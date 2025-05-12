i̇çerik Oluşturmanızı Hızlandıracak 10 AI Haber Bülteni Oluşturucu

Haber bültenleri, hedef kitlenizle bağlantı kurmak için oldukça etkilidir, ancak bunları oluşturmak zaman alıcı olabilir.

İşte bu noktada AI haber bülteni oluşturucu harikalar yaratır. İçerik oluşturmayı otomatikleştirir, tasarımları optimize eder ve mesajları kişiselleştirir, böylece tüm süreci daha hızlı ve verimli hale getirir.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, doğru olanı nasıl seçersiniz? İşte biz de tam olarak bu konuda size yardımcı olmak için buradayız! Harika bir AI haber bülteni oluşturucuyu neyin oluşturduğunu inceleyelim ve en iyi 10 AI haber bülteni oluşturucuyu tartışalım.

Bir AI haber bülteni oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza gerçekten uygun bir AI haber bülteni oluşturucu mu arıyorsunuz? En iyi içeriği, verimli otomasyonu ve hedeflerinize uygun özellikleri elde etmek için dikkate almanız gerekenler.

🎨 Özelleştirme

Haber bülteni yazılımı, haber bültenlerinizi markanızın sesine ve stiline uyacak şekilde kişiselleştirmenize olanak sağlamalıdır. Sürükle ve bırak düzenleyiciler veya esnek şablonlar aracılığıyla, içeriğinizin görünümü ve hissi üzerinde tam kontrol sahibi olmalısınız.

🤖 Akıllı içerik önerileri

Kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya yardımcı olabilecek bir AI aracı arayın. Bu araç, önceki kampanyaları analiz etmeli ve hedef kitlenizin etkileşim modellerine göre onlara hitap edecek içerik önermelidir. Parmaklarınızın ucunda mini bir stratejist olması gibi!

⚡ Otomasyon

Sadece toplu e-posta gönderen bir araçtan daha fazlasını mı istiyorsunuz? İyi bir AI aracı, birisi satın alma işlemi yaptığında veya bir bağlantıya tıkladığında gibi kullanıcı davranışlarına göre e-postaları tetikler ve siz parmağınızı bile kıpırdatmadan zamanında ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlar.

📊 Analitik ve raporlama

Gerçek zamanlı veriler, haber bültenlerinin performansını optimize etmek için çok önemlidir. En iyi araçlar, haber bültenlerinizin performansını tam olarak gösterir, böylece abonelerinizin ilgisini canlı tutmak ve gelecekteki kampanyalarınızı iyileştirmek için hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz.

📋 Önceden biçimlendirilmiş şablonlar

Etkili bir AI haber bülteni oluşturucu, tamamen özelleştirilebilir çeşitli önceden biçimlendirilmiş şablonlar sunmalıdır. Bu şablonlar, tasarım sürecini kolaylaştırarak işletmelerin görsel olarak çekici ve marka kimliğine uygun haber bültenlerini hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Hedef kitleniz farklı sektörler veya kitleler olsun, özelleştirilebilir şablonlar içeriğinizin yankı uyandırmasını ve öne çıkmasını sağlar.

En İyi 10 AI Haber Bülteni Oluşturucu

Haber bültenleri oluşturmak için en iyi 10 AI aracını inceleyelim.

1. ClickUp (Kolaylaştırılmış AI içerik oluşturma için en iyisi)

Başlayın ClickUp Brain'i kullanarak haber bülteni fikirleri düşünün, şablonlar oluşturun ve hatta basit komutlarla tam teşekküllü bir haber bülteni yazın

ClickUp, pazarlama ihtiyaçları için hepsi bir arada bir uygulamadır. ClickUp'ın Pazarlama özellikleri, tek bir platformdan haber bültenleri oluşturmanıza, yönetmenize ve yayınlamanıza yardımcı olur.

Haber bülteni içeriğimi aynı platformda taslak haline getiriyor, işbirliği yapıyor ve düzenliyorum. ClickUp Docs'u kullanarak ayrıntılı düzenler oluşturabilir, haber bülteninin her bölümünü yapılandırabilir ve belgeye resim veya video ekleyebilirim. Fikir üretmekten son düzenlemelere kadar her şeyi tek bir yerde tutar.

Ama işler burada daha da iyiye gidiyor: ClickUp Brain, haber bültenleri oluşturmaya yapay zeka gücünü getiriyor. Belgeler'de taslak olarak hazırladığım içeriği analiz edebilir, önerilerde bulunabilir ve hatta ilk fikirlerime göre yeni içerik oluşturabilir.

