khai chiến dịch qua email, điện thoại và mạng xã hội

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo Harvard Business Review, thay vì tập trung vào các tính năng của sản phẩm, bạn cần chú trọng vào cách sản phẩm giải quyết các nhu cầu hoặc thách thức cụ thể của khách hàng. Ví dụ, bạn có thể chuyển hướng bài thuyết trình từ việc thảo luận về quy trình sản xuất sang chia sẻ một câu chuyện chân thành về khách hàng, kết quả là nâng cao mức độ tương tác.

Các công cụ AI tốt nhất cho bán hàng

Dưới đây là các công cụ AI hàng đầu được thiết kế để giúp công việc của quản lý bán hàng trở nên dễ dàng hơn. 🎯

1. ClickUp (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình bán hàng và giao tiếp với khách hàng)

Lập kế hoạch quy trình bán hàng thông minh hơn với ClickUp Brain Sử dụng ClickUp Brain như một trợ lý bán hàng của bạn — từ việc xác định các tài khoản tiềm năng cao đến huấn luyện nhóm và lập chiến lược tiếp cận

Nếu bạn đang phải chuyển đổi giữa hàng chục công cụ để quản lý tiếp cận khách hàng, cập nhật CRM hoặc chuẩn bị cho các cuộc họp, ClickUp chính là giải pháp.

Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện vào một ứng dụng duy nhất, được hỗ trợ bởi AI bối cảnh giúp bạn công việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Trong ClickUp cho Đội ngũ Bán hàng, bạn có một nền tảng giúp xây dựng các quy trình làm việc linh hoạt với theo dõi hoạt động tự động, bảng điều khiển thời gian thực và cập nhật công việc được hỗ trợ bởi AI.

Tìm câu trả lời nhanh hơn với tính năng nhận thức ngữ cảnh của ClickUp Brain

Trái tim của bộ công cụ AI mạnh mẽ của ClickUp là ClickUp Brain, một động cơ AI nhận thức ngữ cảnh có khả năng hiểu toàn bộ không gian làm việc của bạn, bao gồm công việc, dòng thời gian, tài liệu, trò chuyện và thậm chí các công cụ bên thứ ba kết nối như Salesforce và Google Drive.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt hoạt động của quy trình bán hàng ngay lập tức. Bạn có thể nhập các truy vấn tự nhiên như, “Trạng thái của các giao dịch doanh nghiệp bị đình trệ trong quý 2 là gì?” và nhận câu trả lời ngay lập tức được trích xuất từ các công việc, bình luận và thẻ.

Đánh dấu các công việc bị kẹt trong quy trình bán hàng và ưu tiên xử lý chúng bằng ClickUp Brain

Bạn cũng có thể xác định các công việc bị đình trệ ở các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng để xác định ưu tiên hành động và hướng dẫn Brain lập kế hoạch cho chúng.

🧠 Thông tin thú vị: ClickUp Brain có thể cung cấp thông tin chi tiết từ các cuộc gọi bán hàng bằng cách làm cho mọi bản ghi âm có thể tìm kiếm được. Mẹo nhỏ: Đừng quên mời ClickUp AI Notetaker tham gia cuộc gọi của bạn để tự động ghi âm và chuyển đổi thành văn bản cho bạn! Nhận bản ghi chép có thể tìm kiếm với ClickUp AI Notetaker

Giao phó các quy trình lặp đi lặp lại cho các Trợ lý Tự động ClickUp

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc cập nhật thủ công các công việc thay vì tập trung vào việc chốt đơn hàng, hãy để các Trợ lý Tự động ClickUp giúp bạn.

Cài đặt các tác vụ tự động hóa bằng cách thiết lập các trigger tùy chỉnh để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại tốn thời gian với ClickUp Autopilot Agents

Các trợ lý AI không cần mã này hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn và có thể tự động hóa các phần lặp lại trong quy trình bán hàng – từ tiếp nhận, thực hiện đến báo cáo. Đây là cách nó hoạt động: bạn cài đặt một kích hoạt, ví dụ như khi khách hàng tiềm năng chuyển sang giai đoạn mới trong quy trình bán hàng, thêm điều kiện, ví dụ như ‘chỉ khi đó là giao dịch doanh nghiệp’, và chia sẻ hướng dẫn thực hiện công việc. Bây giờ, mỗi khi kích hoạt xảy ra và các điều kiện được đáp ứng, trợ lý sẽ tự động thực hiện công việc.

Tất cả điều này được cài đặt thông qua một trình tạo không cần mã đơn giản, nơi bạn chỉ định cho trợ lý những gì cần tìm kiếm, những gì cần làm và thông tin nào có thể truy cập. Và đúng vậy, bạn có thể kiểm soát kiến thức mà trợ lý sử dụng, bao gồm tài liệu, công việc và trò chuyện, để nó luôn hoạt động với bối cảnh chính xác.

📌 Đối tượng/kỳ/phiên bản: Khi một khách hàng tiềm năng có giá trị cao đáp ứng tiêu chí ICP của bạn được gửi qua biểu mẫu, công cụ tự động hóa bán hàng sẽ giao nó cho nhân viên bán hàng cấp cao của bạn, gắn thẻ giao dịch trong không gian làm việc của bạn và thông báo cho Phó Chủ tịch Bán hàng qua trò chuyện.

Học cách xây dựng Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh của riêng bạn trực tiếp từ các chuyên gia của nhóm chúng tôi:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để tạo ra một trợ lý hữu ích, bạn cần một lời nhắc chi tiết và cẩn thận. Với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX, bạn có thể đọc to các hướng dẫn đó – tạo trợ lý nhanh gấp 4 lần so với gõ phím! ClickUp Brain MAX là ứng dụng AI siêu ứng dụng trên desktop của bạn, kết hợp tất cả bối cảnh công việc của bạn với truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) - bao gồm Gemini, Claude, ChatGPT và các mô hình khác - giúp bạn đạt năng suất cao nhất mà không bị quá tải ứng dụng hay sự mở rộng không kiểm soát của AI.

Tăng tốc quy trình kế hoạch, thực thi và theo dõi với các mẫu ClickUp

Và nếu bạn muốn thiết kế quy trình bán hàng của mình dễ dàng hơn, hãy bắt đầu với mẫu kế hoạch bán hàng của ClickUp.

Tiếp theo, mẫu theo dõi bán hàng của ClickUp cung cấp các trạng thái đã được thiết lập sẵn như Đạt mục tiêu và Đang tiến hành, 12 trường tùy chỉnh để ghi lại chi phí vận chuyển, giá đơn vị và lợi nhuận, cùng nhiều chế độ xem để phân tích doanh số theo tháng hoặc sản phẩm.

Tải mẫu miễn phí Đánh giá tiến độ cá nhân và của nhóm với mẫu theo dõi bán hàng ClickUp

Được thiết kế cho các nhóm có kích thước khác nhau, nó cho phép bạn đánh giá tiến độ cá nhân và nhóm theo thời gian thực, tối ưu hóa quy trình bán hàng và xác định các xu hướng khóa để thúc đẩy doanh thu.

Cần một trung tâm quản lý tất cả các khách hàng tiềm năng? Sử dụng mẫu CRM bán hàng ClickUp để đang theo dõi mọi liên hệ, cuộc gọi và giao dịch thành công.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tập trung tài liệu: Sử dụng /Write with AI tích hợp sẵn để tự động viết và cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận khách hàng Sử dụng ClickUp Docs để tạo, chia sẻ và duy trì tài liệu động liên kết trực tiếp với quy trình làm việc của bạn, đồng thời sử dụng tính năngtích hợp sẵn để tự động viết và cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận khách hàng

hợp tác thời gian thực: *Cho phép giao tiếp thời gian thực, giàu ngữ cảnh ngay bên cạnh các công việc ClickUp với Trò chuyện ClickUp

Tạo bản demo bán hàng: Sử dụng Sử dụng ClickUp Clips để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc gọi, biến các bản demo dài thành các bước tiếp theo có kích thước nhỏ, nhiệm vụ hành động và các nhiệm vụ dịch vụ khách hàng tùy chỉnh

Loại bỏ điểm nghẽn: Tạo Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi tiến độ thông qua các biểu đồ luồng tích lũy, biểu đồ đốt cháy, biểu đồ giảm dần hoặc biểu đồ tốc độ

Theo dõi mọi khách hàng tiềm năng: Sử dụng Sử dụng ClickUp CRM để đang theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch và hoạt động bán hàng theo thời gian thực, sau đó chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Kanban, Bảng hoặc Dòng thời gian để phù hợp với cách làm việc hiệu quả nhất của nhóm của bạn

Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại: Tạo Tạo các tự động hóa ClickUp không cần mã bằng cách sử dụng trình tạo menu thả xuống hoặc các lệnh bằng tiếng Anh thông thường trong ClickUp Brain để xử lý các tác vụ bán hàng lặp đi lặp lại dựa trên quy tắc, chẳng hạn như tự động phân công khách hàng tiềm năng mới, cập nhật giai đoạn giao dịch khi hợp đồng được ký kết, gửi lời nhắc theo dõi hoặc tạo công việc chuyển giao khi cơ hội được đóng

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do tính năng phong phú của nó

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá của G2 thực sự nói lên tất cả:

Tôi yêu thích sự linh hoạt của ClickUp và việc nhóm của chúng tôi có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mọi tình huống – nó không chỉ là công cụ quản lý dự án; nó là Trung tâm Hoạt động Toàn diện của chúng tôi! Chúng tôi quản lý mọi thứ từ công việc của khách hàng đến CRM và yêu thích sự linh hoạt của các tùy chọn và các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng yêu thích việc ClickUp liên tục phát triển và họ luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng!

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với vai trò là ứng dụng đa năng cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

2. Salesforce Einstein (Tốt nhất cho đánh giá điểm tiềm năng dự đoán và tự động hóa CRM thông minh ở quy mô doanh nghiệp)

qua Salesforce Einstein

Salesforce Einstein là lớp AI tích hợp trong nền tảng Customer 360 của Salesforce, được thiết kế để mang công nghệ học máy (ML) tiên tiến và phân tích dự đoán trực tiếp vào Sales Cloud.

Nó tích hợp tự động hóa vào mọi khía cạnh của quy trình bán hàng, giúp các nhóm phát hiện khách hàng tiềm năng có giá trị cao, tùy chỉnh tiếp cận quy mô lớn, duy trì đường ống bán hàng cập nhật và chuẩn bị cho các cuộc hội thoại với khách hàng dựa trên dữ liệu. Einstein học hỏi từ mọi giao dịch, cuộc hội thoại và cú nhấp chuột để đề xuất hành động, nhấn mạnh rủi ro và tạo nội dung.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Sử dụng AI để tạo khách hàng tiềm năng bằng cách tự động hóa việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và quản lý khách hàng tiềm năng đến từ kênh inbound với

Nâng cao hiệu suất của nhân viên bán hàng thông qua các mô phỏng vai trò và phản hồi được hỗ trợ bởi AI tạo sinh sử dụng Einstein Sales Coach

Xây dựng và triển khai các trợ lý AI với Agentforce để quản lý các hoạt động bán hàng, tất cả đều được bảo mật bởi Einstein Trust Layer

Áp dụng Einstein Scoring để ưu tiên các giao dịch và tận dụng điểm số dự đoán để làm nổi bật các khách hàng tiềm năng

Giới hạn của Salesforce Einstein

Các thiết lập nâng cao có thể cần hỗ trợ của nhà phát triển hoặc chuyên môn kỹ thuật

Hệ thống có thể bị chậm khi xử lý lượng dữ liệu lớn hoặc các quy trình làm việc phức tạp

Giá cả của Salesforce Einstein

Einstein Sales: $500/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Einstein

G2: 4.4/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Salesforce Einstein?

