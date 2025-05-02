2025'in En İyi 10 Konuşma Zekası Yazılımı

Her satış görüşmesi, destek etkileşimi veya takım toplantısı değerli içgörülerle doludur. Sorun nedir? Bunların çoğu arka planda kaybolur.

İşte konuşma zekası yazılımı burada devreye girer. Kritik anları hızlı bir şekilde yakalamanıza, analiz etmenize ve harekete geçmenize yardımcı olur.

Bu blog yazısında, satış sürecinizi keskinleştirmek, koçluğu iyileştirmek ve anahtar anlaşma anlarını izlemek için en iyi 10 konuşma zekası yazılımını keşfedeceğiz. 👀

En İyi Konuşma Zekası Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Yapay zeka destekli konuşma analizi AI Notetaker, ClickUp Beyin içgörüleri, CRM, Belgeler, Sohbet, otomatik görev oluşturma Ücretsiz; 7-12 $/kullanıcı/ay; Brain +7 $; Enterprise: Özel Gong Gelişmiş satış analitiği Gelir tahmini, çağrı kaydı, Anlaşma Olasılığı Puanları, Akış otomasyonu Özel fiyatlandırma Chorus Satış koçluğu ve anlaşma yürütme içgörüleri Transkripsiyon, anlaşma izleme, çağrı özetleri, koçluk puan kartları Özel fiyatlandırma Avoma AI destekli çağrı analizi Gerçek zamanlı transkripsiyon, toplantı özetleri, konuşma çalma listeleri Özel fiyatlandırma Jiminny Otomatik çağrı puanlama AI puanlama, anlaşma gösterge panelleri, koçluk içgörüleri Özel fiyatlandırma Salesloft Birleştirilmiş satış süreçleri Kadans planlama, çok kanallı erişim, performans izleme, arama sırasında koçluk Özel fiyatlandırma Otter. ai Gerçek zamanlı transkripsiyon Toplantı özetleri, konuşmacı ID'si, canlı düzenleme, Zoom entegrasyonu Ücretsiz; Pro: 16,99 $/kullanıcı/ay; İş: 30 $; Kurumsal: Özel ExecVision Performans koçluğu Akıllı uyarılar, koçluk gösterge panelleri, konuşma kitaplıkları Özel fiyatlandırma Fireflies. ai AI destekli toplantı notları 69'dan fazla dilde transkripsiyon, aranabilir ses klipleri, işbirliği araçları Ücretsiz; Pro: 10 $/kullanıcı/ay Salesforce Sales Cloud Entegre CRM içgörüleri Fırsat izleme, AI tahminleri, mobil CRM, potansiyel müşteri puanlama 25–500 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Konuşma Zekası Yazılımı Nedir?

Konuşma zekası yazılımı, yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak çeşitli iletişim kanallarında müşteri etkileşimlerini kaydeder, analiz eder ve yorumlar.

Konuşma kalıpları, müşteri duyarlılığı ve niyet hakkında içgörüler sağlar. Bu, işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasına, satış performansını iyileştirmesine, gelir zekası elde etmesine ve müşteri hizmetleri operasyonlarını optimize etmesine olanak tanır.

Konuşma Zekası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Konuşma zekası yazılımı seçerken şu anahtar özelliklere dikkat edin:

Duygu analizi: Müşteri hizmetleri için AI kullanarak etkileşimler sırasında arayanların duygularını anlar ve memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini belirler

Konuşmayı metne dönüştürme: Kolay analiz ve referans için konuşmaları otomatik olarak metne dönüştürür

Anahtar kelime ve kelime öbeği algılama: Müşterilerin endişelerini ve faizlerini ortaya çıkarmak için anahtar terimleri belirler

Gerçek zamanlı geri bildirim: Temsilcilere performanslarını iyileştirmeleri için anında öneriler sunar

CRM entegrasyonu: Konuşma verilerini müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminizle senkronize ederek müşteri profillerini ve iş akışlarını iyileştirir

Çağrı kaydı ve analizi: Uyum, kalite güvencesi ve eğitim amaçlı çağrıları kaydeder

🧠 Eğlenceli Bilgi: Kullanıcılar genellikle konuşma ajanlarına insan benzeri nitelikler atfederler, bu fenomen " Eliza etkisi" olarak bilinir. Bu eğilim, kullanıcıların CIS'in yeteneklerini abartmasına yol açabilir ve kullanıcı beklentilerini yönetmek için bu sistemleri sorumlu bir şekilde tasarlamanın önemini vurgular.

