ClickUp'ta İçerik Takvimi Oluşturma (Adım Adım Kılavuz)

En iyi niyetle başlıyorsunuz. Tarihlerin düzgün bir şekilde sıralandığı, belki de fikirler için bir sekme bile bulunan, renk kodlu yeni bir elektronik tablo.

Birkaç hafta ileri sarın ve birdenbire beş kampanya konusu, iki ayrı belge ve bir tweetin "son-son-SON" sürümü elinizde.

Bu size biraz fazla tanıdık geliyorsa, muhtemelen sıfırlama zamanı gelmiştir. Bu blog yazısında, ClickUp'ta esnek ve bakımı kolay bir içerik takvimi oluşturmayı keşfedeceğiz. 🧰

İçerik Takviminiz için Neden ClickUp'ı Kullanmalısınız?

Pazarlama Ekipleri için ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

İçerik pazarlamacısı, sosyal medya yöneticisi veya pazarlama takımının bir parçasıysanız, içerik işbirliği yazılımını kullanmanız için nedenler şunlardır:

Ş Akışlarını kolaylıkla özelleştirin, sürecinize uygun durum aşamaları, içerik türleri, SEO etiketleri ve son tarihler ekleyin.

İçeriği ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü 'ne sürükleyin ve hatta mevcut görevleri otomatik olarak zaman bloklarına ayırın. 'ne sürükleyin ve hatta mevcut görevleri otomatik olarak zaman bloklarına ayırın.

İş arkadaşlarınızı etiketleyin, yorumlar bırakın ve ek dosyaları işin yapıldığı yerde ekleyin , böylece sohbet uygulamalarında veya e-postalarda hiçbir şey kaybolmaz.

İçerik performansını izlemek ve yayın programlarını yayınlamak için gösterge panelleri oluşturun , paydaş raporlaması için idealdir.

İnceleme için içeriği taşıma ve yayınlama hatırlatıcılarını ayarlama gibi tekrar eden görevleri otomasyonla otomatikleştirin.

💡 Profesyonel İpucu: Yeniden düzenlemeye uygun, her zaman güncel veya yüksek performanslı içerikleri etiketleyin. Bu, kapasiteniz düşükken yine de kaliteli sonuçlar elde etmek istediğinizde yardımcı olur.

ClickUp'ta İçerik Takvimi Oluşturma

Sosyal medya gönderileri, blog içeriği veya kapsamlı kampanyalarla uğraşıyorsanız, bu adım adım kılavuz, içerik takvimi yazılımı içinde her şeyi tek bir yerden planlamanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olacaktır. ⚒️

Adım #1: Çalışma Alanınızı ve Klasörünüzü Ayarlayın

Gönderileri planlamaya veya son tarihleri belirlemeye başlamadan önce, temelleri doğru bir şekilde atalım. ClickUp'ta sağlam bir Çalışma Alanı kurulumu, özellikle içeriğiniz platformlar arasında büyüdükçe her şeyi ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

BrightWave Solutions pazarlama takımında çalıştığınızı varsayalım. Takımınız blog, sosyal medya, e-posta bültenleri ve video için içerik yönetimi yapıyor. Bu, çok sayıda hareketli parçadan oluşan bir iş, bu nedenle işleri düzenli tutmak anahtar.

İdeal bir sosyal medya proje yönetimi çalışma alanı oluşturmak için yapmanız gerekenler:

"İçerik" klasörü oluşturun: ClickUp Çalışma Alanınıza gidin ve Pazarlama alanını açın (henüz yoksa bir tane oluşturun). Buraya "İçerik" adında yeni bir klasör ekleyin.

Kanallara göre ayrıştırın: Yeni İçerik klasörünüzün içinde, her içerik akışı için ayrı Listeler oluşturun: Blog Sosyal medya E-posta bülteni Video

Her liste, o kanala özgü görevleri, son teslim tarihlerini ve içerik türlerini izleyebileceğiniz bir mini projedır.

Çalışma Alanı Oluştur > Klasör > Listeler

💡 Profesyonel İpucu: İçeriği sadece kanala göre değil, amaca göre de gruplandırın. Örneğin, farkındalık içeriğini bir klasöre, ürün kampanyalarını başka bir klasöre yerleştirin. Böylece izleme daha kolay ve raporlama daha net olur.

