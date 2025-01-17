Blog Yazısı Taslağı Nasıl Yazılır?

Son on yılın büyük bir bölümünde, uzmanlar blogların öldüğünü ilan etti! Özellikle X (eski adıyla Twitter) ile mikro blogların ve Instagram ile fotoğraf/video blogların ortaya çıkmasından bu yana, blog yazılarındaki uzun metin paragrafları gereksiz olarak nitelendirildi.

Hiçbir şey gerçeğin bu kadar uzağında olamaz.

Blog yazmanın, görünürlük (arama motorlarının sonuç sayfalarında görünerek), otorite (ilgili konular hakkında konuşarak) ve düşünce liderliği (geleceği hayal ederek) kazanmanın en etkili yollarından biri olduğunu söylemek güvenlidir.

Ahrefs'e göre, internetteki içeriğin %96,5'i Google'dan trafik almıyor!

Bunun en büyük nedenlerinden biri, bu blog gönderilerindeki içeriğin arama amacına uymamasıdır. Başka bir deyişle, içerik okuyucunun ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Bugün, kapsamlı bir blog yazısı taslağı kullanarak bu sorunu nasıl çözebileceğinize bakacağız. Neden bir blog yazısı taslağına ihtiyacınız olduğunu, nasıl oluşturacağınızı ve bunu yaparken kaçınmanız gereken yaygın hataları tartışacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet Blog yazısı taslağı, kapsamlı, etkili ve farklılaştırılmış içerik oluşturarak yazma sürecine rehberlik eden bir çerçevedir. Marka netliği, hız, kalite, tutarlılık ve risk azaltma sağlar. İyi bir blog yazısı taslağı oluşturmak için şu adımları izleyin. Fikirler ve anahtar noktalar için beyin fırtınası yapın

Ana bölümleri yapılandırın

Her bölümü doğru düzeyde ayrıntılarla doldurun

Taslağınızı gözden geçirin ve iyileştirin

Blog yazınızın performansını izleyin ve zamanla iyileştirin

Blog Yazısı Taslağının Temel Bilgileri

Blog yazısı taslağı, yazarın ele alması gereken tüm unsurları içeren bir yapı veya çerçevedir. Yazarın, blog yazısının anlatımını okuyucu için en anlamlı ve yararlı şekilde şekillendirmesine yardımcı olur.

Neden bir blog yazısı taslağına ihtiyacınız var?

İster tek yazar olun ister çok kişilik bir takımın üyesi olun, blog yazısı taslağı oluşturmak SEO proje yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yazmaya başlamadan önce bir taslak oluşturmak, içeriğinizin sınırlarını çizer.

Bu, resim yapmadan önce kurşun kalemle eskiz yapmak gibidir. Yaratıcı sürecinizi kısıtlamadan, resmedeceklerinizin tam bir resmini verir. İşte bu şekilde yardımcı olur.

Netlik: Ana hatlar, makalenin tamamı için bir yol haritasıdır. Nereden başlayacağınızı, hangi dönüm noktalarını aşmanız gerektiğini ve nereye ulaşmanız gerektiğini bilirsiniz. Bu, yazara işinin netliğini tam olarak sağlar.

Risk azaltma: Yazarlar blog gönderilerinin hedefini ve yapısını net bir şekilde anladıklarından, hedeften çok uzak bir şey sunma olasılıkları azalır. Bu, yeniden çalışma ihtiyacını azaltır ve gecikmeler/başarısızlıklar riskini en aza indirir.

Hız: Ana hatları belirlemek, araştırma ve düşünme aşamasını yazma aşamasından ayırır. Bu, ana hatlarınız olduğunda, oturup yazmayı ana hatlarınız olmadan yazmaya göre daha hızlı bitirebileceğiniz anlamına gelir.

Kalite: İyi bir taslak, blog yazısının kalitesini artırır. Yazara dil, SEO ve pazarlama konusunda en iyi uygulamalar dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar ve kaliteyi önemli ölçüde artırır.

