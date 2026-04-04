[Yıl]'da Küçük İşletmeler için AI Toplantı Asistanları

Küçük işletme sahipleri ve takımları için zaman en değerli ve genellikle en kıt kaynaktır. Birden fazla rol üstlenir, sayısız sorumluluğu idare eder ve sürekli olarak daha az kaynakla daha fazlasını yapmanın yollarını ararsınız.

Ancak, günlerimizi en verimli şekilde geçirmek için çaba göstersek de, neredeyse her kuruluşu etkileyen evrensel bir zaman kaybı vardır: toplantı. Toplantıyla ilgili manuel işler (telaşla not almak veya takip e-postalarını hazırlamak için saatler harcamak gibi), dikkatimizi konuşmanın kendisinden uzaklaştırır.

AI toplantı asistanları, buradaki zor işlerin çoğunu üstlenebilir.

Bu makalede, takımınızın verimliliğini artırabilecek ve küçük iş bütçenize mükemmel şekilde uyan en iyi AI toplantı asistanlarından bahsedeceğiz.

Küçük İşletmeler için AI Toplantı Asistanlarına Genel Bakış

İşte bu listedeki tüm araçların yan yana karşılaştırması. Etkili toplantılar için en iyi AI araçlarını bulmak üzere her birinin ayrıntılı incelemesi için aşağı kaydırın.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Toplantı notlarını birleştirilmiş görevlere ve ş akışlarına dönüştürme AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, otomasyonlar, Docs-to-görevler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Fireflies. ai CRM senkronizasyonlu, arama yapılabilir toplantı transkriptleri AskFred AI sohbeti, konuşmacı transkripsiyonları, konu izleme, CRM otomatik kayıt Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlar Otter.ai Canlı transkripsiyon ve hızlı toplantı özetleri Gerçek zamanlı transkripsiyon, slayt yakalama, rol tabanlı AI ajanları, gelişmiş arama/dışa aktarma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Fathom Basit ve kapsamlı AI özetleri Ücretsiz sürümde sınırsız kayıt, önemli kısımları işaretleme, CRM senkronizasyonu, Ask Fathom Soru-Cevap Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar tl;dv Kaydedilen önemli noktalar ve çoklu toplantı zekası Bölümlere ayrılmış kayıtlar, önemli kısımların vurgulanması, toplantılar arası içgörüler, 30'dan fazla dil Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 29 $'dan başlar. Kullanıcı başına aylık 30 $ Granola Bot içermeyen toplantı notları Yerel yakalama (bot yok), yapılandırılmış notlar + eylem ögeleri, AI yeniden biçimlendirme/sohbet Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 14 $'dan başlar Krisp Gürültü engelleme ve AI toplantı notları Gürültü + yankı giderme, platformdan bağımsız kayıt, AI özetleri, ş Akışı senkronizasyonu Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan ücretli planlar Avoma Konuşma zekasına ihtiyaç duyan gelir takımları Konu algılama, koçluk puan kartları, CRM otomatik senkronizasyonu, görüşme anları/alıntılar Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar (kayıt cihazı başına) Fellow İşbirliğine dayalı gündemler ve takip işlemleri Gündem işbirliği, gündeme bağlı özetler, eylem ögelerinin izleme süreci, hatırlatıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlar Notion AI Esnek bir bilgi tabanı içindeki toplantı notları AI Toplantı Notları blokları, notlar arasında AI Arama, ilişkisel veritabanları, Notion Takvim bağlantıları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar

AI Toplantı Asistanı Nedir?

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak otomatik toplantı transkriptleri ve eylem öğeleri elde edin

AI toplantı asistanı, toplantılara katılmak, bunları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve analiz etmek için yapay zeka kullanan bir yazılım uygulamasıdır. Temel amacı, idari görevleri —özellikle not alma ve görev izleme— otomasyonla gerçekleştirmektir; böylece katılımcılar, belgeleme yerine tartışmaya odaklanabilirler.

Üç temel ayağı vardır:

Capture: Sanal bir bot veya eklenti aracılığıyla ses kaydını "dinleyerek" Sanal bir bot veya eklenti aracılığıyla ses kaydını "dinleyerek" kelimesi kelimesine transkripsiyon oluşturur

Synthesis: Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) kullanarak saatler süren konuşmaları madde madde Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) kullanarak saatler süren konuşmaları madde madde özetlere ve anahtar çıkarımlara dönüştürür.

Eylem: Belirli taahhütleri ve son tarihleri belirler, bunları otomatik olarak " Belirli taahhütleri ve son tarihleri belirler, bunları otomatik olarak " Eylem Öğeleri "ne dönüştürür veya proje yönetimi araçlarıyla senkronize eder

📮ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anketimize göre, yanıt verenlerin yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı derecede uzun olduğu anlamına geliyor. Ya bu zamanı geri kazanabilseydiniz? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri sayesinde verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain ise otomasyonlu görev oluşturma ve optimize edilmiş ş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

📮ClickUp Insight: Toplantı verimliliği anketimize göre, yanıt verenlerin yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı derecede uzun olduğu anlamına geliyor. Ya bu zamanı geri kazanabilseydiniz? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri sayesinde verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain ise otomatik görev oluşturma ve optimize edilmiş ş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Küçük İşletmeler İçin Yapay Zeka Toplantı Asistanlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Özel BT departmanlarına sahip kurumsal takımların aksine, küçük işletmelerin kullanıma hazır araçlara ihtiyacı vardır. Bunun nedeni, yanlış yazılımın yöneticilerin iş yükünü azaltmak yerine daha da artırmasıdır.

Toplantı akışlarınızı basitleştirmek için bir araç seçmeden önce şu kriterleri değerlendirin:

Transkripsiyon doğruluğu ve konuşmacı tanımlama: Birden fazla konuşmacının yer aldığı hızlı tempolu görüşmelerde kimin ne söylediğini güvenilir bir şekilde belirleyebiliyor mu?

AI toplantı özetinin kalitesi: Hala incelemeniz gereken uzun metinler yerine Hala incelemeniz gereken uzun metinler yerine özlü özetler üretiyor mu?