Dưới đây là một đoạn trích từ đánh giá trên G2:

Salesforce Sales Cloud giúp tôi quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và giao dịch một cách dễ dàng trong một nền tảng duy nhất… Tuy nhiên, đôi khi nó có thể hơi áp đảo, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Có quá nhiều tính năng và nút, nên có thể mất một thời gian để làm quen với mọi thứ. Ngoài ra, nếu không được cài đặt đúng cách bởi quản trị viên, một số tính năng có thể gây nhầm lẫn hoặc yêu cầu thực hiện thêm bước. Nó rất mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng thân thiện với người dùng ngay từ đầu.

3. Apollo AI (Tốt nhất cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và tiếp cận đa kênh tự động hóa)

qua Apollo AI

Apollo là một công cụ tiếp thị AI tự động hóa mọi thứ từ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến quản lý quy trình bán hàng. Nó sử dụng dữ liệu từ hơn 275 triệu liên hệ và 70 triệu công ty, được cập nhật theo thời gian thực về thay đổi công việc, cập nhật công nghệ và tín hiệu ý định mua hàng.

Sau khi xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP), Apollo AI sẽ xác định các khách hàng tiềm năng phù hợp cao và ưu tiên họ dựa trên các tín hiệu hành vi như mở email, truy cập trang web và lịch sử tương tác ngoài. Những thông tin này sau đó được chuyển đổi thành các gợi ý về nội dung tin nhắn được tùy chỉnh theo bối cảnh của từng khách hàng tiềm năng, cho phép các nhóm sử dụng AI cho phân tích dữ liệu mà không cần rời khỏi quy trình bán hàng của họ.

Các tính năng nổi bật của Apollo AI

Thử nghiệm công cụ Pipeline Builder để xác định khách hàng tiềm năng phù hợp nhất bằng cách sử dụng hơn 65 bộ lọc, tín hiệu ý định và cập nhật thời gian thực

Nhận bản tóm tắt cuộc họp, theo dõi và các bước tiếp theo được tạo tự động bằng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản thông minh và thông tin trước cuộc gọi của Call Assistant

Khởi chạy các chuỗi tiếp thị đa kênh với email cá nhân hóa bằng AI, gọi điện chỉ với một cú nhấp chuột và bảo vệ khả năng giao hàng tích hợp sẵn

Nhận thông tin chi tiết như mẫu cuộc gọi thành công, hướng dẫn xử lý đối tượng và chiến lược truyền thông thông qua chatbot AI của Apollo và phân tích cuộc gọi

Giới hạn của Apollo AI

Một số người dùng báo cáo rằng dữ liệu liên hệ chỉ chính xác khoảng 65%, đặc biệt là đối với số điện thoại di động và các khu vực EMEA

Các hàm khóa bị giới hạn trong các kế hoạch cao cấp, dẫn đến quy trình tiếp cận khách hàng không hoàn chỉnh cho người dùng cơ bản

Giá cả của Apollo AI

Miễn phí

Gói Cơ bản: $59/tháng cho mỗi người dùng

Gói Professional: $99/tháng cho mỗi người dùng

Tổ chức: $149/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Apollo AI

G2: 4.7/5 (8.700+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

4. Clari (Tốt nhất cho dự báo doanh thu và kiểm tra giao dịch với thông tin AI thời gian thực)

qua Clari

Clari là công cụ bán hàng được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho các nhóm doanh thu cần độ chính xác, khả năng hiển thị và kiểm soát toàn bộ quy trình bán hàng. Tất cả hoạt động dựa trên Revenue Context™, một lớp trí tuệ độc quyền thu thập tín hiệu từ mọi tương tác, giao dịch, dự báo và cập nhật CRM để cung cấp năng lượng cho một thế hệ mới của các trợ lý AI được thiết kế cho việc thực thi.

Từ kiểm tra giao dịch thời gian thực đến huấn luyện có hướng dẫn chính xác và tạo email, các trợ lý của công cụ này xử lý mọi thứ. Chúng đánh giá rủi ro trong quy trình bán hàng, đề xuất các bước tiếp theo, tạo email cá nhân hóa và đề xuất hành động trên mọi cấp độ của tổ chức doanh thu.

