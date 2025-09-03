Video Görüşmelerinde AI'yı Kullanma

Hiç bir video görüşmesinden çıktıktan sonra anahtar ayrıntıları hatırlamadığınızı fark ettiniz mi?

Ya da arka plan gürültüsü konuşmayı takip etmeyi zorlaştırdığı için odaklanmakta zorlandınız mı?

Video görüşmeler hayatı kolaylaştırması gerekiyordu, ancak kötü ses kalitesi, garip sessizlikler ve unutulan eylem öğeleriyle dolu bir deneyim gibi hissettiriyor.

Yapay zeka (AI), konuşmaları yazıya dökerek, dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak ve hatta anahtar noktaları özetleyerek sanal toplantıları basitleştirir.

Bu blog yazısında, AI'nın video görüşmelerinizi nasıl daha net, daha anlaşılır ve çok daha az sinir bozucu hale getirebileceğini konuşacağız. 📽️

*video Görüşmelerinde Yapay Zekayı Anlamak

Video görüşmeler, grenli ve hatalı ekranlardan çok yol kat etti.

2018'de Skype'ın arka plan bulanıklaştırma özelliğinden Zoom ve Google Meet'in yapay zeka geliştirmelerine kadar, teknoloji gelişmeye devam ederek sanal toplantıların daha doğal ve verimli olmasını sağlıyor.

Hizmet olarak yapay zeka, video konferansları nasıl geliştirmeye yardımcı olur?

Daha akıllı ses ve video kalitesi: AI, AI, video konferans kurulumlarının neredeyse her yönünü ince ayar yaparak klavye tıklamaları gibi dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırırken, bilgisayar görüşü aydınlatmayı iyileştirir, videoyu netleştirir ve yeşil ekran olmadan sanal arka planlar sağlar

i̇letişim ve erişilebilirlikte iyileştirme: *Konuşma tanıma ve doğal dil işleme (NLP) teknolojileri, canlı altyazılar, gerçek zamanlı çeviriler ve otomatik toplantı özetleri sunarak konuşmaları daha net ve kapsayıcı hale getirir

artan verimlilik ve güvenlik: *AI, toplantıları kolaylaştırır, teknik zorlukları azaltır, not almayı otomasyon eder ve güvenlik özelliklerini geliştirir, böylece takım karar vermeye odaklanabilir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Video görüşmeler sandığınızdan daha uzun süredir var. İlk demo 1927'de, ABD Ticaret Bakanı Herbert Hoover'ın gazetecilerle tek yönlü bir video görüşmesi yaptığı sırada gerçekleşti, diğer araçlar hayatımızı ele geçirmeden neredeyse bir asır önce.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Çevrimiçi Sanal Toplantı Platformları ve Uygulamaları

*video Görüşmelerinde AI Nasıl Kullanılır?

AI, iletişim şeklimizi değiştiriyor.

Bir sonraki görüşmenizde bunları nasıl iş olarak kullanabileceğinizi öğrenin. 📲

Transkripsiyon ve özetleme

AI araçları, konuşmaları otomatik olarak yazıya dökebilir ve özlü özetler oluşturabilir, böylece manuel not almadan anahtar noktaları daha kolay yakalayabilirsiniz.

Üretken AI ile tahmine dayalı AI karşılaştırıldığında, ilki gerçek zamanlı transkriptler ve özetler oluştururken, ikincisi geçmiş toplantı verilerini analiz ederek anahtar konuları belirler ve eylem öğelerini öngörür.

İşte size nasıl yardımcı olduğu:

gerçek zamanlı transkripsiyon: *Sözlü ifadeleri anında metne dönüştürerek toplantı kayıtlarının doğruluğunu sağlar

Otomasyon özetler: Anahtar içgörüler, eylem öğeleri ve önemli kararları çıkarır

Arama yapılabilir transkriptler: Toplantının tamamını tekrar izlemeden belirli tartışmaları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur

Bu özelliklerin doğruluğu, AI aracına ve ses kalitesine bağlıdır, ancak doğru şekilde uygulandığında AI hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar. Ayrıca, daha iyi toplantı belgeleri oluşturulmasına yardımcı olarak, takip ve hesap verebilirliği kolaylaştırır.

Arama yapılabilen toplantı transkriptleri oyunun kurallarını değiştiriyor! ClickUp Brain gibi AI araçları, "X toplantısında neyi tartıştık" diye basitçe arama yapmanıza ve hemen içgörüler bulmanıza olanak tanır!