Eylem ögesi çıkarma: Sadece anahtar kelimeleri vurgulamak yerine, taahhütleri ve son tarihleri de tespit ediyor mu?

Mevcut sisteminizle entegrasyonlar: Proje yönetimi ve iletişim araçlarınızla yerel olarak entegre oluyor mu?

Gizlilik ve veri işleme: Toplantı ses kayıtlarınız nerede saklanıyor ve bu kayıtlar AI modellerini eğitmek için kullanılıyor mu?

Teknik bilgisi olmayan takımlar için kurulum kolaylığı: Takımınız, oryantasyon görüşmesi yapmadan bugün kullanmaya başlayabilir mi?

Karmaşık programları ve çok sayıda paydaşı yöneten yönetici asistanları ve idari profesyoneller için doğru AI araçlarını seçmek, iş akışlarını büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Önde gelen AI araçlarının, yönetici asistanlarına sadece toplantı yönetiminin ötesinde nasıl destek olabileceğini görmek için bu genel bakışı izleyin.

Küçük İşletmeler İçin En İyi 10 AI Toplantı Asistanı

Önemli toplantı özetlerinin birden fazla araca dağılmasını önleyelim.

Hemen başlayalım:

1. ClickUp (Toplantı notlarını birleştirilmiş görevlere ve ş akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker'ı deneyin ClickUp AI Notetaker ile toplantı notları, transkriptler, özetler, etiketler ve eylem öğelerini eksiksiz bir şekilde elde edin

Takımınız, toplantı notlarını bir araçtan diğerine aktarmakla ne kadar zaman kaybediyor? Çoğu küçük işletme için sorun, toplantı biter bitmez başlar. Notlarınız bir uygulamada, yapılacaklar listesi başka bir uygulamada ve önemli kararlar ise bir daha asla bulamayacağınız bir sohbet konusunda kalır.

Buna " iş dağınıklığı" diyoruz ve ClickUp bunu çözüyor. Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, toplantılarınızı, notlarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi tek bir yere toplar; AI ise her şeyi üstten izler.

Şimdi, bu ürünün temel AI entegrasyon özelliklerinden bazılarına göz atalım:

İşle bağlantılı kalan toplantı notları

İlk olarak, ClickUp AI Notetaker var. Planlanmış toplantılara katılabilir veya geçici Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams bağlantılarına gönderilebilir. Görüşme sonrasında gizli bir ClickUp belge oluşturur, sizi @bahsetme ve notları Planner veya Docs Hub'dan kolayca yeniden açabilmenizi sağlar.

ClickUp AI Toplantı Not Alıcıyı kullanarak her aramayı görevlere ve kararlara dönüştürün

En iyi yanı ne mi? Çıktılar ayrı bir kayıt cihazında kalmıyor. Toplantı bittikten sonra sonraki adımlar doğru kişiye atanıyor ve bu da küçük takımlara özetleme aşamasından uygulamaya kadar çok daha net bir yol sunuyor.

Toplantı başlamadan önce hazırlıklarını yapabilen bağlamsal bir AI

ClickUp'ın bağlamsal iş yapay zekası ClickUp Brain, görüşme başlamadan çok önce çalışmaya başlar. Takvim etkinliklerini doğal dilde arayabilir, bir veya daha fazla kişinin uygunluğunu kontrol edebilir ve takvim etkinlikleri oluşturabilir veya güncelleyebilir.

ClickUp Brain ile toplantıların uygunluğunu kontrol edin ve daha hızlı güncelleyin

Dahası, önceki toplantılardan, proje durumundan ve takım önceliklerinden toplantı gündemleri oluşturmanıza olanak tanır.

Toplantı bittiğinde de aynı derecede kullanışlıdır. Brain, görevler, Belgeler, Sohbet ve toplantı notları genelinde soruları yanıtlayabildiğinden, şunları sorabilirsiniz:

Son müşteri görüşmesinden hangi eylem ögeleri çıktı?

Önceki takım senkronizasyonunda hangi kararlar alındı?

Son güncellemeden bu yana neler değişti?

ClickUp Brain ile toplantı kararlarını ve eylem ögelerini daha hızlı hatırlayın

Çalışma Alanınızın içine entegre edilmiş hazır asistanlar

ClickUp Super Agents, belirli işler için çalışma alanınıza ekleyebileceğiniz yerleşik AI asistanlarıdır. Küçük işletmeler için inanılmaz derecede iyi sonuç vermelerinin bir nedeni de kapsamlı asistan kataloğudur.

Basitçe söylemek gerekirse, her şeyi kendiniz oluşturmak yerine, güvenli ve kullanıma hazır asistanlarla başlayabilir ve bunları ş akışınıza göre uyarlayabilirsiniz. Örneğin, ClickUp Toplantı Gündemi Oluşturucu Asistanı, aktif çalışmalar, geçmiş sonuçlar ve katılımcıların girdilerinden paylaşılan bir gündem oluşturabilir.

ClickUp Toplantı Gündemi Oluşturucu Aracısı ile aktif işler ve geçmiş sonuçlardan toplantı gündemleri oluşturun

Özetle:

Aktif işlerden oluşturur: Aktif işlerinizden gündem ögelerini alır

Devreden kalan ögeleri gündeme getirir: Önceki oturumlardan kalan açık eylem ögelerini kullanır

Katılımcıların görüşlerini toplar: Katılımcıların konu ekleyebilmesi için toplantı öncesinde bir bildirim gönderir

Gündemi yapılandırır: Konuları düzenler ve toplantı süresine ve gündem ögelerinin sayısına göre süre tahsisleri ekler

Bu işlemler devam ederken, ClickUp Toplantı Hazırlık Aracısı görüşme öncesinde ihtiyacınız olan bağlamı içeren kişisel bir özet oluşturur. Bu iki özellik bir araya gelerek, toplantılara doğru arka plan bilgisine sahip olarak girmenize yardımcı olur.

