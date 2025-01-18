2025'te Kolay ve Net Yazım için En İyi 10 AI Metin Basitleştirici

Bazen, insanların dikkat süresi her geçen gün azalıyor gibi geliyor!

Yazınız net ve etkili değilse, okuyucular hızla ilgilerini kaybedecek ve başka bir yere geçecek, bu da düşük okuyucu etkileşimi ile sonuçlanacaktır. Hedef kitlenize hitap eden net ve özlü içerikler yazmak bir beceridir.

Peki, karmaşık cümlelerinizi okuyucu dostu içeriğe dönüştürmenin bir yolu olsaydı? İşte burada AI metin basitleştiriciler devreye girer. Metninizi maksimum netlik için yeniden yazan kişisel bir yazma koçu gibidirler.

Bu kılavuz, okuyucuların ilgisini çeken içerikler oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI metin basitleştiriciyi paylaşıyor.

⏰ 60 Saniyelik Özet Kolay ve net yazılar için en iyi 10 AI metin basitleştirici: ClickUp: AI destekli içerik basitleştirme için en iyisi Junia. AI: Teknik içeriği basitleştirmek için en iyisi ProWritingAid: Gerçek zamanlı düzenleme için en iyisi Dumb It Down: Jargonları açıklamak için en iyisi MyCleverAI: AI destekli içerik geliştirme için en iyisi Writecream: Çok dilli içerik için en iyisi Semantic Pen AI: Makale yazımı için en iyisi Textbuddy: Daha iyi okunabilirlik için en iyisi QuestGenius: Metni genişletmek için en iyisi HyperWrite: Yazılarınız için geri bildirim almak için en iyisi

Bir AI metin basitleştiricide nelere dikkat etmelisiniz?

Daha iyi okunabilirlik için her cümleyi manuel olarak düzenlemek sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. İşte bu noktada AI metin basitleştiriciler imdadınıza yetişir.

İşte harika bir AI cümle basitleştiricinin özellikleri:

Doğal Dil İşleme (NLP) : Güçlü bir AI metin basitleştirici, gelişmiş NLP algoritmaları kullanmalıdır. Orijinal mesajı korurken karmaşık cümleleri doğru bir şekilde analiz etmeye ve yeniden yazmaya yardımcı olur. Çoğu NLP dostu araç, entegre bir : Güçlü bir AI metin basitleştirici, gelişmiş NLP algoritmaları kullanmalıdır. Orijinal mesajı korurken karmaşık cümleleri doğru bir şekilde analiz etmeye ve yeniden yazmaya yardımcı olur. Çoğu NLP dostu araç, entegre bir AI metin oluşturucuya da sahiptir

Kelime hazinesi ayarlamaları: Jargonları kaldırıp yerine açık ve anlamlı metinler koyan bir araç seçin. Aşırı basitleştirme, belirsizliğe yol açarak ters etki yapabilir. Yerleşik sözlük veya bağlamsal Jargonları kaldırıp yerine açık ve anlamlı metinler koyan bir araç seçin. Aşırı basitleştirme, belirsizliğe yol açarak ters etki yapabilir. Yerleşik sözlük veya bağlamsal yeniden yazma özelliklerine sahip araçlar arayın

Özelleştirme seçenekleri : Hedef kitlenizin ihtiyaçlarına göre basitleştirme düzeyini ayarlamanıza olanak tanıyan araçları deneyin. Bazı araçlar, farklı okuma düzeyleri için ayarlar veya çeşitli basitleştirme stilleri arasında seçim yapma olanağı sunabilir

Geri bildirim mekanizması : Yazma becerilerinizi geliştirmek için okunabilirlik puanları veya daha fazla basitleştirme önerileri hakkında geri bildirim sağlayan bir AI metin oluşturucu kullanın

Zengin biçimlendirme seçenekleri: İyi yapılandırılmış bir metin, anlaşılmanın yarısıdır. Metni madde işaretlerine veya tablolara dönüştürme gibi zengin biçimlendirme seçeneklerini destekleyen AI araçlarını arayın

Dil desteği: Birden fazla dil ve lehçeyi destekleyen araçlar bir zorunluluktur. Yazarların ve pazarlamacıların mesajlarını farklı kültür ve bölgelerden gelen çeşitli kitlelerle etkili bir şekilde bağlantı kurmak için uyarlama konusunda yardımcı olurlar.

