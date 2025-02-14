Modern İşletmeler için En İyi 25 Veri Yönetimi Aracı

Veriler her yerde, ama bunlardan anlam çıkarmak? Asıl zorluk burada.
Birbiriyle iletişim kurmayan sistemler ve zaman alan süreçler nedeniyle, iş analistleri ve BT yöneticileri genellikle yenilik yapmak yerine sorunları çözmekle uğraşır.
Veri yönetim araçlarına giriş. 📊
Bu kılavuzda, iş akışınızı basitleştirebilecek ve verilerinizi kontrol altına alabileceğiniz 25 modern yazılım çözümünü öne çıkarıyoruz.
İhtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmekle başlayalım.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte günümüzün en iyi 25 veri yönetimi aracının özeti:
1. ClickUp: AI destekli, takım odaklı veri yönetimi için en iyisi
2. Informatica: Ölçeklenebilir veri entegrasyonu ve yönetişimi için en iyisi
3. Talend: Çok yönlü bulut tabanlı veri entegrasyonu için en iyisi
4. IBM Cloud Pak for Data: Yapay zeka odaklı, bulut tabanlı veri çözümleri için en iyisi
5. Amazon Web Services: Ölçeklenebilir bulut veri depolama ve analitik için en iyisi
6. Google Cloud: Gerçek zamanlı veri boru hatları ve yapay zeka analitiği için en iyisi
7. Oracle Autonomous Database: Otomatik ana veri yönetimi için en iyisi
8. Snowflake: Çoklu bulut veri depolama ve veri paylaşımı için en iyisi
9. Denodo Platform 9. 1: Veri sanallaştırma ve birleşik erişim için en iyisi
10. SAP Data Intelligence: Karmaşık veri düzenlemesi için en iyisi
11. Microsoft Purview: Hibrit veri yönetimi için en iyisi
12. Collibra Data Intelligence Cloud: Veri kataloglama ve soy izleme için en iyisi
13. Veritone Data Refinery: Yapay zeka destekli yapılandırılmamış veri analizi için en iyisi
14. Microsoft Azure AI Foundry: Veri boru hatlarında AI modeli entegrasyonu için en iyisi
15. Tableau: Sezgisel veri görselleştirme ve self servis BI için en iyisi
16. Qlik Sense: İlişkisel veri keşfi ve gelişmiş analitik için en iyisi
17. Alteryx: Veri hazırlama ve gelişmiş analitiği otomatikleştirmek için en iyisi
18. KNIME: Veri bilimi boru hatları ve makine öğrenimi modelleri geliştirmek için en iyisi
19. Looker by Google: Sınırsız veri keşfi ve bulut BI için en iyisi
20. Polymer: Ham verileri eyleme geçirilebilir gösterge panellerine dönüştürmek için en iyisi
21: ASK BOSCO©: Konuşma ve ses destekli analitik için en iyisi
22. DataRobot: AI model geliştirmeyi otomatikleştirmek için en iyisi
23. H2O. ai: Açık kaynaklı AI çerçeveleri ve ölçeklenebilir ML için en iyisi
24. Akkio: Kodsuz AI tahminleri ve gerçek zamanlı analitik için en iyisi
25. MonkeyLearn: NLP kullanarak metin verisi analizi için en iyisi
Bir veri yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Harika bir veri aracı, bilgileri düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda daha hızlı karar vermeyi de sağlar. Aranması gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Otomasyon yetenekleri: Veri temizleme veya raporlama gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren bir araç seçin
- Gerçek zamanlı içgörüler: Kararlarınızın ilgili olmasını sağlamak için en güncel veri analizi sağlayan bir araç arayın
- Kullanıcı dostu arayüz: Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için sezgisel, ancak BT uzmanları için yeterince sağlam bir araç seçin
- Güçlü güvenlik: Hassas bilgileriniz için gerekli veri güvenliği önlemlerini alan bir araç bulun
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En İyi 25 Veri Yönetimi Aracı
Verilerinizle daha fazlasını yapmak için bu en iyi ana veri yönetimi araçlarını keşfedin.
Kapsamlı veri entegrasyonu ve yönetim araçları
Öncelikle, kapsamlı veri entegrasyon ve yönetim araçlarının listesine bir göz atalım:
1. ClickUp (AI destekli, takım odaklı veri yönetimi için en iyisi)
İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, veri yönetimi stratejisini ve takım işbirliğini tek bir çatı altında birleştirir. AI destekli sinir ağı ClickUp Brain, veri girişi ve gerçek zamanlı raporlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken, geçmiş proje verilerini analiz ederek gelecekteki zaman çizelgelerini tahmin eder.
Ayrıca Brain'e mevcut projelerle ilgili sorular sorabilirsiniz; Brain, ilgili görevlerden, belgelerden ve sohbetlerden verileri çekerek size en son ve en alakalı bilgileri sunar.
ClickUp'ın Özel Görünümler ve gösterge panelleri, iş yükü tahsisinden bütçe yönetimine kadar anahtar metrikleri kolayca düzenlemenizi ve görselleştirmenizi sağlar. Tableau ve Salesforce gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çeşitli veri kümelerini bir araya getirir.
Ayrıca, ClickUp'ın güvenlik politikaları, rol tabanlı erişim kontrolü ve denetim günlükleri kullanarak güçlü veri yönetimi ve uyumluluk sağlar.
