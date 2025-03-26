yazım Netliğini Artırmak için En İyi 10 AI Cümle Genişletici Araç

Taslak mükemmel bir şekilde şekilleniyordu, ta ki cümlelerinizin kısa ve kuru olduğunu, gerekli derinliği içermediğini fark edene kadar.

Doğru araçlarla bu tipik yazma zorluğunu giderebilirsiniz.

Bir AI cümle genişletici, temel fikirleri net ve güçlü ifadelere dönüştürmenize yardımcı olur. Birçoğu geleneksel yazma yardımcılarına güvenirken, bu araçlar gramerin ötesine geçerek yazdıklarınıza sadece birkaç küçük değişiklikle daha fazla netlik ve etki katar.

Bu blogda, cümlelerinizi hiç zorlanmadan geliştirebilmenize yardımcı olacak en iyi 10 AI cümle genişleticiyi inceleyeceğiz. 📝

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte bir sonraki AI genişletici aracınız için en iyi 10 önerimiz: ClickUp (Proje ve içerik oluşturmayı yöneten takımlar için en iyisi) ContentDetector. ai (AI algılama açısından güvenli içeriklere odaklanan yazarlar için en iyisi) Originality. ai (Özgünlüğü ve SEO'yu garanti eden içerik oluşturucular için en iyisi) Humanize AI Text Sentence Expander (AI tarafından oluşturulan içeriği iyileştiren pazarlamacılar için en iyisi) Junia AI Text Expander (Hızlı ve kesin genişletmelere ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi) WriterBuddy. ai Cümle Genişletici (Basit iyileştirmelere ihtiyaç duyan blog yazarları ve öğrenciler için en iyisi) Musely. ai Cümle Genişletici (Sosyal medya yöneticileri ve influencer'lar için en iyisi) Edit Pad AI Cümle Genişletici (Kolay içerik genişletme arayan genel kullanıcılar için en iyisi) HyperWrite Cümle Genişletici (Kişiselleştirilmiş yazma yardımı arayan profesyoneller için en iyisi) Typli. ai Cümle Genişletici (Çeşitli içerik tonlarına ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve girişimciler için en iyisi)

Doğru AI cümle genişletici aracını seçmek, yazma sürecinizi kolaylaştırabilir. Aracın sizin için uygun olduğundan emin olmak için, doğruluğu, hızı ve okunabilirliği artıran anahtar özelliklere odaklanın.

Aracınızdan en iyi şekilde yararlanmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini keşfedelim⚒️

AI destekli genişletme: Orijinal anlamı ve bağlamı koruyarak cümleleri genişletmek için gelişmiş algoritmalar kullanır

İntihal denetleyicisi: İçeriğinizin orijinal ve yinelemesiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal denetleyicisi içerir

Doğruluk: Orijinal bağlamı değiştirmeden cümleleri genişletir ve yazdıklarınızın doğruluğunu garanti eder

Hız: Birkaç tıklama ile hızlı genişletme sağlar, manuel yeniden yazmaya kıyasla zaman kazanmanızı sağlar

Okunabilirlik: Karmaşık cümleleri açık, anlaşılması kolay içeriğe dönüştürmeye odaklanır

Çok yönlülük: Akademik yazılar, yaratıcı yazılar, profesyonel raporlar, blog gönderileri ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir içerik aralığı için uygundur

Özelleştirilebilir üslup: Genişletilen içeriğin üslubunu hedef kitlenize göre ayarlamanıza olanak tanır

Çok dilli destek: Birden fazla dili destekler, bu da onu uluslararası ve çeşitli kitleler için kullanışlı hale getirir

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Düzenleme için En İyi 10 AI Düzeltme Aracı

Hangi AI cümle genişletici içeriğinizi doğru şekilde geliştireceğinden emin değil misiniz?

