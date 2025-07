Toplantı Özeti Nasıl Yazılır (+Şablonlar)

Toplantılar: Sevseniz de sevmeseniz de, toplantılar her takımın iş akışının kaçınılmaz bir parçasıdır.

Peki toplantı bittikten sonra ne olur? Cevabınız dağınık notları veya belirsiz anıları karıştırmaksa, sürecinizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. İşte burada toplantı özetleri devreye girer. Önemli bilgileri ve kararları kaydederler, takımınızın uyumlu ve yolunda ilerlemesine yardımcı olurlar.

Bu blog yazısı, şablonlardan alınan yapı ve biçimlendirme ipuçlarıyla birlikte etkili toplantı özetleri oluşturmayı açıklamaktadır. İletişimi geliştirmek ve takımınızın verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır.

Ancak daha iyi bir yol arıyorsanız, işte size profesyonel bir ipucu: Manuel not almayı tamamen bırakın ve bunun yerine ClickUp AI Notetaker'ı kullanın.

⏰ 60 Saniyelik Özet Toplantı özetini etkili bir şekilde yazmanın yolları: Temel bilgilerle başlayın : Toplantının tarihini, saatini, konumunu, katılımcılarını ve gündem öğelerini okunması kolay bir biçimde ekleyin

Kısa bir genel bakış sağlayın : Tartışılan anahtar konuları ve alınan kararları özetleyin. Basit, açık ve net bir dil kullanın

Anahtar kararları vurgulayın : Önemli kararları belgelemek ve takip edilecek eylemler için sorumlulukları ve atanan kişileri netleştirmek için madde işaretleri kullanın

Eylem öğelerini listeleyin : Atanan görevleri, sorumlu kişileri ve son tarihleri belirtin

Açık soruları kaydedin : Çözülmemiş sorunları veya daha fazla bilgi gerektiren öğeleri, bunları kimin ve ne zaman ele alacağı da dahil olmak üzere belgelendirin

Şablonlardan yararlanın : Tutarlılığı korumak ve zaman kazanmak için şablonları kullanın

AI araçlarını kullanın : Anahtar noktaları otomatik olarak çıkaran araçlarla not alma ve özetlemeyi otomatikleştirin

Destekleyici belgeleri ekleyin : Ek bağlam sağlamak ve anlayışı geliştirmek için ilgili materyalleri ekleyin

Düzeltme ve biçimlendirme : Anlaşılırlık ve doğruluk açısından gözden geçirin ve kalın metin gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak önemli bölümleri vurgulayın

Hemen paylaşın: Özetleri e-posta veya paylaşılan bir platform aracılığıyla dağıtarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın ClickUp AI Notetaker ile toplantıların ardından ortaya çıkan karmaşayı net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün.

Toplantı Özeti Nedir?

Toplantı özeti, toplantının anahtar noktalarını vurgulayan hızlı ve okunması kolay bir belgedir. En önemli tartışmaları, kararları ve eylem öğelerini özetleyen bir özet gibi.

Tipik bir toplantı özeti şunları içerir:

: Toplantı sırasında hangi önemli kararlar alındı? Toplantı sonuçları: Toplantı sırasında hangi önemli kararlar alındı?

Eylem öğeleri: Hangi görevlerden kimler sorumlu ve ne zaman tamamlanmalı?

Anahtar konuşma noktaları: Toplantıda ele alınan ana konular nelerdi?

Toplantı özeti, herkese neler olduğu ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında net bir özet sunar. Toplantıya katılamayanlar bile herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Genellikle daha ayrıntılı ve resmi olan toplantı tutanaklarından farklı olarak, toplantı notları kısa, eyleme geçirilebilir ve doğrudan konuya odaklanan temel bilgileri içerir.

📽️ Bonus Video: ClickUp AI Notetaker ile notlarınıza değil, toplantılarınıza odaklanın. Tek bir tıklama ile mükemmel toplantı özetleri alın.