Các tính năng nổi bật của Clari

Đánh giá tình trạng giao dịch với AI Deal Inspection và xem xét các cơ hội mở dựa trên các tiêu chí thành công đã được chứng minh, đồng thời phát hiện các lỗ hổng trong quá trình thực hiện

Phát hiện các chủ đề quan trọng với AI Smart Topics và xác định các tín hiệu quan trọng cho giao dịch như áp lực giá cả hoặc yếu tố rủi ro từ các cuộc gọi, email và cuộc họp

AI Smart Feed để bạn có thể hành động sớm dựa trên các tín hiệu, Nhận bản tóm tắt được chọn lọc về các sự kiện khóa từ hoạt động của nhân viên bán hàng vớiđể bạn có thể hành động sớm dựa trên các tín hiệu, từ đó nâng cao năng suất bán hàng

Viết email chuyên nghiệp hơn với AI Smart Prospecting and Follow-Ups để tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên giá trị

Giới hạn của Clari

Các chế độ xem cột không dễ dàng tùy chỉnh cho tất cả người dùng

Nhân viên bán hàng có thể cần duy trì các bảng tính song song để theo dõi các giao dịch đang theo dõi chi tiết

Giá cả của Clari

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Clari

G2: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Clari?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Tôi thích cách Clari đơn giản và dễ sử dụng khi cập nhật các bước tiếp theo về giá cả, giai đoạn và thời gian khi xem xét các giao dịch quan trọng của mình. Việc dự báo số liệu hàng tháng, quý và năm cũng rất dễ dàng khi làm việc với giám đốc của tôi khi xem báo cáo và quy trình bán hàng. Tôi không thích việc không thể cập nhật một số chỉ số trừ khi đã thay đổi chúng trong cơ hội Salesforce Lightning trước đó. Ngoài ra, mọi thứ đều khá đơn giản và dễ sử dụng.

📮 ClickUp Insight: 21% người cho biết hơn 80% thời gian làm việc trong ngày của họ dành cho các công việc lặp đi lặp lại. Và 20% khác cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ. Đó là gần một nửa thời gian làm việc trong tuần (41%) dành cho các công việc không đòi hỏi nhiều tư duy chiến lược hay sáng tạo (như gửi email theo dõi 👀). Các trợ lý AI của ClickUp giúp loại bỏ gánh nặng này. Hãy nghĩ đến việc tạo/lập công việc, nhắc nhở, cập nhật, ghi chú cuộc họp, soạn email và thậm chí tạo quy trình làm việc từ đầu đến cuối! Tất cả những điều đó (và nhiều hơn nữa) có thể được tự động hóa trong nháy mắt với ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

5. Artisan (Phù hợp nhất cho các đại lý bán hàng AI tự động có khả năng tương tác và đánh giá khách hàng tiềm năng như con người)

qua Artisan

Artisan là một nền tảng tiếp thị ra ngoài toàn diện được hỗ trợ bởi các nhân viên AI. Ava, trợ lý bán hàng AI của nó, thay thế các công việc thủ công, lặp đi lặp lại của việc tiếp cận khách hàng truyền thống bằng tự động hóa thông minh. Từ việc xác định đúng đối tượng tiềm năng đến tạo ra các chiến dịch tiếp cận cá nhân hóa cao, nó quản lý toàn bộ quy trình tiếp thị ra ngoài của bạn.

Bạn có thể triển khai AI Playbooks để chuẩn hóa giọng điệu cho các thông điệp và hoạt động tiếp cận, đồng thời đảm bảo các quy trình tốt nhất được áp dụng trên toàn công ty. Trong khi đó, các bảng điều khiển phân tích cho phép bạn theo dõi các tài khoản đang tương tác theo thời gian thực để giúp tinh chỉnh mục tiêu tiếp cận.

Các tính năng nổi bật của Artisan

Triển khai các quy trình tiếp cận không cần mã qua email và LinkedIn với công cụ xây dựng chuỗi tác vụ

Xác định các khách hàng tiềm năng có ý định cao với công cụ Data Miner của Ava, giúp thu thập dữ liệu công nghệ, dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu ý định như thông báo tuyển dụng và tin tức về vốn đầu tư

Quản lý khả năng giao thư email để đảm bảo email của bạn không bị đưa vào hộp thư rác, bằng cách sử dụng theo dõi sức khỏe hộp thư theo thời gian thực, giới hạn gửi động và tự động làm ấm email

Truy cập hơn 300 triệu liên hệ B2B trên 200+ quốc gia thông qua cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn

Giai đoạn giới hạn của Artisan

Thiếu chi tiết trong báo cáo do việc đang theo dõi thời gian phản hồi bao gồm cả việc hủy đăng ký, làm sai lệch kết quả

Nội dung tin nhắn có cảm giác chung chung, cứng nhắc và thiếu tính cá nhân hóa

Giá cả linh hoạt

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Artisan

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng khung BANT (Ngân sách, Quyền hạn, Nhu cầu, Thời gian) như một hướng dẫn cuộc hội thoại. Thay vì hỏi thẳng "Ai là người ra quyết định?", hãy thử "Ai khác thường tham gia vào quyết định mua hàng như vậy?" Điều này giúp cuộc hội thoại tự nhiên hơn và cung cấp cho bạn bối cảnh sâu hơn.

6. Regie. ai (Tốt nhất cho các chuỗi bán hàng do AI tạo ra, được tùy chỉnh theo nhân vật người mua và ý định của họ)

qua Regie.ai

RegieOne là nền tảng bán hàng được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho các nhóm bán hàng cần cá nhân hóa hoạt động tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn. Tại đây, nhân viên bán hàng và các trợ lý AI thực hiện công việc trong mọi khâu, từ kế hoạch tiếp cận khách hàng đến sắp xếp cuộc họp trên lịch. Nền tảng này sử dụng nội dung thông minh và phản hồi thời gian thực để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động bán hàng ở giai đoạn đầu của phễu bán hàng.

