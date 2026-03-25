Hitask ve ClickUp: Takımınıza Hangi Araç Uygun?

Bir proje yönetimi aracı seçmek tek bir soruya bağlıdır: Günlük işlerinizi halletmek için basit bir görev listesine mi ihtiyacınız var, yoksa tüm işlerinizi bir araya getiren bir platforma mı?

Hitask, görevleri ve paylaşılan takvimleri tek bir ekranda düzenlemesi gereken takımlar için tasarlanmış bir görev yöneticisidir. ClickUp ise dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanıdır. Bu, görevlerinizi, belgelerinizi, Beyaz Tahtalarınızı ve otomasyonlarınızı, işinizi bilen Bağlamsal AI ile desteklenen tek bir özelleştirilebilir Çalışma Alanına entegre ettiği anlamına gelir.

Hitask ile ClickUp arasında doğru seçimi yapmak, takımınızın basit bir kontrol listesine mi yoksa karmaşık işlemler için ölçeklenebilir bir sisteme mi ihtiyacı olduğuna bağlıdır.

İşte iki platformun karşılaştırması.

Hitask ve ClickUp'a Genel Bakış

Özellik/kategori ClickUp Hitask Takım boyutu Görevler, belgeler ve yapay zeka destekli işlemler için merkezi bir platforma ihtiyaç duyan bireylerden kurumsal şirketlere kadar her boyutlardaki takımlar Minimalist, tek ekranlı bir görev liste arayan küçük takımlar ve bireyler AI ve otomasyon ClickUp Brain, ClickUp otomasyonları aracılığıyla otomatik iş akışları ile görevler, belgeler ve sohbetler arasında bağlam farkındalıklı yapay zeka sağlar. Temel yineleyen görevlerle sınırlı; yerel AI veya gelişmiş mantık tabanlı tetikleyiciler yok Görev yönetimi Spaces, Klasörler, Listeler ve Görevler ile hiyerarşik yapıya ek olarak, herhangi bir ş akışının ayrıntılarını kaydetmek için ClickUp Özel Alanları Temel alt görevler ve kategoriler içeren düz görev listeleri Proje görünümleri Liste, Pano, Gantt, Takvim, Zaman Çizelgesi ve Tablo dahil 15'ten fazla proje görünümü Takvim görünümü, liste görünümü ve temel Kanban panoları Zaman takibi Uygulama, web ve uzantı genelinde Zaman Çizelgeleri, Zaman Tahminleri, faturalandırılabilir durum ve otomasyon ile kapasite raporlaması ile yerel zaman takibi Temel zaman harcaması özetleri içeren görevlerde yerleşik başlatma/durdurma zamanlayıcısı İşbirliği ClickUp belgesi, ClickUp sohbeti, yorumlar ve @bahsetmeler ile gerçek zamanlı işbirliği Görev yorumları, dosya paylaşımı ve takım takvimi Entegrasyonlar 1.000'den fazla yerel entegrasyon ve tüm teknoloji yığınınızda veri akışını otomasyonla otomatikleştirmek için genel erişimli bir API Google Takvim ve Outlook için gerekli senkronizasyon; özel sürümler için genel API eksikliği

ClickUp Genel Bakış

ClickUp'ı sohbetler, belgeler, görevler ve otomasyonları tek bir yerde barındıran konsolide bir ş akışı yönetim aracı olarak kullanın

🔎 Biliyor muydunuz? Liderlerin %53'ü verimliliğin artırılması gerektiğini söylüyor, ancak küresel işgücünün %80'i işlerini yapmak için yeterli zaman veya enerjiye sahip olmadıklarını belirtiyor. Bunun nedeni, her 2 dakikada bir toplantılar, e-posta veya bildirimler tarafından kesintiye uğramaktan bıkmış olmalarıdır.

Bu sürekli kesintiler, takımınızın her hafta bağlantısız uygulamalar arasında gidip gelerek saatler kaybetmesine neden oluyor. Bu "Work Sprawl"ın sizi veya takımınızı yavaşlatmasına izin vermek yerine, tüm görevleri ve konuşmaları ClickUp gibi tek bir birleşik çalışma alanına taşıyabilirsiniz. ClickUp, tüm operasyonunuz için merkezi bir hub görevi görerek verilerinizi, iletişiminizi ve planlamanızı tek bir yerde bir araya getirir.