Toplantı Özetleri Neden Önemlidir?

Toplantı özeti yazmak, toplantının türü ne olursa olsun birçok fayda sağlar. İş akışınızı iyileştirebilir ve işlerin yolunda gitmesini sağlayabilir.

İşte en önemli avantajlardan bazıları:

Hedefinizden sapmayın: Toplantı özeti, tartışılan tüm görevlerin ve hedeflerin yazılı kaydıdır. Daha sonra gözden geçirmek, odaklanmanıza ve eylem öğelerini takip etmenize yardımcı olabilir

Önemli ayrıntıları asla unutmayın: Toplantı özeti, ele alınan tüm önemli noktaları size hatırlatır. Kaçırmış olabileceğiniz bilgileri hatırlamanıza yardımcı olur ve hedeflerinizi net ve düzenli tutar

Herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın: İyi bir toplantı özeti, toplantıyı kaçıranların bile bilgilendirilmesini sağlar. Katılımcılar için, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için harika bir hatırlatma aracıdır

Zamandan tasarruf edin: Toplantının anahtar noktalarını hatırlamanız mı gerekiyor? Kaydı aramak veya iş arkadaşlarınıza sormak yerine özetine bakın. Bu, zamandan tasarruf etmenizi ve hafızanızı hızlıca tazelemenizi sağlar

Faizlerinizi koruyun: Toplantı özeti sadece ilerlemeyi izlemek için değildir, aynı zamanda kurumsal bir koruma görevi de görebilir. Örneğin, daha sonra tartışılan veya kararlaştırılan konularla ilgili herhangi bir soru veya anlaşmazlık ortaya çıkarsa, toplantı notları güvenilir savunmanız olacaktır

Bir sonraki toplantınıza kolayca hazırlanın: Başarılı bir toplantı, sağlam Başarılı bir toplantı, sağlam bir toplantı gündemiyle başlar ve uygun bir özet bu konuda yardımcı olabilir. Önceki oturumdaki notlarınızı gözden geçirip özetleyerek gündeminizi hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ortalama bir ofis çalışanı ayda yaklaşık 62 toplantıya katılır. Ve bunların %50'si çoğu katılımcı tarafından zaman kaybı olarak görülür. Bu, çalışanların iş zamanlarının önemli bir bölümünü verimsiz toplantılarda geçirdikleri anlamına gelir.

Toplantı Özeti Yazmaya Hazırlık

Sağlam bir toplantı özeti yazmak, yazmaya başlamadan çok önce, hazırlık aşamasıyla başlar. Düzenli olduğunuzda, yazma süreci çok daha kolay hale gelir.

Bir sonraki toplantınıza tam olarak hazırlıklı olmak ve toplantıyı başarıyla tamamlamak için hatırlamanız gereken bazı anahtar noktalar aşağıda verilmiştir!

Toplantı gündemi ve hedefleri

Tüm önemli noktaları içeren bir özet oluşturmak için önce toplantının gündemini ve hedeflerini anlamanız gerekir. Tabloda neler olduğunu bildiğinizde, anahtar ayrıntıları toplamaya odaklanabilirsiniz.

Bu nedenle, her zaman ana hedefler ve tartışma için belirlenen konulara dikkat edin. Bu, en önemli noktaları yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Not alma tekniklerinde ustalaşın

İyi not alma, olağanüstü bir toplantı özetinin temelidir. Madde işaretleri, semboller ve kısaltmalar burada en iyi dostlarınızdır. Önemli hiçbir şeyi kaçırmadan ayrıntıları yakalamanızı sağlarlar.

Toplantı sırasında anahtar noktaları ve kararları not alın, özetinize rehberlik etsin.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp AI Notetaker ile, Görevler, Belgeler ve ClickUp AI'nın gücüyle akıllı özetlere, aranabilir transkriptlere ve eylem öğelerine erişebilirsiniz.

