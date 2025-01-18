2025'te Yazılarınızı Dönüştürecek En İyi 10 AI Ton Yeniden Yazma Aracı

AI araçlarınızın gerçekten markanızın sesini yansıtıp yansıtmadığını hiç merak ettiniz mi? Üretken AI, içerik oluşturmayı şüphesiz dönüştürdü.

pazarlamacıların %85'i stratejileri için zaten kullanıyor ve %76'sı temel içerik oluşturma için kullanıyor.

Ancak birçok pazarlamacı, markalarının sesine sadık kalarak içeriklerini nasıl kişiselleştirecekleri konusunda acil bir sorunla karşı karşıyadır. Ya da belki bir grup kanalında kaçırılan bir son tarihle ilgili bir duyuru göndermeniz gerekiyor, ancak çok sert bir izlenim bırakmak istemiyorsunuz.

Modern iletişimcilerin karşılaştığı bir ikilem: saatlerce paragrafları yeniden yazmadan istenen tonu yakalamak .

AI ton yeniden yazıcıları, markanızın kimliğine sadık kalarak kişiselleştirilmiş, hedef kitleye özel içerik sunarak bu boşluğu doldurmak için burada.

Bu kılavuz, yazınızı verimli ve tutarlı hale getirerek bunu mümkün kılan araçları keşfediyor. Bilmeniz gereken en iyi AI ton yeniden yazma araçlarına bir göz atalım. 🚀

⏰ 60 saniyelik özet İşte bugün mevcut en iyi 10 AI ton yeniden yazma aracı: ClickUp: AI destekli içerik oluşturma için en iyisi Voilà: Hepsi bir arada AI verimlilik için en iyisi Galaxy. AI: Özelleştirme ile çok yönlü ton yeniden yazma için en iyisi Storylab. AI: Yaratıcı pazarlama tonu yeniden yazımı için en iyisi TextCortex: Profesyonel üslup iyileştirme için en iyisi Grammarly: AI ile geliştirilmiş ton düzeltme ve düzenleme için en iyisi HyperWrite: AI destekli araştırma ve yazma çok yönlülüğü için en iyisi Writetone: Çok yönlü ton özelleştirme ve AI destekli yardım için en iyisi Copy. AI: Kurumsal düzeyde AI tonu yeniden yazma için en iyisi Wordtune: Esnek ve sezgisel AI ton yeniden yazma için en iyisi

Bir AI Ton Yeniden Yazma Programında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Etkili bir AI ton yeniden yazma aracı, yazma sürecinizi daha verimli hale getirirken, aynı zamanda kusursuz ve uygun bir tonla yazılmış metinler üretmelidir. Etkili bir araç ararken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Ton ön ayarları: Tek bir tıklama ile metninizi profesyonel, gündelik veya ikna edici tonlara hızla dönüştürün; e-postaları, teklifleri veya blogları hedef kitlenize göre uyarlama için mükemmeldir

Stil ayarlamaları: Jargonlu belgeleri basitleştirme veya müşteri yanıtlarına sıcaklık katma gibi belirli bir yazım stiline uyacak şekilde cümle yapısını ve kelime seçimini iyileştirin

Toplu yeniden yazma: Birden fazla paragrafı veya tüm belgeleri tek seferde yeniden yazmak için yükleyin, uzun raporlar veya kampanyalar için düzenleme süresinden saatler kazanın

Entegrasyon özellikleri: Yeniden yazıcıyı Google Dokümanlar, Microsoft Word veya Slack gibi araçlarda doğrudan kullanarak mevcut iş akışınızda sorunsuz düzenlemeler yapın

Vurgula ve yeniden yaz: Metnin sadece tonunun ayarlanması gereken kısımlarını seç ve yeniden yaz, örneğin gayri resmi bir taslakta aşırı resmi cümleleri düzelt

Özgünlük denetleyicisi: Yeniden yazılan sürümün benzersiz ve intihal içermediğinden emin olun, özellikle blog gönderileri veya pazarlama materyalleri gibi içerikler için

Biçimlendirme koruma: Madde işaretlerini, başlıkları ve diğer yapısal öğeleri olduğu gibi koruyun, yeniden yazma işleminden sonra sıkıcı biçimlendirme işlemlerinden kurtulun

Cümle varyasyonları: Tek bir cümle için birden fazla yeniden yazılmış seçenek alın ve Tek bir cümle için birden fazla yeniden yazılmış seçenek alın ve iletişim hedeflerinize en uygun olanı seçin

🔍 Biliyor muydunuz? İşletmelerin %55'i, 2024 yılında çoğu insanın cevapları bulmak için arama motorları yerine AI'yı kullanacağını öngörüyor. Bu değişim, bilgiye kullanıcı dostu, konuşma tarzında yaklaşımlar için AI'ya olan güvenin arttığını gösteriyor.

En İyi 10 AI Ton Yeniden Yazma Aracı

AI tone rewriter, iş ve iletişim profesyonellerinin tutarlılık ve netliği korurken yazımlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Aşağıda, mevcut en iyi seçenekleri inceleyeceğiz:

1. ClickUp (AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

ClickUp AI ile daha hızlı yazın ve e-postalarınızı, pazarlama metinlerinizi ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp Brain, takımların içerik oluşturma ve tonu iyileştirme şeklini dönüştürmek için gelişmiş doğal dil işleme kullanır.

Profesyonel ancak okunması kolay bir iç rapor hazırladığınızı varsayalım. Paragrafları düzeltmek için saatler harcamak yerine, ClickUp'ın entegre yazma asistanı tonunuzu saniyeler içinde ince ayar yaparak içeriğinizi net ve okur dostu hale getirir.

Resmi bir e-postayı daha samimi hale getirmek veya gündelik bir mesajı düzeltmek için AI, ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Yeni fikirler üretmekten pazarlama materyallerine kadar , Brain'i kullanarak markanızın sesinin hedef kitlenizde yankı bulmasını sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin Arayüzler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan ClickUp Belgeleri'nde içeriklerinizi düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

İşbirliği, ClickUp Belgeleri ile oyunun kurallarını değiştiren bir başka unsurdur.

Takımınız bir pazarlama kampanyası için beyin fırtınası yapıyorsa, birden fazla takım üyesi aynı anda tek bir belge üzerinde çalışabilir. Aynı zamanda, AI, iyileştirmeler önererek, notları özetleyerek ve hatta sağlanan girdilere dayalı yaratıcı metinler oluşturarak gerçek zamanlı olarak yardımcı olur.

İçerik oluşturmanın ötesinde, ClickUp AI'nın esnekliği pazarlama kullanım örneklerinde parlıyor. İkna edici ve samimi bir üslup arasında mükemmel dengeyi kurarak e-postalarınızı yazmanıza yardımcı olur.

Önceden oluşturulmuş şablonlar ve AI tarafından oluşturulan öneriler, metin yazımı, vaka çalışması yazımı ve basın bültenlerini kolaylaştırır. Kanallar arasında tutarlı bir üslup ve mesajlaşma sürdürmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgelerinde tonu ve yapıyı ayarlayarak kusursuz içerikler oluşturun

ClickUp ile AI ile geliştirilmiş belgeler üzerinde daha hızlı işbirliği yapın Kişiselleştirilmiş etiketler ve alt görevler içeren farklı kategoriler

Sohbet yanıtlarını proje görevleriniz ve belgelerinizle bağlantılandırın, böylece her takım üyesi ClickUp Sohbet ile bilgilendirilir

Özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış görevler, e-postalar ve projeler için benzersiz ClickUp Şablonlarını kullanın

İçeriğinizi spesifik tutmak için görev hedefleri, hedefler ve diğer metrikler sunan ClickUp Hedefleri ile takımınızda hedeflerinizi net tutun

Pazarlama, satış ve proje yönetimi görevleri için 100'den fazla önceden oluşturulmuş komut istemine erişin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Gelişmiş AI araçları yalnızca ücretli ClickUp Brain eklentisi ile kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp'ı sevmesinin nedenleri:

ClickUp, görev, takım, ş Akışı, içerik vb. yönetimi için en iyi platformdur. ClickUp'ta doğrulanmış bir ileri düzey kullanıcı rozeti bile aldım. Kartların kolayca oluşturulabilmesi, taşınabilmesi ve yeni alt görevlerin oluşturulabilmesi beni büyüledi.

