Modern İşletmeler için En İyi 25 Veri Yönetimi Aracı

Veriler her yerde, ama bunlardan anlam çıkarmak? Asıl zorluk burada.

Birbiriyle iletişim kurmayan sistemler ve zaman alan süreçler nedeniyle, iş analistleri ve BT yöneticileri genellikle yenilik yapmak yerine sorunları çözmekle uğraşır.

Veri yönetim araçlarına giriş. 📊

Bu kılavuzda, iş akışınızı basitleştirebilecek ve verilerinizi kontrol altına alabileceğiniz 25 modern yazılım çözümünü öne çıkarıyoruz.

İhtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmekle başlayalım.

⏰ 60 saniyelik özet İşte günümüzün en iyi 25 veri yönetimi aracının özeti: 1. ClickUp: AI destekli, takım odaklı veri yönetimi için en iyisi 2. Informatica: Ölçeklenebilir veri entegrasyonu ve yönetişimi için en iyisi 3. Talend: Çok yönlü bulut tabanlı veri entegrasyonu için en iyisi 4. IBM Cloud Pak for Data: Yapay zeka odaklı, bulut tabanlı veri çözümleri için en iyisi 5. Amazon Web Services: Ölçeklenebilir bulut veri depolama ve analitik için en iyisi 6. Google Cloud: Gerçek zamanlı veri boru hatları ve yapay zeka analitiği için en iyisi 7. Oracle Autonomous Database: Otomatik ana veri yönetimi için en iyisi 8. Snowflake: Çoklu bulut veri depolama ve veri paylaşımı için en iyisi 9. Denodo Platform 9. 1: Veri sanallaştırma ve birleşik erişim için en iyisi 10. SAP Data Intelligence: Karmaşık veri düzenlemesi için en iyisi 11. Microsoft Purview: Hibrit veri yönetimi için en iyisi 12. Collibra Data Intelligence Cloud: Veri kataloglama ve soy izleme için en iyisi 13. Veritone Data Refinery: Yapay zeka destekli yapılandırılmamış veri analizi için en iyisi 14. Microsoft Azure AI Foundry: Veri boru hatlarında AI modeli entegrasyonu için en iyisi 15. Tableau: Sezgisel veri görselleştirme ve self servis BI için en iyisi 16. Qlik Sense: İlişkisel veri keşfi ve gelişmiş analitik için en iyisi 17. Alteryx: Veri hazırlama ve gelişmiş analitiği otomatikleştirmek için en iyisi 18. KNIME: Veri bilimi boru hatları ve makine öğrenimi modelleri geliştirmek için en iyisi 19. Looker by Google: Sınırsız veri keşfi ve bulut BI için en iyisi 20. Polymer: Ham verileri eyleme geçirilebilir gösterge panellerine dönüştürmek için en iyisi 21: ASK BOSCO©: Konuşma ve ses destekli analitik için en iyisi 22. DataRobot: AI model geliştirmeyi otomatikleştirmek için en iyisi 23. H2O. ai: Açık kaynaklı AI çerçeveleri ve ölçeklenebilir ML için en iyisi 24. Akkio: Kodsuz AI tahminleri ve gerçek zamanlı analitik için en iyisi 25. MonkeyLearn: NLP kullanarak metin verisi analizi için en iyisi

Bir veri yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Harika bir veri aracı, bilgileri düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda daha hızlı karar vermeyi de sağlar. Aranması gereken anahtar özellikler şunlardır:

Otomasyon yetenekleri : Veri temizleme veya raporlama gibi tekrarlayan görevleri yerine getiren bir araç seçin

Gerçek zamanlı içgörüler : Kararlarınızın ilgili olmasını sağlamak için en güncel veri analizi sağlayan bir araç arayın

Kullanıcı dostu arayüz : Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için sezgisel, ancak BT uzmanları için yeterince sağlam bir araç seçin

Güçlü güvenlik: Hassas bilgileriniz için gerekli : Hassas bilgileriniz için gerekli veri güvenliği önlemlerini alan bir araç bulun

💡Profesyonel İpucu: Veri yönetimi iş akışlarınızı otomatikleştirmek için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. Nasıl yapıldığını görün! 👇🏼

Verilerinizle daha fazlasını yapmak için bu en iyi ana veri yönetimi araçlarını keşfedin.

Öncelikle, kapsamlı veri entegrasyon ve yönetim araçlarının listesine bir göz atalım:

1. ClickUp (AI destekli, takım odaklı veri yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın 15'ten fazla görselleştirme seçeneği ile veri iş akışlarınızın görünümünü özelleştirin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, veri yönetimi stratejisini ve takım işbirliğini tek bir çatı altında birleştirir. AI destekli sinir ağı ClickUp Brain, veri girişi ve gerçek zamanlı raporlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken, geçmiş proje verilerini analiz ederek gelecekteki zaman çizelgelerini tahmin eder.

Ayrıca Brain'e mevcut projelerle ilgili sorular sorabilirsiniz; Brain, ilgili görevlerden, belgelerden ve sohbetlerden verileri çekerek size en son ve en alakalı bilgileri sunar.

ClickUp Brain ile görevler, dönüm noktaları, takım iş yükleri ve daha fazlası hakkında güncellemeler alın

ClickUp'ın Özel Görünümler ve gösterge panelleri, iş yükü tahsisinden bütçe yönetimine kadar anahtar metrikleri kolayca düzenlemenizi ve görselleştirmenizi sağlar. Tableau ve Salesforce gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çeşitli veri kümelerini bir araya getirir.

Ayrıca, ClickUp'ın güvenlik politikaları, rol tabanlı erişim kontrolü ve denetim günlükleri kullanarak güçlü veri yönetimi ve uyumluluk sağlar.

Müşteri verileri, SOC 2 Tip 2 sertifikalı ve bulutun güvenliğini ve uyumluluğunu korumak için sektöre özgü güvenlik standartlarına uyan Amazon Web Services (AWS) tarafından barındırılmaktadır. Ayrıca, ClickUp'ın güvenlik ekipleri, riskleri ve veri hırsızlığını azaltmak için düzenli olarak uygulama, performans ve sızma testleri gerçekleştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

50'den fazla özel öznitelik kullanarak ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla proje verilerini izleyin

KPI izleme sunar Veri performansını yönetmek için ClickUp Şablonları aracılığıyla sağlamsunar

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ClickUp Sohbet ile sorunsuz takım işbirliği sağlar

ClickUp sınırlamaları

Biraz karmaşık olabilen çok çeşitli özellikler sunar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Verimlilik için en iyi e-keş araçları

2. Informatica (Ölçeklenebilir veri entegrasyonu ve yönetimi için en iyisi)

informatica aracılığıyla

Informatica, işletmelerin dağınık veri kaynaklarını net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmelerine yardımcı olan en popüler ölçeklenebilir veri yönetimi araçlarından biridir. Bulut tabanlı tasarımı ve düşük kodlu/kodsuz fonksiyonları sayesinde, küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar herkes için esnek bir şekilde çalışır.

Platform, hibrit dağıtım seçenekleri ile şirket içi ve bulut kaynaklarını kolayca birleştirmenizi sağlar. Ayrıca, veri değişikliği yakalama (CDC) ve etkinlik odaklı mimari gibi özellikler, sorunsuz çok kaynaklı bağlantı sağlar

Informatica'nın en iyi özellikleri

Birleştirilmiş veri entegrasyon araçları, Oracle gibi geleneksel veritabanları, Salesforce gibi bulut platformları ve Hadoop gibi büyük veri sistemleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri gerçek zamanlı olarak bağlamanıza yardımcı olur

Gelişmiş veri kalitesi yönetimi otomatik veri temizleme ve özel kalite kuralları ile desteklenen veri profili oluşturma özelliğini kullanarak veri kümelerindeki tutarsızlıkları belirler

Net veri erişim kuralları, veri kökeni izleme, GDPR ve HIPAA gibi düzenlemelere uyumluluk ve rol tabanlı erişim kontrolü ile kullanımı garanti eder

Informatica sınırlamaları

Dinamik veri kümeleriyle iyi çalışmaz

Informatica fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Informatica derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Wiki şablonlarıyla bir bilgi merkezi oluşturun, deponuz büyüdükçe işbirliğini ve veri erişimini basitleştirin.

3. Talend (Çok yönlü bulut tabanlı veri entegrasyonu için en iyisi)

talend aracılığıyla

Talend, orta ölçekli işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen verileri tek bir eylemlenebilir biçime bağlayıp yönetebilmeleri için bulut tabanlı bir veri entegrasyon platformudur ve veri boru hattı oluşturmayı basitleştirir.

Açık kaynak temeli, paylaşılan depolar ve sürüm kontrolü aracılığıyla verilerin özelleştirilmesini ve işbirliğini sağlar.

Talend'in en iyi özellikleri

Kapsamlı veri entegrasyon yetenekleri ETL ve ELT süreçlerini destekleyen, veritabanları, bulut hizmetleri ve uygulamalar için 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş konektör

Entegre kalite kontrolleri ile kapsamlı veri kalitesi yönetimi , entegrasyon sırasında verileri temizlemek ve doğrulamak için özel kurallar tanımlamanıza olanak tanır

Master veri yönetimi (MDM) çözümü, kritik verileri yönetmenize yardımcı olur ve veri kalitesini iyileştirmek için tek bir güvenilir görünüm sunar

Talend sınırlamaları

Grafik arayüzünün öğrenme eğrisi oldukça dik

Talend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Talend puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgileri belgelendirmiş ve kolayca erişilebilir hale getirmiş olsaydınız? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

4. IBM Cloud Pak for Data (AI odaklı, bulut tabanlı veri çözümleri için en iyisi)

iBM Cloud Pak for Data aracılığıyla

IBM Cloud Pak for Data, hibrit bulut ortamlarında AI odaklı veri ve analitik çözümlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Proje yönetimi veritabanlarında güçlü uyumluluk gerektiren sektörler için idealdir.

Bu modüler platform, tüm veri yaşam döngüsü boyunca (toplama ve düzenlemeden analiz ve model dağıtımına kadar) silolaşmış verileri birbirine bağlayan bir veri yapısı oluşturmanıza yardımcı olur.

Platform, Red Hat OpenShift üzerine kuruludur ve şirket içi, gizli bulutlar ve AWS, Azure ve Google Cloud gibi genel bulutlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışabilir.

IBM Cloud Pak for Data'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş veri sanallaştırma özelliği sunan entegre veri yapısı , takımınızın verileri taşımadan birden fazla kaynaktan erişmesine ve sorgu yapmasına yardımcı olur

Gelişmiş ML ve NLP için IBM Watson AI 'yı entegre eden AI destekli analitik ve Watson OpenScale gibi araçları kullanarak otomatik model değerlendirme

IBM Knowledge Catalog tarafından desteklenen veri yönetişimi, verileri sınıflandırmak, kataloglamak ve erişimi yönetmek için merkezi bir meta veri deposu oluşturmanıza yardımcı olur

IBM Cloud Pak for Data sınırlamaları

İlk yapılandırma karmaşık olabilir

IBM Cloud Pak for Data fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Cloud Pak for Data derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (90 yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI'yı Sorumlu Bir Şekilde Kullanma: AI Yönetişimi için Hızlı Kılavuz

5. Amazon Web Services (Ölçeklenebilir bulut veri depolama ve analitik için en iyisi)

amazon Web Services aracılığıyla

Amazon Web Services (AWS), her boyuttaki kuruluş için özel olarak tasarlanmış bir bulut bilişim platformudur.

