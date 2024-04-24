AI'yı E-posta Yazmak İçin Kullanma (Yönlendirmelerle)

Şunu hayal edin: Masada oturmuş, boş ekrana bakarak mükemmel bir e-posta yazmaya çalışıyorsunuz. Ancak doğru kelimeleri bulmak imkansız gibi görünüyor.

Ve böylece… 🥁

AI'ya bakın. 👀

Yapay zeka (AI), dijital işlerin yürütülme şeklini büyük ölçüde değiştiriyor. Bir zamanlar, iyi e-postalar yazmak nadir bir beceri olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün, AI araçları sayesinde bu artık geçerli değil!

ABD, İngiltere ve Avrupa'daki e-posta pazarlamacıları arasında 2023 yılında yapılan bir ankete göre, pazarlamacıların yarısından fazlası (%51) AI destekli e-posta pazarlamasının geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğunu düşünüyor. Buna e-posta yazmak da dahildir.

AI destekli e-posta yazma asistanları, sonuç alan açık, öz ve profesyonel e-postalar oluşturabilir. En iyi yanı ise, AI'yı e-posta yazma sürecinize entegre ederek kazandığınız zamandır.

AI'yı e-posta yazmak için kullanma konusunda bu başlangıç kılavuzu, avantajlarından etik hususlara ve AI'yı e-posta yazma sürecinize sorunsuz bir şekilde dahil etmek için gerekli araçlar, ipuçları ve püf noktalarına kadar her şeyi kapsamaktadır.

Ancak öncesinde, AI ile arkadaş olmadığınız için muhtemelen kaçırdığınız bazı fırsatlara göz atın.

E-posta Yazımında AI Kullanmanın Avantajları

AI'nın e-postalarınızı göz ardı edilemeyecek, ilgi çekici iletişime nasıl dönüştürebileceğini görün.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp'taki AI yazma asistanını kullanarak blog gönderileri oluşturun, fikirler üretin, e-postalar yazın ve daha fazlasını yapın

Tekrarlayan e-postalarda zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Bir daha asla kontrol veya takip e-postası yazmak zorunda kalmayacağınızı hayal edin. AI yazma araçları, yazma stilinizi öğrenerek ve önceden tanımlanmış e-posta şablonlarına göre taslaklar oluşturarak bu rutin e-postaları otomatikleştirebilir. Bu taslakları birkaç tıklama ile özelleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf edin. Kazandığınız zamanla, Gelen Kutusu'nuzu tamamen boşaltmak bile mümkün olabilir!

Tutarlı ve özelleştirilmiş iletişim ile verimliliği artırın

AI, geçmiş e-posta yanıtlarını ve konuşmaları analiz etmeye ve üslup ve kelime dağarcığı dahil olmak üzere yazma stilinizdeki kalıpları belirlemeye yardımcı olabilir. Böylece, AI bir sonraki yanıtı oluştururken, tam olarak sizin gibi ses veren bir metin oluşturabilir. Tüm bunlar, iletişiminiz boyunca tutarlı ve profesyonel bir üslup korunarak yapılır.

Dilbilgisi hatalarını azaltın

En titiz düzeltmenler bile yazım hatası veya gramer hatası yapabilir. AI'yı kullanarak e-postalarınızı yazım, noktalama veya cümle yapısı hataları açısından tarayın. E-postalarınızın kusursuz ve profesyonel bir izlenim bırakmasını sağlayın.

Daha fazla etkileşim için kişiselleştirilmiş iletişim

AI'nın kişi listenizi segmentlere ayırma özelliğini kullanın. Ardından, AI'dan e-postalarınızı alıcının adı, şirketi veya önceki etkileşimleri gibi belirli ayrıntılarla kişiselleştirmesini isteyin. E-postalarınızın her alıcı için özel olarak tasarlanmış gibi görünmesini sağlayın.

Dikkat çekici konu satırları oluşturun

İyi yazılmış bir konu satırı, e-postalarınızın açılması için çok önemlidir. AI, yüksek performanslı e-postaları analiz edebilir ve mesajları ve konu satırlarını bu kadar etkili kılan unsurları belirleyebilir.

Daha da iyisi, AI geniş veritabanını kullanarak dikkat çeken, alıcının e-postayı açmasını sağlayan ve nihayetinde mesajınızı iletmenizi sağlayan güçlü e-posta konu satırları önerebilir.