Adım #2: İçerik izleme için özel görev alanları oluşturun

Çalışma alanınızı ve her içerik kanalı için listelerinizi oluşturduktan sonra, görevlerinizi daha akıllı hale getirmenin zamanı geldi. Bir sürü yoruma ve dağınık güncellemelere güvenmek yerine, ClickUp Görevleri içindeki ClickUp Özel Alanlarını kullanarak tüm içerik ayrıntılarınızı ön planda tutabilirsiniz.

Şu anda BrightWave Solutions takımı, Instagram reel'lerinden uzun blog yazıları kadar her türlü içerik üzerinde çalışıyor. Her içerik türünün kendine özgü ihtiyaçları vardır, ancak yine de görevlerinizi karmaşık bir kaydırma maratonuna dönüştürmeden anahtar bilgileri tutarlı bir şekilde izlemek istersiniz.

Her bir Listeye (Blog, Sosyal Medya vb.) gidin ve ihtiyacınız olan Özel Alanları eklemeye başlayın. Yararlı olanlardan bazıları şunlardır:

İçerik türü: Makale, video, karusel, makara, infografik, ne oluşturuyorsanız.

Sahiplik: Görevden sorumlu takım üyesi

Durum: Aşamayı izleme: Taslak, İnceleme Aşamasında, Planlanmış, Yayınlanmış

Yayın tarihi: İçeriklerin yayınlanacağı tarih

Platform: Nerede yayınlanacak (ör. Instagram, LinkedIn, şirket blogu)

SEO anahtar kelime: Hedeflediğiniz ana anahtar kelimeyi ekleyin.

Ayrıca, ClickUp'taki Etiketler, takviminizdeki içeriği çok karmaşık hale getirmeden kategorize etmek ve düzenlemek için mükemmeldir. Örneğin, Blog, Instagram veya Video gibi Etiketler, platformlara göre hızlı bir şekilde gruplandırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, AI, Ürün Lansmanı veya 3. Çeyrek Kampanyası gibi içerik temalarını da etiketleyebilirsiniz.

ClickUp Özel Alanları ile Görevlerinize gerekli tüm bilgileri ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: İki ayrı katman kullanın: gerçek plan ve park yeri. Yarım kalmış fikirleri asla doğrudan takviminize eklemeyin. Beyin fırtınaları, denemeler ve bir gün işe yarayabilecek rastgele fikirler için ayrı bir liste tutun. Yalnızca doğrulanmış veya onaylanmış fikirleri öne çıkarın.

Adım #3: İçerik görevlerini ekleyin ve düzenleyin

Artık bu içerik fikirlerini sisteme girmenin ve takımınızın uyacağı bir akış oluşturmaya başlamanın zamanı geldi.

BrightWave Solutions örneğiyle devam edelim. Sosyal medya yönetim aracında tüm bunları nasıl devam ettirebileceğinizi aşağıda açıklıyoruz:

Her içerik fikrini, ilgili Listeye bir ClickUp Görevi olarak ekleyin. "AI'da Blog Listesi nde bunun için bir görev oluşturun. Açık bir başlık verin ve daha önce ayarladığınız tüm Özel Alanları doldurmayı unutmayın. olarak ekleyin. "AI'da Trendleri Belirleme " konulu yeni blog yazısı mı var?nde bunun için bir görev oluşturun. Açık bir başlık verin ve daha önce ayarladığınız tüm Özel Alanları doldurmayı unutmayın.

Yazarlar, tasarımcılar veya stratejistler gibi sahipleri atayın ve korkunç "Bunu kim halledecek?" anını önleyin.

Alt görevlere ayırarak takımınızın gerçek sürecini yansıtın.

İçerik özetinizi ek dosya olarak ekleyin veya veya ClickUp belgesini görevle bağlantı kurun.

Görevinizi adımlara ayırmak için alt görevler oluşturun

Örneğin, "Temmuz Ürün Lansmanı Blogu" görevi içerik yazarına atanabilir. Yazma, tasarım, inceleme ve yayınlama için alt görevler ekleyebilir ve açıklamaya içerik özeti bağlantısını ekleyerek herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

İçerik görevleriniz ve ş akışlarınız hazır olduğunda, ClickUp Brain ile kurulumunuzu geliştirin. Genel AI sohbet robotlarından farklı olarak, sosyal medya AI aracı projelerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve hatta takım yapınızı anlar.

BrightWave takımının yeni bir yapay zeka destekli özellikini piyasaya sürdüğünü ve bloglar, Instagram tanıtımları ve e-posta bültenleri içeren bir kampanya hazırladığınızı varsayalım.