Doğru belgeleri toplayın

Yazmaya başlamadan önce, daha doğru ve öz bir özet oluşturmanıza yardımcı olabilecek tüm belgeleri toplayın. Doğru kaynaklara sahip olmak, tüm ayrıntıları ve gerçekleri yakalamanızı sağlar.

Dahil edilmesi gereken bazı önemli belgeler:

Önceki toplantı özetleri veya tutanakları

Sunum materyalleri veya slaytlar

Referans belgeler

İlgili raporlar veya veriler

Bu araçlarla, ayrıntılı ve doğru bir toplantı özeti yazmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

Toplantı Özeti Yazma Adımları

Özetlemeye hazırsanız, işte başlamak için yapmanız gerekenler.

Adım 1: Temel toplantı ayrıntılarıyla başlayın

Her iyi toplantı özetinin temeli temel bilgilerle başlar. Bu ayrıntılar bağlam sağlar ve zemin hazırlar.

Organizasyon veya şirket adını, toplantının tarihini ve saatini ve ilgili gündem öğelerini listeleyerek başlayın. Ayrıca, katılımcıların listesini ve şirket içindeki rollerini de eklemeyi unutmayın. Bu bilgiler, okuyucuların kimlerin hazır bulunduğunu ve tartışmaya katılımlarını anlamalarına yardımcı olur.

Bunu okunması kolay bir biçimde sunun. Örneğin, basit bir tablo her şeyi düzenli ve organize tutabilir:

Ayrıntılar Bilgi Tarih 15 Ekim 2025 Zaman 14:00 – 15:00 Konum Konferans Odası B Katılımcılar John Doe, Pazarlama Müdürü, Jane Smith, Satış Direktörü, vb.

Bunun gibi bir tablo, özetinizi görsel olarak çekici hale getirir ve ayrıntılara kolayca erişilebilmesini sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Uzaktan çalışanların %75'i haftada 10 saate kadar toplantılarda geçiriyor.

Adım 2: Tartışılan anahtar konular hakkında kısa bir genel bakış sağlayın

Özetinizi yazarken, anahtar noktalara odaklanmak için açık ve doğrudan bir dil kullanın. Ana kararlarla başlayın ve daha fazla netlik için bunları önem sırasına göre düzenleyin.

Özetinizi açık ve öz tutun, böylece herkes ana noktaları hızlıca kavrayabilir. Kimden neyin sorumlu olduğunu netleştirin, böylece daha sonra kimse kafası karışmaz. Bu, takip toplantısı yapmayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırır.

Adım 3: Alınan önemli kararları belgelendirin

İyi bir toplantı özeti, toplantı sırasında alınan en önemli kararları içerir. Bunun için özel bir bölüm ayırın. Tartışılan ana konuları ayrıntılı olarak ele alın ve net bir şekilde özetleyin.

Bu konuları okunması kolay hale getirmek için madde işaretleriyle düzenleyin. Bu, okuyucuların bilgileri hızlı bir şekilde özümsemesine yardımcı olur.

Örnek:

Konu 1 : [Tartışılan ilk konunun kısa özeti]

Konu 2 : [İkinci konunun kısa özeti]

Konu 3: [Tartışılan üçüncü konunun kısa özeti]

Kalın metin veya diğer biçimleri kullanarak önemli kısımları öne çıkarabilirsiniz. Bu, okuyucularınızın anahtar kararları ve eylemleri hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı olacaktır.