ClickUp Toplantı Hazırlık Aracını kullanarak önemli bağlam bilgileriyle toplantılara hazırlanın

🎥 Teknik bilgiye sahip olmanıza gerek kalmadan küçük işinize yapay zekayı nasıl entegre edebileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin

Yoğun iş yükünü azaltan otomasyonlar

ClickUp'ın yapay zekası toplantı transkriptinden bir görev oluşturduğunda, ClickUp Otomasyonu siz parmağınızı bile kıpırdatmadan yönlendirmeyi halleder. Bu, Çalışma Alanınız için arka plan kuralları belirleyebileceğiniz ve Otomasyonun ş akışının geri kalanını halledeceği anlamına gelir.

Kod yazmaya gerek kalmadan ClickUp Otomasyonlarını kurun ve yapılacak zor işleri sizin yerinize yapın

Örneğin, toplantı transkripti "Tasarım Güncellemesi" anahtar kelimesini içeren yeni bir görev oluşturursa, önceden ayarlanmış bir otomasyon bu ifadeyi tanır ve anında baş tasarımcıyı uyarır; yeni oluşturulan görevi, tasarım takımının özel ş Akışı panosundaki "Yapılacaklar" sütununa taşır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Toplantı notları ve proje işleri tek bir yerde toplanarak bağlam değiştirme ihtiyacını azaltır

ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki her şeyden yararlanarak eksiksiz cevaplar sunar

Otomasyonlar, toplantı sonrası idari iş yükünü neredeyse sıfıra indirir

Dezavantajları:

Yeni kullanıcıların tüm özelliklerin aralığını keşfetmesi biraz zaman alabilir

Gelişmiş otomasyonlar için başlangıçta biraz yapılandırma süresi gerekir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp ile zaman takibi ve toplantı notlarını tek bir yerde tutmayı seviyorum. AI asistanları çok yardımcı oluyor ve işlerimi düzenli tutmama yardımcı oluyorlar. Birçok aracı tek bir araçla değiştirebilmiş olmam harika. Tüm departmanların işlerini tek bir yerde görebilmeyi ve bu sayede görevlerin düzenli kalmasını çok takdir ediyorum. Ayrıca, kolay içe aktarma özelliği kurulum sürecini sorunsuz hale getirdi.

ClickUp ile zaman takibi ve toplantı notlarını tek bir yerde tutmayı seviyorum. AI asistanları çok yardımcı oluyor ve işlerimi düzenli tutmama yardımcı oluyorlar. Birçok aracı tek bir araçla değiştirebilmiş olmam harika. Tüm departmanların işlerini tek bir yerde görebilmeyi ve bu sayede görevlerin düzenli kalmasını çok takdir ediyorum. Ayrıca, kolay içe aktarma özelliği kurulum sürecini sorunsuz hale getirdi.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Thomas Edison, fonografı ilk başta bir müzik çalar olarak hayal etmemişti. Başlangıçta onu daha çok dikte ve iş iletişimi için 19. yüzyılın bir verimlilik aracı olarak tanıtmış, müzik ise gelecekteki kullanım alanları listesinde daha alt sıralarda yer almıştı. Diğer bir deyişle, tarihin en ikonik eğlence cihazlarından biri, başlangıçta sesli not makinesine daha yakın bir şey olarak ortaya çıkmıştı.

2. Fireflies.ai (CRM senkronizasyonlu, arama yapılabilir toplantı transkriptleri için en iyisi)

Fireflies.ai, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ve daha fazlası gibi konferans platformlarında toplantıları yakalayan, transkripsiyonunu yapan ve düzenleyen bir AI toplantı asistanıdır.

Ayrıca, pasif not almaktan da öteye gider. Fireflies'ın yerleşik AI asistanı AskFred, görüşmeleri özetleyebilir, takip e-postaları oluşturabilir, eylem ögelerini çıkarabilir ve toplantı temelli diğer çıktıları oluşturabilir.

Ayrıca, görüşmeleriniz sırasında "fiyatlandırma" veya "itirazlar" gibi belirli anahtar kelimeleri arayan bir "Konu Takipçisi" özelliğine de sahiptir. Ardından bu ayrıntıları otomatik olarak CRM veya proje yönetimi yazılımınıza kaydeder ve takımınızı manuel veri girişinden kurtarır.

Fireflies.ai'nin en iyi özellikleri

AskFred AI sohbeti: Geçmiş toplantılarla ilgili sorguları yanıtlamak için tüm toplantı transkripti arşivinizi tarar

Otomatik transkripsiyon: Konuşmacı tanımlama ve zaman damgaları ile toplantıları kaydeder ve metne dönüştürür

Konuşma zekası analitiği : Toplantılarınızda konuşma süresi oranlarını ve duygu göstergelerini izler Toplantılarınızda konuşma süresi oranlarını ve duygu göstergelerini izler

CRM entegrasyonları: Satış araçlarına yerel olarak bağlantı kurarak arama özetlerini otomatik olarak satış kayıtlarına kaydeder

Fireflies.ai'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Özel depolama seçenekleriyle güçlü güvenlik yapısı

Pro seviyesinden itibaren sınırsız transkripsiyon

Otomatik algılama özelliği ile 100'den fazla dili destekler

Dezavantajları:

Yoğun konuşmaların olduğu toplantılarda doğruluk oranı düşebilir

AI, toplantılar arası sentez yapmadan her toplantıyı ayrı ayrı analiz eder

Kayıt botu, görünürlükte bir katılımcı olarak görünür

Fireflies.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies.ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Fireflies'ın notları benim için tuttuğunu bildiğim için toplantı sırasında konuşmaya tamamen odaklanabiliyorum. Ayrıca, AI fonksiyonu toplantıda neler olduğunu hızlıca anlamak için harika ve özet e-postaları için takımımın ortamına kolayca entegre oluyor. Uygulama o kadar sorunsuzdu ki, müşteri desteğini hiç kullanmak zorunda kalmadım, ancak ürün bu kadar iyiyse, müşteri desteğinin de mükemmel olduğundan eminim. Fireflies'ı günlük olarak kullanıyorum.

Fireflies'ın notları benim için tuttuğunu bildiğim için toplantı sırasında konuşmaya tamamen odaklanabiliyorum. Ayrıca, AI fonksiyonu toplantıda neler olduğunu hızlıca anlamak için harika ve özet e-postaları için takımımın ortamına kolayca entegre oluyor. Uygulama o kadar sorunsuzdu ki, müşteri desteğini hiç kullanmak zorunda kalmadım, ancak ürün bu kadar iyiyse, müşteri desteğinin de mükemmel olduğundan eminim. Fireflies'ı günlük olarak kullanıyorum.