ClickUp Brain ile Haber Bülteni Fikirleri ve İçeriği Oluşturun

İlgi çekici konu başlıkları oluşturmak, hedef kitlemle rezonansa girecek bölümler önermek veya tonu ince ayarlamak için yardıma ihtiyacım olduğunda, ClickUp Brain haber bültenimin tüm hedefleri tam olarak tutturmasını sağlıyor.

ClickUp, Mailchimp ve diğer e-posta platformları gibi araçlarla bile entegre olur, böylece e-posta kampanyalarının senkronizasyonunu kolaylaştırır ve iş akışımdan ayrılmadan önemli duyuruları yapmak için haber bültenleri gönderebilirim. Bu şekilde, ClickUp içerik oluşturmadan dağıtıma kadar her şey için kaynaklar sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet: İletişimi kolaylaştırın, takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına, geri bildirim paylaşmasına veya İletişimi kolaylaştırın, takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına, geri bildirim paylaşmasına veya platformdan ayrılmadan haber bülteni taslaklarınızı düzenlemesine olanak tanıyın

ClickUp Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar ile haber bülteni yapısını planlayın, kampanya stratejilerini haritalandırın ve haber bülteni fikirlerini görselleştirin. ClickUp Beyaz Tahtalar ile haber bülteni yapısını planlayın, kampanya stratejilerini haritalandırın ve haber bülteni fikirlerini görselleştirin.

ClickUp MindMaps: Pazarlama kampanyalarınız için karmaşık bilgileri parçalara ayırın ve Pazarlama kampanyalarınız için karmaşık bilgileri parçalara ayırın ve ClickUp Zihin Haritaları ile haber bülteninizin içeriğinin mantıklı bir şekilde yapılandırıldığından emin olun. İster birden fazla haber bülteni üzerinde çalışıyor ister büyük miktarda bilgiyi düzenliyor olun, ClickUp Zihin Haritaları size içerik stratejinizin net ve düzenli bir görünümünü sunar

ClickUp Gösterge Panelleri: Özelleştirilebilir bileşenlerle haber bültenlerinin performansını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve Özelleştirilebilir bileşenlerle haber bültenlerinin performansını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve ClickUp Gösterge Panelleri ile açılma oranları, tıklama oranları ve abone artışı gibi anahtar metrikleri izleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz öğrenme eğrisi gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: Belgeler üzerinde takım işbirliğini artırmak için en iyi araçları mı arıyorsunuz? En iyi 10 belge işbirliği yazılımı seçeneğini keşfedin ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun!

2. Visme (Özelleştirilebilir şablonlar için en iyisi)

via Visme

Visme, çeşitli sektörler için özelleştirilebilir şablonlar ile haber bülteni oluşturmayı basitleştiren yapay zeka destekli bir tasarım aracıdır. Daha iyi renk kombinasyonları veya düzen iyileştirmeleri gibi tasarım ayarlamaları önererek ilgi çekici haber bültenleri tasarlamanıza yardımcı olur.

Özellikle kişiselleştirilmiş, görsel olarak çekici bir haber bülteni oluşturmanız gerektiğinde, ancak sıfırdan başlamak için zamanınız olmadığında zaman kazanmanızı sağlayabilir. AI destekli şablonlar tasarımı kolaylaştırır ve otomatik planlama, her şeyin mükemmel zamanda yayınlanmasını sağlar. Ayrıca, geçmiş etkileşimleri analiz ederek içeriği iyileştirmenize ve gelecekteki performansı artırmanıza yardımcı olabilir.

Visme'nin en iyi özellikleri

Farklı sektörler ve hedef kitleler için AI destekli şablonları özelleştirin

Sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak metin, resim ve diğer öğeleri kolayca ekleyin

Doğrudan dağıtım için e-posta platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Gelişmiş analiz araçlarıyla etkileşimi ve performansı izleyin

Visme sınırlamaları

Yazılım, tarayıcıda kullanıldığında bazen gecikmeler yaşayabilir

Visme fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi 9 Substack Alternatifi

3. Jasper AI (Kurumsal e-posta pazarlama takımları için en iyisi)

via Jasper

Jasper AI, popüler bir AI yazma asistanıdır ve haber bültenleri için içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Öne çıkan özelliklerinden biri, ilgi çekici konu başlıkları ve haber bülteni girişleri oluşturma yeteneğidir. Beyin fırtınası yapmak için çok zaman harcamak zorunda kalmazsınız — Jasper size seçenekler sunar ve bunları tarzınıza göre değiştirebilirsiniz. Ayrıca, anahtar kelimelere veya kısa bir taslağa göre haber bülteninin farklı bölümleri için içerik oluşturmanıza da yardımcı olur.