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: Yedekleme bir mikrofon veya web kamerasını yakınınızda bulundurun. Teknik aksaklıklar olabilir, ancak böyle bir durumda hazırlıklı olursunuz.

Gürültü engelleme

Arka plan gürültüsü sanal toplantıları sinir bozucu hale getirebilir. AI destekli gürültü bastırma özelliği dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak net ve profesyonel bir ses kalitesi sağlar. İşte size nasıl yardımcı olduğu:

İstenmeyen sesleri ortadan kaldırma: Klavye sesleri, köpek havlamaları, trafik ve diğer rahatsız edici sesleri filtreler

*ses netliğini artırma: Konuşmacının sesini izole eder ve yükseltir, böylece katılımcılar konuşmaları kolayca takip edebilir

Yankı ve yankılanmayı azaltma: Gelişmiş ses işleme özelliği ile daha doğal bir dinleme deneyimi yaratır, akustiği zayıf odalarda bile yankı ve yankılanmayı en aza indirir

Bu özellikle hibrit ve uzaktan çalışanlar için yararlıdır. Örneğin, takım yöneticileri, takım üyelerinin konumlarından bağımsız olarak profesyonel toplantılar sağlamak için AI gürültü engelleme özelliğini kullanabilirler.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: ş Akışındaki her görev için öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomatik ş Akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini işler. Ancak ClickUp Brain MAX, tüm bu ihtiyaçları tek bir masaüstü uygulamada birleştirdi! Yapay zeka destekli planlama özelliğini deneyimleyin; bu özellik sayesinde görevler ve toplantılar oluşturulabilir ve öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine atanabilir. Ve bu, sunulan birçok özelliğin sadece biri!

*aI ile geliştirilmiş video kalitesi ve arka plan efektleri

Hepimiz hiç bitmeyecekmiş gibi gelen toplantılara katıldık.

Işınlanma henüz mümkün olmasa da, AI en azından arka planınızı değiştirerek daha faiz bir yerdeymişsiniz gibi gösterebilir.

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? İşte size sunduğu özellikler:

Otomatik aydınlatma ayarlamaları: Karanlık ortamları aydınlatır, renkleri dengeler ve gölgeleri düzeltir, böylece profesyonel bir görünüm sağlar

Bulanıklaştırma efekti: Dağınık veya profesyonel olmayan arka planları gizleyerek konuşmacıya odaklanmayı sağlar

Arka planlar: Gerçek dünya ayarlarını sanal ofis ortamları ve markalı arka planlarla değiştirir

Ancak, bu geliştirmeler AI'nın yüz özelliklerini algılama ve bunları arka plandan doğru bir şekilde ayırma yeteneğine bağlıdır.

*aI destekli toplantı asistanları

Yapay zeka, idari toplantı görevlerini otomasyonla gerçekleştirerek katılımcıların lojistik yerine tartışmalara odaklanmalarını sağlar.

Sohbet robotları ve konuşma yapay zekası bu süreçte farklı roller oynar. Sohbet robotları temel planlama ve hatırlatıcıları yönetirken, konuşma yapay zekası daha derin bir etkileşim sunar.

AI asistanları şunları yapabilir:

aI video özetleyicilerle toplantıları kaydedin ve özetleyin, anahtar çıkarımları ve eylem öğelerini sağlayıcı olarak sunun

takip işlemlerini ve son tarihleri izleme , *hatırlatıcılar ve görev listeleri oluşturun

toplantıları planlayın ve optimize edin *takımın uygunluk durumuna göre ideal zamanları önerin

AI toplantı asistanları, eylem öğelerini otomatik olarak belgeleyerek liderlerin takımları hesap etmesine yardımcı olur. Örnek olarak, BT uzmanları AI'ya güvenerek anahtar teknik tartışmaları kaydedebilir, hata düzeltmelerine öncelik verebilir ve raporlar oluşturabilir, böylece manuel izlemeyi ortadan kaldırabilir.

Gerçek zamanlı dil çevirisi için yapay zeka

Karmaşık fikirleri ana diliniz olmayan bir dilde iletmek zor olabilir, ancak insan odaklı AI çeviri araçları bunu kolaylaştırır. Bu çözümler, küresel takımların ek çaba sarf etmeden dil engellerini aşarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilmelerini sağlar.

Örnek, iş liderleri, New York'tan Berlin'e kadar tüm takımların uyumlu çalışmasını sağlamak için küresel bir ürün lansmanı sırasında bu araçlara güvenebilirler.