Tutarlılık: Büyük ölçekte blog oluşturan kuruluşlar için taslak, sürece tutarlılık ve tekrarlanabilirlik kazandırır. Düzenleyiciler için önceden bir kontrol listesi oluşturarak kalite kontrol sürecini hızlandırır.

Blog yazısı taslağı neleri içerir?

Basit bir taslak nasıl tüm bu avantajları sağlayabilir diye merak ediyorsanız, işte cevabı. İyi bir blog yazısı taslağı, yazarın işini iyi yapmak için bilmesi gereken her şeyi içerir. Bunlar şunlardır:

Bağlam

Hedef kitle kimdir? Ne arıyorlar?

Örneğin, taslakta "Bu taslak, kodlama için AI'yı kullanmayı öğrenmek isteyen yazılım geliştiricilerini hedeflemektedir. " şeklinde kısa bir paragraf yer alabilir

Bu, yazarın yazdığı yazının hedef kitlesini görselleştirmesine ve onlar için önemli olanları aktarmasına yardımcı olur.

Başlık

Blog yazısının başlığı nedir?

İyi bir blog yazısı başlığı, okuyucuya ne bekleyebileceğini anında söyler. Makalenin özünü özetler. Örneğin, "Kodlama için AI nasıl kullanılır" harika bir başlıktır.

Yapı

Dahil edilmesi gereken başlıca bölümler nelerdir? Ele alınması gereken belirli fikirler/noktalar var mı?

Bu, taslağın en büyük kısmıdır. Blog yazısına nelerin dahil edileceğini bölüm bölüm, başlık başlık tanımlar. Burada, taslağın oluşturucusu, yazarın becerilerine, uygunluğuna vb. bağlı olarak gerektiği kadar üst düzey veya ayrıntılı olabilir.

Ek unsurlar

Eklenmesi gereken bağlantılar, resimler, videolar, şablonlar, araçlar vb. var mı?

Bunlar, yazarın akılda tutması gereken SEO veya marka unsurlarıdır. Örneğin, birkaç iç bağlantı eklemek veya ele aldığınız blog yazısı konularını gösteren bir görsel eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için doğru yer burasıdır.

Ev işleri

Uygulanması gereken bir stil kılavuzu veya başka kurallar var mı?

Son olarak, yazara dikkat etmesi gereken başka bir şey olup olmadığını bildirin. Bu, Oxford virgülünden kaçınmaktan, yalnızca belirli bir kaynaktan referans seçmeye kadar her şey olabilir. Bu, yazarın başarıya ulaşmasını sağlar ve lojistik sorunlardan kaynaklanan yeniden çalışmayı en aza indirir!

📖 Bonus Okuma: Marka kılavuzları örnekleri

Bu pratik bilgilerle, blog taslağı yazmayı görelim.

Blog Yazısı Taslağı Yazma Adımları

İyi bir blog yazısı taslağı, bir yazarın süper gücüdür. Araştırma aşamasını, yazarın hikayesini etkili bir şekilde oluşturması için kullanımı kolay bir çerçeveye sıkıştırır. Yazarlarınıza bu süper gücü kazandıracak bir taslak oluşturmak için, aşağıda ele alacağımız bir sürece ve ClickUp gibi kapsamlı bir araca ihtiyacınız var.

1. Fikir ve çıkarımlar için beyin fırtınası yapın

Bir taslak oluşturmanın ilk adımı, blog yazısının ne hakkında olduğunu bilmektir. Kuruluşunuza, uzmanlık alanınıza, hedef kitlenize ve konu uzmanlarınıza bağlı olarak bir başlangıç noktası belirleyin. Bu noktadan yola çıkın.