3. Otter.ai (Canlı transkripsiyon ve toplantı özetleri için en iyisi)

Toplantıyı anında takip etmeniz gerekiyorsa, Otter.ai katılımcılar konuşurken ekranınızda canlı transkripsiyon sağlar. Bu özellik, erişilebilirlik desteğine ihtiyaç duyan, ana dili İngilizce olmayan katılımcıları olan veya sadece odaklanmak için yazıları okumayı tercih eden takımlar için son derece kullanışlıdır.

Temel işleyişi gerçek zamanlı işlemdir. Otter, görüşme bittikten sonra kaydın işlenmesini beklemek yerine, toplantı sırasında aktif ve etkileşimli bir belge oluşturur.

Otter, satış ve işe alım ş akışları için özel yapay zeka asistanları sunar. Bu asistanlar, anlaşma ile ilgili bilgileri otomatik olarak çıkarır ve bağlı araçlarınıza aktarır.

Otter.ai'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı transkripsiyon: Toplantıları canlı olarak transkribe eder ve metni ses kaydıyla senkronize eder

Otomasyonlu slayt yakalama: Paylaşılan sunum slaytlarını doğru zaman damgasıyla transkripte ekler

Rola özel AI asistanları: Satış ve eğitim gibi belirli rol fonksiyonlarına göre veri çıkarımını özelleştirir

Takım için hazır denetimler: Takım sözlüğü katmanları, konuşmacı etiketleme, gelişmiş arama ve dışa aktarma

Otter.ai'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Canlı görüntüleme, konuşmacıyı kesintiye uğratmadan katılımcıların bilgilerini güncel tutar

Slayt yakalama, yalnızca ses tabanlı araçların kaçırdığı görsel bağlamı ekler

Geniş kullanıcı tabanıyla güçlü pazar onayı

Dezavantajları:

Dil desteği İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ile sınırlıdır

Ücretsiz plan, kayıtları toplantı başına 30 dakika ile sınırlandırır

Arka plan gürültüsü, transkripsiyon doğruluğunu düşürebilir

Otter.ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 16,99 $/kullanıcı/ay

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter.ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100 yorum)

Gerçek kullanıcılar Otter.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Ne zaman bir toplantı başlatsak, otomatik olarak toplantıya katılır veya en azından oturuma katılmak için izin ister. Notlar alır ve toplantı bittikten sonra bir e-posta gönderir. Özetler iyi ve konuyu iyi özetliyor.

Ne zaman bir toplantı başlatsak, otomatik olarak toplantıya katılır veya en azından oturuma katılmak için izin ister. Notlar alır ve toplantı bittikten sonra bir e-posta gönderir. Özetler iyi ve konuyu tam olarak yansıtıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Toplantılar eskiden kaotik geçtiği için birçok resmi toplantı prosedürü mevcuttur. Robert’s Rules’un resmi tarihine göre, Henry M. Robert, farklı kişilerin farklı prosedür fikirleri getirdiği, kendisinin “pratik kargaşa” olarak adlandırdığı bir durumla karşılaştı ve buna düzen getirmek için 1876’da Robert’s Rules of Order’ın ilk baskısını yayınladı.

4. Fathom (Basit ve kapsamlı AI özetleri için en iyisi)

Fathom aracılığıyla

Tek başına çalışan bir kurucu veya kısıtlı bir bütçeyle çalışan küçük bir takımsanız, Fathom iyi bir seçimdir.

Ücretsiz olarak sınırsız kayıt, transkripsiyon ve özetleme imkanı sunar. Bu, çok sayıda toplantısı olan ancak başka bir aylık yazılım aboneliğini karşılayamayan kişiler için harika bir seçenektir.

Temel mekanizması, kullanıcı tarafından tetiklenen kesme özelliğidir. Görüşme sonunda size sadece devasa bir metin yığını sunmak yerine, toplantı sırasında önemli anları işaretlemenize olanak tanır. Bu, yazılımın daha sonra sizin için tam olarak neyi ayırması gerektiğini bilmesine yardımcı olur.

Fathom'un en iyi özellikleri

Sınırsız kayıt: Sınırsız toplantı depolama alanı sunar

Soru-cevap yapay zekası: Ask Fathom, kullanıcılara toplantılardan cevaplar, içgörüler ve eylemler sorgulamak için ChatGPT benzeri bir arayüz sunar

Kolay paylaşım denetimleri: Özetleri ve kayıtları şirket içinde otomatik olarak paylaşın; paylaşılan bağlantılar, etki alanı veya açık erişim kısıtlamalarıyla sınırlandırılabilir

Doğrudan CRM senkronizasyonu: Arama özetlerini ve eylem öğelerini doğrudan satış boru hattınıza aktarır

Fathom'un artıları ve eksileri

Artıları:

Sınırsız kayıt ve transkripsiyon imkanı sunar

İstediğiniz herhangi bir bölümü içeren paylaşılabilir bir video klip oluşturun

CRM düzenini korumak için satış ş akışlarına özel olarak tasarlanmıştır

Dezavantajları:

Gelişmiş konuşma zekası özelliklerinden yoksundur

Kayıt botu, görüşmelerde görünürlük sağlayan bir katılımcıdır

Bu deneyim, sağlam bir mobil uygulama olmadan, esas olarak masaüstü odaklıdır.

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium ( Bireysel): 19 $/kullanıcı/ay

Takım: 19 $/kullanıcı/ay (2+ kullanıcı)

İş: Kullanıcı başına aylık 34 $ (2+ kullanıcı)

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5,0/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 5,0/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Çok doğru sonuçlar veriyor ve Fathom'un önemli bir şeyi atlayıp atlamadığını düşünmek zorunda kalmadan uzun toplantıları özetlememe yardımcı oluyor. Hiçbir şeyi atlamıyor. Ayrıca ajandamla senkronizasyon sağlıyor, bu yüzden manuel olarak eklememe gerek kalmıyor. Bayıldım! Mac'te kullanıyorum; kolay bir indirme aracı var, bu yüzden bu konuda sorun yaşamıyorum. Destek ekibi, size yardımcı olabilecekleri bir şey olup olmadığını kontrol etmek için iletişime geçiyor. Hemen hemen her gün tüm Google Meet toplantılarımda kullanıyorum.