AWS'nin mimarisi esneklik için tasarlanmıştır ve Amazon S3 ile nesne depolama, Amazon RDS ile ilişkisel veritabanları ve Amazon DynamoDB ile NoSQL çözümleri dahil olmak üzere çeşitli depolama seçenekleri arasından seçim yapmanızı sağlar.

Ayrıca, çok çeşitli operasyonel ihtiyaçları desteklemek için AWS Lambda ile sunucusuz bilgi işlem ve EC2 ile otomatik ölçeklendirme gibi araçlar da sağlar.

AWS'nin en iyi özellikleri

Amazon S3 ile ölçeklenebilir depolama, Standart ve Glacier gibi birden fazla sınıf, sürüm oluşturma ve yaşam döngüsü ilkeleri gibi gelişmiş özellikler ve içgörüler için S3 Storage Lens

Etkileşimli sorgulama için Amazon Athena , veri depolama için Amazon Redshift ve gerçek zamanlı veri işleme için Amazon Kinesis dahil olmak üzere veri analizi hizmetleri

AWS KMS ile hem depolanan hem de aktarılan veriler için veri şifreleme, AWS KMS ile güvenli anahtar yönetimi ve AWS CloudTrail ile etkinlik izleme

AWS sınırlamaları

Karmaşık fiyatlandırma yapısı, beklenmedik maliyetlere yol açabilir

AWS fiyatlandırması

Ücretsiz katmanlar

Kullandıkça öde: Fiyatlandırma, kullanıma ve örnek türüne göre değişir

AWS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

6. Google Cloud (Gerçek zamanlı veri boru hatları ve yapay zeka analitiği için en iyisi)

google Cloud aracılığıyla

Google Cloud, büyük ölçekli analitik için yüksek hızlı, düşük gecikmeli veri işleme gerektiren sektörler için idealdir.

Platform, AutoML ve TensorFlow gibi gelişmiş AI araçlarını entegre ederek, verileri tahmine dayalı analitik ve akıllı uygulamalar için kullanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Google Cloud'un sunucusuz mimarisi uygulamaların ve iş akışlarının dağıtımını basitleştirir.

Google Cloud'un bir başka özelliği de, takımların doğal dil kullanarak verilerle etkileşime girmesini sağlayan gen AI yetenekleri ve büyük dil modelleri (LLM'ler) entegrasyonudur. LLM'ler ayrıca kod önerileri sağlayarak verimliliği artırır.

Google Cloud'un en iyi özellikleri

Pub/Sub işlevleri , bağımsız uygulama bileşenleri arasında asenkron iletişim için tasarlanmış, yüksek verim ve düşük gecikme süresi sağlar

BigQuery ile gelişmiş analitik , büyük veri kümelerinde hızlı SQL sorguları için tam olarak yönetilen bir veri ambarı sunar ve yerleşik makine öğrenimi (ML) yetenekleriyle petabaytları işler

Kimlik ve erişim yönetimi (IAM) ayrıntılı kaynak erişim kontrolü sağlarken, veri kaybı önleme (DLP) hassas bilgileri keşfetmenize, sınıflandırmanıza ve korumanıza yardımcı olur

Google Cloud sınırlamaları

Bir takımın erişimini yönetirken izin ayarları karmaşık hale gelebilir

Google Cloud fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kullandıkça öde: Fiyatlandırma, kullanıma ve örnek türüne göre değişir

Google Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (51.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Oracle Autonomous Database (Otomatik ana veri yönetimi için en iyisi)

oracle Autonomous Database aracılığıyla

Oracle Autonomous Database, geleneksel veritabanı yönetimi görevlerinin çoğunu otomatikleştirerek MDM süreçlerini basitleştirmek isteyen kuruluşlar için idealdir.

Hem işlem (OLTP) hem de analitik (OLAP) iş yükleri için tasarlanan bu birleşik platform, çok çeşitli veri türlerini destekler. Bu özellik, çevrimiçi işlem işleme sistemlerinden karmaşık analitik sorgulara kadar çok çeşitli uygulamaları ayrı veritabanı ortamlarına ihtiyaç duymadan çalıştırmanıza yardımcı olur.

Oracle Autonomous Database'in en iyi özellikleri

Otomatik MDM otonom sürüş özellikleriyle yedekleme ve ölçeklendirme gibi görevleri otomatikleştirir , birden çok kaynaktan verileri entegre eder ve yerleşik profil oluşturma ve temizleme araçlarıyla veri kalitesini korur

SQL tabanlı sorgular kullanarak metin , grafikler ve uzamsal veriler üzerinde trend analizi yapmayı sağlayan yerleşik ML yetenekleri

Otomatik güncellemeler, sağlam şifreleme ve ayrıntılı erişim denetimleri ile sürekli koruma sağlayan kendi kendini güvence altına alan mimari

Oracle Autonomous Database sınırlamaları

Genellikle çok fazla bellek kullanır

Oracle Autonomous Database fiyatlandırması

Ücretsiz katman

Kullandıkça öde: Fiyatlandırma, ürüne ve kullanıma göre değişir

Oracle Autonomous Database derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

8. Snowflake (Çoklu bulut veri depolama ve veri paylaşımı için en iyisi)

snowflake aracılığıyla

Snowflake, birleşik bir veri ambarındagerçek zamanlı erişim ve tablo veri depolama imkanı sunan bulut tabanlı bir platformdur.

Büyük hacimli yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış verileri işlemek için tasarlanan Snowflake'in mimarisi, değişen iş yükü taleplerini karşılamak için bağımsız ölçeklendirmeyi destekler.

Platform ayrıca HIPAA, PCI DSS ve GDPR gibi standartlara da uygundur ve kuruluşların bulut veri aktarımı için yasal gereklilikleri karşılamasını sağlar.