Çeşitli beyin fırtınası yapın

Diyelim ki, geliştiriciler için yapay zeka çözümleri üreten bir yazılım şirketinde çalışıyorsunuz. Aşağıdaki yöntemlerle fikirlerinizi toplayabilirsiniz.

İnternet araması : "Geliştiriciler için AI" ile ilgili terimleri Google'da arayın ve sonuçlara bakın; Quora veya Reddit de yardımcı olabilir

Sosyal medya : Çalışma alanınızdaki etkileyici kişileri takip edin ve ne hakkında konuştuklarını izleyin

Rakip araştırması : Sizinle benzer kuruluşların veya aynı sektördeki kuruluşların yayınlarını inceleyin

Röportajlar : AI kullanan geliştiricilerle ne aradıkları hakkında konuşun. AI kullanmıyorlarsa, neden kullanmadıklarını sorun

Anahtar kelime araştırması : Anahtar kelime araçlarını kullanarak doğrudan ve dolaylı olarak ilgili tüm arama terimlerini görün

Dahili veriler: Müşteri başarı ve satış takımlarınıza, kullanıcıların en sık sorduğu sorular/endişeleri sorun

Bu süreci önemli ölçüde basitleştirmek için bir AI aracı kullanın. Örneğin, ClickUp Brain, yeni blog gönderileri için fikirler üretmenize yardımcı olur. Bir soru sorun ve işe başlamanıza yardımcı olacak fikirler alın! Ardından, fikirlerinizi ClickUp Brain ile veya kendiniz geliştirin.

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📖 Bonus Okuma: İçerik pazarlamasında AI nasıl kullanılır?

Birkaç fikriniz olduğunda, bunlardan birini seçin. "Kodlama için AI nasıl kullanılır" fikriyle devam edelim. Okuyucu için anahtar noktayı belirleme zamanı.

Önemli noktaları belirleyin

Nasıl yapılır makaleleri internette büyük ilgi görmektedir. Bunun diğer yüzü ise, bu anahtar kelimeler için çok büyük bir rekabetin olmasıdır. Bu nedenle, anahtar kelimelerinizi dikkatlice seçin. Bu durumda, "AI'yı günlük kodlamaya entegre etmenin uçtan uca süreci" gibi bir şey olabilir

2. Ana bölümleri yapılandırma

Artık blog yazınızın başlığı ve amacı olduğuna göre, ayrıntılara geçin. Burada kural 1 şudur: Başlığınız "AI nasıl kullanılır" olduğu için, bu başlığa sıkı sıkıya bağlı kalmanız veya doğrudan bu konuya girmeniz gerekmez.

Okuyucuya konu hakkında kapsamlı bir genel bakış sunan bir dizi bölüm oluşturun. Takım olarak taslaklar üzerinde çalışırken, ClickUp Beyaz Tahtalar gibi görsel bir kavram haritalama aracı kullanmak yardımcı olur. Çeşitli fikirleri metin, yapışkan notlar, şekiller, bağlantılar, görevler vb. formunda bir araya getirin ve görsel olarak düzenleyin.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile blog yazısı fikirlerinizi görsel olarak özetleyin

Ana bölümlerinizi yapılandırırken dikkate almanız gereken bazı anahtar hususlar şunlardır:

Ne : AI nedir? Kodlamada AI nedir?

Kim : Kodlamada AI kimler için uygundur?

Neden : Kodlamada yapay zeka kullanmanın faydaları nelerdir?

Nasıl: Bunu iş akışlarınızın bir parçası olarak nasıl entegre edebilirsiniz?

Temel bilgilere ek olarak, konuyla en alakalı bölümleri de ekleyebilirsiniz. Örneğin, programcıların AI kullanırken karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında bir bölüm ekleyebilirsiniz. Ya da kodlama için en iyi AI araçları.

Bunu yaparken, blog içeriğinin akışı ve okunabilirliği için bölümleri düzenleyin.

Örneğin, ne olduğunu açıklamadan önce AI'nın faydalarını tartışırsanız, okuyucu kafası karışacaktır.

