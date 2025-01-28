2025 için 5 Harika MindMeister Alternatifi ve Rakibi (Artıları, Eksileri, Fiyatlandırma)

Anlıyoruz.

Kafanızda akış halinde tonlarca parlak fikir olabilir ve MindMeister bunları görselleştirmek ve somutlaştırmak için harika bir yerdir.

Ama MindMeister'ın iyi olduğu tek şey bu kadar.

Zihin haritalamadan biraz daha fazlasını yapabilecek bir haritalama yazılımı arıyorsanız, MindMeister alternatifi kesinlikle ihtiyacınız olan şeydir.

Ancak yüzlerce zihin haritalama yazılımı varken, hangisinin sizin fikirleriniz kadar parlak olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Bu makalede, MindMeister'e alternatif bir araca neden ihtiyacınız olduğunu ele alacak ve beş harika MindMeister alternatifini, bunların anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları ve müşteri değerlendirmeleriyle birlikte inceleyeceğiz.

Hadi bu alternatifleri haritalayalım!

MindMeister nedir?

MindMeister aracılığıyla

MindMeister web tabanlı bir zihin haritalama yazılımıdır.

Beyin fırtınası, proje planlama ve diğer yaratıcı görevler için kullanabilirsiniz.

Bir zihin haritası oluşturduktan sonra, bunu başkalarıyla paylaşabilir ve hatta tüm dünyanın görmesi için çevrimiçi olarak yayınlayabilirsiniz. 📸

Bu zihin haritası yazılımıyla yapabileceğiniz diğer bazı şeyler şunlardır:

İşbirliğine dayalı zihin haritalama

Harita temalarını özelleştirin

Sunum modunu kullanarak sunumlar yapın

Haritalarınızı yazdırın

mindMeister Alternatifine İhtiyacınız Olan 3 Neden

Yukarıdaki özellikler harika görünse de, MindMeister'ın bazı sınırlamaları vardır:

1. Görev yönetimi özelliklerinin eksikliği

MindMeister, basit not alma ve fikir üretme için yeterli bir araçtır. Ancak, haritalama uygulaması görev yönetimi açısından oldukça sınırlıdır.

Elbette, takımınız MindMeister'ı bir proje fikri geliştirmek ve tartışmak için kullanabilir, ancak bu fikir üzerinde harekete geçmeniz gerektiğinde ne olur?

MindMeister, bu planı gerçekleştirmenize yardımcı olacak hiçbir proje izleme özelliğine sahip değildir.

Sigh 😔

Keşke hem zihin haritalama hem de proje yönetimi özelliklerine sahip bir görev yönetimi aracı olsaydı …

2. Sınırlı ücretsiz plan

MindMeister'ın ücretsiz planı, kullanıcıların zihin haritalarını dışa aktarmalarına veya zihin haritalarına dosya ve resim ek dosyaları eklemelerine izin vermez.

Üstelik, sadece üç zihin haritasını ücretsiz olarak alabilirsiniz!

Bunun takımınız için nasıl işe yarayacağını hesaplamaya mı çalışıyorsunuz?

Endişelenmeyin. Hesaplamaları sizin için yaptık.

Hesaplamalarımız, MindMeister'ın ücretsiz planının herhangi bir yaratıcı takım için çok sınırlı olduğunu gösteriyor.

3. Sınırlı entegrasyonlar

İşte parmaklarınızla sayabileceğiniz başka bir şey: MindMeister'ın entegrasyonları.

MindMeister yazılımı, Dropbox, Evernote ve Google Dokümanlar dahil olmak üzere dokuz araçla entegre olabilir.

Dolayısıyla, takımınız bu dokuz entegrasyonu zaten kullanmıyorsa, işlerinizi halletmek için tonlarca farklı uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalacaksınız.

En İyi 5 MindMeister Alternatifi

MindMeister'ın yeterli olmadığı açıktır.

Ama endişelenmeyin.

İşte bugün mevcut en iyi beş MindMeister alternatifi:

1. ClickUp

ClickUp, dünyanın önde gelen proje yönetimi ve zihin haritalama yazılımıdır.

Gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden en iyi fikirlerinizi ortaya çıkarmaya kadar, ClickUp, MindMeister'ın en iyi alternatifidir.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp'ın sizin ve takımınızın yaratıcılığının akışını sağlamak için kullanabileceğiniz yöntemlerden bazıları şunlardır: 💡

1. Zihin Haritaları

Zihin Haritaları, projeleri planlamanıza, fikirleri haritalandırmanıza ve hatta mevcut görevleri düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Zihin Haritaları da iki mükemmel mod ile birlikte gelir:

A. Görev modu

Harita görünümünden ayrılmadan görevleri (ve alt görevleri) hızlı bir şekilde oluşturarak, düzenleyerek ve silerek mevcut projeleriniz için iş akışınızı planlayın.

