profesyoneller ve Pazarlamacılar için En İyi 10 AI E-posta Yazarı

Etkili e-posta iletişimi, müşterilerle bağlantı kurarken, potansiyel müşterileri beslerken veya iş arkadaşlarınızla işbirliği yaparken oyunun kurallarını değiştirir.

pazarlamacıların %89'u potansiyel müşteri oluşturmak için en çok e-postayı kullanıyor! 🚀

Ancak gerçekçi olalım. Etkili e-postalar yazmak her zaman kolay değildir. Geleneksel e-posta yazımı zaman alıcıdır, hassasiyet gerektirir ve genellikle yazım hataları, belirsiz mesajlar veya uygun olmayan üslup gibi zorluklar içerir.

Dikkat çekici konu başlıkları oluşturmak veya bir e-postada profesyonel ve kişisel bir üslup arasında mükemmel dengeyi yakalamak konusunda zorluklar yaşadım.

İyi haber mi? AI e-posta yazma araçları, e-posta yazmanın stresini ortadan kaldırabilir. Bu araçlar, birkaç dakika içinde kusursuz, kişiselleştirilmiş e-postalar yazmanıza, hataları yakalamanıza ve doğru üslubu kullanmanıza yardımcı olur. 🙌

ClickUp ekibinin kapsamlı testlerinden ve içgörülerinden yararlanarak, profesyonel gibi e-postalar yazmanıza yardımcı olacak en iyi araçların bir listesini derledim. Okumaya devam edin!

⏰ 60 saniyelik özet: İşte 2025'in profesyoneller ve pazarlamacılar için en iyi 10 AI e-posta yazarı ClickUp: AI destekli AI destekli e-posta proje yönetimi için en iyisi ✅ Jasper AI: Optimize edilmiş, uzun formlu, SEO dostu içerik oluşturmak için en iyisi ✅ SaneBox: Gelen kutusunun verimliliğini artırmak için en iyisi ✅ Lavender: E-postaları analiz etmek ve geliştirmek için en iyisi ✅ Yazar: Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortamlarda odaklanarak yazmak için en iyisi ✅ Google Gemini: Müşteri iletişimi taslakları oluşturmak için en iyisi ✅ SmartWriter: Müşteri iletişimi taslakları hazırlamak için en iyisi ✅ Rytr: Pazarlama kampanyası e-postalarını geliştirmek için en iyisi ✅ MailMaestro: Kişiselleştirilmiş e-posta yazma ve yanıtlamayı otomatikleştirmek için en iyisi ✅ ChatGPT: E-postalar için özelleştirilmiş ve profesyonel içerik oluşturmak için en iyisi ✅

Bir AI e-posta yazma aracında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi AI e-posta oluşturma yazılımını seçerken, belirli e-posta yazma yetenekleri kontrol listenizin başında yer almalıdır.

Etkili bir AI e-posta yazma aracı için dikkate alınması gereken anahtar fonksiyonlar şunlardır:

Kişiselleştirme özellikleri: Kullanıcıların iş iletişimlerine kişisel bir dokunuş eklemelerine olanak tanıyan, belirli ayrıntılara göre özelleştirilmiş e-postalar oluşturan Kullanıcıların iş iletişimlerine kişisel bir dokunuş eklemelerine olanak tanıyan, belirli ayrıntılara göre özelleştirilmiş e-postalar oluşturan e-posta erişim araçlarını tercih edin. Bu, mesajlarınızın alıcılar üzerinde etki bırakmasını ve etkileşimi artırmasını sağlar

Dilbilgisi ve üslup kontrolü: E-postalarınızın hatasız olmasını ve profesyonel e-posta iletişimi için doğru üslubu yansıtmasını sağlayan bir E-postalarınızın hatasız olmasını ve profesyonel e-posta iletişimi için doğru üslubu yansıtmasını sağlayan bir AI yazma aracı seçin

AI destekli öneriler: Yazarın blokunu kolayca aşmak için konu satırları, cümle yapısı ve içerik için öneriler sunan e-posta oluşturucular arayın. Bu araçlar, e-postalarınızı daha ilgi çekici ve etkili hale getirmenize yardımcı olabilir

Dil desteği : AI e-posta yazma aracının, farklı müşterilere ve kitlelere hitap etmek için birden fazla dilde e-posta yazabildiğinden emin olun. Bu özellik, küresel pazarlarda çalışan işletmeler için paha biçilmez bir değerdir

Mobil erişilebilirlik: Mobil cihazlarla uyumlu e-posta oluşturucuları seçerek, zaman alan e-posta yazma görevlerini otomatikleştirin ve oluşturulan içeriğe hareket halindeyken erişin. Bu esneklik, seyahat ederken bile verimliliğinizi korumanızı sağlar

Çok sayıda e-posta yönetim yazılımını test ettikten sonra, e-postalarımızın kalitesinde ve verimliliğinde dikkate değer iyileşmeler gördük.

Profesyonel, yüksek kaliteli e-postalar oluşturmak için önerdiğimiz en iyi AI e-posta yazma araçları şunlardır:

1. ClickUp (AI destekli e-posta proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş akışlarını optimize etmek, işbirliğini geliştirmek ve işlerinizi tek bir platformda birleştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır.

İster serbest çalışan, ister proje yöneticisi veya pazarlama ekibinin bir parçası olun, ClickUp'ın araçları her türlü iş akışına uyum sağlar. Proje yönetiminden görev izlemeye, belge oluşturmaktan takımlarla işbirliğine kadar her şeyi basitleştirir.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak birkaç komutla etkili e-postalar oluşturun

ClickUp Brain'in yapay zekası, gönderilmeye hazır, özenle hazırlanmış yanıtlar oluşturarak e-posta yazma sürecini basitleştirir. Takımım ve ben, bu aracı kullanarak tutarlı bir şekilde profesyonel ancak samimi e-postalar oluşturarak zaman kazanıyor ve iletişimimizin kalitesini artırıyoruz.

Bir müşteri sorusuna hızlı bir şekilde yanıt vermeniz mi gerekiyor? ClickUp Brain, konuşmanızın bağlamını analiz eder ve tonunuz ve amacınıza uygun kişiselleştirilmiş içerik oluşturur. Bu özelliği, e-postaları sıfırdan oluşturmanın mümkün olmadığı yoğun dönemlerde özellikle yararlı buldum.

ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa kadar olan süreci 2-3 kat daha hızlı tamamlayabiliyoruz.

ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa kadar olan süreci 2-3 kat daha hızlı tamamlayabiliyoruz.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs'u kullanarak belgeleri iş akışlarına bağlayın ve verimliliği artırın

ClickUp Belgeler ile e-posta şablonlarını tek bir yerden kolayca tasarlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Tek tek şablonlar için birden fazla araçla uğraşmak yerine, bunları doğrudan Belgeler'de saklayabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, Belgeler iş akışlarına sorunsuz bir şekilde bağlanır ve oluşturulan e-postalardan oluşturulan tüm görevlerin bağlantılı kalmasını sağlar.

Takım işbirliği için, bir belgenin belirli bölümlerini takım üyelerine atayabilirsiniz. Bu, takımımın belgeleri paylaşmasını ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını kolaylaştırdı.

E-posta metinlerini iyileştirirken veya stratejiler planlarken, herkes aynı anda belgeye katkıda bulunabilir, yorum yapabilir ve güncelleme yapabilir.

ClickUp ile e-posta gönderin ve alın, görevler oluşturun, otomasyonlar ayarlayın ve görevlere e-posta ekleri ekleyin

ClickUp'ın E-posta Yönetimi çözümü, e-posta içeriğini görev yönetimi ile entegre eder. Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP'tan e-posta hesaplarınızı senkronize etmenizi sağlar.

Görev adı e-posta konusundan otomatik olarak çıkarılırken, e-posta gövdesi görev açıklaması olarak kullanılır.

Konu satırında , veya gibi etiketler kullanarak görevler atayabilirsiniz. Görüntüler dahil ek dosyaları görev dosyaları olarak ekleyebilir ve konu satırında etiketini kullanarak görevlerin son tarihlerini ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Şablonları

ClickUp ayrıca, e-posta yönetimi iş akışlarınızı iyileştirmek için çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Örneğin, ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu, görevleri otomatikleştirerek, mesajları kişiselleştirerek ve performans ölçümlerini izleyerek e-posta kampanyalarınızı geliştirir ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmanıza olanak tanır. Bu, e-posta yönetimi stratejilerinizi optimize ederken ve genel kampanya etkinliğini artırırken daha güçlü müşteri ilişkileri kurmanızı sağlar. 📈

Ayrıca, Örnek Pazarlama E-postaları Şablonu, hedef kitlenizin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve satışları artıran etkili pazarlama e-postaları oluşturmanızı kolaylaştırır. E-posta kampanyalarımızı optimize etmek ve genel sonuçları iyileştirmek için takımım için özellikle yararlı oldu.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

E-posta taslaklarını düzenleyin, saklayın ve düzenleyin, e-posta şablonları oluşturun ve tüm içeriği ClickUp Belgelerinde yönetin

ClickUp'ı Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Microsoft Teams ve Zoom dahil 1.000'den fazla uygulama ile enteg re edin

ClickUp Brain'i kullanarak e-posta yanıtları, haber bültenleri ve bloglar yazın ve pazarlama kampanyaları için fikirler üretin

ClickUp Sohbet'i kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve tüm iletişimi platform içinde tutarak uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltın

E-postalarınızın başarısını en üst düzeye çıkarmak için önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir şablonlara erişin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp mobil uygulaması anahtar özellikleri içerse de, masaüstü sürümünde bulunan tüm işlevleri sunmaz

Aracın kapsamlı özellikleri, özellikle teknolojiye aşina olmayan yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? İlk e-posta 1971 yılında BBN Technologies'de mühendis olarak çalışan Ray Tomlinson tarafından gönderildi. Kullanıcı adını alan adından ayırmak için @ sembolünü kullanarak bir ilke imza attı! ✉️

2. Jasper AI (Optimize edilmiş, uzun formlu, SEO dostu içerik oluşturmak için en iyisi)

via Jasper AI

Jasper AI, e-postalar, bloglar, reklam metinleri ve daha fazlasını oluşturmaya yardımcı olan güçlü bir metin oluşturma platformudur. Yazmayı optimize etmek için çeşitli AI şablonları, uzun form içerik iş akışları ve Surfer SEO entegrasyonu sunarak paha biçilmez bir araç haline gelir.

E-posta oluşturucu ile kişiselleştirilmiş, profesyonel iş e-postalarını hızlıca taslak haline getirebilirsiniz. Jasper, pazarlama ekibinin özelleştirilebilir şablonlarla tüm e-posta iletişimlerinde tutarlı bir marka imajı sürdürmesine yardımcı olur.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli önerilerle e-posta taslaklarını zahmetsizce oluşturun

İkna edici bir dil kullanarak dönüşümleri artırmak için tasarlanmış reklam metinleri oluşturun

Daha iyi görünürlük için yerleşik Surfer entegrasyonu ile içerik SEO'sunu optimize edin

İçerik tonunu ayarlayın, farklı dillere çevirin ve yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturun, böylece her türlü yaratıcı proje için çok yönlü hale getirin

Jasper AI sınırlamaları

Özellikle gerçek zamanlı etkinlikler söz konusu olduğunda, gerçeklerin doğruluğu konusunda sınırlamaları vardır

Tüm özelliklere erişmek için, daha yüksek fiyatlı planları tercih etmeniz gerekir, bu da bütçesi sınırlı kullanıcılar için ideal olmayabilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

💡Profesyonel İpucu: Pazarlama kampanyası yönetiminizi iyileştirmenin yollarını mı arıyorsunuz? İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları: Başarıyı izlemek için belirli, ölçülebilir hedefler tanımlayın 🎯

Kampanyaları optimize etmek ve stratejileri geliştirmek için içgörülerden yararlanın 📊

Verilere dayalı kararlar almak için performansı düzenli olarak izleyin 📈

Değişen trendlere ve müşteri davranışlarına hızla uyum sağlayın ⚡

3. SaneBox (Gelen kutusunun verimliliğini artırmak için en iyisi)

saneBox aracılığıyla

SaneBox, e-posta gelen kutunuzu kolaylıkla düzenlemek ve yönetmek için güçlü bir araçtır. Dikkatinizi dağıtan unsurları filtrelerken önemli e-postalara öncelik vermenize yardımcı olur. E-posta alışkanlıklarınızı öğrenerek, gelen kutunuzu SaneLater veya SaneNews gibi ilgili klasörlere otomatik olarak düzenler ve iş akışınızı kolaylaştırır.

SaneBox ile eski e-postaları tarihe göre arşivleyerek önemli bilgileri kaybetmeden alan kazanabilirsiniz. Ayrıca, gereksiz bildirimleri duraklatarak yüksek öncelikli görevlere odaklanmanıza yardımcı olur ve daha düzenli ve verimli bir gelen kutusu deneyimi sağlar.

SaneBox'ın en iyi özellikleri

Etkileşim alışkanlıklarınıza göre uyarlanmış öncelikli e-postalar alın

Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirin, önemli olmayan e-postaları duraklatın ve kesintileri sınırlayın

Günlük veya haftalık gelen kutusu etkinlik özetleriyle e-posta trendlerini takip edin ve hacmi etkin bir şekilde yönetin

SaneBox sınırlamaları

Bu araç, gelen kutusunu derinlemesine temizlemek veya belirli e-posta gruplarını yönetmek için gelişmiş araçlara sahip değildir.

Başlık tabanlı sıralama özelliği bazen e-postaları yanlış kategorilere ayırabilir ve manuel ayarlamalar gerektirebilir

SaneBox fiyatlandırması

Snack : 1 e-posta hesabı için aylık 7 ABD doları

Öğle yemeği: 2 e-posta hesabı için aylık 12 ABD doları

Akşam yemeği: 4 e-posta hesabı için aylık 36 ABD doları

SaneBox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (70'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Profesyoneller için Kapsamlı E-posta Etiği El Kitabı

4. Lavender (E-postaları analiz etmek ve geliştirmek için en iyisi)

Via Lavender

Lavender, e-posta iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir AI e-posta yazma aracıdır. Yüksek kaliteli, sonuç odaklı e-postaları kolayca oluşturmanıza yardımcı olurken, kişiselleştirme asistanı potansiyel müşteri verilerini gelen kutunuza entegre eder.

Takımımın işine en çok yardımcı olan Lavender'ın gerçek zamanlı koçluk özelliğiydi. Bu özellik, e-postaları okunabilirlik, kişiselleştirme ve etkinlik açısından puanlar. Ayrıca spam içeren ifadeleri işaretler ve genel kaliteyi artırmak için kısa ve ilgi çekici alternatifler sunar.

Lavender'ın en iyi özellikleri

Okunabilirliği ve yanıt alma şansını artırmak için e-postaları gerçek zamanlı olarak iyileştirin

AI kullanarak e-posta taslakları oluşturun, zamandan tasarruf edin ve yaratıcılığınızı artırın

E-postaların gereksiz klasörlere düşmesine neden olabilecek yaygın hataları önlemek için spam tetikleyicilerini vurgulayın

Lavender sınırlamaları

Lavender, e-posta görgü kuralları konusunda sınırlı kapsam sağlar, ancak ek kaynaklar gerektirebilecek karmaşık senaryoların ele alınmasına yönelik rehberlik sunmaz

Başlık tabanlı sıralama, e-postaları bazen yanlış sınıflandırabilir ve bu da organizasyonda potansiyel aksaklıklara neden olabilir

Lavender fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 29 $

Bireysel Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Takım Planı: Özel fiyatlandırma

Lavender puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: AI'yı e-posta yazmak için nasıl kullanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? En iyi şekilde yararlanmak için şu stratejileri deneyin: AI'yı kullanarak hedef kitlenize özel kişiselleştirilmiş e-postalar tasarlayın 🎯

AI destekli şablonlarla takip işlemlerini otomatikleştirerek zaman kazanın ⏳

Küresel erişim için çok dilli seçenekleri deneyin 🌍

5. Writer (Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortamlarda odaklanarak yazmak için en iyisi)

via Yazar

Writer, hızlı notlar veya ayrıntılı belgeler hazırlarken yazma sürecini optimize etmek için tasarlanmış popüler bir çevrimiçi araçtır. Minimalist arayüzü dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırarak içeriğinize tamamen odaklanmanızı sağlar.

Writer'da en çok beğendiğim özellik, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzü ve Hemingway modu sayesinde kesintisiz odaklanmayı sağlama yeteneğidir. Bu özellikler, verimli çalışmayı ve kaliteli içerik oluşturmayı çok daha kolay hale getirdi.

Writer'ın en iyi özellikleri

Oturum tabanlı kelime veya karakter sayısı hedefleriyle ilerlemeyi izleyin

Revizyonları sürekli olarak kaydedin ve önceki sürümleri zahmetsizce geri alın

Hemingway modu ile kesintisiz taslak oluşturmak için geri tuşunu devre dışı bırakın

Yazar sınırlamaları

Hemingway modu gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

Bu araç çevrimdışı mod sunmamaktadır, bu da sürekli internet erişimi olmayan kullanıcılar için sakıncalı olabilir

Yazar fiyatlandırması

Writer Basic: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Writer PRO aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Writer PRO yıllık abonelik: Kullanıcı başına yıllık 48 ABD doları

Writer PRO Ömür Boyu: 99 $ tek seferlik ödeme

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Google Gemini (Müşteri iletişimi taslakları oluşturmak için en iyisi)

via Google Gemini

Google Gemini ile Gmail'e sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve saniyeler içinde mükemmel e-postalar oluşturabilirsiniz. Sezgisel bir arayüze sahiptir ve hem web hem de mobil cihazlardan erişilebilir.