3. Bölümleri ayrıntılarla doldurma

Çoğu taslak, bölümleri tanımlamakla yetinir. Bu da işe yarasa da, yazarların her bölümde bazı ayrıntıları doldurmalarına daha da yardımcı olur. Örneğin, "Kodlamada AI nedir?" bölümünün altına şu ayrıntıları ekleyebilirsiniz:

Kodlamada AI'nın tanımı

AI'nın yararlı olduğu kodlama yönleri

Kodlamada yapay zeka kullanan büyük şirketler

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı işbirliği

Bu adım, bir belge üzerinde iç içe madde işaretleri olarak en iyi şekilde gerçekleştirilir (konsept haritanıza daha fazla düğüm eklemek yerine). ClickUp Belgeleri'ni açın ve başlığınızı ve anahtar noktalarınızı yazmaya başlayın. Anahatta bölümlerinize ekleyebileceğiniz en ilgi çekici ayrıntılardan bazıları şunlardır.

Örnekler: İyi örnekler, kavramı gerçekliğe dayandırır. Okuyucuya, bir şeyin gerçek dünyada nasıl işlediğini gösterir.

İstatistikler: İyi araştırılmış istatistikler yazıya güvenilirlik katar. Ayrıca orantı hissi de verir.

Örneğin, "Geliştiricilerin %50'si AI kullanıyor" ifadesi, bunu yapanların oranı sadece %5 olsaydı, fikri daha acil/önemli hale getirir!

Araçlar: İçeriğinizi eyleme geçirilebilir hale getirmenin bir başka yolu da araçlar ve şablonlar eklemektir. Örneğin, kod oluşturma, kod tamamlama, kod inceleme, dokümantasyon vb. için AI araçları ekleyerek okuyucuların bunları denemelerini ve harekete geçmelerini sağlayabilirsiniz.

Hikayeler: Okuyucuya eksiksiz bir hikaye anlatmak için vaka çalışmaları, röportajlar ve hatta alıntılar ekleyin.

Bağlantılar: Düzenli olarak güncellenen bir blogda, muhtemelen daha geniş bir yelpazede ilgili konular hakkında yazıyorsunuzdur. Yazarın bunları metin boyunca serpiştirebilmesi için taslağınıza iç bağlantılar ekleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SEO İçerik Özeti Şablonu

Bu çok fazla unsur gibi görünüyorsa endişelenmeyin. Taslağınıza eklemeniz gereken her şey için önceden tasarlanmış bir çerçeve olan ClickUp'ın SEO İçerik Özeti Şablonunu deneyin. Bu blog yazısı taslağı şablonu başlık, kelime sayısı, amaç, hedef kitle, mesajlaşma, anahtar kelimeler, alt konular, bağlantılar, referanslar ve daha fazlası için bölümler içerir!

4. Taslağınızı gözden geçirme ve iyileştirme

Bununla birlikte, taslağınızın ilk hali hazırdır. Ancak, henüz yazara gönderilmeye hazır değildir. Taslağınızı iyice gözden geçirin ve düzeltin.

Mantıklı akış

Ana hatların baştan sona mantıklı bir akışa sahip olduğundan emin olun. Her bölümün bir sonrakine sorunsuz bir şekilde akıp akmadığını kontrol edin. Bilgide eksiklikler tespit ederseniz, bunları ekleyin.

Tamlık

Okuyucular bir konu hakkında öğrenmek istedikleri her şeyi tek bir yerde bulduklarında, o sayfada daha uzun süre kalma eğilimindedirler. Bu nedenle, dahil edilebilecek tüm unsurların gerçekten dahil edildiğinden emin olun.

Fluff

Alakasız bilgileri veya bölümleri belirleyin ve bunları kaldırın. Araştırma sırasında bu bölümler alakalı görünebilirdi, ancak daha sonra gereksiz hale gelmiş olabilir.