En İyi Konuşma Zekası Yazılımı

Bir satış müdürünün günü genellikle anlaşma risklerini izlemek, temsilcileri eğitmek ve müşteri eğilimlerini analiz etmekle geçer. Doğru konuşma zekası yazılımı, günlük satış konuşmalarını stratejik içgörülere dönüştürerek daha fazla anlaşma kapatmanıza ve eğitimi iyileştirmenize yardımcı olur.

İşte bunu mümkün kılan en iyi konuşma zekası yazılımları:

1. ClickUp (AI destekli konuşma analizi için en iyisi)

Bazı konuşmalar fikirlerin doğmasına neden olur. Diğerleri ise anlaşmaların imzalanmasını sağlar. Ancak, aramalar ve mesajlar arasında boğulduğunuzda bu altın anlar kaçıp gidebilir.

İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp, çalışanlarınızı ön plana çıkararak günlük etkileşimleri işleri ilerleten içgörülere dönüştürür.

İlk temas noktasından imzalanan sözleşmeye kadar müşteri yolculuğunu nasıl desteklediğini öğrenin.

ClickUp CRM

ClickUp CRM'yi ücretsiz deneyin ClickUp CRM ile potansiyel müşterilerinizi ve satış sürecini, anlaşma durumunu ve bekleyen görevleri bir bakışta görünüm

Öncelikle, satış sürecini ve müşteri etkileşimlerini yönetebileceğiniz bir yere ihtiyacınız var. ClickUp CRM, tüm potansiyel müşterileri düzenleyerek önemli satış konuşmalarını tek bir yerden izlemenizi ve müşteri ilişkilerini yönetmenizi sağlar.

Potansiyel müşterileriniz sisteme girdikten sonra, satış ilerlemesini izlemek anahtar önemdedir.

ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı, gerçek zamanlı içgörülerle satış süreçlerini izlemenize, gelir tahminleri yapmanıza ve satış performansını takip etmenize yardımcı olur. Uzun satış döngülerini yönetiyor veya hızlı anlaşmalar kapatıyor olun, her fırsatı net bir şekilde görebilirsiniz.

ClickUp AI Not Alıcı

ClickUp AI Notetaker ile satış görüşmelerinizden anında transkripsiyon özetleri ve eylem öğeleri alın

ClickUp AI Notetaker, satış toplantılarınızı konuşmacı etiketleriyle otomatik olarak transkribe eder, eylem öğelerini yakalar ve her şeyi aranabilir özetler halinde düzenler.

Geçen haftaki müşteri sunumunda bahsedilen bir rakibi hatırlamanız mı gerekiyor? Ya da satış sürecindeki itirazlarda eğilimleri mi arıyorsunuz? Satışta yapay zekayı kullanarak anında bağlantıları kurun ve satış koçluğu, otomatik anlaşma özetleri ve daha akıllı kararlar almanızı sağlayan gerçek zamanlı içgörüler için aramaları analiz edin.

ClickUp Brain

Ancak ham transkriptler yeterli değildir; eyleme geçmenizi sağlayacak içgörülere ihtiyacınız vardır. ClickUp Brain, toplantılarınıza göre anahtar kararları çıkarır, takip önerileri sunar ve hatta potansiyel anlaşma risklerini belirler. Bunu, konuşmalarınıza göre daha akıllı hamleler yapmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli satış asistanınız olarak düşünün.

ClickUp Brain ile toplantılarınızdan önemli içgörüler, kararlar ve veri noktaları elde edin

Takımınızı güncellemeniz mi gerekiyor? AI, ClickUp Sohbet kanallarına otomatik olarak özetler ve eylem öğeleri gönderebilir, böylece herkes aynı sayfada kalır.