Müşteri verileri, SOC 2 Tip 2 sertifikalı ve bulutun güvenliğini ve uyumluluğunu korumak için sektöre özgü güvenlik standartlarına uyan Amazon Web Services (AWS) tarafından barındırılmaktadır. Ayrıca, ClickUp'ın güvenlik ekipleri, riskleri ve veri hırsızlığını azaltmak için düzenli olarak uygulama, performans ve sızma testleri gerçekleştirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- 50'den fazla özel öznitelik kullanarak ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla proje verilerini izleyin
- Veri performansını yönetmek için ClickUp Şablonları aracılığıyla sağlam KPI izleme sunar
- Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ClickUp Sohbet ile sorunsuz takım işbirliği sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Biraz karmaşık olabilen çok çeşitli özellikler sunar
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Verimlilik için en iyi e-keş araçları
2. Informatica (Ölçeklenebilir veri entegrasyonu ve yönetimi için en iyisi)
Informatica, işletmelerin dağınık veri kaynaklarını net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmelerine yardımcı olan en popüler ölçeklenebilir veri yönetimi araçlarından biridir. Bulut tabanlı tasarımı ve düşük kodlu/kodsuz fonksiyonları sayesinde, küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar herkes için esnek bir şekilde çalışır.
Platform, hibrit dağıtım seçenekleri ile şirket içi ve bulut kaynaklarını kolayca birleştirmenizi sağlar. Ayrıca, veri değişikliği yakalama (CDC) ve etkinlik odaklı mimari gibi özellikler, sorunsuz çok kaynaklı bağlantı sağlar
Informatica'nın en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş veri entegrasyon araçları, Oracle gibi geleneksel veritabanları, Salesforce gibi bulut platformları ve Hadoop gibi büyük veri sistemleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri gerçek zamanlı olarak bağlamanıza yardımcı olur
- Gelişmiş veri kalitesi yönetimi otomatik veri temizleme ve özel kalite kuralları ile desteklenen veri profili oluşturma özelliğini kullanarak veri kümelerindeki tutarsızlıkları belirler
- Net veri erişim kuralları, veri kökeni izleme, GDPR ve HIPAA gibi düzenlemelere uyumluluk ve rol tabanlı erişim kontrolü ile kullanımı garanti eder
Informatica sınırlamaları
- Dinamik veri kümeleriyle iyi çalışmaz
Informatica fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Informatica derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Wiki şablonlarıyla bir bilgi merkezi oluşturun, deponuz büyüdükçe işbirliğini ve veri erişimini basitleştirin.
3. Talend (Çok yönlü bulut tabanlı veri entegrasyonu için en iyisi)
Talend, orta ölçekli işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen verileri tek bir eylemlenebilir biçime bağlayıp yönetebilmeleri için bulut tabanlı bir veri entegrasyon platformudur ve veri boru hattı oluşturmayı basitleştirir.
Açık kaynak temeli, paylaşılan depolar ve sürüm kontrolü aracılığıyla verilerin özelleştirilmesini ve işbirliğini sağlar.
Talend'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı veri entegrasyon yetenekleri ETL ve ELT süreçlerini destekleyen, veritabanları, bulut hizmetleri ve uygulamalar için 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş konektör
- Entegre kalite kontrolleri ile kapsamlı veri kalitesi yönetimi, entegrasyon sırasında verileri temizlemek ve doğrulamak için özel kurallar tanımlamanıza olanak tanır
- Master veri yönetimi (MDM) çözümü, kritik verileri yönetmenize yardımcı olur ve veri kalitesini iyileştirmek için tek bir güvenilir görünüm sunar
Talend sınırlamaları
- Grafik arayüzünün öğrenme eğrisi oldukça dik
Talend fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Talend puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)
📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik.
Peki ya tüm bilgileri belgelendirmiş ve kolayca erişilebilir hale getirmiş olsaydınız? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!
4. IBM Cloud Pak for Data (AI odaklı, bulut tabanlı veri çözümleri için en iyisi)
IBM Cloud Pak for Data, hibrit bulut ortamlarında AI odaklı veri ve analitik çözümlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Proje yönetimi veritabanlarında güçlü uyumluluk gerektiren sektörler için idealdir.
Bu modüler platform, tüm veri yaşam döngüsü boyunca (toplama ve düzenlemeden analiz ve model dağıtımına kadar) silolaşmış verileri birbirine bağlayan bir veri yapısı oluşturmanıza yardımcı olur.
Platform, Red Hat OpenShift üzerine kuruludur ve şirket içi, gizli bulutlar ve AWS, Azure ve Google Cloud gibi genel bulutlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilir.
IBM Cloud Pak for Data'nın en iyi özellikleri
- Gelişmiş veri sanallaştırma özelliği sunan entegre veri yapısı, takımınızın verileri taşımadan birden fazla kaynaktan erişmesine ve sorgu yapmasına yardımcı olur
- Gelişmiş ML ve NLP için IBM Watson AI'yı entegre eden AI destekli analitik ve Watson OpenScale gibi araçları kullanarak otomatik model değerlendirme
- IBM Knowledge Catalog tarafından desteklenen veri yönetişimi, verileri sınıflandırmak, kataloglamak ve erişimi yönetmek için merkezi bir meta veri deposu oluşturmanıza yardımcı olur
IBM Cloud Pak for Data sınırlamaları
- İlk yapılandırma karmaşık olabilir
IBM Cloud Pak for Data fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
IBM Cloud Pak for Data derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (90 yorum)
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI'yı Sorumlu Bir Şekilde Kullanma: AI Yönetişimi için Hızlı Kılavuz
5. Amazon Web Services (Ölçeklenebilir bulut veri depolama ve analitik için en iyisi)
Amazon Web Services (AWS), her boyuttaki kuruluş için özel olarak tasarlanmış bir bulut bilişim platformudur.
AWS'nin mimarisi esneklik için tasarlanmıştır ve Amazon S3 ile nesne depolama, Amazon RDS ile ilişkisel veritabanları ve Amazon DynamoDB ile NoSQL çözümleri dahil olmak üzere çeşitli depolama seçenekleri arasından seçim yapmanızı sağlar.