El yazısı notlar da işe yarasa da, dijital araçlar bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilir. Mevcut birçok toplantı notu ve toplantı tutanak yazılımı arasında ClickUp, toplantı notlarını kaydetmeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Toplantıları tek başınıza mı yapıyorsunuz yoksa bir takımla mı işbirliği yapıyorsunuz? ClickUp Meetings, toplantı özetlerinizin düzenli olmasını ve gündemi yönetmek ve takımınızı sorumlu tutacak eylem öğelerini belirlemek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir yerden ulaşmanızı sağlar. Zengin düzenleme seçenekleri ve atanan yorumlar, tartışmalarınızı belgeleme ve yönetme sürecini basitleştirerek verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri aracılığıyla uzaktan çalışan takımlarla toplantı özetleri yazın ve üzerinde işbirliği yapın

Ayrıca, ClickUp Belgeleri ile takım üyeleri toplantı özetlerine gerçek zamanlı olarak katkıda bulunabilir ve yazabilir, böylece toplantı ilerledikçe her ayrıntıyı kolayca yakalayabilirsiniz. Herkes kendi görüşlerini paylaşabilir, böylece hiçbir önemli bilgi gözden kaçmaz.

Toplantı özetlerinizde tutarlılığı sağlamak için ClickUp Belgeleri'nde özelleştirilebilir bire bir toplantı şablonlarını da kullanabilirsiniz. Takım üyeleri ayrıntıları anında ayarlayabilir ve belgenin herkesin katkılarını yansıtmasını sağlayabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Toplantı özetleri için kullanılan "dakika" terimi, özetin kısa ve kesin doğasını ifade etmek için saatin dakika ibresiyle tartışmaların süresini ölçme uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca okuyun: En İyi AI Toplantı Tutanağı Oluşturucular

Adım 4: Eylem öğelerini ve sonraki adımları listeleyin

Eylem öğelerini ve sonraki adımları listelemek, herkesin sorumluluklarını bilmesini sağlar. Bu özet bölümü, hangi görevlerin atandığını, sorumluların kim olduğunu ve son tarihleri kısaca içermelidir.

Her eylem öğesinin açık ve anlaşılır olduğundan emin olmalısınız. Her görevin sorumlusunu not etmek de önemlidir. Bu, hesap verebilirliği sağlar ve herkesin kimin ne yapacağını bilmesine yardımcı olur.

Bu yol haritası, görevlerin yolunda gitmesini sağlar ve daha sonra karışıklığı önler. Eylem öğelerinizi madde imli liste veya tablo gibi basit bir şekilde düzenleyerek, herkes neyin gerekli olduğunu hızlıca görebilir. Örneğin:

Görev 1: [Atanan kişi: A] – [Son tarih: Tarih]

Görev 2: [Atanan kişi: B] – [Son tarih: Tarih]

Görev 3: [Atanan kişi: C] – [Son tarih: Tarih]

ClickUp bu süreci daha da kolaylaştırabilir. Toplantı özetlerini manuel olarak yazmaktan bıktıysanız, ClickUp Brain toplantı sohbetlerini otomatik olarak özetler. ClickUp'ın yerel AI aracı anahtar noktaları, kararları ve eylem öğelerini seçerek size zaman kazandırır.

ClickUp Brain ile toplantı notlarını saniyeler içinde özetleyin

ClickUp Brain ile takip işlemleri de daha kolay hale gelir. Bu araç, önemli ayrıntıları vurgular, böylece uzun notları tekrar okumak yerine bir sonraki adıma odaklanabilirsiniz.

Adım 5: Açık sorular veya takip gerektiren hususları özetleyin

Daha fazla dikkat gerektiren açık sorular veya öğeleri kaydetmek çok önemlidir. Bunlar, toplantı sırasında çözülemeyen veya kapatılmadan önce ek girdi gerektiren sorunlardır.

Özetinizde, bu soruları veya takip gereksinimlerini liste haline getirin, böylece herkes neyin beklediğini bilir. Bunları kimin ele alacağının ayrıntılarını ekleyin ve çözüm için geçici son tarihler belirleyin.