Takımım ve ben Help Me Write ve Polish özelliklerini denedik ve bunlar, müşteri sorularını yanıtlamak veya e-posta kampanyası yönetimi için kişiselleştirilmiş pazarlama e-postaları oluşturmak gibi görevlerde çok yardımcı oldu.

Bu araçla, ücretsiz AI e-posta yazarı kullanarak gramer hatalarından kaçınırken, pazarlama e-postalarını hızlı bir şekilde iyileştirebilir veya teşekkür notlarına kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Minimum girdi ile eksiksiz e-posta taslakları oluşturun

Mevcut taslakları düzeltin, netliği ve profesyonelliği artırın

Yazım stilini resmi veya gayri resmi üsluba göre uyarlayın

Google Gemini sınırlamaları

Aracın performansı, son derece özel veya teknik konular için sınırlı olabilir

Veri eksikliği nedeniyle yanlış veya önyargılı yanıtlar üretebilir ve bu da sonuçların kalitesini etkileyebilir

Google Gemini fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Gemini Business: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

AI Toplantılar ve Mesajlaşma: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

AI Güvenliği: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. SmartWriter (E-posta pazarlama kampanyalarını kişiselleştirmek için en iyisi)

via SmartWriter

SmartWriter, pazarlamacılar, satış profesyonelleri ve girişimciler için popüler bir AI e-posta yazarıdır. İş biyografileri ve sosyal medya etkinlikleri gibi alıcı verilerini kullanarak daha anlamlı içerikler oluşturmak için kişiselleştirme konusunda mükemmeldir.

Makine öğreniminin yardımıyla SmartWriter, e-posta oluşturma sürecini optimize eder. İş başvuruları, pazarlama kampanyaları, tanıtım çabaları, B2B satışları ve kişisel iletişim için özel e-postalar oluşturmaya yardımcı olur ve çeşitli e-posta ihtiyaçları için verimli bir araçtır.

SmartWriter'ın en iyi özellikleri

Yararlı önerilerle dikkat çekici konu satırlarını zahmetsizce oluşturun

E-posta içeriğini resmi bir üslupla veya belirli bir mesajlaşma stiliyle özelleştirin

Teknik beceri gerektirmeden e-posta oluşturmayı basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüzün keyfini çıkarın

SmartWriter sınırlamaları

Bu araç, benzer özelliklere sahip rakiplere kıyasla daha yüksek fiyatlandırma sunar

Kullanıcılar, e-postaların teslim edilmesinde zaman zaman sorunlar yaşadıklarını ve bunun erişim etkinliğini etkileyebileceğini bildirmiştir

SmartWriter fiyatlandırması

Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 59 $

Popüler Plan: Kullanıcı başına aylık 149 $

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 359 $

SmartWriter puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Rytr (Pazarlama kampanyası e-postalarını geliştirmek için en iyisi)

via Rytr

Rytr, pazarlama kampanyalarından kişisel iletişime kadar çeşitli kullanım durumları için e-posta oluşturmayı basitleştiren popüler bir yazma asistanıdır. Pazarlama müşterileri için resmi e-postaları ve kısa, ikna edici satış sunumlarını dakikalar içinde hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

İş başvuru e-postaları, satış sunumları veya haber bültenleri yazıyor olun, Rytr'ın yapay zekası alakalı, ilgi çekici içerikler oluşturarak tonu ve stili ince ayarlamanıza olanak tanır. Çok dilli destek ve özelleştirme seçenekleriyle, küresel kitlelere özel içerikler oluşturmak için de idealdir.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Konu satırları veya ayrıntılı e-posta gövdeleri gibi belirli amaçlara göre uyarlanmış yüksek kaliteli içerik oluşturun

Kişiselleştirilmiş içerik önerileriyle e-posta kampanyalarını geliştirin

E-posta istemcileri ve CRM'lerle entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın ve verimliliği artırın

Rytr sınırlamaları

Gerçek zamanlı destek yalnızca premium kullanıcılar için mevcuttur

Ücretsiz sürümde intihal kontrolü veya içerik tonu kontrolü sunulmamaktadır

Rytr fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : 9 $/ay

Premium: 29 $/ay

Rytr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. MailMaestro (Kişiselleştirilmiş e-posta yazma ve yanıtlamayı otomatikleştirmek için en iyisi)

via MailMaestro

MailMaestro'nun arkasındaki şirket olan Maestro Labs, e-posta otomasyon yeteneklerini geliştirmek için Flow AI'nın yapay zeka e-posta yazma bölümü olan Flowrite'ı satın aldı.