Hệ thống AI Content Engine và AI Messaging của nền tảng này tạo mẫu và xây dựng toàn bộ chương trình tiếp cận khách hàng dựa trên giọng điệu thương hiệu, thông tin về khách hàng mục tiêu (ICP) và dữ liệu hiệu suất trước đó. Các chuỗi tương tác bao gồm email phù hợp với nhân vật khách hàng, tin nhắn LinkedIn, kịch bản cuộc gọi và lời nhắc tin nhắn thoại, tất cả đều được tự động điều chỉnh theo ngành nghề, tiêu đề và giai đoạn trong hành trình của người mua.

Các tính năng nổi bật của Regie. ai

Khởi động chế độ tự động để thu thập khách hàng tiềm năng, nâng cao dữ liệu liên hệ và thực hiện các chuỗi tiếp cận ngoại tuyến đầy đủ

Sử dụng AI Dialer tích hợp sẵn trong nền tảng để thực hiện cuộc gọi khối lượng lớn với tối đa chín cuộc gọi song song cho mỗi hồ sơ khách hàng tiềm năng

Hãy để các trợ lý AI nhận diện khách truy cập, nâng cao dữ liệu liên hệ và bắt đầu nuôi dưỡng khách hàng dựa trên hành vi của họ

Hạn chế của Regie. ai

Không có đủ tính linh hoạt để điều chỉnh các chiến dịch

Thỉnh thoảng, công cụ tạo ra nội dung chứa các yếu tố không phù hợp (ví dụ: đề xuất mời uống cà phê khi không liên quan)

Giá cả của Regie. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Regie. ai

G2: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Regie. ai?

Trích từ đánh giá trên G2:

Với tư cách là Quản lý Bán hàng Nội bộ, việc dạy nhân viên viết email luôn dường như bất khả thi. […] Regie. ai biến ý tưởng thô sơ của bạn thành một chiến dịch bán hàng toàn diện, tối ưu hóa cho các nhà điều hành bận rộn. Việc suy nghĩ quá nhiều về email tiếp cận khiến bạn tự nghi ngờ bản thân. Regie. ai loại bỏ rào cản đó! Email đôi khi quá đơn giản. Hiếm khi tôi sử dụng chiến dịch do họ tạo ra ngay "ngay từ đầu". Giống như ChatGPT, nó tốt nhất được sử dụng như một công cụ tạo ý tưởng/điểm khởi đầu. Tình trạng "không có ý tưởng" đã là quá khứ!

7. Claygent (Tốt nhất cho tự động hóa nghiên cứu và nâng cao thông tin bán hàng bằng trí tuệ nhân tạo)

qua Claygent

Claygent là trợ lý nghiên cứu AI của Clay, thay thế công việc thủ công tốn thời gian làm chậm quy trình bán hàng. Nó tích hợp dữ liệu firmographic, technographic và intent từ các nguồn như LinkedIn, Crunchbase và hệ thống CRM của bạn. Công cụ AI Profiler xác định các tài khoản mục tiêu có khả năng mua hàng cao nhất và tự động tạo các chuỗi tiếp cận đa bước.

Bạn có thể hỏi Claygent bất kỳ câu hỏi nào từ “Công ty này có thân thiện với làm việc từ xa không?” đến “Ai là tính năng trong nghiên cứu trường hợp gần đây nhất của họ?” và nó sẽ tìm kiếm câu trả lời. Trình lập lịch thông minh của nó sẽ soạn thảo lịch trình cuộc họp và tóm tắt các điểm tiếp xúc trước đó, thách thức của người mua và thông tin cạnh tranh.

Các tính năng nổi bật của Claygent

Địa điểm những người được đề cập trong các nghiên cứu trường hợp hoặc bài viết gần đây để xác minh xem họ vẫn còn hoạt động hay không

Tùy chỉnh thời điểm và cách thức dữ liệu được làm giàu bằng xử lý ngôn ngữ tự nhiên với công cụ AI Formula Generator

Tự động lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp nhất cho mỗi lần làm giàu dữ liệu dựa trên khu vực, ngành nghề hoặc kích thước công ty bằng cách sử dụng các quy tắc điều kiện

Giới hạn của Claygent

Áp dụng giới hạn 200 yêu cầu/phút, ảnh hưởng đến việc nhập danh sách hàng loạt

Điểm đánh giá tài khoản được cập nhật mỗi 30 phút, gây trì hoãn việc ưu tiên lại theo thời gian thực

Giá cả của Claygent

Miễn phí

Gói Starter: $149/tháng cho mỗi người dùng

Explorer: $349/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $800/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Claygent

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Năm 2005, Kyle MacDonald bắt đầu với một chiếc kẹp giấy màu đỏ và việc cần làm là đổi nó lấy thứ gì đó tốt hơn. Qua 14 lần trao đổi, trong phạm vi từ bút viết hình cá đến xe trượt tuyết, và cuối cùng là vai trò trong phim, anh đã đổi được một căn nhà ở Canada! Đây là ví dụ cho thấy bán hàng đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì và xây dựng mối quan hệ.

8. Gong (Tốt nhất cho phân tích cuộc hội thoại dựa trên AI và phát hiện rủi ro giao dịch)

qua Gong

Gong là nền tảng trí tuệ doanh thu sử dụng AI để thu thập, phân tích và bối cảnh hóa phễu bán hàng của bạn, cung cấp cho bạn những thông tin dựa trên dữ liệu. Khác với các công cụ tạo khách hàng tiềm năng truyền thống, nó tập trung vào những gì xảy ra sau các cuộc hội thoại bán hàng. Công nghệ Conversation AI của nó ghi chép và thẻ các khoảnh khắc quan trọng trong giao dịch, chẳng hạn như phản đối về giá, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và tín hiệu từ người ra quyết định.