Örneğin, "kodlamada neden AI'ya ihtiyacınız var?" ve "kodlamada AI'nın faydaları nelerdir?" gibi iki bölümünüz varsa, birini kaldırmanın zamanı gelmiştir.

Rekabet gücü

Özellikle SEO için blog yazıları yazıyorsanız, içeriğinizin rekabetçi olmasını sağlamak için taslağınızı, seçtiğiniz anahtar kelime için şu anda sıralamada yer alan sayfalarla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.

Daha fazla destek için, yazara taslağınıza en uygun içerik yazma şablonları sunun. ClickUp'ın İçerik Yazma Şablonunu deneyin. Bu tamamen özelleştirilebilir, yeni başlayanlar için uygun şablon, yazarın görevlerini etkili bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

5. Zaman içinde izleyin ve iyileştirin

Bir makale taslağının temel amacı, yazarı kolaylaştırmaktır. Yalnızca yazar bunu yararlı, yardımcı ve anlamlı bulduğunda başarılı olacaktır.

Bu nedenle, geri bildirim almak için yazar ile düzenli incelemeler yapın. Onlara neyin yardımcı olacağını sorun ve bu bilgileri bir sonraki blog yazısı taslağına ekleyin.

Blog Yazısı Ana Hatlarını Oluşturmak için İpuçları ve En İyi Uygulamalar

Yukarıdaki beş adımda, blog yazısı taslağı oluşturmanın temellerini öğrendiniz. Şimdi, bazı ipuçları ve en iyi uygulamalarla bunu bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğinizi görelim.

Dikkat çekici bir başlık seçin

Blog yazınız Google arama sonuçları sayfasında listelenmiş veya sosyal medyada yayınlanmış olsun, okuyucunun ilk gördüğü şey başlıktır. Başlık ne kadar dikkat çekici olursa, blog yazınız o kadar iyi performans gösterir.

Başlığınızı oluşturun:

Net : Blog yazınızın ana fikrine odaklanın

Kısa ve öz : Kısa ve basit olun; çift anlamlı cümlelerden ve uzun kelimelerden kaçının

Aramaya uygun: Kullanıcının arama amacına cevap verdiğinden emin olun

İçerik takvimi kullanın

Her blog yazısı taslağı, iyi bir içerik takvimi yazılımı ile en iyi şekilde yönetilen bir iş akışının parçasıdır. ClickUp gibi bir araçta, her blog yazısı için görevler oluşturabilir, taslaklarla birlikte ClickUp Belgeleri'ne bağlantılar ekleyebilir, kontrol listeleri ve son tarihler ekleyebilir ve hatta kullanıcılar atayabilirsiniz.

Zahmetsiz blog iş akışları için takvim görünümü

Takvim görünümüyle yönetmek, işleri doğru sırayla önceliklendirmenize yardımcı olur.

Örneğin, son teslim tarihi en erken olan blog yazısıyla başlayabilirsiniz. Ya da bağımlılıkları olanlara odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu ile blog planınızı oluşturun ve yönetin. Kullanıma hazır, yeni başlayanlar için uygun bu şablonu kullanarak işlerinizi size en uygun şekilde düzenleyin.

📖 Bonus Okuma: Blogunuzu düzenlemek için içerik takvimi şablonları

Mümkün olanları otomatikleştirin

Yazmayı her zaman yaratıcı bir uğraş olarak gördüyseniz, bu ipucunu görünce şaşırmış olabilirsiniz. Şaşırmayın. Blog yazısı taslağı oluşturma ve yazma sürecinin etkili bir şekilde otomasyona tabi tutulabilecek birkaç parçası vardır.

ClickUp'ta dinamik atanan kişiler ve kişiler alanı

Örneğin, ClickUp Otomasyonları ile şunları otomatikleştirebilirsiniz:

İş yükü eğilimlerine göre mevcut yazarları atama

İçerik oluşturma iş akışı ndaki belirli bir adım tamamlandığında durumu değiştirme (örneğin, yazma tamamlandığında düzenleyiciyi uyarma)

Güncellemeleri içeren e-postaları doğru paydaşlara gönderin (örneğin, bir bağımlılık sorunu varsa proje yöneticisini uyarın)

Görevlere kontrol listeleri ekleme

AI ve otomasyonun gücünü birleştirin

ClickUp'ın bir diğer kesinlikle güçlü özelliği, AI özel alanlarıdır. Bu AI içerik oluşturma aracıyla, alanı görev özetleri, güncellemeler, veri analizi ve daha fazlasıyla otomatik olarak doldurabilirsiniz.

📖 Bonus Okuma: İçerik oluşturmayı otomatikleştirme

İyi bir blog yazısı taslağının nasıl olması gerektiğini ve neden böyle olması gerektiğini inceleyelim.

Blog Yazısı Özeti Örnekleri

Tüm bunları güzel bir şekilde özetlemek için, birkaç blog yazısı taslağı örneğine bakalım.

Örnek bir: Kodlamada AI nasıl kullanılır?

Başlık: Kodlamada AI nasıl kullanılır? Hedef kitle: AI ile verimlilik ve etkinliği artırmak isteyen yazılım geliştiriciler Birincil anahtar kelime: Kodlamada yapay zeka İkincil anahtar kelime: Kodlamada AI nasıl kullanılır? Kelime sayısı: 2400-2600 kelime Referanslar: (Yazarların başvurabileceği 1-2 içerik bağlantısı ekleyin) İç bağlantılar: (Blog yazısına eklenecek bağlantıları ekleyin) ÖzetGiriş AI'nın yükselişine kısa bir giriş

son zamanlarda popülerlik kazanan 1-2 araç

Kodlamada AI kullanımı hakkında istatistikler H2: AI nedir? Kodlamada AI nedir? Tanım

Kodlamada diğer otomasyon araçlarından farkları H2: Kodlamada AI kimler için uygundur? H3: Yazılım geliştiriciler

H3: Test kullanıcıları

H3: Kod gözden geçirenler

H3: Proje yöneticileri H2: Kodlamada AI kullanmanın faydaları nelerdir? H2: Bunu iş akışlarınızın bir parçası olarak nasıl entegre edebilirsiniz? Örneklerle araçları entegre etmeye yönelik adım adım kılavuz H2: Kodlamada AI kullanmanın zorlukları H2: Kodlamada AI kullanımı için en iyi uygulamalar Sonuç Önemli noktaları özetleyin

Başlık: Geliştiriciler için en iyi 8 AI aracı Hedef kitle: AI ile verimlilik ve etkinliği artırmak isteyen yazılım geliştiriciler Birincil anahtar kelime: Geliştiriciler için AI araçları İkincil anahtar kelime: Geliştiriciler için en iyi AI araçları Kelime sayısı: 2400-2600 kelime Referanslar: (Yazarların başvurabileceği 1-2 içerik bağlantısı ekleyin) İç bağlantılar: (Bağlantı verilecek ilgili blog yazıları dahil edin) Ana hatlarGiriş AI geliştirmeyle ilgili istatistikler

Geliştiriciler için mevcut araç türleri H2: Geliştiriciler için en iyi 8 AI aracı GitHub Copilot Nedir? Kimler için en uygun? Maliyeti nedir? (G2 gibi halka açık kaynaklardan 1-2 inceleme bahsetme) Amazon Kodu

Whisperer

Docify

Doğrusal

JetBrains AI Assistant

ChatGPT

Tabnine

DeepCode H2: Geliştirme için doğru aracı seçme Özellikler, fiyatlandırma, entegrasyonlar vb. gibi 5-6 kriterden bahsedin. Sonuç Önemli noktaları özetleyin

📖 Bonus Okuma: Yaratıcı özet örnekleri

Bu yeterince basit geliyorsa, blog yazısı taslağını yazarken karşılaşabileceğiniz zorlukları görelim.