ClickUp Brain ile kampanyanız için bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp Brain, tüm bunları bir araya getirmenize nasıl yardımcı olur?

İçerik oluşturmayı hızlandırın: Göreve ek dosya aracılığıyla ürün blog yazınız için hızlı bir özet hazırlamasını isteyebilirsiniz.

İçerik pazarlama stratejinizi düzenleyin : AI Bilgi Yöneticisi'ni kullanarak "Ürün Lansmanı" veya "AI Özelliği" etiketli tüm görevleri, alt görevleri ve belgeleri hızlı bir şekilde bulun. kullanarak "Ürün Lansmanı" veya "AI Özelliği" etiketli tüm görevleri, alt görevleri ve belgeleri hızlı bir şekilde bulun.

Takım güncellemelerini oluşturun: AI'dan Temmuz kampanyası için etiketlenen tüm içerik teslimatlarının durumuna ilişkin haftalık bir güncelleme oluşturmasını isteyin.

⚡ Ş Akışı yükseltmesi: Süper Ajanlar takviminizi uyumlu tutsun

İçerik makineniz büyüdükçe, her şeyi senkronizasyon altında tutmak, içeriği oluşturmaktan daha zor hale gelir. ClickUp Süper Ajanları, görev güncellemelerini izleyerek, engelleri tespit ederek, geciken teslim tarihlerini işaretleyerek ve kampanyanızda bir sonraki adımları belirleyerek arka planda sessizce işleri halleder.

İçerik makineniz büyüdükçe, her şeyi senkronize tutmak, içeriği oluşturmaktan daha zor hale gelir. ClickUp Süper Ajanları, görev güncellemelerini izleyerek, engelleri tespit ederek, geciken teslim tarihlerini işaretleyerek ve kampanyanızda bir sonraki adımları belirleyerek arka planda sessizce işleri halleder.

ClickUp ile kod gerektirmeyen özel AI Ajanları oluşturun

On farklı bileşenden oluşan bir ürün lansmanını yönetiyor ya da haftalık sosyal medya paylaşımlarını koordine ediyor olun, Super Agents takviminizin tutarlı kalmasına ve takımınızın engellenmeden çalışmasına yardımcı olur, ayrıca manuel kontrol veya Slack hatırlatıcıları eklemenize gerek kalmaz. Takımınızın her zaman hazır olan bir koordinatör gibi çalışırlar.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik özetlerinizi doğrudan ClickUp Belge'sinde oluşturarak bir içerik veritabanı oluşturun ve her şeyi tek bir yerde toplayın. Ardından, ClickUp Brain'i kullanarak ana hatları oluşturun, toplantı notlarından anahtar noktaları çıkarın veya hatta belgenin içinde doğrudan içerik bölümlerinin taslaklarını hazırlayın.

Adım #4: ClickUp Görünümleri ile takviminizi görselleştirin

İçerik görevlerinizi ekledikten ve ayrıntıları düzenledikten sonra, şimdi hepsini bir arada görme zamanı. ClickUp Görünümleri, içerik takviminizi takımınız için anlamlı şekillerde görselleştirmenizi sağlar.

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nde günlük, haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapın

ClickUp Takvim Görünümü, her şeyin bir zaman çizelgesinde yer aldığı yerdir. Tüm içeriğinizi günler, haftalar veya aylar boyunca planlanmış, renk kodlu ve okunması kolay bir şekilde görebilirsiniz.

Diyelim ki Temmuz Ürün Lansmanı 10'unda yayınlanacak. Takvimde tam olması gereken yerde görünür.

Lansman bir hafta ertelenirse? Sorun değil, görevini yeni tarihe sürükleyin. BrightWave'in Instagram teaser'ı da 8'inde, e-posta kampanyası da 11'inde planlanmışsa, çakışmaları tespit edip boşlukları anında ayarlayabilirler.

ClickUp Board Görünümü ile farklı görev durumları arasında görevleri sürükleyip bırakın

Kanban tarzı sütunlar istiyorsanız, ClickUp Board Görünümü'ne geçin. Görevlerin ilerlemesi durumunda, bunları bir aşamadan diğerine sürükleyebilirsiniz.