Net Proje Hiyerarşisi sayesinde, farklı fonksiyonlardaki her boyutlardaki takımlar, özel Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve Alt Görevler kullanarak projelerini düzenleyebilir.

Artıları:

ClickUp Brain : Tüm çalışma alanınıza entegre edilmiş, bağlamı algılayan yerleşik bir yapay zeka asistanı ile yanıtlar alın, içerik oluşturun ve bilgileri özetleyin

ClickUp Otomasyonları : Tanımladığınız tetikleyicilere göre görevleri otomatik olarak atayan, durumları güncelleyen veya bildirimler gönderen özel "eğer-o zaman" ş akışları oluşturarak tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldırın

ClickUp Süper Ajanları : Karmaşık, çok adımlı ş akışlarını sizin için otomasyonla otomatikleştiren ve yürüten akıllı, otonom AI takım arkadaşları oluşturun

ClickUp Docs : Görevleriniz ve projelerinizle doğrudan bağlantılı belgeler oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın; böylece bağlam hiçbir zaman kaybolmaz

Çoklu ClickUp Görünümleri : Liste, Pano, Gantt ve Takvim dahil 15'ten fazla farklı görünüm arasında geçiş yaparak her takım üyesine ihtiyaç duyduğu bakış açısını sağlayın

ClickUp Sohbet : Konuşmaları düzenli tutun ve ilgili işlere ek dosya ekleyin; böylece harici sohbet konularında gömülü kararları aramaya son verin

Dezavantajları:

Özelleştirme seçeneklerinin sayısı, proje yönetimi yazılımını ilk kez kullanan takımlar için biraz zorlayıcı gelebilir.

Mobil uygulama, hareket halindeyken bildirimleri kontrol etmek ve görevleri yönetmek için harika olsa da, henüz masaüstü uygulamanın tüm fonksiyonlarına sahip değil.

Hitask'a Genel Bakış

Hitask aracılığıyla

Bazı takımlar, güçlü proje yönetimi platformlarının ihtiyaçları için fazla karmaşık olduğunu düşünür. Asla kullanmayacakları özelliklerin arasında boğulurlar ve öğrenme eğrisinin dik olması, platformun az benimsenmesine ve hayal kırıklığına yol açar. Bu takımlar, zengin özelliklere sahip araçlardan çok basitliği tercih eder.

Hitask, bu tür takımlar için tasarlanmış hafif bir görev yöneticisidir. Ayırt edici özelliği nedir? Temiz ve minimalist bir arayüz. Basit görev yönetimi ve zaman takibi için tek ekranlı bir gösterge paneline odaklanır. Takımınız, kapsamlı bir eğitim sürecine gerek kalmadan dakikalar içinde temel görev koordinasyonuna başlayabilir.

Artıları:

Temiz, minimalist arayüz: Basit tasarımı sayesinde öğrenmesi kolaydır ve takımlar görevleri neredeyse anında yönetmeye başlayabilir

Yerleşik zaman takibi özelliği: Basit bir başlat/durdur zamanlayıcıyla görevler üzerinde doğrudan zaman kaydı yapın; böylece ayrı bir zaman takibi aracına gerek kalmaz

Ortak takım takvimi: Kolay planlama için merkezi bir takvimle son teslim tarihlerini ve takım üyelerinin uygunluk durumlarını görselleştirin

Görevlere ek dosya: İlgili belgeleri ve dosyaları doğrudan görevlere ekleyerek temel proje bilgilerini düzenli tutun

Dezavantajları:

Herhangi bir yapay zeka veya gelişmiş otomasyon özelliği bulunmamaktadır; bu da tüm karmaşık ş akışlarının manuel olarak yönetilmesi gerektiği anlamına gelir

Görsel proje yönetimi , temel bir liste, takvim ve Kanban panosu ile sınırlıdır; çoklu proje zaman çizelgesi görünümleri yoktur.