Ayrıca, çok çeşitli operasyonel ihtiyaçları desteklemek için AWS Lambda ile sunucusuz bilgi işlem ve EC2 ile otomatik ölçeklendirme gibi araçlar da sağlar.
AWS'nin en iyi özellikleri
- Amazon S3 ile ölçeklenebilir depolama, Standart ve Glacier gibi birden fazla sınıf, sürüm oluşturma ve yaşam döngüsü ilkeleri gibi gelişmiş özellikler ve içgörüler için S3 Storage Lens
- Etkileşimli sorgulama için Amazon Athena, veri depolama için Amazon Redshift ve gerçek zamanlı veri işleme için Amazon Kinesis dahil olmak üzere veri analizi hizmetleri
- AWS KMS ile hem depolanan hem de aktarılan veriler için veri şifreleme, AWS KMS ile güvenli anahtar yönetimi ve AWS CloudTrail ile etkinlik izleme
AWS sınırlamaları
- Karmaşık fiyatlandırma yapısı, beklenmedik maliyetlere yol açabilir
AWS fiyatlandırması
- Ücretsiz katmanlar
- Kullandıkça öde: Fiyatlandırma, kullanıma ve örnek türüne göre değişir
AWS derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (70+ yorum)
6. Google Cloud (Gerçek zamanlı veri boru hatları ve yapay zeka analitiği için en iyisi)
Google Cloud, büyük ölçekli analitik için yüksek hızlı, düşük gecikmeli veri işleme gerektiren sektörler için idealdir.
Platform, AutoML ve TensorFlow gibi gelişmiş AI araçlarını entegre ederek, verileri tahmine dayalı analitik ve akıllı uygulamalar için kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Google Cloud'un sunucusuz mimarisi uygulamaların ve iş akışlarının dağıtımını basitleştirir.
Google Cloud'un bir başka özelliği de, takımların doğal dil kullanarak verilerle etkileşime girmesini sağlayan gen AI yetenekleri ve büyük dil modelleri (LLM'ler) entegrasyonudur. LLM'ler ayrıca kod önerileri sağlayarak verimliliği artırır.
Google Cloud'un en iyi özellikleri
- Pub/Sub işlevleri, bağımsız uygulama bileşenleri arasında asenkron iletişim için tasarlanmış, yüksek verim ve düşük gecikme süresi sağlar
- BigQuery ile gelişmiş analitik , büyük veri kümelerinde hızlı SQL sorguları için tam olarak yönetilen bir veri ambarı sunar ve yerleşik makine öğrenimi (ML) yetenekleriyle petabaytları işler
- Kimlik ve erişim yönetimi (IAM) ayrıntılı kaynak erişim kontrolü sağlarken, veri kaybı önleme (DLP) hassas bilgileri keşfetmenize, sınıflandırmanıza ve korumanıza yardımcı olur
Google Cloud sınırlamaları
- Bir takımın erişimini yönetirken izin ayarları karmaşık hale gelebilir
Google Cloud fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Kullandıkça öde: Fiyatlandırma, kullanıma ve örnek türüne göre değişir
Google Cloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (51.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Oracle Autonomous Database (Otomatik ana veri yönetimi için en iyisi)
Oracle Autonomous Database, geleneksel veritabanı yönetimi görevlerinin çoğunu otomatikleştirerek MDM süreçlerini basitleştirmek isteyen kuruluşlar için idealdir.
Hem işlem (OLTP) hem de analitik (OLAP) iş yükleri için tasarlanan bu birleşik platform, çok çeşitli veri türlerini destekler. Bu özellik, çevrimiçi işlem işleme sistemlerinden karmaşık analitik sorgulara kadar çok çeşitli uygulamaları ayrı veritabanı ortamlarına ihtiyaç duymadan çalıştırmanıza yardımcı olur.
Oracle Autonomous Database'in en iyi özellikleri
- Otomatik MDM otonom sürüş özellikleriyle yedekleme ve ölçeklendirme gibi görevleri otomatikleştirir, birden çok kaynaktan verileri entegre eder ve yerleşik profil oluşturma ve temizleme araçlarıyla veri kalitesini korur
- SQL tabanlı sorgular kullanarak metin, grafikler ve uzamsal veriler üzerinde trend analizi yapmayı sağlayan yerleşik ML yetenekleri
- Otomatik güncellemeler, sağlam şifreleme ve ayrıntılı erişim denetimleri ile sürekli koruma sağlayan kendi kendini güvence altına alan mimari
Oracle Autonomous Database sınırlamaları
- Genellikle çok fazla bellek kullanır
Oracle Autonomous Database fiyatlandırması
- Ücretsiz katman
- Kullandıkça öde: Fiyatlandırma, ürüne ve kullanıma göre değişir
Oracle Autonomous Database derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
8. Snowflake (Çoklu bulut veri depolama ve veri paylaşımı için en iyisi)
Snowflake, birleşik bir veri ambarındagerçek zamanlı erişim ve tablo veri depolama imkanı sunan bulut tabanlı bir platformdur.
Büyük hacimli yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri işlemek için tasarlanan Snowflake'in mimarisi, değişen iş yükü taleplerini karşılamak için bağımsız ölçeklendirmeyi destekler.
Platform ayrıca HIPAA, PCI DSS ve GDPR gibi standartlara da uygundur ve kuruluşların bulut veri aktarımı için yasal gereklilikleri karşılamasını sağlar.