Các nhà lãnh đạo bán hàng yêu thích nó vì khả năng nhận diện những gì công việc, huấn luyện nhân viên bán hàng và phát hiện các giao dịch có nguy cơ trước khi chúng trở nên không còn tiềm năng. Với các tính năng như Meeting IQ, nhân viên bán hàng của bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các cuộc trò chuyện trước đó, ai tham gia cuộc gọi và những gì cần nói, giúp họ luôn đi trước một bước.

Các tính năng nổi bật của Gong

Mô phỏng các cuộc hội thoại bán hàng thực tế với AI Trainer , sử dụng mô phỏng vai trò dựa trên hành vi thực tế của khách hàng tùy chỉnh, đối tượng và nhân vật khách hàng tùy chỉnh

Đánh giá xác suất giao dịch bằng hơn 300 tín hiệu cuộc hội thoại và phương pháp riêng của bạn để nâng cao xác suất thành công và độ tin cậy của quy trình bán hàng bằng công cụ AI Deal Predictor

AI Theme Spotter Phát hiện sự thay đổi của thị trường và khám phá các phản đối mới, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và mục tiêu bán hàng trong dữ liệu cuộc gọi của bạn bằng công cụ

Huấn luyện nhanh hơn với AI Call Reviewer và tự động nhận diện các mẫu đối thoại, khoảng trống và thời điểm huấn luyện

Giới hạn của Gong

Giới hạn lưu trữ ghi âm thô trong 24 tháng trên các kế hoạch tiêu chuẩn

Nó không hỗ trợ các hệ thống phân loại thẻ cuộc gọi tùy chỉnh hoàn toàn ngoài thư viện tích hợp sẵn

Giá cả của Gong

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gong

G2: 4.8/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Gong?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

Gong thực sự đã giúp nhóm bán hàng của chúng tôi phát triển bằng cách đồng bộ hóa các nhân viên bán hàng (AEs) trên cùng một trang và tiếp tục đào tạo họ trở thành những nhân viên bán hàng mạnh mẽ hơn. Thỉnh thoảng hàm tìm kiếm có vẻ không ổn và việc đăng nhập có độ trễ chậm khi bắt đầu. Ngoài ra, tôi không thể phàn nàn gì thêm. Hai vấn đề đó thực sự chỉ là những chi tiết nhỏ.

9. Lavender AI (Tốt nhất cho huấn luyện email thời gian thực và tin nhắn bán hàng tối ưu hóa bằng AI)

qua Lavender AI

Lavender AI tích hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn, phân tích các bản nháp email theo thời gian thực và đánh giá chúng về giọng điệu, cá nhân hóa, cấu trúc và độ dài. Nó kết hợp tâm lý học hành vi, các nguyên tắc viết email bán hàng tốt nhất và các đề xuất do AI hỗ trợ để giúp nhân viên bán hàng tăng tỷ lệ phản hồi và giảm thời gian gửi email.

Điểm nổi bật thực sự ở đây là Ora, trợ lý bán hàng AI thông minh của Lavender. Nó giúp bạn soạn thảo thông điệp tiếp cận đầu tiên bằng cách tích hợp dữ liệu khách hàng tùy chỉnh để cá nhân hóa nội dung và điều chỉnh giọng điệu dựa trên tâm lý của người nhận.

Các tính năng nổi bật của Lavender AI

Đánh giá email với độ chính xác cao bằng công cụ Email Coach và nhận ngay điểm tỷ lệ phản hồi cùng các gợi ý thực tế khi bạn viết email

Tăng cường cá nhân hóa quy mô lớn bằng công cụ Trợ lý Cá nhân hóa , giúp thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng, đề cập tin tức, đặc điểm tính cách và gợi ý mở đầu

Lavender Anywhere và mang sức mạnh huấn luyện của nó đến bất kỳ nền tảng email nào Sử dụng mẫu kế hoạch bán hàng vớivà mang sức mạnh huấn luyện của nó đến bất kỳ nền tảng email nào

Giới hạn của Lavender AI

Nó tập trung hoàn toàn vào tiếp cận qua email và không hỗ trợ cuộc gọi, cuộc họp hoặc các chuỗi tiếp cận đa kênh

Các quy tắc về giọng điệu quá cứng nhắc đôi khi khiến các email phù hợp với ngữ cảnh bị phạt

Giá cả của Lavender AI

Basic: Miễn phí

Gói Starter: $29/tháng cho mỗi người dùng

Gói Cá nhân Pro: $49/tháng cho mỗi người dùng

kế hoạch nhóm: *$99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Lavender AI

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Vào những năm 1930, các hãng phim phát hiện ra rằng khán giả tiềm năng cần xem quảng cáo của một bộ phim ít nhất bảy lần trước khi quyết định xem nó. Nhận thức này đã dẫn đến " Quy tắc 7", một nguyên tắc tiếp thị cho rằng một khách hàng tiềm năng cần tiếp xúc với thông điệp của thương hiệu ít nhất bảy lần trước khi thực hiện hành động.

qua HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub là công cụ CRM được hỗ trợ bởi AI giúp nhóm bán hàng tập trung vào thời gian, bối cảnh và tính liên quan để chốt đơn hàng. Nó kết hợp các chức năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác và quản lý quy trình bán hàng trên một nền tảng duy nhất.

Điểm nổi bật của Sales Hub là khả năng tích hợp sâu rộng với hệ sinh thái CRM HubSpot, giúp các nhà lãnh đạo bán hàng có được khả năng hiển thị toàn diện về quy trình bán hàng. Các thông báo thông minh và hoạt động theo dõi thời gian thực cũng giúp nhân viên bán hàng tương tác với khách hàng tiềm năng vào đúng thời điểm.