İçerik takımı, Ürün Lansmanı Blogu'nu sunulduğunda Fikir sütununa ekler, Andrea'ya atandığında Taslak sütununa taşır, geri bildirim için hazır olduğunda İnceleme sütununa taşır ve son olarak yayınlanacağı gün Yayınlandı sütununa taşır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Liste Görünümü'nü kullanarak içeriği sahibi, yayın tarihi veya platforma göre filtreleyin ve sıralayın. Ayrıca, ClickUp'ta Gantt Şeması Görünümü'nü ekleyerek zaman çizelgeleri planlayın, bağımlılıkları görselleştirin ve proje ilerlemesini takip edin. Bu özellik, görevleri planlamak, kaynakları yönetmek ve tüm işlerinize nasıl bir araya geldiğini zaman çizelgesinde görmek için özellikle yararlıdır.

Adım #5: Zaman kazanmak için şablonları ve Yineleyen görevleri kullanın

İşte daha verimli hale geldiği nokta: ClickUp Şablonları ve ClickUp Yineleyen Görevler.

BrightWave'in Monday günü "Haftalık Instagram İpuçları" başlıklı bir gönderi paylaştığını varsayalım. Takım, her seferinde sıfırdan yeni bir görev oluşturmak yerine, bunu Yineleyen Görev olarak bir kez ayarlayabilir. Bu görev, her hafta takvimde otomatik olarak görünür ve atanmaya, yazılmaya ve yayınlanmaya hazır hale gelir. Ekstra tıklama yapmaya gerek kalmaz, gönderiler unutulmaz.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak pazarlama stratejilerinizi planlayın, düzenleyin ve izleyin.

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu, birden fazla kanalda içeriğinizi yönetmek ve izlemek için görsel ve yapılandırılmış bir yol sunar. Takvim Görünümü, planlanmış tüm içeriğinizi tek bir temiz, renk kodlu düzen içinde bir araya getirir.

İçerik takvimi şablonundaki her kart, blog yazısı, sosyal medya güncellemesi veya video gibi bir görevi temsil eder ve içerik kanalı, kategori ve yayın tarihi gibi anahtar bilgileri gösterir.

🎥 ClickUp'ın takvimleri farklı cihazlar arasında nasıl senkronize ettiğini, farklı takvim katmanları arasında geçiş yapmanızı nasıl sağladığını ve kişisel, takım ve kampanya programlarını yönetmek için tek bir komuta merkezi haline geldiğini öğreneceksiniz.

ClickUp'ta Ölçeklenebilir Bir İçerik Takvimi Yönetmek İçin İpuçları

İçerik operasyonunuz büyüdükçe işler karmaşık hale gelebilir. Ancak ClickUp ile bunun böyle olması gerekmez. Takımınızın ve yaratıcı kaosun hızına ayak uyduran bir içerik takvimini nasıl yöneteceğinizi öğrenin. 💁

Gösterge panelleri oluşturun: Her hafta yayınladığınız içerik miktarından işlerin nerede takıldığına kadar her şeyi takip edin. Görev durumu, son tarihler ve hatta Her hafta yayınladığınız içerik miktarından işlerin nerede takıldığına kadar her şeyi takip edin. Görev durumu, son tarihler ve hatta pazarlama kampanyası yönetimi için kartları çeken özel bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun.

Üçüncü taraf araçlara bağlanın: Figma ve Google Drive gibi araçları doğrudan ClickUp'a entegre edin. Bu, sekmeler arasında daha az geçiş yapıp işlerinizi tek bir yerden halledebileceğiniz anlamına gelir.

Tekrarlayan işleri otomatikleştirin: İçerik oluşturma ve gözden geçirenleri atama, görevleri bir sonraki duruma taşıma veya sıra kendilerine geldiğinde takım üyelerini uyarma gibi diğer rutin işleri otomatikleştirmek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın.

Tekrar ettiğiniz her şeyi standartlaştırın: Gereksiz tekrarları önlemek için haftalık sosyal medya gönderilerinizi ve aylık haber bültenlerinizi Gereksiz tekrarları önlemek için haftalık sosyal medya gönderilerinizi ve aylık haber bültenlerinizi pazarlama planı şablonları olarak kaydedin.

Herkesi bilgilendirin: İletişimi kolaylaştırmak için görev yorumlarını, bahsetmeleri ve gerçek zamanlı düzenlemeyi kullanın. Geri bildirimler kaybolmaz ve onaylar daha hızlı ilerler.

Geri bildirim ve onayları kolaylaştırın: Görevlere ek dosyalara, videolara veya PDF'lere doğrudan yorum ekleyin. ClickUp Proofing ile geri bildirim atayabilir, yorumları çözebilir ve tüm inceleme konuşmalarını tek bir yerde tutabilirsiniz.