MailMaestro, OpenAI'nin ChatGPT teknolojisini kullanarak tercih ettiğiniz üslup, dil ve uzunluğa göre yüksek kaliteli e-postaları hızlı bir şekilde oluşturan, en yüksek puanlı e-posta asistanıdır. Flowrite'ın yapay zeka destekli kişiselleştirme özelliğini entegre eden MailMaestro, daha da güçlü e-posta otomasyon özellikleri sunar.

MailMaestro'nun en iyi özellikleri

Ton, uzunluk ve dil açısından kişiselleştirilmiş e-posta taslaklarını saniyeler içinde oluşturun

Hızlı kavrama için uzun konuları veya dosyaları özetleyin

Tek bir tıklama ile yanıt verin, e-posta yönetimini büyük ölçüde basitleştirin

MailMaestro sınırlamaları

Bu araç, Gmail ve Outlook dışında sınırlı entegrasyon seçenekleri sunar

AI e-posta yazma aracının ücretsiz planı, metin oluşturma, metinleri iyileştirme ve e-postalara yanıt verme için haftada yalnızca 3 istek izin verir

MailMaestro fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 15 $

Takım : Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MailMaestro puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

10. ChatGPT (E-postalar için özel ve profesyonel içerik oluşturmak için en iyisi)

ChatGPT* aracılığıyla

İster iş için e-posta yazıyor, ister müşterilere ulaşıyor veya kişisel yazışmalarınızı yönetiyor olun, ChatGPT yazma stilinize ve e-posta içeriği gereksinimlerinize uyum sağlar. Net ve profesyonel e-postalar taslak oluşturmanıza yardımcı olur ve üslup, yapı ve netlik konusunda iyileştirmeler önerir.

Müşteriye ulaşmak için takip e-postaları taslaklayabilir, haber bültenleri oluşturabilir ve hatta ikna edici e-postalar tasarlayabilirsiniz. İçeriği belirli bir üsluba veya amaca uygun hale getirmenin ne kadar kolay olduğunu ve e-postalarımın her zaman etkili ve ilgi çekici olmasını sağladığını takdir ediyorum.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Resmiden samimiye kadar farklı biçim ve üsluplarda e-postalar yazın

E-posta kampanyaları için içerik fikirleri üretin

Girişlerinize göre tonu özelleştirerek yazıları kişiselleştirin

ChatGPT'nin algoritması, çeşitli dillerdeki metinler üzerinde eğitilmiştir, böylece İngilizce, Çince, İspanyolca ve diğer birçok dilde 80'den fazla dilde içerik oluşturabilirsiniz

ChatGPT sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, oluşturulan içeriğin bazen amaçlanan tonu veya duygusal nüansları kaçırdığını not etmiştir

Zamanlama ve takip yönetimi gibi gelişmiş e-posta otomasyon özellikleri yoktur

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım : Aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

ClickUp ile e-posta optimizasyon süreçlerinizi geliştirin!

Etkili e-postalar yazmak, verimliliğinizi ve iletişiminizi büyük ölçüde etkileyebilir. Kişiselleştirilmiş veya profesyonel e-postalar oluştururken, e-posta yazımında AI kullanmak süreci iyileştirebilir ve değerli zaman kazanmanızı sağlayabilir. ✨

Yukarıda bahsettiğimiz araçlar, e-postaları verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak benzersiz özellikler sunar.

Ancak, e-posta yazmaktan daha fazlasını arıyorsanız, ClickUp en iyi çözümdür. Görevleri yönetmeye, e-postaları otomatikleştirmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olan hepsi bir arada bir platform sunar. Bugün ClickUp'a kaydolun ve e-posta yönetimini görev otomasyonu ile birleştirerek iş akışınızı basitleştirin ve verimliliğinizi artırın! 🚀