ClickUp Sohbet'te yapay zeka ile mesajları daha hızlı yazın ve gönderin

Yapılması gerekenleri artık bildiğinize göre, harekete geçme zamanı geldi. ClickUp Görevleri oluşturarak, net son tarihler ve sorumlularla takip işlemleri, teklifler veya sonraki adımlar atayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile satışları desteklemek için canlı belgeler oluşturun

Ayrıca, ClickUp Belgeleri stratejileri, anlaşma notlarını ve müşteri geri bildirimlerini tek bir işbirliği alanında bir araya getirir. Satış kılavuzları, müşteri başarı stratejileri ve toplantı notları için canlı belgeler oluşturmak çok kolaydır ve bunların tümü görevler ve iş akışlarına bağlıdır.

Ayrıca, onayların ve takiplerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için müşteri iletişim yönetimi yazılımında paydaşları etiketleyebilir, son teslim tarihleri ayarlayabilir ve anlaşma takipçileri ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gösterge panellerini özelleştirin: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak satış performansı, potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve müşteri memnuniyeti puanları gibi anahtar metrikleri izleyin ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak satış performansı, potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve müşteri memnuniyeti puanları gibi anahtar metrikleri izleyin

Dönüm noktalarını izleyin: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımın çabalarını organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirerek satış hedeflerini belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımın çabalarını organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirerek satış hedeflerini belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin

Süreçleri otomatikleştirin: Bir anlaşma aşamaya geçtiğinde görevleri otomatik olarak atayın, takip için hatırlatıcılar tetikleyin veya Bir anlaşma aşamaya geçtiğinde görevleri otomatik olarak atayın, takip için hatırlatıcılar tetikleyin veya ClickUp Otomasyonları ile uyarılar ayarlayın

Satış iş akışlarını merkezileştirin: Tek bir platformda Tek bir platformda yapay zeka ile potansiyel müşteri oluşturmayı yönetin, müşteri etkileşimlerini izleyin ve satış sürecini denetleyin

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, geniş özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı ClickUp'ı oyunun kurallarını değiştiren bir yazılım olarak nitelendiriyor:

Takım, tüm süreç boyunca notları, tamamlanma tarihlerini, görevleri, reklam taktikleri ve kategorizasyonu izlemekte zorlanıyordu. Google takvimleri, görevler, Excel tabloları (pivot tablolar) ve PowerPoint sunumları kullanmak verimsizdi…Click-Up, kritik içerik değişikliklerini, reklam takvimini, toplantı notlarını ve sonuçlarını, pazarlama ve reklam verilerini, satış hedeflerini ve hedeflerini izlememizi sağlıyor!

Takım, tüm süreç boyunca notları, tamamlanma tarihlerini, görevleri, reklam taktikleri ve kategorizasyonu izlemekte zorlanıyordu. Google takvimleri, görevler, Excel tabloları (pivot tablolar) ve PowerPoint sunumları kullanmak verimsizdi…Click-Up, kritik içerik değişikliklerini, reklam takvimini, toplantı notlarını ve sonuçlarını, pazarlama ve reklam verilerini, satış hedeflerini ve hedeflerini izlememizi sağlıyor!

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI bir özellik olarak entegre olsa da, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp bu kodun şifresini kırdı! AI destekli toplantı yönetimi özelliklerimizle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler atayabilir, kayıtları transkripsiyonlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!

2. Gong (Gelişmiş satış analitiği için en iyisi)

gong aracılığıyla

Gong, müşteri konuşmalarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Sanal bir toplantı katılımcısı gibi davranarak, otomatik konuşma tanıma (ASR) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak satış telefon görüşmelerini, e-postaları ve video toplantılarını kaydeder ve metne dönüştürür.

Ama bununla da kalmaz: Gong, itirazlardan rakip bahsetmelerine ve alıcı niyetine kadar, anlaşmayı kazanacak sinyalleri tespit etmek için bu etkileşimleri de analiz eder. CRM sistemleri ve takvim uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu, satış takımlarının yaklaşımlarını iyileştirmelerine, gelir tahminlerinde bulunmalarına ve daha fazla anlaşma kapatmalarına yardımcı olur.