En İyi 10 AI Metin Basitleştirici

1. ClickUp (AI destekli içerik basitleştirme için en iyisi)

AI ile ClickUp Belgelerinde tek bir tıklama ile içeriğinizi geliştirin

Şunu hayal edin: Yeni ürününüz için mükemmel bir açılış sayfası metni yazmak için saatler harcadınız. Metin ilgi çekici, yaratıcılıkla dolu ve tüm doğru anahtar kelimeleri içeriyor. Ancak satış ekibine ulaştığında, metni yeniden yazmanızı istiyorlar.

Neden? Çünkü müşterileriniz anlamayacak. Jargon kafa karıştırıcı ve müşterilerin tek umursadığı şey ürünün faydaları. Şimdi başa döndünüz ve her şeyi sıfırdan yeniden yazmak zorundasınız.

ClickUp Brain

İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor. AI metin basitleştiricisi ile saatlerce süren çabadan tasarruf edebilirsiniz. Metninizi kopyalayın, Brain'e yapıştırın ve basitleştirmek için bir komut ekleyin. Sadece birkaç saniye içinde net bir sürüm sunar.

ClickUp Brain'in metinleri nasıl basitleştirdiğine dair bir örnek:

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak karmaşık metinleri basitleştirin ve yazdıklarınızı daha net ve etkili hale getirin

ClickUp Brain, mesajınızın özlü ve doğru akorlara ulaşmasını sağlar. Kişisel düzenleyiciniz olarak ona güvenin ve sonsuz yeniden yazımlara veda edin!

ClickUp Belgeleri

İçeriğinizi yazmak ve AI ile düzenlemek için ClickUp Belgeleri'ni de kullanabilirsiniz. Belgeler'deki metin araç çubuğundan ClickUp AI'ya erişerek doğrudan Belgelerinizde içerik yazabilir, düzenleyebilir, oluşturabilir ve özetleyebilirsiniz.

ClickUp Docs ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak içerik yazın ve düzenleyin

Mevcut içeriğinizi basitleştirmek için metni seçin ve metin araç çubuğundaki AI simgesini kullanın. ClickUp Brain yazınızı iyileştirir, gramer hatalarını düzeltir, metni uzatır veya kısaltır, basitleştirir veya eylem oluşturur. Evet, bu kadar basit!

ClickUp Belgeleri'nin en iyi özelliği gerçek zamanlı işbirliğidir. Takım üyelerinizle aynı anda metinleri birlikte düzenleyebilir ve en son sürüm her üyenin çalışma alanında güncellenir.

İçeriğinizi daha da basitleştirmek mi istiyorsunuz? Biçimlendirmeyi unutmayın! ClickUp Belgelerinde, başlıklar, afişler, listeler ve daha fazlasıyla metninizi biçimlendirerek görsel olarak çekici belgeler oluşturabilirsiniz. Doğru biçimlendirme, içeriğinizin okunmasını kolaylaştırır ve önemli bilgileri vurgulamaya yardımcı olarak okuyucularınızı fikirleriniz arasında sorunsuz bir şekilde yönlendirir.

AI ve işbirliği araçları arasındaki bu sinerji, herkesin kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak aynı sayfada kalmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgelerinde /AI komutunu yazarak kolayca içerik oluşturun

AI ile en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olacak 100'den fazla araştırma destekli tak ve çalıştır hazır şablon alın

İçeriğinizin tonunu geniş kitlenize uygun hale getirin

Dilbilgisi hatalarını tespit etmek ve daha net alternatifler önermek için AI düzeltme yapın

ClickUp Brain ile metinleri çeşitli dillere çevirin, kişiselleştirilmiş iletişim için içeriğinizi daha kolay yerelleştirin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olduğu için başlangıçta biraz zor gelebilir

ClickUp Brain ücretsiz plana dahil değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan teslimat sayımıza kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.

Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan teslimat sayımıza kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.

2. Junia. AI (Teknik içeriği basitleştirmek için en iyisi)

Junia. AI, bir seferde 500 kelimeye kadar işleyebilen ücretsiz bir AI metin basitleştirici sunar. Teknik makaleler için eş anlamlılar üretebilir ve alıntılar oluşturabilir. Yapay zeka ile içeriğin özetini çıkarabilir, başka kelimelerle ifade edebilir, çevirebilir ve üslubunu değiştirebilirsiniz.

