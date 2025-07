son zamanlarda abone olunabilecek en iyi 10 AI haber bülteni

AI (yapay zeka) ışık hızında gelişiyor; bir yıl önce devrim niteliğinde olan şeyler artık eski haberler. AI trenine atlamak ve yolculuk boyunca trende kalmak istiyorsanız, bu alana kendinizi kaptırmalı ve en son AI gelişmelerini takip etmelisiniz.

Bunu yapmanın en iyi yollarından biri AI haber bültenleridir. AI alanındaki en son gelişmeler hakkında özenle seçilmiş ve ayrıntılı bilgiler sunarak, sürekli gelişen teknoloji dünyasında ön saflarda yer almanızı sağlarlar. 🤖

Ancak, sektörün hızlı yükselişiyle birlikte AI odaklı haber bültenleri çoğaldı ve en doğru ve güncel bilgileri almak için hangi konuyu takip etmeniz gerektiğini belirlemek zorlaştı.

Bu makalede, en son sektör haberleri ve gelişmelerine ilişkin güvenilir bir kaynak bulmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI haber bültenini ele alacağız.

Düzinelerce haber bültenini inceledikten sonra, AI dünyasındaki en son gelişmeleri anlatan en iyi 10 haber bültenini seçtik. Haber bültenlerini çok sevmeseniz bile, okuması kolay ve ilgi çekici. Bunlara göz atın ve AI haberleri için tercih ettiğiniz kaynağı seçin. 🥰

1. Özet

Rundown, en son AI haberlerine ilişkin hızlı, öz ve genel bir bakış sunan günlük bir haber bülteni (hafta içi günleri gelen kutunuza gönderilir) ve rundown'lar.

Haber bülteni dünya çapında 350.000'den fazla aboneye sahiptir ve yapay zeka ile ilgili çeşitli konulara değinmektedir. Yapay zeka dünyasındaki genel haberleri tartışır, en yeni araçlara odaklanır ve farklı yapay zeka tabanlı platformları kullanmak için adım adım öğreticiler sunar.

AI dünyasına aşina olmak istiyor ancak çok derinlemesine araştırma yapmak istemiyorsanız, The Rundown mükemmel bir seçimdir. Çok fazla detaya girmez, ancak yine de ilgili ve ilgi çekici bilgiler sunarak merak ettiğiniz konuları daha fazla keşfetmeniz için sağlam bir temel sağlar. Ancak, gerçek bir AI meraklısıysanız ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyorsanız, The Rundown sizin için çok yüzeysel olabilir.

The Rundown'a abone olmak çok kolay: e-posta adresinizi girin, Abone Ol düğmesine basın ve her iş günü sabahı haber bülteni gelen kutunuzda sizi bekliyor olacak.

2. Big Brain

Big Brain, her gün birkaç dakikasını en son haberleri incelemek için ayırarak yapay zekaya adım adım dalmak isteyenler için mükemmel bir kaynaktır. E-postanıza gelen her haber bülteni, yapay zeka haberleri, yapay zeka kariyerleri ve yapay zeka araçları gibi bölümlere ayrıldığı için okuması çok keyiflidir. Bu sayede en ilginç bölüme atlayabilir ve zaman kazanabilirsiniz. ⏰

Birçok kişi, doğal ve kullanıcı dostu dili nedeniyle Big Brain'i seviyor. Haber bülteni çok çeşitli konuları kapsıyor, ancak en karmaşık konuları bile kolay okunur bir şekilde açıklıyor, bu da onu AI'ya yeni başlayanlar ve deneyimli kullanıcılar için uygun hale getiriyor.

Haber bülteni, AI alanında kariyer fırsatlarına odaklanıyor. Trend olan AI işlerini ele alıyor ve bu alanda başarılı olmak için değerli tavsiyeler sunuyor.

Haber bülteninin web sitesine e-posta adresinizi girerek 100.000'den fazla abonesi bulunan Big Brain topluluğuna katılabilirsiniz.

3. AI Breakfast

Girişimci, araştırmacı, bilim insanı veya sadece AI araçlarını kullanmaya başlamak isteyen biriyseniz, AI Breakfast sabah rutininize tam uyum sağlayacaktır! ☕

Her Pazartesi yayınlanan bu bülten, size haftalık AI haberleri sunar. En önemli özelliği, teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurmasıdır. Karşılaşacağınız diğer birçok AI haber bülteninden farklı olarak, AI Breakfast önce teorik kısmı ele alır, ardından bu bilgileri gerçek hayatta nasıl uygulayabileceğinizi açıklar. Sık sık belirli bir aracın kullanımıyla ilgili değerli bilgiler edinebilir ve hatta adım adım öğreticilerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Örneğin, haber bülteninde AI tabanlı bir verimlilik aracı ele alınıyorsa, bu aracın özellikleri özetlenir ve ardından bu özelliklerin nasıl kullanılarak daha kısa sürede daha fazla iş yapılabileceği gösterilir.