Google Takvim ve Outlook gibi önemli araçlara bağlanabilir, ancak çoğu üçüncü taraf SaaS bağlantısı için Zapier veya bir API gerektirir

Yapısı, karmaşık alt görevlerin iç içe geçmesinden ziyade basit görev yönetimi için optimize edildiğinden, çok katmanlı projelerde zorluklar yaşıyor

ClickUp ve Hitask Özellik Karşılaştırması

Her iki platform da görevlerinizi yönetmenize yardımcı olsa da, temelde farklı iş türleri için tasarlanmıştır. Hitask basit bir yapılacaklar listesi sunarken, ClickUp tüm işlerinizi tek bir yerde toplayan kapsamlı ve ölçeklenebilir bir platform sağlar.

En önemli özellikler açısından bu iki platformu nasıl karşılaştırdığımıza daha yakından bakalım.

AI ve otomasyon

Tam zamanlı çalışanlar her gün ortalama 8,7 saatini gereksiz toplantılar veya tekrarlayan görevler gibi verimsiz faaliyetlere harcıyor.

Bu durum verimliliği düşürür ve insan hatasına yol açarak önemli adımların atlanmasına neden olur. Basit bir görev yöneticisinde bu tür aksaklıklar sürekli yaşanır. Converged AI Çalışma Alanı'nda ise bu, iş gününüze entegre edilmiştir.

Takımınız tekrarlayan, manuel görevlerin altında boğuluyor. Her gün, durumları güncellemek, işleri yeniden atamak ve paydaşları ilerleme hakkında bilgilendirmek için değerli zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bu durum sadece verimliliği düşürmekle kalmaz, aynı zamanda insan hatalarına da kapı açarak önemli adımların atlanmasına neden olur.

👉🏼 Basit bir görev yönetim aracında bu tür rutin işler kaçınılmazdır. Converged AI Çalışma Alanı'nda ise bu işler otomasyonla gerçekleştirilmiştir.

ClickUp

ClickUp, otomatik eylemleri entegre bir yapay zeka motoruyla birleştirerek manuel çabayı ortadan kaldırır. Her güncellemeyi kendiniz yapmak yerine, ClickUp otomasyonlarını kurarak "eğer-o zaman" iş akışlarını yönetebilirsiniz. Bu sayede, sizin adınıza anında harekete geçen ş akışları oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir geliştirici bir görevi "İnceleniyor" durumuna taşıdığında, ClickUp bu görevi otomatik olarak bir QA liderine yeniden atayabilir ve proje sohbetine bir bildirim gönderebilir.

Tetikleyicilerinizi ayarlayın ve ClickUp Otomasyonları aracılığıyla belirli eylemleri yönlendirin

Mantık tabanlı kuralların ötesinde, ClickUp Brain çalışma alanınızın tüm bağlamını anlayan akıllı bir ortak görevi görür. Görevlerinize, belgelerinize ve mesajlarınıza bağlı olduğu için, standart otomasyonun yapamadığı karmaşık bilişsel işleri gerçekleştirebilir.

Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Proje ilerlemesini özetleyin: Toplantı notlarını veya uzun konu dizilerini anında yönetici özetlerine dönüştürün

Proje verilerini oluşturun: Özel Alanları , AI tarafından oluşturulan analizlerle (öncelikler, atanan kişiler, ilerleme özetleri) veya duygu puanlarıyla otomatik olarak doldurun

Yüzeysel cevaplar: "4. çeyrek lansmanı için şu anda ne gibi engeller var?" gibi sorular sorun ve gerçek zamanlı proje verilerine dayalı bir cevap alın

Proje yönetimi otomasyonunu gerçekleştirin: AI Super Agents'ı kullanarak ilerlemeyi bağımsız olarak izleyin , riskleri işaretleyin ve görev devirlerini yönetin; aynı zamanda gerektiğinde insan faktörünü de sürece dahil edin

Tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştirmek için ClickUp Brain'i isteğe bağlı AI asistanınız olarak kullanın

Hitask

Hitask'ın yerel bir yapay zeka veya gelişmiş iş akışı otomasyon özelliği yoktur. Otomasyon yetenekleri, bir görevin günlük, haftalık veya aylık olarak tekrarlamak üzere planlamanıza olanak tanıyan Yineleyen Görevler ile sınırlıdır. İş akışınızdaki değişikliklere göre eylemler gerçekleştiremez. Her durum güncellemesi, görev değişikliği ve takım bildirimleri, bir kullanıcı tarafından manuel olarak yönetilmelidir.