Junia'nın yapay zeka destekli otomatik tamamlama özelliği, teknik içerik oluşturmayı kolaylaştırır. Anahtar kelimeleri girmeniz yeterlidir, yapay zeka bağlamla uyumlu ilgili içeriği oluşturur. Junia AI, metninizin okunabilirliğini artırmak için SSS'ler oluşturmanıza da yardımcı olur.

Junia. AI'nın en iyi özellikleri

GPT-4'ü etkinleştirerek, doğru yanıtlar sağlayan gelişmiş bağlamsal anlayışla yazın

Tüm içeriklerde kullanılacak özel bir marka sesi ekleyin

İçeriğinizi yerelleştirmek için çok dilli destek alın

Junia. AI sınırlamaları

Bir makale yazıyorsanız, bazen resim alt metinleri içerikle karışabilir ve okuyucuların bağlamı kaybetmesine neden olabilir

Aracı test etmek için ücretsiz plan mevcut değildir

Junia. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 34 dolar

Pro: Aylık 59 $

Junia. AI puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

Junia'yı gerçekten çok seviyorum. İyi içerik yazıyor ve üstelik ücretsiz. Çoğu AI aracının aylık sınırı çok azdır, ancak Junia'da 5000 kelime var ve bunu reklam başlıkları ve açıklamaları için kullandığımdan benim için yeterli. Özelliklerinin çoğunu beğeniyorum, ancak kullanıcı arayüzü mevcut sürümden çok daha iyi olabilir.

Junia'yı gerçekten çok beğeniyorum. İyi içerikler yazıyor ve üstelik ücretsiz. Çoğu AI aracının aylık sınırı çok düşük ama Junia'da 5000 kelime var, bu da reklam başlıkları ve açıklamaları için yeterli. Özelliklerinin çoğunu beğeniyorum ama kullanıcı arayüzü mevcut sürümden çok daha iyi olabilir.

🧠 Biliyor muydunuz? 2010 tarihli Plain Writing Act (Yalın Yazım Yasası ), ABD federal kurumlarının, genel kamuoyuna yönelik formlar, talimatlar ve yönetmelikler dahil olmak üzere kamu iletişimi sırasında açık ve anlaşılır bir dil kullanmasını zorunlu kılar. Bu, erişilebilirliği sağlamak ve karışıklığı azaltmak için basit iletişimin önemini vurgular.

3. ProWritingAid (Gerçek zamanlı düzenleme için en iyisi)

via ProWritingAid

ProWritingAid, temel gramer kontrolünün ötesine geçen bir yazma asistanıdır. AI yeniden ifade aracı, bağlamsal ifadeler eklemenize yardımcı olur, böylece hantal yazılar veya garip ifadelerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Ayrıca, ProWritingAid'in yeniden ifade etme aracı, içeriği genişleterek, ilgili ayrıntıları ekleyerek veya okunabilirliği artırarak yazınızı basitleştirebilir. Yazarken hataları düzeltmek için gerçek zamanlı gramer ve stil geri bildirimi alırsınız. Ayrıca, yazınızın güçlü ve zayıf yönlerini gösteren bir eleştiri raporu özelliği de vardır.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Ücretsiz metin basitleştirici ile 250 kelimeye kadar basitleştirin

Yazma önerilerinin ardındaki mantığı öğrenin, böylece daha iyi yazabilirsiniz

Özel öneriler almak için stil kılavuzlarınızı ve sözlüklerinizi özelleştirin

ProWritingAid'i Docs, Word veya Scrivener gibi favori platformlarınızla entegre edin, günlük iş akışınızı kesintiye uğratmadan

ProWritingAid sınırlamaları

İntihal denetleyicisi için ek ücret ödemeniz gerekir

Bazen yavaş çalışabilir

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 30 $

Premium Pro: Aylık 36 $

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Denediğim birçok düzenleme programından PWA'yı en kolay ve en kapsamlı buldum. Tüm metinlerimi bu programdan geçiriyorum ve hatalarımı ve eksikliklerimi yakalamak için PWA'ya güveniyorum. Hızlı çalışıyor, güvenilir ve yazılarımı düzeltmekle kalmıyor, ipuçlarından da bir şeyler öğreniyorum.

