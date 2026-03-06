Gizlilik Bilincine Sahip Takımlar için En İyi AI Araçları

Kuruluşların %88'i, bir yıl önce %78 olan oranla karşılaştırıldığında, artık en az bir iş fonksiyonunda düzenli olarak AI kullandığını bildiriyor.

AI'nın benimsenmesi hızlandıkça, artık deneyler veya sınırlı kullanım alanlarıyla sınırlı kalmıyor. AI artık belgeler, analizler, toplantılar, müşteri verileri ve iç iletişim gibi günlük işlere de dokunuyor.

Bu hızlı benimsenme, veri korumaya önem veren takımlar için kritik bir soruyu da gündeme getiriyor: AI kullandığınızda bilgileriniz nereye gidiyor? Birçok AI aracı hız ve kolaylık açısından optimize edilmiştir, ancak gizlilik ve uzun vadeli veri kontrolünü göz ardı etmektedir.

Hassas veya düzenlemeye tabi bilgileri işleyen takımlar için bu boşluklar büyük ölçekli riskler yaratır.

Bu blog yazısında, gizlilik bilincine sahip takımlar için tasarlanmış AI araçlarını inceleyeceğiz ve bu araçların erişim kontrollerini nasıl uyguladıklarına ve sorumlu AI kullanımını nasıl desteklediklerine odaklanacağız.

Seçenekleri hızlı bir şekilde karşılaştırmanıza yardımcı olmak için, en iyi veri gizlilik araçlarının genel bir görünümünü ve bunların birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediklerini burada bulabilirsiniz.

Araç adı Ana özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp ClickUp Brain ile bağlamsal AI, Brain MAX masaüstü yardımcısı, izin kontrolleri ile Super Agents, AI destekli Görevler ve Belgeler, rol tabanlı erişim kontrolleri, ISO 42001 uyumlu AI yönetişimi ve sıfır veri eğitimi veya saklama garantileri. Gizlilik bilincine sahip takımlar, günlük işlerine doğrudan entegre edilmiş bağlamsal AI ile güvenli, hepsi bir arada bir Çalışma Alanı'na ihtiyaç duyar. Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal özelleştirme seçenekleri mevcuttur Lumo (Proton AG tarafından) Konuşma kaydı yok, ön tanımlı model eğitimi yok, kaydedilen sohbetler için sıfır erişim şifreleme, tamamen açık kaynak, GDPR ve HIPAA uyumluluğu, ISO 27001 ve SOC 2 sertifikalı Veri toplama riski olmadan yazma, özetleme ve araştırma için gizlilik öncelikli bir AI asistanı isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12,99 $/kullanıcıdan başlar. Duck. ai Hesap gerekmez, anlık depolama veya model eğitimi gerekmez, silme kontrolü ile yerel sohbet depolama, şifreli 15 dakikalık önbellek, isteğe bağlı şehir düzeyinde konum paylaşımı Güçlü gizlilik ön tanımlı varsayılanlarına sahip ücretsiz, anonim bir AI sohbet robotu isteyen bireyler ve takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar. Quill Tamamen yerel toplantı transkripsiyonu, gerçek zamanlı özetler, takip içeren yapılandırılmış notlar, ekran paylaşımı sırasında ekran görüntüsü yakalama, bulut ses yönlendirmesi yok Verileri harici sunuculara göndermeden güvenlikli toplantı transkripsiyonu ihtiyacı olan gizlilik bilincine sahip takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7,99 $'dan başlar. Standart Notlar Uçtan uca şifrelenmiş notlar, şifrelenmiş cihaz tarafında senkronizasyon, uzun vadeli revizyon geçmişi, şifrelenmiş e-posta yedeklemeleri, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve biyometrik kilit Güvenli uzun vadeli not depolama ve şifreli bilgi yönetimine ihtiyaç duyan takımlar ve bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar yıllık 63 $'dan başlar. Tutanota (Tuta) Uçtan uca şifrelenmiş e-posta ve takvim, sıfır bilgi mimarisi, kuantum sonrası şifreleme, şifrelenmiş arama, anonim kayıt ol, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) Varsayılan olarak güçlü şifreleme özelliğine sahip güvenli iş e-postası ve takvime ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 3,60 €'dan başlar. Skiff Uçtan uca şifrelenmiş e-postalar ve belgeler, şifrelenmiş konu satırları, Skiff Pages'da gerçek zamanlı işbirliği, izleyici engelleme, özel alan adları ve takma adlar Geleneksel e-posta ve belge çalışma alanlarına güvenlikli, şifreli bir alternatif isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar. Obsidian Yerel öncelikli markdown depolama, etkileşimli grafik görünümü, çevrimdışı erişim, ayrıntılı senkronizasyon kontrolü, görsel planlama için Canvas Satıcı tarafından kontrol edilen bulut depolama yerine bilgi yönetimi üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen bireyler ve takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5 $/kullanıcıdan başlar (senkronizasyon) SimpleLogin Açık kaynaklı e-posta takma adı, PGP şifreleme desteği, özel alan adları, çoklu posta kutusu yönlendirme, TOTP ve WebAuthn ile İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) E-posta izlemesini azaltmak ve birincil gelen kutusu kimliklerini korumak isteyen takımlar ve bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4 $/kullanıcıdan başlar. Protecto Otomasyonlu PII, PHI, PCI algılama, maskeleme ve tokenleştirme, biçimi koruyan redaksiyon, Bağlam Tabanlı Erişim Kontrolü (CBAC), uyumluluk destek (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Kurumsal sistemler ve AI modelleri arasında bir veri koruma katmanına ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Takımlar verilerinin nereye gittiğinden veya nasıl kullanılabileceğinden emin olmadıklarında AI'nın benimsenmesi hızla azalır. Müşteri bilgilerini veya düzenlemeye tabi hassas verileri depolayan kuruluşlar için , güvenli ve ölçeklenebilir kullanım için gizlilik öncelikli AI zorunludur.

Doğru veri gizlilik çözümünü önceliklendirmeniz için nedenler:

Net veri sahipliki ve izolasyon: Komutlarınızın, dosyalarınızın ve çıktılarınızın Çalışma Alanınızla sınırlı kalmasını ve hiçbir zaman genel veri varlıkları veya diğer müşterilerin ortamlarıyla karışmamasını sağlar.