🏆 Sonuç: Manuel iş yükünü azaltmak ve yapay zekayı kullanarak daha akıllı çalışmak isteyen takımlar için ClickUp açık ara en iyi seçimdir. Hitask ise görev yönetiminde tamamen manuel bir yaklaşımı tercih eden takımlar için tasarlanmıştır.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Bunun önündeki üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya yapay zeka çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp'ın yerleşik yapay zeka asistanı ClickUp Brain, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Basit dilde verilen komutları anlayan bu asistan, çalışma alanınızdaki sohbet, görev, belge ve bilgileri birbirine bağlarken yapay zeka benimsemeyle ilgili üç endişenin de üstesinden geliyor. Tek bir tıklamayla cevapları ve içgörüleri bulun!

Görev yönetimi

Düz bir yapılacaklar liste, büyük girişimlerin nasıl daha küçük, uygulanabilir adımlara bölündüğünü görmeyi imkansız hale getirir. Ayrıca, her bir eylemin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu da göremezsiniz. Bu karmaşıklığı yapılandırmanın bir yolu olmadan projeler düzensiz hale gelir ve işlerin birbiriyle nasıl bağlantılarının olduğu veya kimin neyden sorumlu olduğu belirsiz hale gelir.

Takımlar genellikle projelerinizin gerçek dünyadaki karmaşıklığını yansıtabilecek bir sisteme ihtiyaç duyar.

ClickUp

ClickUp, en büyük kuruluşların bile düzenli kalmasını sağlamak üzere tasarlanmış çok katmanlı bir ClickUp Hiyerarşi aracılığıyla işleri düzenler. İşleriniz, farklı departmanlar veya üst düzey fonksiyonlar için Alanlara ayrılmış bir Çalışma Alanında yer alır.

Bu Alanlar içinde, belirli projeler için Klasörler ve bireysel görevleri barındıracak Listeler oluşturabilirsiniz. Bu, paylaşılan, şirket çapındaki hedeflerden bireysel, günlük yapılacak işlere kadar net bir yol sunar.

ClickUp Hiyerarşi ile bağlamı kaybetmeden büyük resmi görselleştirin

Ş Akışınızın en ince ayrıntılarını yönetebilmeniz için ClickUp, kapsamlı özel seçenekler sunar:

Özel Alanlar: Bütçeler, müşteri kodları veya satış aşamaları gibi ş akışınızla ilgili tüm verileri takip edin

ClickUp Görev Bağımlılıkları : Görevleri birbirine bağlayarak hangilerinin diğerlerini engellediğini gösterin ve işlerin doğru sırayla yapılmasını sağlayın

ClickUp Alt Görevleri : Büyük görevleri, yedi seviyeye kadar iç içe alt görevlerle daha küçük, yönetilebilir parçalara bölün

ClickUp Çoklu Atama : İşbirliği gerektiren öğelerde ortak sahipliği netleştirmek için tek bir görevi birden fazla kişiye atayın

ClickUp Görev Kontrol Listeleri : Tam alt görev yönetimi gerektirmeyen küçük eylemler için bir görev içinde basit yapılacaklar listeleri oluşturun

Hitask

Hitask, görev yönetimi için düz bir yapı sunar. Uygulama, "tek ekranlı" bir gösterge paneline odaklanmıştır. Görevleri projeler halinde gruplandırmanıza ve renk kodlu kategoriler kullanmanıza izin verse de, karmaşık proje mimarisi için gerekli olan derin iç içe geçme yeteneklerinden yoksundur.

🏆 Sonuç: ClickUp, derinlemesine özelleştirme ve net bağımlılıklar gerektiren karmaşık, çok katmanlı projeleri olan takımlar için tasarlanmıştır. Hitask ise, karmaşık bir hiyerarşiye girmeden her şeyi tek bir ekranda görmek isteyen, basit ş Akışlarına sahip bireyler veya küçük takımlar için daha uygundur.