Blog Yazısı Taslağı Oluştururken Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

İçerik takımlarının blog yazısı taslağı oluştururken yaptığı en büyük hata, taslak oluşturmamaktır. Özellikle deneyimli yazarlar bir konu seçip hemen yazmaya başlama eğilimindedir. Bu, onlar için kolaylık sağlayabilir, ancak yayınların tutarlılığını, kalitesini ve operasyonel hale getirilmesini etkiler.

Bu nedenle, bu adımı atlamayın. Her zaman bir taslak yazın. Bunu tamamladıktan sonra, kaçınmanız gereken diğer hatalar şunlardır.

Ana hatları çok belirsiz hale getirmek: Bazı durumlarda, ana hatlar sadece ele alınacak 2-3 ana bölümü bahsetmekle yetinir. Özellikle yüksek kelime sayısıyla karşılaştırıldığında, bu durum yazar için kafa karıştırıcı olabilir.

Yazarı desteklemek için yeterli ayrıntı ekleyin. Yukarıdaki geliştiriciler için en iyi 8 araç örneğinde, ilk aracın altındaki bölümde her biri için ele alınacak konular yer almaktadır. Bu, yazarın hangi ayrıntı düzeyinin gerekli olduğunu bilmesini sağlar.

Ana hatları çok ayrıntılı hale getirmek: Ana hatlar sadece bir çerçeve veya yol haritasıdır. Çok fazla ayrıntı eklemek, blog yazısının erken/eksik bir taslağı gibi görünmesine neden olur ve okuyucunun yazıyı takip etmesini zorlaştırabilir.

Yazarın yaratıcı özgürlüğünü koruyarak detaylardan belirli bir mesafe bırakın.

Eksik bağlam vermek: Bir yazar, yazının arka planı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle, blog yazısının amacı veya anahtar mesajı olmadan hedef kitleden bahsetmek, yazarı sınırlayabilir.

AI'yı tamamen göz ardı etmek: Er ya da geç, AI her yazarın araç setinin ayrılmaz bir parçası haline gelecektir. AI kullanımından kaçınmak, verimlilik ve giderler açısından sizi geriye götürür.

AI'yı blog iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin. AI yazma komutları, taslak oluşturucular ve diğer yararlı araçları deneyerek çıktılarınızı iyileştirin.

ClickUp ile İçerik Motorunuzu Güçlendirin

İster bir startup, ister küçük bir işletme veya çok uluslu bir kurumsal şirket olun, blog şirketinizin pazarlama stratejisinin en önemli unsurlarından biridir. Arama motoru optimizasyonu veya sosyal medya dağıtımı gibi içerik pazarlama yönetiminin temelini oluşturur.

Blog, genel olarak erişiminizi genişletir ve web sitenize daha fazla ziyaretçi çeker. Her blog yazısı, kullanıcıları bilgilendirir ve ürününüzü/hizmetinizi satın almaya yönlendirir. Aslında, her blog yazısı misyona bireysel ve toplu olarak katkıda bulunur.

Bu pazarlama kanalından en iyi şekilde yararlanmak için sağlam bir blog yazısı taslak oluşturma sürecine ihtiyacınız vardır. Araştırmadan beyin fırtınasına ve güvenli paylaşıma kadar, taslak oluşturma süreciniz bir dizi adım ve bloglama aracına ihtiyaç duyar.

ClickUp'ın hepsi bir arada verimlilik aracı tam da bunun için tasarlanmıştır. ClickUp Beyaz Tahtalarında beyin fırtınası yapın, ClickUp Belgelerine yazın, kontrol listeleri oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin ve ClickUp ile içerik motorunuzu en üst düzeye çıkarın.

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