Model eğitimi üzerinde açık kontrol: Ön tanımlı olarak eğitim için veri kullanımını devre dışı bırakmanıza ve eğitim izni verildiğinde kasıtlı olarak katılımı zorunlu kılmanıza olanak tanır.

Zorunlu erişim kontrolleri ve denetlenebilirlik: AI erişiminin AI erişiminin veri yönetimi ve iç güvenlik politikalarınızla uyumlu olması için rol tabanlı izinler, etkinlik günlükleri ve kullanım görünürlüğü uygular.

Tasarım aşamasında düzenlemelere hazırlık: GDPR, HIPAA, SOC 2 veya ISO standartları gibi GDPR, HIPAA, SOC 2 veya ISO standartları gibi proje uyumluluk gereksinimlerini destekleyerek veri güvenliği önlemlerini doğrudan günlük ş akışlarına entegre eder.

Modeller ve özellikler arasında tutarlı gizlilik: Arka planda birden fazla AI modeli veya özelliği kullanıldığında bile aynı güvenlik ve veri yönetimi kurallarını uygular.

Operasyonel süreklilik ve geleceğe hazırlık: Sektör düzenlemeleri sıkılaşırken ve AI denetimleri artarken ş akışlarınızı korur, daha sonra yeniden çalışma veya aceleye getirilmiş geçişlerden kaçınır.

En iyi veri gizlilik araçlarını, avantajlarını, dezavantajlarını, özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırarak inceleyelim.

1. ClickUp (Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk ile AI destekli verimlilik için en iyisi)

AI'nın benimsenmesi genellikle gizli riskler yaratır. Bağlantısız araçlarda çıktılar oluşturursunuz ve hassas bilgileri kimin kullanabileceği veya erişebileceği konusunda görünürlüğünüzü kaybedersiniz. Gizlilik konusunda hassas takımlar için bu parçalanma, AI yönetişimi ve yasal uyumluluğun uygulanmasını zorlaştırır.

ClickUp, bağlamsal AI ile desteklenen birleşik bir AI çalışma alanı olarak çalışarak bunu değiştirir. AI, halihazırda çalıştığınız platforma doğrudan entegre edilmiştir, böylece hassas bilgilerin bilinmeyen araçlarla paylaşım riski azalır. Ayrıca, verilerinizi korumak için sıkı erişim kontrolleri ve yapılandırılmış izinler gibi güçlü güvenlik özellikleri de sunar.

ClickUp'ın güvenliği nasıl önceliklendirip kurumsal düzeyde yeteneklerle desteklediğini daha yakından inceleyelim ve AI'nın benimsenmesindeki zorlukları aşmanıza yardımcı olalım.

Ön tanımlı olarak kurumsal düzeyde gizlilik ve güvenlik elde edin

ClickUp, gizlilik ve güvenliği platformda kullandığınız her özelliğin temelini oluşturan unsurlar olarak ele alır. Verileriniz, Amazon Web Services (AWS) üzerinde barındırılan kurumsal düzeyde bir altyapı üzerinde çalışır ve bu altyapı, yerleşik sürekli izleme ve kısıtlı erişim kontrolleri ile donatılmıştır.

ClickUp ayrıca, güvenlik uygulamalarını bağımsız olarak doğrulayan GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 ve ISO 27018 standartlarına da uygundur. Veriler hem aktarım sırasında hem de depolandıkları sırada şifrelenir, böylece ClickUp'ta depoladığınız bilgiler yetkisiz erişimden korunur.

🎖️ Stratejik Avantaj: ClickUp, güvenliği sürekli olarak izler. Platform, güvenliği ve performansı 7/24/365 izler ve otomasyonla gerçekleştirilen risk değerlendirmelerini sürekli olarak yürütür. Ayrıca, bağımsız üçüncü taraflarla işbirliği yaparak düzenli sızma testleri gerçekleştirir.

Hassas verileri dışa aktarmadan AI çıktıları oluşturun

ClickUp Brain ayrı bir sohbet robotu veya eklenti değildir. Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve proje verilerinizi zaten sahip olduğunuz ve kontrol ettiğiniz işler olarak anlayan yerleşik bir AI asistanıdır.

ClickUp Brain, verileri harici AI araçlarına aktarmak ve hassas bilgileri çoğaltmak yerine, ClickUp Çalışma Alanınızın gerçek yapısını ve içeriğini kullanarak çıktılar oluşturur.

ClickUp Brain'i aşağıdaki şekillerde de kullanabilirsiniz:

Yapılandırılmış raporlar, hızlı mesajlar, e-postalar ve hatta blog gönderilerini net bir üslup ve biçimlendirmeyle taslak olarak hazırlayın.

Sade dilde görev açıklamaları, alt görevler ve toplantı özetleri oluşturun

Doğal dilde sorular sorarak görevler, Belgeler ve geçmiş konuşmalardan doğru iş içgörülerini ortaya çıkarın.

AI çıktılarını doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürebilir, sahipler, son tarihler ve bağımlılıklar atayabilir ve AI destekli içgörüleri hesap verebilir işlere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, Özel Alanları kullanarak durum, risk seviyesi veya müşteri bilgileri gibi ayrıntıları yakalayabilir ve öncelikler belirleyerek ilk olarak dikkat edilmesi gerekenleri vurgulayabilirsiniz.

ClickUp görevleri ile işleri düzenleyip önceliklendirerek AI çıktılarını hesap verebilir eylemlere dönüştürün.

Daha uzun içerikler için, AI çıktılarını ClickUp belgelerinde saklayın ve aranabilir tutun veya destekledikleri işlere doğrudan bağlayın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgelerini paylaşırken, bunları kimlerin görebileceğini ve düzenleyebileceğini tam olarak kontrol edebilirsiniz. Bir Belgeyi gizli tutabilir ve yalnızca belirli kişilerle veya takımlarla paylaşabilir, Çalışma Alanınızdaki herkese açabilir veya e-posta veya bağlantılarla harici işbirlikçileri davet edebilirsiniz. Ayrıca, Protect Doc anahtarıyla belirli izinleri birleştirerek kazara veya yetkisiz düzenlemeleri önleyebilir, şirket politikalarının ve SOP'lerin güvenliğini ve değişmeden kalmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp BrainGPT ile AI'nın yayılmasını önleyin

ClickUp Brain MAX, ClickUp'ın bağlamsal AI yeteneklerini, AI'nın yayılmasını azaltan ve akıllı işleri merkezileştiren güçlü bir masaüstü yardımcısı haline getirir. Bağlantısız AI araçları arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp Çalışma Alanınıza bağlı tek bir kontrollü ortamdan içerik arayabilir ve oluşturabilirsiniz.

ClickUp BrainMAX ile ş akışınızın içinde doğrudan içerik taslağı oluşturun ve bilgileri analiz edin.

Ayrıca şunları da elde edersiniz:

Kurumsal AI arama: ClickUp, web ve Google Drive, Figma, GitHub ve SharePoint gibi bağlı uygulamalarda tek bir yerden arama yaparak görevleri, belgeleri, dosyaları ve önemli ayrıntıları anında bulun.

AI destekli eylemler: Doğal dil sorguları kullanarak belgeleri özetleyin, görevler oluşturun, toplantılar planlayın, içerik oluşturun veya doğrudan ClickUp içinde güncellemeler yayınlayın.

Talk to Text : BrainMAX bunları gerçek zamanlı olarak metin olarak yazıya döküp yürütürken, ellerinizi kullanmadan görevleri, mesajları ve arama sorgularını dikte edin. BrainMAX bunları gerçek zamanlı olarak metin olarak yazıya döküp yürütürken, ellerinizi kullanmadan görevleri, mesajları ve arama sorgularını dikte edin.

Birden fazla AI modeli: ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek ve Gemini gibi birden fazla LLM'ye erişin ve özel kullanım durumunuza göre seçim yapın.

ClickUp, AI yeteneklerini net veri yönetimi ve uygulanabilir güvenlik önlemleriyle destekler. Platform, AI'yı sorumlu ve güvenli bir şekilde yönetmek için küresel bir standart olan ISO 42001 sertifikasına sahiptir. Ayrıca, ClickUp AI, çalışma alanınızdaki verilerle eğitilmez ve AI ortaklarıyla yapılan lisans anlaşmaları, model eğitimi için müşteri verilerinin kullanılmasını açıkça yasaklar.

Kontrolü kaybetmeden Super Agents ile işleri otomasyon ile otomatikleştirin

ClickUp AI Super Agents, çalışma alanınızda doğrudan çalışan, gerçek proje bağlamını kullanarak işlerin ilerlemesine yardımcı olan AI destekli takım arkadaşlarıdır.

Süper Ajanlarla takım arkadaşlarınızla olduğu gibi etkileşim kurabilirsiniz. Onlara görevler atayın, konuşmalarda onlarla bahsedin veya belgeleri derlemelerini ve işleri otomatik olarak takip etmelerini isteyin.

Rutin işleri otomasyonla yapın ve izinler ve denetim üzerinde tam kontrol sahibi olarak AI ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın.

Süper Ajanlar, açıkça tanımlanmış sınırlar dahilinde doğrudan insan kontrolü altında çalışır. Bir Süper Ajan oluşturduğunuzda, Çalışma Alanınızla nasıl etkileşime gireceğini (kullanabileceği araçlar dahil) tam olarak yapılandırabilirsiniz.

Erişimi yönetme iznine sahip herkes bu yapılandırmayı istediği zaman güncelleyebilir ve sürekli denetim sağlayabilir. Süper Ajanlar, güncel kalmak için Genel Çalışma Alanı verilerini otomatik olarak alır, ancak belirli veya hassas alanlara erişim açıkça verilmelidir.

💡 Profesyonel İpucu: Kontrolü sıkı ve öngörülebilir tutmak için mevcut Çalışma Alanı rolleriniz aracılığıyla Super Agent erişimini gözden geçirin. Üye düzeyinde erişimi dikkatli bir şekilde yönetin: Üyeler, yöneticiler ve sahipler ön tanımlı olarak genel Süper Ajanlar oluşturabilir, tetikleyebilir ve yönetebilir, bu nedenle bu rolleri kimlerin üstlendiğini düzenli olarak gözden geçirin.

Gizli verileri otomatik olarak koruyun: Kullanıcıların görünüm yetkisi olmayan Super Agent profil bilgilerini gizlemek için rol tabanlı izinlere güvenin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları zahmetsizce kaydedin: ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak, çalışma alanınızdaki görevler ve belgelerle bağlantılı özetler ve eylem öğeleri oluşturun.

Koruyucu önlemlerle görsel olarak işbirliği yapın: Çalışma Alanı izinlerini devralan ve işle bağlantılı kalan Çalışma Alanı izinlerini devralan ve işle bağlantılı kalan ClickUp Beyaz Tahtalarda beyin fırtınası yapın ve planlama yapın.

Konuşmaları bağlam içinde tutun: Bağlamı parçalayan ve güvenliği tehlikeye atabilecek bağımsız sohbet araçlarına güvenmek yerine, çalışma alanınızda Bağlamı parçalayan ve güvenliği tehlikeye atabilecek bağımsız sohbet araçlarına güvenmek yerine, çalışma alanınızda ClickUp Chat ile iletişim kurun.

İşleri güvenli bir şekilde izleyin: ClickUp gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı içgörüleri görselleştirirken, hassas verilere rol tabanlı erişimi uygulayın.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, yeni kullanıcıların alışması biraz zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.080+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.540'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın sürekli yenilikçiliğini ve yapay zekaya verdiği önemi gerçekten takdir ediyorum. AI Super Agent çok güçlü ve rutin görevleri çok hızlı bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanıyor. Ayrıca, doğru şekilde kurulması çok zaman ve çaba gerektirmesine rağmen, kurulum sürecinde şablonların da çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

ClickUp'ın sürekli yenilikçiliğini ve yapay zekaya verdiği önemi gerçekten takdir ediyorum. AI Super Agent çok güçlü ve rutin görevleri çok hızlı bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanıyor. Ayrıca, doğru şekilde kurulması çok zaman ve çaba gerektirmesine rağmen, kurulum sürecinde şablonların da çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Acuvity'nin AI Güvenliği Durumu raporuna göre, kuruluşların %70'i hala optimize edilmiş AI yönetişiminden yoksundur. Aynı raporda, %38'i AI çalışma zamanı güvenliğini en büyük kurumsal AI güvenlik sorunu olarak belirtmiştir.

2. Lumo (Veri kaydı veya model eğitimi içermeyen, gizlilik öncelikli AI için en iyisi)

Lumo aracılığıyla

Proton Mail ve Proton Drive'ın arkasındaki takım tarafından geliştirilen Lumo, yazma, özetleme ve analiz gibi görevleri yerine getiren bir AI asistanıdır.

Proton, verilerinizi toplamadan çalışan bir araç geliştirdi. Bu araç, konuşmalarınızı kaydetmez veya kişiselleştirme amacıyla etkileşimlerinizi yeniden kullanmaz. Platform, ne sorduğunuzu veya asistanın ne cevap verdiğini göremez ve verilerinizi asla profil oluşturmak veya AI modellerini eğitmek için kullanmaz.

Konuşmalar sıfır erişim şifreleme ile kaydedilir, böylece yalnızca cihazınız şifrelerini çözebilir. Araç tamamen açık kaynaklı olduğundan, siz veya güvenlik takımınız kodu bağımsız olarak inceleyebilir ve gizlilik korumalarının sistemin kendisine entegre edildiğine dair güveninizi pekiştirebilirsiniz.

Lumo'nun en iyi özellikleri

Giriş yapmadan veya hesap oluşturmadan anında sohbet etmeye başlayın, böylece erişim hızlı ve ücretsiz kalır.

Proton'un ISO 27001 ve SOC 2 sertifikalarıyla desteklenen GDPR ve HIPAA gibi yasal gerekliliklere uyum sağlayın.

Konuşmaların üçüncü taraflarla veya harici AI sağlayıcılarıyla paylaşımını önleyerek verilerinizi tamamen güvende tutun.

Lumo sınırlamaları

Aynı girdi için tekrarlanan sorgular farklı yanıtlar döndürdüğünden, hassas hesaplamalarda tutarsız sonuçlar üretebilir.

Lumo fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 12,99 $/kullanıcı

Lumo puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Lumo hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Araştırma için Lumo AI'yı kullandım. Bu amaç için çok yetenekli bir AI. Ancak ben onu Mistral ile birlikte kullanıyorum. Ayrıntılı bir komut verdikten sonra, daha fazla bilgi edinmek istediğim konuları detaylı olarak açıklaması için ona sordum ve doğrudan, anlamsız olmayan bir cevap verdiğini gördüm.

Araştırma için Lumo AI'yı kullandım. Bu amaç için çok yetenekli bir AI. Ancak ben onu Mistral ile birlikte kullanıyorum. Ayrıntılı bir komut verdikten sonra, daha fazla bilgi edinmek istediğim konuları detaylı olarak açıklaması için ona sordum ve doğrudan, anlamsız olmayan bir cevap verdiğini gördüm.

⚡ Şablon Arşivi: Çalışanların işyerinde etkili bir şekilde yol almalarına yardımcı olacak ücretsiz şirket politikası ve prosedür şablonları

3. Duck. ai (Hesap veya izleme gerektirmeyen anonim AI konuşmaları ve hızlı özetler için en iyisi)

Duck. ai, DuckDuckGo tarafından 2025 yılında piyasaya sürülen, gizlilik odaklı ücretsiz bir AI sohbet robotudur. GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku ve Llama 4 gibi birden fazla büyük dil modeliyle etkileşim kurmanıza olanak tanırken, komutlarınızın kaydedilmemesini veya model eğitimi için kullanılmamasını sağlar.

Bu aracı, hesap oluşturmadan veya kişisel kimliğinizi bağlamadan yanıtlar oluşturmak ve metinleri özetlemek için kullanabilirsiniz. Konuşmaları uzak sunucularda depolayan geleneksel araçların aksine, Duck.ai son sohbetleri cihazınızda yerel olarak saklar, böylece bunları istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Duck. ai, bağlamsal alaka düzeyi için özenli gizlilik kontrolleri de içerir. İsteğe bağlı "Yaklaşık Konumu Kullan" anahtarı, model sağlayıcılarla yalnızca şehir düzeyinde konum verilerini paylaşmanıza olanak tanır. Kesin konumunuz ve IP adresiniz gizli kalır ve veri yönetimi üzerinde tam kontrol sahibi olabilmeniz için bu ayar ön tanımlı olarak kapalıdır.

Duck. ai'nin en iyi özellikleri

Hızlı erişim için son sohbetler listenizin en üstünde en fazla beş sohbeti sabitleyin ve Fire Button ile silinmelerini önleyin.

Sınırlı paylaşımla yanıt bağlamını iyileştirin, böylece yanıtlar doğru birimler, tarihler ve saat dilimlerini takip eder.

Bağlantı sorunlarını gidermek için oturum verilerini şifreli bir önbellekte 15 dakikaya kadar geçici olarak depolayın, ardından kalıcı olarak silin.

Duck. ai sınırlamaları

Araç, daha az kişiselleştirilmiş ve alakalı yanıtlar verebilir ve istenen sonucu elde etmek için ek girdi gerektirebilir.

Duck. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Abonelik: Aylık 9,99 $

Duck. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Kuruluşların %53'ü yapay zeka yönetişimi uygulamamakta veya yalnızca gayri resmi kılavuzlara sahiptir. İnsanlar verilerinin nereye gittiğini veya bir aracın uyumluluk riski yaratıp yaratmayacağını bilmediklerinde tereddüt ederler. Bir AI aracı güvenilir sistemlerin dışında yer alıyorsa veya veri uygulamaları belirsizse, "Ya bu güvenlik açısından sorunluysa?" korkusu, bu aracın benimsenmesini engellemeye yeter. ClickUp'ın tamamen denetime tabi, güvenli ortamında durum böyle değildir. ClickUp AI, GDPR, HIPAA ve SOC 2 ile uyumludur ve ISO 42001 sertifikasına sahiptir, böylece verilerinizin gizli, korumalı ve sorumlu bir şekilde yönetilmesini sağlar. Üçüncü taraf AI sağlayıcılarının ClickUp müşteri verilerini eğitmesi veya saklaması yasaktır ve çoklu model desteği, birleşik izinler, gizlilik kontrolleri ve sıkı güvenlik standartları altında çalışır. Burada AI yönetimi, ClickUp Çalışma Alanı'nın bir parçası haline gelir, böylece takımlar ek risk olmadan AI'yı güvenle kullanabilir.

4. Quill Meetings (Tamamen cihazınızda çalışan gizli toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

Quill Toplantıları aracılığıyla

Konuşmalarınızı harici sistemlere göndermeyen bir toplantı AI'sı arıyorsanız, Quill gizlilik öncelikli bir çözüm sunar.