Gong'un en iyi özellikleri

Satış görüşmelerini ve toplantıları kaydederek müşteri etkileşimlerini analiz edin ve satış stratejilerinizi iyileştirin

AI'dan yararlanarak satış sonuçlarını tahmin ederek gelirinizi doğru bir şekilde tahmin edin

Anlaşma Olasılık Puanları ile yüksek etkili anlaşmalara öncelik verin

Akışlar özelliği ile potansiyel müşterilere ulaşımı büyük ölçekte otomatikleştirin

Gong sınırlamaları

Arama fonksiyonu, belirli anahtar kelimeleri veya hesapları ararken güvenilir olmayabilir

Kayıt yüklemek kolay değildir ve otomatik metin dönüştürme özelliği çok doğru sonuçlar vermez

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Gong hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde öne çıkanlar:

Gong'un en iyi özelliklerinden biri, müşteri toplantıları tamamlandıktan sonra gelen arama özetleri. Favorilerim arasında yer almayan yeni bir özellik, toplantı günlerinde gönderilen hatırlatıcı e-postaların sayısı. Her müşteriye 4'ten fazla hatırlatıcı gönderildiğini görüyorum. […]

Bence Gong'un en iyi özelliklerinden biri, müşteri toplantıları tamamlandıktan sonra gelen arama özetleridir.

Favorilerim arasında olmayan yeni bir özellik, toplantı günlerinde gönderilen hatırlatıcı e-postaların sayısı. Her müşteriye 4'ten fazla hatırlatıcı gönderildiğini görüyorum. […]

🧠 İlginç Bilgi: Satış aramaları, 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanır ve NCR'den John H. Patterson tarafından başlatılmıştır. Patterson, yapılandırılmış satış süreçleri, senaryolu satış konuşmaları ve organize satış bölgeleri gibi modern satış tekniklerini geliştirmiştir.

3. Chorus (Satış koçluğu ve anlaşma yürütme içgörüleri için en iyisi)

chorus aracılığıyla

Chorus, satış ekiplerinin satış çağrılarını ve toplantılarını otomatik olarak kaydetmesine ve transkripsiyonunu yapmasına yardımcı olur, satış destek içeriğinizi iyileştirmek için anahtar anları vurgular.

Chorus, konuşmaları izlemenin ötesinde, eğilimleri, koçluk fırsatlarını ve riskleri belirlemek için analitik bilgiler sağlar. Yöneticiler, çağrı özetlerini paylaşabilir, performans değerlendirmeleri için puan kartları kullanabilir ve ölçeklenebilir en iyi uygulamaları belirleyebilir. Anlaşma yürütme araçları, taahhüt cümlelerini ve sonraki adımları izleyerek takiplerin her zaman yerinde olmasını sağlar.

Chorus'un en iyi özellikleri

Görevleri oluşturmak ve yönlendirmek için iş zekası ve analitik elde etmek üzere havale verilerini açın

Müşteri içgörülerini analiz ederek pazar zekasını keşfedin, anlaşma eğilimlerini ve rekabet içgörülerini daha iyi anlayın

Kişileri ve iletişim bilgilerini otomatik olarak yakalayıp CRM'nize senkronize ederek güvenle satış tahminleri yapın

Chorus sınırlamaları

Takıma toplu metin gönderme seçeneği yoktur

Özel alanlar tanımlama veya verileri otomatik olarak içe aktarma desteği yoktur

Chorus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Chorus puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Konuşmalarınıza Konular, Soru Sorma, Hafiflik ve Nezaket unsurlarını dahil ederek "TALK" Çerçevesini uygulayın ve daha iyi ilişkiler ve anlayış geliştirin. Bağlantı kurmak için paylaşılan konularla başlayın, düşünceli sorular sorarak gerçek ilgi gösterin, dostane bir ortam yaratmak için hafiflik veya mizah katın ve etkileşimlerinizde şefkatli ve saygılı olun.