Snowflake'in en iyi özellikleri
- Bulutlar arası destek birden fazla bulut ortamında çalışmanıza yardımcı olur ve sağlayıcıyı seçme esnekliği sunar
- Depolama ve bilgi işlem ayrımı iş yükü ihtiyaçlarına göre depolama ve bilgi işlem kapasitesini bağımsız olarak ölçeklendirmenizi sağlar
- Yerleşik veri paylaşım özellikleri , karmaşık ETL süreçleri olmadan diğer Snowflake hesaplarıyla canlı verilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar ve veri pazar yeri entegrasyonu ile dış ortaklarla veri kümelerinin paylaşılmasına olanak tanır
Snowflake sınırlamaları
- Yapılandırılmamış veriler için yerel destek yoktur
Snowflake fiyatlandırması
- Standart, Enterprise, İş için Kritik: 2 $/kredi'den başlar; fiyat bölge ve platforma göre değişir
- İsteğe bağlı depolama: Aylık 20 $/TB'den başlar; fiyat bölgeye göre değişir
- Sanal Özel Snowflake: Özel fiyatlandırma
Snowflake puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Verimli Veri Yönetimi için Harika Snowflake Alternatifleri
9. Denodo Platform 9. 1 (Veri sanallaştırma ve birleşik erişim için en iyisi)
Denodo Platform 9. 1, tek bir çerçeve içinde JSON, XML ve geleneksel ilişkisel veritabanları gibi çeşitli veri kümeleriyle çalışması gereken kuruluşlar için gerçek zamanlı bir veri sanallaştırma çözümü.
Platform, karmaşık ETL süreçlerine gerek kalmadan verilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olmak için anlamsal katman kullanır.
Denodo ayrıca veri maskeleme ve şifreleme gibi güçlü özelliklerle veri güvenliğini sağlar. Ayrıca, kullanıcı etkinliklerini izlemek ve hesap verebilirliği artırmak için günlük kaydı özelliklerine sahip kapsamlı denetim izleri içerir.
Denodo Platform 9. 1 en iyi özellikler
- Birleştirilmiş veri erişimi , verileri çoğaltmanıza veya taşımanıza gerek kalmadan veritabanları, bulut depolama ve API'ler dahil olmak üzere çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanmanıza yardımcı olur
- NLP özelliklerine sahip AI destekli Denodo Assistant , doğal dil kullanarak verileri sorgulamanıza yardımcı olur ve akıllı öneriler sunar
- Uygulama geliştirme için AI SDK ile entegrasyon, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin gen AI veri modellerine dahil edilmesini basitleştirirken Retrieval-Augmented Generation (RAG)'ı destekler
Denodo Platform 9. 1 sınırlamaları
- Kaynak kapalı olduğunda işlemleri kaydetmek istemeniz durumunda işlem kuyruğu bulunmamaktadır
Denodo Platform 9. 1 fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Denodo puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (30+ yorum)
10. SAP Data Intelligence (Karmaşık veri düzenleme için en iyisi)
SAP Data Intelligence, SAP ekosistemlerini kullanan kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir veri yönetişim yazılımıdır ve çeşitli sistemler arasında veri düzenlemesi sağlar.
Anahtar güçlerinden biri, alım ve işleme işlemlerinden analitik ve yönetişime kadar tüm veri yaşam döngüsünü yönetme yeteneğidir.
İş akışlarını otomatikleştirebilir ve verilerin farklı sistemlerde verimli bir şekilde işlenmesini sağlayabilirsiniz. Platform ayrıca güvenlik ve uyumluluğa önem vererek veri soyu izleme gibi yönetişim özellikleri sunar.
SAP Data Intelligence'ın en iyi özellikleri
- Pipeline modeling, SAP ve SAP dışı kaynak sistemleri birbirine bağlayarak verilerin gerçek zamanlı çıkarılması, dönüştürülmesi ve zenginleştirilmesini sağlar
- Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış veri varlıklarının otomatik keşfi ve kataloglama ile birlikte çok çeşitli veri kaynaklarına (akış platformları dahil) sorunsuz bağlantı
- Tek bir arayüzde entegre ML ş Akışı yönetimi ile algoritma ve hiperparametre seçimini otomatikleştiren AutoML fonksiyonu
SAP Data Intelligence sınırlamaları
- SAP dışı uygulamalarla entegrasyon zordur
SAP Data Intelligence fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
11. Microsoft Purview (Hibrit veri yönetimi için en iyisi)
Microsoft Purview, proje veri yönetimi şablonlarını ve düzenlemelere tabi sektörler için uyumluluğu destekleyerek, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında ana verilerin yönetilmesine yardımcı olur.
Platform, veri keşfi, sınıflandırma ve politika uygulaması için birleşik bir platform sunarak işletmelere veri varlıklarında görünürlük sağlar.
Ayrıca, Azure Hizmetleri, Microsoft 365 ve Power BI dahil olmak üzere Microsoft ekosistemiyle entegrasyon, veri yönetimi girişimleri için uyumlu bir ortam oluşturur.
Microsoft Purview'un en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş veri yönetişim çerçevesi, çeşitli kaynaklardan gelen meta verileri içeren bir veri kataloğu, yerel ve bulut ortamlarında otomatik veri keşfi ve veri soy görünümü içerir
- ML algoritmaları, özel hassasiyet etiketleri ve DLP fonksiyonları ile entegrasyonlar kullanılarak otomatik veri sınıflandırma, yetkisiz erişimi önler
- eDiscovery yetenekleri arama yapılabilir içerik için gelişmiş indeksleme, Microsoft Teams'ten gelen mesajları düzenlemek için konuşma konu başlıkları ve önceki kodlama kararlarına dayalı öngörücü kodlama gibi
Microsoft Purview sınırlamaları
- API, Microsoft dışındaki API kaynaklarıyla daha iyi bağlantı için iyileştirilebilir
Microsoft Purview fiyatlandırması
- Ücretsiz
Microsoft Purview derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20 yorum)
12. Collibra Data Intelligence Cloud (Veri kataloglama ve soy izleme için en iyisi)
Collibra Data Intelligence Cloud, veri gizliliği ve soy yönetimi üzerine odaklanır ve karmaşık veri kümelerini yöneten işletmeler için idealdir.