AI Breakfast, AI alanındaki en son çalışmaları da kapsadığından, bilim adamları ve araştırmacılar için özellikle ilgi çekicidir.

Haftalık analiz bülteni ücretsizdir, ancak yıllık 97 $ karşılığında abone olursanız aşağıdaki avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için çarşamba ve cuma günleri ek e-postalar gönderilir

İş akışlarınıza yeni platformlar eklemek veya meslektaş grubunuzu genişletmek istiyorsanız, yapay zeka tabanlı araçlar ve konferanslarda indirimlerden yararlanabilirsiniz

AI araçlarını özel veya profesyonel hayatınıza entegre etme konusunda danışmanlık (30 dakika)

Platformun e-kitabı Yapay Zekayı Anlamak: Yapay Zeka Hakkında Teknik Olmayan Bir Açıklama

4. AI Devrimi

AI ile ilgilenen iki tür insan vardır. İlk grup, AI tabanlı verimlilik platformları, en son gelişmeler veya ilginç çalışmalar gibi belirli bir AI alanıyla ilgilenir. İkinci grup ise belirli bir alana odaklanmak istemez, her şeyi denemek ister ve AI Revolution haber bülteninin hedef kitlesi de budur.

Bu haber bülteni, 1.000'den fazla AI kaynağını analiz ederek AI dünyasındaki en son gelişmeler hakkında size ücretsiz olarak özenle seçilmiş bilgiler sunar! Her haber bülteni iyi organize edilmiş ve görsel olarak çekici olduğundan, içinde kolayca gezinebilirsiniz. Ayrıca, haber bültenlerinde kullanılan dil basittir ve en karmaşık konular bile kolayca anlaşılabilir.

The AI Revolution'ın en iyi yanı nedir? Okuma deneyiminizi etkileyebilecek reklamlar veya dikkat dağıtıcı unsurlar yoktur.

AI dünyasına yeni giren birçok kullanıcı, en son bilgileri almak için bu haber bültenini tercih ediyor. Ancak, teknoloji uzmanıysanız veya AI hakkında çok şey biliyorsanız, içeriğini çok genel bulabilirsiniz.

5. Prompt Mühendisliği Günlük

Bu terime aşina değilseniz, komut mühendisliği, AI tabanlı modellerin anlayabileceği ve farklı eylemleri gerçekleştirmek için temel olarak kullanabileceği girdiler oluşturma sanatıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, komutları ChatGPT gibi araçlarla "konuşmak" ve uygun yanıtları tetiklemek için kullanırsınız.

Prompt Engineering Daily'ye girin — her gün en iyi AI brifinglerini sunan ve bunları gerçek hayattaki senaryolarda nasıl kullanabileceğinizi gösteren mükemmel bir haber bülteni. Üstelik, en son makine öğrenimi haberlerini aktararak ve en yenilikçi AI tabanlı araçları analiz ederek alanla ilgili değerli içgörüler sağlar.

Haber bültenine abone olmak ücretsizdir. E-posta adresinizi girip Abone Ol düğmesine bastıktan sonra, adınızı ve işiniz, sektörünüz, şirketiniz ve saat diliminizle ilgili birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir. Bu bilgiler, dağıtım sisteminin tercihlerinizi anlamasına ve haber bültenlerini size doğru zamanda göndermesine yardımcı olur.

Abone olduğunuzda, Prompt Engineering Daily size Ultimate Guide to AI and ChatGPT adlı bir kaynak hediye olarak gönderilecektir.

6. TheSequence

Makine öğrenimine (ML) özel olarak odaklanarak AI dünyasında olup biten her şeyi öğrenmek istiyorsanız, TheSequence tam size göre! 160.000'den fazla takipçisi olan bu topluluk, ilgi alanlarınıza göre seçebileceğiniz iki haber bülteni sunuyor.

TheSequence Scope ücretsiz bir haftalık haber bültenidir. Her pazar yayınlanır ve çoğunlukla en son araştırma makalelerine, yayınlara ve AI ile ilgili yatırımlara odaklanır. Haber bültenini okumak yaklaşık beş dakika sürer, bu da çok fazla boş zamanınız yoksa ancak bilgilenmek istiyorsanız özellikle kullanışlıdır.

TheSequence Edge, salı ve perşembe günleri yayınlanan premium bir haber bültenidir. Salı günkü haber bülteni tamamen makine öğrenimine adanmıştır; anahtar kavramları ele alır, alandaki en son makaleleri özetler ve öğrenmeniz gereken çerçeveleri ve platformları önerir.