Pazarlama Düzenleyicisi, AI tarafından oluşturulan içeriği markanızın sesine, stiline ve tonuna uyacak şekilde ayarlar. Ayrıca, işinizin büyümesine yardımcı olabilecek alıntıları ve başarı hikayelerini dahil etmek için biçimlendirme kuralları da ayarlayabilirsiniz.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Daha iyi bağlam için konu satırları alın ve tonu özelleştirin

Hızlı revizyonlar ve içerik iyileştirmeleri yapın

25'ten fazla dilde haber bültenleri oluşturun

Hedef kitlenizin davranışlarına göre dinamik e-posta şablonlarını keşfedin

Jasper AI sınırlamaları

Araştırma veya beyin fırtınası fikirlerini desteklemez

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Koltuk başına aylık 49 $

Pro: 69 $/ay koltuk başına

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)

4. Taskade (Haber bültenleri için birleşik bir çalışma alanı oluşturmak için en iyisi)

via Taskade

Taskade'in AI'sı, haber bültenleri için planlama ve işbirliği yapmanın sorunsuz bir yolunu sunarak birleşik bir çalışma alanı sağlar. Haber bülteni oluşturucu, hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olan sezgisel şablonlar kullanır, böylece zamandan ve çabadan tasarruf edersiniz.

Haber bülteni oluşturucuya komutları yazarak başlayabilir ve AI destekli içerik oluşturma ve düzenleme araçlarıyla kolayca profesyonel haber bültenleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, sorunsuz entegrasyonu sayesinde, beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar her şeyi birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan halledebilir, iş akışını sorunsuz ve verimli tutabilirsiniz.

Taskade'in en iyi özellikleri

Ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak proje yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin ve yapılandırılmış bir deneyim sunun

Proje ihtiyaçlarına ve planlama stillerine göre görünümleri (liste, pano, eylem, zihin haritası) değiştirin

AI ile ilgili bilgileri ve içgörüleri derleyerek ilgi çekici içerikler oluşturun

Taskade sınırlamaları

Mobil uygulama biraz hantal ve kullanılabilirlik ile performansı etkiliyor

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık faturalandırılır

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Daha fazla bilgi: 15 Ücretsiz Proje İletişim Şablonu

5. GrowthBar (SEO için optimize edilmiş haber bülteni oluşturma için en iyisi)

via GrowthBar

GrowthBar'ın AI destekli yazma asistanı, öncelikle blog yazımı için pazarlanmakla birlikte, haber bültenleri oluşturmak için de mükemmeldir. AI, yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içerik hızlı bir şekilde oluşturarak içerik oluşturmayı kolaylaştırır ve haber bültenlerinizin iyi yapılandırılmış, ilgi çekici ve arama motorları için optimize edilmiş olmasını sağlar.

20'den fazla dilde içerik oluşturma seçeneği ile, farklı kitlelerle etkileşim kuran işletmeler için idealdir. AI aracı, nicel araştırmalara da yardımcı olarak, kaliteden veya etkileşimden ödün vermeden ilgi çekici haber bültenleri oluşturmanıza olanak tanır.

GrowthBar'ın en iyi özellikleri

Hızlı ve verimli yazım için komut tabanlı içerik oluşturun

SEO için içeriği optimize ederek sıralamaları iyileştirin

Doğrudan platformdan dışa aktarın ve yayınlayın

Sorunsuz bir iş akışı için Google Chrome ile entegre edin

GrowthBar sınırlamaları

Öncelikle uzun form içerik oluşturma için tasarlanmıştır ve yaratıcı yazım için uygun olmayabilir

GrowthBar fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 gün boyunca

Standart: 36 $/ay

Pro: 74,25 $/ay

Ajans: 149,25 $/ay, yıllık faturalandırılır

GrowthBar puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha fazla bilgi: Güncel bilgileri almak için en iyi AI haber bültenleri

6. Junia AI (Hızlı uzun form içerik oluşturma için en iyisi)

via Junia AI

Junia AI, bir blog yazısı yazarı olarak pazarlanıyor olabilir, ancak uzun formlu haber bültenleri oluşturmak için de sağlam bir seçimdir. Derin özelleştirme ve komutları işleme hassasiyeti, Junia AI'yı diğer AI haber bülteni oluşturucularından ayırır.