Örnek:

Soru/Eylem öğesi Sorumlu kişi Takip/Son tarih Soru 1: Bunu açıklığa kavuşturmak kimin sorumluluğundadır? [Adınız] [Takip tarihi: Tarih] Soru 2: Bu konuyu kim takip edecek? [Adınız] [Yanıt için son tarih: Tarih] Eylem öğesi: Bunu kim araştıracak? [Adınız] [Güncelleme tarihi: Tarih]

Bu tablo, hiçbir detayın atlanmamasını sağlar ve herkesin takipten sorumlu olmasını sağlar. En azından bir sonraki adımları not alın ve kimin ne zaman sorumlu olduğunu netleştirin. Bu, projenin yolunda gitmesini ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Adım 6: Özeti hemen düzeltin ve paylaşın

Toplantı özetinizi yazdıktan sonra, bir dakikanızı ayırıp gözden geçirin. Etkili bir özet, anlaşılması kolay, kısa ve öz, anahtar kararları ve tartışmaları vurgulayan ve iyi organize edilmiş olmalıdır.

Düzeltme yaparken şunlara odaklanın:

Yazım ve gramer hatalarını düzeltme

Tüm kararların ve eylem öğelerinin dahil edildiğinden ve doğru olduğundan emin olun

Toplantının içeriğine uygun profesyonel bir üslup kullanın

Özetinizi daha da yararlı hale getirmek için ilgili belgeleri ve referansları ekleyin. Bunlar notlarınızı destekleyecek ve ek bağlam sağlayarak okuyucuların gerektiğinde daha derinlemesine bilgi edinmesine yardımcı olacaktır.

Ardından, özetinizi nasıl sunacağınızı düşünün. Biçim, toplantı katılımcılarının tercihlerine uygun olmalıdır. İşte birkaç yaygın seçenek:

Düz metin: Basit, okunması kolay bir yapıya sahip basit bir e-posta veya belge

Zengin metin: Anahtar noktaları vurgulamak için kalın metin veya madde işaretleri gibi biçimlendirme seçeneklerine sahip bir belge

PDF: Tüm cihazlarda tutarlı görünen, iyi organize edilmiş, kararlı bir biçim

Şimdi özetinizi paylaşma zamanı. Takımınız ve paydaşlarınız için en uygun yöntemi seçin.

E-posta kolay bir seçenektir. İlgili tüm kişilere doğrudan gönderin ve bir kopyasını aldıklarından emin olun

Kuruluşunuzda paylaşılan bir platform varsa, özeti buraya yayınlayın, böylece herkes erişebilir

Paylaşımdan sonra, takip etmek iyi bir uygulamadır. Kısa bir e-posta veya kontrol, herkesin bunu aldığını ve incelediğini garanti eder

Toplantı özetlerinizi yönetirken, ClickUp Entegrasyonları Slack, Zoom ve takvim uygulamalarınız gibi araçlarla entegre olarak işi daha da kolaylaştırır. Bu entegrasyonlar, AI Notetaker'daki toplantı notlarınızı görevlere ve projelere bağlayarak her şeyin uyumlu ve yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp'ı Zoom ve Slack gibi diğer toplantı uygulamaları ve araçlarıyla entegre edin

Veya ClickUp içinde daha doğrudan iletişim araçları kullanmak istiyorsanız, ClickUp Sohbet, ClickUp @bahsetmeler ve ClickUp Atanan Yorum özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellikler, hızlı güncellemeler için görev atanan kişileri etiketlemenize yardımcı olur ve önemli son tarihleri veya hatırlatıcıları kaçırmamalarını sağlar.

Toplantı Özetleri için Şablonlar

Artık mükemmel bir toplantı özeti yazmayı öğrendiğinize göre, bunu uygulamaya koyma zamanı geldi. İyi bir şablon size zaman kazandırabilir ve hiçbir şeyin atlanmamasını sağlayabilir.

Bunlardan bazılarına göz atalım:

1. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Yapılandırılmış ve düzenli notlar almak için ClickUp Toplantı Notları şablonunu kullanın

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, zaman kazanmak ve düzenli kalmak isteyen herkes için hazır bir çözümdür. Bu şablon, katılım, gündem maddeleri, eylem öğeleri ve anahtar kararlar gibi tüm önemli ayrıntıları yakalamanızı sağlar.