Các tính năng nổi bật của HubSpot Sales Hub

Mục tiêu đạt được khách hàng tiềm năng chất lượng cao hơn với Breeze Prospecting Agent , cho phép đánh giá khách hàng tiềm năng bằng AI và nghiên cứu bán hàng

Tạo các luồng tiếp cận cá nhân hóa với Sequences và triển khai các luồng email và công việc động, đa bước

Tăng tốc độ ống dẫn bán hàng với AI Guided Selling , cho phép nhân viên bán hàng thực hiện các công việc thông minh, tóm tắt giao dịch hàng ngày và danh sách việc cần làm được ưu tiên

Chuẩn bị và theo dõi các cuộc họp ngay lập tức với trình lập lịch thông minh để tự động ghi lại kết quả cuộc họp, tạo các hoạt động theo dõi và duy trì lịch trình của bạn luôn đầy đủ

Giới hạn của HubSpot Sales Hub

Các chuỗi email thiếu logic phân nhánh phức tạp hoặc quy trình làm việc có điều kiện như trong các công cụ tiên tiến hơn

Dự báo là cơ bản và ít linh hoạt cho các tổ chức bán hàng quy mô lớn, đa sản phẩm

Giá cả của HubSpot Sales Hub

Miễn phí

Gói Starter: $20/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $100/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $150/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot Sales Hub

G2: 4.4/5 (hơn 12.300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot Sales Hub?

Dưới đây là đánh giá trực tiếp từ một bài đánh giá trên G2:

Các tính năng tự động hóa, tổ chức, giao tiếp, chức năng, khả năng tiếp thị và nhiều hơn nữa đã mang lại lợi ích to lớn cho tổ chức của chúng tôi! […] Chúng tôi đã tích hợp với PandaDoc và hai nền tảng này hoàn thành công việc một cách mượt mà. Chúng tôi rất hài lòng với sức mạnh của HubSpot Sales. Chúng tôi biết có nhiều lựa chọn tốt và chỉ cần thời gian để tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho chức năng, nhưng đây chính là nơi nhóm bán hàng của HubSpot đã hỗ trợ chúng tôi.

11. Drift (Tốt nhất cho các chatbot AI có khả năng sàng lọc khách hàng tiềm năng và đặt cuộc họp trong thời gian thực)

qua Salesloft

Drift, nay là một phần của nền tảng Salesloft, giúp các nhóm bán hàng quản lý lưu lượng truy cập website bằng cách thu thập và định tuyến khách hàng tiềm năng theo thời gian thực. Nó sử dụng các kịch bản trò chuyện tùy chỉnh và logic định tuyến để nhận diện các tín hiệu mua hàng và tương tác với khách truy cập 24/7.

Đối với các nhóm phụ thuộc nhiều vào chiến lược tiếp thị inbound hoặc dựa trên tài khoản, nền tảng này còn hoạt động như một công cụ tiếp thị email AI, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu ý định nào. Nền tảng này đặc biệt hữu ích trong việc tăng tốc độ tiếp cận khách hàng tiềm năng và xác định khách hàng tiềm năng trước khi nhân viên bán hàng thậm chí bước vào.

Các tính năng nổi bật của Drift

Tự động hóa việc thu thập khách hàng tiềm năng đến với Drift Chat Agent , công cụ xử lý các cuộc hội thoại với khách hàng tiềm năng ngay lập tức

Xác định và phân loại khách hàng tiềm năng theo thời gian thực dựa trên thông tin doanh nghiệp, hành vi hoặc dữ liệu CRM, đảm bảo khách hàng có ý định cao được chuyển trực tiếp đến nhân viên bán hàng phù hợp

Đồng bộ hóa kết quả trò chuyện với mục tiêu của quy trình bán hàng bằng cách sử dụng phân tích hiệu suất được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun Deals và Forecast của Salesloft

Giai đoạn giới hạn của Drift

Hiệu quả của nó giảm đáng kể nếu không có lượng truy cập vào trang web cao

Việc chuyển giao nhân viên bán hàng một cách liền mạch trong các tình huống định tuyến phức tạp có thể yêu cầu logic tùy chỉnh hoặc các giải pháp thay thế

Giá cả của Drift

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Drift

G2: 4.5/5 (4.100+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

12. Humantic AI (Tốt nhất cho phân tích người mua dựa trên tính cách và tương tác bán hàng siêu cá nhân hóa)

qua Humantic AI

Humantic AI giúp nhân viên bán hàng tùy chỉnh hoạt động tiếp cận bằng cách sử dụng thông tin về tính cách thay vì chỉ dựa vào dữ liệu công ty. Nó phân tích các yếu tố như hoạt động trên mạng xã hội và phong cách giao tiếp để tạo ra các hồ sơ cho thấy cách mỗi khách hàng tiềm năng thích được tiếp cận.