Perşembe günleri yayınlanan haber bülteni araştırmaları daha derinlemesine ele alır; her hafta bir makale veya çerçeve çalışmasının kapsamlı bir analizini bulabilirsiniz. TheSequence Edge'i gelen kutunuzda görmek istiyorsanız, aylık 6 dolarlık bir abonelik planı satın almanız veya bir yıllık 50 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekir.

TheSequence, AI meraklıları için ek ücretsiz içerik sunuyor. ML alanındaki önemli araştırmacılar ve girişimcilerle röportajları okuyun ve her iki Çarşamba günü yayınlanan TheSequence Chat'te değerli AI içgörülerine ulaşın. Ayrıca, her iki Cuma günü yayınlanan ve makine öğreniminin zorluklarına ve bunların nasıl aşılacağına odaklanan TheSequence Guest Post'u da okuyabilirsiniz.

7. The Neuron

AI'nın faydalarından yararlanmak ve işinize entegre etmek istiyorsanız, ancak nasıl yapacağınız konusunda kararsızsanız, The Neuron size yardımcı olabilir. Sevimli bir kedi logosu bulunan bu günlük haber bülteni, Pazartesi'den Cuma'ya saat 8'de (ET) gönderilir ve en son AI trendleri ile bunları işinizde kullanma konusunda tavsiyeler içerir. 🐱

Haber bülteninin yayınlanmasının ardından kısa sürede popüler olmasının nedenlerinden biri basit ve kompakt yapısı. İlk olarak, elbette başlığı göreceksiniz. Ardından, günün önemli güncellemelerini özetleyen kısa bir madde listesi yer alıyor. Listenin ardından, güncellemeler hakkında daha fazla bilgi veren başlıklar geliyor. Her bölüm, ileride neler okuyacağınız hakkında hızlı bilgi içeriyor ve böylece gezinmeyi daha da kolaylaştırıyor.

Son bölüm yüzünüzü güldürecek: The Neuron'un kedisi, haber bülteninin ne kadar eğlenceli olduğuna dair ilgi çekici bir yorum bırakıyor! Bilgilendirici içeriğinin yanı sıra, bu mizahi unsurlar The Neuron'u eğlenceli ve keyifli bir okuma haline getiriyor.

Haber bülteni ücretsizdir, hızlı okunur (yaklaşık üç dakika sürer) ve 150.000'den fazla abonesi vardır.

8. AI Ethics Brief

AI'nın dünya çapında dalgalar yaratmasıyla, etik konusundaki endişeler her zamankinden daha sık dile getiriliyor. AI sistemlerinin adaleti, önyargıları, gizliliği, ekonomik etkisi ve şeffaflığı konusunda endişeleriniz varsa, mevcut araştırmaları inceleyerek bilgili bir görüş oluşturmak her zaman iyidir. AI Ethics Brief tam da bunu yapmanıza yardımcı olur!

AI haber bülteninin yazarlarına göre, misyonları geniş bir kitleye değerli ve ayrıntılı bilgiler sunarak AI etiği okuryazarlığını demokratikleştirmektir. Haftalık haber bülteninde, AI tabanlı sistemlerin ve araçların uygun ve güvenli kullanımına ışık tutmak için AI ile ilgili farklı düzenlemeler ve etik kaygılar tartışılmaktadır. 📣

Her haber bülteninde, konuyu anlamanıza ve fikirlerinizi oluşturmanıza yardımcı olmak için birkaç konu ile ilgili çalışma tartışılır ve özetlenir. Bir başka ilgi çekici bölüm ise Living Dictionary (Canlı Sözlük) bölümüdür. Her hafta, AI etiği ile ilgili yeni bir terimin tanımı yer alır ve bilgilerinizi genişletmenize yardımcı olur.

Haber bülteni ücretsizdir, ancak yazarların işine destek olmak istiyorsanız, ücretli abone olabilir veya bağışta bulunabilirsiniz.

9. AlphaSignal

AI ile ilgili araştırma ve gelişmeleri derinlemesine inceleyen bir teknik haber bülteni arayan bir araştırmacı, geliştirici veya teknoloji meraklısı profesyonel misiniz? Öyleyse, 150.000'den fazla abonesi olan haftalık haber bülteni AlphaSignal'ı inceleyin.

Haber bülteni, AI alanındaki en önemli haberleri, depoları, projeleri ve makaleleri özetleyerek sizi güncel tutar. Platform, arXiv, GitHub, Google Scholar ve Open Review'u taramak ve blogları, sosyal medyayı, basını, görüşleri ve sektör uzmanlarıyla yapılan röportajları analiz etmek için gelişmiş AI modelleri kullanır. Kendi araştırmalarını yapmak için yeterli zamanı olmayan, ancak AI dünyasındaki en son gelişmelere erişmek isteyenler için harika bir seçenektir.