ClickUp, görev, takım, ş Akışı, içerik vb. yönetimi için en iyi platformdur. ClickUp'ta doğrulanmış bir ileri düzey kullanıcı rozeti bile aldım. Kartların kolayca oluşturulması, taşınması ve yeni alt görevlerin oluşturulması beni büyüledi.

🔍 Biliyor muydunuz? AI ve chatbot gibi otomasyon araçlarını kullanan pazarlamacılar, önemli ölçüde daha yüksek başarı elde ettiklerini bildiriyor. "Etkili" stratejilere sahip olanların %25'i AI kullanırken, "etkisiz" stratejilere sahip olanların sadece %5'i AI kullanıyor.

2. Voilà (Hepsi bir arada AI verimlilik için en iyisi)

via Voilà

Voilà, yazma, beyin fırtınası ve araştırmayı basitleştirmek için platformlar arasında çalışan çok yönlü bir AI destekli asistandır.

Tarayıcınıza ve uygulamalarınıza doğrudan entegre olur, belgelerinizden, web sitelerinizden, resimlerden ve YouTube videolarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. İçerik oluştururken, bilgileri özetlerken veya görseller oluştururken, Voilà iş akışınıza uyum sağlar.

Voilà'nın en iyi özellikleri

İçeriği doğrudan web sayfalarından veya belgelerden yeniden yazın, özetleyin ve çevirin

Verimli AI destekli şablonlarla profesyonel e-postalar ve yanıtlar taslaklayın

YouTube videolarından ve PDF'lerden içeriği özetleyin ve çıkarın

Voilà sınırlamaları

Otomasyon yetenekleri rakiplere kıyasla sınırlıdır

Gerçek zamanlı dilbilgisi ve yazım denetimi tam olarak otomatikleştirilmemiştir

Voilà fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 16 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Voilà Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İçeriğinizin öne çıkmasını mı istiyorsunuz? AI tarafından oluşturulan içeriği düzenleme sanatında ustalaşın ve hedef kitlenizde yankı uyandıran, insanca ve kusursuz sonuçlar elde edin.

3. Galaxy. AI (Özelleştirme ile çok yönlü ton yeniden yazma için en iyisi)

Galaxy. ai, metninizin tonunu herhangi bir kitleye veya duruma uyacak şekilde ayarlarken ana mesajı bozulmadan koruyan harika bir AI ton yeniden yazma aracı sunar.

İster dostça bir e-posta yazıyor, ister profesyonel bir rapor hazırlıyor veya müşterilere yanıt veriyor olun, bu araç mesajınızın hedef kitlesine ulaşmasını sağlar. Çoklu ton ön ayarları ve gelişmiş özelleştirme özellikleri, iletişimde tutarlılığı korumak isteyen işletmeler için idealdir.

Galaxy. AI'nın en iyi özellikleri

Metni dostane, empatik veya profesyonel gibi çeşitli ton seçenekleriyle anında yeniden yazın

Özel sonuçlar için özel talimatlarla tonu daha da özelleştirin

Mevcut tonu analiz edin ve istenen stile sorunsuz bir geçiş için ayarlamalar yapın

Galaxy. AI sınırlamaları

İngilizce dışındaki diller için sınırlı destek

Ücretsiz paragraf yeniden yazma sürümü, metni yeniden yazmak için karakter sınırı içerir

Galaxy. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 15 $/kullanıcı

Galaxy. AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📈 Bonus İpucu: Dönüşümleri artıran, ikna edici ve etkili içerikler oluşturmak için en iyi metin yazma araçlarını ve yazılımlarını keşfedin.

4. Storylab. AI (Yaratıcı pazarlama tonu yeniden yazma için en iyisi)

StoryLab. ai'nin AI Tone Changer özelliği, yazınızı saniyeler içinde daha akıcı ve ilgi çekici hale getirir. Profesyonel, esprili veya maceracı gibi 13 farklı stil arasından seçim yapın ve metninizin anında dönüştüğünü görün.

Çok basit: kopyalayın, yapıştırın, tonunuzu seçin ve başlayın. Reklamlar, sosyal medya gönderileri veya yeni bir dokunuşa ihtiyaç duyan tüm içerikler için mükemmeldir. 17'den fazla dil desteği ile her türlü kitleye kolayca ulaşabilirsiniz.

Storylab. AI'nın en iyi özellikleri

İkna edici, esprili ve hikaye anlatımı dahil olmak üzere 13 önceden ayarlanmış yazma stiliyle içerik tonunu dönüştürün

Farklı platformlar ve hedef kitleler için reklam metinlerini, blog başlıklarını veya sosyal medya gönderilerini düzenleyin

Mevcut içeriği yeni kampanyalar için taze bir üslup kazandırarak yeniden kullanın

Storylab. AI sınırlamaları

Ücretsiz planda ayda 3 ücretsiz kullanımla sınırlıdır

Her yeniden yazma için ton ön ayarlarının manuel olarak seçilmesi gerekir

Storylab. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 19 $/kullanıcı

Storylab. AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 AI Metin ve İçerik Oluşturma Aracı

5. TextCortex (Profesyonel üslup iyileştirme için en iyisi)

via TextCortex

TextCortex, profesyonel ve kişisel iletişim için esneklik sunan güçlü bir AI ton değiştiricidir. Benzersiz özelliği, "acil", "neşeli" veya "resmi" gibi 12'den fazla ön ayar ile nüanslı ton ayarlamaları yapabilmesidir

TextCortex'i gerçekten farklı kılan, karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğidir. PDF belgelerini yeniden yazmaktan, kısa girdileri ayrıntılı çıktılara genişletmekten, yazma stillerini şirketinizin marka sesine göre uyarlama.

TextCortex'in en iyi özellikleri

Doğru Omnipresent Writing Assistant ile markanıza uygun iletişim sağlayın

Yazım stilini şirketinize özel kişiliklere veya markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Paraphrasing ve ton yeniden yazma için PDF'leri doğrudan platform üzerinden yükleyin

TextCortex sınırlamaları

Sektöre özel içerik için otomatik öneriler manuel ayarlamalar gerektirebilir

Sınırlı sayıda sektöre özel şablon, niş pazarlar için daha az uygun

Textcortex fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 29,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TextCortex puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (640+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (180+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI ve insan tarafından yazılmış içerik arasında nasıl bir denge kuracağınızı bilmiyor musunuz? AI tarafından oluşturulan içerik ile insan tarafından oluşturulan içeriğin artılarını ve eksilerini değerlendirerek bunların birlikte nasıl işlediğini öğrenin.

6. Grammarly (AI ile geliştirilmiş ton düzeltme ve düzenleme için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, ton ve yazma kalitesine yaklaşımımızı yeniden tanımladı. AI destekli ton değiştiricisi, kelimelerinizi her bağlama uyacak şekilde uyarlayabilecek kişisel bir düzenleyiciye sahip olmak gibidir.

İkna edici bir sunum, içten bir özür veya resmi bir rapor olsun, aracın ton algılama özelliği, siz gönder düğmesine basmadan önce uyumsuz tonları işaretler.

Gmail ve Google Dokümanlar gibi platformlara entegre edilmiş gerçek zamanlı önerilerle iş akışınıza uyum sağlar ve öğrencilerden üst düzey yöneticilere kadar herkes için idealdir.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Profesyonel veya gündelik ayarlara uyacak şekilde tonu otomatik olarak algılayın ve ayarlayın

Metinleri resmi, kendinden emin veya empatik gibi belirli tonlara göre yeniden yazın

Gmail, Slack ve Microsoft Word gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Grammarly sınırlamaları

Birden fazla dil veya özel terimler içeren belgelerle uğraşmak

Bazen bağlamı yanlış yorumlayarak daha az doğru önerilerde bulunabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

📝 Bonus İpucu: Yazılarınızı kolaylıkla iyileştirin — en iyi 10 AI dilbilgisi denetleyicisini ve düzenleme aracını keşfedin.

7. Hyperwrite (AI destekli araştırma ve yazma çok yönlülüğü için en iyisi)

via HyperWrite

HyperWrite, yaratıcı yazımı gerçek zamanlı araştırma ile birleştirerek, rafine bir üslup ve alıntılarla desteklenen içgörüler sunar. Esnek Otomatik Yazma ve Sihirli Düzenleyici gibi araçlarla ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Özelleştirilebilir kişilikler aracılığıyla sesinizi taklit etme yeteneği, yazıyı kendiniz yazıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlar, sadece daha hızlı.

Tarayıcı uzantıları aracılığıyla iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, yazma ile araştırma ağırlıklı görevler arasında denge kurması gereken profesyoneller için özellikle yararlıdır.

Hyperwrite'ın en iyi özellikleri

Yazım stilinize uyacak şekilde 10 adede kadar kişiyle AI davranışını özelleştirin

Milyonlarca kaynaktan alıntılarla desteklenen içgörülerle gerçek zamanlı araştırma yapın

İsteğe bağlı içerik oluşturma ve yeniden yazma için Flexible AutoWrite gibi araçları kullanın

Hyperwrite sınırlamaları

Otomatik önerilerin görünmesi bazen 2-3 saniye sürebilir

Premium ve Ultra planlar, sıradan kullanıcılar için çok pahalı olabilir

Hyperwrite fiyatlandırması

Premium: Aylık 19,99 $/kullanıcı

Ultra: 44,99 $/kullanıcı başına aylık

Hyperwrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Writetone (Çok yönlü ton özelleştirme ve AI destekli yardım için en iyisi)

via Writetone

Writetone'un AI tonu yeniden yazma aracı, kullanıcıların yazdıklarını çeşitli hedef kitlelere ve bağlamlara göre nasıl uyarladıklarını yeniden tanımlıyor. 90'dan fazla ton seçeneği ile profesyonel, konuşma veya ikna edici tonlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayarak içeriğinizin yankı uyandırmasını sağlar.

Sezgisel arayüzü ve bloglardan iş sunumlarına kadar çeşitli yazma görevlerinde tonu iyileştirme yeteneği, yazdığınız her kelimenin hedeflerinizle mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI'nın bilinen en eski örneği Yunan mitolojisine kadar uzanır. İcatların tanrısı Hephaestus, Girit adasını korumak için tasarlanmış dev bir altın robot olan Talos'u yarattı. Bu efsanevi figür, modern teknolojiden yüzyıllar önce ortaya çıkan ilk AI kavramlarından biri olarak kabul edilir!

Writetone'un en iyi özellikleri

AI dedektörlerini atlatmak için HumanGPT ile AI tarafından oluşturulan içeriği insanlaştırın

Hatasız yazılar için anında gramer kontrolü ve düzeltme araçları edinin

Uzun metinleri veya PDF'leri özlü ve anlaşılır içeriklere özetleyin

Writetone sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı özellikler ve reklamlar sunar, bu da kullanılabilirliği engelleyebilir

Premium ve gelişmiş araçlar, sıradan kullanıcılar için pahalı olabilir

Writetone fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 7,99 $/kullanıcı

Writetone puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Üretken AI'nın verimliliği sadece hacimle ilgili değildir — pazarlamacıların %84'ü, AI'nın içeriklerinin kalitesini artırdığını söylüyor. AI tonu yeniden yazıcıları gibi araçlar, AI tarafından oluşturulan metinleri iyileştirir ve insanileştirir, böylece her parçanın amaçlanan ton ve mesajla uyumlu olmasını sağlar.