Proje görünümleri ve şablonlar

Bir araç yalnızca bir veya iki sabit görünüm sunuyorsa, kullanıcılar her zaman bir ödün vermek zorunda kalır; daha da kötüsü, verileri görselleştirmek için başka bir araca aktarmak zorunda kalır, bu da silo halinde çalışmaya ve fazladan iş yüküne neden olur. Proje yönetimi platformunuz takımınıza uyum sağlamalı, tersi olmamalıdır.

🧠 İlginç Bilgi: Gartner araştırmasına göre dijital çalışanların yalnızca %23'ü iş uygulamalarından tamamen memnun; ancak memnun olanlar kendilerini çok daha yüksek verimlilikte tanımlama olasılığı neredeyse üç kat daha yüksek.

ClickUp

15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile her takım üyesine mükemmel bir bakış açısı sunun. Bu görünümler aynı ClickUp Çalışma Alanı'na entegre olduğundan, veri veya bağlam kaybı yaşamadan tek bir tıklama ile aralarında geçiş yapabilirsiniz.

İşinizi daha iyi görebilmek için 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yapın

İşte bunları nasıl kullanabilirsiniz:

ClickUp Liste Görünümü: Görevleri kolayca sıralamak ve filtrelemek için klasik, elektronik tablo benzeri bir görünüm

ClickUp Pano Görünümü : Farklı ilerleme aşamalarındaki ş akışlarını yönetmek için Kanban tarzı bir pano

ClickUp Takvim Görünümü : Görevleri planlamak, bağımlılıkları görselleştirmek ve son teslim tarihlerini daha iyi yönetmek için sürükle ve bırak özelliğine sahip bir takvim

ClickUp Gantt Görünümü : Proje bağımlılıklarını, süresini ve kritik yolu görselleştirmek için bir zaman çizelgesi

ClickUp Tablo Görünümü : Toplu düzenleme için güçlü bir elektronik tablo görünümü

İş Yükü Görünümü: Takım kapasitesini görmek ve kaynak tahsisini planlamak için bir kaynak yönetimi görünümü

ClickUp Zihin Haritası : Fikirleri birbirine bağlamak ve üzerine inşa etmek için görsel bir beyin fırtınası haritası

💡 Profesyonel İpucu: Büyürken tutarlılığı korumak için herhangi bir proje yapısını ClickUp Şablonu olarak kaydedebilirsiniz. Proje yönetimi, pazarlama, satış, İK, mühendislik ve diğer kullanım senaryolarına yönelik 1000'den fazla şablon arasından seçim yaparak en iyi süreçlerinizi standart hale getirebilirsiniz. Müşteri onboarding'inden ürün lansmanlarına kadar, şablonlar ş Akışlarını hızlı bir şekilde kurmanıza ve anında yeniden kullanmanıza yardımcı olur.

Hitask

Hitask üç temel görünüm sunar: görevleri düzenlemek için bir liste görünümü, planlama için paylaşılan bir takım takvimi ve basit bir Kanban tarzı pano. Uygulamanın birçok katmanında gezinmeden görevlerinizi, takım programlarınızı ve proje ilerlemenizi görmek için bunu kullanabilirsiniz.

Gantt grafikleri veya iş yükü ısı haritaları gibi gelişmiş görselleştirme araçlarında eksiklikleri olsa da, temel proje şablonları ve raporlama araçlarıyla bunu telafi ediyor. Başarılı proje yapılarını kolayca kopyalayabilir ve zamana dayalı verimliliği izlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

🏆 Sonuç: İşleri görselleştirmek ve departmanlar arası ilerlemeyi raporlamak için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyan takımlar için ClickUp’ın kapsamlı görünümleri ve gösterge panelleri vazgeçilmezdir. Hitask ise tüm görevlerin ve programların tek bir sayfada yer aldığı tekil, birleşik bir görünüme değer veren takımlar için daha uygundur.

Zaman takibi

🔎 Biliyor muydunuz? ABD'deki profesyoneller, e-postalar, toplantılar ve manuel, hafızaya dayalı kayıt tutma gibi kayda alınmayan görevler nedeniyle her iş gününde yaklaşık 59 milyon saat kaybediyor. 15 kişilik bir profesyonel hizmetler firması için bu kayıp, yıllık 1,6 milyon dolarlık gelir kaybına mal olabilir.