4. Avoma (AI destekli çağrı analizi için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, konuşmaları dinleyerek, yazıya dökerek ve konuşmalardaki anahtar anları vurgulayarak AI kullanır. Aircall gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gerçek zamanlı konuşma içgörüleri yakalar: kim konuşuyor, ne konuşuluyor ve hangi eylem öğelerinin takibi gerekiyor.

Avoma zamanla daha akıllı hale gelir ve satış ve pazarlama ekiplerinin iletişimi zahmetsizce ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için önerilerini iyileştirir. Satış işbirliği yazılımı, takımların birden fazla çağrıdaki eğilimleri tespit etmelerine yardımcı olarak satış ve destek çabalarını daha stratejik hale getirir.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen *AI Toplantı Asistanı ile not almayı otomatikleştirin

40'tan fazla dilde gerçek zamanlı transkripsiyon özelliğini kullanarak konuşmaları canlı olarak takip edin

Uzun konuşmaları daha kolay yönlendirmek için "sonraki adımlar" veya "sorunlu noktalar" gibi konuları tespit edin

Eğitim amacıyla toplantıların anahtar anlarından oluşan oynatma listeleri oluşturun

Avoma sınırlamaları

Toplantıya katılmaya çalışırken yazılım bazen gecikiyor

Ses kalitesi optimum düzeyde değilse, transkripsiyon doğruluğu değişebilir

Avoma fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Avoma yeni bir platform olduğu için hızlı bir şekilde gelişiyor, bu da ara sıra küçük hataların ortaya çıkabileceği veya yeni özelliklerin talep edilmesi gerekebileceği anlamına geliyor. Ancak, şu ana kadar herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadık ve takım geri bildirimlere çok duyarlı, önerdiğimiz güncellemeleri sürekli olarak yayınlıyor.

Avoma yeni bir platform olduğu için hızlı bir şekilde gelişiyor, bu da ara sıra küçük hataların ortaya çıkabileceği veya yeni özelliklerin talep edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak, şu ana kadar herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadık ve takım geri bildirimlere çok duyarlı, önerdiğimiz güncellemeleri sürekli olarak yayınlıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Potansiyel müşterinin sorusunu veya itirazını yanıtlamadan önce beş saniye bekleyin. Bu "5 saniye kuralı"nı uygulamak, düşünceli bir yaklaşım sergilemenizi ve yanıtınızın ölçülü ve alakalı olmasını sağlar.

5. Jiminny (Otomatik çağrı puanlama için en iyisi)

jiminny aracılığıyla

Jiminny'nin otomatik çağrı puanlama (ACS) özelliği, çağrı değerlendirmelerindeki tahminleri ortadan kaldırır. Her konuşmayı manuel olarak incelemek yerine, takımınızın başarı kriterlerine göre çağrıları otomatik olarak puanlar. Bu, koçluk çabalarının en çok ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi ve eğitim oturumlarının daha etkili ve verimli hale gelmesi anlamına gelir.

Ayrıca performans eksikliklerini belirleyerek yöneticilerin dikkat edilmesi gereken alanlara odaklanmasını sağlar. Bu veri odaklı yaklaşım, satış etkinliğini artırır, müşteri etkileşimlerini iyileştirir ve manuel inceleme için harcanan saatleri azaltır.

Jiminny'nin en iyi özellikleri

*Call Capture ile müşteri etkileşimlerini analiz edin. Bu özellik, hem video hem de sesli aramaları analiz ederek değerli bilgiler sağlar

Ask Jiminny ile AI destekli içgörülerden yararlanarak idari görevleri otomatikleştirin, aramalardan sonra bilgi edinin ve koçluk geri bildirimi alın

Satış performansını iyileştirmek için anlaşma riskleri, etkinlikler ve düzeltmelerin genel bir özetini içeren açık ve eyleme geçirilebilir bir gösterge paneli ile anlaşma veri noktalarını erişin

Jiminny sınırlamaları

Bazen diğer sistemlerle senkronizasyon sorunu yaşayarak kesintilere neden olur

Tüm aksan ve dillerde doğruluk konusunda zorluklar

Jiminny fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Jiminny puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI kullanan satış takımlarının %83'ü gelir artışı kaydederken, AI kullanmayanların sadece %66'sı gelir artışı kaydetmiştir. Ayrıca, temsilcilerin %80'i AI'nın müşteri içgörülerine erişmelerine yardımcı olduğunu söylerken, AI olmadan bunu başarabileceklerini düşünenlerin oranı sadece %54'tür.