Görev modu, tüm projelerinizin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmek için harika bir yoldur.

Görev modunda yapabilecekleriniz şunlardır:

Klasör, Liste veya Görevleri tanımlamak için farklı renkli bağlayıcılar kullanın. Görev ve Alt Görev düzeyine ulaştığınızda, renk o görevin durumunu gösterir

Yalnızca gerekli dalları görmek için Filtreler uygulayın

Bir görevi bir listeden diğerine taşımak için dalın elmasını tutun 💎

Görev modunun sezgisel sürükle ve bırak işlevselliği, mevcut projelerinizin iş akışını sadece birkaç tıklamayla haritalamanızı sağlar!

B. Boş mod

İlham aldınız mı?

Boş mod ile mevcut görev yapısından bağımsız bir Zihin Haritası oluşturun. 📝

Bağlayıcı renklerinizi tamamen özelleştirebilir ve daha sonra görevlere dönüştürebilirsiniz.

Boş modda yapabilecekleriniz şunlardır:

Tüm düğümleri otomatik olarak düzenlemek için yeniden düzen seçeneğini kullanın

Düğüm araç çubuğunu veya klavyenizi kullanarak düğümleri silebilir veya oluşturabilirsiniz

Bir düğümü ve bağlı dallarını başka bir düğüme sürükleyerek taşıyın

Ama hepsi bu kadar değil.

Boş modu veya Görev modunu seçerseniz seçin, Zihin Haritası görünümü size aşağıdakiler gibi başka harika şeyler de yapma olanağı sunar:

Görevleri yeniden adlandırma

Kolay organizasyon için birden fazla görev seçin

Görevleri alt görevlere dönüştürmek, görevler eklemek ve son teslim tarihleri ile öncelikleri ayarlamak için Çoklu Görev Çubuğu'nu kullanın

Zihin haritanız ne kadar büyük olursa olsun yakınlaştırın ve uzaklaştırın 🔎

Beyin fırtınası oturumunu tek başına yapmak istemiyor musunuz?

Endişelenmeyin!

Halka Açık Paylaşım , Zihin Haritalarınızı takım üyeleri ve müşterilerle gerçek zamanlı işbirliği için paylaşmanıza olanak tanır .

ClickUp'taki her görev, Yorumlar için özel bir alana sahiptir. Bu sayede takımlar, mesajın nereye gönderildiğini veya kaybolup kaybolmayacağını merak etmeden görevlerle ilgili hızlı mesajlar gönderebilir.

Yorumunuzun eyleme geçilmesini gerektiriyorsa, takım üyelerine Yorumlar atayabilirsiniz. Görev tamamlandığında, takım arkadaşınız yorumu çözebilir.

3. Not Defteri

Not Defteri , sabahın 4'ünde yatakta uyanıkken aklınıza gelen çılgın fikirleri not almak için mükemmel bir yerdir !

Not Defterinizi başka kimse göremez, bu yüzden istediğiniz her şeyi listeye ekleyebilirsiniz.

Daha sonra bu düşünceleri , hazır olduğunuzda takımınızla paylaşmak istediğiniz eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz .

4. Belgeler

ClickUp ile istediğiniz yerde belge, wiki ve bilgi tabanları oluşturun.

Belgeleriniz sınırsız sayıda sayfaya sahip olabilir ve bunları istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

Hatta belge içinden takım üyelerinden bahsedebilir ve görevler oluşturabilirsiniz.

Belge İlişkileri'ni kullanarak belgeleri birbirleriyle veya görevlerle ilişkilendirin.

Böylece, belgelerinizi her seferinde çoğaltmak zorunda kalmadan birden fazla yerden erişebilirsiniz!

5. Gantt Grafikleri ve Zaman Çizelgesi görünümü

Zihin haritaları, parlak planlar geliştirmenize yardımcı olur.

Ancak, bir program olmadan mükemmel bir plan ne işe yarar?

Biliyorsunuz!

Bu nedenle Gantt görünümü, zamanınızı planlamanıza, iş yükünüzü yönetmenize ve hangi görevlerin birbirine bağlı olduğunu görmenize olanak tanır.