Çok doğru sonuçlar veriyor ve Fathom'un önemli bir şeyi atlayıp atlamadığını düşünmek zorunda kalmadan uzun toplantıları özetlememe yardımcı oluyor. Hiçbir şeyi atlamıyor. Ayrıca ajandamla senkronizasyon sağlıyor, bu yüzden manuel olarak eklememe gerek kalmıyor. Bayıldım! Mac'te kullanıyorum; kolay bir indirme aracı var, bu yüzden bu konuda sorun yaşamıyorum. Destek ekibi, size yardımcı olabilecekleri bir şey olup olmadığını kontrol etmek için iletişime geçiyor. Hemen hemen her gün tüm Google Meet toplantılarımda kullanıyorum.

🚀 Hit Your Mark pazarlama ajansı, birden fazla aracı tek bir araçta nasıl birleştirdi? Hit Your Mark'ın işleri, iletişim için Slack'e, video klipler için Loom/Vidyard'a, ortak planlama için Miro'ya, zaman takibi ve raporlama için Toggl'a ve dokümantasyon için Tango'ya dağılmıştı. Her şeyi ClickUp'ta birleştirmeye karar verdiler. ⚡ Sonuçlar hemen ortaya çıktı: İletişim, planlama ve raporlama alanlarında 5'ten fazla araç 'ın yerini aldı

ClickUp'a geçtikten sonra Slack'i ortadan kaldırarak yılda 3.000 dolar tasarruf

Sprint puanlarını, iş yüklerini ve performansı izleyen gerçek zamanlı gösterge panelleri

Net ve ölçülebilir verimlilik verileri sayesinde daha hızlı bonus ödemeleri

5. tl;dv (Kaydedilen toplantı özetleri ve çoklu toplantı zekası için en iyisi)

Bir şirket zorunlu toplantı katılımını azaltmak istediğinde, tl;dv bu konuda destek olur. Sadece metin transkripsiyonundan ziyade video kaydına daha fazla odaklanır. Farklı zaman dilimlerinde bulunan çalışanların, kendi programlarına göre kaçırdıkları bilgileri yakalamaları için harika bir seçenektir.

Platform, kaydedilen bir toplantıyı daha çok bir YouTube video’su gibi ele alır. Konuşmaları analiz eder ve zaman çizelgesini otomatik olarak ayrı, etiketlenmiş bölümlere ayırır.

Bu, bir takım üyesinin "3. Çeyrek Pazarlama Bütçesi" başlıklı zaman damgasına tıklayarak, bir saatlik toplantının geri kalanını dinlemeye gerek kalmadan doğrudan o güncellemeye atlayabileceği anlamına gelir.

tl;dv en iyi özellikler

Anahtar anları işaretleme: Paylaşılabilir kısa video klipler oluşturmak için anahtar anları işaretler

Çoklu toplantı zekası: Tüm toplantı arşivinizdeki kalıpları ve tekrarlanan temaları ortaya çıkarır

AB'de barındırılan depolama: Gizliliğe önem veren takımlar için veri egemenliği ve GDPR uyumluluğu sağlar

Çok dilli destek: 30'dan fazla dilde transkripsiyon ve özetleme desteği sunar

tl;dv artıları ve eksileri

Artıları:

Toplantılar arası analiz, tek görüşme araçlarının gözden kaçırdığı içgörüler sunar

Birçok dilde yüksek transkripsiyon doğruluğu

Taahhüt gerektirmeyen kolay ilk değerlendirme

Dezavantajları:

Görünür bir bulut tabanlı kayıt botu gerektirir

Sektöre özgü jargon için özel kelime hazinesi desteği yok

Kullanıcılar, mobil cihazlarda web arayüzüyle sınırlıdır

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29,30 $

İş Kullanıcı başına aylık 37,10 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar tl;dv hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Satış görüşmelerim sırasında kayıt yapmak ve not almak için tl;dv kullanıyorum, bu da bu etkileşimler sırasında daha iyi dikkatimi vermemi sağlıyor. Diğer yazılımlar gibi giriş yapmak kadar kolay olduğunu düşünüyorum. tl;dv'deki yapay zeka, istediğim her soruyu sormama izin veriyor ve ayrıntılı sonraki adımları içeren bir takip e-postası taslağı hazırlamak gibi çok yararlı birkaç hazır komut sunuyor. Tüm toplantılarımın kaydını tutuyor, sanki bir sekreterim benim için tutanak tutuyormuş gibi hissettiriyor. Ayrıca, e-posta ve CRM sistemimle entegrasyonları harika çalışıyor.

Satış görüşmelerim sırasında kayıt yapmak ve not almak için tl;dv kullanıyorum, bu da bu etkileşimler sırasında daha iyi dikkatimi vermemi sağlıyor. Diğer yazılımlar gibi giriş yapmak kadar kolay olduğunu düşünüyorum. tl;dv'deki yapay zeka, istediğim her soruyu sormama izin veriyor ve ayrıntılı sonraki adımları içeren bir takip e-postası taslağı hazırlamak gibi çok yararlı birkaç önceden oluşturulmuş komut sunuyor. Tüm toplantılarımın kaydını tutuyor, sanki bir sekreterim benim için tutanak tutuyormuş gibi hissettiriyor. Ayrıca, e-posta ve CRM sistemimle entegrasyonları harika çalışıyor.

6. Granola (Bot içermeyen toplantı notları için en iyisi)

Granola aracılığıyla

Toplantı botları, müşterilerin rahatsız edici sorular sormasına neden olur ve rıza konusunda sorunlar yaratır. Granola, görüşmeye görünür bir bot göndermeden cihazınızda toplantı sesini yerel olarak kaydeden bir masaüstü uygulamadır. Karşı tarafta kimse uygulamanın çalıştığını bilmez.