6. Salesloft (Birleşik satış süreçleri için en iyisi)

salesloft aracılığıyla

Salesloft, satış iş akışlarını kolaylaştırır, böylece temsilciler yönetici görevlerine daha az zaman ayırıp anlaşmaları kapatmaya daha fazla zaman ayırabilir. AI destekli içgörüleri tek bir iş akışına entegre eder, CRM alanlarını otomatik olarak günceller, potansiyel müşteri faaliyetlerini yönetir ve insan hatalarını azaltır.

Sonuç? Daha hızlı satış süreci iyileştirmesi.

Bu konuşma zekası platformu, satış takımlarının etkileşimi en üst düzeye çıkarmasını, günlük görevleri düzenlemesini ve akıllı iş akışlarını zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Bir sonraki adım önerileri, fırsat izleme ve koçluk araçları gibi özelliklerle, temsilciler her zaman bir sonraki adımlarını bilir.

Salesloft'un en iyi özellikleri

Tek bir platformdan e-posta, telefon ve sosyal medya üzerinden çok kanallı erişimi yönetin

E-posta etkileşimi ve takım verimliliği gibi anahtar metrikleri izleyen analiz ve raporlama araçlarını kullanarak performansı analiz edin

Farklı kanallarda Cadence Scheduling ile yapılandırılmış erişim planları oluşturun

Aramalar ve toplantılar sırasında gerçek zamanlı koçluk ve bildirimlerle müşteri etkileşimlerini geliştirin

Salesloft sınırlamaları

Metin mesajlaşma sorunsuz değildir ve potansiyel müşterilere ulaşmak için manuel çaba gerektirir

Sesli mesajlar gecikmeli olarak ulaşır ve bu da iş mesajlarının bir kısmının kaybolmasına neden olabilir

Salesloft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Salesloft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesloft hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi karışık geri bildirimler paylaşıyor:

Salesloft'ta en çok sevdiğim şey, kullanımının gerçekten kolay olması ve otomatik e-postalarla kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunarak daha fazla müşteriyi hedeflememe ve takip etmeme yardımcı olmasıdır. Sevmediğim şey ise çevirici. Bence çok basit, ancak performansımı etkilemiyor.

Salesloft'ta en çok sevdiğim şey, kullanımının gerçekten kolay olması ve otomatik e-postalarla kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunarak daha fazla müşteriyi hedeflememe ve takip etmeme yardımcı olmasıdır. Sevmediğim şey ise çevirici. Bence çok basit, ancak performansımı etkilemiyor.

7. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)

Otter. ai, konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak metne dönüştürerek transkripsiyonu kolaylaştırır. Hatta Zoom ile entegre olarak, kolayca başvurulabilmesi için transkriptleri otomatik olarak kaydeder.

Yazılım, konuşmaları aranabilir, paylaşılabilir ve iyi organize edilmiş halde tutar. Arka plan gürültüsü veya ağır aksanlar doğruluğu zorlayabilir, ancak AI teknolojisi sürekli olarak gelişerek bu yazılımı piyasadaki en güvenilir konuşma zekası araçlarından biri haline getirir.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Transkripsiyon doğruluğunu artırmak için isimler, kısaltmalar ve benzersiz yazımlar ekleyerek kelime dağarcığını özelleştirin

Toplantı özetleri ve ana hatları oluşturarak anahtar noktalar ve eylem öğeleri hakkında kısa bir genel bakış sağlayın

Transkriptleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve açıklama ekleyin, böylece anında geri bildirim ve açıklama sağlayın

Konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın, toplantılar sırasında kimin ne söylediğini net bir şekilde belirleyin

Otter. ai sınırlamaları

Ağır aksanlar, arka plan gürültüsü veya düzensiz konuşma kalıpları ile zorlanır

Sınırlı çoklu dil desteği

Otter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Önemli bir soru sorduktan veya bir teklif sunduktan sonra, kasıtlı olarak bir süre bekleyin. Bu sessizlik, potansiyel müşterinin daha fazla bilgi paylaşmasını veya karar vermesini teşvik eder ve onların düşünceleri ve tercihleri hakkında daha derin ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

8. ExecVision (Performans koçluğu için en iyisi)

execVision aracılığıyla

ExecVision, satış ekibinizin hedefli geri bildirimler, konuşmaları analiz etme ve iyileştirme alanlarını belirleme ile becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Satış yöneticileri, ilerlemeyi izlemek ve konuşmalardaki anahtar anları vurgulamak için özelleştirilebilir puan kartlarını bile kullanabilir.

Ayrıntılı performans gösterge panelleriyle ExecVision, koçluğun etkinliği hakkında net bir resim sunar. Takımlar, hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda daha fazla çalışması gerektiğini görebilir, böylece eğitim çabalarının etkili olmasını sağlar.

ExecVision'ın en iyi özellikleri

Konuşma etkinliği, anahtar kelimeler, kelime öbekleri veya hesap ve fırsat eylemleri hakkında gerçek zamanlı veya trend bildirimleri için akıllı uyarıları kullanın

Satış koçluğunun etkisini ölçen performans gösterge panelleriyle etkiyi analiz edin

Eğitim, işe alım, beceri geliştirme ve ürün yönlendirme için konuşmaları kaydetmek üzere bir konuşma kitaplığı* oluşturun

ExecVision sınırlamaları

Arama filtresi özelliği sezgisel değildir

Arama aracı çok karmaşık, bu da kullanıcılar arasında hayal kırıklığına neden oluyor

ExecVision fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ExecVision puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ExecVision hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

Başkalarına öğrenmeye başladığımda, ürünümüzü nasıl konumlandırdıklarını, itirazları nasıl ele aldıklarını ve sonraki adımları nasıl belirlediklerini dinlemek çok faydalı oldu. Bu ürünün "iyi bir başlangıç" olduğunu söyleyebilirim. Amacına hizmet ediyor, ancak transkripsiyon, analiz ve işlevsellik açısından daha sağlam birçok başka şirket var.

Başkalarına öğrenmeye başladığımda, ürünümüzü nasıl konumlandırdıklarını, itirazları nasıl ele aldıklarını ve sonraki adımları nasıl belirlediklerini dinlemek çok faydalı oldu. Bu ürünün "iyi bir başlangıç" olduğunu söyleyebilirim. Amacına hizmet ediyor, ancak transkripsiyon, analiz ve işlevsellik açısından daha sağlam birçok başka şirket var.

9. Fireflies. ai (AI destekli toplantı notları için en iyisi)

Fireflies. ai, otomatik pilotlu toplantı hafızanızdır. Konuşmaları yakalar, yazıya döker ve düzenler, böylece anahtar noktaları asla kaçırmazsınız. Sorunsuz Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams entegrasyonları ile her toplantının içgörülerinin saklanmasını ve aranabilir olmasını sağlar.

Fireflies, not almayı aşarak eylem öğelerini vurgular ve birden fazla toplantıdaki anahtar konuları izler. Bir takımla işbirliği yapıyor veya sadece takip için kişisel bir asistana ihtiyacınız olsun, bu yapay zeka destekli araç, manuel işler olmadan toplantıları daha verimli hale getirir.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Otomatik dil algılama özelliği ile 69'dan fazla dilde toplantıları transkripsiyonlayın

Zaman damgaları ve konuşmacı vurguları dahil olmak üzere güçlü arama işlevselliği ile transkriptleri hızlıca arayın

Toplantı notlarını paylaşarak ve önemli anları vurgulamak için ses klipleri oluşturarak işbirliği yapın