Denediğim birçok düzenleme programından PWA'yı en kolay ve en kapsamlı buldum. Tüm metinlerimi bu programdan geçiriyorum ve hatalarımı ve eksikliklerimi yakalamak için PWA'ya güveniyorum. Hızlı çalışıyor, güvenilir ve yazılarımı düzeltmekle kalmıyor, ipuçlarından da bir şeyler öğreniyorum.

4. Dumb It Down (Jargonları açıklamak için en iyisi)

via Dumb It Down

Basit içerik yazmanın en iyi tekniklerinden biri, önce bir cümlenin veya jargonun orijinal anlamını anlamaktır. Özel terimlerin ardındaki anlamı tam olarak kavradıktan ve bunları kolay anlaşılır bir dille açıkladıktan sonra, okuyucularınız da anlayacaktır.

Dumb It Down'ın AI Explainer özelliği, karmaşık terimleri kolay terimlere ayırmanıza yardımcı olur. Bu özelliğe ifadeler, alıntılar, kavramlar veya deyimleri açıklamasını isteyerek bağlamı daha kolay kavrayabilir ve net bir şekilde yazabilirsiniz.

Dumb It Down'ın en iyi özellikleri

Explainer aracıyla herhangi bir kelimenin açıklamasını alın

Origin aracıyla herhangi bir kelimenin, alıntının veya ifadenin kökenini bulun

Metni yapıştırarak veya bir URL sağlayarak uzun makalelerin AI tarafından oluşturulan özetlerini hızlı bir şekilde alın

PDF Sohbet özelliği ile karmaşık veya teknik belgeleri kolayca inceleyin

Dumb It Down sınırlamaları

Ücretsiz planlar ayda sadece 20 kredi sunar

Ücretsiz planla tek seferde 200 kelimeye kadar basitleştirebilirsiniz

Dumb It Down fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 2,99 $

Dumb It Down puanları ve yorumları

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📖 Daha fazla bilgi: AI ve İnsan Tarafından Oluşturulan İçerik: Artıları ve Eksileri

5. MyCleverAI (AI odaklı içerik geliştirme için en iyisi)

via MyCleverAI

MyCleverAI, esas olarak AI web tasarımları oluşturmak için tasarlanmış olsa da, harika yazma ve SEO özelliklerine de sahiptir. Metninizi basitleştirebilir, özetleyebilir ve kısaltabilirsiniz. Ayrıca, gramer ve yazım denetimleri yapmak için AI araçları da içerir.

Yazmadan önce karmaşık bir kavramı anlamak mı istiyorsunuz? MyCleverAI, teknik konuları öğrenmenize yardımcı olacak bir AI öğretmeni ve etkileşimli bir chatbot sunar.

MyCleverAI'nin en iyi özellikleri

AI yazım denetleyicisi ile yazım stilinizde bağlamsal düzeltmeler yapın

Metninizi daha basit ve etkili hale getirmek için herhangi bir kelimenin eşanlamlılarını bulun

AI ile web sitenize özel bir pazarlama planı oluşturun

MyCleverAI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, AI SEO denetim özelliğinin düzgün çalışmadığını bildiriyor

AI anahtar kelime oluşturucu aracı, anahtar kelime zorluğu, arama hacmi vb. gibi ek bilgiler olmadan rastgele anahtar kelimeler oluşturur.

MyCleverAI fiyatlandırması

Ücretsiz

Tam Erişim: Aylık 25 $

MyCleverAI puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: İçeriğinizin okunması kolay olduğundan emin olmak için Flesch Okuma Kolaylığı Puanını kullanın. Çoğu kişinin kolayca anlayabileceği açık ve erişilebilir bir metin için 60-70 puan hedefleyin. Bu aralık genellikle 8. ila 9. sınıf okuma seviyesine karşılık gelir ve yazdıklarınızı geniş bir kitleye daha ulaşılabilir hale getirir.

6. Writecream (Çok dilli içerik için en iyisi)

via Writecream

Writecream, öncelikle ücretsiz bir metin basitleştiriciye sahip bir AI metin yazma aracıdır. İçeriği yapıştırmanız yeterlidir, Writecream metni basitleştirir ve kolay sunum için konuşmaya dönüştürür. Ayrıca, metin basitleştirme için istediğiniz tonu (ör. profesyonel veya gündelik) ve stili (ör. bilgilendirici) seçmenize de olanak tanır.