Bu araçlar şunları sunar:

*canlı altyazılar: Uluslararası katılımcıların, birden fazla dilde gerçek zamanlı altyazılarla konuşmaları takip etmelerine yardımcı olur

*otomatik çeviri: Konuşmaları ve takım sohbet mesajlarını farklı dillere çevirerek takım üyelerinin zahmetsizce iletişim kurmasını sağlar

çok dilli transkripsiyon: *Katılımcıların tercih ettiği dillerde toplantı notları oluşturur, böylece tartışmaları ve eylem ögelerini kolayca gözden geçirebilirsiniz

Eğitim ve uzaktan işbirliği için yapay zeka

Uzaktan eğitim, bilginin anlaşılıp anlaşılmadığını bilmeden tek yönlü bir yol gibi hissettirebilir.

AI bunu değiştirerek, işe alım ve beceri geliştirme süreçlerini daha etkileşimli ve etkili hale getirir. Gerçek zamanlı geri bildirim, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ve otomasyonlu bilgi kontrolleri, eğitim oturumlarının ilgi çekici, dinamik ve kalıcı olmasını sağlar.

Yardımcı olur:

eğitim materyalleri oluşturun: *Eğitim sonrası kişiselleştirilmiş kaynaklar için tartışmalara dayalı etkileşimli öğrenme içeriği oluşturur

i̇şbirliğini geliştirin: *Beyaz tahtalarda ve zihin haritalarında yapay zeka, takım üyelerinin konumlarından bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmalarını ve birlikte plan yapmalarını sağlar

katılım izleme: *Katılımcıların katılımını izleyerek, kimlerin aktif olarak katıldığını ve kimlerin dikkatini kaybettiğini belirler

🔍 Biliyor muydunuz? 1930'larda Almanya'da iş kapalı devre video telefonlar kullanılıyordu. FaceTime'ı düşünün... ama sadece hükümet tarafından işletilen özel bir ağın parçasıysanız.

*video Görüşmelerinde AI Yazılımı Kullanımı

Çoğu toplantı "yoğun" ama verimli değildir.

Bir saatlik görüşme sonunda, başladığınızda sahip olduğunuz yapılacak liste ile aynı listeye sahip olursunuz.

AI bu denklemi değiştirir. Enerji tüketen görüşmelerin yerine, anahtar içgörüleri yakalayan, öncelikleri vurgulayan ve konuşmaları ilerlemeye dönüştüren verimlilik çarpanları haline gelirler. 👀

Sanal toplantılar ile eyleme geçirilebilir sonuçlar arasındaki uçurumu nasıl kapattığını keşfedelim.

Planlama işini kolaylaştırın

Toplantı için zaman bulmak, genellikle toplantının kendisinden daha zor gelir.

Sonsuz mesajlaşmalar, takvim dengelemeleri ve manuel davetler, konuşma başlamadan önce takımların hızını düşürür. Bağlamsal AI , öncelikleri, uygunluğu ve iş yükünü anlayarak bu sürtüşmeyi ortadan kaldırır , böylece planlama artık bir görev olmaktan çıkar.

Takvimleri karıştırmak veya en uygun zamanı tahmin etmek yerine, AI herkes için iş olan ve proje zaman çizelgesine uyan zaman aralıklarını anında ortaya çıkarabilir. Toplantılar kesintiye uğratıcı değil, amaçlı hale gelir.

ClickUp Brain ve ClickUp Calendar ile bu deneyim doğrudan entegre edilmiştir.

Brain, programları, görevleri ve son teslim tarihlerini inceleyerek bağlantı kurmak için en uygun zamanı önerirken, Calendar onaylama ve paylaşım işlemlerini sorunsuz hale getirir. Sonuç: toplantıları planlamak için daha az zaman harcayın, toplantıları daha verimli hale getirmek için daha fazla zaman ayırın.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğini kullanarak doğal dil ile toplantılar planlayın

video görüşmelerinizi kaydedin ve transkripsiyonunu yapın *

Transkripsiyon, video görüşmelerini kurtaran şeydir. Bunu biliyoruz.

Yerleşik AI araçları sayesinde, bunu yapmak için artık birden fazla araç eklemeniz veya entegrasyon yapmanız gerekmiyor. AI, transkripsiyonu sürecin sorunsuz bir parçası haline getirebilir.

ClickUp'ta SyncUps, video ve sesli kontrol için özel bir alan oluşturarak takımların ilerlemeyi izlemesine, zorlukları ele almasına ve gereksiz gecikmeler olmadan planları iyileştirmesine yardımcı olur.

Diyelim ki BT takım yeni bir yazılım güncellemesi yayınlıyor.