AI yazarı, komutları verimli bir şekilde işleyerek fikirleri tutarlı bölümlere dönüştürür. Brand Voice ile tonu ve stili markanızın benzersiz kimliğine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, haber bültenlerinizi ilgi çekici hale getirmek için gelişmiş içerik biçimlendirme seçenekleri de sunar.

Junia AI'nın en iyi özellikleri

Toplu İçerik Oluşturucu ile birden fazla içeriği hızlıca oluşturun

AI Metin Düzenleyici ile içerik akışını ve netliğini iyileştirmek için gerçek zamanlı öneriler alın

Farklı biçimler için içerik oluşturmayı hızlandırmak için hazır yapıya sahip şablonları kullanın

Junia AI sınırlamaları

Özel hedef kitle segmentleri için gelişmiş kişiselleştirme özelliği yoktur

Junia AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Aylık 34 $

Pro: 59 $/ay

Junia AI puanları ve yorumları

Yorumlar yeterli değil

Daha fazla bilgi: En İyi 10 Blog Yazma Aracı ve Yazılımı

7. HoppyCopy (Görsel olarak çekici haber bültenleri için en iyisi)

via HoppyCopy

HoppyCopy, AI destekli görüntü ve GIF oluşturma özelliği ile öne çıkarak haber bültenlerini görsel olarak çekici ve dinamik hale getirir. Metni bölmek için göz alıcı görseller mi yoksa eğlenceli ve etkileşimli bir unsur eklemek için GIF'ler mi ihtiyacınız var? AI her şeyi sorunsuz bir şekilde halleder.

Konu, hedef kitle ve üslup gibi haber bülteninizin ayrıntılarını girin, HoppyCopy ilgili içerikle düzenlenebilir bir taslak oluşturur, böylece haber bülteninizi kolayca yapılandırabilirsiniz.

HoppyCopy'nin en iyi özellikleri

Haber bültenlerinin etkileşimini artırmak için çok bölümlü veya tek hikayeli biçimleri deneyin

Özel bir seçenek seçerek veya yazarak tonu özelleştirin

AI ile oluşturulan görseller ekleyerek haber bülteninizin içeriğini zenginleştirin

AI düzenleme özellikleriyle haber bülteninizin metinlerini iyileştirin

HoppyCopy sınırlamaları

Bazen yanlış AI içeriği üretir veya alakasız anahtar kelimeler ekler

HoppyCopy fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 gün boyunca

Başlangıç : 29 $/ay

Pro : 49 $/ay

Pro+: 99 $/ay

HoppyCopy puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Caboodle AI (Kişiselleştirilmiş içerik önerileri için en iyisi)

via Caboodle

Caboodle AI haber bülteni oluşturucu, özellikle yazar bloğu yaşadığınızda haber bülteni oluşturmayı zahmetsiz hale getirir. Hedef kitlenizin tercihlerine ve programlarına göre kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunarak haber bülteni kampanyalarını optimize eder.

Ayrıca, belge işbirliğini de destekler, böylece haber bülteni fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilir ve ekibinizden geri bildirim alabilirsiniz. Karmaşık konuları okunması kolay bölümlere ayırma özelliğini de beğeniyorum. Ayrıntılı veya teknik bir konuyu açıklamak istediğinizde, Caboodle'un haber bülteni yazma özelliği içeriği düzenlemenize ve okuyucuların ilgisini çekecek ve kolay anlaşılır bir şekilde yazmanıza yardımcı olur.

Caboodle AI'nın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş haber bültenlerini her abonenin faizine göre uyarlayın

Kodlama gerektirmeyen sürükle ve bırak düzenleyici ile kolayca özelleştirin

Tutarlı bir marka kimliği oluşturmak için önceden tasarlanmış şablonları kullanarak hızlıca kurun

Analitik gösterge paneli ile anahtar etkileşim metriklerini izleyin

Caboodle AI sınırlamaları

Yazılımda sık sık hata bildiriliyor ve bu da genel kullanıcı deneyimini etkileyebilir

Caboodle AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Caboodle AI puanları ve yorumları

Yorumlar yeterli değil

Daha fazla bilgi: Excel ve Google E-Tablolar'daki ücretsiz, özelleştirilebilir içerik takvim şablonlarıyla sosyal medya stratejinizi kontrol altına alın. Planlama ve yayınlama için mükemmeldir!