Dartmouth College – Öğrenci Sağlık Merkezi'nde Sağlık Programı Koordinatörü olan Sid Babla'nın sözlerini dinleyin:

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu sayede, her bir içeriğin durumunu (ilerleme var, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca, her bir görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve dağıtmak için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmalar ortadan kalkıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

İçerik takviminizin ölçeklenebilir kalmasını sağlamanın bir başka mükemmel yolu da ClickUp Calendar'dır.

ClickUp Takvim ile tüm işlerinizi tek bir yerde birleştirin

Bu takvim, planlanmış gönderilerden toplantılara ve son teslim tarihlerine kadar her şey için merkezi bir merkezdir. Hızlı gelişen bir FinTech girişiminin içeriğini yönettiğinizi ve farklı zaman dilimlerinde bulunan takımlar arasında blog son teslim tarihleri, kampanya lansmanları ve tekrarlayan senkronizasyonlar arasında koşturduğunuzu varsayalım.

Perşembe günkü haber bültenini yeniden planlamanız mı gerekiyor? Sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Ayın video içeriği teslim tarihlerini mi görmek istiyorsunuz? Özel Alanlara göre filtreleyin. Hatta Google Takvim veya Outlook ile senkronizasyon yaparak editör takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

AI destekli zamanlama özelliği ile ClickUp Takvim, odaklanma zamanını otomatik olarak engelleyebilir, öncelikler değiştiğinde görevleri yeniden planlayabilir ve hatta eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebilen toplantı özetleri oluşturabilir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın üstlenmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir yapay zeka şunları yapabilmelidir: ş akışındaki her bir görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomasyonlu ş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı olmuştur! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine kolayca atanabileceği, yapay zeka destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun iş yüküne veda edin!

Planlama ve Yayınlamayı ClickUp'a Bırakın

İşte bu kadar! ClickUp'ta güçlü ve düzenli bir içerik takvimi oluşturmak için adım adım kılavuzunuz. Blog gönderilerini planlamaktan sosyal medya takviminizi takip etmeye kadar her şey tek bir yerde, gerçek zamanlı olarak güncellenir ve takımınızın çalışma şekline göre özelleştirilir.

Takvim Görünümü'nü son teslim tarihlerini planlamak, Özel Alanlar'ı ayrıntılı içerik bilgilerini izlemek veya Yineleyen Görevler'i haftalık sosyal medya gönderilerinizdeki tekrarları ortadan kaldırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, özetler oluşturmak ve otomasyon gerçekleştirmek için ClickUp Brain gibi araçlar ve kurulumu atlamak için önceden oluşturulmuş şablonlar sayesinde, sadece düzenli kalmakla kalmaz, bir adım önde olursunuz. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

ClickUp'taki içerik takvimi, takımların kanallar arasında içerik planlaması, düzenlemesi ve izlemesi yapmasına yardımcı olan görevler, listeler, görünümler ve özel alanlar kullanan yapılandırılmış bir planlama sistemidir.

Bir çalışma alanı ve İçerik klasörü oluşturarak başlayın, ardından her kanal için (ör. blog, sosyal medya, video) Listeler oluşturun. Yayın tarihi, platform ve durum gibi Özel Alanlar içeren görevler ekleyin, ardından ClickUp Takvim veya Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak bunları görselleştirin.

Evet. ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri inceleme aşamalarından geçirin, atanan kişilere son teslim tarihlerini hatırlatın veya bir görev geciktiğinde işi yeniden yönlendirin. Bu, manuel adımları azaltır ve takvimin ilerlemesini sağlar.

Takvim Görünümü'nü kullanarak planlanmış içeriği, Zaman Çizelgesi ve Gantt Görünümü'nü kullanarak haftalar ve aylar boyunca planlama yapın, Pano Görünümü'nü ş Akışı aşamaları için kullanın ve Liste Görünümü'nü içerik ayrıntılarını sıralamak ve filtrelemek için kullanın.

Özel Alanlar, içerik türü, platform, SEO anahtar kelimesi, durum ve sahip gibi önemli içerik ayrıntılarını yakalamanızı sağlar ve bu da takımların görevleri daha etkili bir şekilde filtrelemelerine, gruplandırmalarına ve yönetmelerine yardımcı olur.

ClickUp Brain, özetler hazırlayabilir, haftalık güncellemeler oluşturabilir, ilgili görevleri/belgeleri bulabilir ve çalışma alanınızda bağlamsal içgörüler sunarak özet yazma ve uyumlaştırma sürecini hızlandırabilir.