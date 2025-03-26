2025'te Denemeniz Gereken En İyi 10 Granola AI Alternatifi

Granola AI, kullanıcıların yazdığı notları AI tarafından oluşturulan transkripsiyonlarla birleştirerek toplantı verimliliğini artırmak için tasarlanmış AI destekli bir not defteridir. Kişiye özel özetler oluşturur, bağlam sağlar ve müdahaleci botları önleyerek gizliliğe odaklanır.

Güçlü yönlerine rağmen, Granola AI'nın bazı sınırlamaları vardır. Bazı kullanıcılar hoparlör tanıma, video kaydetme özelliğinin olmaması ve sınırlı platform desteği (şu anda yalnızca Mac) ile ilgili sorunlar bildirmiştir. Diğerleri ise yeni özelliklerin öğrenme eğrisinin dik olduğunu ve mobil uygulamaların olmaması nedeniyle hareket halindeyken kullanmanın kısıtlı olduğunu belirtmiştir.

Siz de benzer sorunlarla karşılaşıyorsanız ve Granola'dan geçiş yapmak istiyorsanız, biz sizin için ön hazırlıkları yaptık. Bu kılavuzda, toplantılarınızı daha verimli hale getirmek için en iyi 10 Granola AI alternatifini ele alacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte 2025'in en iyi 10 Granola AI alternatifine hızlı bir genel bakış: : Not alma ve hepsi bir arada toplantılar için en iyisi ClickUp: Not alma ve hepsi bir arada toplantılar için en iyisi Fireflies. ai: Güvenli toplantı transkripsiyonu için en iyisi Fathom: Otomatik toplantı içgörüleri ve CRM entegrasyonu için en iyisi Otter. ai: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve çoklu toplantı analizi için en iyisi MeetGeek. ai: Toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarmak için en iyisi Avoma: Satış zekası ve konuşma analizi için en iyisi tl;dv: Toplantı notlarını birden çok dile çevirmek için en iyisi Wudpecker: Sınırsız gerçek zamanlı toplantı yardımı için en iyisi Chorus. ai: Müşteri etkileşimlerini analiz etmek için en iyisi Krisp: AI gürültü engelleme ve canlı transkripsiyon için en iyisi

Granola AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Granola AI alternatiflerini ararken, verimliliğinizi gerçekten artıran ve iş akışınıza uyan özelliklere odaklanmak önemlidir. Not alma uygulamaları için dikkat etmeniz gerekenler:

📌 Kullanım kolaylığı: Başlangıçtan itibaren sezgisel bir uygulama arayın. Notları kaydetmek için temiz bir arayüz ve basit gezinme, büyük fark yaratabilir

📌 Cihazlar arasında güvenilir senkronizasyon: Notlarınıza her yerden erişebilmelisiniz — telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet. Uygulamanın veri kaybı veya gecikme olmadan sorunsuz bir şekilde senkronize olduğundan emin olun

📌 Güçlü arama ve düzenleme: İyi bir AI not alma uygulaması, notları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmalıdır. Akıllı etiketleme, filtreli gelişmiş arama ve her şeyi düzenli tutan klasör sistemleri arayın

📌 Gizlilik ve güvenlik: Verilerinizi güvende tutmak için güçlü şifreleme ve net gizlilik politikalarına sahip bir uygulama seçin

📌 Özelleştirme seçenekleri: Herkes farklı şekilde çalışır ve farklı işbirliği ve iletişim araçları kullanır. En iyi Granola AI alternatifi, şablonları veya iş akışlarını kişisel gereksinimlerinize göre özelleştirmenize olanak sağlamalıdır

En İyi 10 Granola AI Alternatifi

Granola AI Notetaker'ın sınırlamalarıyla yetinmenize gerek yok; işte bazı Granola AI alternatifleri:

1. ClickUp (Not alma ve hepsi bir arada toplantı için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain kombinasyonu ile aranabilir transkriptler elde edin

Toplantılar, notlar ve görevler için farklı uygulamalar arasında geçiş mi yapıyorsunuz? Bu, verimsizlik, verimlilik kaybı ve dağınık bilgilere neden olur.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, not alma, görev yönetimi ve takım işbirliğini bir araya getirir ve tümü AI ile desteklenir.