Sử dụng mô hình tính cách 'Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness' (DISC), nó cung cấp các mẹo thực tiễn, chẳng hạn như những thông điệp cần tránh, cách xây dựng niềm tin và cách mỗi bên liên quan đưa ra quyết định. Nó cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong bán hàng. Tất cả những điều này khiến nó trở thành công cụ hữu ích cho các nhóm bán hàng vào các tổ chức phức tạp có nhiều người ra quyết định, những người cần cá nhân hóa việc tiếp cận quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Humantic AI

Kết nối với Lịch Google hoặc Outlook Calendar để có thông tin chi tiết về người tham dự, bao gồm phong cách ra quyết định và sở thích giao tiếp của từng cá nhân

Sử dụng Bản đồ Ủy ban Mua hàng để hiển thị trực quan ảnh hưởng, sự đồng thuận và sự phù hợp về tính cách giữa tất cả các nhà ra quyết định

Nâng cao chiến lược thu hút khách hàng với tính năng làm giàu đa kênh, giúp thu thập đặc điểm của người mua và tích hợp vào các nền tảng như Outreach hoặc Salesloft

Giới hạn của Humantic AI

Hồ sơ tính cách có thể chậm hơn so với những thay đổi gần đây trong vai trò hoặc nội dung mới được công bố trong vài tuần

Sự phụ thuộc vào các tín hiệu xã hội công khai có thể làm sai lệch hồ sơ hướng đến các khách hàng tiềm năng hoạt động tích cực trên mạng xã hội

Giá cả của Humantic AI

Tổ chức

Startup: $275/tháng

Tăng trưởng: $1050/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Cá nhân

Pro: $40/tháng (thanh toán hàng năm)

Chuyên gia: $50/tháng

Chủ sở hữu: $75/tháng

Đánh giá và nhận xét về Humantic AI

G2: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Humantic AI?

Đây là nhận xét của một người đánh giá trên G2 về công cụ này:

Humantic AI đã trở thành công cụ vô cùng hữu ích trong cách tiếp cận của tôi về xây dựng mạng lưới và tạo dựng các nhóm dự án gắn kết. Khả năng phân tích và dự đoán đặc điểm tính cách của nó đã giúp tôi điều chỉnh chiến lược giao tiếp một cách hiệu quả, từ đó củng cố kết nối và hợp tác chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy một số sai lệch trong đánh giá tính cách đối với các vai trò chuyên môn, và các tùy chọn tùy chỉnh còn giới hạn để có thể điều chỉnh công cụ này phù hợp hoàn toàn với nhu cầu kinh doanh cụ thể.

qua Seamless AI

Được thiết kế cho các nhà lãnh đạo bán hàng đã chán ngán với danh sách khách hàng tiềm năng cũ kỹ và quy trình làm việc không liên kết, Seamless. AI xác định, xác thực và làm giàu dữ liệu liên hệ và công ty chỉ trong vài giây. Là phần mềm CRM B2B, nó hoạt động như một công cụ tìm kiếm tích hợp AI, truy xuất từ hơn 1,3 tỷ liên hệ kinh doanh và 121 triệu hồ sơ công ty.

Nó giúp xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng được nhắm mục tiêu chính xác, giảm thời gian dành cho nghiên cứu thủ công và tự động hóa các giai đoạn đầu của phễu bán hàng với dữ liệu có tỷ lệ chuyển đổi cao.

Các tính năng AI tốt nhất

Kích hoạt Ý định mua hàng để xác định các khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng tham gia thị trường và sẵn sàng tương tác

Sử dụng dữ liệu bổ sung để biến bất kỳ thông tin liên hệ không đầy đủ nào thành hồ sơ đầy đủ bao gồm email, số điện thoại và thông tin công ty

Sử dụng nghiên cứu AI để thu thập thông tin về bất kỳ khách hàng tiềm năng, thông tin về công ty, lịch sử tài trợ hoặc thông tin về nhân vật người mua

Giai đoạn giới hạn của AI không liền mạch

Việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực có thể dẫn đến kết quả sai lệch, đặc biệt là trong trường hợp thay đổi công việc hoặc tính hợp lệ của email

Dữ liệu trùng lặp hoặc thông tin liên hệ bị nhập sai có thể xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu hàng loạt vào Salesforce hoặc HubSpot

Giá cả AI liền mạch

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét AI liền mạch

G2: 4.4/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Seamless AI?

Một đánh giá ghi chú trên G2:

Tôi thực sự thích cách Seamless. AI giúp việc tìm kiếm thông tin liên hệ chính xác và chi tiết công ty trở nên dễ dàng. Nó rất nhanh chóng và dữ liệu luôn được cập nhật, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian khi cần đang theo dõi các nhà quyết định. Ngoài ra, nền tảng này khá trực quan, nên tôi có thể bắt đầu sử dụng và hoàn thành việc cần làm mà không cần thời gian học tập lâu. […]

🔍 Bạn có biết? Gọi điện lạnh có tỷ lệ thành công thấp. Chỉ khoảng 2,3% cuộc gọi lạnh thực sự dẫn đến cuộc hẹn hoặc giao dịch kết quả, khiến các công ty chuyển sang áp dụng bán hàng theo hướng tiếp cận và xây dựng mối quan hệ.

Cho phép tự động hóa bán hàng từ đầu đến cuối với ClickUp

Hãy thực tế: tự động hóa bán hàng không nên đòi hỏi hàng tá công cụ rời rạc. Sau khi khám phá một số công cụ AI hàng đầu cho bán hàng, một điều rõ ràng là: sự đơn giản, tốc độ và tự động hóa thông minh là yếu tố quyết định.

Với ClickUp, bạn loại bỏ tình trạng phân tán công việc và có được một nền tảng duy nhất nơi các trợ lý AI xử lý các quy trình làm việc thường xuyên, như cập nhật quy trình bán hàng, phân công khách hàng tiềm năng và theo dõi nhiệm vụ. ClickUp Brain sẽ tự động tóm tắt các giao dịch, tạo email trả lời tự động và cung cấp thông tin chi tiết từ không gian làm việc của bạn chỉ trong vài giây.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và biến mọi điểm tiếp xúc thành doanh thu! ✅