Platform, verilerin tam görünümünü oluşturmayı kolaylaştırarak, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı, anlamanızı ve güvenmenizi sağlar. Ayrıca, takımların daha etkili bir şekilde birlikte çalışabilmesi için yorum yapma ve paylaşma gibi işbirliği araçları da içerir.
Güncellenen İş Akışı Tasarımcısı, iş süreci otomasyonunu daha da geliştirerek veri yönetimini birleştirmeyi daha da kolaylaştırır.
Collibra Data Intelligence Cloud'un en iyi özellikleri
- Veri kataloglama veri kümelerine kolay erişim, meta verileri otomatik olarak yakalama ve sahiplik ve kullanımla ilgili bağlam bilgileriyle kataloğu zenginleştirme için sezgisel bir arayüzde
- Uçtan uca soy görselleştirme kaynaktan hedefe kadar verileri izleyerek, geçirdiği dönüşümleri ve süreçleri etki analizi ile birlikte gösterir
- Gelişmiş analitik için Power BI ve Tableau gibi araçların yanı sıra güvenilir veri kümeleriyle AI modellerinin entegrasyonu ve seçilmiş veri kümeleri için veri pazarına erişim
Collibra Data Intelligence Cloud sınırlamaları
- Tüm kuruluş genelinde dağıtım yapmak zor olabilir
Collibra Veri Zekası Bulut fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Collibra Data Intelligence Cloud derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80+ yorum)
13. Veritone Data Refinery (AI odaklı yapılandırılmamış veri analizi için en iyisi)
Veritone Data Refinery, video, ses ve metin gibi büyük hacimli ham, yapılandırılmamış verileri, LMM ve LLM gibi gelişmiş AI modellerinin eğitimi için ideal olan yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürmek için tasarlanmıştır.
Etki alanı özel meta veri etiketleri uygulayarak, platform aranabilirliği artırır ve ek bağlam sağlar, böylece kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun veri kümelerini bulup kullanmasını kolaylaştırır.
Veritone Data Refinery'nin en iyi özellikleri
- Veri silolarının tek bir eyleme geçirilebilir depoya birleştirilmesi, GDPR ve SOC2 standartlarına uyumluluk ve fikri mülkiyet optimizasyonu
- Gelişmiş para kazanma fırsatları gelişmiş veri kümelerinin üçüncü taraf veri lisanslaması, özel AI çözümleri ve çeşitli sektörlerde 20'den fazla uygulamadan oluşan bir paket kullanarak
- aiWARE™ platformu ile entegrasyon, farklı uygulamalarda gerçek zamanlı analitik ile AI çözümlerinin dağıtımına yardımcı olan kapsamlı bir AI ekosistemi sağlar
Veritone Data Refinery sınırlamaları
- Yeni bir platform olması nedeniyle, başarısı kurumsal kullanıcıların onu ne kadar hızlı benimsediğine bağlıdır
Veritone Data Refinery fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
14. Microsoft Azure AI Foundry (Veri boru hatlarında AI modeli entegrasyonu için en iyisi)
Microsoft Azure AI Foundry, AI modellerinin tam olarak yönetilen bir veri boru hattına entegrasyonunu basitleştirmeye yardımcı olur ve AI'yı etkili bir şekilde kullanmak isteyen kuruluşlar için mükemmeldir.
Platform, veri bilimcileri, geliştiriciler ve BT uzmanları arasında işbirliği oluşturarak AI uygulama geliştirmenin tüm yaşam döngüsünü destekler.
Ayrıca, AI çözümlerinde önyargı ve adaletsizlikle ilgili riskleri azaltmak için etik kuralları da içerir ve model çıktılarının doğruluğunu değerlendiren güvenlik filtreleri de bulunur.
Microsoft Azure AI Foundry'nin en iyi özellikleri
- Azure hizmetlerini, önceden oluşturulmuş uygulama şablonlarını ve işbirliği özelliklerini birleştiren entegre bir araç zinciri ile birleştirilmiş geliştirme ortamı
- Gelişmiş model yönetimi önceden eğitilmiş modelleri keşfetmek için model kataloğu özelliği, değerlendirme araçları ve sürüm kontrolü ile birlikte
- Azure Hizmetlerine bağlantı Azure OpenAI, Azure Machine Learning ve Azure Data Factory gibi, veri ardışık düzenlerini AI iş akışlarına entegre eder
Microsoft Azure AI Foundry sınırlamaları
- Güvenlik değerlendirmeleri şu anda eklentilere veya genişletilebilirliğe izin vermemektedir
Microsoft Azure AI Foundry fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
15. Tableau (Sezgisel veri görselleştirme ve self servis BI için en iyisi)
Tableau, self servis analitik için en iyi veri görselleştirme araçlarından biridir ve hızlı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.
Platform, kodlama gerektirmeyen self servis iş zekası (BI) ile yardımcı olur; alanları tuval üzerine sürükleyip bırakarak karmaşık görselleştirmeleri kolayca oluşturabilirsiniz.
Tableau Server ve Tableau Cloud entegrasyonları ile gösterge panelleri güvenli bir şekilde yayınlanabilir ve kuruluş genelindeki takım üyelerine tutarlı veri erişimi sağlanabilir.