Zaman takibi yazılımı araçları, boşa harcanan çabayı azaltmanın harika bir yoludur. Her dakikayı doğrudan Çalışma Alanınızda kaydettiğinizde, "görünmez sürtüşme noktalarını" tespit etmek için gerekli verileri elde edersiniz.

Örneğin, sürekli uzayan toplantılar veya düzenli olarak kapsamını aşan belirli proje aşamaları. Bu, süreçlerinizi iyileştirmenize ve gelecekteki zaman kayıplarını, kârlılığınızı etkilemeden önlemenize olanak tanır.

ClickUp

ClickUp Zaman Takibi ile zamanınızı nasıl harcadığınızı takip edin

ClickUp, zamanı ikincil bir kayıt değil, temel bir proje metriği olarak ele alır. ClickUp Zaman Takibi ile siz ve takımınız, bir görevden doğrudan zamanlayıcıyı başlatıp durdurabilir, zamanı manuel olarak ekleyebilir veya hatta belirli bir görevle ilişkili olmayan zamanı bile izleyebilirsiniz. Faturalandırılabilir her dakika gerçek zamanlı olarak kaydedilir ve tekrarlayan veya önemsiz görevler doğrudan ele alınır.

Çalışma alanı gerçek zamanlı olarak senkronize edildiğinden, tüm zaman verileriniz doğrudan ClickUp Zaman Çizelgeleri ve ClickUp Gösterge Panellerine aktarılır. Bu, en çok zamanın nerede harcandığını ve bunun bir maliyet mi yoksa gelir kalemi mi olduğunu gösteren gerçek zamanlı bir genel bakış sağlar. Bu verileri kişi, proje veya herhangi bir Özel Alan'a göre gruplandırabilir ve filtreleyerek, iş gücü verimliliğini artırmak ve doğru faturalandırma yapmak için ihtiyacınız olan içgörüler elde edebilirsiniz.

Hitask

Hitask, her görevde yerleşik bir zaman takipçisi içerir. Zamanlayıcıyı başlatıp durdurarak çalışma saatlerinizi kaydedebilir ve görev başına veya kullanıcı başına harcanan zamanı gösteren temel raporlar oluşturabilirsiniz. Küçük bir takımınız varsa veya serbest çalışan olarak faturalandırılabilir saatleri sorunsuz bir şekilde gerekçelendirmek istiyorsanız, Hitask size karmaşık bir raporlama paketi yükü olmadan bunu yapma imkanı sunar.

🏆 Sonuç: Her iki araç da yerel zaman takibi özelliği sunuyor, bu da bir artı. Ancak ClickUp, zaman verilerini faturalandırılabilir ücretlere, gösterge panellerine ve iş yükü görünümlerine bağlayarak, kaynak tahsisi ve karlılığa ihtiyaç duyan takımlar için çok daha derin bir içgörü sağlıyor.

Takım işbirliği

Takımınızın konuşmaları e-posta, Slack ve toplantı notları arasında dağınık mı? Bu, projeyle ilgili bir soru ortaya çıktığında, cevabı bulmak için farklı uygulamaları tek tek aramak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Bu hem zaman alıcı hem de hata yapmaya açık bir süreçtir.

Bu İletişim Dağınıklığı, projeleriniz için tek bir doğru bilgi kaynağını korumayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

Kararlar ve tartışmalar, ilgili işin içinde yer almalıdır.

🔎 Biliyor muydunuz? Sadece siz değilsiniz — ortalama bir çalışan, parçalanmış sistemlerde bilgi aramak için günde 2,5 saatini boşa harcıyor.

Peki, hangi araç sorunu çözüyor?

ClickUp

ClickUp, tüm takım iletişim biçimlerini tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirerek gerçek bir işbirliği merkezi görevi görür. Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, beyin fırtınasından son onaya kadar bir projenin tüm yaşam döngüsünü tek bir sekmede yönetebilirsiniz.