ClickUp'ın AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker, tartışmaları kolayca yakalayan, özetleyen ve düzenleyen kişisel AI destekli toplantı asistanınız görevi görür. Toplantı tutanaklarını kaydeder , anahtar bilgileri çıkarır ve eyleme geçirilebilir yapılacaklar listeleri oluşturur.

En iyi yanı, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır, bu da onu mükemmel bir toplantı arkadaşı yapar.

ClickUp'ın AI Notetaker ile transkript oluşturmayı, özetleri ve eylem öğelerini otomatikleştirin

ClickUp Belgeleri

Dahası var! Toplantının tam kaydını ve transkriptini alırsınız, böylece ayrıntılı bağlam için aramayı istediğiniz zaman tekrar dinleyebilirsiniz! Tüm kayıtlar ve notlar, gerektiğinde etiketleyebileceğiniz, biçimlendirebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz gizli ClickUp Belgeleri'nde düzgün bir şekilde saklanır.

ClickUp Belgeleri ile şunları yapabilirsiniz:

Daha iyi okunabilirlik için notları biçimlendirin

Notları görevlere bağlamak için çift yönlü bağlantı kullanın

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Toplantı kayıtlarını, notları ve özetleri ClickUp Belgelerinde yönetin

ClickUp Brain

Bunu, not almayı başka bir seviyeye taşıyan AI asistanı ClickUp Brain ile birleştirin. Uzun toplantı transkriptlerini kısa eylem maddelerine özetleyebilir, toplantı notlarından görevler ve alt görevler oluşturabilir, daha iyi yapı ve netlik için notları yeniden biçimlendirebilir ve hatta toplantı notlarını çevirebilir.

Notlarınızı özetleyin, düzeltin ve ClickUp Brain ile her şeyi düzenli tutun

AI işbirliği ile birleştirilen bu gelişmiş özellikler, toplantı notlarınızı verimliliği artıran eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Toplantı şablonları

Not almak bir şeydir, bunları etkili bir şekilde yapılandırmak başka bir şeydir. ClickUp, toplantı gündemlerini yönetmenize, toplantı tutanaklarını kaydetmenize ve takipleri belgelendirmenize yardımcı olmak için ClickUp Toplantı Notları Şablonu dahil olmak üzere bir dizi şablon sunar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanarak gündemlerinizi, anahtar notlarınızı ve takip edilecekleri düzenli bir şekilde organize edin

ClickUp ile toplantılarınız, notlarınız ve düşünceleriniz her zaman düzenli ve erişilebilir kalır, böylece fikirleri eyleme dönüştürmek daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantılar düzenleyin, gündemler oluşturun, notlar alın ve eylem öğeleri atayın — hepsi ClickUp Meetings ile. Tartışılanları ve yapılacakları takip etmek için artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok

Önemli ayrıntıları kaçırmadan sohbet edin, görevleri tartışın, güncellemeleri paylaşın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Diğer uygulamalardaki dağınık mesajların aksine, ClickUp Sohbet her şeyi projelerinize bağlı tutar

Toplantı tartışmalarını son teslim tarihleri, atanan kişiler ve öncelikler ile gerçek görevlere dönüştürün. ClickUp Görevleri ile her eylem öğesi izlenir, böylece hiçbir şey unutulmaz

ClickUp Notepad ile iş akışınızı kesintiye uğratmadan önemli düşüncelerinizi, hatırlatıcılarınızı ve görevlerinizi not alın

ClickUp sınırlamaları

Geniş bir özellik aralığı nedeniyle öğrenme eğrisi diktir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saat süren işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. İlgili takımlar artık daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

ClickUp'a geçtikten sonra toplantılarda ne kadar zaman kazandığımızı görmek inanılmazdı. Etkinlik planlama ve güncellemeler için haftada üç saatimizi alan işler artık bir saatten biraz fazla sürüyor. Artık ilgili takımlar daha önemli pazarlama önceliklerine odaklanmak için daha fazla zamana sahip.

📖 Daha fazla bilgi: Cümle Not Alma Yöntemini Kullanma (Şablonlarla)

2. Fireflies. ai (Güvenli toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

via Fireflies

Fireflies. ai, konuşmaları yüksek hassasiyetle transkripsiyonlayıp özetlemenizi ve analiz etmenizi sağlayan popüler bir AI tabanlı toplantı asistanıdır. Zoom, Google Meet ve MS Teams gibi platformlardaki toplantıları yakalar ve tartışmaları yapılandırılmış, aranabilir bir bilgi tabanına dönüştürür.

Dahası var! Talep üzerine takip e-postaları, görevler ve özetler oluşturan ChatGPT destekli bir asistan elde edersiniz, bu da toplantı sonrası verimliliği artırır. Fireflies ayrıca uçtan uca şifreleme, SOC 2 Tip 2 sertifikası ve HIPAA/GDPR uyumluluğu ile kurumsal güvenlik standartlarını karşılar ve güvenli veri işleme sağlar. Ayrıca, 50'den fazla iş uygulamasıyla entegrasyonlar sayesinde, manuel çaba harcamadan toplantı iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Kütüphanenizdeki tüm transkriptleri ve ses kayıtlarını tarayan arama fonksiyonu ile toplantılardaki belirli anları bulun

Daha doğru transkripsiyonlar ve özetler için AI'nın sözlüğüne sektöre özgü terimler ekleyin

Toplantı notlarını, eylem öğelerini ve özetleri doğrudan Salesforce gibi CRM'lere aktarın, manuel veri girişini azaltın

Toplantıları %95'in üzerinde transkripsiyon doğruluğu ile 100'den fazla dilde transkripsiyonlayın

Fireflies. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, birden fazla toplantı için ayrıntılı AI içgörülerinin eksik olduğunu ve bunun kapsamlı analizi engellediğini bildiriyor

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir, video kaydetme ve depolama yoktur ve bazı kullanıcılar toplantılara katılan botları rahatsız edici bulmaktadır

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 18 $

İş: 29 $/ay

Enterprise: 39 $/ay

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Fireflies'in, kaydettiği ve transkripsiyonunu yaptığı toplantılarda aktif bir dinleyici ve katılımcı olmama olanak tanımasını seviyorum. Artık kalem ve defterime bağlı değilim. Ayrıca, bir toplantıyı kaçırırsam, özeti ve transkripti okuyarak neler olduğunu öğrenebiliyorum. Uygulaması ve toplantılarımıza entegrasyonu sorunsuzdu ve ofisimizdeki herkes haftada birkaç kez kullanıyor. '

Fireflies'ın, kaydettiği ve transkripsiyonunu yaptığı toplantılarda aktif bir dinleyici ve katılımcı olmama olanak tanımasını seviyorum. Artık kalem ve defterime bağlı değilim. Ayrıca, bir toplantıyı kaçırırsam, özeti ve transkripsiyonu okuyarak neler olduğunu öğrenebiliyorum. Uygulaması ve toplantılarımıza entegrasyonu sorunsuzdu ve ofisimizdeki herkes haftada birkaç kez kullanıyor. '

💡Pro İpucu: AI not alıcınızda özel anahtar kelimeler ve tetikleyiciler ayarlayarak önemli noktaları işaretleyin. Örneğin, son teslim tarihlerini sık sık izliyorsanız, AI'yı "son teslim tarihi", "son tarih" veya "gönderi tarihi" gibi ifadeleri vurgulamak için yapılandırın

3. Fathom (Otomatik toplantı içgörüleri ve CRM entegrasyonu için en iyisi)

via Fathom

Fathom, tüm takım toplantılarını ve keşif görüşmelerini tek bir yerde kaydeder ve transkripsiyonunu yapar. Bu, satış takımlarının görüşmeleri analiz etmesine ve en iyi satış mesajlarını belirlemesine veya hangi takım üyelerinin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu anlamasına olanak tanır.

Kesintisiz iş akışı otomasyonu sağlamak için doğrudan CRM'ler ve Google Dokümanlar, Notion ve Asana gibi dokümantasyon platformlarıyla entegre edebilirsiniz. Ayrıca, canlı transkripsiyon, çoklu dil desteği ve anlık toplantı indirme gibi özelliklerle Fathom, manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırarak toplantı sonrası analizleri daha hızlı ve daha kesin hale getirir.

En iyi özellikleri keşfedin

Aramalar sırasında doğru ve yapılandırılmış transkriptlere anında erişin

Anahtar noktalar, kararlar ve görevleri belirleyip kategorilere ayırarak manuel takip ihtiyacını azaltın

Satış ekibinden müşteri başarı ekibine kadar çağrı özetlerini kolayca paylaşın

Sınırlamaları anlayın

Oluşturulan toplantı özetleri bazen yanlış veya eksik olabilir ve bu da potansiyel yanlış anlamalara yol açabilir

Fathom yalnızca Zoom ile kullanılabilir

Fathom fiyatlandırması

Standart: 29 $/ay

Pro: 39 $/ay

Fathom puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (4500+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Toplantı sonrası eylem öğeleri çok değerlidir. "Ask Fathom" özelliği de harika. "Michael'ın benim çözümümü uygulamak istememesinin en önemli üç nedeni nedir?" gibi sorular sormak harika.

Toplantı sonrası eylem öğeleri çok değerlidir. "Ask Fathom" özelliği de harika. "Michael'ın benim çözümümü kabul etmemesinin en önemli üç nedeni nedir?" gibi sorular sormak harika.

📖 Daha Fazla Bilgi: AI Not Alma için En İyi Fathom AI Alternatifleri

🧠 Biliyor muydunuz? AI not alma pazarı hızla büyüyor! 2023 yılında 450 milyon dolar değerinde olan pazar, yıllık %18,7'lik etkileyici bir büyüme oranıyla 2033 yılına kadar 2,3 milyar doları aşacak.

4. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve çoklu toplantı analizi için en iyisi)

Otter. ai, güçlü bir yapay zeka destekli transkripsiyon platformu, konuşmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür. Sanal toplantılardan gelen sesleri işler, doğal dil işleme (NLP) uygulayarak transkriptleri yapılandırır ve önemli noktalar, yorumlar ve zaman damgaları ile canlı işbirliği sağlar.

Otter. ai'yi takvimlerle entegre edebilir, toplantı özetlerini otomatikleştirebilir ve AI sohbet robotunu kullanarak geçmiş transkriptleri sorgulayabilirsiniz. Otter. ai, çoklu toplantı analizi, özel kelime dağarcığı ve eşzamanlı kayıtları destekleyerek, karmaşık kullanıcı girdilerini işleyen takımlar için güçlü bir araçtır.

Otter. ai en iyi özellikler

Otter ile konuşulan içeriği anında yakalayın. ai'nin canlı transkripsiyon motoru

Aynı anda birden fazla toplantıdan içgörüler çıkarın. Anahtar kalıpları ve tartışmaları belirlemek için AI destekli sorgularla transkriptleri arayın

Train Otter. ai'yi alanına özgü jargonları, kısaltmaları ve şirket terminolojisini tanımak için eğitin

Otter'ın AI sohbet robotuna geçmiş toplantılardan anlık özetler, kararlar veya eylem öğeleri isteyin

Otter. ai sınırlamaları

CRM entegrasyonu için en az 10 koltuk gerektirir, bu da onu daha küçük takımlar için daha az uygun hale getirir

Yalnızca ses kaydeder, video kaydı yalnızca Enterprise planında mevcuttur

Öncelikle İngilizce'de gerçek zamanlı transkripsiyon desteği sunar, diğer diller için sınırlı destek mevcuttur

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay

İş: Aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290 yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, arama sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkript kaydedeceğini biliyorum.

Otter'ın en sevdiğim özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, arama sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyorum ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum çünkü Otter'ın not alacağını ve sesli transkript kaydedeceğini biliyorum.

5. MeetGeek. ai (Toplantı notlarından eylem öğelerini çıkarmak için en iyisi)

via MeetGeek

MeetGeek. ai, planlanan toplantılara otomatik olarak katılır, yüksek doğruluklu konuşma tanıma özelliği ile tartışmaları kaydeder ve yapılandırılmış özetler oluşturur. Anahtar bilgileri hızlı bir şekilde geri almak için gerçek zamanlı eylem öğesi algılama ve aranabilir transkriptler ile donatılmıştır.

30'dan fazla dilde transkriptleri çevirme ve Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlarla entegrasyon yeteneklerine sahiptir. Ayrıca, toplantı zekasını CRM'lere ve görev yönetim sistemlerine entegre ederek proje yöneticilerinin iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olabilir.

MeetGeek. ai en iyi özellikler

"Kaydet" düğmesine basmadan konuşmaları doğru ve zaman damgalı transkriptlere dönüştürün

AI destekli işleme, 30'dan fazla desteklenen dilde yüksek transkripsiyon kalitesi sağlar

Video dosyalarını manuel olarak taramadan tartışmanın herhangi bir bölümüne atlayın

MeetGeek. ai sınırlamaları

Toplantı kayıtları ve transkriptleri PDF olarak dışa aktarılamaz, bu da biçim esnekliğini kısıtlar

Klasör düzenlemesi (oynatma listesi) olmaması, kullanıcıların toplantıları kategorilere ayırıp gruplandıramaması ve içerik yönetimini zorlaştırması anlamına gelir

MeetGeek. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 19 $/ay

İş: Aylık 39 $

Enterprise: 59 $/ay

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

MeetGeek.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Not almam, notlar almam ve hatta kaçırdığım şeyleri bulmaya çalışmam gerekmemesi çok hoşuma gidiyor, çünkü toplantıda olmasam bile MeekGeek benim için o toplantıda olacak ve her şeyi ayrıntılı olarak özetleyecek! Kayıtta belirli bir konuyu tam olarak nerede bulabileceğinizi bildiğinizde daha da iyi oluyor. Çok iyi! Düzenli olmanızı ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlıyor!

Not almam, notlar almam ve hatta kaçırdıklarımı bulmaya çalışmam gerekmemesi çok hoşuma gidiyor, çünkü toplantıda olmasam bile MeekGeek benim için o toplantıda olacak ve her şeyi ayrıntılı olarak özetleyecek! Kayıtta belirli bir konuyu tam olarak nerede bulabileceğinizi bildiğinizde daha da iyi oluyor. Çok iyi! Sizi organize ve her zaman bir adım önde tutuyor!

💡Pro İpucu: Bazı AI araçları, özel komutlarla not almayı yönlendirmenize olanak tanır. Daha odaklı içgörüler elde etmek için son tarihler için hatırlatıcılar ayarlayın, kararları işaretleyin veya konuya göre özetler isteyin.

6. Avoma (Satış zekası ve konuşma analizi için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, satış konuşmalarınızı verimli bir şekilde işleyip analiz edebilen "A Very Organized Meeting Assistant" (Çok Organize Toplantı Asistanı) anlamına gelir. Gerçek zamanlı tahmin ve anlaşma yönetimi için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir gelir istihbarat platformudur. Makine öğreniminden yararlanarak Avoma, anlaşma sağlık puanları atar, boru hattındaki değişiklikleri izler ve CRM güncellemelerini otomatikleştirir.

Avoma ayrıca satış metodolojilerini izler ve konuşma verilerine dayalı olarak gelir sonuçlarını tahmin eder. AI destekli yardımcı pilotuyla satış takımlarınız, manuel müdahaleye gerek kalmadan tahminlerde bulunma ihtiyacını ortadan kaldırabilir, anlaşma risklerini azaltabilir ve tahmin doğruluğunu artırabilir.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Satış görüşmelerinde, e-postalarda ve toplantılarda kalıpları tespit ederek anlaşmaların durumunu değerlendirin

Her satış etkileşimini gerçek zamanlı olarak yakalayın ve kaydedin

Toplantı notları, anahtar kararlar ve eylem öğeleriyle CRM kayıtlarını güncelleyerek takımların en son verilerle çalışmasını sağlar

Avoma sınırlamaları

Belirli arama parçacıklarına erişme süreci zahmetlidir ve doğrudan indirme seçeneği olmadan çalma listelerinde manuel arama yapılmasını gerektirir

AI not alma aracı bazen toplantılara katılmakta gecikir ve konuşmacıları yanlış tanımlayabilir, bu da transkripsiyonların doğruluğunu etkileyebilir

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı: Aylık 29 $

Konuşma Zekası: 69 $/ay

Gelir Zekası: 99 $/ay

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Kullanımı çok kolaydır. Zoom ve diğer video görüşme sistemleriyle ayarlamak çok kolaydır. Konuşmayı kaydetmekle kalmaz, özetler ve transkripti okumanıza da olanak tanır. Haftada en az 3 kez kullanıyorum. Hayat kurtarıcı!

Kullanımı çok kolaydır. Zoom ve diğer video görüşme sistemleriyle ayarlamak çok kolaydır. Konuşmayı kaydetmekle kalmaz, özetler ve transkripti okumanıza da olanak tanır. Haftada en az 3 kez kullanıyorum. Hayat kurtarıcı!

7. tl;dv (Toplantı notlarını birden çok dile çevirmek için en iyisi)

tl;dv, sadece transkriptlerden daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir not alma aracıdır. Toplantılardan anahtar bilgileri kaydeder, transkribe eder ve çıkarır, CRM'ler, bilet sistemleri ve 5.000'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

tl;dv, Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams'de toplantı kaydını destekler. Ayrıca, CRM alanlarını otomatik olarak günceller ve eylem öğelerini Jira ve Slack gibi araçlara aktarır. KOBİ satış ekipleri için ideal olan tl;dv, çok dilli destek, güvenlik özellikleri ve koçluk araçlarıyla ürün, mühendislik ve müşteri başarı takımlarına da hizmet verir.

tl;dv en iyi özellikler

Konuşmacıları otomatik olarak algılayın, tartışmaları özetleyin ve hızlı başvuru için içgörüleri kategorilere ayırın

Çağrı bilgilerini Salesforce ve HubSpot gibi CRM alanlarına doğrudan senkronize ederek manuel veri girişini ortadan kaldırın ve kayıtları güncel tutun

Toplantılardaki anahtar anları zaman damgalarıyla işaretleyin ve takım üyelerini etiketleyin, doğrudan oynatma bağlantıları ile anında e-posta yoluyla bildirin

Gelen kutunuza doğrudan gönderilen planlanmış raporlarla birden fazla toplantıdan elde edilen bilgileri aynı anda derleyin

tl;dv sınırlamaları

Mobil uygulama masaüstü sürümünden daha az sezgiseldir, bu da hareket halindeyken kullanımı zorlaştırır

Gerçek zamanlı transkripsiyon mevcut değildir, bu da toplantı içeriğine anında erişimi sınırlar

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 29 $/ay

İş: 98 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (330+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

tl;dv hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

tl;dv, Fransızca konuşmaları kaydetmek için kullandığım en iyi araçtır. Hızlı konuşma ve kötü ses kalitesinde bile tartışmayı doğru bir şekilde yakalayarak mükemmel sonuçlar verir. Zaman damgalı özetler aracılığıyla anahtar noktaları gözden geçirmek için harikadır, ilgili bilgileri paylaşmak için özelleştirilebilir şablonlar sunar ve kullanımı kolay bir arayüze ve yararlı öğreticilere sahiptir. Ayrıca, kayıtları projeye göre düzenleme seçeneği her şeyi düzenli tutar.

tl;dv, Fransızca konuşmaları kaydetmek için kullandığım en iyi araçtır. Hızlı konuşmalarda ve kötü ses kalitesinde bile tartışmayı doğru bir şekilde yakalayarak mükemmel sonuçlar verir. Zaman damgalı özetler aracılığıyla anahtar noktaları gözden geçirmek için harikadır, ilgili bilgileri paylaşmak için özelleştirilebilir şablonlar sunar ve kullanışlı öğreticilerle birlikte kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Ayrıca, kayıtları projeye göre düzenleme seçeneği her şeyi düzenli tutar.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri ile verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve akıcı iş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

8. Wudpecker (Sınırsız gerçek zamanlı toplantı yardımı için en iyisi)

Wudpecker, gelişmiş doğal dil işleme ve GPT-3 teknolojisini kullanarak toplantı bilgilerini ve eylem öğelerini çıkararak takip e-postaları taslakları oluşturan bir AI toplantı asistanıdır.

Öne çıkan özelliklerinden biri, toplantı sırasında soru sormanıza ve gerçek zamanlı, bağlamı dikkate alan yanıtlar almanıza olanak tanıyan AI destekli sorgu sistemidir. Ayrıca, Wudpecker'ın botlara bağlı olmadan hem sanal hem de yüz yüze tartışmalar için çalışan çapraz platform kaydı da bulunmaktadır.

Wudpecker'ın en iyi özellikleri

Manuel inceleme yapmadan toplantılardan anahtar içgörüler, eylem öğeleri ve kararlar çıkarın

Toplantılar sırasında gerçek zamanlı sorular sorun ve bağlamı dikkate alan anlık yanıtlar alın

Cihazlar arasında depolama veya zaman kısıtlaması olmadan sınırsız toplantı kaydedin

Slack, Notion, HubSpot ve daha fazlasıyla entegre ederek notlarınızı ihtiyacınız olan yerde saklayın

Wudpecker sınırlamaları

Transkriptler genellikle yazım hataları, yanlış atıflar ve hatalar içerir ve paylaşımdan önce manuel olarak gözden geçirilmesi gerekir

Not alan kişiyi belirli tekrarlanan toplantılardan hariç tutma seçeneği yoktur, her seferinde manuel müdahale gerekir

Wudpecker fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 19 $

Pro: 32 $/ay

Wudpecker puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

9. Chorus. ai (Müşteri etkileşimlerini analiz etmek için en iyisi)

Zoom Marketplace aracılığıyla

ZoomInfo tarafından sunulan Chorus.ai, müşteri etkileşimlerini analiz ederek işletmelerin satış performansını artırmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Konuşmaları gerçek zamanlı olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve inceler. Sonuç? Satış fırsatları ve gelirde artış.

Platform, planlanmamış olanlar da dahil olmak üzere çevrimiçi toplantılara katılır ve hem ses hem de ekran paylaşımlarını yakalar. AI kullanarak fiyatlandırma veya itirazlar gibi anahtar tartışma noktalarını belirler ve Salesforce ve Zoom gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak satış takımlarına eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Chorus. ai en iyi özellikler

Toplantılardan hemen sonra kesin çağrı transkriptlerine erişerek CRM'leri güncellemeyi veya takip e-postaları göndermeyi kolaylaştırın

Konuşmalar sırasında riskleri, fırsatları ve bir sonraki adımlar veya itirazlar gibi kritik konuları vurgulayın

Müşteri etkileşimlerini, olumlu geri bildirimleri ve taahhüt ifadeleri izleyerek takımların anlaşmaları daha hızlı kapatmasına ve eylemleri satış hedefleriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olun

Chorus. ai sınırlamaları

Kayıtların yüklenmesi birkaç saat/gün sürebilir

Toplantı özetlerinde anahtar ayrıntılar eksik olabilir

Chorus. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Chorus. ai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.960+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chorus.ai hakkında ne diyor?

Chorus, müşterilerimin toplantılarından önemli bölümlerin özetlerini alıp doğrudan müşterilerime göndermemi sağlıyor. Ayrıca, toplantıların ayrıntılarını okunması kolay bir biçime düzenlemede çok yardımcı oluyor ve not almada paha biçilmez bir değer taşıyor.

Chorus, müşterilerimin toplantılarından önemli bölümlerin özetlerini alıp doğrudan müşterilerime göndermemi sağlıyor. Ayrıca, toplantıların ayrıntılarını okunması kolay bir biçime düzenlemede çok yardımcı oluyor ve not alma konusunda paha biçilmez bir değer taşıyor.

📖 Daha fazla bilgi: Grafik Not Alma Yöntemini Kullanma (Şablonlarla!)

10. Krisp (Canlı transkripsiyon ile AI gürültü engelleme için en iyisi)

via Krisp

Toplantılar sırasında arka plan gürültüsü en büyük sorununuzsa, Krisp tam size göre. Krisp, ses kalitesini artırmak ve not almayı otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. Standart transkripsiyon araçlarından farklı olarak, gerçek zamanlı yapay zeka gürültü engelleme, aksan yerelleştirme ve canlı yapay zeka tercüme özellikleri sunar.

Krisp'in bot içermeyen AI not alma özelliği, kullanıcıların aramalarına ekstra katılımcı eklemeden özetler ve eylem öğeleri oluşturabilmesini sağlar.

Krisp'in en iyi özellikleri

Klavye tıklamaları veya kafe sohbetleri gibi arka plan gürültülerini gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırarak kristal netliğinde ses elde edin

Konuşmaları 20'den fazla dile çevirin, insan tercümanlara ihtiyaç duymadan hareket halindeyken konuşmaları çevirin

Aksanları altı yapay zeka tarafından üretilen sese dönüştürerek, küresel takımlar ve müşteri etkileşimlerinde iletişimi geliştirin

Otomatik PII redaksiyonuyla gerçek zamanlı transkripsiyona erişin, güvenliği sağlayın ve UCaaS ve CCaaS platformlarıyla uyumluluk elde edin

Krisp sınırlamaları

Bireysel kullanıcılar, arka plan gürültüsünü kaldırma özelliğinin Bluetooth cihazları ve diğer kulaklıklarla uyumsuz olduğunu belirtti

Daha düşük işlemci gücüne sahip bilgisayarlar, sistemin yavaşlamasından şikayetçi

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 8 $/ay

İş: Aylık 15 $

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (560 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?

Video konferans için herhangi bir platforma kolayca entegre edilebilmesini çok seviyorum. Kullanımı kolay ve müşteri desteği de harika. Bu yazılımı iş yerinizde günlük kullanım için gerçekten tavsiye ederim. İyi bir işlemciniz yoksa sisteminizi biraz yavaşlatabilir.

Video konferans için herhangi bir platforma kolayca entegre edilebilmesini çok seviyorum. Kullanımı kolay ve müşteri desteği de harika. Bu yazılımı iş yerinizde günlük kullanım için gerçekten tavsiye ederim. İyi bir işlemciniz yoksa sisteminizi biraz yavaşlatabilir.

🙂 Eğlenceli Bilgi: NASA, Sony ve Atlassian gibi diğer büyük isimlerin yanı sıra Krisp'in müşteri listesinin başında yer almaktadır.

ClickUp'ın AI Notetaker ile Toplantı Verimliliğini Artırın

Dikkatinizi verirken not almak zordur ve önemli ayrıntıları kaçırmak sizi yavaşlatabilir. Avoma'yı tercih etmiyorsanız, birçok alternatif var. Ancak, AI destekli toplantı kaydı, görev yönetimi ve takım işbirliği için hepsi bir arada bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantılarınıza otomatik olarak katılır, dinler ve önemli noktaları yakalar, böylece sizin yapmanız gerekmez. Artık dağınık notlar arasında boğulmanıza veya eylem öğelerini takip edememenize gerek yok. Bunun yerine, her şeyi kontrol altında tutan açık ve yapılandırılmış özetler elde edersiniz.

ClickUp ile AI ağır işi yaparken siz konuşmaya odaklanabilirsiniz. ClickUp'a kaydolun ve toplantılarda not alma şeklinizi değiştirin.