Toplantı sonrasında yapay zeka, eylem ögeleri ve özetler içeren yapılandırılmış notlar oluşturur. Yapay zeka ile sohbet ederek belirli ayrıntıları çıkarabilir veya notları farklı hedef kitlelere göre yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu, iyi notlar oluşturmada insan yargısının hâlâ önemli bir rol oynadığı fikrine dayanmaktadır.

Konuşma sırasında kendi kısaltmalarınızı veya kısa düşüncelerinizi yazarsınız; yazılım ise arka plandaki ses kaydını kullanarak kaçırdığınız ayrıntıları tamamlar.

Granola'nın en iyi özellikleri

Bot ücretsiz kayıt: Katılımcı olarak katılmanıza gerek kalmadan sesleri doğrudan masaüstünüzden kaydeder

AI sohbet arayüzü: Takip soruları sormanızı ve notları yeniden biçimlendirmenizi sağlar

Yerel entegrasyonlar: Temel ş akışları için bilgi tabanlarına ve CRM'lere doğrudan bağlantı kurulur

Anlık arama uyarıları: Mikrofonunuz kullanımdayken planlanmamış aramaları algılar ve not almaya başlamanız için size uyarı verir

Granola'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Görünür kayıt botunu ortadan kaldırarak müşterilerin rahatsızlığını giderir

Sınırsız geçmişe ihtiyaç duyan küçük takımlar için erişilebilir

Kurumsal düzeyde gizlilik denetimleri, model eğitiminin devre dışı bırakılmasına olanak tanır

Dezavantajları:

Üçüncü taraf incelemelerinin sınırlı olması, uzun vadeli güvenilirliği değerlendirmeyi zorlaştırıyor

Android mobil uygulama henüz kullanıma sunulmamıştır

Çıktıları kapsamlı Çalışma Alanlarına yönlendirmek için üçüncü taraf otomasyon araçları gerektirir

Granola fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 14 $

Enterprise: 35 $/kullanıcı/ay

Granola puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Granola hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Sahip olduğum ve kullandığım en iyi araçlardan biri. Tüm görüşmelerimde her gün kullanıyorum. Zor aksanlı konuşan kişileri anlamama ve net ve doğru görüşmeler yapmama yardımcı oluyor. Ayrıca potansiyel müşterilerimi değerlendirmek için bir AI komutu yapılandırdım; bu bana çok yardımcı oluyor ve çok zaman kazandırıyor!

Sahip olduğum ve kullandığım en iyi araçlardan biri. Tüm görüşmelerimde her gün kullanıyorum. Zor aksanlı konuşan kişileri anlamama ve net ve doğru görüşmeler yapmama yardımcı oluyor. Ayrıca potansiyel müşterilerimi değerlendirmek için bir AI komutu yapılandırdım; bu bana çok yardımcı oluyor ve çok zaman kazandırıyor!

7. Krisp (Gürültü engelleme ve AI toplantı notları için en iyisi)

Her iş konuşması planlanmış bir Zoom bağlantısı üzerinden gerçekleşmez. Krisp, belirli bir takvim veya toplantı yazılımıyla entegre olmak yerine doğrudan bilgisayarınızın ses sistemine bağlanarak farklı bir şekilde çalışır. Bu, anlık bir Slack toplantısından masaüstünüzde çalışan özel bir VoIP telefon sistemine kadar her türlü ses uygulamasıyla uyumlu olduğu anlamına gelir.

Bu yazılımın temeli, sadece AI not alma işlevinden ziyade ses netliğine dayanmaktadır. Yazılım, tek bir kelimeyi bile transkripsiyona almadan önce, hem mikrofonunuzdan hem de sizinle konuşan kişilerin gelen seslerinden arka plan gürültüsünü filtreler.

Her şeyi bu temel ses katmanında işlediği için, sanal asistanı toplantı odasına hiç göndermeden transkriptler ve özetler oluşturur.

Krisp'in en iyi özellikleri

AI gürültü giderme: Gelen ve giden seslerden arka plan gürültüsünü ve yankıyı giderir

Platformdan bağımsız transkripsiyon: Cihazınızdaki herhangi bir uygulamadan ses kaydı yapar

AI toplantı özetleri: Konu ve konuşmacıya göre düzenlenmiş yapılandırılmış notlar oluşturur

Ş Akışı senkronizasyonu: Core, Slack, HubSpot, Affinity ve Pipedrive gibi araçlar için entegrasyonlar ve webhook destekleri içerir

Krisp'in artıları ve eksileri

Artıları:

Gürültü engelleme ve toplantı notlarını tek bir abonelikte birleştirir

Her türlü konferans platformunda veya telefon görüşmesinde tutarlı bir şekilde iş yapar

Bot olarak aramalara katılmadan arka planda sessizce çalışır

Dezavantajları:

Transkripsiyon özellikleri daha yenidir ve özel not alma uygulamalarının sunduğu derinlikten yoksun olabilir

CRM'lere ve proje yönetimi araçlarına daha az yerel bağlantı

Transkripsiyon dakikaları, yoğun kullanımlı kullanıcılar için sınırlı gelebilir

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Core: Kullanıcı başına aylık 16 $

Gelişmiş: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Krisp puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Krisp'in en iyi yanı, toplantı özetlerini nasıl işlediği. Otomatik kayıt özellikleri, arka arkaya gelen aramalar için hayat kurtarıcı. Ayrıca transkripsiyon aracının esnekliğini de çok seviyorum; sadece canlı aramalar için değil, herhangi bir ses dosyasını doğrudan platforma yükleyip transkripsiyonunu alabiliyorsunuz.

Krisp'in en iyi yanı, toplantı özetlerini nasıl işlediği. Otomatik kayıt özellikleri, arka arkaya gelen aramalar için hayat kurtarıcı. Ayrıca, transkripsiyon aracının esnekliğini de çok seviyorum; sadece canlı aramalar için değil, herhangi bir ses dosyasını doğrudan platforma yükleyip transkripsiyonunu alabiliyorsunuz.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, takımların %42'sinin eşzamansız iş için kaydedilmiş videolar (%21) veya proje yönetimi araçları (%21) kullandığını gösteriyor. Ancak bu araçlar genellikle ek araçlar, ayrı abonelikler, oturum açma işlemleri ve öğrenme süreci gerektirebilir. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, eşzamansız iletişimi kolaylaştırır. Video kliplere, sesli mesajlara, proje akışlarına, ortak belgelere ve yerleşik bir AI not alma özelliğine tek bir Çalışma Alanı içinde erişin. Tek bir çözüm tüm iş akışınızı kolaylaştırabilecekken neden birden fazla aboneliği ve dağınık bilgileri yönetmekle uğraşasınız ki? 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik muazzam bir azalma olduğunu bildiriyor!

8. Avoma (Konuşma zekasına ihtiyaç duyan gelir takımları için en iyisi)

Avoma aracılığıyla

Birçok araç sadece söylenenleri yazarken, Avoma bunların nasıl söylendiğini değerlendirir. Arama kalitesini ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir konuşma zekası platformu olarak çalışır. Bu, bir satış temsilcisinin çok fazla mı konuştuğunu yoksa müşterinin ihtiyaçlarını gerçekten dinleyip dinlemediğini anlamaya çalışan bir yönetici için son derece pratik hale getirir.

Yazılım, konuşma-dinleme oranı, dolgu kelimelerinin kullanımı ve konuşmacıların genel duygusal durumu dahil olmak üzere toplantı boyunca konuşma metriklerini izler. Bu belirli veri noktalarının analiz edilmesi, sadece temel bir transkript yerine somut koçluk materyali sağlar.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Konu algılama: Konuşmayı fiyatlandırma ve itirazlar gibi temalara ayırır

CRM otomatik senkronizasyonu: Yapılandırılmış görüşme özetlerini ve önemli anları satış süreçlerine aktarır

Koçluk puan kartları: Yöneticilerin, özel kriterlere göre görüşmeleri puanlamasına ve performansı izlemesine olanak tanır

Paylaşılabilir görüşme anları: Transkriptlerden veya kayıtlardan kısa kesitler oluşturun, kesitleri otomatik olarak oluşturun ve toplantıların tamamını, notları veya klipleri şirket içinde veya dışında paylaşın

Avoma'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Satış ve müşteri başarısı yaşam döngüsü için özel olarak tasarlanmıştır

Yapılandırılmış CRM verileri, satış hunisi raporlamasının doğruluğunu artırır

Koçluk araçları, yeni temsilcilerin işe alım sürecine yönelik bir çerçeve sunar

Dezavantajları:

Yalnızca temel özetlere ihtiyaç duyan takımlar için öğrenme süreci zorlu olabilir

Kullanıcı arayüzü, yeni rakiplere kıyasla modası geçmiş görünüyor

Daha küçük takımlar, yatırımı haklı çıkarmak için yeterli kapasiteyi kullanamayabilir

Avoma fiyatlandırması

Başlangıç: 29 $/kayıt cihazı koltuğu lisansı/ay

Organizasyon: 39 $/kayıt cihazı koltuğu/ay

Enterprise: 39 $/kayıt cihazı lisansı/ay

Konuşma zekası: Aylık 35 $/kullanıcı

Avoma puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Ben bunu esas olarak demo ve müşteri görüşmelerinde, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin en önemli çıkarımlarını ve başlıca sorunlarını kolayca ortaya çıkarmak için kullanıyorum. Sadece transkriptlerin yanı sıra, Avoma'nın anahtar kelime izleme, konuşma kalıpları, görüşme puanlaması ve hatta canlı yardımcı pilot desteğini de beğendim.

Ben bunu esas olarak demo ve müşteri görüşmelerinde, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin en önemli çıkarımlarını ve başlıca sorunlarını kolayca ortaya çıkarmak için kullanıyorum. Sadece transkriptlerin yanı sıra, Avoma'nın anahtar kelime izleme, konuşma kalıpları, görüşme puanlaması ve hatta canlı yardımcı pilot desteğini de beğendim.

9. Fellow (İşbirliğine dayalı toplantı gündemleri ve takip işlemleri için en iyisi)

Fellow aracılığıyla

Bir yönetici, bir tartışmanın gerçekten tamamlanmış bir işe dönüşmesini sağlamak istediğinde, Fellow sadece transkripsiyona değil, toplantının tüm yaşam döngüsüne odaklanır. İlk toplantı gündemini doğrudan nihai eylem ögelerine bağlayarak, kimin neyden sorumlu olduğunu net bir şekilde ortaya koymak üzere tasarlanmıştır.

Yazılım, merkezi bir hesap verebilirlik aracı olarak çalışır. Görüşme sırasında verilen taahhütleri izler ve bunları doğrudan takımınızın proje yönetimi yazılımına aktarır. Bu, herkes oturumu kapattıktan sonra kararların unutulmasını önlemeye yardımcı olur.

En iyi özellikler

İşbirliğine dayalı gündemler: Görüşme başlamadan önce konuları özetleyerek toplantıların odaklanmasını sağlar

Gündeme bağlı özetler: Notları ve eylem ögelerini belirli tartışma konularıyla ilişkilendirir

Eylem öğesi izleme: Belirli takım üyelerine, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar içeren görevler atar

Yüklenen toplantı desteği: Otomatik konuşmacı algılama dahil olmak üzere, yüklenen ses veya video dosyalarından özetler oluşturur

Fellow'un artıları ve eksileri

Artıları:

Planlamadan hesap verebilirliğe kadar toplantı döngüsünün tamamını kapsar

Güçlü entegrasyon ekosistemi, mevcut ş akışlarına kolayca uyum sağlar

Temiz arayüzü sayesinde takımlar uygulamayı hemen kullanmaya başlayabilir

Dezavantajları:

Transkripsiyon özellikleri, özel not alma cihazlarının doğruluğuna ulaşamayabilir

Toplantı analitiği, konuşma zekası araçlarına kıyasla sınırlıdır

Daha küçük takımlar, temel özellik setinden en fazla değeri elde eder

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 11 $

İş: Kullanıcı başına aylık 23 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Kullanıcı puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Toplantıları kaydetmek için harika bir araçtır ve AI not alma özellikleri de gerçekten kullanışlıdır. Tüm toplantıları transkripsiyona dönüştürür ve bunlardan notlar oluşturur; bu notlar, zaman kaybetmeden referans olarak kullanılabilir. Çok fazla zaman ve ekstra çaba tasarrufu sağlar. Kullanımı kolaydır ve tüm toplantıları otomatik olarak kaydeder.

Toplantıları kaydetmek için harika bir araçtır ve AI not alma özellikleri de gerçekten kullanışlıdır. Tüm toplantıları transkripsiyona dönüştürür ve bunlardan notlar oluşturur; bu notlar, zaman kaybetmeden referans olarak kullanılabilir. Çok fazla zaman ve ekstra çaba tasarrufu sağlar. Kullanımı kolaydır ve tüm toplantıları otomatik olarak kaydeder.

10. Notion AI (Esnek bir bilgi tabanı içindeki toplantı notları için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Takımınız proje ve belgeleri yönetmek için halihazırda Notion'u ana Çalışma Alanı olarak kullanıyorsa, yerleşik Notion AI Toplantı Notları özelliği en verimli seçenektir. Bu özellik, ayrı bir transkripsiyon aracı için ödeme yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve özetleri bir uygulamadan diğerine sürekli kopyalayıp yapıştırma zahmetini önler.

Temel mekanizması Çalışma Alanı entegrasyonudur. Herhangi bir Notion sayfasına basit bir komut (/meet) yazdığınızda, halihazırda üzerinde çalıştığınız belgeye doğrudan bir kayıt bloku ekler.

Ayrıca, AI Sorgu özelliği sayesinde tüm toplantı notlarınızı ve Çalışma Alanı içeriğinizi aynı anda sorgulayabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

AI Toplantı Notları: Doğrudan Çalışma Alanı sayfaları olarak kaydedilen yapılandırılmış özetler oluşturur

AI Arama: Tüm bilgi tabanınızdaki verileri kullanarak doğal dil sorularını yanıtlar

İlişkisel veritabanları: Toplantı notlarını belirli projelere, müşterilere veya takım üyelerine bağlar

Takvimle bağlantılı notlar: AI Toplantı Notları, Notion Takvim'e bağlantı kurabilir

Notion AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Platformu zaten kullanıyorsanız, ayrı bir not alma uygulamasına gerek kalmaz

Blok tabanlı düzenleyici, not şablonları için son derece esnek özelleştirme imkanı sunar

Geniş topluluk, binlerce hazır şablon sağlar

Dezavantajları:

AI özellikleri isteğe bağlı bir eklenti olarak sunulmaktadır

Transkripsiyon özellikleri, özel ses araçlarına göre daha az gelişmiştir

Büyük hacimli toplantı kayıtları nedeniyle veritabanı performansı düşebilir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Notion'un arayüzünü çok beğeniyorum, anlaşılması çok kolay. Notion'un yapay zekası oldukça yardımcı oluyor ve nereye tıklamam gerektiğini gösteriyor, bu da belgeleri analiz etmeyi veya yeni belgeler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Aracın kullanım kolaylığı günlük hayatta çok yardımcı oluyor. Notion'un yapay zekası zamanımı optimize ediyor ve daha iyi organize olmamı sağlıyor. Örneğin toplantılarda, kayıt yapıp ardından ana başlıkları içeren bir özet alabiliyorum. Bu arayüz günlük hayatımı kolaylaştırıyor, zamanımı optimize ediyor, alanları dolduruyor ve oluşturma sürecinde yeni fikirler getiriyor.

Notion'un arayüzünü çok beğeniyorum, anlaşılması çok kolay. Notion'un yapay zekası oldukça yardımcı oluyor ve nereye tıklamam gerektiğini gösteriyor, bu da belgeleri analiz etmeyi veya yeni belgeler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Aracın kullanım kolaylığı günlük hayatta çok yardımcı oluyor. Notion'un yapay zekası zamanımı optimize ediyor ve daha iyi organize olmamı sağlıyor. Örneğin toplantılarda, kayıt yapıp ardından ana başlıkları içeren bir özet alabiliyorum. Bu arayüz günlük hayatımı kolaylaştırıyor, zamanımı optimize ediyor, alanları dolduruyor ve oluşturma sürecinde yeni fikirler getiriyor.

ClickUp ile Toplantıları İvme Kazandırın

AI toplantı asistanları, ancak çıktıları somut eyleme dönüştüğünde faydalıdır. Notlar, kimsenin kontrol etmediği ayrı bir uygulamada kalmamalıdır. Eylem ögeleri sohbet içinde kaybolmamalıdır. Kararlar, görüşme bittikten sonra ortadan kaybolmamalıdır.

ClickUp, sizinki gibi küçük işletmelerin tüm süreci birbirine bağlı tutmasına yardımcı olur. AI Notetaker ile toplantı özetleriniz, kararlarınız ve eylem öğeleriniz işin yapıldığı yere doğrudan ulaşabilir. Takip işlemlerini devam ettirmek için AI Ajanları ekleyin ve her şeyi ekibinizin halihazırda yürüttüğü görevlere, belgelere ve projelere bağlayın.

Toplantıların daha fazla iş yükü değil, ilerleme sağlamasını istiyorsanız, ClickUp'ta düzenleyin.

Hemen başlayın. ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Toplantılar için bir AI asistanı, video veya sesli görüşmelerinizi otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen bir yazılımdır. Eylem ögelerini ve anahtar anları çıkarır, böylece manuel olarak not almanıza gerek kalmaz. Çoğu araç, görüşmelerinize bir katılımcı olarak katılır veya masaüstünüzde sessizce çalışır ve dakikalar içinde yapılandırılmış bir özet sunar.

En iyi AI not alma aracı, notların bir CRM'ye aktarılması, bir proje yönetimi aracında görev haline gelmesi veya bir bilgi bankasında düzenli bir şekilde saklanması gerekip gerekmediğine bağlıdır. ClickUp gibi araçlar, toplantı çıktıları görevlere ve ş akışlarına doğrudan bağlandığı için öne çıkar.