AlphaSignal, AI ile ilgili çok çeşitli konuları kapsar, ancak makine öğrenimine odaklanır, bu nedenle tercihlerinize uygun olup olmadığını değerlendirin.

Bu haber bülteninin AI dünyasına yeni girenler için uygun olmadığını belirtmek gerekir. Genellikle teknik konular ele alınır ve sunulan bilgileri tam olarak anlamak için aşina olmanız gereken terimler ve ifadeler kullanılır.

10. Superhuman

Superhuman, 450.000'den fazla abonesi ile en popüler AI haber bültenlerinden biridir! AI'yı kullanarak verimliliği artırmanıza ve işte mükemmelleşmenize yardımcı olarak (mecazi olarak) süper insan olmanıza yardımcı olur. 🦸

Haber bülteni, teknolojiden sanata ve spora kadar çeşitli sektörlerdeki en son AI gelişmelerini takip ediyor. Superhuman, bu alana yeni olanlar için bile kolay anlaşılır bir dil kullanıyor.

Haber bülteninin popüler olmasının nedenlerinden biri, tercihlerinize uygun seçilmiş içerik sunmasıdır. Haber bültenine abone olduktan sonra, adınız, iş seviyeniz, fonksiyonunuz, sektörünüz, şirketinizin boyutu ve konumunuzu içeren bir form doldurmanız istenir.

Superhuman, bu bilgileri kullanarak ChatGPT, yazma ipuçları, veri bilimi ve analizi, AI iş arama ve ücretsiz AI araçlarına odaklanan en alakalı ücretsiz içeriği size sunar. Ayrıca, keşfedebileceğiniz en iyi AI platformları hakkında bir e-posta da alacaksınız.

AI'yı denemek ister misiniz? ClickUp ile tanışın

AI ve gelişmeleri hakkında okumak, güncel bilgilere sahip olmanıza yardımcı olur. Ancak teorik bilgi, AI'nın pratikte nasıl işlediğini anlamak için yeterli değildir. AI'yı denemek ve gerçek iş ortamında neler yapabileceğini görmek istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin!

ClickUp, her şeyden önce, farklı süreç iyileştirme metodolojilerini destekleyen ve verimlilik, organizasyon ve takım işbirliğini artırmanıza yardımcı olan bir görev ve proje yönetimi platformudur.

ClickUp AI'yı kullanarak en son AI projeleriniz için daha hızlı yazın, metinlerinizi düzeltin, e-posta yanıtları gönderin ve daha fazlasını yapın

ClickUp, birçok özelliği arasında, dosyalarınızı oluşturmak, paylaşmak, düzenlemek, yönetmek ve depolamak için kullanabileceğiniz AI özellikli bir belge yönetimi seçeneği olan ClickUp Docs'u sunar. Platformun yerel AI asistanı ClickUp AI, CRM, yazılım geliştirme, müşteri desteği veya B2B ve B2C satışlarında çalışıyor olsanız da, görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmenize ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilecek birinci sınıf bir AI aracıdır.

ClickUp AI kişisel yardımcınız gibi çalışır ve yaratıcı bir engelle karşılaştığınızda yeni fikirler üretmenize, özetler oluşturmanıza ve her türlü içeriği düzenlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur. Bu sadece buzdağının görünen kısmı — ClickUp AI ile e-postalar yazabilir, proje zaman çizelgeleri oluşturabilir, toplantı gündemleri hazırlayabilir, müşterilere yanıt verebilir ve eylem öğeleri oluşturabilirsiniz!

Platform, uzmanlar tarafından derlenen düzinelerce komut istemiyle birlikte gelir, böylece araçtan kesin sonuçlar elde etmek için cümleler oluşturmakla zaman kaybetmenize gerek kalmaz. Ayrıca, platformdaki AI komut istemi şablonlarından yararlanarak farklı kullanım durumları için yüzlerce kullanıma hazır komut istemi elde edebilirsiniz.

Çok yönlü uygulamaları sayesinde ClickUp AI, serbest çalışanlar, girişimciler ve kurumsal kullanıcılar için eşit derecede kullanışlıdır. ClickUp, Mac, Windows ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığı için, ister ofiste ister uzaktan çalışıyor olun, tüm gücünü ortaya çıkarabilirsiniz. 💪

ClickUp ile AI'nın Gücünü Keşfedin

En iyi AI haber bültenlerine abone olmak, bu alandaki en son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız atmanız gereken önemli bir adımdır.

AI'nın pratikte nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız, ClickUp 3.0 ve güçlü AI asistanını deneyin. İş akışlarınızı dönüştürecek ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve AI ve diğer benzersiz özelliklerini keşfedin!