Toplantı notları şablonu kullanmak, özellikle büyük takımlarda not almayı daha basit ve tutarlı hale getirir. Herkes aynı biçimi kullandığında, toplantıları takip etmek ve önemli bilgileri kaçırmamak kolaylaşır.

Bu şablonla, notları kim alırsa alsın, tek tip toplantı özetleri oluşturabilirsiniz. Bu tutarlılık, takımınızın uyumlu çalışmasına yardımcı olur ve hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.

2. ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu

Bu Şablonu İndirin Toplantılarınızı gözden geçirin, ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu ile yapılacakları atayın

Günlük stand-up toplantıları veya haftalık güncellemeler gibi benzer biçimlerde düzenli toplantılar yapıyorsanız, ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu hayat kurtarıcınız olacaktır. Her toplantı için aynı şablonu kullanmak, tutarlı bir yapı ve gelecekte başvurulacak bir referans oluşturur.

Toplantı tarihini, amacını, katılanları ve eksik veya yeter sayı ayrıntılarını belgelemekle başlayın. Önerilen bir toplantı yapısı da bulacaksınız, ancak ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Her gündem öğesi için notlar alabileceğiniz ve oylama sonuçlarını kaydedebileceğiniz bir alan vardır. Ayrıca eylem öğelerini listeleyebilir, bunları doğrudan görevlere bağlayabilir ve Özel Durumlar ile ilerlemelerini takip edebilirsiniz. Toplantınızın başlangıç ve bitiş saatlerini ve bir sonraki toplantınızın son teslim tarihini kaydederek her şeyi yolunda tutun.

İşiniz bittiğinde, özeti paylaşmak çok kolaydır — sadece salt okunur bir bağlantı oluşturun ve kolay erişim için paydaşlarla paylaşın.

Bir müşterimizin ClickUp hakkında söyledikleri:

Müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için her gün kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

3. ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu ile görevleri yönetin ve verimliliği artırın

Faturayı müşteri ödüyorsa, her proje detayını takip etmek çok önemli hale gelir. ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında her şeyi kolayca kaydetmenizi sağlar.

Bu ücretsiz şablon, düzenli kalmanıza yardımcı olacak net bir yapı sağlar. Toplantının durumunu (Planlanmış, Devam Ediyor veya Tamamlandı) kolayca izleyebilirsiniz. Ayrıca, tüm kaynaklarınız tek bir yerde, kullanıma hazırdır!

Bu şablonla, takımınız belge üzerinde doğrudan işbirliği yapabilir, güncellemeleri veya gündem öğelerini önceden ekleyebilir. Toplantı sırasında herkes gerçek zamanlı olarak katkıda bulunabilir, müşteri geri bildirimlerini, yeni gereksinimleri, kararları ve sonraki adımları takip edebilir.

Toplantı sona erdiğinde, notları doğrudan ClickUp'tan paydaşlara e-posta ile gönderebilirsiniz. Bu şekilde, tüm toplantı notlarınız ve özetleriniz tek bir yerde saklanır ve gerektiğinde kolayca başvurabilirsiniz.

ClickUp'ı Kullanarak Toplantı Notlarınızı Otomatik Olarak Özetleyin

Toplantılar verimliliği düşüren bir unsur olmak zorunda değildir. ClickUp AI Notetaker gibi araçlarla, takımınızın uyumunu ve projelerinizin yolunda gitmesini sağlayan, hızlıca eyleme geçirilebilir yol haritalarına dönüştürebileceğiniz mükemmel toplantı özetleri elde edersiniz. İster özelleştirilebilir şablonlara ister AI destekli otomasyona ihtiyacınız olsun, ClickUp süreci sorunsuz ve stressiz hale getirir.

Sıkıcı not almaya zaman kaybetmeyin — ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve toplantı verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyın.