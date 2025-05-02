2025'in En İyi 10 Konuşma Zekası Yazılımı

Her satış görüşmesi, destek etkileşimi veya takım toplantısı değerli içgörülerle doludur. Sorun nedir? Bunların çoğu arka planda kaybolur.
İşte konuşma zekası yazılımı burada devreye girer. Kritik anları hızlı bir şekilde yakalamanıza, analiz etmenize ve harekete geçmenize yardımcı olur.
Bu blog yazısında, satış sürecinizi keskinleştirmek, koçluğu iyileştirmek ve anahtar anlaşma anlarını izlemek için en iyi 10 konuşma zekası yazılımını keşfedeceğiz. 👀
En İyi Konuşma Zekası Yazılımlarına Genel Bakış
|Araç
|En iyisi
|Anahtar özellikler
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Yapay zeka destekli konuşma analizi
|AI Notetaker, ClickUp Beyin içgörüleri, CRM, Belgeler, Sohbet, otomatik görev oluşturma
|Ücretsiz; 7-12 $/kullanıcı/ay; Brain +7 $; Enterprise: Özel
|Gong
|Gelişmiş satış analitiği
|Gelir tahmini, çağrı kaydı, Anlaşma Olasılığı Puanları, Akış otomasyonu
|Özel fiyatlandırma
|Chorus
|Satış koçluğu ve anlaşma yürütme içgörüleri
|Transkripsiyon, anlaşma izleme, çağrı özetleri, koçluk puan kartları
|Özel fiyatlandırma
|Avoma
|AI destekli çağrı analizi
|Gerçek zamanlı transkripsiyon, toplantı özetleri, konuşma çalma listeleri
|Özel fiyatlandırma
|Jiminny
|Otomatik çağrı puanlama
|AI puanlama, anlaşma gösterge panelleri, koçluk içgörüleri
|Özel fiyatlandırma
|Salesloft
|Birleştirilmiş satış süreçleri
|Kadans planlama, çok kanallı erişim, performans izleme, arama sırasında koçluk
|Özel fiyatlandırma
|Otter. ai
|Gerçek zamanlı transkripsiyon
|Toplantı özetleri, konuşmacı ID'si, canlı düzenleme, Zoom entegrasyonu
|Ücretsiz; Pro: 16,99 $/kullanıcı/ay; İş: 30 $; Kurumsal: Özel
|ExecVision
|Performans koçluğu
|Akıllı uyarılar, koçluk gösterge panelleri, konuşma kitaplıkları
|Özel fiyatlandırma
|Fireflies. ai
|AI destekli toplantı notları
|69'dan fazla dilde transkripsiyon, aranabilir ses klipleri, işbirliği araçları
|Ücretsiz; Pro: 10 $/kullanıcı/ay
|Salesforce Sales Cloud
|Entegre CRM içgörüleri
|Fırsat izleme, AI tahminleri, mobil CRM, potansiyel müşteri puanlama
|25–500 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)
Konuşma Zekası Yazılımı Nedir?
Konuşma zekası yazılımı, yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak çeşitli iletişim kanallarında müşteri etkileşimlerini kaydeder, analiz eder ve yorumlar.
Konuşma kalıpları, müşteri duyarlılığı ve niyet hakkında içgörüler sağlar. Bu, işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasına, satış performansını iyileştirmesine, gelir zekası elde etmesine ve müşteri hizmetleri operasyonlarını optimize etmesine olanak tanır.
Konuşma Zekası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Konuşma zekası yazılımı seçerken şu anahtar özelliklere dikkat edin:
- Duygu analizi: Müşteri hizmetleri için AI kullanarak etkileşimler sırasında arayanların duygularını anlar ve memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini belirler
- Konuşmayı metne dönüştürme: Kolay analiz ve referans için konuşmaları otomatik olarak metne dönüştürür
- Anahtar kelime ve kelime öbeği algılama: Müşterilerin endişelerini ve faizlerini ortaya çıkarmak için anahtar terimleri belirler
- Gerçek zamanlı geri bildirim: Temsilcilere performanslarını iyileştirmeleri için anında öneriler sunar
- CRM entegrasyonu: Konuşma verilerini müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminizle senkronize ederek müşteri profillerini ve iş akışlarını iyileştirir
- Çağrı kaydı ve analizi: Uyum, kalite güvencesi ve eğitim amaçlı çağrıları kaydeder
🧠 Eğlenceli Bilgi: Kullanıcılar genellikle konuşma ajanlarına insan benzeri nitelikler atfederler, bu fenomen " Eliza etkisi" olarak bilinir. Bu eğilim, kullanıcıların CIS'in yeteneklerini abartmasına yol açabilir ve kullanıcı beklentilerini yönetmek için bu sistemleri sorumlu bir şekilde tasarlamanın önemini vurgular.
En İyi Konuşma Zekası Yazılımı
Bir satış müdürünün günü genellikle anlaşma risklerini izlemek, temsilcileri eğitmek ve müşteri eğilimlerini analiz etmekle geçer. Doğru konuşma zekası yazılımı, günlük satış konuşmalarını stratejik içgörülere dönüştürerek daha fazla anlaşma kapatmanıza ve eğitimi iyileştirmenize yardımcı olur.
İşte bunu mümkün kılan en iyi konuşma zekası yazılımları:
1. ClickUp (AI destekli konuşma analizi için en iyisi)
Bazı konuşmalar fikirlerin doğmasına neden olur. Diğerleri ise anlaşmaların imzalanmasını sağlar. Ancak, aramalar ve mesajlar arasında boğulduğunuzda bu altın anlar kaçıp gidebilir.
İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp, çalışanlarınızı ön plana çıkararak günlük etkileşimleri işleri ilerleten içgörülere dönüştürür.
İlk temas noktasından imzalanan sözleşmeye kadar müşteri yolculuğunu nasıl desteklediğini öğrenin.
ClickUp CRM
Öncelikle, satış sürecini ve müşteri etkileşimlerini yönetebileceğiniz bir yere ihtiyacınız var. ClickUp CRM, tüm potansiyel müşterileri düzenleyerek önemli satış konuşmalarını tek bir yerden izlemenizi ve müşteri ilişkilerini yönetmenizi sağlar.
Potansiyel müşterileriniz sisteme girdikten sonra, satış ilerlemesini izlemek anahtar önemdedir.
ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı, gerçek zamanlı içgörülerle satış süreçlerini izlemenize, gelir tahminleri yapmanıza ve satış performansını takip etmenize yardımcı olur. Uzun satış döngülerini yönetiyor veya hızlı anlaşmalar kapatıyor olun, her fırsatı net bir şekilde görebilirsiniz.
ClickUp AI Not Alıcı
ClickUp AI Notetaker, satış toplantılarınızı konuşmacı etiketleriyle otomatik olarak transkribe eder, eylem öğelerini yakalar ve her şeyi aranabilir özetler halinde düzenler.
Geçen haftaki müşteri sunumunda bahsedilen bir rakibi hatırlamanız mı gerekiyor? Ya da satış sürecindeki itirazlarda eğilimleri mi arıyorsunuz? Satışta yapay zekayı kullanarak anında bağlantıları kurun ve satış koçluğu, otomatik anlaşma özetleri ve daha akıllı kararlar almanızı sağlayan gerçek zamanlı içgörüler için aramaları analiz edin.
ClickUp Brain
Ancak ham transkriptler yeterli değildir; eyleme geçmenizi sağlayacak içgörülere ihtiyacınız vardır. ClickUp Brain, toplantılarınıza göre anahtar kararları çıkarır, takip önerileri sunar ve hatta potansiyel anlaşma risklerini belirler. Bunu, konuşmalarınıza göre daha akıllı hamleler yapmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli satış asistanınız olarak düşünün.
Takımınızı güncellemeniz mi gerekiyor? AI, ClickUp Sohbet kanallarına otomatik olarak özetler ve eylem öğeleri gönderebilir, böylece herkes aynı sayfada kalır.
Yapılması gerekenleri artık bildiğinize göre, harekete geçme zamanı geldi. ClickUp Görevleri oluşturarak, net son tarihler ve sorumlularla takip işlemleri, teklifler veya sonraki adımlar atayabilirsiniz.
ClickUp Belgeleri
Ayrıca, ClickUp Belgeleri stratejileri, anlaşma notlarını ve müşteri geri bildirimlerini tek bir işbirliği alanında bir araya getirir. Satış kılavuzları, müşteri başarı stratejileri ve toplantı notları için canlı belgeler oluşturmak çok kolaydır ve bunların tümü görevler ve iş akışlarına bağlıdır.
Ayrıca, onayların ve takiplerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için müşteri iletişim yönetimi yazılımında paydaşları etiketleyebilir, son teslim tarihleri ayarlayabilir ve anlaşma takipçileri ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gösterge panellerini özelleştirin: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak satış performansı, potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve müşteri memnuniyeti puanları gibi anahtar metrikleri izleyin
- Dönüm noktalarını izleyin: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımın çabalarını organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirerek satış hedeflerini belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin
- Süreçleri otomatikleştirin: Bir anlaşma aşamaya geçtiğinde görevleri otomatik olarak atayın, takip için hatırlatıcılar tetikleyin veya ClickUp Otomasyonları ile uyarılar ayarlayın
- Satış iş akışlarını merkezileştirin: Tek bir platformda yapay zeka ile potansiyel müşteri oluşturmayı yönetin, müşteri etkileşimlerini izleyin ve satış sürecini denetleyin
ClickUp sınırlamaları
- Kullanıcılar, geniş özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı ClickUp'ı oyunun kurallarını değiştiren bir yazılım olarak nitelendiriyor:
Takım, tüm süreç boyunca notları, tamamlanma tarihlerini, görevleri, reklam taktikleri ve kategorizasyonu izlemekte zorlanıyordu. Google takvimleri, görevler, Excel tabloları (pivot tablolar) ve PowerPoint sunumları kullanmak verimsizdi…Click-Up, kritik içerik değişikliklerini, reklam takvimini, toplantı notlarını ve sonuçlarını, pazarlama ve reklam verilerini, satış hedeflerini ve hedeflerini izlememizi sağlıyor!
Takım, tüm süreç boyunca notları, tamamlanma tarihlerini, görevleri, reklam taktikleri ve kategorizasyonu izlemekte zorlanıyordu. Google takvimleri, görevler, Excel tabloları (pivot tablolar) ve PowerPoint sunumları kullanmak verimsizdi…Click-Up, kritik içerik değişikliklerini, reklam takvimini, toplantı notlarını ve sonuçlarını, pazarlama ve reklam verilerini, satış hedeflerini ve hedeflerini izlememizi sağlıyor!
📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI bir özellik olarak entegre olsa da, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir.
Ancak ClickUp bu kodun şifresini kırdı! AI destekli toplantı yönetimi özelliklerimizle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler atayabilir, kayıtları transkripsiyonlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!
2. Gong (Gelişmiş satış analitiği için en iyisi)
Gong, müşteri konuşmalarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Sanal bir toplantı katılımcısı gibi davranarak, otomatik konuşma tanıma (ASR) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanarak satış telefon görüşmelerini, e-postaları ve video toplantılarını kaydeder ve metne dönüştürür.
Ama bununla da kalmaz: Gong, itirazlardan rakip bahsetmelerine ve alıcı niyetine kadar, anlaşmayı kazanacak sinyalleri tespit etmek için bu etkileşimleri de analiz eder. CRM sistemleri ve takvim uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu, satış takımlarının yaklaşımlarını iyileştirmelerine, gelir tahminlerinde bulunmalarına ve daha fazla anlaşma kapatmalarına yardımcı olur.
Gong'un en iyi özellikleri
- Satış görüşmelerini ve toplantıları kaydederek müşteri etkileşimlerini analiz edin ve satış stratejilerinizi iyileştirin
- AI'dan yararlanarak satış sonuçlarını tahmin ederek gelirinizi doğru bir şekilde tahmin edin
- Anlaşma Olasılık Puanları ile yüksek etkili anlaşmalara öncelik verin
- Akışlar özelliği ile potansiyel müşterilere ulaşımı büyük ölçekte otomatikleştirin
Gong sınırlamaları
- Arama fonksiyonu, belirli anahtar kelimeleri veya hesapları ararken güvenilir olmayabilir
- Kayıt yüklemek kolay değildir ve otomatik metin dönüştürme özelliği çok doğru sonuçlar vermez
Gong fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Gong puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (6000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
Gong hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2 incelemesinde öne çıkanlar:
Gong'un en iyi özelliklerinden biri, müşteri toplantıları tamamlandıktan sonra gelen arama özetleri.
Favorilerim arasında yer almayan yeni bir özellik, toplantı günlerinde gönderilen hatırlatıcı e-postaların sayısı. Her müşteriye 4'ten fazla hatırlatıcı gönderildiğini görüyorum. […]
Bence Gong'un en iyi özelliklerinden biri, müşteri toplantıları tamamlandıktan sonra gelen arama özetleridir.
Favorilerim arasında olmayan yeni bir özellik, toplantı günlerinde gönderilen hatırlatıcı e-postaların sayısı. Her müşteriye 4'ten fazla hatırlatıcı gönderildiğini görüyorum. […]
🧠 İlginç Bilgi: Satış aramaları, 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanır ve NCR'den John H. Patterson tarafından başlatılmıştır. Patterson, yapılandırılmış satış süreçleri, senaryolu satış konuşmaları ve organize satış bölgeleri gibi modern satış tekniklerini geliştirmiştir.
3. Chorus (Satış koçluğu ve anlaşma yürütme içgörüleri için en iyisi)
Chorus, satış ekiplerinin satış çağrılarını ve toplantılarını otomatik olarak kaydetmesine ve transkripsiyonunu yapmasına yardımcı olur, satış destek içeriğinizi iyileştirmek için anahtar anları vurgular.
Chorus, konuşmaları izlemenin ötesinde, eğilimleri, koçluk fırsatlarını ve riskleri belirlemek için analitik bilgiler sağlar. Yöneticiler, çağrı özetlerini paylaşabilir, performans değerlendirmeleri için puan kartları kullanabilir ve ölçeklenebilir en iyi uygulamaları belirleyebilir. Anlaşma yürütme araçları, taahhüt cümlelerini ve sonraki adımları izleyerek takiplerin her zaman yerinde olmasını sağlar.
Chorus'un en iyi özellikleri
- Görevleri oluşturmak ve yönlendirmek için iş zekası ve analitik elde etmek üzere havale verilerini açın
- Müşteri içgörülerini analiz ederek pazar zekasını keşfedin, anlaşma eğilimlerini ve rekabet içgörülerini daha iyi anlayın
- Kişileri ve iletişim bilgilerini otomatik olarak yakalayıp CRM'nize senkronize ederek güvenle satış tahminleri yapın
Chorus sınırlamaları
- Takıma toplu metin gönderme seçeneği yoktur
- Özel alanlar tanımlama veya verileri otomatik olarak içe aktarma desteği yoktur
Chorus fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Chorus puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Konuşmalarınıza Konular, Soru Sorma, Hafiflik ve Nezaket unsurlarını dahil ederek "TALK" Çerçevesini uygulayın ve daha iyi ilişkiler ve anlayış geliştirin.
Bağlantı kurmak için paylaşılan konularla başlayın, düşünceli sorular sorarak gerçek ilgi gösterin, dostane bir ortam yaratmak için hafiflik veya mizah katın ve etkileşimlerinizde şefkatli ve saygılı olun.
4. Avoma (AI destekli çağrı analizi için en iyisi)
Avoma, konuşmaları dinleyerek, yazıya dökerek ve konuşmalardaki anahtar anları vurgulayarak AI kullanır. Aircall gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve gerçek zamanlı konuşma içgörüleri yakalar: kim konuşuyor, ne konuşuluyor ve hangi eylem öğelerinin takibi gerekiyor.
Avoma zamanla daha akıllı hale gelir ve satış ve pazarlama ekiplerinin iletişimi zahmetsizce ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için önerilerini iyileştirir. Satış işbirliği yazılımı, takımların birden fazla çağrıdaki eğilimleri tespit etmelerine yardımcı olarak satış ve destek çabalarını daha stratejik hale getirir.
Avoma'nın en iyi özellikleri
- Toplantıları kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen *AI Toplantı Asistanı ile not almayı otomatikleştirin
- 40'tan fazla dilde gerçek zamanlı transkripsiyon özelliğini kullanarak konuşmaları canlı olarak takip edin
- Uzun konuşmaları daha kolay yönlendirmek için "sonraki adımlar" veya "sorunlu noktalar" gibi konuları tespit edin
- Eğitim amacıyla toplantıların anahtar anlarından oluşan oynatma listeleri oluşturun
Avoma sınırlamaları
- Toplantıya katılmaya çalışırken yazılım bazen gecikiyor
- Ses kalitesi optimum düzeyde değilse, transkripsiyon doğruluğu değişebilir
Avoma fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Avoma puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1300+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?
G2 incelemesi şöyle diyor:
Avoma yeni bir platform olduğu için hızlı bir şekilde gelişiyor, bu da ara sıra küçük hataların ortaya çıkabileceği veya yeni özelliklerin talep edilmesi gerekebileceği anlamına geliyor. Ancak, şu ana kadar herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadık ve takım geri bildirimlere çok duyarlı, önerdiğimiz güncellemeleri sürekli olarak yayınlıyor.
Avoma yeni bir platform olduğu için hızlı bir şekilde gelişiyor, bu da ara sıra küçük hataların ortaya çıkabileceği veya yeni özelliklerin talep edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak, şu ana kadar herhangi bir büyük sorunla karşılaşmadık ve takım geri bildirimlere çok duyarlı, önerdiğimiz güncellemeleri sürekli olarak yayınlıyor.
💡 Profesyonel İpucu: Potansiyel müşterinin sorusunu veya itirazını yanıtlamadan önce beş saniye bekleyin. Bu "5 saniye kuralı"nı uygulamak, düşünceli bir yaklaşım sergilemenizi ve yanıtınızın ölçülü ve alakalı olmasını sağlar.
5. Jiminny (Otomatik çağrı puanlama için en iyisi)
Jiminny'nin otomatik çağrı puanlama (ACS) özelliği, çağrı değerlendirmelerindeki tahminleri ortadan kaldırır. Her konuşmayı manuel olarak incelemek yerine, takımınızın başarı kriterlerine göre çağrıları otomatik olarak puanlar. Bu, koçluk çabalarının en çok ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi ve eğitim oturumlarının daha etkili ve verimli hale gelmesi anlamına gelir.
Ayrıca performans eksikliklerini belirleyerek yöneticilerin dikkat edilmesi gereken alanlara odaklanmasını sağlar. Bu veri odaklı yaklaşım, satış etkinliğini artırır, müşteri etkileşimlerini iyileştirir ve manuel inceleme için harcanan saatleri azaltır.
Jiminny'nin en iyi özellikleri
- *Call Capture ile müşteri etkileşimlerini analiz edin. Bu özellik, hem video hem de sesli aramaları analiz ederek değerli bilgiler sağlar
- Ask Jiminny ile AI destekli içgörülerden yararlanarak idari görevleri otomatikleştirin, aramalardan sonra bilgi edinin ve koçluk geri bildirimi alın
- Satış performansını iyileştirmek için anlaşma riskleri, etkinlikler ve düzeltmelerin genel bir özetini içeren açık ve eyleme geçirilebilir bir gösterge paneli ile anlaşma veri noktalarını erişin
Jiminny sınırlamaları
- Bazen diğer sistemlerle senkronizasyon sorunu yaşayarak kesintilere neden olur
- Tüm aksan ve dillerde doğruluk konusunda zorluklar
Jiminny fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Jiminny puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? AI kullanan satış takımlarının %83'ü gelir artışı kaydederken, AI kullanmayanların sadece %66'sı gelir artışı kaydetmiştir. Ayrıca, temsilcilerin %80'i AI'nın müşteri içgörülerine erişmelerine yardımcı olduğunu söylerken, AI olmadan bunu başarabileceklerini düşünenlerin oranı sadece %54'tür.
6. Salesloft (Birleşik satış süreçleri için en iyisi)
Salesloft, satış iş akışlarını kolaylaştırır, böylece temsilciler yönetici görevlerine daha az zaman ayırıp anlaşmaları kapatmaya daha fazla zaman ayırabilir. AI destekli içgörüleri tek bir iş akışına entegre eder, CRM alanlarını otomatik olarak günceller, potansiyel müşteri faaliyetlerini yönetir ve insan hatalarını azaltır.
Sonuç? Daha hızlı satış süreci iyileştirmesi.
Bu konuşma zekası platformu, satış takımlarının etkileşimi en üst düzeye çıkarmasını, günlük görevleri düzenlemesini ve akıllı iş akışlarını zahmetsizce oluşturmasını sağlar. Bir sonraki adım önerileri, fırsat izleme ve koçluk araçları gibi özelliklerle, temsilciler her zaman bir sonraki adımlarını bilir.
Salesloft'un en iyi özellikleri
- Tek bir platformdan e-posta, telefon ve sosyal medya üzerinden çok kanallı erişimi yönetin
- E-posta etkileşimi ve takım verimliliği gibi anahtar metrikleri izleyen analiz ve raporlama araçlarını kullanarak performansı analiz edin
- Farklı kanallarda Cadence Scheduling ile yapılandırılmış erişim planları oluşturun
- Aramalar ve toplantılar sırasında gerçek zamanlı koçluk ve bildirimlerle müşteri etkileşimlerini geliştirin
Salesloft sınırlamaları
- Metin mesajlaşma sorunsuz değildir ve potansiyel müşterilere ulaşmak için manuel çaba gerektirir
- Sesli mesajlar gecikmeli olarak ulaşır ve bu da iş mesajlarının bir kısmının kaybolmasına neden olabilir
Salesloft fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Salesloft puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Salesloft hakkında ne diyor?
Capterra incelemesi karışık geri bildirimler paylaşıyor:
Salesloft'ta en çok sevdiğim şey, kullanımının gerçekten kolay olması ve otomatik e-postalarla kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunarak daha fazla müşteriyi hedeflememe ve takip etmeme yardımcı olmasıdır. Sevmediğim şey ise çevirici. Bence çok basit, ancak performansımı etkilemiyor.
Salesloft'ta en çok sevdiğim şey, kullanımının gerçekten kolay olması ve otomatik e-postalarla kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunarak daha fazla müşteriyi hedeflememe ve takip etmeme yardımcı olmasıdır. Sevmediğim şey ise çevirici. Bence çok basit, ancak performansımı etkilemiyor.
📖 Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Kişi Listesi Şablonları
7. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi)
Otter. ai, konuşulan kelimeleri gerçek zamanlı olarak metne dönüştürerek transkripsiyonu kolaylaştırır. Hatta Zoom ile entegre olarak, kolayca başvurulabilmesi için transkriptleri otomatik olarak kaydeder.
Yazılım, konuşmaları aranabilir, paylaşılabilir ve iyi organize edilmiş halde tutar. Arka plan gürültüsü veya ağır aksanlar doğruluğu zorlayabilir, ancak AI teknolojisi sürekli olarak gelişerek bu yazılımı piyasadaki en güvenilir konuşma zekası araçlarından biri haline getirir.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- Transkripsiyon doğruluğunu artırmak için isimler, kısaltmalar ve benzersiz yazımlar ekleyerek kelime dağarcığını özelleştirin
- Toplantı özetleri ve ana hatları oluşturarak anahtar noktalar ve eylem öğeleri hakkında kısa bir genel bakış sağlayın
- Transkriptleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve açıklama ekleyin, böylece anında geri bildirim ve açıklama sağlayın
- Konuşmacıları otomatik olarak tanımlayın, toplantılar sırasında kimin ne söylediğini net bir şekilde belirleyin
Otter. ai sınırlamaları
- Ağır aksanlar, arka plan gürültüsü veya düzensiz konuşma kalıpları ile zorlanır
- Sınırlı çoklu dil desteği
Otter. ai fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 16,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Önemli bir soru sorduktan veya bir teklif sunduktan sonra, kasıtlı olarak bir süre bekleyin. Bu sessizlik, potansiyel müşterinin daha fazla bilgi paylaşmasını veya karar vermesini teşvik eder ve onların düşünceleri ve tercihleri hakkında daha derin ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.
8. ExecVision (Performans koçluğu için en iyisi)
ExecVision, satış ekibinizin hedefli geri bildirimler, konuşmaları analiz etme ve iyileştirme alanlarını belirleme ile becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Satış yöneticileri, ilerlemeyi izlemek ve konuşmalardaki anahtar anları vurgulamak için özelleştirilebilir puan kartlarını bile kullanabilir.
Ayrıntılı performans gösterge panelleriyle ExecVision, koçluğun etkinliği hakkında net bir resim sunar. Takımlar, hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda daha fazla çalışması gerektiğini görebilir, böylece eğitim çabalarının etkili olmasını sağlar.
ExecVision'ın en iyi özellikleri
- Konuşma etkinliği, anahtar kelimeler, kelime öbekleri veya hesap ve fırsat eylemleri hakkında gerçek zamanlı veya trend bildirimleri için akıllı uyarıları kullanın
- Satış koçluğunun etkisini ölçen performans gösterge panelleriyle etkiyi analiz edin
- Eğitim, işe alım, beceri geliştirme ve ürün yönlendirme için konuşmaları kaydetmek üzere bir konuşma kitaplığı* oluşturun
ExecVision sınırlamaları
- Arama filtresi özelliği sezgisel değildir
- Arama aracı çok karmaşık, bu da kullanıcılar arasında hayal kırıklığına neden oluyor
ExecVision fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ExecVision puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ExecVision hakkında ne diyor?
Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:
Başkalarına öğrenmeye başladığımda, ürünümüzü nasıl konumlandırdıklarını, itirazları nasıl ele aldıklarını ve sonraki adımları nasıl belirlediklerini dinlemek çok faydalı oldu. Bu ürünün "iyi bir başlangıç" olduğunu söyleyebilirim. Amacına hizmet ediyor, ancak transkripsiyon, analiz ve işlevsellik açısından daha sağlam birçok başka şirket var.
Başkalarına öğrenmeye başladığımda, ürünümüzü nasıl konumlandırdıklarını, itirazları nasıl ele aldıklarını ve sonraki adımları nasıl belirlediklerini dinlemek çok faydalı oldu. Bu ürünün "iyi bir başlangıç" olduğunu söyleyebilirim. Amacına hizmet ediyor, ancak transkripsiyon, analiz ve işlevsellik açısından daha sağlam birçok başka şirket var.
9. Fireflies. ai (AI destekli toplantı notları için en iyisi)
Fireflies. ai, otomatik pilotlu toplantı hafızanızdır. Konuşmaları yakalar, yazıya döker ve düzenler, böylece anahtar noktaları asla kaçırmazsınız. Sorunsuz Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams entegrasyonları ile her toplantının içgörülerinin saklanmasını ve aranabilir olmasını sağlar.
Fireflies, not almayı aşarak eylem öğelerini vurgular ve birden fazla toplantıdaki anahtar konuları izler. Bir takımla işbirliği yapıyor veya sadece takip için kişisel bir asistana ihtiyacınız olsun, bu yapay zeka destekli araç, manuel işler olmadan toplantıları daha verimli hale getirir.
Fireflies. ai en iyi özellikler
- Otomatik dil algılama özelliği ile 69'dan fazla dilde toplantıları transkripsiyonlayın
- Zaman damgaları ve konuşmacı vurguları dahil olmak üzere güçlü arama işlevselliği ile transkriptleri hızlıca arayın
- Toplantı notlarını paylaşarak ve önemli anları vurgulamak için ses klipleri oluşturarak işbirliği yapın
Fireflies. ai sınırlamaları
- Zoom arka planlarını özelleştirme seçeneği yok
- Günlük toplantı özetleri mevcut değildir
Fireflies. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Fireflies. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
📖 Ayrıca Okuyun: Daha Fazla Anlaşma Yapmak İçin Ücretsiz Satış Boru Hattı Şablonları
🔍 Biliyor muydunuz? Yeni müşteri hizmetleri teknolojilerinin yarısından fazlası, potansiyel etkilerine rağmen işletmelerin bunları etkili bir şekilde uygulamakta zorlandığı ve benimsenmesinin yavaşladığı bir aşama olan "Hayal Kırıklığı Dönemi"ndedir. Bu durum, heyecan ve gerçek dünya uygulamaları arasındaki uçurumu kapatmak için stratejik planlama, sürekli yenilik ve net kullanım örneklerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır.