Ayrıca, yorum ve açıklama gibi özellikler, takımların görselleştirmeler hakkında doğrudan geri bildirim sağlamasına yardımcı olurken, mobil uygulama gösterge panellerine erişilebilir olmasını sağlar.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Etkileşimli görselleştirmeler filtreleme ve belirli veri noktalarına derinlemesine inceleme gibi özellikler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri kapsamlı bir veri görünümü için
- Bulut hizmetlerini, veritabanlarını, elektronik tabloları ve büyük veri platformlarını destekleyen kapsamlı veri bağlantısı ve canlı veri kaynaklarına gerçek zamanlı erişim
- Tahmin ve trend analizi için tahmin analitiği, coğrafi analiz ve görselleştirmeler içinde regresyon veya kümeleme gibi istatistiksel fonksiyonlar dahil olmak üzere gelişmiş analitik özellikler
Tableau sınırlamaları
- Tableau Server veya Tableau Online dışındaki sınırlı işbirliği seçenekleri
Tableau fiyatlandırması
- Tableau Creator: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
- Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları
- Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla
- Tableau+: Özel fiyatlandırma
Tableau derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
16. Qlik Sense (İlişkisel veri keşfi ve gelişmiş analitik için en iyisi)
Qlik Sense, geleneksel sorgu tabanlı araçların sınırlamaları olmadan verilerde gezinmek isteyen işletmeler için ideal olan ilişkisel veri keşfi ve analizi sunar.
Bu, hiçbir verinin gözden kaçmamasını ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için analizdeki tüm değerlerin korunmasını sağlar.
Platform, çeşitli rollerdeki kullanıcılara self servis yetenekleri sunarak değerli içgörülere erişimi demokratikleştirir.
Ayrıca, R ve Python ile gelişmiş entegrasyonu, ML modellerinin ve tahmine dayalı analitiğin doğrudan Qlik içinde kullanılmasını sağlarken, AI destekli içgörüler karar verme sürecine daha da yardımcı olur.
Qlik Sense'in en iyi özellikleri
- İlgili verileri öne çıkarırken ilgisiz bilgileri grileştiren dinamik veri ilişkileri ve keşifsel analiz
- Etkileşimli gösterge panelleri ve görselleştirmeler sürükle ve bırak arayüzü, gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve hikaye anlatımı özellikleri
- Çeşitli veritabanları, bulut hizmetleri ve büyük veri platformları için geniş destek ile sorunsuz veri bağlantısı, veri birleştirme ve otomatik veri hazırlama ile geliştirilmiştir
Qlik Sense sınırlamaları
- Verilerin manuel olarak yeniden yüklenmesi veya yenilenmesi gerekir
Qlik Sense fiyatlandırması
- Müşteri tarafından yönetilen hizmetler: Özel fiyatlandırma
- Qlik Cloud Analytics: Standart: 20 kullanıcı için 25 GB ile aylık 825 $'dan başlayan fiyatlarla Premium: 20 kullanıcı için 50 GB ile aylık 2500 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Standart: 20 kullanıcı için 25 GB ile aylık 825 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premium: 20 kullanıcı için 50 GB ile aylık 2500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Standart: 20 kullanıcı için 25 GB ile aylık 825 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premium: 20 kullanıcı için 50 GB ile aylık 2500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Qlik Sense puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
17. Alteryx (Veri hazırlama ve gelişmiş analitiği otomatikleştirmek için en iyisi)
Alteryx, veri hazırlama ve gelişmiş analitiği otomatikleştirmek için tasarlanmıştır ve kuruluşların birden çok kaynaktan gelen verileri verimli bir şekilde hazırlamasına, birleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olur.
Platform, veri analistlerinden iş yöneticilerine kadar tüm kullanıcıların kapsamlı programlama uzmanlığı olmadan iş akışlarını ve içgörüleri basitleştirmesine yardımcı olur.
Ayrıca, Tableau ve Power BI gibi popüler görselleştirme araçlarıyla entegrasyon, içgörüleri doğrudan gösterge panellerine yayınlayarak daha geniş bir organizasyonel paylaşım sağlar.
Alteryx'in en iyi özellikleri
- Kod gerektirmeyen görsel arayüz, kapsamlı veri temizleme araçları ve tekrarlayan görevler için iş akışı otomasyonu ile otomatik veri hazırlama
- Regresyon ve sınıflandırma tekniklerini kullanan tahminsel modelleme için gelişmiş analitik araçları, uzamsal analitik ve R ve Python ile entegrasyon ile genişletilmiş işlevsellik
- Birleştirme, birleştirme veya çeşitli kaynaklardan veri kümelerini ekleme için birleşik veri hazırlama ve benzer özniteliklere dayalı bulanık eşleştirme ve birleştirme araçları
Alteryx sınırlamaları
- Güçlü gerçek zamanlı çoklu kullanıcı işbirliği özellikleri yoktur
Alteryx fiyatlandırması
- Designer Cloud Professional: Kullanıcı başına yıllık 4950 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Profesyonel: Kullanıcı başına yıllık 4950 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Designer Desktop: Özel fiyatlandırma
- Profesyonel: Kullanıcı başına yıllık 4950 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Alteryx puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)
18. KNIME (Veri bilimi boru hatları ve ML modelleri geliştirmek için en iyisi)
KNIME, veri bilimi boru hatları ve makine öğrenimi modelleri geliştirmek için kullanılan, sektörler arası veri yönetimi için son derece uygun bir açık kaynak platformdur.
Kullanıcı dostu bir görsel arayüz sunarak veri bilimcilerin ve analistlerin kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden karmaşık iş akışları oluşturmasına olanak tanır.
Platform, veri iş akışlarının izlenebilirliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlayarak analizlerin izlenmesini ve çoğaltılmasını kolaylaştırır.
Ayrıca KNIME, model eğitimi ve değerlendirmesini otomatikleştirmek için AutoML yetenekleri dahil olmak üzere gelişmiş ML desteği sağlar.
