2025'in Mac için En İyi 10 Zihin Haritalama Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Anlıyoruz: Geniş dijital evren bazen bir labirent gibi hissettirebilir. Ancak stratejilerinizi belirlerken veya bir sonraki büyük projenizi planlarken, uyumsuz araçlar veya hantal arayüzlerle uğraşmak zorunda kalmamalısınız.
Yaratıcı dehanızın bir uzantısı gibi hissettiren bir verimlilik aracı hayal edin. Mac kullanıcılarının sevdiği sezgisel tasarımı ve kullanıcı dostu özelliğini yansıtan bir araç. Peki, size Mac için bir değil, 10 zihin haritalama yazılımı bulduğumuzu söylesek ne dersiniz? İster roman taslağı hazırlamak isteyen tek başına çalışan bir düşünür, ister karmaşık projeleri koordine eden dinamik bir takımın üyesi olun, sizin için bir şeyimiz var.
Ve en iyisi ne? Her bütçeye uygun ücretsiz zihin haritalama yazılımları ve ücretli seçenekler sunuyoruz. Öyleyse, birlikte bu konuya girelim ve 2025'in en iyi zihin haritalama yazılımlarını inceleyelim.
Mac için Zihin Haritalama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Bu sadece parlak özelliklerle ilgili değildir. En iyi zihin haritalama yazılımını gerçekten neyin oluşturduğunu inceleyelim.
- Sezgisel arayüz: Yazılımınız sezgisel olmalı ve zihin haritasına başlamak zor olmamalıdır
- Mac uyumluluğu: Uyumluluktan daha fazlasını arayın, Mac'in şık estetiği ve zahmetsiz işlevselliğiyle uyumlu en iyi zihin haritalama yazılımını bulun
- İşbirliği özellikleri: Tüm takım üyelerinin gerçek zamanlı katkı, düzenleme ve yorum yapabileceği bir zihin haritalama uygulaması arayın
- Çok yönlülük: Görsel haritalar ve listeler arasında geçiş yaparken veya diğer uygulamalarla entegrasyon sağlarken, ihtiyaçlarınıza göre şekillenmelidir
- Maliyet verimliliği: Seçiminiz, işi ödün vermeden tamamlamak için gerekli tüm özellikleri içeren ve değer sunan bir ürün olmalıdır
2025'in En İyi 10 Zihin Haritalama Uygulaması
Tamam, temel bilgileri verdik. En iyi zihin haritalama yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz ve sınırsız zihin haritaları oluşturmaya hazırsınız.
Yalnız düşünenlerden hareketli takımlara, yaratıcı öncülerden stratejik beyinlere, Mac'iniz için özel olarak hazırlanmış en iyi zihin haritalama araçlarının seçilmiş listesi burada. Keşfe başlayın!
1. ClickUp
ClickUp, işi tek bir merkezden kolaylaştırmak için tasarlanmış web, mobil ve masaüstü uygulamalarına sahip bir verimlilik platformudur.
Bir proje yönetimi gücü olmanın ötesinde, ClickUp Zihin Haritaları düşünürler, planlamacılar ve yenilikçiler için bir sığınaktır. Basit sürükle ve bırak işlevselliği ile zihin haritası oluşturmak, boş bir tuval üzerine resim yapmak gibidir. Görevleri, alt görevleri ve bağımlılıkları sorunsuz bir şekilde oluşturabilir, merkezi bir fikri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilirsiniz.
Ancak Mac kullanıcıları için en büyük avantaj, ClickUp'ın kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunma taahhüdüdür!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası sürecini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan Zihin Haritası şablonlarıyla zihin haritaları oluşturun (başlamak için ClickUp Boş Zihin Haritası Beyaz Tahtasına göz atın)
- Uygulama içi Sohbet görünümünü kullanarak takımınızla iletişim kurun ve görevler içinde tartışmalar yapın
- Otomasyon ile özelleştirilebilir görevler ve alt görevler
- ClickUp Brain ile yorumları özetleyin, içerik taslakları oluşturun ve eylem öğeleri oluşturun
- Doğrudan göreve dönüştürülebilen paylaşılabilir ekran kayıtları
- Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir
- Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Visio
Microsoft 365'in diyagram ve vektör grafikleri alanındaki güçlü aracı Visio'nun dünyasına adım atın. Özellikle BT ve iş sektörlerindeki profesyoneller için faydalı olan Visio'nun zihin haritalama yazılımı, karmaşık ayrıntılar ve gelişmiş modelleme olanağı sunar.
Ayrıntılı diyagramları zihin haritalarıyla birleştiren bir araç arayan Mac kullanıcıları, Visio'nun kapsamlı özelliklerinin kendileri için mükemmel bir seçim olduğunu görecekler. Hemen başlayın ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün!
Visio'nun en iyi özellikleri
- Çeşitli diyagram oluşturma ihtiyaçları için kategoriler arasında geniş bir sembol aralığı sunar
- Kullanıcı dostu ve çok sayıda sezgisel özellik
- Yardım ve öğrenme için çok sayıda çevrimiçi kaynak mevcuttur
Visio sınırlamaları
- Büyük ölçekli projelerde biçimlendirme zahmetli hale gelir ve projelerin tamamını görüntülemek zorlaşır
- Visio alternatiflerine ve diğer zihin haritası araçlarına kıyasla daha az entegrasyon sunar
Visio fiyatlandırması
- