Daha İyi İçerik Oluşturma için En İyi 10 WritingMate AI Alternatifi

Net yazmak, net düşünmektir. Yazma sizin ana uzmanlık alanınız olmasa bile, tutarlı ve gramer açısından doğru yazmak modern iş dünyasında temel bir beklenti haline gelmiştir.

WritingMate AI gibi AI destekli yazma asistanları ile kendinizi net bir şekilde ifade etmek çok daha kolay hale geliyor.

Bununla birlikte, kullanıcılar şunu düşünüyor:

WritingMate'in nihai ürünü, istenen üslup ve stile ulaşmak için önemli ölçüde düzenleme gerektirir.

Bu nedenle içerik oluşturucular, pazarlamacılar ve küçük işletmeler genellikle daha gelişmiş seçenekleri keşfederler. Bu makalede, en iyi WritingMate AI alternatiflerini inceleyecek, özelliklerini karşılaştıracak ve yazma ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacağız.

🧠 Biliyor muydunuz? "İçerik kraldır" ifadesi bir pazarlamacı tarafından icat edilmedi. Bu ifade, 1996 yılında Bill Gates'in internetin gerçek değerinin içerikte yattığını öngören bir makale yazmasıyla ortaya çıktı. Neredeyse otuz yıl sonra, bu öngörü hala tüm dijital çağı şekillendiren bir kehanet gibi görünüyor.

En İyi 10 WritingMate Alternatifi Bir Bakışta

İşte, birkaç anahtar özellik, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi WritingMate alternatiflerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En uygun Ana özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp AI destekli içerik planlama ve takım işbirliği ClickUp hatlar ve taslaklar için ClickUp Brain, çoklu LLM modelleri için BrainGPT ve gerçek zamanlı ortak yazma özelliğine sahip Talk to Text, belgeleri kullanın. Ücretsiz planlar; kurumsal işletmeler için özelleştirmeler G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly İş Tüm takımlar arasında profesyonel yazma tutarlılığı Dilbilgisi ve üslup önerileri, Stil Kılavuzu ve Marka Üslupları, Snippet'ler, Bilgi Paylaşımı, analiz gösterge paneli, 500.000'den fazla uygulamada çalışır. Kullanıcı başına aylık 15 $ G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI Notion içinde hepsi bir arada verimlilik Özetler, çeviri, üslup iyileştirmeleri, beyin fırtınası ve taslak oluşturma, veritabanı otomatik doldurma Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,6/5 (7.000+) • Capterra: 4,7/5 (2.600+) Jasper AI Ölçek ve hıza ihtiyaç duyan pazarlama takımları 50'den fazla içerik şablonu, Marka Sesi, Surfer SEO modu, Image Suite, Jasper Sohbet Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Yerleşik SEO desteği ile içerik oluşturma Uzun metin yazarı, anahtar kelime ve konu kümeleme, boşluk analizi, ChatSonic, 100'den fazla şablon, Chrome uzantısı Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Hızlı yardım isteyen küçük takımlar ve tek başına çalışan oluşturucular Yeniden yazma ve çeviri, kısa form oluşturma, kişilikler, bilgi tabanları, 500'den fazla komut şablonu Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 6,99 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro E-posta ve toplantı verimliliği E-posta, konu dizisi ve ek dosya özetlerini, takip hatırlatmaları, akıllı etiketler ve TeamsMaestro eylem öğeleri için yazın, yanıtlayın, iyileştirin. Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla Capterra: 4,3/5 Koala AI Büyük ölçekli uzun formlu SEO içerikleri Anahtar kelimeden tam makaleler, gerçek zamanlı SERP analizi, iç bağlantılar ve şema, Amazon özet oluşturucu, toplu + WordPress Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy AI ile marka reklamlarını ölçeklendirme Görüntü ve video da 30'dan fazla reklam biçimi, AI remiksleri, özel şablonlar, marka kişiselleştirme, sürükle ve bırak stüdyosu Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 185 $'dan başlayan fiyatlarla Capterra: 4,7/5 Kelime oyunu Tek tıklamayla uzun formatlı SEO içeriği Tek tıklamayla 5.000+ kelimelik makaleler, toplu oluşturucu, WordPress yayınlama, SEO dostu SSS'ler Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla G2: 4,7/5

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

WritingMate AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Göz alıcı özelliklerin size en iyi getiriyi sağlayacağını düşünebilirsiniz, ancak genellikle durum böyle değildir. Tarzınıza ve sesinize uyan mükemmel AI aracını bulmak biraz deneme yanılma sürecini gerektirir, ancak ideal araç küçük ayrıntıların yükünü hafifletirken sesinizin parlamasını sağlar.

Bu sistemleri şu şekilde tanımlayabilirsiniz:

Mesajınızın doğal hissettirmesi için gramer ve akış için nazik düzeltmeler önerir.

Takıldığınızda fikirler üretir ve kolaylıkla taslaklar oluşturmanıza yardımcı olur.

Paylaşım sırasında ruh haline uygun olarak tonunu ayarlar.

E-posta, ders notları veya bloglar gibi halihazırda yazdığınız yerlerde sorunsuz bir şekilde iş yapar.

Kendi sesinizi değiştirmek yerine onu geliştirmeye yardımcı olur, böylece yazdıklarınız hala sizin sesiniz gibi gelir.

💡 Profesyonel İpucu: AI aracını sadece uzun makaleler veya yazılar üzerinde test etmeyin. Hızlı bir cevap yazmak, bir metni düzeltmek veya bir başlık bulmak gibi küçük günlük görevlerde deneyin. Böylece, aracın gerçek güçlü yönlerini çok daha hızlı anlayacak ve sizin için gerçekten uygun olup olmadığını göreceksiniz.

En İyi 10 WritingMate AI Alternatifi

İşte yazmayı daha kolay, daha net ve biraz daha keyifli hale getiren 10 en iyi WritingMate AI alternatifi.

1. ClickUp (AI destekli içerik planlama ve takım işbirliği için en iyisi)

WritingMate, AI ile yazmanıza yardımcı olur, ancak taslak tamamlandığında, onu ş akışınıza manuel olarak taşırsınız — metni proje araçlarına kopyalar, incelemeleri atar ve son teslim tarihlerini ayrı ayrı izlersiniz.

Çoğu AI yazma asistanı, içerik oluşturma aşamasında kalır. İşinizin gerçekte gerçekleştiği yerle, yani taslakları yayınlanmış çalışmalara dönüştüren görev listeleri, takvimler ve takım işbirliği ile bağlantı kurmazlar.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak bu sorunu çözüyor. ClickUp'ın yerleşik AI'sı, içeriğin atandığı, incelendiği, düzenlendiği ve gönderildiği çalışma alanınızda yer alır.

ClickUp Brain ile gelecekteki tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için yeniden kullanılabilir bir şablon oluşturun

Araştırma, yazma, koordinasyon ve uygulama arasında iş yükü dağılımı yok. Oluşturma ve yönetim için ayrı araçları kullanmaktan bıkmış içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için ClickUp Brain, bağımsız yazma asistanlarından daha üstündür.

ClickUp'ın dünya çapında tüm takım türleri için nasıl uygun olduğunu görelim.

ClickUp Brain ile tonunuza ve sesinize uygun içerikler yazın

ClickUp Brain'i ücretsiz edinin Kaba bir fikri temiz bir taslak haline getirin, ardından ClickUp Brain ile tek bir tıklamayla taslak görevini oluşturun.

Yazmak sadece kelimelerle ilgili değildir, fikirleri etkiye dönüştürmekle ilgilidir. İster içerik, ister raporlar, ister kampanyalar hazırlıyor olun, ClickUp Brain iş bağlamınızı anlayarak ve yaratıcılığı eyleme bağlayarak konseptten tamamlanmaya kadar sorunsuz bir şekilde ilerlemenize yardımcı olur.

İşte nasıl yapacağınız:

Fikirden taslağa anında geçin: Ne yazdığınızı açıklayın, ClickUp Brain hedeflerinize ve sesinize uygun, yapılandırılmış, markanıza uygun bir ilk taslak oluşturur.

Tarzınızı kaybetmeden net bir şekilde yazın: Akışı artıran, garip ifadeler düzelten ve mesajınızı iyileştiren öneriler alın, aynı zamanda özgün tarzınızı koruyun.

Tek bir yerde araştırma yapın ve yazın: Bağlı belgelerinizden ve projelerinizden doğrudan gerçekleri, notları ve referansları alın.

Kolayca işbirliği yapın ve işlerinizi gerçekleştirin: Geri bildirimleri özetleyin, yorumlara göre bölümleri yeniden yazın ve bitmiş taslakları görevlere veya kampanyalara dönüştürün — hepsi ClickUp içinde.

WritingMate AI gibi Brain de tek bir uygulamada birden fazla LLM'nin gücünü sunar. Böylece AI'nın yayılmasını atlayarak Claude, Gemini, GPT-4o ve daha fazlasına tek bir çatı altında erişebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir belgeye bir fikir tohumunu bırakırsınız. ClickUp AI bunu bir taslak haline getirir, başlıklar önerir ve son teslim tarihi ve atanan kişi ile ilk taslak için bir görev oluşturur.

Daha derinlemesine araştırma ve bağlam için ClickUp BrainGPT'yi deneyin

ClickUp BrainGPT işleri daha da ileriye götürür . İş ekosisteminizi anlayan, araçlarınızı birleştiren ve yazımdan uygulamaya sorunsuz bir şekilde geçmenize yardımcı olan, tamamen bağlantılı bir masaüstü AI uygulamasıdır.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak toplantıyı özetleyin, kararları listeye alın ve sahipleriyle takip görevleri oluşturun

Bir blog yazısı veya pazarlama kampanyası taslağı hazırlarken, farklı uygulamalara dağılmış araştırmalara, geçmiş varlıklara veya tasarım dosyalarına başvurmanız gerektiğini hayal edin.

BrainGPT, sekmeler arasında geçiş yapmak yerine ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve hatta web'de anında arama yapmanızı sağlar ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. Yazılarınız daha bilgili, daha doğru ve çok daha az parçalı hale gelir.

Ayrıca , yaratıcı akışınıza gerçek esneklik katan Talk to Text özelliği de bulunmaktadır. İster işe giderken bir paragraf fikrini dikte edin, ister yüksek sesle başlık fikirleri üretin, BrainGPT sesinizi yakalar ve yapılandırılmış içeriğe dönüştürür.

ClickUp Talk to Text ile sesinizi yapılandırılmış içerğe dönüştürerek yaratıcı fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak yakalayın.

Bunun ötesinde, BrainGPT kullanıcılara Gemini, Claude ve ChatGPT gibi birden fazla AI modeline tek bir yerden erişim imkanı sunar. Bu, yazma, araştırma ve planlama işlemlerini ayrı ayrı yapmak için artık sekmeler veya abonelikler arasında geçiş yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Ne üzerinde çalıştığınızı ve neden çalıştığınızı anlayan, kurumsal kullanıma hazır tek bir ortam elde edersiniz.

🎥 ClickUp'ın yerleşik AI'sını pazarlama konusunda birden fazla şekilde kullanabilirsiniz. İşte hızlı bir kılavuz:

📚 Ayrıca okuyun: Kusursuz içerik için en iyi AI düzeltme yazılımı

ClickUp Belge'de gerçek zamanlı düzenleme, nazik yorumlar ve eylem öğeleriyle birlikte yazın. Herhangi bir satırı, sahipleri ve tarihleri olan bir göreve dönüştürün ve kolay arama için her şeyi Docs Hub ile bağlantılı tutun.

ClickUp Docs ile makaleyi birlikte yazın, bir düzenleyiciyi etiketleyin ve yorumlarını son teslim tarihi olan bir eyleme dönüştürün

Sayfadan ayrılmadan durumu güncellemek için basit bileşenler ekleyin ve planınızın düzenli kalması için belgeleri görevlere bağlayın. Bu yaklaşım, taslak oluşturma ve yürütmeyi birleştirerek, insanların bir bakışta sonraki adımlarını hızlı bir şekilde anlamalarını sağlar. İleri geri gidip gelmeyi azaltır ve her sayfanın tamamlandığını gösterir.

📚 Ayrıca okuyun: Kolay ve Net Yazım için En İyi AI Metin Basitleştiriciler

ClickUp sohbeti ile konuşmaları görevlere dönüştürün

Bir mesajı göreve dönüştürün, nazik bir son teslim tarihi ekleyin ve ClickUp Chat aracılığıyla sohbeti bağlam için bağlantılı tutun

ClickUp Chat'te iş arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapın, hızlı notlar paylaşın ve konuşmayı işe ek dosya olarak ekleyin. Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilir ve herkesin sorumluluklarından haberdar olmasını sağlamak için AI'dan uzun konu dizilerini özetlemesini isteyebilirsiniz.

Görev ve belge ile bağlamı koruyun, böylece uygulamalar arasında hiçbir şey kaybolmaz. Sohbetten ayrılmadan içerik oluşturabilir, atayabilir ve takip edebilirsiniz, bu sayede akış hafif kalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp belgelerinde ortak yazın ve yorumları görevlere dönüştürün, böylece düzenlemeler ve onaylar sayfadan ayrılmadan ilerlesin.

ClickUp Brain ile metin taslağı oluşturun ve düzeltin, ardından aynı belge veya görev içinden bir sonraki adımı atayın.

Enterprise Search & Ask ile geçmiş özetleri ve dosyaları bulun ve bunları bugünkü işinize bağlayarak anında bağlam bilgisi edinin.

Toplantı notlarını , doğrudan görevler olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve eylem öğeleri oluşturan ClickUp Brain Notetaker ile yakalayın.

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için çok fazla ayar ve öğrenecek şey olduğu için bu süreç biraz zorlayıcı olabilir.

Bazı kullanıcılar, büyük görünümlerde ve gösterge panellerinde yavaş yükleme veya gecikme yaşadıklarını bildiriyor.

Mobil cihazlar hızlı kontroller için uygundur, ancak ağır işler masaüstü bilgisayarlarda daha sorunsuz yapılır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.450'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlar. En iyi yanı ne mi? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da, bizimle birlikte ölçeklenebilir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %50'den fazlası her gün üç veya daha fazla uygulamaya yazarak "uygulama yayılması" ve dağınık ş akışlarıyla mücadele ediyor. Bu, verimli ve yoğun hissettirebilir, ancak bağlamınız uygulamalar arasında kayboluyor, yazmaktan kaynaklanan enerji kaybından bahsetmeye bile gerek yok. BrainGPT hepsini bir araya getiriyor: bir kez konuşun, güncellemeleriniz, görevleriniz ve notlarınız ClickUp'ta tam olarak ait oldukları yere gelsin. Artık Toggl yapmak, kaos yaşamak yok — sadece sorunsuz, merkezi bir verimlilik var.

2. Grammarly İş (Takımlar arasında profesyonel yazma tutarlılığı için en iyisi)

via Grammarly İş

En son önemli bir e-posta yazarken durakladığınız ve e-postanın çok resmi mi yoksa yeterince özenli mi olduğunu düşündüğünüz anı hatırlayın. Bu anı tüm takımda yayarsanız, yazarken yaşanan küçük belirsizliklerin zaman kaybına ve karışık mesajlara nasıl yol açtığını görebilirsiniz.

Grammarly İş, takımların bunu önlemesine yardımcı olur. Sessizce devreye girerek doğru üslubu önerir, kaba cümleleri yumuşatır ve şirketinizin sesinin her mesajda ön plana çıkmasını sağlar.

Grammarly İş'in en iyi özellikleri

Takımların e-postalar, belgeler ve sohbetler aracılığıyla net bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olan gerçek zamanlı gramer, üslup ve stil düzeltmeleri sağlayın.

Stil Kılavuzu ve Marka Tonlarını kullanarak her yazının şirketinizin sesiyle tutarlı olmasını sağlayın.

Takımların sıfırdan yeniden yazmaya gerek kalmadan doğru ifadeleri yeniden kullanmalarını sağlayan Bilgi Paylaşımı ve Snippet'ler ile işbirliğini kolaylaştırın.

Google Dokümanlar, Outlook, Slack, Salesforce ve LinkedIn dahil 500.000'den fazla uygulama ve web sitesi ile entegre ederek kesintisiz yazma desteği alın.

Yazma kalitesi ve verimliliği hakkında net raporlar içeren takım analizi gösterge paneli aracılığıyla ilerlemeyi takip edin ve gelişime açık alanları belirleyin.

Grammarly İş sınırlamaları

Koltuk başına fiyatlandırma arttıkça büyük takımlar için maliyetli hale gelebilir.

Ara sıra insan gözden geçirme gerektiren yanlış öneriler

Çok büyük belgelerde performans düşebilir.

Bazı kullanıcılar, WordPress gibi belirli CMS platformlarıyla uyumluluk sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Grammarly İş fiyatlandırması

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Grammarly İş puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.200'den fazla yorum)

Kullanıcıların Grammarly İş hakkında söyledikleri

Takım genelinde yazma becerilerini geliştirmek, hataları yakalamak ve mesajlarımızın açık ve profesyonel olmasını sağlamak için çok yararlıdır.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Grammarly alternatifleri ve rakipleri

3. Notion AI (Notion ekosisteminde hepsi bir arada verimlilik için en iyisi)

via Notion AI

Bir Reddit kullanıcısı, Notion AI'nın seyahat noktaları içeren devasa bir veritabanıyla iş yapma şeklini nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Yeni bir yerin adını eklediklerinde, AI sessizce ayrıntıları dolduruyordu: favori yemekler, Tripadvisor sıralamaları, hatta sadece yerlilerin bildiği küçük sırlar.

Notion AI, dünyanızı düzenlemek için zaten Notion kullanıyorsanız en rahat hissedeceğiniz araçtır. Dağınık projelere yapı kazandırır ve aksi takdirde sizi bunaltabilecek bilgi yükünü hafifletir.

Yine de, birçok kişi, özelliklerinin güçlü olmasına rağmen, özellikle daha hafif görevler için ihtiyacınız varsa, yüksek maliyeti sizi duraksatabileceğini belirtiyor.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Uzun raporları, makaleleri veya e-posta zincirlerini, üzerinde işlem yapabileceğiniz kısa ve net notlara özetleyin.

Küresel takımlarla daha sorunsuz bir işbirliği için belgeleri birden fazla dile çevirin.

İçerik oluşturma ş akışınızdan ayrılmadan Notion belgeleri içinde doğrudan gramer, imla ve üslubu iyileştirin.

Basit komutlarla ilk taslakları oluşturun veya fikirlerinizi beyin fırtınası yapın, boş bir sayfaı başlangıç noktasına dönüştürün.

Özetler ve içgörülerle veritabanlarını otomatik olarak doldurun, böylece projeler manuel veri girişi olmadan düzenli kalır.

Notion AI sınırlamaları

Yalnızca Notion içinde iş yapar, bu nedenle ekosisteme bağlı kalmanız gerekir.

Sadece hafif AI kullanımı gerektiren takımlar için ücretli planlar pahalı gelebilir.

Bazen, elle düzeltilmesi gereken genel çıktılar verebilir.

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Notion AI hakkında söyledikleri

AI Yazma Asistanı, fikirleri hızlı bir şekilde düzgün metinlere dönüştürmeme yardımcı oluyor, Bilgi Yönetimi araçları her şeyi tek bir yerde düzenli tutuyor ve Kurumsal Arama sayesinde ihtiyacım olanı saniyeler içinde bulabiliyorum.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Notion AI Alternatifleri ve Rakipleri

4. Jasper AI (Ölçek ve hıza ihtiyaç duyan pazarlama takımları için en iyisi)

via Jasper AI

Jasper, pazarlamacılar düşünülerek oluşturulan en eski AI yazma platformlarından biri olarak adını duyurmuştur. Size sadece boş bir tuval sunmak yerine, sürekli çalışan bir içerik motoru gibi hissettirecek şekilde tasarlanmıştır.

Birçok kullanıcı, özellikle aynı anda birden fazla kampanya yürütüldüğünde, şablonlarının ve marka araçlarının tahmin yürütmeyi ortadan kaldırmasını çok seviyor. Blog gönderileri, e-postalar ve reklam metinlerinde tonu tutarlı tutan marka ses profilleri oluşturabilirsiniz, böylece her seferinde aynı pozisyonu yeniden yazmak zorunda kalmazsınız.

SEO modu ve içerik özeti entegrasyonu ile Jasper, arama amacını sonradan eklemek yerine, yazarken bu amacı göz önünde bulundurmanıza yardımcı olur.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Zaman kazandıran ve yaratıcılık engellerini azaltan 50'den fazla hazır şablonu kullanarak reklam metinleri , bloglar ve e-posta kampanyaları oluşturun

Jasper Brand Voice ile tonu ve stili kişiselleştirin, böylece tüm içerikler marka kimliğinizle tutarlı kalır.

Surfer SEO entegrasyonu sayesinde yazarken makaleleri doğrudan optimize edin.

Komutları yüksek kaliteli grafiklere dönüştüren Jasper'ın AI Image Suite ile büyük ölçekli görseller oluşturun.

Jasper Chat'i, beyin fırtınası yapmak, düzenleme yapmak veya taslakları iyileştirmek için doğal konuşmalar yapmak için kullanın.

Jasper AI sınırlamaları

Fiyatlandırma, ChatGPT veya Copy.ai gibi diğer WritingMate AI alternatiflerine kıyasla pahalı olarak değerlendirilmektedir.

Bazı kullanıcılar, çıktıların genel hissettirdiğini ve özgünlük için ek düzenleme gerektirdiğini söylüyor.

AI yazma platformlarına aşina değilseniz, öğrenme eğrisi daha dik olabilir.

Jasper AI fiyatlandırması

7 gün boyunca ücretsiz deneme

Pro : Kullanıcı başına aylık 69

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

Jasper, içerik oluşturma sürecimizi kolaylaştırmamıza yardımcı olan basit ve çığır açan bir araçtır. Ses tonumuzla mükemmel uyumlu ilk taslakları tutarlı bir şekilde sunarak hem zamandan hem de çabaya tasarruf etmemizi sağlar.

📚Ayrıca okuyun: En İyi Jasper AI Alternatifleri ve Rakipleri

5. Writesonic (Yerleşik SEO desteği ile içerik oluşturma için en iyisi)

via Writesonic

Daha fazla içerik pazarlamacısı eskisinden daha fazla AI'ya güveniyor. Anketler , yarısından fazlasının fikir üretmek için AI'yı kullandığını, ancak sadece küçük bir sayısının tam makaleleri yazdırmak için kullandığını gösteriyor. Bu önemli bir şeyi ortaya koyuyor: çoğu insan AI'yı bir rehber olarak istiyor, hayalet yazar olarak değil.

Writesonic bu alanda mükemmel bir şekilde çalışır. Kendi sesinizi duyurmaya devam ederken, beyin fırtınası yapmanıza, ana hatları oluşturmanıza ve SEO içgörüleriyle işlerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Freelancerlar ve küçük işletmeler için, dikkatleri üzerine çekmeden planlama ve taslak hazırlama yükünü hafifletebilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Saatlerce süren işlerden tasarruf sağlayan AI yazma şablonlarıyla uzun blog makaleleri, reklam metinleri ve sosyal medya gönderileri oluşturun.

Anahtar kelime araştırması , konu kümeleme ve içerik boşluğu analizi gibi entegre SEO araçlarıyla içeriği optimize edin.

AI sohbet asistanı ChatSonic'i kullanarak fikirler üretin, rakipleri analiz edin veya taslakları gerçek zamanlı olarak iyileştirin.

Reklamlar, e-posta, ürün açıklamaları ve birden fazla platform için senaryolar içeren 100'den fazla içerik şablonuna erişin.

Hızlı yanıtlar ve gönderiler için Writesonic Chrome uzantısı ile LinkedIn veya Gmail gibi uygulamalarda doğrudan metin taslağı oluşturun.

Writesonic sınırlamaları

SEO optimizasyonu ve ChatSonic gibi birçok gelişmiş özellik, ücretli planların arkasında gizlidir.

Ücretsiz krediler sınırlı olduğundan, platformu tam olarak test etmek zor olabilir.

Bazı çıktılar genel hissettirebilir ve nüanslar için insan tarafından düzenleme gerektirebilir.

Writesonic fiyatlandırması

Lite : Aylık 49 $

Standart : 99 $/ay

Profesyonel : 249 $/ay

Gelişmiş : 499 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.100'den fazla yorum)

Kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Writesonic, kullanım kolaylığı ve birden fazla biçimde yüksek kaliteli içerik üretmedeki esnekliği ile öne çıkıyor. Özellikle şablonların çeşitliliğini ve ton ve stili ince ayar yapma özelliğini çok beğeniyorum.

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Writesonic Alternatifleri ve Rakipleri

6. TextCortex AI (Hızlı içerik desteği isteyen küçük takımlar ve tek başına çalışan oluşturucular için en iyisi)

via TextCortex AI

Bazen en büyük zorluk, işe başlamak olabilir. Birçok kullanıcı, TextCortex'i kullanışlı buluyor çünkü bu araç, kaba komutları kullanışlı metinlere dönüştürmeye yardımcı oluyor. Tarayıcı uzantısı Gmail, Google Dokümanlar ve sosyal medya gibi platformlarda çalışır, böylece sekme değiştirmeden çalıştığınız yerde içerik oluşturabilirsiniz.

TextCortex'i diğerlerinden ayıran özelliği, yeni komutlarla baştan başlamak yerine, AI ile karşılıklı sohbetler yaparak çıktıları iyileştirmenize olanak tanıyan "Zeno Chat" özelliğidir.

TextCortex AI'nın en iyi özellikleri

Belgeleri birden fazla dilde yeniden yazın ve çevirin

Bloglar, ürün açıklamaları, e-posta ve başlıklar için kısa içerikler oluşturun.

Tonunuza ve stilinize uygun özel AI kişilikleri oluşturun.

Bilgi tabanlarını kullanarak AI'ya markanız veya sektörünüz hakkında bilgi verin.

Hızlı içerik oluşturmak için 500'den fazla hazır şablona erişin.

TextCortex AI sınırlamaları

Ücretsiz plan, çıktı uzunluğunu ve özellikleri sınırlar.

Başlıklar, ana hatlar ve SEO desteği için araçlar eksiktir.

Uzun makale oluşturmada zorluklar

TextCortex AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 6,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TextCortex AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (830'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (230+ yorum)

Kullanıcılar TextCortex AI hakkında ne diyor?

Bu, romanımı yazarken bana yardımcı olan harika bir araç. Harika geri bildirimler veriyor ve okuyucularımın ne düşüneceğini merakla beklememi sağlıyor.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yaklaşık 5'te 1'i günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu, işlerin hızlı ilerlemesini sağlarken, aynı zamanda aşırı yüklenmeye ve ayrıntıların gözden kaçmasına da yol açabilir. ClickUp'ın Sohbet ve Atanan Yorumlar gibi yerleşik araçlarıyla, her konuşma doğru görevle bağlantılı kalır, böylece işbirliği daha net hale gelir ve takip sıklığı azalır.

📚 Ayrıca okuyun: İçerik Oluşturmanızı Artıracak AI Haber Bülteni Oluşturucular

7. MailMaestro (E-posta ve toplantı verimliliği için en iyisi)

via MailMaestro

Dağınık bir gelen kutusu veya sonsuz toplantı notları sizi hiç bunaltmışsa, MailMaestro size daha hafif bir yol vaat ediyor. Her cevabı sıfırdan yazmak yerine, bu AI yazma aracı sizin için sessizce özenle hazırlanmış e-postalar taslaklar, uzun konuları özetler ve hatta toplantı sohbetlerini düzenli eylem ögelerine dönüştürür.

MailMaestro'yu öne çıkaran özelliği, Outlook, Gmail ve Teams gibi zaten kullandığınız uygulamaların içinde iş yapabilmesidir. Tek bir tıklama ile yeni e-postalar oluşturabilir, bağlamı dikkate alan taslaklarla yanıt verebilir veya metninizi iyileştirebilirsiniz.

MailMaestro'nun en iyi özellikleri

Compose, Reply ve Improve araçlarıyla birden fazla dilde anında mükemmel e-postalar hazırlayın.

Uzun e-posta konularını ve ek dosyaları net özetler halinde özetleyin.

Takip işlemlerini, son teslim tarihlerini ve hatırlatıcıları otomatik olarak algılayın ve hatırlatın.

Akıllı etiketler ve filtreler ile gelen kutunuzu düzenleyin ve önceliklerinizi daha hızlı belirleyin.

TeamsMaestro ile dağınık toplantı tartışmalarını atanmış sonraki adımlara dönüştürün.

MailMaestro sınırlamaları

Taslaklar bazen daha kişisel görünmesi için manuel düzenlemelere ihtiyaç duyar.

E-posta erişimi konusunda temkinli olanlar için gizlilik endişeleri

Daha gelişmiş araçlara kıyasla yazma stilinin özel seçenekleri sınırlıdır.

MailMaestro fiyatlandırması

Ücretsiz

MailMaestro: 12 $'dan başlayan fiyatlarla

TeamMaestro: 17 $'dan başlayan fiyatlarla

MaestroDuo: 25 $'dan başlayan fiyatlarla

MailMaestro puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Kullanıcılar MailMaestro hakkında ne diyor?

MailMaestro'nun e-posta yönetimini bu kadar kolaylaştırmasını çok seviyorum. AI, kişiselleştirilmiş yanıtları hızlı bir şekilde taslak haline getirmeye yardımcı oluyor ve işleri profesyonel tutarken bana çok zaman kazandırıyor.

8. Koala AI (Büyük ölçekli uzun formatlı SEO içeriği için en iyisi)

Koala AI aracılığıyla

Yazarlar ve pazarlamacılar, uzun içeriklerin derlenmesi için ne kadar zaman harcadıklarını sık sık tartışırlar. Ana hatları oluşturmak, anahtar kelime araştırması yapmak ve iç bağlantılar eklemek, yazmaya başlamadan önce bile çok zorlu bir iş olabilir.

Koala AI farklı bir yaklaşım benimser. Sadece metin üretmekle kalmaz, genellikle yayınlanmaya hazır gibi görünen yapılandırılmış, SEO dostu makaleler oluşturur. Birçok oluşturucu, çıktının taslak halinden çok, güvenle paylaşabileceğiniz bir şey gibi hissettiren ilk araç olduğunu söylüyor.

Koala AI'nın en iyi özellikleri

Tek bir anahtar kelime komutuyla SEO için optimize edilmiş tam uzunlukta makaleler oluşturun.

Site SEO'sunu güçlendirmek için iç bağlantıları ve şema işaretlemelerini otomasyon ile otomatikleştirin.

Gerçek zamanlı SERP analizini kullanarak şu anda sıralamada olanlarla uyum sağlayın.

Canlı Amazon verileriyle bağlı kuruluş ürün özetleri oluşturun

Toplu yazma ve WordPress entegrasyonu ile içerik stratejisini ölçeklendirin.

Koala AI sınırlamaları

Kalite, insan tarafından yapılan düzenleme ve kişiselleştirme ile daha da artar.

Gelişmiş modeller kredileri hızlı bir şekilde tüketir, bu da yoğun kullanıcılar için maliyetleri artırır.

Arayüz, ilk başta çok fazla ayar olması nedeniyle biraz karmaşık gelebilir.

Koala AI fiyatlandırması

Essentials : Aylık 9 $

Profesyonel : Aylık 49 $

Boost : Aylık 99 $

Büyüme : Aylık 179 $

Elite : Aylık 350 $

Gelişmiş : 500 $/ay

Ölçek I : 750 $/ay

Scale II : Aylık 1.250 $

Ölçek III: Aylık 2.000 $

Koala AI puanları ve yorumları

G2 : 5,0/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcılar Koala AI hakkında ne diyor?

Pazarlama takımı, Koala'nın içerik raporlarını kullanmanın çok değerli olduğunu keşfetti. Bu raporlar, potansiyel müşterilerimizi pazarlama hunisinde ilerlemeye teşvik eden içeriklerin hangileri olduğu konusunda fikir veriyor.

📚 Ayrıca okuyun: Yazma netliğini artırmak için en iyi AI cümle genişletme araçları

9. Evercopy (AI ile reklam kreatiflerini ölçeklendirmek için en iyisi)

via Evercopy

Marka odaklı pazarlama yeniden gündemde. Pazarlamacıların %37,52'si müşterinin markayla olan deneyimini ön planda tutuyor ve neredeyse her on kişiden üçü, markalarının değerlerine sadık kalan içeriğe odaklanıyor.

Bu, hem tutarlı hem de yaratıcı reklamlar oluşturma baskısı olduğu anlamına gelir. Evercopy işte bu noktada gerçekten parlıyor. Takım, sonsuz tasarım değişiklikleri ve dağınık varlıklar arasında boğulmak yerine, AI destekli içerik stüdyosunu kullanarak her seferinde marka kimliğine uygun afişler, ürün fotoğrafları ve video reklamlar oluşturabilir.

Evercopy'nin en iyi özellikleri

Afişler, ürün fotoğrafları ve video reklamlar dahil olmak üzere 30'dan fazla multimedya reklam biçimi oluşturun.

Yeni kampanyalar için özel olarak tasarlanmış AI remiksleriyle en iyi performans gösteren kreatifleri yeniden kullanın.

Özel şablonlar ve kişiselleştirme seçenekleriyle marka tutarlılığını sıkı bir şekilde koruyun.

Sürükle ve bırak araçları ve AI destekli ayarlamalarla düzenleme yapın ve iyileştirin.

Hızlı yaratıcı yönlendirme için yerleşik tema ve ilham kütüphanesine erişin.

Evercopy sınırlamaları

Küçük takımlar veya tek başına çalışan oluşturucular için fiyatlar yüksek olabilir.

Bazı gelişmiş özellikler kurumsal kullanıcılar için en uygun olanlardır.

Rakiplere kıyasla sınırlı ücretsiz deneme süresi

Evercopy fiyatlandırması

Başlangıç : 185 $/ay

Pro : 710 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Evercopy puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

Kullanıcıların Evercopy hakkında söyledikleri

Bu not edildi:

AI ile içerik yazmanın ne kadar verimli olduğunu ve kesinlikle güçlü sonuçlar ürettiğini seviyorum. Uzun cevaplardan kısa cevaplara kadar her şeyi çok mekanik olmadan kapsıyor. Ayrıca, dosya keşfi ve gerçek zamanlı veri analizi gibi diğer özelliklerini de seviyorum.

👀 Eğlenceli Bilgi: Shakespeare, bugün hala kullanılan 1.700'den fazla kelime icat etti. Mevcut kelimeleri değiştirir, isimleri fiillere dönüştürür ve duyguları ve hikayeleri yakalamak için yeni ifadeler icat ederdi.

📚 Ayrıca okuyun: Yazılarınızı Dönüştürecek En İyi AI Ton Yeniden Yazma Araçları

10. Wordplay (Tek tıklamayla uzun formlu SEO içeriği oluşturmak için en iyisi)

via Wordplay

Bu fikri rafine, uzun bir metne dönüştürmenin ne kadar zaman aldığından kimse yeterince bahsetmiyor. Wordplay, tam da bu zorluğu göz önünde bulundurarak tasarlandı. Saatlerce bir araya getirmek gereken küçük parçalar üretmek yerine, Wordplay tek bir tıklamayla blog yazısı taslakları ve tam uzunlukta makaleler oluşturur ve SEO, DNA'sına işlenmiştir.

Birçok kullanıcı, Wordplay'in diğer AI yazarlarından farklı olduğunu vurguluyor, çünkü bu araç daha sonra uzun form seçenekleriyle donatılmak yerine SEO uzmanları tarafından geliştirildi. Sonuç olarak, daha doğal akışlı, daha az düzenleme gerektiren ve Google'ın yararlı ve doğru yazım standartlarına uygun içerikler ortaya çıkıyor.

Wordplay'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklamayla 5.000+ kelimelik makaleler oluşturun

Saniyeler içinde %95 oranında tamamlanan taslaklar oluşturun

Toplu makale oluşturucu ile zamandan tasarruf edin

Planlama ve yayınlama için WordPress ile entegre edin

Arama snippet'leri ve "İnsanlar Ayrıca Şunları Soruyor" için optimize edilmiş SSS'leri ekleyin.

Kelime oyunu sınırlamaları

Ömür boyu geçerli bir anlaşma ile yüksek bir ödeme gerektirir.

Çıktıların yine de doğruluk kontrolünden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekebilir.

Wordplay fiyatlandırması

Başlangıç : 99 $ ömür boyu erişim

Gümüş : 399 $ ömür boyu erişim

Gold : 999 $ ömür boyu erişim

Platinum: 2.800 $ ömür boyu erişim

Wordplay puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Wordplay hakkında söyledikleri

Wordplay'e bayılıyorum – kullanımı kolay – içerik özgün! Çeşitli stiller ve yinelemeler yapabiliyorum – yazma sürem tam anlamıyla %90 azaldı!!!

👀 Eğlenceli Bilgi: Wendy'nin eğlenceli Twitter kişiliği tesadüfen ortaya çıktı. Bir topluluk yöneticisi, resmi kurumsal dil yerine mizahi cevaplar vermeye başladı. Bu "ses" o kadar güçlü bir yankı uyandırdı ki, tutarlı bir üslubun marka büyümesini nasıl destekleyebileceğine dair viral bir vaka çalışmasına dönüştü.

1. Copy. ai

Copy.ai, pazarlamacılar düşünülerek geliştirilmiştir. 90'dan fazla kullanıma hazır şablonla birlikte gelir, böylece sıfırdan başlamadan reklamlar, blog girişleri, ürün açıklamaları veya sosyal medya gönderileri oluşturabilirsiniz.

Takımlar, tüm içeriği şirketin stiline uygun hale getiren marka sesi özelliğini ve birden fazla kullanıcının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan işbirliği araçlarını özellikle takdir ediyor. Sık sık kampanya düzenleyen işler için Copy. ai, taslak hazırlama ve beyin fırtınası yapma için harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olur.

Yine de, dikkat edilmesi gereken bazı sınırlamalar vardır. İçerik yazma şablonlarına çok fazla güvenirseniz, çıktılar bazen tekrarlayıcı hissedilebilir, bu da metni tonunuza uyacak şekilde iyileştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Daha büyük takımlar da proje yönetimi araçlarıyla daha derin entegrasyonlar olmasını isterler.

2. Rytr

Rytr, uygun fiyatlı bir AI yazma aracı isteyen serbest çalışanlar ve küçük takımlar arasında popülerdir. 30'dan fazla dil ve 20'den fazla tonu destekleyerek, e-posta, başlık veya blog taslakları oluştururken size esneklik sağlar.

Yerleşik intihal denetleyicisi özgünlüğü garanti eder ve arayüzü öğrenmesi kolaydır, bu da AI yazma konusunda yeniyseniz bile erişilebilir olmasını sağlar.

Öte yandan, Rytr, üst düzey AI araçlarına kıyasla uzun içerik oluşturma konusunda pek başarılı değildir. Kısa metinler ve küçük projeler için kullanışlı olsa da, tam makaleler için kullanıldığında çıktılar yüzeysel kalabilir. Düzenleme araçları da rakiplerine göre daha basittir.

3. INK

INK, AI yazımını SEO optimizasyonu ile birleştirerek blog yazarları ve içerik pazarlamacıları arasında favori haline gelmiştir. Platform, metin taslağı hazırlarken anahtar kelime yoğunluğunu, meta etiketleri ve okunabilirliği iyileştirmenize yardımcı olur, böylece içeriğiniz yayınlanmadan önce optimize edilir.

AI üretimi ile SEO puanlamasını tek bir gösterge panelinde birleştirerek birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Ancak, INK, mevcut SEO metriklerinin sayısı nedeniyle ilk başta biraz zorlayıcı gelebilir. Bazı kullanıcılar, AI yazma özelliğinin sağlam olmasına rağmen, zaman zaman marka sesine uyum sağlamak için düzeltme gerektiren genel içerikler ürettiğini de belirtiyor.

📚 Ayrıca okuyun: Pazarlama kampanyalarınızı güçlendirecek en iyi AI reklam metni araçları

ClickUp Brain ile İlk Taslaktan Son Taslağa

Yazmak her zaman sadece bir sayfaya kelimeleri dizmekten daha fazlası olmuştur. Siz bunu biliyorsunuz, okuyucularınız da biliyor, ancak birçok AI yazma asistanı bilmiyor.

Birden fazla taslak, genellikle bağlam ve ayrıntıların kaybolmasına neden olur. İşte tam da bu noktada ClickUp devreye girer ve size dağınık araçlar ve sonsuz sekmeler olmadan planlama, yazma, düzenleme ve işbirliği yapabileceğiniz tek bir alan sunar.

Diğer platformlar bulmacanın bir parçasını halledebilirken, ClickUp her şeyi bir araya getirir. Belgeler, görevler, takvimler ve AI aynı yerde bulunur, böylece yazma süreciniz bir mücadele gibi değil, daha çok doğal bir ritim gibi hissedilir.

WritingMate AI alternatiflerini karşılaştırırken, sadece özellikleri değil, erişim ve değer de önemlidir. Artık birçok araç, yazma akışınızı her yerde sabit tutmak için mobil uygulamalar sunuyor, ancak asıl fark genellikle uygun fiyatlar ve daha iyi fiyatlandırma modellerinde yatıyor.

ClickUp ile, tek bir platformda premium fonksiyonların keyfini çıkarırken, fazla harcama yapmadan projeler yazma ve yönetme esnekliğine sahip olursunuz.

Yazma stresinden kurtulup en önemli işlere odaklanmaya hazırsanız, ClickUp'a kaydolmanın zamanı geldi!