KNIME'nin en iyi özellikleri
- Görsel ş Akışı tasarımı, tüm süreci net bir şekilde görebilmeniz için farklı veri işlemlerini temsil eden çeşitli düğümleri birbirine bağlar
- Apache Spark gibi büyük veri çerçeveleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarıyla kapsamlı entegrasyon
- KNIME Business Hub aracılığıyla sunulan üretim ve dağıtım özellikleri, süreçleri planlama, izleme ve otomasyon araçlarıyla iş akışlarınızı dönüştürmenize yardımcı olur
KNIME sınırlamaları
- Basit Excel görevleri için kapsamlı yapılandırma gerektirir
KNIME fiyatlandırması
- KNIME Community Hub Kişisel Plan: Ücretsiz Takım Planı: Aylık 99 $
- Kişisel Plan: Ücretsiz
- Takım Planı: Aylık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Kişisel Plan: Ücretsiz
- Takım Planı: Aylık 99 $
KNIME puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
19. Looker by Google (Sınırsız veri keşfi ve bulut BI için en iyisi)
Looker by Google, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bulut tabanlı bir BI platformudur. 2019 yılında Google tarafından satın alınan bu platform, Google Cloud Platform ile entegre olarak veri analizi ve raporlama için merkezi ve etkileşimli bir hub sağlar.
Platformun sağlam özellikleri, her boyuttaki işletmenin ihtiyaçlarını karşılar ve verilerin tam potansiyelinden yararlanmalarına yardımcı olur.
Looker by Google'ın en iyi özellikleri
- Looker'ın benzersiz modelleme dili LookML ile gelişmiş veri modelleme, veriler arasındaki ilişkileri tanımlamaya ve özel metrikler oluşturmaya yardımcı olur
- Google Bulut Hizmetleri ile entegrasyon ölçeklenebilirlik, güvenlik özellikleri ve veri haritalama ve özel yapılandırmalar için Google'ın AI ve ML araçlarına erişim sunar
- Google BigQuery ile gerçek zamanlı analitik için yerel bağlantı, veri ambarınızda doğrudan gerçek zamanlı analitik gerçekleştirmenize yardımcı olur
Google'ın Looker sınırlamaları
- LookML'ye güvenmek, self servis müşteri raporlama araçları için darboğazlar yaratabilir
Looker by Google fiyatlandırması
- Platform Sürümü: Özel fiyatlandırma
- Kullanıcı Lisansı: Özel fiyatlandırma
Looker by Google puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
20. Polymer (Ham verileri eyleme geçirilebilir gösterge panellerine dönüştürmek için en iyisi)
Polymer, e-ticaret, pazarlama ve kurumsal dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işletmeler için tasarlanmış bir gerçek zamanlı veri görselleştirme platformudur.
Çeşitli veri kaynaklarını proje yönetimi analitiği ile entegre etmeye yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkes, zorlu bir öğrenme süreci olmadan verileri keşfedebilir, raporlar oluşturabilir ve görselleştirmeler oluşturabilir.
Platform ayrıca, riskli veri paylaşım faaliyetleri için uyarılar verirken, maruz kalan verileri tanımlama ve düzeltme dahil olmak üzere güvenliği özelleştirmenize yardımcı olan dinamik bir politika motoru özelliğine sahiptir.
Polymer'in en iyi özellikleri
- AI destekli gösterge paneli oluşturma, içgörülü gösterge panellerini otomatik olarak oluşturarak verileri hızlı bir şekilde görselleştirmenize ve geçmiş ve gerçek zamanlı verilere dayalı sonuçları tahmin etmenize olanak tanır
- Google Analytics, Shopify ve Facebook Ads gibi popüler veri kaynaklarıyla entegrasyon, birden fazla platformdan veri toplamanıza ve senkronize etmenize yardımcı olur
- SaaS platformlarında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) ve korunan sağlık bilgileri (PHI) gibi hassas verileri koruyan güçlü güvenlik özellikleri
Polimer sınırlamaları
- Temel veri bağlayıcıları eksik
Polimer fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 100 ABD doları
- Takımlar: 3 kullanıcı için aylık 250 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
21. ASK BOSCO® (Konuşma ve ses destekli analitik için en iyisi)
ASK BOSCO®, pazarlamacılar ve ajanslar için konuşma ve ses destekli raporlamayı geliştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş makine öğrenimi yetenekleri sunan yapay zeka destekli bir analiz platformudur.
Platformun tahmine dayalı analitik yetenekleri gelecekteki performansı tahmin etmeye ve medya harcamalarını tahsis etmeye yardımcı olarak, işletmelerin pazarlama bütçeleri hakkında veriye dayalı kararlar almasını sağlar.
ASK BOSCO®'nun en iyi özellikleri
- AI raporlama paketi, rapor oluşturmayı otomatikleştirerek, algoritmik modellemeye dayalı olarak verilerle ilgili sorular sormanıza ve içgörüler, trendler ve öneriler almanıza yardımcı olur
- Dönüşüm izleme, piksel tabanlı izleme ve sunucudan sunucuya entegrasyon gibi özellikler, ayrıntılı performans izleme konusunda yardımcı olur
- Kitle segmentasyonu ve trafik analizi, davranış veya tercihlere göre belirli demografik grupları hedeflemenize ve trafik kaynaklarını değerlendirerek kanallar genelinde performansı ölçmenize yardımcı olur
ASK BOSCO® sınırlamaları
- Verileri her zaman doğru şekilde almıyor
ASK BOSCO® fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ASK BOSCO® derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (40+ yorum)
Tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi araçları
Tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Bu araçlar size yardımcı olabilir:
22. DataRobot (AI model geliştirmeyi otomatikleştirmek için en iyisi)
DataRobot, tahmin modellerinin geliştirilmesini ve dağıtımını basitleştiren otomatik bir ML platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, modelleri REST API'leri aracılığıyla mevcut sistemlere entegre etmenize yardımcı olur.
Platform, toplu ve gerçek zamanlı tahminleri destekleyerek çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılama esnekliği sağlar. Bu, veri bilimi konusunda kapsamlı uzmanlık gerektirmeden AI'dan yararlanmak isteyen kuruluşlar için özellikle yararlıdır.
DataRobot'un en iyi özellikleri
- Bir veri seti yüklendiğinde yüzlerce algoritmayı paralel olarak değerlendiren otomatik model seçimi ve eğitimi
- Gelişmiş özellik mühendisliği, model performansını artırmak için mevcut verilerden yeni özellikler oluşturur
- Tahmin doğruluğu ve veri sapması gibi izleme metrikleri aracılığıyla sürekli optimizasyon, modellerin değişen koşullara uyum sağlamasını ve dinamik ortamlarda güvenilirliğini korumasını sağlar
DataRobot sınırlamaları
- ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme) özellikleri yoktur
DataRobot fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
DataRobot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
23. H2O. ai (Açık kaynaklı AI çerçeveleri ve ölçeklenebilir ML için en iyisi)
H2O. ai, kişiselleştirme ve risk değerlendirmesi için hızlı ve açıklanabilir yapay zeka gerektiren sektörler için yararlı olan, yapay zeka ve makine öğrenimi modeli geliştirme için tasarlanmış açık kaynaklı bir platformdur
Python ve R gibi popüler programlama dilleriyle entegre olur ve Flow adlı kullanıcı dostu bir web GUI özelliğine sahiptir, bu da onu tüm beceri düzeylerindeki veri bilimcileri ve geliştiriciler için erişilebilir kılar.
H2O Wave , etkileşimli AI uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olarak platformu daha da geliştirir ve modellerin gerçek zamanlı olarak oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirir.
H2O. ai'nin en iyi özellikleri
- Algoritma seçimini, hiperparametre ayarlamasını ve model değerlendirmesini otomatikleştiren ve en iyi modeli hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak bir liderlik tablosu oluşturan gelişmiş AutoML fonksiyonelliği
- Hadoop ve Spark gibi dağıtılmış bilgi işlem ortamlarını destekleme esnekliği, kurumsal düzeydeki uygulamalar için doğrusal olarak ölçeklenebilen bellek içi mimari ile
- Gradient boosting makineleri, genelleştirilmiş doğrusal modeller ve derin öğrenme çerçeveleri dahil olmak üzere çok çeşitli ML algoritmaları için kapsamlı algoritma desteği
H2O. ai sınırlamaları
- Büyük veri kümelerinin ölçeklendirilmesi, operasyonel karmaşıklıklar getirir
H2O. ai fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
H2O. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
24. Akkio (kodsuz AI tahminleri ve gerçek zamanlı analitik için en iyisi)
Akkio, her boyuttaki işletme için makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik erişimini demokratikleştirmek üzere tasarlanmış kodsuz bir yapay zeka platformudur.
Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile model oluşturma sürecini basitleştirerek veri kümelerini kolayca yüklemenize ve tahminler oluşturmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, Akkio, model doğruluğunu zaman içinde korumak için sürekli izleme ve otomatik yeniden eğitim özellikleri içerir.
Akkio'nun en iyi özellikleri
- AutoML teknolojisi ML iş akışını otomatikleştirerek, özel ihtiyaçlarınıza uygun doğru modelleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur
- Esnek dağıtım seçenekleri, API'ler veya CRM ve e-ticaret platformları gibi popüler iş uygulamalarıyla doğrudan entegrasyon yoluyla AI modellerini mevcut sistemlere entegre etmenize yardımcı olur
- Chat Data Prep aracı , veri hazırlama görevlerini otomatikleştirmek için genel AI kullanır ve verilerinizle konuşma şeklinde etkileşim kurmanıza yardımcı olan sezgisel bir sohbet arayüzü gibi çalışır
Akkio sınırlamaları
- Her konuşma oturumunda yeniden başlatma gereksinimini ortadan kaldırarak eğitimi saklama yeteneği gerekir
Akkio fiyatlandırması
- Kullanıcı düzeyinde planlar Görünüm: Ücretsiz Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $ Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99
- Görünüm: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Kuruluş genelinde planlar Ek paket: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Ek paket: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Görünüm: Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Ek paket: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
25. MonkeyLearn (NLP kullanarak metin analizi için en iyisi)
MonkeyLearn, NLP aracılığıyla metin analizinde uzmanlaşmıştır ve işletmelerin müşteri yorumları, sosyal medya gönderileri ve e-postalar gibi yapılandırılmamış metin verilerinden değerli içgörüler elde etmesine yardımcı olur.
Platformun sezgisel grafik kullanıcı arayüzü, model oluşturma sürecini basitleştirir, öğreticiler ve kullanıcıların platformda kolayca gezinebilmesini sağlayan basit bir tasarım sunar.
MonkeyLearn'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş duygu analizi metinlerde ifade edilen müşteri duygularını ve görüşlerini ölçerek ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkındaki kamuoyu duyarlılığını anlamanıza yardımcı olur
- Özel model eğitimi, benzersiz veri kümelerinizi kullanarak ilgili modeller oluşturmanıza yardımcı olurken, anahtar kelime çıkarma ve konu sınıflandırma gibi görevler için önceden eğitilmiş modeller hızlı ve verimli bir başlangıç sağlar
- Google E-Tablolar, Excel ve Zapier gibi araçlarla entegrasyon, metin analizini mevcut iş akışlarına dahil etmeyi basitleştirir
MonkeyLearn sınırlamaları
- Abonelik planına göre sorgu sayısını kısıtlar
MonkeyLearn fiyatlandırması
- Özellik başına aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla
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Veri yönetimi araçları, takımların platformlar arasında gidip gelmesine, analitik veya otomasyona odaklanmasına, ancak genellikle anahtar entegrasyonları veya işbirliğini gözden kaçırmasına neden olabilir. 🤷
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