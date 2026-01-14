Marka İtibarını İzleme: Stratejiler ve Araçlar

Monday sabahı toplantıları, herkes bir şeylerin olduğunu hissettiği halde kimse ne olduğunu, nerede başladığını veya ne kadar ciddi olduğunu tam olarak belirleyemediğinde hızla garip bir hal alır.

Sosyal medya yöneticisi şöyle diyor: "İnsanlar bizim hakkımızda konuşuyor, ancak bunların hepsi doğru gelmiyor. Ne söylendiğini ve neden söylendiğini bilmemiz gerekiyor."

Marka yöneticisi şöyle ekliyor: "Ve bunun müşterilerin değerlerimize olan güvenini nasıl şekillendirdiğini."

PR sorumlusu şöyle diyor: "Beklenmedik bir durum olduğunda, bu güveni korumak için hızlı bir şekilde yanıt vermeliyiz."

Bu bakış açıları bir araya geldiğinde kampanyalardan daha fazlasını şekillendirir. Gerçek konuşmalara dayanan bir itibar stratejisi oluştururlar. Tüketicilerin %81'i satın almadan önce güvenin şart olduğunu söylediğinden, dikkatle dinlemek ve yanıt vermek isteğe bağlı değildir.

Bu makalede, marka izleme ve gerçek zamanlı uyarıların markanızı güçlendirmeye ve insancıllaştırmaya nasıl yardımcı olduğunu göstereceğiz.

Marka İzleme Nedir ve Neden Önemlidir?

Marka izleme, insanların çevrimiçi ortamda markanız hakkında söylediklerine ve bu konuşmalar aracılığıyla marka bilinirliğini nasıl ölçebileceğinize yakından dikkat etmek anlamına gelir.

Bu, hızlı bir sosyal medya paylaşımı, bir alışveriş sitesinde ayrıntılı bir yorum veya hatta haberlerde bir bahsetme olabilir. Bu konuşmaları dinlemek, markanızın sadece sizin umduğunuz şekilde değil, dünyada gerçekte nasıl görüldüğünü anlamanıza yardımcı olur.

Marka izleme neden önemlidir?

Marka yönetimi izleme, sosyal stratejinizi nasıl şekillendirir ve sizi doğru yolda tutar?

Farklı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde insanların ürün ve hizmetleriniz hakkında gerçekte ne düşündüğünü görmenize yardımcı olur.

Sorunları erken aşamada gösterir , örneğin kötü bir deneyim yaşayan bir müşteri gibi, böylece sorun daha da büyümeden müdahale edebilirsiniz ve aynı zamanda kutlamaya değer anları fark etmenize yardımcı olur.

Bir sorun olduğunda yanıt vermeyi kolaylaştırarak ve gerektiğinde güveni yeniden tesis ederek marka itibarınızı güvende tutar .

Müşterilerin gerçekte söylediklerine dayalı olarak pazarlama kampanyalarınızı ve gelecek planlarınızı yönlendiren net ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Rakiplerinizin neler yaptığını ve insanların onlar hakkında nasıl konuştuğunu görmenizi sağlayarak, önde kalmak için akıllı seçimler yapmanıza yardımcı olur.

📌 Örnek: Ağustos 2025'te, ikonik Amerikan restoran zinciri Cracker Barrel, daha geniş bir modernizasyon çabasının parçası olarak yenilenen logosu ve marka kimliğini tanıttı. Bu güncelleme, özellikle sadık müşteri kitlesinin bir kısmı ve siyasi yorumcular tarafından çevrimiçi ortamda önemli bir tepki yarattı. Olumsuz yorumlar sosyal medyada hızla yayıldı. Birkaç gün içinde marka yönünü değiştirdi ve orijinal logosunu geri getirdi. Hızlı yanıt, müşterilere markanın onları dinlediğini gösterdi. Ayrıca güveni korumaya ve mağaza ziyaretlerinde daha fazla düşüş yaşanmasını önlemeye yardımcı oldu.

Hangi Kanalları İzlemelisiniz?

Bir itibar oluşturmak 20 yıl sürer, ancak onu mahvetmek sadece beş dakika. Bunu düşünürseniz, yapılacak işleri farklı şekilde yaparsınız.

Bir itibar oluşturmak 20 yıl sürer, ancak onu mahvetmek sadece beş dakika. Bunu düşünürseniz, yapılacak işleri farklı şekilde yaparsınız.

Marka itibarı, biraz kuru bir ormana benzer. Tek bir kıvılcım, çevrimiçi küçük bir yorum, kimse tepki veremeden hızla yayılabilir. Bunu durdurmanın tek yolu, alevlerin tam olarak nereden çıkabileceğini bilmektir. Bu nedenle doğru kanalları izlemek çok önemlidir.

Peki hangileri? Bir bakalım:

Sosyal medya kanalları: Marka hakkında konuşmaların başladığı ve en hızlı şekilde yayıldığı yer burasıdır. Instagram, Twitter (X), LinkedIn, Facebook ve TikTok gibi platformları takip ederek olumlu yorumları, yeni trendleri, eleştirel bahsetmeleri ve sektör haberlerini ortaya çıkar çıkmaz görebilirsiniz.

İnceleme siteleri: Birçok kişi, incelemelere dayanarak bir markaya güvenip güvenmeyeceğine karar verir. Trustpilot, Yelp ve G2 gibi platformları takip etmek, Birçok kişi, incelemelere dayanarak bir markaya güvenip güvenmeyeceğine karar verir. Trustpilot, Yelp ve G2 gibi platformları takip etmek, müşterilerin gerçekte ne hissettiğini anlamanıza ve memnuniyetsiz sesleri erken fark etmenize yardımcı olur.

Haber siteleri ve bloglar: Bir başlık veya blog yazısı, binlerce kişinin markanızı nasıl gördüğünü hızla şekillendirebilir. Bu konuda farkında olmak, görüşler kesinleşmeden önce düşünceli bir şekilde yanıt vermek için size zaman kazandırır.

Forumlar ve topluluk panoları: Reddit, Quora ve daha küçük sektör odaklı forumlar, genellikle dürüst geri bildirimlerin yer aldığı yerlerdir. Burayı dinlemek, başka hiçbir yerde ortaya çıkmayan gizli sorunları veya fikirleri ortaya çıkarabilir.

Video ve podcast platformları: Artık konuşmalar sadece metinlerle sınırlı değil. YouTube videoları ve podcast'lerde genellikle marka algısını sessizce etkileyen görüşler özellik olarak yer alır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tiffany & Co., 1845 yılında ilk posta sipariş kataloğu için şu anda ünlü olan robin yumurtası mavisi rengini tanıttı. Bu renk tonu lüks markayla o kadar özdeşleşti ki, artık ticari marka olarak tescillendi ve sadece Tiffany'nin dünya çapında bu tonu kullanabilmesini garanti altına aldı.

Temel Marka İzleme Stratejileri

Her markanın internette sayısız köşede anlatılan bir hikayesi vardır ve bu akıllı marka kimliği stratejileri, bu hikayeyi net bir şekilde duymanıza ve amaca yönelik yanıt vermenize yardımcı olur.

Strateji 1: Marka izleme sistemi kurmak

İnsanların markanız hakkında ne zaman bahsettiklerini daha kolay fark etmek ister misiniz? Gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenen bir çevrimiçi marka izleme sistemi kurun. Brand24 veya Mention gibi marka yönetimi yazılımları, sosyal medyayı dinlemeyi otomasyonla gerçekleştirir, sosyal medyadan, inceleme sitelerinden ve haber makalelerinden bahsetme durumlarını izler.

ClickUp'ta zaten bir marka stratejiniz ve kampanyalarınız varsa, ClickUp Otomasyonları ve Entegrasyonları'nı kurarak bu araçları ClickUp Çalışma Alanınızla bağlantılandırın, böylece her yeni bahsetme doğrudan özel bir yanıt kanalına akışta olsun.

📌 Örneğin, ClickUp otomasyonları, birisi çevrimiçi olarak bir yorum bıraktığında veya markanızı etiketlediğinde otomatik olarak bir görev oluşturup uygun ekip arkadaşına atayabilir.

Brand24 gibi araçlardan gelen marka bahsetmelerini, ClickUp Otomasyonları ve Entegrasyonlar ile anında takip edilecek görevlere otomatik olarak dönüştürün.

Olumsuz duygular artmaya başladığında, ClickUp PR veya sosyal medya yöneticinizi sessizce uyararak onlara düşünceli bir şekilde yanıt vermek için zaman tanıyabilir. Zamanla, bu kurulum bildirimleri takip etmekten çok, ekstra çaba harcamadan markanızın itibarını sağlıklı tutmanıza yardımcı olan nazik bir güvenlik ağı gibi hissettirir.

AI ve ClickUp Otomasyonlarının bir araya gelerek görev otomasyonunu olabildiğince basitleştirmesini gösteren kısa bir video:

Strateji 2: Rakip marka izleme stratejileri

Rakiplerinizi izlemek, kendi markanızın bahsedilme sıklığını izlemek kadar önemlidir. Pazarlama analizi yazılımı, sosyal medya ve haber sitelerinde rakiplerinizin bahsetme sıklığını izleyebilir.

ClickUp Özel Alanları ve ClickUp Görev Şablonları ile tüm bu bilgileri tek bir yerde toplayabilirsiniz. Takımınızın, rakibin adı, duygusal tepki ve nerede bulunduğu gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere her yeni bahsetmeyi eklediği basit bir şablonunuz olduğunu hayal edin.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak duygu, bahsetmeler ve kampanya türü için önceden oluşturulmuş şablonlar ve alanlarla rakip izlemesini standartlaştırın.

Zamanla, bu verileri sıralayıp filtreleyerek kalıpları görebilir, kampanyaları karşılaştırabilir ve markanızın parlayabileceği alanları bulabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Büyümeyi Teşvik Eden Bir Müşteri Savunuculuğu Programı Nasıl Oluşturulur?

Strateji 3: Marka izleme verilerini analiz etme

Pazarlamacıların neredeyse üçte biri, hangi stratejilerin en iyi sonuç verdiğini belirlemelerine yardımcı olan şeyin veriler olduğunu söylüyor ve neredeyse aynı sayıdaki pazarlamacı, verilerin ROI'yi artırmanın anahtarı olduğuna inanıyor.