Okunabilirliği artırmaktan yaratıcılığı geliştirmeye kadar, bu araçlar ihtiyaçlarınıza uygun benzersiz özellikler sunar. En iyisini seçmenize yardımcı olacak hızlı bir genel bakış. 💁

Araç En Uygun Öne Çıkan Özellik ClickUp İçerik oluşturma ve ilgili görevleri ve projeleri yöneten takımlar Sorunsuz iş akışı yönetimi ve içerik oluşturma için görev ve proje yönetimi araçlarıyla entegre olur ContentDetector. ai AI algılama güvenli içeriğe odaklanan yazarlar Genişletilmiş metnin insan gibi kalmasını ve AI güvenliğini sağlar Özgünlük. ai Özgünlüğü ve SEO'yu önceliklendiren içerik oluşturucular Metin genişletmenin yanı sıra intihal algılama özelliği de sunar AI Metin Cümle Genişleticiyi İnsancıllaştırın AI tarafından oluşturulan içeriği iyileştiren pazarlamacılar AI tarafından oluşturulan metinleri daha doğal ve ilgi çekici hale getirir Junia AI Metin Genişletici Hızlı ve kesin genişletmelere ihtiyaç duyan profesyoneller Ton ve stil açısından esnek, bağlamı dikkate alan genişletmeler sunar WriterBuddy. ai Cümle Genişletici Basit iyileştirmelere ihtiyaç duyan blog yazarları ve öğrenciler Hızlı metin iyileştirme önerileri ile kullanıcı dostu arayüz Musely. ai Cümle Genişletici Sosyal medya yöneticileri ve influencer'lar Sosyal medya etkileşimi için genişletilmiş içeriği optimize eder Editpad AI Cümle Genişletici Kolay içerik genişletme arayan genel kullanıcılar Temel yeniden yazma özellikleriyle basit genişletme HyperWrite Cümle Genişletici Kişiselleştirilmiş yazma yardımı arayan profesyoneller Bireysel yazma stilleri için yapay zeka destekli öneriler Typli. ai Cümle Genişletici Çeşitli içerik tonlarına ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve girişimciler Farklı içerik ihtiyaçları için AI özelleştirme seçenekleri

Piyasada çok sayıda AI cümle genişletici olduğundan, doğru olanı bulmak zor olabilir. Bazıları netliğe, diğerleri yaratıcılığa odaklanırken, birkaçı ise her ikisini mükemmel bir şekilde birleştirir. Kararınızı kolaylaştırmak için en iyi 10 aracı bir araya getirdik ve bunların en önemli özelliklerini ve dezavantajlarını vurguladık.

Yazma ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulalım. 👀

1. ClickUp (Proje ve içerik oluşturmayı yöneten takımlar için en iyisi)

Uygulamalar arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile tanışın ! 🤩

Ödevleri yönetiyor, bir sonraki blog yazınızı hazırlıyor veya dijital pazarlama kampanyaları için AI kullanmayı planlıyor ol , ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar.

'ın yerleşik ClickUp Brain özelliği ile her zamankinden daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Bir cümleyi düzeltmeniz veya ayrıntı eklemeniz mi gerekiyor? Brain'in AI Writer özelliği, içeriğinizin bağlamına göre iyileştirmeler önerir. Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirket bilgilerini birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağı olarak, görevinizin veya belgenizin bağlamına göre içeriği doğrudan iş akışınız içinde düzeltmenize olanak tanır.

ClickUp Brain ile içeriğinizi iyileştirin ve optimize edin

Ayrıca, ClickUp Belgeleri, tüm belgelerinizi, wiki'lerinizi ve fikirlerinizi merkezi bir çalışma alanına getirerek işbirliğine dayalı taslak oluşturma ve düzenlemeyi kolaylaştırır. İçerik oluşturmak veya düzenlemek için ClickUp Belgeleri içindeki '/' Eğik Çizgi Komutlarını veya 'AI ile Yaz' düğmesini kullanın. Cümlenizi girin, AI onu netlik ve ton ayarlamalarıyla genişletir.

ClickUp Brain'in AI Writer for Work ile yüksek kaliteli içeriği daha hızlı oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, birden fazla aracı tek bir araçla gerçekten değiştirir. ClickUp sayesinde içerik oluşturma, pazarlama, ürün geliştirme, şirket belgeleri ve daha fazlasını tek bir yerden yönetiyoruz. Her şeyi tek bir yerde tutabildiğimiz için şirketimizdeki departmanlar, diğer takımların üzerinde çalıştığı işleri çok daha kolay anlayabilir ve güncel bilgilere ulaşabilir.

ClickUp, birden fazla aracı tek bir araçla gerçekten değiştirir. ClickUp sayesinde içerik oluşturma, pazarlama, ürün geliştirme, şirket belgeleri ve daha fazlasını tek bir yerden yönetiyoruz. Her şeyi tek bir yerde tutabildiğimiz için şirketimizdeki departmanlar, diğer takımların üzerinde çalıştığı işleri çok daha kolay anlayabilir ve güncel bilgilere ulaşabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %41'i, AI kullanarak e-posta kampanyalarından daha yüksek gelir elde ettiklerini bildiriyor.