Nasıl?

Ayarlamak istediğiniz görevler arasında çizgiler çizerek Görev Bağımlılıklarını görselleştirebilirsiniz.

Ayrıca, ilerleme çubuğunun üzerine gelerek bir Klasör veya Listeyi tamamlamaya ne kadar yaklaştığınızı görebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi görünümü, bir satırda birden fazla görev olabilmesi dışında Gantt'a benzer.

Zaman Çizelgesi görünümü, proje görevlerinizi doğrusal olarak görüntüler, böylece proje yol haritanızı kolaylıkla görselleştirebilirsiniz.

Ayrıca, daha ayrıntılı planlama için Zaman Çizelgelerini gruplandırabilir ve bunları herkesle paylaşabilirsiniz!

*gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri arasındaki farklar konusunda hala kafanız mı karışık? Gantt Grafiği ve Zaman Çizelgeleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

ClickUp artıları

ClickUp eksileri

Gösterge panellerini dışa aktaramaz

Bu küçük dezavantajları nasıl giderdiğimizi görmek ve en iyi ClickUp alternatiflerinin listesini almak için ClickUp'ın yol haritasını buradan inceleyin.

Ayrıca, bu MindMeister ücretsiz alternatifinin sizin için hazırladığı tüm heyecan verici özellikleri de öğrenin!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, sınırsız kullanıcı için güçlü bir ücretsiz plana sahiptir. Ücretli sürümler aylık sadece 7 $ / kullanıcıdan başlar.

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Microsoft Visio

Microsoft Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, organizasyon şemaları, zihin haritaları ve hatta kat planları oluşturmanıza olanak tanıyan bir diyagram oluşturma aracıdır.

Ancak Microsoft Visio'nun en ucuz ücretli planı çok sınırlıdır.

Ek açıklamalar, hazır şablonlar ve hatta anlık güncellemeler bile yok!

Varlığından bile haberdar olmadığınız, bir ay önce yapılmış proje güncellemelerine rastladığınızda nasıl tepki vereceksiniz?

Microsoft Visio'nun anahtar özellikleri

Uygulamayı veri kaynaklarınıza bağlayarak iş performansınız hakkında genel bir bakış elde edin

Excel çalışma sayfalarını grafiklere dönüştürün

Hazır beyin fırtınası şablonları

Özelleştirilebilir şekiller, renkler ve bağlayıcılar

Microsoft Visio artıları

Microsoft Teams kullanarak bir diyagram üzerinde işbirliği yapın

IPhone ve iPad dahil olmak üzere herhangi bir tarayıcıdan veya cihazdan süreç haritanızı paylaşın, düzenleyin ve görüntüleyin

Sembol, şablon ve şekil kütüphanesine erişin ⬛🔺🟠

Takım üyeleri, Visio lisansı olmadan Teams'de güçlü Visio diyagramlarını görüntüleyebilir, yorumlayabilir ve paylaşabilir

Microsoft Visio eksileri

Mac iOS ve Linux kullanıcıları için masaüstü sürümü yoktur

En ucuz ücretli plan sadece tarayıcıda kullanılabilir. Masaüstünüzde kullanmak için yükseltme yapmanız gerekir

Diğer haritalama yazılımları kadar sezgisel değil

Microsoft Visio fiyatlandırması

Bu zihin haritalama aracı ücretsiz bir plan sunmaz ve ücretli planlar aylık 5 $ / kullanıcıdan başlar.

Microsoft Visio müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.700+ yorum)

3. MindManager

MindManager aracılığıyla

MindManager, karışıklığı azaltmak, takım iletişimi ve verimliliği artırmak için organizasyonunuz hakkında 360 derecelik bir bakış açısı sunan bir haritalama aracıdır.

Ancak bu zihin haritası aracıyla, ortak düzenleme, yayınlama, paylaşım ve Microsoft Teams entegrasyonu gibi özellikleri istiyorsanız, bazı pahalı eklentiler için ödeme yapmanız gerekecektir.

Görünüşe göre milyon dolarlık bir fikir bulmak için yüzlerce dolar harcamanız gerekecek!

MindManager'ın anahtar özellikleri

Yerleşik iş ve eğitim amaçlı zihin haritalama şablonları

Sürükle ve bırak fonksiyonu

MindManager Snap ile görüntüleri, bağlantıları ve notları yakalayın

Diyagramlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

MindManager'ın artıları

Mobil uygulamayı kullanarak zihin haritalarınızı yanınızda taşıyın

Organizasyon şeması , akış şeması, zihin haritası veya kavram haritası oluşturun

Gantt grafiklerine, bütçeleme özelliklerine ve zaman çizelgelerine erişin

Bu işbirliği aracı, Mac iOS ve Windows kullanıcıları için mevcuttur

MindManager'ın dezavantajları

Zor öğrenme eğrisi

Aralarından seçim yapabileceğiniz sınırlı sayıda resim ve simge

Ücretsiz plan mevcut değil

MindManager fiyatlandırması

Bu haritalama yazılımının fiyat planları, tek seferlik ödeme/kullanıcı başına 327,00 $'dan başlar. Entegrasyonların maliyeti yıllık 99-118 $ arasındadır.

MindManager müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

4. XMind

XMind aracılığıyla

XMind, fikirlerinizi ağaçlarda büyütmenizi teşvik eden bir zihin haritalama aracıdır. 🌲

Bu zihin haritalama yazılımının dezavantajlarından biri, en az altı ay için kaydolmanız gerekmesidir.

Endişelenmeyin, ClickUp sizi kollarını açarak bekliyor. 🌹

XMind'ın anahtar özellikleri

Outliner modu , zihin haritanızı liste tabanlı bir belgeye dönüştürür

Matematik ve kimya denklemleri eklemenizi sağlayan denklem özelliği

Kabarcık haritalama ve soru fırtınası gibi zihin haritası şablonları

Temaları seçin ve şekilleri, çizgileri ve renkleri özelleştirin

XMind artıları

Tek bir zihin haritasına konsantre olmanıza yardımcı olan Zen modu

Balık kılçığı grafiği, matris, zaman çizelgesi ve organizasyon şeması gibi farklı yapılar arasından seçim yapın

Zihin haritalarınızı PNG, PDF veya markdown dosyaları olarak dışa aktarın

MindManager, MindNode ve FreeMind gibi diğer zihin haritalama araçlarından içe aktarın

XMind eksileri

Ücretsiz plan mevcut değil

Proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Zihin haritalarından görevler oluşturamazsınız

XMind fiyatlandırması

Bu haritalama aracının fiyat planları altı ay için 39,99 $'dan başlar (beş sistemle sınırlıdır).

XMind müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

Xmind alternatiflerine göz atın!

5. Google Çizimler

Google Çizimler, meme, eskiz veya GIF gibi kişisel sanat eserleri oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir MindMeister alternatifi aracıdır.

Google Çizim'in anahtar özellikleri

Zaman çizelgesi, döngü ve hiyerarşi gibi farklı diyagramlar için şablonlar

Oklar, çizgiler, metin kutuları, çeşitli şekiller ve ücretsiz resim kütüphanesi

Takım arkadaşlarınızla çizimlere gerçek zamanlı olarak yorum yapın ve düzenleyin

Akış şemaları , diyagramlar, kavram haritaları ve hatta memler oluşturun

Google Çizim artıları

Sınırsız zihin haritaları oluşturun

Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar ile çalışır ve daha fazlası

Çevrimiçi zihin haritanızı şablon olarak paylaşın, böylece diğer kişiler de kullanabilir

Zihin haritanız otomatik olarak kaydedilir ve Google Drive'da saklanır

Google Çizim eksileri

Mobil uygulama yok

Bu haritalama aracı web tabanlıdır, bu nedenle çevrimdışı kullanamazsınız

Diğer zihin haritalama yazılımları kadar sezgisel değil

Google Çizim fiyatlandırması

Bu zihin haritalama yazılımını kullanmak için bir Google Hesabı gerekir

Google Çizim müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

Zihin Haritanızın Son Dalı

MindMeister, fikirleri yakalamanızı ve geliştirmenizi sağlar, ancak bu, iyi bir yaratıcı proje yönetimi aracı olduğu anlamına mı gelir?

Ne yazık ki, MindMeister takımlara hem zihin haritalama hem de proje yönetimi özelliklerini sunmamaktadır.

Neyse ki, MindMeister'in yerini kolayca alabilecek birkaç zihin haritalama yazılımı var.

MindMeister'e bazı iyi alternatifler göstermiş olsak da, ClickUp haritada tek durak noktası olmalıdır.

ClickUp sadece güzel zihin haritalarına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda İşbirliği Algılama, Görev Öncelikleri ve Yinelenen Görevler gibi birçok takım işbirliği ve görev yönetimi özelliğine de sahiptir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve işe yarayan bir zihin haritalama aracını deneyimleyin!