Birden fazla kanalda durum raporlarını takip etmek yerine, ClickUp Sohbet'te doğrudan SyncUp'ı başlatabilirsiniz. Takım üyeleri, gerçek zamanlı tartışmalar için yerleşik ses ve video özelliğini kullanarak anında katılabilir. ClickUp Brain bunları yazıya dökerken, her anahtar noktayı kaydeder, böylece kararları takip etmek ve öğeleri takip etmek kolaylaşır.

Takımlar planlarını iyileştirirken, yeni sorumluluklar atarken veya proje zaman çizelgelerini güncellerken tartışmaları doğrudan ClickUp Görevleri'ne bağlayabilirler. Bu, bilgi silolarını ortadan kaldırır ve işleri tek bir platformda düzenli tutar.

ClickUp Sohbet'te hızlı bir SyncUp'a katılın ve istediğiniz zaman tartışmalar yapın

aI Notetaker ile anahtar bilgileri yakalayın*

Monday sabahı hızlı tempolu toplantılarda her ayrıntıyı izleme kimsenin hayalindeki senaryo değildir. Bu da son yıllarda AI not tutucuların patlama yaşamasını açıklıyor.

Örnek, bir yönetici takımının üç aylık performansı gözden geçirdiğini varsayalım.

Anahtar noktaları not almak için birini görevlendirmek yerine, toplantı notları için AI kullanarak her tartışma noktasını yakalayın. Akıllı özetler, uzun toplantıları net özetlere dönüştürürken, aranabilir transkriptler saniyeler içinde belirli tartışmaları bulmanıza yardımcı olur.

Tek sorun ne mi? Çoğu kişi harici not alma araçları kullanıyor, bu da daha fazla entegrasyonla uğraşmak zorunda kalmak anlamına geliyor. Ancak ClickUp ile bu sorun ortadan kalkıyor! ClickUp AI Notetaker, önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlar ve konuşmaları manuel not almaya gerek kalmadan yapılandırılmış özetlere ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

ClickUp AI Notetaker ayrıntıları halletsin, siz video görüşmenize odaklanın

📖 Daha fazla bilgi: Yapay zeka kişisel asistan uygulamalarını kullanarak verimliliği artırma

Asenkron iletişimi daha sorunsuz hale getirin

Takımlar farklı zaman dilimlerinde veya yoğun programlarla iş yaptığında, asıl zorluk konuşma yapmak değildir.

En zor göreviniz, bu konuşmaların odada bulunmayan kişilere hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. AI, canlı tartışmaları her zaman kullanılabilen, aranabilir ve paylaşılabilir bilgiler haline getirerek bu aktarımı zahmetsiz hale getirir.

AI, ayrıntıları tekrarlamak veya kararları yeniden gözden geçirmek yerine, söylenenleri anında yakalayabilir, anahtar noktaları vurgulayabilir ve sonraki adımları ortaya çıkarabilir. Bu, güncellemelerin takvimlerin hızında değil, işin hızında ilerlediği anlamına gelir.

ClickUp Clips ile tüm bunlar otomatik olarak gerçekleşir. Bir kez kaydedin, AI transkripsiyonunu yapar, özetler ve hatta Docs, Tasks veya Sohbet'e doğrudan ekleyebileceğiniz görevler oluşturabilir. Ayrıca, tartışmaları bağlam içinde tutmak için Clips'i doğrudan ClickUp Belge ve Sohbet'e ekleyebilirsiniz.

ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını kaydedin ve takımınızla alan içinde paylaşım yapın

İşinizi anlamlı hale getirin

Takımların hızını yavaşlatan şey bilgi eksikliği değildir.

Çoğumuz, her yere dağılmış olması gerçeğiyle başa çıkmaya çalışıyoruz.

Toplantı notları tek bir yerde saklanır, ilerleme güncellemeleri gösterge panellerinde gizlenir ve kritik kararlar Slack konu dizilerinde kaybolur.

AI'nın gerçek kazancı nedir? Bu parçaları bir araya getirerek daha büyük resmi netleştirir.

AI, bağlamı takip etmek için enerji harcamak yerine, tüm gürültüden sinyali çekebilir — geçen haftaki görüşmeden eylem öğesini işaretleyerek, onu bugünün gösterge paneli güncellemesine bağlayarak ve sohbetteki takibi bağlantılandırarak. Birdenbire, hiçbir şey izole veya kayıp hissettirmez.

ClickUp Brain tam olarak bunu yapar. Bağlamsal yapay zeka olarak, görevleri, belgeleri, gösterge panellerini ve konuşmaları tek bir konu haline bağlar, böylece işler sadece belgelenmekle kalmaz, aynı zamanda anlaşılır hale gelir.