2. ContentDetector. ai (AI algılama güvenli içeriğe odaklanan yazarlar için en iyisi)

ContentDetector. ai, AI Content Detector ile ChatGPT, Claude, Gemini ve diğer modellerden gelen çıktılar dahil olmak üzere AI tarafından oluşturulan metinleri tanımlayan çok yönlü bir platformdur. Bunun ötesinde, Cümle Genişletici özelliği yazınızı ve içerik oluşturmanızı geliştirmenize yardımcı olur.

Platform, genişletilen içeriğin açıklık veya amaçtan ödün vermeden bilgilendirici, ilgi çekici ve kusursuz olmasını sağlamak için gelişmiş dil işleme algoritmalarından yararlanır.

ContentDetector. ai'nin en iyi özellikleri

Karmaşık fikirleri daha iyi anlaşılması için açık ve ayrıntılı açıklamalara bölün

Kapsamlı içgörüler ve ilgi çekici ayrıntılarla makaleleri geliştirin ve okuyucuları büyüleyin

İçeriğinizi Originality.ai ve Turnitin gibi birden fazla AI algılama aracından geçirin ve daha yüksek doğruluk için sonuçları birleştirin

ContentDetector. ai sınırlamaları

Bağımsız masaüstü, Android ve iOS uygulamaları bulunmadığından, cihazlar arasında erişilebilirlik sınırlıdır

Analiz ve geri bildirim özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

ContentDetector. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

ContentDetector. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ContentDetector.ai hakkında ne diyor?

Bu, burada pek benzersiz bir durum değil, ancak sonuçların doğrulanması gerekiyor. Yaratıcı çıktılar kolayca ayırt edilebilir, ancak teknik içerik etkili bir şekilde yazı tura atmaya benzer.

Bu, burada pek benzersiz bir durum değil, ancak sonuçların doğrulanması gerekiyor. Yaratıcı çıktılar kolayca ayırt edilebilir, ancak teknik içerik aslında bir yazı tura atma gibidir.

🔍 Biliyor muydunuz? Cümle genişletmenin ardındaki sihir, Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisidir. NLP algoritmaları, AI'nın cümle yapılarını, gramer kurallarını ve bağlamsal anlamları analiz etmesine yardımcı olarak, genişletmelerin anlamlı olmasını ve tutarlılığı korumasını sağlar.

3. Originality. ai (Özgünlüğü ve SEO'yu garanti eden içerik oluşturucular için en iyisi)

Originality. ai'nin Cümle Genişletici özelliği, dağınık düşünceleri iyi yapılandırılmış, ilgi çekici içeriğe dönüştürür. Fikirlerinizi zahmetsizce rafine paragraflara dönüştürmenize yardımcı olur.

'ın metin yazma aracı, içeriği özelleştirmenize, iyileştirmenize ve benzersiz yazma stilinize ve ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde geliştirmenize yardımcı olacak birçok seçenek sunar. Yüklenen dosyalardan veya URL'leri ayrıştırarak içerik çıkarabilir, esneklik ve hassasiyet sunar.

Orginality. ai'nin en iyi özellikleri

Dosyaları yükleyin veya metni doğrudan URL'lerden çıkararak manuel giriş yapmadan hızlı bir şekilde genişletilmiş içerik oluşturun

Aracın cümlelerinizi nasıl genişletmesini istediğinizi seçin: düşüncelerinizi devam ettirerek mi, yoksa daha ayrıntılı ve kapsamlı hale getirerek mi?

Sonuç geçmişiyle geçmiş genişletmeleri takip edin, sürümleri karşılaştırın ve zaman içinde yazınızı iyileştirin

Özgünlük. ai sınırlamaları

İnsan tarafından yazılmış içeriği sıklıkla AI tarafından oluşturulmuş olarak işaretler

Kullanıcılar günlük 20 ücretsiz genişletme ile sınırlıdır, bu da kapsamlı kullanımı engelleyebilir

Originality. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça öde: Kullanıcı başına 30 $ (Tek seferlik talep üzerine fiyatlandırma)

Pro: 14,95 $/ay

Enterprise: 179 $/ay

Originality.ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Originality.ai hakkında ne diyor?

Kullanıcı dostu arayüzü ve ayrıntılı raporları, kullanımı ve anlaşılmasını kolaylaştırır, bu da onu içerik oluşturucular ve eğitimciler için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Originality. AI hakkında sevmediğim şey, insan tarafından yazılmış içeriğin yanlışlıkla AI tarafından oluşturulmuş olarak işaretlendiği ara sıra ortaya çıkan yanlış pozitif sonuçlardır. Bu, gereksiz endişelere yol açabilir ve ek doğrulama gerektirir...

Kullanıcı dostu arayüzü ve ayrıntılı raporları, kullanımı ve anlaşılmasını kolaylaştırır, bu da onu içerik oluşturucular ve eğitimciler için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Originality. AI hakkında sevmediğim şey, insan tarafından yazılmış içeriğin yanlışlıkla AI tarafından oluşturulmuş olarak işaretlendiği ara sıra ortaya çıkan yanlış pozitif sonuçlardır. Bu, gereksiz endişelere yol açabilir ve ek doğrulama gerektirir…

🔍 Biliyor muydunuz? AI'nın cümleleri genişletme yeteneği, genellikle insanların düşüncelerine nasıl daha fazla katman eklediklerini yansıtır. Temel unsurları alır ve bunları genişletir veya detaylandırır, tıpkı bizim konuşmalarımızı doğal olarak genişletmemiz gibi.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (AI tarafından oluşturulan içeriği iyileştiren pazarlamacılar için en iyisi)

humanize AI Metin Cümle Genişletici aracılığıyla

Humanize AI Cümle Genişletici, kısa ve basit cümleleri dikkat çeken zengin ve iyi yapılandırılmış içeriklere dönüştürür. AI tarafından oluşturulan içerik ile insan tarafından oluşturulan içeriği ayırt etmenize yardımcı olur ve özel içerik hedeflerinize uyum sağlayan bir dizi özelleştirme seçeneği sunar.

ChatGPT'ye ek bir araç olarak dahil edilen Humanize AI, kısa metinler veya kapsamlı belgeler için yazınızı geliştirir. Metin genişletmenin ötesinde, genişletme ve iyileştirme için belgeleri yükleyebileceğiniz Humanize File özelliğini de içerir.

Humanize AI Text'in en iyi özellikleri

26'dan fazla dilde metinleri genişletin ve iyileştirin, küresel erişimi sağlayın

Daha fazla düzenleme veya yayınlama için genişletilmiş içeriğinizi çeşitli biçimlerde indirin

Karmaşık kavramları, ek bağlam ve açıklamalarla kolayca anlaşılabilir metinlere dönüştürün

AI'yı insancıllaştırın Metin sınırlamaları

Yapısı zayıf veya belirsiz girdiler, işlendikten sonra ek düzenleme gerektirebilir

Bu araç, öncelikle AI metinlerini insanileştirmeye odaklanır ve bağlam farkındalı yazma ve doğrulama gibi gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

AI Metin fiyatlandırması

Ücretsiz

Grow: 18,40 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: 32,80 $/ay kullanıcı başına

AI Metin derecelendirmelerini ve yorumlarını insanlaştırın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Belirli içerik stilleri oluşturmak için 3 komut: Bu blog yazısı için samimi ve konuşma tarzında bir üslup oluşturun Bu e-postanın daha profesyonel ve daha özenli bir sürümünü oluşturun Bu paragrafı, açık bir eylem çağrısı içeren ikna edici bir argümana dönüştürün

5. Junia AI Text Expander (Hızlı ve kesin genişletmelere ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi)

junia AI Metin Genişletici aracılığıyla

Junia AI'nın Metin Genişletici özelliği, ilk düşüncelerinizi ayrıntılı ve ilgi çekici metinlere dönüştürür.

Yapmanız gereken tek şey, ilk metninizi girmek ve bağlamı ayarlamak için arka plan bilgilerini sağlamaktır. Bu, AI'nın daha doğru ve alakalı öneriler üretmesine yardımcı olur ve genişletilen içeriğin amaçladığınız mesaj ve üslupla uyumlu olmasını sağlar.

Özel olarak eğitilmiş bir AI modeli ile oluşturulan bu AI metin oluşturucu, içeriğinizi 40'tan fazla dilde uluslararası kitlelere uyarlaymanıza yardımcı olur. Ayrıca, 6.000 kelimeye kadar makaleler oluşturabilir, bu da onu derinlemesine tartışmalar ve yüksek sıralamalı SEO içeriği için ideal hale getirir.

Junia AI'nın en iyi özellikleri

İçeriği alakalı anahtar kelimelerle genişleterek görünürlüğü ve çevrimiçi varlığınızı artırın

Tüm yazma projelerinizde tutarlılık sağlamak için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun

Metni vurgulayın ve tek bir tıklama ile genişletin ve genişletme için anahtar kelimeleri ve düşünceleri girmek için sezgisel bir gösterge paneli elde edin

Junia AI sınırlamaları

Daha iyi bir deneyim için kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Farklı duygular ve tonlar seçmek için sınırlı seçenekler

Junia AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 34 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Junia AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Junia AI hakkında ne diyor?

Yerleşik bir AI içerik algılayıcısı olsaydı harika olurdu. Günümüzde tüm makalelerin AI tarafından yazılmış olup olmadığını bulmak kolay olduğu için

Yerleşik bir AI içerik algılayıcısı olsaydı harika olurdu. Günümüzde tüm makalelerin AI tarafından yazılmış olup olmadığını bulmak kolay olduğu için

💡 Profesyonel İpucu: AI'dan yazınıza mecazi dil eklemesini isteyebilirsiniz, bu da cümleleri yaratıcı bir şekilde genişletip çeşitlendirmeye yardımcı olur. Bu, ilgi çekici ve açıklayıcı yazılar oluşturmak için özellikle yararlı olabilir.

6. WriterBuddy. ai Cümle Genişletici (Basit iyileştirmelere ihtiyaç duyan blog yazarları ve öğrenciler için en iyisi)

WriterBuddy. AI, kullanıcıların cümlelerini netlik ve derinlik kazanarak geliştirmelerine yardımcı olan çok yönlü bir yazma asistanıdır. Gelişmiş AI algoritmalarıyla, cümleleri bağlamsal olarak genişletir.

Özel özelleştirme kontrolleri, ton seçimi ve hedef kitle belirleme özellikleri, akademik makalelerden gündelik blog yazıları kadar her şeyi yazmanıza yardımcı olur.

AI içerik oluşturucu, yazmayı kolaylaştırmak için Deneme Yazarı, Paragraf Oluşturucu ve Sonuç Oluşturucu sunar. Girişinizi yaptıktan sonra, WriterBuddy genişletilmiş cümlenin iki ila üç sürümünü sunarak en uygun olanı seçmenize olanak tanır.

WriterBuddy. ai'nin en iyi özellikleri

Farklı yazma ihtiyaçlarına uygun 40'tan fazla şablondan seçim yapın ve yazma, düzenleme, özetleme, gramer kontrolü ve alıntılar için Co-Writer özelliğini kullanın

İlgili ve yaratıcı kısaltma önerileri için Kısaltma Oluşturucu'yu kullanın

Tez Oluşturucu, Tez Cümlesi Oluşturucu ve Başlık Oluşturucu ile akademik makaleler için güçlü tezler geliştirin

WriterBuddy. ai sınırlamaları

Kısa metinler için etkilidir, ancak 2.000 kelimeyi aşan uzun içerikler yazarken fikirleri sık sık tekrarlar

İçerik oluşturmak için genellikle şablonlar kullanır, bu da özgünlük ve etkileşim eksikliğine yol açabilir

WriterBuddy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

WriterBuddy. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İçeriği iyileştirmek için 3 ipucu: Bu karmaşık cümleyi daha basit ve anlaşılır bir dile dönüştürün Bu fikri daha ilgi çekici ve eyleme geçirilebilir bir dille genişletin Bu paragrafı akışını ve okunabilirliğini iyileştirmek için düzeltin

7. Musely. ai Cümle Genişletici (Sosyal medya yöneticileri ve influencer'lar için en iyisi)

Musely. ai, blog gönderileri oluşturmanıza, raporlar oluşturmanıza ve AI içeriğini veya yaratıcı parçaları düzenlemenize yardımcı olan AI destekli bir metin geliştirme aracıdır.

Ayrıntılar ekle, örnekler ekle, kanıt ekle ve istatistiksel destek dahil olmak üzere çeşitli genişletme türleri seçebilirsiniz. Belirli noktaları vurgulamak için Özel Talimatlar ekleyin ve farklı amaçlar için birden fazla seçenek arasından seçim yapın.

Musely. ai'nin en iyi özellikleri

Metni birden fazla dilde sorunsuz bir şekilde genişletin ve çevirin, aynı zamanda Make Longer ve Continue Writing gibi çok amaçlı genişletme modlarıyla bağlamsal doğruluğu sağlayın

Akademik veya araştırma amaçlı olarak, genişletilmiş içeriğin içine doğrudan uygun biçimde biçimlendirilmiş alıntılar ekleyin

İhtiyacınız olan genişletme derinliğine uygun olarak Temel (basit detaylandırma), Orta (ayrıntılı açıklama) ve Gelişmiş (derinlemesine analiz) seçeneklerinden birini seçin

Musely. ai sınırlamaları

AI, bazen bağlam açısından uygun olmayan veya gerçeklere aykırı cümleler oluşturabilir

Bu araç, son derece uzmanlık gerektiren konulara ilişkin cümleleri etkili bir şekilde genişletmekte zorlanabilir

Musely. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Musely. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Blog gönderileri, e-posta kampanyaları veya sosyal medya güncellemeleri gibi belirli görevler için ChatGPT istemlerini özetleyen özel ClickUp Şablonları oluşturun.

8. Editpad AI Sentence Expander (Kolay içerik genişletme arayan genel kullanıcılar için en iyisi)

editpad AI Cümle Genişletici aracılığıyla

EditPad AI'nın Cümle Genişletici, yazınızı zahmetsizce geliştirmek ve detaylandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir makale yeniden yazma aracıdır.

AI Email Writer ve AI Paragraph Generator dahil olmak üzere araç seti, sadece birkaç tıklama ile farklı bağlamlar için yazdıklarınızı genişletmenizi sağlar.

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı işbirliğini ve anında geri bildirimi kolaylaştırır. Ayrıca, ücretsiz erişim ve birden fazla dil desteği ile bu araç, net bir şekilde yazmanıza yardımcı olur.

Editpad'in en iyi özellikleri

Derinlik katmak için "Uzat" veya mevcut fikirlerinizi geliştirmek için "Yazmaya Devam Et" arasında seçim yapın

AI Essay Writer ile saniyeler içinde anlatımsal, ikna edici, argümanlı ve betimleyici denemeler oluşturun

AI Story Generator ile doğal dil komutlarına dayalı olarak ilgi çekici kurgusal ve kurgusal olmayan hikayeler genişletin ve yazın

Editpad sınırlamaları

Araç, genişletme başına girişi 200 kelimeyle sınırlar, bu da daha uzun metinlerin bölünmesini gerektirebilir

Kullanıcılar, oluşturulan içerikteki çok sayıda gramer hatası ve yazım hatasından şikayetçi

Editpad fiyatlandırması

Ücretsiz

Editpad puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Editpad hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Editpad hakkında sevmediğim tek şey, bazen başka kelimelerle ifade ederken tamamen farklı bir anlam vermesi, bu yüzden devam etmeden önce cümlenin mantıklı olup olmadığını tekrar kontrol etmenizi öneririm, bunun dışında Editpad'in her şeyini seviyorum.

Editpad hakkında sevmediğim tek şey, bazen başka kelimelerle ifade ederken tamamen farklı bir anlam vermesi, bu yüzden devam etmeden önce cümlenin mantıklı olup olmadığını tekrar kontrol etmenizi öneririm, bunun dışında Editpad'in her şeyini seviyorum.

💡 Profesyonel İpucu: AI, beyin fırtınası yapmak için de güçlü bir araçtır. Üzerinde çalıştığınız bir tema veya kavramı genişletmesini isteyin, size daha önce düşünmediğiniz yeni bakış açıları sunabilir.

9. HyperWrite Cümle Genişletici (Kişiselleştirilmiş yazma yardımı arayan profesyoneller için en iyisi)

hyperWrite Cümle Genişletici aracılığıyla

HyperWrite'ın Cümle Genişletici özelliği, basit cümleleri ayrıntılı ve kapsamlı içeriğe dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, genişletme sürecinde size rehberlik eden etkileşimli bir sohbet robotu gibidir. Metninizi genişlettikten sonra, gelecekte başvurmak üzere cevabı nasıl bulduğunu açıklar!