Örneğin, işleyişi şu şekildedir:

ClickUp Sohbet : Entegre sohbet kanalları ve direkt mesajlar sayesinde konuşmaları belirli projelerle bağlantılı tutun ve kararların harici konularda kaybolmamasını sağlayın

ClickUp Docs : Belgelerinizi eyleme geçirilebilir işlere dönüştüren iç içe geçmiş sayfalar ve gömülü görevler sayesinde proje özetleri, toplantı notları ve wikiler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

İzleimli Yorumlar : @bahsetme özelliğiyle paydaşları dahil ederek ve atanan yorumlarla eylem ögelerinin görülmesini sağlayarak her görevde düzenli tartışmalar sürdürün

ClickUp Beyaz Tahtaları : Serbest biçimli bir tuval üzerinde fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapın ve şekilleri veya yapışkan notları doğrudan takip edilebilir ClickUp görevlerine dönüştürün

ClickUp Clips : Karmaşık süreçleri açıklamak veya geri bildirim sağlamak için hızlı ekran kayıtları oluşturup paylaşım yaparak toplantı ihtiyacını azaltın

Hitask

Hitask'ta işyerinde takım işbirliği, görev yorumları ve ek dosyalar etrafında şekillenir. Yerel bir belge düzenleyici veya görsel bir Beyaz Tahta sunmasa da, Çalışma Alanı'ndan ayrılmadan mesajlaşmanıza olanak tanıyan yerleşik bir Ekip Sohbeti özelliği sunar.

Ayrıca, herkesin görevlerini senkronize bir görünümde gösteren ortak bir takım takvimi de elde edersiniz. Bu, küçük takımların karmaşık takım iletişim araçlarının getirdiği ek yük olmadan son teslim tarihlerine uyumlu kalmasına yardımcı olur.

🏆 Sonuç: ClickUp, belgeleri, sohbeti ve görsel beyin fırtınasını tek bir platformda bir araya getirerek bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Hitask, temel görev düzeyinde koordinasyon ve gerçek zamanlı mesajlaşmayı sağlar, ancak daha kapsamlı ortak yazma ve görsel planlama için muhtemelen Google Dokümanlar veya Zoom gibi harici araçlara ihtiyacınız olacaktır.

Entegrasyonlar

Proje yönetimi platformunuz bir boşlukta var olmamalıdır. Yazılımınız CRM'niz, kod deponuz veya dosya depolama sisteminizle senkronizasyon sağlamadığında, takımınız manuel veri girişi yapmak zorunda kalır. Bu durum, bilgilerin genellikle güncel olmaması nedeniyle parçalanmış bir ş Akışı yaratır ve idari gecikmelere ve proje teslimatını yavaşlatan veri silolarına yol açar.

Araç Dağınıklığını azaltmak için, parçalanmış sistemlerinizin tüm teknik altyapınız genelinde otomasyon ile desteklenen bilgi akışını sağlaması gerekir.

ClickUp

ClickUp, operasyonlarınız için merkezi bir hub görevi görür ve mevcut yazılımlarınızı tek bir Çalışma Alanı'nda birleştiren 1.000'den fazla yerel ClickUp entegrasyonu sunar. Ana araçlarınızı birbirine bağlayarak, sürekli sekme değiştirme ve manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırırsınız.

ClickUp entegrasyonlarını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

1000'den fazla entegrasyon seçeneği ile ClickUp'ı mevcut teknoloji altyapınıza bağlayın

Geliştirme ve sürüm kontrolü: GitHub, GitLab veya Bitbucket'ı bağlayarak görevler içinde doğrudan commit'leri ve Çekme Taleblerini izleyin; böylece takım, proje görünümünden ayrılmadan kod değişikliklerinin görünürlüğünü sağlayabilirsiniz

CRM ve satış uyumu: Salesforce veya HubSpot'u entegre ederek müşteri verilerini ve anlaşma aşamalarını senkronize edin; böylece satış sonrası proje yürütme sürecinin satış boru hattıyla uyumlu kalmasını sağlayın

İletişim ve mesajlaşma: Slack veya Microsoft Teams'i bağlayarak mesajları görevlere dönüştürün ve otomatik proje bildirimlerini doğrudan sohbet kanallarınızda alın