AI Kullanarak E-posta Yazma

ClickUp Brain'i tanıtıyoruz

ClickUp Brain, ClickUp içinde bulunan AI destekli özelliklerden oluşan bir pakettir. ClickUp içinde her yerden erişilebilen konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI yetenekleri sunar. Daha hızlı çalışmanıza ve daha verimli olmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ta işinizle ilgili tüm sorularınızı yanıtlamakla kalmaz, görevleri otomatikleştirebilir ve her türlü metni oluşturabilir.

Diğer AI destekli içerik oluşturma özelliklerinin yanı sıra, ClickUp Brain e-posta yazmanıza da yardımcı olabilir. İşte nasıl:

ClickUp Brain ile yeni bir e-posta taslağı oluşturma

Açık bir görevi bulun ve yorumlar bölümüne gidin

E-posta simgesine tıklayın

Yorum alanına " /E-posta yaz " komutunu yazın ve Return veya Enter tuşuna basın

Bir ClickUp Brain modal penceresi açılacaktır. E-postanın amacını kısaca özetleyen bir konuşma konusu girin. ClickUp Brain bu konuşma konusunu analiz edecek ve girdiğinize göre bir e-posta taslağı oluşturacaktır.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp AI ile hatasız e-postaları hızlıca yazın

Oluşturulan taslağı istediğiniz gibi özelleştirin. ClickUp Brain ayrıca ek seçenekler de sunar:

Oluşturulan e-posta metnini kopyalayın.

Gerekirse, Tekrar dene seçeneğine tıklayarak ClickUp Brain'e aynı konuşma konusuna dayalı farklı bir e-posta sürümü oluşturmasını söyleyin.

ClickUp Brain ile mevcut bir e-postaya yanıt verme

ClickUp çalışma alanınızda, yanıtlamak istediğiniz e-posta konusunu bulun. Ardından, e-posta konusunu tıklayarak açın.

Yanıt kutusuna, eğik çizgi komutu "/" karakterini ve ardından reply yazın ve Enter tuşuna basın. ClickUp Brain, yanıt oluşturmak için iki yöntem sunar:

Belirlenen alanda yanıtınızın anahtar noktalarını özetleyen konuşma konunuzu oluşturun

Yanıtlarınız için başlangıç noktası olarak hazır komut isteme şablonlarını kullanarak yanıt oluştururken zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilirsiniz. Önceden yazılmış bir komut isteme seçerseniz, e-posta konusu için kişiselleştirmek üzere belirli ayrıntıları girmeniz gerekebilir.

Konuşma konusu belirlendikten sonra, ClickUp Brain girdiğinize göre bir yanıt e-postası taslağı oluşturur. Artık, yeni e-postalar için oluşturulan e-postalara benzer şekilde şunları yapabilirsin: Yanıt metnini kopyala Tekrar dene seçeneğine tıklayarak ClickUp Brain'e aynı konuşma konusunu kullanarak farklı bir yanıt sürümü oluşturmasını söyle

Yanıt metnini kopyalayın

Tekrar dene seçeneğine tıklayarak ClickUp Brain'e aynı konuşma noktasını kullanarak farklı bir yanıt sürümü oluşturmasını söyleyin

Yanıt metnini kopyalayın Tekrar dene'ye tıklayarak ClickUp Brain'e aynı konuşma noktasını kullanarak farklı bir yanıt sürümü oluşturmasını söyleyin

ClickUp Brain'i deneyin E-postanıza yanıt aldığınızda ClickUp AI ile yanıt verin

Not: ClickUp Brain, metin oluşturma sürecinizi geliştirmek için ClickUp Belgeleri ile de çalışır.

ClickUp Brain'i şu amaçlarla kullanın:

İçerik fikirleri için beyin fırtınası yapın ve en iyilerini Dokümanlar'da kullanın

A/B testi için metin ve başlık varyasyonları oluşturun

Belgelerinizde gramer ve yazım hataları olup olmadığını kontrol edin

Belgelerinizdeki ve Görevlerinizdeki karmaşık bilgileri veya verileri özetleyin

Toplantı notlarınızı özetleyin ve önemli noktalar ile eylem öğeleri oluşturun

Boilerplate metin oluşturma veya bölümleri biçimlendirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Ayrıca ClickUp Brain'den e-posta yazma sürecini sizin için özetlemesini istedik:

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain kullanarak e-posta yazma

Belge oluşturma verimliliğinizi gerçekten artırmak ve daha kısa sürede yüksek kaliteli içerik oluşturmak için doğru komut istemlerini kullanmalısınız. Aşağıda bazı yararlı komut istemi örneklerini vurguladık.