Snowflake'in en iyi özellikleri

Bulutlar arası destek birden fazla bulut ortamında çalışmanıza yardımcı olur ve sağlayıcıyı seçme esnekliği sunar

Depolama ve bilgi işlem ayrımı iş yükü ihtiyaçlarına göre depolama ve bilgi işlem kapasitesini bağımsız olarak ölçeklendirmenizi sağlar

Yerleşik veri paylaşım özellikleri , karmaşık ETL süreçleri olmadan diğer Snowflake hesaplarıyla canlı verilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar ve veri pazar yeri entegrasyonu ile dış ortaklarla veri kümelerinin paylaşılmasına olanak tanır

Snowflake sınırlamaları

Yapılandırılmamış veriler için yerel destek yoktur

Snowflake fiyatlandırması

Standart, Enterprise, İş için Kritik: 2 $/kredi'den başlar; fiyat bölge ve platforma göre değişir

İsteğe bağlı depolama: Aylık 20 $/TB'den başlar; fiyat bölgeye göre değişir

Sanal Özel Snowflake: Özel fiyatlandırma

Snowflake puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Verimli Veri Yönetimi için Harika Snowflake Alternatifleri

9. Denodo Platform 9. 1 (Veri sanallaştırma ve birleşik erişim için en iyisi)

denodo aracılığıyla

Denodo Platform 9. 1, tek bir çerçeve içinde JSON, XML ve geleneksel ilişkisel veritabanları gibi çeşitli veri kümeleriyle çalışması gereken kuruluşlar için gerçek zamanlı bir veri sanallaştırma çözümü.

Platform, karmaşık ETL süreçlerine gerek kalmadan verilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olmak için anlamsal katman kullanır.

Denodo ayrıca veri maskeleme ve şifreleme gibi güçlü özelliklerle veri güvenliğini sağlar. Ayrıca, kullanıcı etkinliklerini izlemek ve hesap verebilirliği artırmak için günlük kaydı özelliklerine sahip kapsamlı denetim izleri içerir.

Denodo Platform 9. 1 en iyi özellikler

Birleştirilmiş veri erişimi , verileri çoğaltmanıza veya taşımanıza gerek kalmadan veritabanları, bulut depolama ve API'ler dahil olmak üzere çok çeşitli veri kaynaklarına bağlanmanıza yardımcı olur

NLP özelliklerine sahip AI destekli Denodo Assistant , doğal dil kullanarak verileri sorgulamanıza yardımcı olur ve akıllı öneriler sunar

Uygulama geliştirme için AI SDK ile entegrasyon, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin gen AI veri modellerine dahil edilmesini basitleştirirken Retrieval-Augmented Generation (RAG)'ı destekler

Denodo Platform 9. 1 sınırlamaları

Kaynak kapalı olduğunda işlemleri kaydetmek istemeniz durumunda işlem kuyruğu bulunmamaktadır

Denodo Platform 9. 1 fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Denodo puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

10. SAP Data Intelligence (Karmaşık veri düzenleme için en iyisi)

sAP Data Intelligence aracılığıyla

SAP Data Intelligence, SAP ekosistemlerini kullanan kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir veri yönetişim yazılımıdır ve çeşitli sistemler arasında veri düzenlemesi sağlar.

Anahtar güçlerinden biri, alım ve işleme işlemlerinden analitik ve yönetişime kadar tüm veri yaşam döngüsünü yönetme yeteneğidir.

İş akışlarını otomatikleştirebilir ve verilerin farklı sistemlerde verimli bir şekilde işlenmesini sağlayabilirsiniz. Platform ayrıca güvenlik ve uyumluluğa önem vererek veri soyu izleme gibi yönetişim özellikleri sunar.

SAP Data Intelligence'ın en iyi özellikleri

Pipeline modeling , SAP ve SAP dışı kaynak sistemleri birbirine bağlayarak verilerin gerçek zamanlı çıkarılması , dönüştürülmesi ve zenginleştirilmesini sağlar

Yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış veri varlıklarının otomatik keşfi ve kataloglama ile birlikte çok çeşitli veri kaynaklarına (akış platformları dahil) sorunsuz bağlantı

Tek bir arayüzde entegre ML ş Akışı yönetimi ile algoritma ve hiperparametre seçimini otomatikleştiren AutoML fonksiyonu

SAP Data Intelligence sınırlamaları

SAP dışı uygulamalarla entegrasyon zordur

SAP Data Intelligence fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

11. Microsoft Purview (Hibrit veri yönetimi için en iyisi)

microsoft Purview aracılığıyla

Microsoft Purview, proje veri yönetimi şablonlarını ve düzenlemelere tabi sektörler için uyumluluğu destekleyerek, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında ana verilerin yönetilmesine yardımcı olur.

Platform, veri keşfi, sınıflandırma ve politika uygulaması için birleşik bir platform sunarak işletmelere veri varlıklarında görünürlük sağlar.

Ayrıca, Azure Hizmetleri, Microsoft 365 ve Power BI dahil olmak üzere Microsoft ekosistemiyle entegrasyon, veri yönetimi girişimleri için uyumlu bir ortam oluşturur.

Microsoft Purview'un en iyi özellikleri

Birleştirilmiş veri yönetişim çerçevesi , çeşitli kaynaklardan gelen meta verileri içeren bir veri kataloğu , yerel ve bulut ortamlarında otomatik veri keşfi ve veri soy görünümü içerir

ML algoritmaları, özel hassasiyet etiketleri ve DLP fonksiyonları ile entegrasyonlar kullanılarak otomatik veri sınıflandırma, yetkisiz erişimi önler

eDiscovery yetenekleri arama yapılabilir içerik için gelişmiş indeksleme, Microsoft Teams'ten gelen mesajları düzenlemek için konuşma konu başlıkları ve önceki kodlama kararlarına dayalı öngörücü kodlama gibi

Microsoft Purview sınırlamaları

API, Microsoft dışındaki API kaynaklarıyla daha iyi bağlantı için iyileştirilebilir

Microsoft Purview fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Purview derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (20 yorum)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (Veri kataloglama ve soy izleme için en iyisi)

collibra Veri Zekası Bulutu aracılığıyla

Collibra Data Intelligence Cloud, veri gizliliği ve soy yönetimi üzerine odaklanır ve karmaşık veri kümelerini yöneten işletmeler için idealdir.