ClickUp Gösterge Panelleri ile sosyal dinleme araçlarından tüm bu bilgileri alabilir ve tek bir yerde düzenli bir şekilde görebilirsiniz.

📌 Sosyal medya platformları veya haber sitelerine göre gruplandırılmış, olumlu ve olumsuz duyguların haftalık değişimlerini gösteren bir pazarlama gösterge paneli düşünün. Yanıt sürelerini izleyen veya ani aktivite artışlarını işaretleyen özel kartlar ekleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panellerinde duygu eğilimlerini, bahsetme hacmini ve yanıt sürelerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin ve analiz edin

Takımınız, ham sayılara bakmak yerine, oluşan kalıpları görebilir ve marka itibarını korumak için ne zaman sevinmesi veya müdahale etmesi gerektiğini tam olarak bilebilir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların neredeyse yarısı otomasyonu düşündüklerini ancak ilk adımı atmadıklarını söylüyor. Zaman eksikliği, nereden başlayacakları konusunda belirsizlik ve çok fazla araç seçeneği genellikle engel teşkil ediyor. ⚒️ ClickUp, basit ve doğal dil komutları kullanarak dakikalar içinde kurabilirsiniz AI Ajanları ile bu engelleri ortadan kaldırır. İster görevleri otomatik olarak atamak ister proje özetleri oluşturmak olsun, zorlu bir öğrenme süreci olmadan otomasyona başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF , ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomasyonu kullanarak raporlama süresini %40 oranında azalttı ve saatler süren manuel işi anlık, gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

Strateji 4: Kriz yönetimine hazırlanın

Bir marka krizi ortaya çıkmaya başladığında, en ufak bir gecikme bile büyük bir fark yaratabilir. Marka izlemede bu, genellikle olumsuz duyguların ani artışını veya istenmeyen bir ilgi gören viral bir paylaşımı tespit etmek anlamına gelir.

ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği, doğru takım üyelerini etiketleyerek hızlıca harekete geçmenizi sağlar, böylece kimin neyi hallettiği konusunda karışıklık olmaz. Basit öncelik bayrakları kullanan ClickUp'ın Görev Önceliklendirme özelliği ile birleştirin ve takımınız hangi sorunların öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini anında görebilsin.

ClickUp'ın Görev Önceliklendirme özelliği ile acil görevlerde ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve krizleri yüksek öncelikli olarak işaretleyin, böylece yanıt verme hızınızı artırın.

🧠 İlginç Bilgi: 1915 yılında Coca-Cola, karanlıkta veya yerde parçalanmış haldeyken bile tanınabilir bir şişe tasarımı yaptırdı. Kakao çekirdeğinin şeklinden esinlenilen tasarım, tarihin en ünlü ve kalıcı marka sembollerinden biri haline geldi.

Sosyal Medyada Marka İzlemeyi Yönetme

"Markamla ilgili bahsetmeleri izliyorum, ancak duygular ve rakip faaliyetleri hakkında daha iyi bir içgörüye ihtiyacım var."

Bu sorunun çeşitli sürümlerini tüm pazarlama forumlarında bulabilirsiniz. Bu, takımların çevrimiçi itibarı ne kadar ciddiye aldıklarını ve temel izlemenin ne kadar çabuk sınırlarına ulaşabileceğini yansıtıyor.

Sosyal medya proje yönetimi, sadece her bahsetmeyi yakalamaktan ibaret değildir. İnsanların markanız hakkında ne düşündüğünü anlamak, rakiplerin ne yaptığını fark etmek ve konuşmalardaki değişiklikleri erken tespit etmekle ilgilidir. Birçok pazarlamacı basit araçlarla başlar, ancak daha sonra duygular ve rakip faaliyetleri hakkında daha net bilgiler sağlayan seçenekler arar.

Örneğin, bir seyahat şirketi, insanların "uçuşlarda gizli ücretler" hakkında konuşurken isimlerini belirtmeden bahsettiklerini görebilir. Bu konuşmaları erken fark etmek, takımın sorun büyümeden müdahale etmesine, yanıt vermesine ve hatta fiyatlandırma politikalarını değiştirmesine olanak tanır.

📌 Örnek: Samsung'un Galaxy Note 7 pil sorununa verdiği yanıt, bu konuda klasik bir örnektir. Sosyal medya izleme, erken şikayetleri tespit etmelerine, büyüyen krizi yönetmelerine ve zamanla güveni yeniden inşa eden gerçek zamanlı güncellemeler yayınlamalarına yardımcı oldu.

Rakipleri izlemek de çok önemlidir. Sprinklr veya Mentionlytics gibi araçlar, insanların kampanyalarına nasıl tepki verdiklerini gösterebilir. Rakip bir marka, sürdürülemez uygulamalar nedeniyle olumsuz geri bildirimlerle karşı karşıya kalırsa, sürdürülebilir bir şirket, çevre dostu yaklaşımını vurgulayarak bu konuşmaya katılabilir.

Sosyal medyada marka izlemeyi daha da güçlendirebilecek birkaç ek ipucu:

Sadece anahtar kelimeleri değil , hedef kitlenizin kullandığı ilgili emojileri ve argo kelimeleri de izleyin.

Zaman içindeki duygu değişimlerini izleyin ve sorunların iyileşip iyileşmediğini veya kötüleşip kötüleşmediğini görün.

Mikro etkileyicileri belirleyin; bunlar, markanızdan organik olarak bahseden kişilerdir.

Yanıt sürelerini rakiplerle karşılaştırarak özel müşterilere daha hızlı hizmet sunmanın yollarını bulun.

📖 Ayrıca Okuyun: Ajanslar için En İyi Influencer Pazarlama Araçları

Gerçek Zamanlı Marka Etki İzleme Teknikleri ve Kriz Müdahalesi

Tüketicilerin yaklaşık %60'ı, bir markanın eylemlerine göre markayla etkileşim biçimlerini değiştirir. Bir şirket hata yaptığında, insanların neredeyse üçte biri o şirketin ürünlerini satın almayı bırakır. Ancak bir marka doğru şeyi yaptığında, benzer bir sayı insan bunu arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlanır.

Bu nedenle gerçek zamanlı marka etkisi izleme ve hızlı kriz müdahalesi önemlidir.

Etkili kriz yönetimi, duygu değişimlerini erken tespit eden, doğru kişileri anında uyaran ve takımları bir araya getirerek hızlı planlama ve harekete geçme imkanı sağlayan sistemlerle başlar.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak tüm bu süreci tek bir yerde bir araya getirir. ClickUp Otomasyonları üçüncü taraf izleme araçlarına bağlı olduğundan, olumsuz duygulardaki ani artış veya ani bir PR sorunu, yazının başında açıkladığımız gibi çalışma alanınızda otomatik olarak yüksek öncelikli bir görev oluşturur.

Gerçek zamanlı bildirimler, hiçbir uyarının gözden kaçmamasını sağlarken, ClickUp Chat, halkla ilişkiler, pazarlama ve liderlik ekiplerini tek bir hızlı konuşma konusunda bir araya getirir.

ClickUp Chat'i kullanarak çalışma alanınızdan ayrılmadan hızlı kriz müdahalelerini koordine edin

💡 Profesyonel İpucu: Marka itibarı izlemeyi manuel olarak yaptığınızda, başarısızlık noktası öngörülebilir: birisi uyarıyı geç fark eder, geç atar ve ilk yanıt, konuşma zaten kötüye gittikten sonra verilir. ClickUp içinde gerçek zamanlı güncellemeler, özetler ve yanıtlar sağlayan otomatik AI Süper Ajanları kurun ClickUp AI Ajanları, tetikleyicilere ve koşullara dayalı tekrarlanabilir oyun kitapları çalıştırarak bunu önlemek için tasarlanmıştır. ClickUp iki tür Ajanı destekler: Otomatik pilot ajanlar , tanımlanmış bir tetikleyici (yeni bir mesaj veya durum değişikliği gibi) gerçekleştiğinde çalışır ve isteğe bağlı olarak koşullara göre filtrelenebilir.

Süper Ajanlar , @bahsetmeler, DM'ler, görev atamaları, programlar veya otomasyonlar aracılığıyla tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Onların kullanabileceği bilgi ve araçları kontrol edebilirsiniz. 📌 Sosyal medya izleme takımları ve halkla ilişkiler yöneticilerinin kullanabileceği pratik bir kurulum örneği: "Marka Uyarıları" Sohbet Kanalı oluşturun ve uyarıları bu kanala yönlendirin (izleme aracınız → entegrasyonlar/Zapier → ClickUp aracılığıyla), böylece tüm marka konuşmaları tek bir görünür kuyrukta başlasın.

Tetikleyici ve koşullar içeren bir Otomatik Pilot Ajanı ekleyin: Yeni bir Kanal mesajında tetikleyin, ardından mesajda rakip anahtar kelimeleri, "dolandırıcılık", "dava", "bozuk" veya diğer kriz ifadeleri varsa çalıştırın (koşullar, Otomatik Pilot Ajanlarının ne zaman çalışacağına karar verme sürecinin bir parçasıdır).

Sadece özetler değil, önceliklendirme yapan talimatlar yazın : ClickUp Agent'ın bahsetmeyi (ürün, teslimat, uyumluluk, etkileyici) sınıflandırmasını, duyguyu etiketlemesini ve ardından bir görev sahibi ve yanıt son tarihi içeren bir görev oluşturmasını sağlayın, böylece hiçbir şey sahipsiz kalmasın.

Süper Ajan ile planlanmış "günlük nabız" kontrolleri gerçekleştirin : Süper Ajan'ı, Çalışma Alanı bilgilerine ve bağlantı kurduğu kaynaklara erişimi kullanarak kısa bir günlük özet (en çok bahsedilen markalar, duygu değişimleri, ortaya çıkan trendler, çözülmemiş kritik bahsetme görevleri) yayınlaması için planlayın.

Temsilcilere takip için doğru araçları sağlayın: ClickUp'ın yapay zeka araçları , etkinlikleri özetleme ve yorum yayınlama gibi eylemleri destekler. Bunları kullanarak temsilcilerinizin sadece konuşmakla kalmayıp işleri ilerletmelerini sağlayın.

Kriz senaryolarında ve marka bilinirliği KPI'larınızı karşılamak için kullanabileceğiniz ek pratik ipuçları aşağıda verilmiştir.

Kriz sonrası değerlendirmeler yaparak öğrenilen dersleri belgelendirin ve gelecekteki olaylar için izleme sürecinizi iyileştirin.

Duygu ölçütleri belirleyerek, yeni ortaya çıkan bir sorunu işaret edebilecek sapmaları hızlı bir şekilde tespit edin .

Önceden onaylanmış sözcüler ve hukuk danışmanlarından oluşan bir liste tutun , böylece medyaya anında yanıt verebilirsiniz.

Krizlerin sessizce başlayabileceği forumlar, podcast'ler veya niş inceleme siteleri gibi geleneksel olmayan platformları izleyin .

Üç ayda bir kriz simülasyon tatbikatları gerçekleştirerek takımınızın hazırlık durumunu test edin ve baskı altında koordinasyonu iyileştirin.

📖 Ayrıca Okuyun: Veriye Dayalı İçgörüler için Ücretsiz Dijital Pazarlama Raporu Şablonları

Marka İzleme Etkinliğini Artırma: En İyi Uygulamalar

2013 yılında, Super Bowl 34 dakikalık bir elektrik kesintisi nedeniyle kesintiye uğradı ve stadyum karanlığa gömüldü. Oreo bu anı fark etti ve hızlıca basit bir tweet attı: "Karanlıkta da daldırma yapabilirsiniz. "

X aracılığıyla

Bu hızlı ve eğlenceli mesaj, 15.000'den fazla retweet ve 20.000'den fazla beğeni alarak hızla yayıldı ve hala şimdiye kadar yapılmış en akıllı gerçek zamanlı pazarlama hamlelerinden biri olarak hatırlanıyor.

Güçlü marka izlemenin gerçekliği budur: insanların söylediklerine yakın olmak, bir şeylerin değiştiğine dair küçük işaretleri fark etmek ve çok geç olmadan harekete geçmeye hazır olmak.

Başlamak için şu anahtar ipuçlarını unutmayın:

İnternetin her köşesinde, hatta insanların sizi doğrudan etiketlemediği yerlerde bile markanız ve ürünleriniz hakkında bahsedilenleri takip edin .

Rakiplerinizin yaptıklarını takip edin, böylece yeni fırsatları yakalayabilir veya sorunlar yayılmadan önce yanıt verebilirsiniz.

Farklı yerlerden gelen verileri tek bir net görünümde bir araya getirin , bilgileri veri odaklı içgörülere dönüştürün, böylece takımınız neler olup bittiğini anlayabilir.

İnsanların sözlerinin ardındaki duyguları dinleyin, böylece geri bildirimin ne zaman sadece gürültü olduğunu ve ne zaman gerçekten dikkat edilmesi gerektiğini anlayabilirsiniz.

Önemli bir durum meydana geldiğinde takımınızın nasıl müdahale edeceği konusunda basit bir plan hazırlayın.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Steve Jobs, bir elma bahçesini ziyaret ettikten sonra Apple adını verdi ve bu ismin "eğlenceli, canlı ve korkutucu olmayan" bir isim olduğunu düşündü . Bu isim, karmaşık bir logoya ihtiyaç duymadan en tanınmış küresel markalardan biri haline geldi.

Doğru Marka İzleme Aracı veya Yazılımını Seçim

Marka izleme konusunda, kullanabileceğiniz araçlar sınırsızdır.

Google Alerts, çevrimiçi ortamda yeni bahsetmeleri tespit etmenize yardımcı olur. Hootsuite ve Sprout Social, sosyal platformlardaki konuşmaları izlemenizi sağlar. Brandwatch duygu analizine odaklanırken, Mention bloglar, forumlar ve haber sitelerindeki konuşmaları yakalar. Her araç kullanışlıdır, ancak bir sorun vardır. Çoğu, birbirinden bağımsız çalışır.

ClickUp farklı bir yaklaşım benimser.

ClickUp, marka izleme ş akışlarını nasıl destekler?

Marka izleme genellikle bahsetmeyi tespit ettikten sonra bozulur. Uyarı bir araçta, ekran görüntüsü bir sohbet konusunda ve yanıt taslağı bir belgenin içinde bulunur. Bu, işin yayılmasıdır: çok sayıda uygulamaya dağılmış kritik bağlam, hızın en önemli olduğu durumlarda itibar yönetimini yavaşlatır.

ClickUp, takımların tutarsız çıktılar ve paylaşılan bağlam olmadan ayrı AI asistanları arasında gidip geldiği AI Sprawl sorununu da ele alır. Bunun yerine, işinizi anlayan Bağlamsal AI ile birlikte gelir.

Tüm izleme ş akışlarınız ClickUp içinde tek bir yerde bulunur, böylece takımınız bahsetmeleri izleyebilir ve konuyu kaybetmeden yanıt çalışmalarını koordine edebilir.

ClickUp formları, entegrasyonlar veya Zapier kullanarak marka bahsetmelerini izleyin.

ClickUp Formları'nı kullanarak takımınızdan doğrudan bahsetmeleri ve geri bildirimleri yakalayın

Tutarlı bir çevrimiçi marka izleme sağlamak için, geri bildirimleri ve bahsetmeleri yakalamak için güvenilir bir yönteme ihtiyacınız vardır. Bunlar sosyal medya kanallarından, inceleme sitelerinden, haber sitelerinden veya takımlardan gelebilir.

ClickUp Formları burada çok işe yarar, çünkü her gönderi seçtiğiniz listede otomatik olarak bir görev oluşturabilir, böylece hiçbir şey iç mesajlarda veya elektronik tablolarda kaybolmaz.

Pazarlama takımları bunu genellikle şu şekilde ayarlar:

Tüm takımların tek bir yerden bahsetmelerini izlemesi için iç gönderi (satış, destek, topluluk yöneticileri, ajanslar) için bir "Marka Bahsetme" formu oluşturun.

Koşullu mantık ekleyin, böylece ClickUp formu kanala göre farklı sorular sorsun (örnek: "İnceleme sitesi" seçiliyse, yıldız derecelendirmesi ve inceleme bağlantısı isteyin; "Haber sitesi" seçiliyse, yayıncı ve başlık isteyin).

Form gönderilerini ClickUp Form ayarlarınızdan doğru sahibine otomatik olarak atayın (örnek: PR sorumlusu haberlerde bahsedilen konuları, sosyal medya sorumlusu platformda bahsedilen konuları, destek sorumlusu ürün şikayetlerini alır).

Harici izleme araçlarından gelen bahsetmeler için ClickUp iki yaygın yolu destekler:

Zapier ile ClickUp'ı binlerce uygulamaya bağlayın ve ClickUp'ı tetikleyici veya eylem olarak kullanın (ClickUp ile doğrudan entegrasyonu olmayan araçlardan gelen uyarıları yönlendirirken kullanışlıdır).

Dosyaları, e-postaları ve destekleyici kanıtları görevlere, Belgelere ve Sohbete çekmek için yerel ClickUp entegrasyonları (itibar yönetimi süreciniz hızlı bir şekilde makbuzlara ihtiyaç duyduğunda yararlıdır)

📌 Örnek: İzleme aracınız kritik bir bahsetmeyi işaretler → Zapier bir ClickUp görevi oluşturur → görev, kaynak URL'yi, kanalı, uyarıyı tetikleyen anahtar kelimeyi ve ilk duygu etiketini içerir → ClickUp otomasyonları bunu doğru takıma yönlendirir.

📖 Ayrıca okuyun: İlham Veren Marka Sesi Örnekleri ve Kendi Sesinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

ClickUp kartlarını kullanarak bir marka izleme gösterge paneli oluşturun.

ClickUp gösterge paneli kartlarını kullanarak duygu eğilimlerini ve yanıt sürelerini bir bakışta görün

Marka bahsetme işlemi, gelen kutunuza görev olarak düşmeye başladığında, ClickUp Gösterge Paneli marka sağlığının görünür hale geldiği yerdir. ClickUp Gösterge Paneli, grafikler, hesaplamalar ve özel raporlama için AI Kartları ve bileşenleri destekler ve Gösterge Paneli verilerini filtreleyerek yalnızca belirli kriterlere uyan görevleri raporlayabilirsiniz.

ClickUp kullanan pazarlama takımları, ClickUp gösterge panelleri ile pazarlama kampanyası yönetimi ve marka izleme için aşağıdaki bileşenleri oluşturabilirler:

Atanan kişi, kanal ve son teslim tarihi ile birlikte tüm açık "Kritik bahsetmeler"i listeleyen bir Tablo kartı

Sosyal medya platformları, inceleme siteleri ve haber sitelerine göre gruplandırılmış, haftalık bahsetmelerin trend görünümü

Takımın her bir sosyal medya kanalında ne kadar hızlı yanıt verdiğini gösteren yanıt süresi görünümü

"Olumsuz duygu izleme" görünümü, Duygu = Olumsuz ve Etki = Yüksek olan görevlere göre filtrelenmiştir.

Rakip anahtar kelimelerine göre filtrelenmiş rakip izleme görünümü (böylece rakip analizi hafızaya dayanmaz)

ClickUp gösterge panellerini paydaşlarla paylaşmak da kolaydır. Bunları herkese açık olarak veya belirli kişilerle paylaşabilirsiniz, bu da ajansların ve iç takımların günlük slayt güncellemeleri göndermeden neler olup bittiği konusunda uyum içinde kalmalarına yardımcı olur.

Duyguların düştüğü veya yükseldiği durumlarda sosyal medya takımına görevler atayın.

ClickUp Otomasyonları ile tüm rutin süreçlerinizi otomatikleştirin

En hızlı itibar kazanımı genellikle yönlendirme ve önceliklendirmeden gelir, dünyanın en iyi cevabını yazmaktan değil. ClickUp Otomasyonları, basit tetikleyiciler ve koşullara dayalı olarak marka konuşmalarını yönlendirmenize yardımcı olur (böylece yalnızca doğru sorunlar üst düzeye taşınır ve rutin ögeler tüm takımı rahatsız etmez).

Sosyal medya izleme için kullanabileceğiniz temiz bir otomasyon kurulumu:

Bir marka bahsetme görevi oluşturulduğunda ve Duygu = Olumsuz → Öncelik = Yüksek → PR veya Sosyal Medya Sorumlusuna atayın

Etki = Yüksek veya kaynak büyük bir haber sitesi ise → görevini "Kriz Müdahale" listesine taşıyın ve liderleri bilgilendirin.

Bir görev "Yanıtlandı" olarak işaretlendiğinde → bir takip tarihi ayarlayın (böylece birkaç gün sonra kamuoyunun algısının iyileşip iyileşmediğini izlemeyi sağlayabilirsiniz).

Sistemin bağlam temelinde (sadece kurallara göre değil) önceliklendirme ve yönlendirme konusunda yardımcı olmasını istiyorsanız, ClickUp ayrıca AI Assign ve AI Prioritize gibi AI tabanlı otomatik doldurma özelliğini de destekler.

📖 Ayrıca okuyun: Etkili bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmak: Adım adım kılavuz

AI'yı kullanarak birden fazla kanaldan gelen müşteri yorumlarını veya geri bildirimlerini özetleyin.

ClickUp Brain'i kullanarak yüzlerce yorumu anında içgörülere dönüştürün

Marka bahsetmelerini izlemek ilk adımdır. İkinci adım ise gürültüden anlam çıkarmaktır: ne değişti, ne tekrarlanıyor ve ürün düzeltmesi yerine yanıt gerektiren ne var? ClickUp Brain, her konu başlığını okumadan neler olup bittiğini özetlemenize yardımcı olabilir.

İşte ClickUp Brain ile markalaşma için yapay zekayı kullanmanın bazı pratik yolları:

Ekran görüntüleri, iç tartışmalar ve taslak yanıtları içeren uzun görev konusunu özetleyin ve özeti PR onay yorumunda yayınlayın.

Tüm liste veya konumdaki etkinlikleri özetleyin , böylece yönetim ekibi başka bir toplantı yapmadan haftalık marka itibarı izleme özetini alabilir.

Yorumlardan doğrudan görevler oluşturun (bir sosyal medya gönderisi konusunda, ayrı bir eylem öğesi olarak izlemek istediğiniz yeni bir sorun ortaya çıktığında kullanışlıdır)

Konuşma komutlarını kullanarak görevleri güncelleyin (sosyal medyada yoğun haberlerin olduğu günlerde kullanışlıdır)

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp BrainGPT kullanarak marka izlemeyi basitleştirin. Sosyal medya kanallarından ve iç notlardan bağlam bilgilerini alıp pazarlama ve liderlik takımları için özetlerken marka izleme karmaşık hale gelebilir. Masaüstü AI Süper Uygulamanız ClickUp BrainGPT, bu tür senaryoları çözmek için geliştirilmiştir. ClickUp BrainGPT'nin Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizi kullanarak düzenlenmiş metinler ve özetler elde edin Çevrimiçi marka izleme ve marka duygu analizi için bunu nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır: Talk to Text ile önemli bahsetmeleri anında kaydedin: "Önemli bahsetme görevi oluştur: Nakliye gecikmeleriyle ilgili Reddit konu başlığı, olumsuz duyguların artması, PR ve Destek ekibine atama" gibi hızlı bir not dikte edin ve ClickUp BrainGPT'nin bunu görev için hazır bir güncellemeye dönüştürmesine izin verin.

Kanallar genelinde kalıpları sorun (ve net bir özet alın) : "Bu haftaki marka bahsetmelerinden en çok yapılan 3 müşteri şikayetini özetleyin ve bunları sosyal medya platformu ile inceleme sitelerine göre gruplandırın" komutunu verin, böylece her sosyal medya gönderisini manuel olarak okumak zorunda kalmazsınız.

Kurumsal AI Search ile kanıtları hızlı bir şekilde elde edin: ClickUp'ta (ve bağlı uygulamalarda) "son 14 gün içinde 'fiyatlandırma' + 'gizli ücretler' + 'rakip anahtar kelimeler' etiketli tüm bahsetmeler" araması yapın ve sekmeler arasında geçiş yapmadan destekleyici bağlantıları ve iç bağlamı elde edin.

İş için doğru modeli seçin: Net PR dili için bir premium model, daha derin analiz için başka bir model kullanın. ClickUp BrainGPT, OpenAI, Claude ve Gemini'nin birden fazla premium AI modelini destekler, böylece çıktıyı anın gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz.

Belgeler, Görevler ve zaman çizelgeleri ile müşteri duygularını merkezi olarak izleyin.

ClickUp Docs ile tüm raporları, planları ve yanıt notlarını tek bir canlı belgedeki tüm belgelerde merkezileştirin

Takım üç şeyi tutarlı bir şekilde yapabildiğinde marka algısı iyileşir:

Olanları belgelendirin

Yapılacakları takip edin

Sorunun ne kadar hızlı çözüldüğünü gösterin

ClickUp Belgeleri, gerçek zamanlı işbirliği, yorumlar ve eylem öğeleri atama ve ClickUp Görevleri aracılığıyla metni görevlere dönüştürme özelliğini destekleyerek ilk kısımda yardımcı olur. Bu, uygulama stratejilerinizle gerçekten bağlantılı, canlı bir "marka yanıt kılavuzu" oluşturmak için idealdir.

Sizin gibi takımlar itibar yönetimi için bu süreci nasıl yapılandırıyor:

Eskalasyon kurallarını (neyin kritik bir bahsetme olarak nitelendirileceği, neyin yasal incelemeye tabi tutulacağı, hangi kanalların daha hızlı yanıt gerektirdiği) tanımlayan paylaşılan bir ClickUp belge.

Haftalık olarak güncellenen, bu temaları yönlendiren görevlerle doğrudan bağlantılı " tekrarlayan müşteri geri bildirim temaları" için bir belge bölümü.

Bir marka olayı belge sayfasını görevlere ve destekleyici belgelere bağlayan ilişkiler belge (böylece hikayenin tamamı bağlantılı kalır)

Docs Hub'ı kullanarak marka yanıt kılavuzlarını, eskalasyon kurallarını ve onaylanmış mesaj şablonlarını tek bir aranabilir kitaplıkta düzenli bir şekilde saklayın, böylece takımlar doğru belgeyi manuel olarak aramadan bulabilirler.

Marka İzleme Bilgilerini İş Kararlarına Uygulama

Bazen, tek bir müşteri yorumu veya çevrimiçi sohbetlerdeki ani artış, bir düzine rapordan daha fazla bilgi verebilir. Anahtar, bu sinyalleri bir sonraki adımınızı şekillendirecek anlamlı kararlara nasıl dönüştüreceğinizi bilmektir.

Tekrarlayan şikayetleri erken tespit edin ve sorunlar maliyetli düzeltmelere dönüşmeden önce ürün veya hizmetleri ayarlayın .

Olumlu geri bildirimleri kullanarak bir sonraki pazarlama kampanyanızın performansını iyileştirin ve müşterilerin halihazırda sevdiği özellikleri öne çıkarın.

Yüksek performanslı kanalları belirleyin bütçenizi en büyük etkiyi yaratacağı alanlara odaklayın

Yeni bahsetmelerin ve konuşmaların nereden geldiğini analiz ederek , henüz keşfedilmemiş pazarları ve müşteri segmentlerini belirleyin.

Gerçek müşteri hikayelerini ve duygu verilerini liderlik ekibiyle paylaşın, şirket çapında stratejiyi yönlendirin ve karar verme sürecinde güven oluşturun.

📖 Ayrıca okuyun: Yaratıcı Takımlar için Markalaşma Şablonları

ClickUp'ı kullanarak markanızı yeniden ayağa kaldırın

İnsanların markanız hakkında söylediklerini dinlemek, marka izlemenin temelidir. Bu iş tamamlandığında, önemli olan küçük sinyalleri yakalayabilirsiniz; örneğin, yaygınlaştırmaya değer olumlu bir yorum veya daha da büyümeden ele alabileceğiniz sessiz bir endişe.

Çoğu takım, hedef kitlesini anlamak, marka payını ölçmek ve duyguları izlemek için analiz araçları kullanır. Ancak dinleme, analiz ve izleme işlemleri ayrı araçlarda yapıldığında, içgörüler kaybolur. Güncellemeler kaçırılır. Takımlar olması gerekenden daha yavaş hareket eder.

ClickUp, her şeyi tek bir alanda toplayarak bu tür görevleri kolaylaştırır, böylece farklı araçlarda güncellemeleri takip etmek zorunda kalmazsınız. Değişiklikleri anında görmenize ve takımınızla birlikte doğal ve samimi bir şekilde yanıt vermenize yardımcı olur.

Markanızı korumak ve markanıza değer veren kişilerle bağlantı kurmak istiyorsanız, hemen ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Marka izleme, markanızın haberler, yorumlar ve forumlar gibi kanallarda nasıl algılandığını inceler. Sosyal dinleme ise öncelikle sosyal medya platformlarında gerçekleşen konuşmalara odaklanır. Her ikisi de, duyguları ve sektör trendlerini anlamak için birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir.

Maliyetler, kullanılan marka izleme yazılımı ve hizmetlerine göre değişir. Google Alerts gibi ücretsiz araçlarla yapılan temel izleme hiçbir maliyet gerektirmezken, duygu analizi ve rakip izleme özelliklerine sahip gelişmiş platformların maliyeti aylık 100 ila birkaç bin dolar arasında değişebilir.

Çoğu şirket raporları haftalık veya aylık olarak inceler, ancak hızlı değişen sektörlerde veya bir PR krizi sırasında, hızlı tepki vermek ve itibarı korumak için günlük izleme çok önemlidir.

Kesinlikle. Küçük markalar bile müşteri geri bildirimlerini ve bahsetmeleri izleyerek yararlı bilgiler edinebilir. Bu, daha hızlı yanıt vermelerine, müşteri deneyimini iyileştirmelerine ve daha büyük oyuncularla rekabet etmelerine yardımcı olur.

Marka izlemenin yatırım getirisi, iyileştirilmiş duygu puanları, daha hızlı kriz müdahale süreleri, artan olumlu bahsetmeler ve itibar iyileştirmeleri veya daha iyi bilgilendirilmiş pazarlama kampanyalarıyla bağlantılı gelir artışı gibi metrikler aracılığıyla ölçülebilir.