Bonus: Meşgul insanlar için en iyi e-posta yönetimi stratejileri 🐝

AI ile E-posta Yazmak için 10 Komut Örneği

ClickUp Brain'in çeşitli e-posta senaryolarında zaman kazanmanıza nasıl yardımcı olduğunu gösteren on örnek komut istemini inceleyelim:

1. Toplantı takibi

Yönlendirme: [tarih] tarihinde gerçekleştirilen [toplantı konusu] konulu toplantımızda tartışılan anahtar noktaları içeren bir e-posta taslağı hazırlayın. [ad] ve [ad] için belirli eylem öğelerini ve tamamlanma zaman çizelgesini ekleyin.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: Toplantı Konusunun Takibi – Eylem Öğeleri ve Son Tarihler

Sevgili Takım,

Umarım bu e-posta sizi iyi bulmuştur. Tarihinde gerçekleşen Toplantı Konusu hakkındaki verimli toplantımızın takibi için yazıyorum. Aşağıda, tartıştığımız anahtar noktalar, bireylere atanan belirli eylem öğeleri ve tamamlanması için beklenen zaman çizelgeleri yer almaktadır.

Eylem Öğeleri:

Ad 1: Size belirli bir eylem öğesi görevi verildi. Bu, önem nedeniyle çok önemlidir. Bu görevin son teslim tarihi belirli bir tarihe ayarlandı.

Ad 2: Eylem öğeniz belirli bir eylem öğesi içerir. Bu, bizim fayda veya sonuç elde etmemizi sağlayacaktır. Lütfen bunu belirli bir tarihe kadar tamamlamayı hedefleyin.

Tamamlanma Zaman Çizelgesi:

Ad 1 : belirli bir tarihe kadar tamamlanması gereken belirli eylem öğesi.

Ad 2: belirli bir tarihe kadar tamamlanması gereken belirli eylem öğesi.

Bu görevlere öncelik verin ve son teslim tarihlerine uyun, çünkü bunlar projemizin bir sonraki aşaması için çok önemlidir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya ek kaynaklara ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden bize ulaşın.

Bu ivmeyi sürdürelim ve hedeflerimize ulaşalım. Sürekli bağlılığınız ve sıkı çalışmanız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Adınız

İletişim Bilgileriniz

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile takip toplantısı e-postası taslağı oluşturmak artık çok kolay

2. Müşteriden bilgi isteme

Komut: [Müşteri adı]'dan [proje adı] ile ilgili ek bilgi isteyen bir e-posta yazın. Özellikle, [gerekli bilgi 1] ve [gerekli bilgi 2] hakkında bilgi isteyin. Bu bilgilerin projenin ilerlemesi için önemini vurgulayın.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: [Proje Adı] ile ilgili ilerleme için gerekli bilgiler

Sayın [Müşteri Adı],

Umarım bu e-posta sizi iyi bulmuştur.

[Proje adı] projemizin takibi için yazıyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve en iyi sonuçları elde etmek için birkaç ayrıntı hakkında görüşlerinizi rica ediyorum.

Özellikle, [gerekli bilgi 1] ve [gerekli bilgi 2] hakkındaki görüşlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Bu bilgiler [bilginin nasıl kullanılacağını açıklayın] için çok önemli olacaktır.

Bu bilgileri sağlama konusunda herhangi bir sorunuz veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bize bildirin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Sürekli işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

[Adınız]

3. Kibar bir hatırlatıcı gönderme

Yönlendirme: [tarih] tarihinde [görev adı] için yaklaşan son tarihle ilgili olarak [ad]'a nazik bir hatırlatıcı ve e-posta metni yazın. Görevi başarıyla tamamlayabileceklerine olan güveninizi ifade edin.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: Nazik Hatırlatıcı: [Görev Adı] için Son Tarih Yaklaşıyor

Merhaba [Adınız],

[Görev adı] görevinin tamamlanması için son tarih [tarih] yaklaşmaktadır. Bu görevi zamanında teslim edeceğinize güveniyoruz.

Önemli bir ilerleme kaydettiyseniz ve tamamlamak için ek desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size elimizden gelen her türlü yardımı sunmaktan memnuniyet duyarız.

Bu konuda mükemmel işlerinizi görmek için sabırsızlanıyoruz!

Saygılarımızla,

[Adınız]

4. Teşekkürlerini ifade etme

Yönlendirme: [Ad]'a [belirli bir iyilik veya yardım] için bir teşekkür e-postası taslağı hazırlayın. Katkısının olumlu etkisinden kısaca bahsedin ve minnettarlığınızı ifade edin.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: [Belirli eylem] için teşekkür ederiz!

Sayın [Ad],

[Belirli bir nezaket veya yardım eyleminiz] için içten teşekkürlerimi sunmak amacıyla bu mektubu yazıyorum. [Eyleminizin nasıl yardımcı olduğunu açıklamaya] gösterdiğiniz istekli tavrınız gerçekten çok takdir edildi.

[Sizin veya projeye nasıl olumlu etkilediğini bahsetme]. Sizin gibi destekleyici ve yardımsever meslektaşlarla çalışmak bir zevk.

Tekrar teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

[Adınız]

5. Toplantı planlama

Yönlendirme: [Toplantı konusu] hakkında görüşmek üzere [isim(ler)] ile bir toplantı planlamak için bir e-posta yazın. Önümüzdeki hafta içinde birkaç olası zaman önerin ve onların uygunluk durumlarına göre esnek davranabileceğinizi belirtin.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: Toplantı Talebi: [Toplantı Konusu] hakkında görüşme

Merhaba [İsim(ler)],

[Toplantı konusu] hakkında daha ayrıntılı olarak görüşmek üzere bir toplantı ayarlamak istiyorum. Bu, [toplantının amacını açıklamak] için değerli bir fırsat olacaktır.

Haftaya [birkaç belirli tarih ve saat önerin] toplantıya katılabilirim. Size en uygun zaman dilimini veya alternatif zamanlarınızı lütfen bana bildirin.

Bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz!

Saygılarımızla,

[Adınız]

6. Kendinizi tanıtma

Komut: [Şirket adı]'da yeni rolünüzde [ad]'a kendinizi tanıtan bir e-posta yazın. Kısaca geçmişinizden bahsedin ve bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak istediğinizi belirtin.

ClickUp beyin çıkışı (örnek):

Konu: Tanıtım: [Adınız] – [Şirket Adı]'da yeni [İş Başlığınız]

Sayın [Ad],

[Şirket Adı]'da yeni [İş Unvanınız] olarak kendimi tanıtmak için yazıyorum. Pazarlama takımına katılmaktan ve [şirketin işinin belirli bir alanından bahsetme]'ye katkıda bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım.

Daha önce [önceki şirketiniz]'de çalıştım ve [ilgili deneyiminizi kısaca açıklayın]. [İlgili becerilerinizden bahsedin] konusunda güçlü bir geçmişe ve [uzmanlık alanınızdan bahsedin] konusunda tutkuya sahibim.

[İşleriyle ilgili bulduğunuz belirli bir şeyi bahsetme] konusundaki çalışmalarınızı inceledim ve gelecekte işbirliği fırsatları olabileceğine inanıyorum. Rolünüz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve potansiyel sinerjileri keşfetmek için yakında sizinle iletişime geçme fırsatı bulursam çok memnun olurum.

Uygun olduğunuzda kısa bir telefon görüşmesi veya sanal kahve sohbeti için lütfen bana haber verin.

Zaman ayırdığınız için teşekkür eder, bağlantı kurmayı dört gözle bekliyorum!

Saygılarımızla,

[Adınız]

7. Kötü haberleri iletmek

Yönlendirme: [Ad] adresine [olumsuz haber] hakkında bilgi veren bir e-posta yazın. Onların durumuna empati gösterin ve destek veya mevcut kaynakları sunun.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: [Kötü haberin kısa açıklaması]

Sayın [Ad],

[Kötü haberi açık ve öz bir şekilde açıklayın] hakkında sizi bilgilendirmek için yazıyorum. Bunun hayal kırıcı bir haber olabileceğini anlıyorum ve bunun neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dilerim.

[Uygulanabilirse, kararın ardındaki mantığı açıklayın]. [Onlar hakkında değer verdiğiniz şeyleri bahsetme] değer veriyoruz ve bu dönemde size destek olmak için yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

[Yararlı olabilecek belirli çözümler veya kaynaklar için önerilerde bulunun]. Herhangi bir sorunuz veya daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden bize ulaşın.

Saygılarımızla,

[Adınız]

8. Geri bildirim isteme

Yönlendirme: [Adı]'ya [proje adı] veya [belirli bir çıktı] hakkında geri bildirim isteyen bir e-posta taslağı hazırlayın. Geri bildirim almak istediğiniz belirli alanları özetleyin ve katkıları için teşekkürlerinizi iletin.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: Geri Bildirim İsteniyor: [Proje Adı] veya [Belirli Teslim Edilecek Ürün]

Sayın [Ad],

[Proje adı] veya [belirli bir çıktı] hakkında değerli görüşlerinizi almak için yazıyorum. Görüşleriniz ve uzmanlığınız için çok teşekkür ederiz.

*Özellikle, [geri bildirim almak istediğiniz belirli alanları belirtin, örneğin netlik, işlevsellik, tasarım] hakkındaki geri bildirimlerinizi almak isterim. Görüşleriniz, [geri bildirimler tarafından oluşturulan içeriğin nasıl kullanılacağını açıklayın] konusunda bize çok yardımcı olacaktır

Lütfen çekinmeden samimi olun ve yapıcı eleştirilerinizi paylaşın. Dürüst geri bildirimlerinize değer veriyoruz ve işimizi sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz.

Zaman ayırdığınız ve ilgilendiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

[Adınız]

9. Yardım veya destek sunma

Komut: [Ad]'a [belirli bir görev veya zorluk] konusunda yardım teklif eden bir e-posta oluşturun. İlgili deneyimlerinizi veya becerilerinizi kısaca not edin ve işbirliği yapmaya hazır olduğunuzu belirtin.

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: [Belirli Görev veya Zorluk] ile Destek Sunma

Merhaba [Ad],

[Belirli bir görev veya zorluktan bahsedin] ile ilgili son gönderinizi/mesajınızı gördüm. [Zorluğu kısaca belirtin] ile karşılaştığınızı fark ettim ve yardım etmek istedim.

[İlgili deneyiminizi belirtin] konusunda deneyimim var ve [nasıl yardımcı olabileceğinizi açıklayın] konusunda size yardımcı olabileceğime inanıyorum. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak görüşmek ve başarınıza katkıda bulunabileceğim bir yol olup olmadığını görmekten memnuniyet duyarım.

İşbirliği yapmak veya yardım almak istiyorsanız lütfen çekinmeden bize ulaşın.

Saygılarımızla,

[Adınız]

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile gönüllü e-postaları yazma

10. Son teslim tarihi için pazarlık yapma

Komut: [E-posta gövdesinde adı] adresine [görev adı] için son tarih uzantısı talep eden bir e-posta yazın. Gecikmenin nedenini açıklayın ve yeni bir gerçekçi son tarih önerin. Görevi yüksek kalitede tamamlama taahhüdünüzü ifade edin. *

ClickUp Brain çıktısı (örnek):

Konu: Son Tarih Uzantısı Talebi: [Görev Adı]

Sayın [Ad],

[orijinal son tarih] tarihinde tamamlanması gereken [görev adı] için son tarih uzantısı talep etmek amacıyla bu yazıyı yazıyorum. [gecikmenin nedenini profesyonel, öz ve zamanında bir şekilde açıklayın] nedeniyle, yüksek kalitede tamamlanması için ek süreye ihtiyacım olacağını tahmin ediyorum

Yeni bir son tarih olarak [yeni gerçekçi son tarih] öneriyorum. Bu süre, [ekstra sürenin yüksek kaliteye ulaşmak için nasıl kullanılacağını açıklayın] yapmamı sağlayacaktır. Son tarihlere uymak önemini anlıyorum ve bu gecikmeden dolayı verdiğim rahatsızlık için özür dilerim.

Bu görevde olağanüstü bir iş çıkarmaya kararlıyım. Önerilen yeni son tarih sizin için uygunsa lütfen bana bildirin. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak görüşmekten veya sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım.

Anlayışınız ve esnekliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

[Adınız]

ClickUp Brain'i bugün ücretsiz deneyin

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile kendinize bir sanal asistan edinin

ClickUp Brain , notlar almanıza, verileri analiz etmenize, ilgi çekici e-postalar oluşturmanıza ve değerli zamanınızı geri kazanmanıza yardımcı olur. ClickUp içinde e-posta ile ilgili özellikleri kullanmak istiyorsanız, Çalışma Alanınızda E-posta ClickApp'in etkinleştirildiğinden emin olun.

ClickUp Brain'i kullanarak yazar tıkanıklığından veya tekrarlayan e-posta yazma görevlerinden kurtulun, ancak oluşturulan içeriği benzersiz sesiniz ve içgörülerinizle kişiselleştirin. Gerçek güç, insan yaratıcılığı ve AI'nın verimliliği arasındaki sinerjide yatmaktadır.

ClickUp Brain'in yanı sıra, ClickUp, takımların daha verimli bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olabilecek güçlü görev yönetimi, işbirliği ve zaman takibi özellikleri de sunar.

Ücretsiz kaydolun.