Writecream ile blog makaleleri, sosyal medya gönderileri, e-postalar, reklam metinleri ve hatta podcast'ler dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca Writecream, basit bir dille profesyonel makaleler ve dergi makaleleri yazmanıza da yardımcı olur.

Writecream'in en iyi özellikleri

75'ten fazla dilde içeriği basitleştirin

ChatGPT'ye benzer bir yazma asistanı olan "Genie"ye sorular sorun

Sonuç oluşturucu ile saniyeler içinde blog sonuçları oluşturun

4 adımlı makale oluşturucu ile hızlıca makaleler oluşturun

Writecream sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 1 kredi kullanma hakkı sunar

Writecream fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 9 $

Writecream puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Kullanıcılar Writecream hakkında ne diyor?

Writecream, hem gramer açısından doğru hem de içerik açısından alakalı metinleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturabilir. Ayrıca, farklı yazım stilleri ve konulara uyum sağlayabilir, bu da onu yazarlar, gazeteciler ve pazarlamacılar için değerli bir araç haline getirir. Sadece 300 karaktere kadar yazabilmeniz çok üzücü.

Writecream, hem gramer açısından doğru hem de içerik açısından alakalı metinleri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturabilir. Ayrıca, farklı yazım stillerine ve konulara uyum sağlayabilir, bu da onu yazarlar, gazeteciler ve pazarlamacılar için değerli bir araç haline getirir. Sadece 300 karaktere kadar yazabilmeniz çok üzücü.

7. Semantic Pen AI (Makale yazımı için en iyisi)

via Semantic Pen AI

Semantic Pen AI, istenen seviyeye göre çıktıyı özelleştirme özelliği sunan en iyi AI metin basitleştiricilerinden biri olarak öne çıkıyor. AI cümle yazarı ile içeriğinizin tonunu ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, herhangi bir YouTube videosunu makaleye dönüştürebilirsiniz. En iyi yanı ise, tek bir tıklama ile makaleleri doğrudan WordPress veya Webflow'da yayınlayabilmenizdir.

Semantic Pen AI'nın en iyi özellikleri

AI içerik oluşturucu ile tek seferde 5 adede kadar makale oluşturun

Güçlü özelleştirme özellikleriyle makalenizi oluşturun

Ön ayarı ve konuyu ekleyerek içeriğinize iç ve dış bağlantılar ekleyin

Semantic Pen AI sınırlamaları

Deyimler veya alaycı ifadeler gibi nüanslı veya karmaşık bağlamları anlamakta zorlanabilir

Semantic Pen AI fiyatlandırması

Essential : Aylık 17 dolar

Başlangıç : Aylık 37 $

Profesyonel: Aylık 47 $

Semantic Pen AI puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

💡Hızlı İpucu: Farklı hedef kitleler için içerik oluştururken, AI araçlarından farklı karmaşıklık düzeylerinde birden fazla sürüm oluşturmasını isteyin. Örneğin, aynı içeriğin üç sürümünü isteyin: biri uzmanlar, biri genel kitle ve biri yeni başlayanlar için. Bu yaklaşım, içeriği belirli bilgi düzeylerine göre uyarlayabilmenizi sağlar.

8. Textbuddy (Daha iyi okunabilirlik için en iyisi)

via TextBuddy

Textbuddy, basit bir AI metin basitleştirici ve yeniden yazma yazılımıdır. Bu araç cümleleri ayırır, metin duygusunu analiz eder ve paragrafları yeniden yazar.

Okunabilirlik puanı verir ve CEFR (Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi) seviyesini değerlendirir. Puanlar şu şekildedir:

AI, A2: Temel kullanıcı/basit dil

B1, B2: Bağımsız kullanıcı/basit dil

C1, C2: yetkin kullanıcı/karmaşık dil

Bu puanlar, metnin okunabilirliğini anlamaya ve daha net cümleler yazmaya yardımcı olur.

Textbuddy'nin en iyi özellikleri

Metin düzenleyici ile uzun cümleler, karmaşık dil, pasif yapı, zarflar, dolgu kelimeleri ve biçimlendirme hataları gibi metindeki olası sorunları belirleyin

Tek bir tıklama ile karmaşık kelimelerin eşanlamlılarını bulun, daha net bir ifade için kelime seçimini kolaylaştırın

Metninizin okunma ve konuşma süresini görünüm

Textbuddy sınırlamaları

Özellikleri test etmek için ücretsiz deneme sürümü yoktur

Textbuddy fiyatlandırması

Premium: Aylık 19 $

Textbuddy puanları ve yorumları

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9. QuestGenius (Metni genişletmek için en iyisi)

via QuestGenius

QuestGenius, kullanıcılara çeşitli yazma görevlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi metin aracı sağlayan AI destekli bir platformdur. Aracın anahtar özelliklerini keşfetmek için 5 ücretsiz kredi ile tek seferde 300 kelimeye kadar basitleştirebilirsiniz. Ayrıca metni farklı tonlarda yeniden ifade etmenize de olanak tanır.

Eşsiz özelliği, quiz oluşturma aracıdır. Bir metin girin, zorluk seviyesini ve quiz türünü seçin, içeriklerinize uygun bir quiz otomatik olarak oluşturulur. Bu, hedef kitlenizin anahtar kavramları ve önemli noktaları kavradığını değerlendirmenize veya içeriğinizi daha da basitleştirmeniz gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olur.

QuestGenius'un en iyi özellikleri

Metninizi genişleterek karmaşık konuları etkili bir şekilde basitleştirin

Metniniz için farklı tonlardan oluşan bir listeden seçim yapın

Teknik içerikler için hızlı AI özetleri oluşturun

QuestGenius sınırlamaları

Gerçek zamanlı düzenleme ve gramer kontrolü özellikleri yoktur

QuestGenius fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 200 kredi için aylık 12 dolar

QuestGenius puanları ve yorumları

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10. HyperWrite (Yazma geri bildirimi almak için en iyisi)

via HyperWrite

HyperWrite'ın "Explain Like I'm 5" adlı yenilikçi aracı, teknik konuları basitleştirmek için GPT-4 dahil olmak üzere gelişmiş AI modellerini kullanır. Farklı yaş gruplarından ve okuma seviyelerinden insanların içeriğinizi kolayca anlayabilmesi için ilişkilendirilebilir benzetmeler ve örnekler kullanır.

HyperWrite'ı deneyerek bilimsel bir teoriyi basitleştirebilir veya karmaşık yasal ve finansal hükümleri herkesin anlayabileceği bir dille açıklayabilirsiniz. Magic Editor özelliği de metninizi netlik, akış ve okunabilirlik açısından iyileştirmenize yardımcı olur.

HyperWrite'ın en iyi özellikleri

Metninizi basitleştirmek için gerçek zamanlı düzenleme önerileri alın

Farklı belgelerde tutarlı bir üslup sağlamak için stil kılavuzları uygulayın

AI özetleyici ile herhangi bir metinden anahtar noktaları veya bilgileri öğrenin

HyperWrite sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil

İçerik oluşturma hızı diğer AI araçlarına kıyasla yavaştır

HyperWrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 19,99 $

Ultra: Aylık 44,99 $

HyperWrite puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? ABD hükümeti, yazmayı basitleştirmek ve net bir şekilde iletişim kurmak için araçlar ve kaynaklar içeren sade dil eğitim kursları sunmaktadır.

Metinleri Basitleştirmek için ClickUp'ı Kullanın

Metninizi basitleştirmek, onu jargonlardan arındırmaktan daha fazlasıdır. Daha iyi anlaşılması için içeriği yapılandırmanız, görsel öğeler eklemeniz ve hedef kitlenizin anlayabileceği ilgili terimler veya benzetmeler kullanmanız gerekir.

Ancak tüm bunlar çok fazla manuel zaman ve çaba gerektirir. AI metin basitleştiriciler, teknik metinleri otomatik olarak anlaşılır içeriğe ayırarak hayatınızı kolaylaştırır. Bazı araçlar, anlaşılırlık için gerçek zamanlı öneriler bile sunar. Bu listedeki tüm araçlar yazınızı daha ilgi çekici hale getirirken, ClickUp en üstün çözüm olarak öne çıkıyor.

ClickUp Brain, içeriğinizi saniyeler içinde daha net hale getirir. Ayrıca, basitleştirilmiş metinden görevler oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz! ClickUp'ı kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın, yazma geri bildirimi sağlayın ve projelerinizi sorunsuz bir şekilde yönetin — hepsi tek bir platformda.

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