9. Copy. AI (Kurumsal düzeyde büyük ölçekli AI tonu yeniden yazma için en iyisi)

Copy. AI, pazara giriş stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış GTM AI Platformu ile tonu yeniden yazan bir AI cümle yeniden yazma aracıdır. Copy. ai, satış, pazarlama ve operasyon iş akışlarına derinlemesine entegre olarak içeriği bağlamsal olarak mükemmel tonlarda yeniden yazar.

İkna edici satış stratejileri oluştururken veya ABM (Hesap Tabanlı Pazarlama) oyunlarınızı geliştirirken, tüm iletişimin markanızın sesiyle uyumlu olmasını sağlar.

Marka sesi ve bilgi tabanı gibi özelliklere sahip bu AI içerik oluşturucu, biçim veya kanaldan bağımsız olarak tüm çıktılarda tutarlılık sağlar.

Copy. AI'nın en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve operasyon iş akışlarına entegre AI destekli ton yeniden yazma

Özelleştirilebilir marka sesi tanımlarıyla tutarlılığı koruyun

Son derece kişiselleştirilmiş iletişim için içerik bağlamını dikkate alarak yeniden yazın

Kopyala. AI sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik

Gelişmiş iş akışlarını ve entegrasyonları öğrenmek için zaman gerekir

Copy. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 49 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 249 $/kullanıcı

Copy. AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

10. Wordtune (Esnek ve sezgisel AI tonu yeniden yazma için en iyisi)

via Wordtune

Wordtune, yazınızı herhangi bir bağlama uyarlayabilmek için tonu yeniden yazmayı basitleştiren ücretsiz bir AI paragraf yeniden yazma aracıdır. İster profesyonel bir e-postayı düzeltin, ister akademik içeriği yeniden yazın, ister sosyal medya için bir mesajı daha samimi hale getirin, Wordtune'un AI'sı tonunuzun tam olarak doğru olmasını sağlar.

En öne çıkan özelliği, tek bir tıklama ile cümleleri resmi, gündelik, genişletilmiş veya kısa olmak üzere birden fazla stilde yeniden yazabilmesidir.

Wordtune alternatifler önerir ve bağlamı dikkate alan seçenekler sunarak, ton değişirken anlamın bozulmamasını sağlar.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Cümleleri resmi, gündelik ve özlü gibi çeşitli üsluplarda yeniden yazın

AI Humanizer, AI tarafından oluşturulan içeriği insan benzeri yazılara uyarlar

Diğer dillerden cümleleri çevirin ve İngilizceye yeniden yazın

Wordtune sınırlamaları

Ücretsiz sürümde günlük yeniden yazma 10 cümle ile sınırlıdır

Karmaşık veya uzun cümleler için sonuçlar bazen daha az etkili olabilir

Wordtune fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Gelişmiş : Aylık 13,99 $/kullanıcı

Sınırsız: Aylık 19,99 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 15,99 $/kullanıcı

Wordtune puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İçerik oluşturmak için harcadığınız zamanı azaltmak mı istiyorsunuz? İçerik oluşturma sürecinizi otomatikleştirmeyi öğrenin ve strateji ve yaratıcılık için zaman kazanın!

ClickUp ile Yazma Potansiyelinizi En Üst Düzeye Çıkarın

Doğru AI tonu yeniden yazarı seçmek, sadece özellikleri seçmekten daha fazlasıdır; aracı iş akışınız, hedef kitleniz ve uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu hale getirmekle ilgilidir.

Özellikle büyüyen takımlar veya içerik stratejilerini genişleten işler için ölçeklenebilirlik anahtardır.

ClickUp'ın farkı burada. Yeniden yazmanın ötesinde, platform işbirliği, görev yönetimi ve AI destekli içerik oluşturmayı bir araya getirir. Sadece tonu düzeltmekle kalmaz, takımların oluşturma ve iletişim kurma şeklini dönüştürür.

Yazınızı ve iş akışlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!