Bulut depolama ve varlık yönetimi: Takımın her zaman bir belgenin en güncel sürümüne erişebilmesini sağlamak için ClickUp görevleri içinde Google Drive, Dropbox veya OneDrive'dan ek dosya ekleyin ve arayın

💡Profesyonel İpucu: ClickUp API'sini kullanarak ClickUp ile mevcut teknoloji yığınınız arasında kendi özel bağlantılarınızı oluşturun. Ayrıca, iki yönlü takvim senkronizasyonu ve diğer uygulamalardaki içeriği doğrudan görevlerinize ve ClickUp Belgelerine gömerek tek bir doğru kaynak oluşturabilirsiniz.

Hitask

Hitask, temel iş fonksiyonları için tasarlanmış, daha küçük ve özenle seçilmiş bir entegrasyonlar yelpazesine odaklanıyor. Öncelikle, son tarih senkronizasyonu için Google Takvim ve e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için Outlook gibi planlama ve e-posta araçlarıyla bağlantı kuruyor.

Etkinlik bildirimleri için Slack entegrasyonu içerse de, genel bir API ve özel CRM veya geliştirme yazılımları için yerel bağlantılar bulunmamaktadır. Bu, yazılım ayak izi sınırlı olan takımlar için uygun bir seçenek olsa da, karmaşık yığınlara sahip daha büyük kuruluşların farklı veri kaynaklarını senkronize tutmak için manuel geçici çözümler kullanması gerekebilir.

🏆 Sonuç: ClickUp’ın geniş entegrasyon kütüphanesi ve açık API’si, onu yığınınızdaki hemen hemen her araca bağlantı kurabilen merkezi bir hub haline getiriyor. Hitask temel ihtiyaçları karşılıyor ancak daha özel yazılımları olan takımlar için manuel çözümler gerektirebilir.

Takımınız için ClickUp mı yoksa Hitask mı seçmelisiniz?

Doğru araç, mevcut ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır. Hitask basit bir görev yöneticisiyken, ClickUp eksiksiz bir kurumsal verimlilik platformu olarak hizmet vermektedir.

Takımınız birden fazla karmaşık projeyi aynı anda yürütüyorsa, işleri otomasyonla gerçekleştirmek ve içgörüler elde etmek için yapay zekaya ihtiyaç duyuyorsa veya belgelerinizi, sohbetlerinizi ve proje yönetimini tek bir yerde birleştirmek istiyorsa ClickUp'ı tercih edin. Bu platform, iş yükünün dağınıklığını ortadan kaldırmak ve takımınız büyüdükçe ona uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Takımınızın basit yapılacaklar listeleri varsa, her şeyden önce minimalist bir arayüze değer veriyorsa ve gelişmiş ş Akışları veya otomasyon kullanmayı planlamıyorsa Hitask'ı tercih edin.

Sonuçta, seçim, zamanla yetersiz kalabileceğiniz bir araç ile sizinle birlikte büyüyen bir platform arasında.

Takımlar, uygulamalar arasında geçiş yapmayı bırakıp daha akıllı iş yapmak için hazır olduğunda, bugün ClickUp ile ücretsiz olarak başlayabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Evet, Hitask'taki işlerinizi ClickUp'a kolayca aktarabilirsiniz. Görevlerinizi Hitask'tan CSV dosyası olarak dışa aktarın, ardından ClickUp içe aktarma aracını kullanarak verilerinizi uygun alanlara eşleyin.

ClickUp, bağlam farkındalıklı bir AI asistanı, özelleştirilebilir otomasyon, Gantt Şeması ve Zaman Çizelgesi gibi çoklu proje görünümleri ve yerel belge işbirliği dahil olmak üzere, Hitask'ta bulunmayan çok çeşitli gelişmiş özellikler sunar.

ClickUp, boyutuna bakılmaksızın tüm takımlar için ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır. Küçük takımlar ve girişimler, sağlam özelliklere hemen erişebilirken, kurumsal organizasyonlar ise gelişmiş izinler, SSO ve güçlü AI yeteneklerinden yararlanarak şirket genelinde karmaşık ş Akışlarını yönetebilir.