Tartışmaları gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve bunları yapılandırılmış özetler ve takip ögelerine dönüştürerek, takımınızın manuel not almaya gerek kalmadan kararları kaydetmesine yardımcı olur.

Quill, bot olarak toplantılara katılmak veya çoklu bulut ortamlarında ses aktarımı yapmak yerine, tamamen Mac veya PC'nizde çalışır. Ayrıca, ses hiçbir zaman cihazınızdan dışarı çıkmaz, böylece konuşmalar gizli kalır ve araç, yüz yüze toplantılar ve hatta tek başına beyin fırtınası oturumları için esnek bir hale gelir.

Araç ayrıca görsel içeriği otomatik olarak yakalar. Birisi toplantı sırasında ekranını paylaştığında, ekran görüntüsü alır ve bu bilgileri doğrudan notlarınıza ekler.

Quill'in en iyi özellikleri

Önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza ve vurgulamasına yardımcı olan basit bir arayüz kullanarak anahtar içgörüleri arayın ve ortaya çıkarın.

Haftalık özetler ve iyileştirme önerileri ile birlikte takip edilmesi gereken projelerin net bir listesini alın.

Konuşmalardan metrikleri düzenli tablolara aktarın ve podcast'ler, sunumlar veya dersler için içerik oluşturun.

Quill sınırlamaları

Quill cihazınızda çalıştığı için, performansı donanımınıza bağlıdır ve eski makinelerde yavaşlayabilir.

Quill fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Aylık 7,99 $

Sınırsız: Aylık 19,99 $

Takımlar: Aylık 15 $/kullanıcı

Quill derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Quill hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Birçok kurucu toplantısı, yönetici toplantısı ve müşteri araştırma toplantısı yapan bir danışman olarak, Quill Meetings tüm takip işlemlerini ve sonraki adımları yönetmede çok büyük bir değer olmuştur. Her şeyin yerel olarak yönetilmesi, müşterilerimin gizliliğini garanti altına alır ve bu, hassas büyüme ve pazara giriş stratejileriyle uğraşırken çok önemlidir.

Birçok kurucu toplantısı, yönetici toplantısı ve müşteri araştırma toplantısı yapan bir danışman olarak, Quill Meetings tüm takip işlemlerini ve sonraki adımları yönetmede çok büyük bir değer olmuştur. Her şeyin yerel olarak yönetilmesi, müşterilerimin gizliliğini garanti altına alır ve bu, hassas büyüme ve pazara giriş stratejileriyle uğraşırken çok önemlidir.

📚 Ayrıca okuyun: Ş Akışınızı Basitleştiren ve Verilerinizi Kontrol Altına Alan En İyi Veri Yönetimi Araçları

5. Standard Notes (Güvenli, şifreli not alma ve uzun vadeli bilgi depolama için en iyisi)

via Standard Notes

Standard Notes, güvenli ve uzun vadeli bilgi depolama için tasarlanmış uçtan uca şifreli bir not alma uygulamasıdır. Dikkatinizi dağıtmadan yazmak için düz metinle başlayabilir ve bunu zengin metin, elektronik tablolar, görevler, yapılacaklar, indirimler, şifreler ve belirteçlere genişletebilirsiniz.

Tüm notlar, senkronizasyon öncesinde cihazınızda şifrelenir, böylece yalnızca siz ve açıkça yetkilendirilmiş işbirlikçileriniz bu notlara erişebilir. Uzun vadeli revizyon geçmişi, sonsuz bir geri alma işlevi görür ve notun ilk taslağından itibaren herhangi bir sürümünü yeniden gözden geçirmenize ve geri yüklemenize olanak tanır.

Veri yönetimini güçlendirmek için, araç gelen kutunuzdaki tüm notlarınızın şifrelenmiş gece e-posta yedeklemelerini sunar. Ayrıca, veri sızıntılarını önlemek ve hassas bilgileri korumak için zaman tabanlı belirteçler kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı destekler.

Standard Notes'un en iyi özellikleri

Önemli notları sabitleyerek veya geri alma veya kalıcı silme seçenekleriyle notları çöp kutusuna taşıyarak notları verimli bir şekilde düzenleyin.

Hassas içeriklere ek bir koruma katmanı eklemek için bireysel notları ek bir şifre ile kilitleyin.

Güvenlik erişimi önlemek için özel bir şifre veya Face ID veya parmak izi tanıma gibi biyometrik kimlik doğrulama kullanarak uygulamaya güvenli erişim sağlayın.

Standart Notlar sınırlamaları

Mobil cihazlarda notların senkronizasyonu ve şifresinin çözülmesi bazen yavaş olabilir ve zaman zaman uygulamanın çökmesine neden olabilir.

Standard Notes fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Verimlilik: 63 $/yıl

Profesyonel: 84 $/yıl

Standard Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Standard Notes hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Cihaz içindeki verileri ve notları senkronize etmek için son derece güvenli şifreli bir kanal kullanarak gizliliği her şeyin üstünde tutmalarını seviyorum. Ayrıca, geliştirici araçlarına sahip olmalarını da çok beğeniyorum. Bu geliştirici aracı tarayıcılarda da bulunur ve bu yazılımda da mevcuttur. Yani, notlarımdaki bazı kod tutarsızlıklarını ve stil sorunlarını kontrol edebilirim.

Cihaz içindeki verileri ve notları senkronize etmek için son derece güvenli şifreli bir kanal kullanarak gizliliği her şeyin üstünde tutmalarını seviyorum. Ayrıca, geliştirici araçlarına sahip olmalarını da çok beğeniyorum. Bu geliştirici aracı tarayıcılarda da bulunur ve bu yazılımda da mevcuttur. Yani, notlarımdaki bazı kod tutarsızlıklarını ve stil sorunlarını kontrol edebilirim.

👀 İlginç Bilgi: Wiz'in The State of AI in the Cloud raporuna göre, kendi sunucusunda barındırılan yapay zeka ciddi bir ivme kazanıyor ve önde gelen model türleri arasında BERT kullanımı bir önceki yıla göre %49'dan %74'e sıçradı.

6. Tutanota (Gizlilik odaklı takımlar için uçtan uca şifrelenmiş e-posta ve takvimler için en iyisi)

Tutanota aracılığıyla

Tuta, kullanılabilirlikten ödün vermeden güçlü güvenlik ihtiyacı olan takımlar ve bireyler için geliştirilmiş şifreli bir e-posta ve takvim platformudur.

Diğer Tuta kullanıcılarına e-posta gönderdiğinizde, asimetrik şifreleme kullanılarak uçtan uca şifreleme otomatik olarak uygulanır. Platform dışına gönderilen mesajlar için, e-postalar yine de simetrik şifreleme kullanılarak tek kullanımlık paylaşılan bir şifre ile güvenlik altına alınabilir. Alıcı, bu şifreyi kullanarak mesajın şifresini çözebilir.

Mimari düzeyde, araç sıfır bilgi modelini takip eder ve kuantum sonrası şifreleme kullanır. Bu yaklaşım, sunucular tehlikeye girse bile verilerinizi korur ve yeni ortaya çıkan siber tehditlere karşı geleceğe dönük iletişimi güvence altına alır.

Tutanota'nın en iyi özellikleri

Kimlikleri yönetmek ve profesyonel bir görünüm sağlamak için birden fazla e-posta takma adı ve özel etki alanını destekleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulama ve telefon numarası veya IP kaydı gerektirmeyen anonim kayıt ile hesabınızı güvenlik altına alın.

Tuta Mail'deki yerleşik filtreler ve izleme engelleyicilerle verilerinizi kimlik avına karşı koruyun ve şirketinizin AI politikasına uyulmasını sağlayın.

Tutanota sınırlamaları

E-posta düzenleme için alt klasörleri desteklemez, bu da gelen kutusunun daha az yapılandırılmış olmasına neden olabilir.

Tutanota fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz Devrimci: 3,60 €/ay (4,18 $/ay) Efsane: 9,60 €/ay (11,14 $/ay)

Ücretsiz

Devrim niteliğinde: Aylık 3,60 € (Aylık 4,18 $)

Açıklama: 9,60 €/ay (11,14 $/ay)

İş : Temel: Aylık 7,20 €/kullanıcı (Aylık 8,35 $/kullanıcı) Gelişmiş: Aylık 9,60 €/kullanıcı (Aylık 11,14 $/kullanıcı) Sınırsız: Aylık 14,40 €/kullanıcı (Aylık 16,70 $/kullanıcı)

Temel: Aylık 7,20 €/kullanıcı (Aylık 8,35 $/kullanıcı)

Gelişmiş: Aylık 9,60 €/kullanıcı (Aylık 11,14 $/kullanıcı)

Sınırsız: Aylık 14,40 €/kullanıcı (Aylık 16,70 $/kullanıcı)

Ücretsiz

Devrim niteliğinde: Aylık 3,60 € (Aylık 4,18 $)

Açıklama: 9,60 €/ay (11,14 $/ay)

Temel: Aylık 7,20 €/kullanıcı (Aylık 8,35 $/kullanıcı)

Gelişmiş: Aylık 9,60 €/kullanıcı (Aylık 11,14 $/kullanıcı)

Sınırsız: Aylık 14,40 €/kullanıcı (Aylık 16,70 $/kullanıcı)

Tutanota puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tutanota hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Bunu hastalarımızla gizli iletişim kurmak için kullanıyoruz (uçtan uca şifreli). Birden fazla çalışanın hastalarımızla olan tüm iletişim geçmişine erişebilmesini sağlayan ortak bir posta kutusu oluşturduk. Bu, günlük işlerimizi çok kolaylaştırıyor.

Bunu hastalarımızla gizli iletişim kurmak için kullanıyoruz (uçtan uca şifreli). Birden fazla çalışanın hastalarımızla olan tüm iletişim geçmişine erişebilmesini sağlayan ortak bir posta kutusu oluşturduk. Bu, günlük işlerimizi çok kolaylaştırıyor.

7. Skiff (Güçlü kimlik koruması ile şifreli e-posta ve belge işbirliği için en iyisi)

Skiff aracılığıyla

İçeriği tarayan veya etkinlikleri izleyen araçlar aracılığıyla hassas e-postaları ve belgeleri paylaşmak gereksiz riskler yaratır. Skiff, şifreleme ve kullanıcı kontrolü üzerine kurulu güvenli bir Çalışma Alanı sunarak bu sorunu çözüyor.

Ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme uygular ve e-postalarınızı ve konu satırlarınızı yalnızca hedeflenen alıcıların görebilmesini sağlar. Skiff Pages, aynı korumayı belgelere de genişletir ve her şeyi tamamen şifreli tutarken içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşımını yapmanıza olanak tanır.

Özel alan adları, e-posta takma adları, izleyici engelleme ve klasör tabanlı gelen kutusu düzenleme gibi özelliklerle, veri toplama yöntemleri ve kimlik üzerinde tam kontrol sağlarken profesyonel bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Skiff'in en iyi özellikleri

Davetiyeleri, yanıtları ve güncellemeleri doğrudan Skiff gelen kutunuzdan ekleyerek takvim etkinliklerini otomatik olarak senkronize edin.

Dışarıdan işbirliği yaparken erişimi koruyan şifreli bağlantılar kullanarak dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın.

İşbirliği ve paylaşım için kripto cüzdan tabanlı oturum açma seçeneklerini kullanarak gizli bir şekilde kimlik doğrulama yapın.

Skiff sınırlamaları

Skiff şu anda üçüncü taraf e-posta platformlarıyla entegrasyonlar için sınırlı destek sunmaktadır.

Skiff fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 4 $

Pro: Aylık 10 $

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Skiff puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Skiff hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Uçtan uca şifreleme, tam güvenlik ve mükemmel kullanıcı deneyimi, Skiff Mail'in en iyi özellikleridir. Takma ad ekleme ve izleyicileri engellemeden filtreler veya özel alan adları eklemeye kadar, Skiff Mail takımların e-postalarını kolayca yönetmesini sağlar.

Uçtan uca şifreleme, tam güvenlik ve mükemmel kullanıcı deneyimi, Skiff Mail'in en iyi özellikleridir. Takma ad ekleme ve izleyicileri engellemeden filtreler veya özel alan adları eklemeye kadar, Skiff Mail takımların e-postalarını kolayca yönetmesini sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Kuruluşların yaklaşık %50'si AI araçlarının veri ihlaline neden olacağını düşünüyor. %49'u ise Shadow AI'yı ikinci en büyük güvenlik tehdidi olarak görüyor ve yönetilmeyen AI kullanımının risklerini vurguluyor.

8. Obsidian (Yerel öncelikli bilgi yönetimi ve kişisel bilgi tabanları için en iyisi)

Obsidian aracılığıyla

Obsidian, bilgileri üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyenler için geliştirilmiş, yerel öncelikli bir bilgi yönetimi platformudur. Tüm notlar, satıcı tarafından kontrol edilen bir bulutta değil, cihazınızda düz markdown dosyaları olarak saklanır, böylece veri yönetimi üzerinde doğrudan kontrol sahibi olursunuz.

Kavramlar, kişiler, yerler, kitaplar ve fikirler arasında notlar arasında bağlantı kurarak, zamanla organik olarak büyüyen kişisel bir bilgi sistemi oluşturabilirsiniz. Etkileşimli grafik görünümü, bu bağlantıları görsel olarak haritalandırarak, aksi takdirde fark edilmeyebilecek kalıpları ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Takımlar için bu araç, senkronizasyon ve işbirliği üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Diğer içerikleri gizli tutarken, hangi dosyaların ve tercihlerin cihazlar arasında senkronize edileceğini tam olarak seçin. Paylaşılan dosyalar, tüm verileri merkezi bir sisteme aktarmadan işbirliğini mümkün kılar ve böylece hassas içeriklerin sınırlarını net bir şekilde korur.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Her notun revizyonlarını inceleyip geri yükleyebilmenizi sağlayan yerleşik sürüm geçmişi ile zaman içindeki değişiklikleri takip edin (en fazla bir yıllık geçmiş).

Çevrimdışı iş yapın ve daha sonra senkronizasyon gerçekleştirin: İnternet bağlantısı olmadan notlarınızı düzenleyin, ardından çevrimiçi olduğunuzda değişiklikleri otomatik olarak birleştirin.

Gömülü notlar, medya ve web içeriği ile beyin fırtınası ve planlama için Canvas'ı kullanarak fikirlerinizi görsel olarak düzenleyin.

Obsidian sınırlamaları

Ücretsiz plan gerçek zamanlı işbirliğine izin vermez ve etkili kullanım için markdown'a aşina olmak gerekir.

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Senkronizasyon: Aylık 5 $/kullanıcı

Yayınla: Aylık 10 $/site

Obsidian derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Yerel kasa modeli gecikmeyi ve veri sızıntısı endişesini ortadan kaldırır, ancak Obsidian senkronizasyonuyla herhangi bir cihazda kaldığım yerden tam olarak devam edebilirim. Yerel öncelikli mimari, her notu cihazımda tutar, böylece ışık hızında çalışır ve güvenlik tehditlerine çok daha az maruz kalır.

Yerel kasa modeli gecikmeyi ve veri sızıntısı endişesini ortadan kaldırır, ancak Obsidian senkronizasyonuyla herhangi bir cihazda kaldığım yerden tam olarak devam edebilirim. Yerel öncelikli mimari, her notu cihazımda tutar, böylece ışık hızında çalışır ve güvenlik tehditlerine çok daha az maruz kalır.

📕 Daha fazla bilgi: Etkili bir şirket politikası nasıl hazırlanır [Örneklerle]

9. SimpleLogin (E-posta kimliğini korumak ve güvenli takma adlarla izlemeyi azaltmak için en iyisi)

SimpleLogin aracılığıyla

E-posta izleme ve veri ifşasını azaltmak istiyorsanız, SimpleLogin birincil gelen kutunuzu korumak için tasarlanmış açık kaynaklı bir e-posta takma ad aracıdır.

Bu araç, mesajları gerçek e-posta adresinize ileten e-posta takma adları oluşturarak çalışır. Böylece, gerçek kimliğinizi hiç açıklamadan araçlara ve hizmetlere kaydolabilirsiniz.

Her takma ad adresi anında duraklatılabilir, silinebilir veya yeniden etkinleştirilebilir. Bu özellik, takma ad spam almaya başladığında veya veri ihlaliyle karşı karşıya kaldığında özellikle yararlıdır. Ayrıca, iletişim akışını tamamen korurken spam ve kimlik avını önlemek için takma addan doğrudan e-postalara yanıt verebilirsiniz.

PGP desteği etkinleştirildiğinde, araç gelen e-postaları kendi PGP anahtarınızı kullanarak şifreler ve ardından posta kutunuza iletir. Bu sayede, mesajları yalnızca siz şifresini çözüp okuyabilirsiniz.

SimpleLogin'in en iyi özellikleri

Mevcut gelen kutularını ekleyerek ve her bir takma adın e-postaları nereye ileteceğini seçerek takma adları birden fazla posta kutusuna yönlendirin.

TOTP ve/veya WebAuthn (FIDO) ile iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirerek hesap güvenliğini artırın ve yetkisiz erişime karşı koruma sağlayın.

Kendi alan adlarınızı kullanarak contact@alan-adınız.com veya hi@alan-adınız.com gibi markalı takma adlar oluşturun ve birincil gelen kutunuzu gizli tutun.

SimpleLogin sınırlamaları

Özel alan adları diğer kullanıcılarla paylaşılamaz, bu da aile üyeleri veya takımlar arasında takma ad yönetimini sınırlar.

SimpleLogin fiyatlandırması

Açık kaynak

Ücretsiz

Premium: Aylık 4 $/kullanıcı

SimpleLogin puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar SimpleLogin hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Birkaç aydır her şey için kullanıyorum ve hiç sorun yaşamadım. Ayrıca takma adlar için birden fazla özel alan adı kullanıyorum. Harika bir şey.

Birkaç aydır her şey için kullanıyorum ve hiç sorun yaşamadım. Ayrıca takma adlar için birden fazla özel alan adı kullanıyorum. Harika bir şey.

10. Protecto (AI modelleri kullanırken kurumsal veri koruma ve yönetişim için en iyisi)

via Protecto

Protecto AI, işletim sistemleriniz ile kullandığınız AI modelleri arasında bulunan kurumsal düzeyde bir veri koruma katmanıdır.

Belgeleriniz ve veri kümelerinizdeki PII, PHI, PCI ve diğer gizli iş bilgilerini otomatik olarak tanımlar. Tanımladığınız politikalara göre, hassas öğeleri gerektiğinde maskeleyebilir, düzenleyebilir, belirteç kullanabilir veya engelleyebilir.

Bu düzeyde kontrol, Bağlam Tabanlı Erişim Kontrolü (CBAC) ile sağlanır. Araç, AI isteğini kimin yaptığını ve verilerin kullanıldığı bağlamı değerlendirerek, karmaşık ortamlarda tutarlı bir şekilde ayrıntılı kurallar uygulamanızı sağlar.

Deterministik belirteç tokenleştirme ve biçimi koruyan maskeleme sayesinde veri yapınız bozulmaz, böylece AI modelleri gerçek değerlere erişmeden doğru ve anlamlı çıktılar üretebilir.

Protecto'nun en iyi özellikleri

Kişisel bilgileri maskelemek ve hassas verilere erişimi kontrol etmek suretiyle HIPAA, GDPR, DPDP ve CPRA gibi gizlilik düzenlemelerine uyun.

Hassas bilgileri ifşa etmeden maskeli veri kümelerini kullanarak verileri güvenli bir şekilde analiz edin ve modelleyin.

PII ve PHI'yi güvenlik belirteçleriyle değiştirerek analitik, AI geliştirme, paylaşım ve raporlamayı daha az riskle destekleyin.

Protecto sınırlamaları

Etki alanı özel veya tescilli verilerin işlenmesi, özel şemalar ve ayarlamalar gerektirebilir.

Protecto fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Protecto derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ClickUp ile Gizlilik Öncelikli AI Uygulamasını Tek Bir Güvenli Sistem Altında Toplayın

AI, iş şeklinize doğal bir şekilde uyum sağladığında ve baştan sona kontrol altında tutulduğunda en iyi şekilde çalışır. Gizliliğe önem veren takımlar için, dağınık AI araçları güvenlik riskleri ve AI yayılmasına neden olur.

Ancak ClickUp, izinlerin ve veri yönetiminin zaten mevcut olduğu Çalışma Alanınızda doğrudan çalışan bağlamsal AI sunar. ClickUp Brain ile çıktıları oluşturmaktan BrainMAX ve Super Agents aracılığıyla bunlara göre hareket etmeye kadar, her AI etkileşimi güvenli bir kayıt sistemi içinde kalır.

Verileriniz model eğitimi için kullanılmaz ve net erişim kontrolleri ile GDPR, SOC 2 ve ISO 42001 uyumluluğu kapsamında yönetilir.

Verilerinizin kontrolünü kaybetmeden AI kullanmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve işinizi ve AI'yı tek bir güvenli Çalışma Alanı'nda bir araya getirin.

SSS

Hiçbir LLM ön tanımlı olarak gizlilik sunmaz. Gizlilik, modelin nasıl dağıtıldığına, yönetildiğine ve kısıtlandığına bağlıdır. En güvenli yaklaşım, ClickUp gibi kontrollü bir platform aracılığıyla LLM'leri kullanmaktır. Verilerinizi eğitim için kullanmaz, işlendikten sonra saklamaz ve güçlü Çalışma Alanı izinleri ve yasal uyumluluk standartları aracılığıyla erişimi zorlar.

Gizlilik dostu bir AI aracı, net bir veri yönetimi sistemine sahiptir, böylece hangi bilgilerin toplandığını ve nasıl kullanıldığını tam olarak bilirsiniz. Verileriniz, siz açıkça izin vermedikçe model eğitimi için kullanılmaz. Şifreleme, rol tabanlı erişim kontrolleri, denetim günlükleri ve tanınmış düzenleyici standartlara uyum dahil olmak üzere güçlü güvenlik kontrolleri mevcuttur. Araç ayrıca, yalnızca gerekli olan bilgileri toplayarak ve gerektiğinde verilerinizi silme konusunda size tam kontrol sağlayarak veri minimizasyonu uygulamalarını takip eder.

Evet, bazı AI araçları şirketinizin verileriyle eğitim alabilir, ancak bunu yapıp yapmayacakları tamamen aracın veri politikasına ve ayarlarınıza bağlıdır. Gizlilik yönetimi araçları, ön tanımlı olarak verilerinizi eğitim için kullanmaz ve açık bir şekilde onay gerektirir. Bir araç müşteri verileriyle otomatik olarak eğitim alıyorsa veya bunu belirsiz terimlerle gizliyorsa, gizlilik odaklı takımlar için uygun değildir.

Varsayılan olarak değil, ancak kurumsal AI araçları genellikle tüketici araçlarından daha güçlü güvenlik kontrolleri sunar. Bu model yönetişim araçları genellikle şifreleme, rol tabanlı erişim kontrolleri, denetim günlükleri, SSO ve SOC 2 veya GDPR gibi gizlilik düzenlemelerine uyumluluk içerir. Ayrıca daha iyi yönetici kontrolleri ve veri izolasyonu sağlarlar. Yine de, "kurumsal" olmak otomatik olarak gizliliği garanti etmez. Şirketinizin verileriyle kullanmadan önce, aracın veri politikalarını ve eğitim uygulamalarını yine de gözden geçirmelisiniz.

Bazı durumlarda, evet. Sağlık, finans veya hukuk hizmetleri gibi düzenlemelere tabi bir sektörde işiniz varsa, halka açık AI araçları uyumluluk ve veri ifşa riskleri oluşturabilir. Bunun nedeni, birçok tüketici sınıfı aracın modeli iyileştirmek için verileri kullanması veya sıkı erişim kontrolleri olmamasıdır. Düzenlemelere tabi takımlar, net veri politikaları, ön tanımlı model eğitimi olmaması, güçlü güvenlik önlemleri ve sektör gerekliliklerine uygun uyumluluk desteği sunan AI yönetişim araçlarını kullanmalıdır.

İş yerinde AI'yı kullanmanın en güvenli yolu, onu hassas iş verilerini işleyen herhangi bir sistem gibi ele almaktır. Şeffaf veri politikaları, net saklama koşulları olan ve açık rıza olmadan verileriniz üzerinde model eğitimi yapmayan tedarikçileri tercih edin. Rol tabanlı erişim denetimleri uygulayın, en az ayrıcalık ilkesini izleyin ve yalnızca gerekli minimum bilgileri paylaşın. En önemlisi, herkesin neyin izinli neyin izinli olmadığını anlayabilmesi için şirket içi AI kullanım kuralları oluşturun.