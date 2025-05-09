2025'in En İyi 10 Fellow.app Alternatifi

Verimli bir toplantıyı daha tamamladınız, ancak iki hafta sonra, eylem öğelerinin çoğu unutulmuş notlarda tozlanıyor.

Bu size tanıdık geliyorsa, daha etkili bir toplantı yönetimi çözümü arıyor olabilirsiniz.

Fellow. uygulaması toplantı notları ve yönetimi için iyi bir temel sağlarken, farklı takımların iş akışlarına, işbirliği stillerine ve entegrasyon gereksinimlerine göre benzersiz ihtiyaçları vardır.

Bazı takımlar AI destekli transkripsiyon ve analize öncelik verirken, diğerleri sağlam proje yönetimi entegrasyonuna veya müşteri etkileşimleri için özel özelliklere ihtiyaç duyar.

Takımınızın gereksinimlerine daha uygun en iyi fellow. uygulaması alternatiflerini keşfedin.

📌 En iyi Fellow. uygulaması alternatiflerine bir bakış Araç En İyi Özellikler En iyisi Fiyat ClickUp AI destekli toplantı notları, görev yönetimi, belgelerin, projelerin, sohbetlerin ve aramaların sorunsuz entegrasyonu Tüm takım boyutları Ücretsiz plan mevcuttur / 30 gün ücretsiz deneme; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Fathom AI destekli toplantı transkripsiyonu ve önemli bölümlerin özeti AI analizine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Notion Özelleştirilebilir toplantı belgeleri, bağlantılı notlar, şablonlar Esnek iş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Coda Oylama ve ilerleme izleme özelliklerine sahip dinamik belgeler İşbirliğine dayalı karar alma Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Fireflies. ai Otomatik transkripsiyon, aranabilir transkriptler Doğru transkripsiyona odaklanan takımlar Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Otter AI Gerçek zamanlı, konuşmacı ayırt etme, aranabilir transkriptler Gerçek zamanlı transkripsiyon ve notlar Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Notta Çok dilli, yüksek doğruluk, toplu işleme Doğru transkripsiyona ihtiyaç duyan global takımlar Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur SpinachAI Eyleme geçirilebilir biletler, Slack ve Jira ile entegrasyon Çevik toplantılar, takım işbirliği Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Aralık Asenkron güncellemeler, takımın ruh hali/trendleri Uzaktan çalışan takımlar, check-in'ler Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Avoma Satış analizi, anlaşma içgörüleri, platform entegrasyonları Satış takımları Ücretsiz / Ücretli planlar mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur

Neden Fellow. uygulaması alternatiflerini tercih etmelisiniz?

Toplantı notları için araçlar, sorunları çözmeli, yeni sorunlar yaratmamalıdır. Fellow. uygulaması toplantı yönetimi yazılımı özellikleri sunsa da, takımlar genellikle çeşitli nedenlerle alternatifler arar:

Sınırlı görev yönetimi : Fellow. app temel eylem öğeleri sunar, ancak alternatifler genellikle daha derin proje entegrasyonu, bağımlılık izleme ve daha sofistike iş akışı otomasyonu sağlar, bu da daha az toplantı ile sonuçlanır Fellow. app temel eylem öğeleri sunar, ancak alternatifler genellikle daha derin proje entegrasyonu, bağımlılık izleme ve daha sofistike iş akışı otomasyonu sağlar, bu da daha az toplantı ile sonuçlanır

Temel AI yetenekleri: Fellow. app bazı AI özellikleri içerir, ancak rakipler genellikle üstün transkripsiyon doğruluğu, otomatik eylem öğesi algılama ve daha kapsamlı AI tarafından oluşturulan özetler sunar

Katı fiyatlandırma yapısı: Fellow.app'ın fiyatlandırması, takımlar büyüdükçe maliyetli hale gelebilir, oysa alternatifler genellikle genişlemeyi cezalandırmadan makul şekilde ölçeklenebilen daha esnek modeller sunar

Yetersiz özelleştirme: Fellow. app'in şablonları ve iş akışları birçok takım için katı gelirken, alternatifler benzersiz toplantı süreçlerine uyum sağlayan daha uyarlanabilir yapılar sunar

Sınırlı uzaktan işbirliği: Fellow. app uzaktan çalışmayı destekler, ancak alternatifler genellikle daha iyi eşzamansız yetenekler, işbirliğine dayalı gündem oluşturma ve hesap verebilirlik izleme sunar

Kısıtlı entegrasyonlar: Fellow. app yaygın araçlarla bağlantı kurar, ancak alternatifler genellikle Microsoft Teams veya Google Çalışma Alanı gibi ekosistemlerle daha derin entegrasyonlar sağlayarak platformlar arası işbirliğini kolaylaştırır

Temel analitik: Fellow. uygulaması sınırlı içgörüler sunarken, alternatifler genellikle toplantı etkinliği, katılım kalıpları ve takip konusunda daha kapsamlı metrikler sağlar

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft tarafından yapılan bir araştırmaya göre, insanlar verimliliklerini en çok engelleyen faktör olarak "verimsiz toplantılar "ı gösterirken, bunu çok sayıda toplantı yapmak izlemektedir.

En İyi 10 Fellow. uygulaması Alternatifi

Modern iş yeri, toplantılar söz konusu olduğunda önemli bir dönüşüm geçirdi. Yöneticiler artık zamanlarının yaklaşık %57'sini toplantılar, e-postalar ve sohbetlerle geçiriyor. Bu kadar uzun toplantı süresi, toplantıların yönetimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

En iyi Fellow. uygulaması alternatiflerini ve takımınızın özel gereksinimlerine daha uygun anahtar özellikleri keşfedin:

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı)

ClickUp Meetings ile eyleme geçirilebilir yorumlar atayarak ve tamamlanması zorunlu görevler oluşturarak toplantıları daha iyi yönetin

Verimli toplantılar ile tamamlanan işler arasındaki fark genellikle tek bir şeye bağlıdır: birbirinden kopuk araçlar. Proje toplantı notlarınız bir yerde, görevleriniz başka bir yerde, projeleriniz ise üçüncü bir yerde olduğunda, işleri takip etmek zorlaşır.

Geleneksel toplantı araçlarından farklı olarak, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, toplantılar ve gerçek iş yürütme arasında kesintisiz bir bağlantı oluşturur.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazlad ır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp Meetings ile takımlar, tek bir arayüzden tartışmaları belgeleyebilir, notları paylaşabilir, gündemleri yönetebilir ve eylem öğeleri atayabilir.

Ek olarak, platformun şirket içi AI asistanı ClickUp Brain, ClickUp AI Notetaker ile verimliliği garanti eder. Bu araç, toplantılarınızı yazıya döker, kapsamlı özetler oluşturur, anahtar tartışma noktalarını belirler ve konuşmaları görev listelerine dönüştürmeye yardımcı olur.

ClickUp AI Notetaker'dan sohbet kanallarınıza otomatik olarak özetler ve eylem öğeleri yayınlamasını isteyin

AI Notetaker ile takımlar, manuel not almadan toplantı içeriğini yakalayabilir ve böylece herkes tartışmalara tam olarak katılabilir. Bu özellik, popüler video konferans platformlarıyla çalışır ve toplantıları belgelemeye ve önemli bilgileri korumaya yardımcı olur.

Toplantıdan sonra AI Notetaker, tartışma içeriğini analiz ederek önemli kararları ve eylem noktalarını vurgular. Sonuç olarak, takımlar kararları kaydedebilir, hesap verebilirliği sağlayabilir ve zaman içindeki ilerlemeyi takip edebilir. Ayrıca, önemli ayrıntıların gözden kaçmamasını sağlayarak sorunsuz bir işbirliği ortamı yaratır.

Takımlar ayrıca ClickUp Görevleri içinde müşteri geri bildirimlerini belgeleyebilir, görevler oluşturabilir, tartışma noktalarını izleyebilir ve ayrıntılı etkileşim geçmişlerini tutabilir. Bu, müşteri tercihleri ve proje gelişimi hakkında aranabilir bir bilgi tabanı oluşturur.

ClickUp Görevleri'ndeki özel durumları kullanarak ilerlemeyi izleyin ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantıları belgelemek ve düzenlemek için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Bu özel şablon, katılımcıları, gündemleri ve eylem öğelerini düzenlemeyi basitleştirirken, paydaşlar için anahtar noktaları izler ve vurgular ve ekip arkadaşlarına zahmetsizce görevler atar.

Ücretsiz Şablon Alın İşbirliğine dayalı ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile önemli toplantıları özetleyin

Bu şablon, eylem öğelerini izleyerek ve sorumlulukları doğrudan atayarak takımların toplantıları daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Kolay başvuru için ilgili belgeleri ve kaynakları bağlayabilir, toplantı sonuçlarını ve takip görevlerini verimli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Ek yapı arayan takımlar için ClickUp, ayrıntılı dokümantasyon için ClickUp Toplantı Notları Şablonu ve tekrarlanan takım senkronizasyonları için ClickUp Takım Toplantıları Şablonu gibi özel şablonlar sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı eylem öğelerini doğrudan proje zaman çizelgelerinde izleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirleri görselleştirin, akış şemaları oluşturun ve gerçek zamanlı olarak çözümler üretin

Kod gerektirmeyen otomasyon ile toplantı iş akışlarını özelleştirin

ClickUp Notepad ile notlar alın, düzenleyin ve girdileri görevlere dönüştürün

Notları belgelere dönüştürün ve ClickUp Docs ile doğrudan iş akışlarınıza ve görevlerinize bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellikler nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

2. Fathom (AI destekli toplantı analizi ve katılım için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Çoğu toplantıda, birisi aktif katılım ile not almayı dengelemek zorundadır. Bu bölünmüş dikkat, genellikle önemli ayrıntıların kaçırılmasına veya kişinin tartışmaya katılımının sınırlanmasına neden olur.

Fathom, her şeyi otomatik olarak yakalayan ve düzenleyen akıllı bir toplantı katılımcısı olarak bu yükü ortadan kaldırır. AI anlayışı, temel transkripsiyon araçlarının ötesine geçer ve siz konuşmaya odaklanırken bağlam ve nüanslara odaklanır.

En iyi özellikleri keşfedin

Sihirli Değnek özelliği ile konuşmanın herhangi bir bölümünden toplantı notları oluşturun

Önemli toplantı anlarının anlık özetlerini oluşturun

Doğal dil kullanarak toplantı transkriptlerini arayın

Tek bir tıklama ile notları ve zaman damgalı toplantı özetlerini paylaşın

Sınırlamaları anlayın

Rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Fathom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2: 5/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 5/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Fathom, günlük fonksiyonlarım arasında ihtiyacım olduğunu bilmediğim en önemli şeylerden biri. Yaklaşık bir ay önce işverenim tarafından yüklendi, o zamandan beri her gün kullanıyorum. Bu ürün, daha iyi notlar almamı ve bu notları müşterilerimle paylaşmamı sağlayarak bana çok fazla zaman kazandırdı.

Fathom, günlük fonksiyonlarım arasında ihtiyacım olduğunu bilmediğim en önemli şeylerden biri. Yaklaşık bir ay önce işverenim tarafından yüklendi, o zamandan beri her gün kullanıyorum. Bu ürün, daha iyi notlar almamı ve bu notları müşterilerimle paylaşmamı sağlayarak bana çok fazla zaman kazandırdı.

3. Notion (Özelleştirilebilir toplantı belgeleri için en iyisi)

notion aracılığıyla

Toplantı tutanakları genellikle ilgili projeler ve tartışmalardan kopuk, izole belgelerdir. Bu parçalanma, geçmiş kararların üzerine inşa etmeyi veya bağlamı korumayı zorlaştırır.

Notion, toplantı belgelerini bağlantılı bir bilgi sistemine dönüştürür. Platform, takımların her notun projeler, görevler ve takım kaynaklarına dinamik olarak bağlandığı özelleştirilmiş toplantı alanları oluşturmasına olanak tanır.

Notion'un en iyi özellikleri

Çift yönlü bağlantılarla iç içe geçmiş toplantı notları oluşturun

Veritabanı tabanlı yaklaşımıyla toplantı notlarını geleneksel belgeler olarak görüntüleyin

Toplantı notlarını herhangi bir parametreye göre filtreleyin ve sıralayın

Otomatik özelliklerle yeniden kullanılabilir toplantı şablonları tasarlayın

Notion sınırlamaları

Optimum toplantı sistemleri oluşturmak için ilk kurulum süresi gerekir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Çalışma alanınıza kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Coda (Dinamik toplantı belgeleri ve karar verme için en iyisi)

coda aracılığıyla

Grup kararları, herkesin sonuç konusunda aynı fikirde olmasını sağlarken birden fazla paydaşın görüşleri toplandığında genellikle tıkanır. Geleneksel toplantı notları, bu dinamik süreci etkili bir şekilde yakalayamaz veya geri bildirimleri doğru bir şekilde toplayamaz.

Coda, takım toplantılarını kararların doğal bir şekilde geliştiği etkileşimli çalışma alanları olarak ele alır. İşbirliğine dayalı belgeleri oylama araçları ve ilerleme takipçileri gibi dinamik öğelerle birleştirerek statik, işbirliğine dayalı toplantı gündemlerini ve notları canlı karar alma ortamlarına dönüştürür.

Coda'nın en iyi özellikleri

Belgeler içinde etkileşimli karar alma çerçeveleri oluşturun

Toplantı sonuçları için otomatik ilerleme takipçileri tasarlayın

Gerçek zamanlı düzenleme, diğer kullanıcılardan bahsetme ve etiketleme özelliklerinden yararlanın ve takım üyelerine görevler atayın

Coda sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için daha dik öğrenme eğrisi

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

5. Fireflies. ai (Otomatik toplantı transkripsiyonu için en iyisi)

Teknik tartışmalar ve küresel takım toplantıları genellikle karmaşık terminoloji veya farklı konuşma tarzları nedeniyle çeviride kaybolan anahtar noktalar ve değerli bilgiler içerir.

Fireflies.ai, farklı bağlamlardaki konuşmaları anlamaya ve düzenlemeye odaklanmıştır. "Fred" lakaplı AI motoru, teknik tartışmaları, sektör jargonunu ve çeşitli aksan ve konuşma tarzlarındaki konuşmaları yakalamada mükemmeldir.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Doğal dil sorguları kullanarak toplantı transkriptlerinde arama yapın

Özel konular ve kanallara göre toplantılar düzenleyin

Anahtar noktaları içeren otomatik toplantı özetleri oluşturun

Fireflies. ai sınırlamaları

Bazı diller için çeviri özelliklerinin iyileştirilmesi gerekiyor

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz : Temel transkripsiyon

Pro : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Sanal asistanınız varmış gibi, şiddetle tavsiye ederim, kullanımı kolay, başlangıcı kolay.

Sanal asistanınız varmış gibi, şiddetle tavsiye ederim, kullanımı kolay, başlangıcı kolay.

6. Otter AI (Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve notlar için en iyisi)

otter AI aracılığıyla

Tartışmalara aktif olarak katılırken ayrıntılı toplantı notları almak sürekli bir gerginlik yaratır. Bu bölünmüş odaklanma genellikle eksik notlara veya katılımın azalmasına sonuçlanır.

Otter AI, gelişmiş gerçek zamanlı transkripsiyon ve organizasyon yetenekleri sunarak bu sorunu çözer. Platformun gelişmiş yapay zekası, çakışan konuşmalarda bile birden fazla konuşmacıyı otomatik olarak ayırt edebilir ve konuşmacı etiketleri içeren zengin, aranabilir transkriptler oluşturabilir.

Otter AI'nın en iyi özellikleri

Otomatik anahat özelliği ile anahtar konuları, kararları ve eylem öğelerini vurgulayan yapılandırılmış özetler oluşturun

Canlı not özelliğini kullanarak toplantılar sırasında canlı işbirliği notları oluşturun

Otomatik toplantı analizlerine ve içgörülere erişin

Transkriptlere resim ve ekran görüntüleri ekleyin

Otter AI sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Otter AI fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter AI puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

7. Notta (AI transkripsiyon doğruluğu ve çok dilli destek için en iyisi)

notta aracılığıyla

Geleneksel transkripsiyon hizmetleri genellikle özel kelime dağarcığı, birden fazla konuşmacı ve İngilizce dışındaki dillerle mücadele eder ve bu da küresel takımların toplantıları doğru bir şekilde belgelemesi önünde engeller oluşturur.

Notta, teknik jargonu ve birden fazla konuşmacıyı mükemmel bir şekilde işleyen ve 104'ten fazla dili destekleyen gelişmiş AI transkripsiyon motoruyla bu engelleri ortadan kaldırır. Platform, toplantı ilerledikçe takımların yazılı metni takip etmelerini sağlayan gerçek zamanlı transkripsiyon yetenekleri sunar.

Notta'nın en iyi özellikleri

Gürültülü ortamlarda bile transkripsiyon doğruluğu elde edin

Özel ses tanıma ile otomatik konuşmacı tanımlama

Toplu işleme ile ses/video dosyalarını metne dönüştürün

Tekrarlanan toplantıların otomatik olarak kaydedilmesini planlayın

Özel etiketler ve klasörlerle transkriptleri düzenleyin

Notta sınırlamaları

Listedeki diğer araçlara kıyasla sınırlı proje yönetimi entegrasyonu

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

İş : Kullanıcı başına aylık 27,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

Bir video bağlantısını veya dosyayı sürükleyip bırakın ve saniyeler içinde eksiksiz bir video özeti alın. Aynı anda 10-20 dosya da sürükleyebiliyorum, bu özelliği çok seviyorum. Sonra youtube özet biçimine dönüştürüyorum. Bunu ders videoları için kullanıyorum ve vazgeçilmezim oldu!

Bir video bağlantısını veya dosyayı sürükleyip bırakın ve saniyeler içinde eksiksiz bir video özeti alın. Aynı anda 10-20 dosya da sürükleyebiliyorum, bu özelliği çok seviyorum. Sonra youtube özet biçimine dönüştürüyorum. Bunu ders videoları için kullanıyorum ve vazgeçilmezim oldu!

8. SpinachAI (AI ile geliştirilmiş toplantı verimliliği için en iyisi)

spinachAI aracılığıyla

SpinachAI çevrimiçi toplantı yazılımı, günlük standup toplantıları, haftalık senkronizasyonlar ve kullanıcı araştırma oturumları gibi çevik toplantılara odaklanır.

Platform, konuşmaları transkribe eder, eylem öğelerini tanımlar ve proje yönetimi araçlarında bilet oluşturmayı önerir. Küresel takım işbirliği için 100'den fazla dili destekler.

SpinachAI'nin en iyi özellikleri

Tartışma noktalarını otomatik olarak eyleme geçirilebilir biletlere dönüştürün

Dağıtımdan önce toplantı özetlerini inceleyin ve özelleştirin

Slack, Jira ve takvim uygulamaları gibi mevcut araçlarla entegre edin

SpinachAI sınırlamaları

Yapılandırılmış toplantı biçimleriyle en iyi şekilde çalışır

SpinachAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 2,90 $/saat

İş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SpinachAI puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Puanlama mevcut değil

Gerçek kullanıcılar SpinachAI hakkında ne diyor?

Hypercontext, 1:1 etkileşimin her iki tarafı için de kullanımı çok kolay ve ilgi çekicidir. Tüm 1:1 etkileşimlerim için kullanıyorum. Google Takvim ile entegrasyonu çok güzel.

Hypercontext, 1:1 etkileşimin her iki tarafı için de kullanımı çok kolay ve ilgi çekicidir. Tüm 1:1 etkileşimlerim için kullanıyorum. Google Takvim ile entegrasyonu çok güzel.

9. Aralık (Asenkron takım check-in'leri için en iyisi)

Uzaktan çalışan takımlar düzenli iletişim ve daha iyi toplantılara ihtiyaç duyar, ancak sürekli toplantılar odaklanmayı ve verimliliği bozabilir. Doğru dengeyi bulmak çok önemlidir.

Range, daha az toplantı yapılmasını sağlamak için eşzamansız check-in'lere ve durum güncellemelerine odaklanarak takım iletişimi konusunda devrim yaratır. Benzersiz yaklaşımı, toplantı yönetimi yazılımını takımın ruh halini izleme ve hedefleri takip etme özellikleriyle birleştirir.

En iyi özelliklerin aralığı

Takım moralini ve katılım eğilimlerini zaman içinde izleyin

Güncellemeleri organizasyonel hedeflerle bağlantılandırın

Takım sağlığı raporları ve içgörüler oluşturun

Aralık sınırlamaları

Resmi toplantı yönetimi için daha az uygun

Fiyat aralığı

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Aralık derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

10. Avoma (Satış toplantıları için en iyisi)

avoma aracılığıyla

Avoma, yapay zeka destekli satış toplantısı analiz yetenekleriyle Fellow.app'ın en çok tercih edilen alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Platform, müşteri etkileşimlerini yakalar ve analiz eder, satış konuşmaları hakkında içgörüler sağlar ve koçluk fırsatlarını otomatik olarak belirler.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Toplantı transkriptlerinden otomatik anlaşma içgörüleri oluşturun

Müşteri aramalarında satış metodolojisine uyumu izleyin

Salesforce, HubSpot, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre edin

Avoma sınırlamaları

Öncelikle satış kullanım örneklerine odaklanmıştır

Avoma fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

AI Toplantı Asistanı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $

Avoma puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

ClickUp ile Toplantı Yönetiminin Yeni Standartlarıyla Tanışın

Doğru toplantı aracı, konuşmaları kaydetmekten daha fazlasını yapar; takımların işbirliği ve çalışma şeklini dönüştürür.

Fellow. uygulaması iyi toplantı yönetimi ve işbirliği özellikleri sunarken, bu Fellow. uygulaması alternatifleri, takımınızın yapılacaklar listesine daha uygun benzersiz yetenekler sunar.

ClickUp, AI destekli toplantı yönetimi yazılımını sağlam proje yönetimi özellikleri, özelleştirilebilir toplantı gündemleri ve gündem şablonları ile birleştiren kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu, tüm toplantı döngüsünü kolaylaştırmak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Tüm toplantı sürecinizi dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve AI destekli toplantıların takımınızın işbirliğini nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini keşfedin.