Araç ayrıca bağlama göre otomatik olarak "Başka bir cümleyi genişletmemi ister misiniz?" diye sorar

HyperWrite'ın en iyi özellikleri

Magic Editor* ile bir belgeyi veya mesajı düzenleyerek netliğini, tonunu ve stilini iyileştirin

Explain like I'm 5 özelliği ile teknik veya soyut kavramları anlaşılır açıklamalara dönüştürün

Esnek AutoWrite özelliğini ve paragraf genişletici aracını kullanarak uzun ve kısa içerikler oluşturun ve yazınızı genişletin

HyperWrite sınırlamaları

Kullanıcıların araç içinde stil, biçimlendirme veya yapı üzerinde daha ayrıntılı ayarlamalar yapmasına olanak tanıyan daha gelişmiş düzenleme özellikleri yoktur

Kimlik doğrulama gerektirmeden anında erişim sunan diğer ücretsiz araçların aksine, her kullanımda oturum açmanız gerekir

HyperWrite fiyatlandırması

Premium: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Ultra: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

HyperWrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar HyperWrite hakkında ne diyor?

Cümlenin veya paragrafın ne zaman biteceğini size söylemez. Önceki cümlelere dayalı olarak başka öneriler alıp almadığınızı görmek için birkaç saniye beklemeniz gerekir.

Cümlenin veya paragrafın ne zaman biteceğini size söylemez. Önceki cümlelere dayalı olarak başka öneriler alıp almadığınızı görmek için birkaç saniye beklemeniz gerekir.

📮ClickUp Insight: AI Kullanımı anketimize katılanların %37'si, yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

10. Typli. ai Cümle Genişletici (Çeşitli içerik tonlarına ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve girişimciler için en iyisi)

Typli. ai, kısa cümleleri ayrıntılı ifadelere dönüştüren güçlü bir cümle genişletici araç sunar. Platform, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için e-posta yazıcı, makale oluşturucu ve yeniden ifade etme araçları dahil olmak üzere 184'ün üzerinde AI yazma aracından oluşan kapsamlı bir paket sunar

Örneğin, Sentence Rewriter (Cümle Yeniden Yazıcı) özelliği, içeriğinize göre yeni ve benzersiz metinler oluşturmanıza olanak tanırken, AI Text to Human Text Convertor (AI Metinden İnsan Metnine Dönüştürücü) özelliği, girdiğiniz metni insanca hale getirir. Ayrıca, içeriğin görünürlüğünü artırmak için SEO özellikleri ve ücretsiz bir intihal kontrolü de sunar.

Typli. ai'nin en iyi özellikleri

Giriş bölümünde 10.000 kelimeye kadar cümleler ve deneme, rapor ve araştırma makalesi gibi daha uzun metinler yazın

Uzunluk hedeflerine veya sınırlarına ulaşmak için hem orijinal cümlenin hem de genişletilmiş metnin kelime sayısını izleyin

AI Speech Writer, AI Debate Generator, AI Summarizer, Passive to Active Voice Convertor ve ChatGPT Rewriter gibi farklı amaçlar için AI yazma araçlarını kullanın

Typli. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, genişletilmiş içerikte yalnızca 1.000 kelimeye kadar izin verir

Genişletilen içeriğin tonunu veya amacını ayarlama konusunda sınırlı esneklik

Typli. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Artı: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: Kullanıcı başına aylık 49,99 $

Typli. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Cümleleri genişletirken, çeşitli cümle yapıları kullanın. AI, basit bir ifadeyi karmaşık bir ifadeye dönüştürerek veya daha ilgi çekici bir akış için paralellik gibi öğeler ekleyerek içeriğinizi çeşitlendirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp ile yazma işlerinizi yolunda tutun

Mükemmel AI cümle genişleticiyi bulmak, özellikle piyasada bu kadar çok araç varken, bir hazine avı gibi hissettirebilir. Bahsettiğimiz seçenekler, yazdıklarınızın netliğini artırmaktan derinliği katmaya kadar harika özellikler sunar.

Ancak, tüm iş akışınızı iyileştirebilecekken neden sadece cümleleri iyileştirmekle yetinmelisiniz?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, yazınızı geliştirmekten çok daha fazlasını sunar. ClickUp Belgeler ile blog gönderilerinden raporlara kadar her şeyi sorunsuz bir şekilde oluştururken gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain, kaba fikirlerinizi net ve özlü içeriğe dönüştürerek yazınıza ekstra bir itici güç sağlar.

Ve bununla da bitmiyor: ClickUp, görevleri yönetmek, Sohbet aracılığıyla takımınızla iletişim kurmak ve tüm sürecinizi kolaylaştırmak için 1.000'den fazla uygulamayı entegre etmek için merkezi bir çalışma alanı sunar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