Bonus: Sonsuz sohbet konuları takip edin

Sohbet hiç durmaz — Slack, e-posta, DM'ler — hepsi kimsenin kaydırmaya yetişemeyeceği kadar hızlı birikir. Asıl sorun mesajı kaçırmak değil, asıl önemli konunun izini kaybetmektir. AI, gürültüyü keserek ve size zahmetsizce özü sunarak bu sorunu çözer.

Yüzlerce yanıtı okumak yerine, net bir özet elde edersiniz ve ClickUp Sohbet'te bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Herhangi bir konuşmayı bir göreve dönüştürün, bağlamı ek dosya olarak tutun ve siz işin kendisine odaklanırken Autopilot Agents'ın soruları sıralamasını veya güncellemeleri göndermesini sağlayın.

Gelişmeleri takip etmek artık ödev gibi gelmiyor. Kararları, talepleri ve sonraki adımları, gereksiz konuşmaları dinlemeden öğrenebilirsiniz.

ClickUp Sohbet'ten otomatik olarak görevler oluşturun

video Görüşmelerinde Sık Karşılaşılan Zorluklar ve AI'nın Bunları Nasıl Çözdüğü*

Asenkron video iletişimi, ses kalitesinin düşük olması, bağlantı gecikmeleri ve ayrıntıların kaçırılması gibi bir dizi zorlukla karşı karşıyadır.

Neyse ki, AI bu yaygın sorunlara çözümler sunarak sanal toplantılarınızın daha sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunlara ve size yardımcı olacak çözümlere göz atalım. ⚒️

➡️ Ses netliği sorunları: Arka plan gürültüsü veya yankı nedeniyle düşük ses kalitesi, konuşmaları zorlaştırır. AI destekli gürültü engelleme özelliği, klavye sesi, trafik gürültüsü veya köpek havlaması gibi rahatsız edici sesleri filtreleyerek her katılımcının sesinin net ve anlaşılır olmasını sağlar

➡️ Video kalitesi ve aydınlatma sorunları: Düşük çözünürlük, yetersiz aydınlatma veya dağınık arka planlar mesajın dikkatini dağıtabilir. AI araçları parlaklığı otomatik olarak ayarlar, çözünürlüğü artırır ve arka plan bulanıklaştırma veya sanal arka planlar uygular, fiziksel ortamınızdan bağımsız olarak şık ve profesyonel bir görünüm sağlar

➡️ Yanlış iletişim ve bilgi yüklemesi: Uzun görüşmelerde anahtar noktaları ve kararları izlemek zordur. AI toplantı transkripsiyon araçları, akıllı bölümleri gerçek zamanlı olarak metne dönüştürürken, özetleme özellikleri önemli noktaları vurgular ve böylece takip ve görev atamaları kolaylaşır

➡️ Katılım ve dikkat dağınıklığı: Uzaktan toplantı katılımcılarının katılımını ölçmek zor olabilir. AI analitiği, duygu analizi ve etkileşim düzeyleri konusunda size yardımcı olabilir

➡️ Dil engelleri: Küresel takımlar, farklı diller nedeniyle genellikle iletişim engelleriyle karşılaşır. AI çeviri araçları, canlı altyazılar ve otomasyonlu çeviriler sunarak, herkesin ana dili ne olursa olsun tartışmayı anlamasını sağlar

➡️ Bağlantı ve bant genişliği dalgalanmaları: Kararsız bağlantılar gecikme, arabelleğe alma veya kesilen aramalara sonuç verebilir. AI algoritmaları, ağ performansına göre video kalitesini dinamik olarak ayarlayarak tüm katılımcılar için sorunsuz ve kesintisiz bir toplantı deneyimi sağlar

*clickUp ile Doğru (Video) Arama Yapın

AI, çoğu konuda deneyiminizi iyileştirir. Aynı şey video görüşmeleri için de geçerlidir ve verimli ve düzenli toplantılar sağlar.

Microsoft Teams ve Zoom gibi video konferans yazılımları transkripsiyon, gürültü engelleme ve toplantı yönetimi özellikleri sunarken, ClickUp gelişmiş özellikleriyle her şeyi tek bir yerde kolaylaştırır.

SyncUps, görüşme konularının planlanmasını ve yönetilmesini basitleştirirken, Clips ise takımların anahtar konuşmaları kaydetmesine ve paylaşımına olanak tanır. ClickUp Brain bir adım daha ileri giderek toplantı kayıtlarını transkribe eder, video akışını özetler ve eylem noktalarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