Platform, verilerin tam görünümünü oluşturmayı kolaylaştırarak, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı, anlamanızı ve güvenmenizi sağlar. Ayrıca, takımların daha etkili bir şekilde birlikte çalışabilmesi için yorum yapma ve paylaşma gibi işbirliği araçları da içerir.

Güncellenen İş Akışı Tasarımcısı, iş süreci otomasyonunu daha da geliştirerek veri yönetimini birleştirmeyi daha da kolaylaştırır.

Collibra Data Intelligence Cloud'un en iyi özellikleri

Veri kataloglama veri kümelerine kolay erişim, meta verileri otomatik olarak yakalama ve sahiplik ve kullanımla ilgili bağlam bilgileriyle kataloğu zenginleştirme için sezgisel bir arayüzde

Uçtan uca soy görselleştirme kaynaktan hedefe kadar verileri izleyerek, geçirdiği dönüşümleri ve süreçleri etki analizi ile birlikte gösterir

Gelişmiş analitik için Power BI ve Tableau gibi araçların yanı sıra güvenilir veri kümeleriyle AI modellerinin entegrasyonu ve seçilmiş veri kümeleri için veri pazarına erişim

Collibra Data Intelligence Cloud sınırlamaları

Tüm kuruluş genelinde dağıtım yapmak zor olabilir

Collibra Veri Zekası Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Collibra Data Intelligence Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

13. Veritone Data Refinery (AI odaklı yapılandırılmamış veri analizi için en iyisi)

veritone Data Refinery aracılığıyla

Veritone Data Refinery, video, ses ve metin gibi büyük hacimli ham, yapılandırılmamış verileri, LMM ve LLM gibi gelişmiş AI modellerinin eğitimi için ideal olan yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Etki alanı özel meta veri etiketleri uygulayarak, platform aranabilirliği artırır ve ek bağlam sağlar, böylece kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun veri kümelerini bulup kullanmasını kolaylaştırır.

Veritone Data Refinery'nin en iyi özellikleri

Veri silolarının tek bir eyleme geçirilebilir depoya birleştirilmesi , GDPR ve SOC2 standartlarına uyumluluk ve fikri mülkiyet optimizasyonu

Gelişmiş para kazanma fırsatları gelişmiş veri kümelerinin üçüncü taraf veri lisanslaması, özel AI çözümleri ve çeşitli sektörlerde 20'den fazla uygulamadan oluşan bir paket kullanarak

aiWARE™ platformu ile entegrasyon, farklı uygulamalarda gerçek zamanlı analitik ile AI çözümlerinin dağıtımına yardımcı olan kapsamlı bir AI ekosistemi sağlar

Veritone Data Refinery sınırlamaları

Yeni bir platform olması nedeniyle, başarısı kurumsal kullanıcıların onu ne kadar hızlı benimsediğine bağlıdır

Veritone Data Refinery fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

14. Microsoft Azure AI Foundry (Veri boru hatlarında AI modeli entegrasyonu için en iyisi)

microsoft Azure AI Foundry aracılığıyla

Microsoft Azure AI Foundry, AI modellerinin tam olarak yönetilen bir veri boru hattına entegrasyonunu basitleştirmeye yardımcı olur ve AI'yı etkili bir şekilde kullanmak isteyen kuruluşlar için mükemmeldir.

Platform, veri bilimcileri, geliştiriciler ve BT uzmanları arasında işbirliği oluşturarak AI uygulama geliştirmenin tüm yaşam döngüsünü destekler.

Ayrıca, AI çözümlerinde önyargı ve adaletsizlikle ilgili riskleri azaltmak için etik kuralları da içerir ve model çıktılarının doğruluğunu değerlendiren güvenlik filtreleri de bulunur.

Microsoft Azure AI Foundry'nin en iyi özellikleri

Azure hizmetlerini, önceden oluşturulmuş uygulama şablonlarını ve işbirliği özelliklerini birleştiren entegre bir araç zinciri ile birleştirilmiş geliştirme ortamı

Gelişmiş model yönetimi önceden eğitilmiş modelleri keşfetmek için model kataloğu özelliği, değerlendirme araçları ve sürüm kontrolü ile birlikte

Azure Hizmetlerine bağlantı Azure OpenAI, Azure Machine Learning ve Azure Data Factory gibi, veri ardışık düzenlerini AI iş akışlarına entegre eder

Microsoft Azure AI Foundry sınırlamaları

Güvenlik değerlendirmeleri şu anda eklentilere veya genişletilebilirliğe izin vermemektedir

Microsoft Azure AI Foundry fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

15. Tableau (Sezgisel veri görselleştirme ve self servis BI için en iyisi)

tableau aracılığıyla

Tableau, self servis analitik için en iyi veri görselleştirme araçlarından biridir ve hızlı, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Platform, kodlama gerektirmeyen self servis iş zekası (BI) ile yardımcı olur; alanları tuval üzerine sürükleyip bırakarak karmaşık görselleştirmeleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Tableau Server ve Tableau Cloud entegrasyonları ile gösterge panelleri güvenli bir şekilde yayınlanabilir ve kuruluş genelindeki takım üyelerine tutarlı veri erişimi sağlanabilir.

Ayrıca, yorum ve açıklama gibi özellikler, takımların görselleştirmeler hakkında doğrudan geri bildirim sağlamasına yardımcı olurken, mobil uygulama gösterge panellerine erişilebilir olmasını sağlar.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Etkileşimli görselleştirmeler filtreleme ve belirli veri noktalarına derinlemesine inceleme gibi özellikler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri kapsamlı bir veri görünümü için

Bulut hizmetlerini, veritabanlarını, elektronik tabloları ve büyük veri platformlarını destekleyen kapsamlı veri bağlantısı ve canlı veri kaynaklarına gerçek zamanlı erişim

Tahmin ve trend analizi için tahmin analitiği, coğrafi analiz ve görselleştirmeler içinde regresyon veya kümeleme gibi istatistiksel fonksiyonlar dahil olmak üzere gelişmiş analitik özellikler

Tableau sınırlamaları

Tableau Server veya Tableau Online dışındaki sınırlı işbirliği seçenekleri

Tableau fiyatlandırması

Tableau Creator: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla

Tableau+: Özel fiyatlandırma

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

16. Qlik Sense (İlişkisel veri keşfi ve gelişmiş analitik için en iyisi)

qlik Sense aracılığıyla

Qlik Sense, geleneksel sorgu tabanlı araçların sınırlamaları olmadan verilerde gezinmek isteyen işletmeler için ideal olan ilişkisel veri keşfi ve analizi sunar.

Bu, hiçbir verinin gözden kaçmamasını ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için analizdeki tüm değerlerin korunmasını sağlar.

Platform, çeşitli rollerdeki kullanıcılara self servis yetenekleri sunarak değerli içgörülere erişimi demokratikleştirir.

Ayrıca, R ve Python ile gelişmiş entegrasyonu, ML modellerinin ve tahmine dayalı analitiğin doğrudan Qlik içinde kullanılmasını sağlarken, AI destekli içgörüler karar verme sürecine daha da yardımcı olur.

Qlik Sense'in en iyi özellikleri

İlgili verileri öne çıkarırken ilgisiz bilgileri grileştiren dinamik veri ilişkileri ve keşifsel analiz

Etkileşimli gösterge panelleri ve görselleştirmeler sürükle ve bırak arayüzü, gerçek zamanlı veri güncellemeleri ve hikaye anlatımı özellikleri

Çeşitli veritabanları, bulut hizmetleri ve büyük veri platformları için geniş destek ile sorunsuz veri bağlantısı, veri birleştirme ve otomatik veri hazırlama ile geliştirilmiştir

Qlik Sense sınırlamaları

Verilerin manuel olarak yeniden yüklenmesi veya yenilenmesi gerekir

Qlik Sense fiyatlandırması

Müşteri tarafından yönetilen hizmetler: Özel fiyatlandırma

Qlik Cloud Analytics: Standart: 20 kullanıcı için 25 GB ile aylık 825 $'dan başlayan fiyatlarla Premium: 20 kullanıcı için 50 GB ile aylık 2500 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Özel fiyatlandırma

Standart: 20 kullanıcı için 25 GB ile aylık 825 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: 20 kullanıcı için 50 GB ile aylık 2500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Standart: 20 kullanıcı için 25 GB ile aylık 825 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: 20 kullanıcı için 50 GB ile aylık 2500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Qlik Sense puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

17. Alteryx (Veri hazırlama ve gelişmiş analitiği otomatikleştirmek için en iyisi)

alteryx aracılığıyla

Alteryx, veri hazırlama ve gelişmiş analitiği otomatikleştirmek için tasarlanmıştır ve kuruluşların birden çok kaynaktan gelen verileri verimli bir şekilde hazırlamasına, birleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olur.

Platform, veri analistlerinden iş yöneticilerine kadar tüm kullanıcıların kapsamlı programlama uzmanlığı olmadan iş akışlarını ve içgörüleri basitleştirmesine yardımcı olur.

Ayrıca, Tableau ve Power BI gibi popüler görselleştirme araçlarıyla entegrasyon, içgörüleri doğrudan gösterge panellerine yayınlayarak daha geniş bir organizasyonel paylaşım sağlar.

Alteryx'in en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen görsel arayüz , kapsamlı veri temizleme araçları ve tekrarlayan görevler için iş akışı otomasyonu ile otomatik veri hazırlama

Regresyon ve sınıflandırma tekniklerini kullanan tahminsel modelleme için gelişmiş analitik araçları, uzamsal analitik ve R ve Python ile entegrasyon ile genişletilmiş işlevsellik

Birleştirme, birleştirme veya çeşitli kaynaklardan veri kümelerini ekleme için birleşik veri hazırlama ve benzer özniteliklere dayalı bulanık eşleştirme ve birleştirme araçları

Alteryx sınırlamaları

Güçlü gerçek zamanlı çoklu kullanıcı işbirliği özellikleri yoktur

Alteryx fiyatlandırması

Designer Cloud Professional: Kullanıcı başına yıllık 4950 $ Enterprise: Özel fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına yıllık 4950 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Designer Desktop: Özel fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına yıllık 4950 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Alteryx puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

18. KNIME (Veri bilimi boru hatları ve ML modelleri geliştirmek için en iyisi)

kNIME aracılığıyla

KNIME, veri bilimi boru hatları ve makine öğrenimi modelleri geliştirmek için kullanılan, sektörler arası veri yönetimi için son derece uygun bir açık kaynak platformdur.

Kullanıcı dostu bir görsel arayüz sunarak veri bilimcilerin ve analistlerin kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden karmaşık iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Platform, veri iş akışlarının izlenebilirliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlayarak analizlerin izlenmesini ve çoğaltılmasını kolaylaştırır.

Ayrıca KNIME, model eğitimi ve değerlendirmesini otomatikleştirmek için AutoML yetenekleri dahil olmak üzere gelişmiş ML desteği sağlar.

KNIME'nin en iyi özellikleri

Görsel ş Akışı tasarımı , tüm süreci net bir şekilde görebilmeniz için farklı veri işlemlerini temsil eden çeşitli düğümleri birbirine bağlar

Apache Spark gibi büyük veri çerçeveleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarıyla kapsamlı entegrasyon

KNIME Business Hub aracılığıyla sunulan üretim ve dağıtım özellikleri, süreçleri planlama, izleme ve otomasyon araçlarıyla iş akışlarınızı dönüştürmenize yardımcı olur

KNIME sınırlamaları

Basit Excel görevleri için kapsamlı yapılandırma gerektirir

KNIME fiyatlandırması

KNIME Community Hub Kişisel Plan: Ücretsiz Takım Planı: Aylık 99 $

Kişisel Plan: Ücretsiz

Takım Planı: Aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kişisel Plan: Ücretsiz

Takım Planı: Aylık 99 $

KNIME puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

19. Looker by Google (Sınırsız veri keşfi ve bulut BI için en iyisi)

looker by Google aracılığıyla

Looker by Google, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bulut tabanlı bir BI platformudur. 2019 yılında Google tarafından satın alınan bu platform, Google Cloud Platform ile entegre olarak veri analizi ve raporlama için merkezi ve etkileşimli bir hub sağlar.

Platformun sağlam özellikleri, her boyuttaki işletmenin ihtiyaçlarını karşılar ve verilerin tam potansiyelinden yararlanmalarına yardımcı olur.

Looker by Google'ın en iyi özellikleri

Looker'ın benzersiz modelleme dili LookML ile gelişmiş veri modelleme, veriler arasındaki ilişkileri tanımlamaya ve özel metrikler oluşturmaya yardımcı olur

Google Bulut Hizmetleri ile entegrasyon ölçeklenebilirlik, güvenlik özellikleri ve veri haritalama ve özel yapılandırmalar için Google'ın AI ve ML araçlarına erişim sunar

Google BigQuery ile gerçek zamanlı analitik için yerel bağlantı, veri ambarınızda doğrudan gerçek zamanlı analitik gerçekleştirmenize yardımcı olur

Google'ın Looker sınırlamaları

LookML'ye güvenmek, self servis müşteri raporlama araçları için darboğazlar yaratabilir

Looker by Google fiyatlandırması

Platform Sürümü: Özel fiyatlandırma

Kullanıcı Lisansı: Özel fiyatlandırma

Looker by Google puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

20. Polymer (Ham verileri eyleme geçirilebilir gösterge panellerine dönüştürmek için en iyisi)

polymer aracılığıyla

Polymer, e-ticaret, pazarlama ve kurumsal dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işletmeler için tasarlanmış bir gerçek zamanlı veri görselleştirme platformudur.

Çeşitli veri kaynaklarını proje yönetimi analitiği ile entegre etmeye yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkes, zorlu bir öğrenme süreci olmadan verileri keşfedebilir, raporlar oluşturabilir ve görselleştirmeler oluşturabilir.

Platform ayrıca, riskli veri paylaşım faaliyetleri için uyarılar verirken, maruz kalan verileri tanımlama ve düzeltme dahil olmak üzere güvenliği özelleştirmenize yardımcı olan dinamik bir politika motoru özelliğine sahiptir.

Polymer'in en iyi özellikleri

AI destekli gösterge paneli oluşturma , içgörülü gösterge panellerini otomatik olarak oluşturarak verileri hızlı bir şekilde görselleştirmenize ve geçmiş ve gerçek zamanlı verilere dayalı sonuçları tahmin etmenize olanak tanır

Google Analytics, Shopify ve Facebook Ads gibi popüler veri kaynaklarıyla entegrasyon, birden fazla platformdan veri toplamanıza ve senkronize etmenize yardımcı olur

SaaS platformlarında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) ve korunan sağlık bilgileri (PHI) gibi hassas verileri koruyan güçlü güvenlik özellikleri

Polimer sınırlamaları

Temel veri bağlayıcıları eksik

Polimer fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 100 ABD doları

Takımlar: 3 kullanıcı için aylık 250 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

21. ASK BOSCO® (Konuşma ve ses destekli analitik için en iyisi)

ASK BOSCO®, pazarlamacılar ve ajanslar için konuşma ve ses destekli raporlamayı geliştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş makine öğrenimi yetenekleri sunan yapay zeka destekli bir analiz platformudur.

Platformun tahmine dayalı analitik yetenekleri gelecekteki performansı tahmin etmeye ve medya harcamalarını tahsis etmeye yardımcı olarak, işletmelerin pazarlama bütçeleri hakkında veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

ASK BOSCO®'nun en iyi özellikleri

AI raporlama paketi, rapor oluşturmayı otomatikleştirerek, algoritmik modellemeye dayalı olarak verilerle ilgili sorular sormanıza ve içgörüler, trendler ve öneriler almanıza yardımcı olur

Dönüşüm izleme, piksel tabanlı izleme ve sunucudan sunucuya entegrasyon gibi özellikler, ayrıntılı performans izleme konusunda yardımcı olur

Kitle segmentasyonu ve trafik analizi, davranış veya tercihlere göre belirli demografik grupları hedeflemenize ve trafik kaynaklarını değerlendirerek kanallar genelinde performansı ölçmenize yardımcı olur

ASK BOSCO® sınırlamaları

Verileri her zaman doğru şekilde almıyor

ASK BOSCO® fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ASK BOSCO® derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Bu araçlar size yardımcı olabilir:

22. DataRobot (AI model geliştirmeyi otomatikleştirmek için en iyisi)

dataRobot aracılığıyla

DataRobot, tahmin modellerinin geliştirilmesini ve dağıtımını basitleştiren otomatik bir ML platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, modelleri REST API'leri aracılığıyla mevcut sistemlere entegre etmenize yardımcı olur.

Platform, toplu ve gerçek zamanlı tahminleri destekleyerek çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılama esnekliği sağlar. Bu, veri bilimi konusunda kapsamlı uzmanlık gerektirmeden AI'dan yararlanmak isteyen kuruluşlar için özellikle yararlıdır.

DataRobot'un en iyi özellikleri

Bir veri seti yüklendiğinde yüzlerce algoritmayı paralel olarak değerlendiren otomatik model seçimi ve eğitimi

Gelişmiş özellik mühendisliği , model performansını artırmak için mevcut verilerden yeni özellikler oluşturur

Tahmin doğruluğu ve veri sapması gibi izleme metrikleri aracılığıyla sürekli optimizasyon, modellerin değişen koşullara uyum sağlamasını ve dinamik ortamlarda güvenilirliğini korumasını sağlar

DataRobot sınırlamaları

ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme) özellikleri yoktur

DataRobot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DataRobot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

23. H2O. ai (Açık kaynaklı AI çerçeveleri ve ölçeklenebilir ML için en iyisi)

H2O. ai, kişiselleştirme ve risk değerlendirmesi için hızlı ve açıklanabilir yapay zeka gerektiren sektörler için yararlı olan, yapay zeka ve makine öğrenimi modeli geliştirme için tasarlanmış açık kaynaklı bir platformdur

Python ve R gibi popüler programlama dilleriyle entegre olur ve Flow adlı kullanıcı dostu bir web GUI özelliğine sahiptir, bu da onu tüm beceri düzeylerindeki veri bilimcileri ve geliştiriciler için erişilebilir kılar.

H2O Wave , etkileşimli AI uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olarak platformu daha da geliştirir ve modellerin gerçek zamanlı olarak oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirir.

H2O. ai'nin en iyi özellikleri

Algoritma seçimini, hiperparametre ayarlamasını ve model değerlendirmesini otomatikleştiren ve en iyi modeli hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak bir liderlik tablosu oluşturan gelişmiş AutoML fonksiyonelliği

Hadoop ve Spark gibi dağıtılmış bilgi işlem ortamlarını destekleme esnekliği, kurumsal düzeydeki uygulamalar için doğrusal olarak ölçeklenebilen bellek içi mimari ile

Gradient boosting makineleri, genelleştirilmiş doğrusal modeller ve derin öğrenme çerçeveleri dahil olmak üzere çok çeşitli ML algoritmaları için kapsamlı algoritma desteği

H2O. ai sınırlamaları

Büyük veri kümelerinin ölçeklendirilmesi, operasyonel karmaşıklıklar getirir

H2O. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

H2O. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

24. Akkio (kodsuz AI tahminleri ve gerçek zamanlı analitik için en iyisi)

akkio aracılığıyla

Akkio, her boyuttaki işletme için makine öğrenimi ve tahmine dayalı analitik erişimini demokratikleştirmek üzere tasarlanmış kodsuz bir yapay zeka platformudur.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ile model oluşturma sürecini basitleştirerek veri kümelerini kolayca yüklemenize ve tahminler oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, Akkio, model doğruluğunu zaman içinde korumak için sürekli izleme ve otomatik yeniden eğitim özellikleri içerir.

Akkio'nun en iyi özellikleri

AutoML teknolojisi ML iş akışını otomatikleştirerek, özel ihtiyaçlarınıza uygun doğru modelleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur

Esnek dağıtım seçenekleri, API'ler veya CRM ve e-ticaret platformları gibi popüler iş uygulamalarıyla doğrudan entegrasyon yoluyla AI modellerini mevcut sistemlere entegre etmenize yardımcı olur

Chat Data Prep aracı , veri hazırlama görevlerini otomatikleştirmek için genel AI kullanır ve verilerinizle konuşma şeklinde etkileşim kurmanıza yardımcı olan sezgisel bir sohbet arayüzü gibi çalışır

Akkio sınırlamaları

Her konuşma oturumunda yeniden başlatma gereksinimini ortadan kaldırarak eğitimi saklama yeteneği gerekir

Akkio fiyatlandırması

Kullanıcı düzeyinde planlar Görünüm: Ücretsiz Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $ Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99

Görünüm: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Kuruluş genelinde planlar Ek paket: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ek paket: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Görünüm: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Ek paket: Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

25. MonkeyLearn (NLP kullanarak metin analizi için en iyisi)

monkeyLearn aracılığıyla

MonkeyLearn, NLP aracılığıyla metin analizinde uzmanlaşmıştır ve işletmelerin müşteri yorumları, sosyal medya gönderileri ve e-postalar gibi yapılandırılmamış metin verilerinden değerli içgörüler elde etmesine yardımcı olur.

Platformun sezgisel grafik kullanıcı arayüzü, model oluşturma sürecini basitleştirir, öğreticiler ve kullanıcıların platformda kolayca gezinebilmesini sağlayan basit bir tasarım sunar.

MonkeyLearn'in en iyi özellikleri

Gelişmiş duygu analizi metinlerde ifade edilen müşteri duygularını ve görüşlerini ölçerek ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkındaki kamuoyu duyarlılığını anlamanıza yardımcı olur

Özel model eğitimi , benzersiz veri kümelerinizi kullanarak ilgili modeller oluşturmanıza yardımcı olurken, anahtar kelime çıkarma ve konu sınıflandırma gibi görevler için önceden eğitilmiş modeller hızlı ve verimli bir başlangıç sağlar

Google E-Tablolar, Excel ve Zapier gibi araçlarla entegrasyon, metin analizini mevcut iş akışlarına dahil etmeyi basitleştirir

MonkeyLearn sınırlamaları

Abonelik planına göre sorgu sayısını kısıtlar

MonkeyLearn fiyatlandırması

Özellik başına aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

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Veri yönetimi araçları, takımların platformlar arasında gidip gelmesine, analitik veya otomasyona odaklanmasına, ancak genellikle anahtar entegrasyonları veya işbirliğini gözden kaçırmasına neden olabilir. 🤷

ClickUp, AI destekli otomasyonu ve takım çalışmasını tek bir yerde birleştirerek oyunun kurallarını değiştiriyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, veri işleme ve raporlamayı basitleştirir, takımları tek bir çalışma alanında bir araya getirerek verileri izlemelerini, analiz etmelerini ve bunlara göre hareket etmelerini sağlar!

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