9. HubSpot E-posta AI Aracı (Hubspot'un paketiyle sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Hubspot

HubSpot'un AI Newsletter Generator ile bir konu, e-posta türü ve kısa bir açıklama girerek kolayca kişiselleştirilmiş haber bültenleri oluşturabilirsiniz. Daha iyi müşteri etkileşimi için CRM verilerini kullanarak özel içerik oluşturur.

Pazarlama kampanyalarınızı ölçeklendirmek için önceden tasarlanmış haber bülteni şablonları ve sürükle ve bırak düzenleyici sunar. Ayrıca, gerçek zamanlı analizler, etkileşim hakkında içgörüler sağlar, böylece gelecekteki haber bültenlerinizi iyileştirebilirsiniz.

HubSpot Email AI'nın en iyi özellikleri

Geçmiş etkileşimlere dayalı e-posta haber bültenleri için içerik önerileri alın

Daha iyi açılma oranları için en uygun gönderim zamanları hakkında öneriler alın

Gelecekteki kampanyalarınızı iyileştirmek için açılma ve tıklama oranlarını izleyin

HubSpot CRM'den müşteri verilerini entegre ederek size özel haber bültenleri oluşturun

HubSpot E-posta AI sınırlamaları

E-posta araçları için ayrı bir fiyatlandırma sunmadığından, tüm paketi satın almanız gerekir

HubSpot E-posta AI fiyatlandırması

Marketing Hub Starter: Koltuk başına aylık 15 $

Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Marketing Hub Professional : 3 koltuk için aylık 890 ABD doları

Marketing Hub Enterprise: 5 koltuk için aylık 3.600 ABD doları

HubSpot E-posta AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

10. Mailchimp'in Akıllı AI Aracı (Davranış tabanlı haber bülteni otomasyonu için en iyisi)

via Mailchimp

Mailchimp'in AI haber bülteni oluşturma platformu, davranış tabanlı otomasyon ve hedef kitleyi hassas bir şekilde segmentlere ayırma özelliği ile kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak daha fazla müşteri kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, satın alımlar veya web sitesi ziyaretleri gibi kullanıcı eylemlerine göre tetiklenen otomatik kampanyalar oluşturabilir ve mesajlarınızın her zaman alakalı olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı raporlama özelliği, kampanyalar yürütülürken optimize edilmesine yardımcı olur, böylece neyin işe yaradığını takip edebilir ve anında ayarlamalar yapabilirsiniz.

Mailchimp'in Akıllı AI'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı eylemlerine göre e-posta otomasyonunu kişiselleştirin

Konu Satırı Yardımcısı ile haber bültenleri için ilgi çekici konu satırları yazın

A/B Test aracıyla etkileşimi izleyin ve haber bültenlerini optimize edin

Kolay tasarım için sezgisel sürükle ve bırak oluşturucuyu kullanın

Mailchimp'in Akıllı AI sınırlamaları

Özel telefon desteği ve müşteri başarı yöneticisi gibi gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

Mailchimp'in Akıllı AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 4,54 $/ay, yıllık faturalandırılır

Standart : 6,78 $/ay, yıllık faturalandırılır

Premium: 135,56 $/ay, yıllık faturalandırılır

Mailchimp'in Akıllı AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000+ yorum)

Bonus: Google Dokümanlar Haber Bülteni Şablonları!

ClickUp ile Haber Bülteninizi Güçlendirin

Haber bültenleri, hedef kitlenizle doğrudan iletişim kurmanın, onları bilgilendirmenin ve ilgilerini canlı tutmanın yanı sıra markanızın mesajını yaymanın harika bir yoludur.

Güncellemeleri, yaklaşan etkinlikleri, özel teklifleri veya değerli içgörülerini paylaşmak istiyorsanız, etkili bir yapay zeka haber bülteni oluşturucu, etkileşimi önemli ölçüde artırabilir, dönüşümleri teşvik edebilir ve zaman kazandırabilir.

ClickUp, e-posta pazarlama kampanyalarınızı başarıyla yürütmenize yardımcı olacak hepsi bir arada çözüm. ClickUp Belgeleri ile ilgi çekici haber bültenleri oluşturma sürecini kolaylaştırırken, ClickUp Brain AI destekli içerik önerileriyle haber bültenlerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

ClickUp ile e-posta pazarlamanızı basitleştirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve pazarlama içerik kampanyalarınızı bir üst seviyeye taşıyın.