10. Salesforce Sales Cloud (Entegre CRM içgörüleri için en iyisi)
Salesforce Sales Cloud, her etkileşimi tek bir yerde kaydederek müşteri ilişkilerini sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar. Yapay zeka destekli analitik özellikleri, potansiyel müşteri puanlama ve satış süreci tahmini gibi, takımların daha akıllı satış kararları almasına yardımcı olur. Ayrıca, diğer Salesforce araçlarıyla derin entegrasyonu sayesinde her şeyin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.
Satış temsilcileri, Sales Cloud'u kullanarak anlaşmaları takip edebilir, fırsatları analiz edebilir ve performans hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edebilir. Yapay zeka destekli öneriler, satışta tahminlere dayalı kararları ortadan kaldırarak satış liderlerinin ve takımlarının yüksek etkili faaliyetlere odaklanmasına yardımcı olur.
Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri
- Fırsat yönetimi ile anlaşma izlemeyi kolaylaştırın ve potansiyel müşterileri kaçırmayın
- Mobil erişilebilirlik ile hareket halindeyken gerekli verilere erişin
- Müşteri bilgilerini izlemek ve düzenlemek için iletişim ve potansiyel müşteri yönetimi ile satış sürecinizi optimize edin
Salesforce Sales Cloud sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzünde gezinmek zor olabilir
- Düşük kodlu araçları destekler, ancak bunlar bazen daha gelişmiş kodlama olmadan tüm iş ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir
Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması
- Başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro paketi: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)
- Einstein 1 satış: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)
Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (23.200+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.700+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Salesforce Sales Cloud hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
SF Sales Cloud ile hiç sorun yaşamadım, çok iyi çalışıyor ve hiç gecikme ya da başka bir sorun yaşamadım... Bazen yeni araçlar uyguladığımızda SF ile senkronizasyon sağlamak gerçekten zor oluyor, ancak sonunda her zaman sorunsuz çalışıyor.
SF Sales Cloud ile hiç sorun yaşamadım, çok iyi çalışıyor ve hiç gecikme ya da başka bir sorun yaşamadım... Bazen yeni araçlar uyguladığımızda SF ile senkronizasyon sağlamak gerçekten zor oluyor, ancak sonunda her zaman sorunsuz çalışıyor.
💡 Profesyonel İpucu: Kendinizi bir danışman olarak konumlandırarak, potansiyel müşterileri sektör trendleri veya karşılaşabilecekleri potansiyel zorluklar hakkında bilgilendirerek "Satma, Öğret" yöntemini uygulayın. Bu, güvenilirlik sağlar ve odak noktasını satıştan değer sağlamaya kaydırır.
Akıllı Karar Verin — ClickUp'ı Seçin
Bazı konuşma zekası platformları aramaları transkripsiyona odaklanırken, diğerleri duyguları analiz eder ve çoğu satış takımları için koçluk özellikleri sunar.
Doğru seçim, takımınız için en önemli olan şeye bağlıdır: içgörüler elde etmek, müşteri etkileşimlerini iyileştirmek veya takipleri kolaylaştırmak. Seçenekleri sıralamak zor olabilir, ancak en iyi araçlar gerçek değer sunmak için birden fazla özelliği bir araya getirir.
Ancak, bunları gerçek sonuçlar elde etmek için kullanabilecekken neden sadece içgörüler toplamakla yetinesiniz?
ClickUp, iletişimi kolaylaştırır, konuşmaları izler ve takımların uyumunu sağlar.
ClickUp AI Notetaker ile takımlar toplantıları otomatik olarak özetleyebilir ve anahtar bilgileri yakalayabilir. ClickUp Docs, sorunsuz işbirliği sağlarken, görev yönetimi araçları bilgileri eyleme dönüştürür — hepsi tek bir platformda.