Fireflies. ai sınırlamaları

Zoom arka planlarını özelleştirme seçeneği yok

Günlük toplantı özetleri mevcut değildir

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

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🔍 Biliyor muydunuz? Yeni müşteri hizmetleri teknolojilerinin yarısından fazlası, potansiyel etkilerine rağmen işletmelerin bunları etkili bir şekilde uygulamakta zorlandığı ve benimsenmesinin yavaşladığı bir aşama olan "Hayal Kırıklığı Dönemi"ndedir. Bu durum, heyecan ve gerçek dünya uygulamaları arasındaki uçurumu kapatmak için stratejik planlama, sürekli yenilik ve net kullanım örneklerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

10. Salesforce Sales Cloud (Entegre CRM içgörüleri için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce Sales Cloud, her etkileşimi tek bir yerde kaydederek müşteri ilişkilerini sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar. Yapay zeka destekli analitik özellikleri, potansiyel müşteri puanlama ve satış süreci tahmini gibi, takımların daha akıllı satış kararları almasına yardımcı olur. Ayrıca, diğer Salesforce araçlarıyla derin entegrasyonu sayesinde her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

Satış temsilcileri, Sales Cloud'u kullanarak anlaşmaları takip edebilir, fırsatları analiz edebilir ve performans hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edebilir. Yapay zeka destekli öneriler, satışta tahminlere dayalı kararları ortadan kaldırarak satış liderlerinin ve takımlarının yüksek etkili faaliyetlere odaklanmasına yardımcı olur.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Fırsat yönetimi ile anlaşma izlemeyi kolaylaştırın ve potansiyel müşterileri kaçırmayın

Mobil erişilebilirlik ile hareket halindeyken gerekli verilere erişin

Müşteri bilgilerini izlemek ve düzenlemek için iletişim ve potansiyel müşteri yönetimi ile satış sürecinizi optimize edin

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünde gezinmek zor olabilir

Düşük kodlu araçları destekler, ancak bunlar bazen daha gelişmiş kodlama olmadan tüm iş ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro paketi: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 satış: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (23.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce Sales Cloud hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

SF Sales Cloud ile hiç sorun yaşamadım, çok iyi çalışıyor ve hiç gecikme ya da başka bir sorun yaşamadım... Bazen yeni araçlar uyguladığımızda SF ile senkronizasyon sağlamak gerçekten zor oluyor, ancak sonunda her zaman sorunsuz çalışıyor.

SF Sales Cloud ile hiç sorun yaşamadım, çok iyi çalışıyor ve hiç gecikme ya da başka bir sorun yaşamadım... Bazen yeni araçlar uyguladığımızda SF ile senkronizasyon sağlamak gerçekten zor oluyor, ancak sonunda her zaman sorunsuz çalışıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Kendinizi bir danışman olarak konumlandırarak, potansiyel müşterileri sektör trendleri veya karşılaşabilecekleri potansiyel zorluklar hakkında bilgilendirerek "Satma, Öğret" yöntemini uygulayın. Bu, güvenilirlik sağlar ve odak noktasını satıştan değer sağlamaya kaydırır.

Akıllı Karar Verin — ClickUp'ı Seçin

Bazı konuşma zekası platformları aramaları transkripsiyona odaklanırken, diğerleri duyguları analiz eder ve çoğu satış takımları için koçluk özellikleri sunar.

Doğru seçim, takımınız için en önemli olan şeye bağlıdır: içgörüler elde etmek, müşteri etkileşimlerini iyileştirmek veya takipleri kolaylaştırmak. Seçenekleri sıralamak zor olabilir, ancak en iyi araçlar gerçek değer sunmak için birden fazla özelliği bir araya getirir.

Ancak, bunları gerçek sonuçlar elde etmek için kullanabilecekken neden sadece içgörüler toplamakla yetinesiniz?

ClickUp, iletişimi kolaylaştırır, konuşmaları izler ve takımların uyumunu sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile takımlar toplantıları otomatik olarak özetleyebilir ve anahtar bilgileri yakalayabilir. ClickUp Docs, sorunsuz işbirliği sağlarken, görev yönetimi araçları bilgileri eyleme dönüştürür — hepsi tek bir platformda.

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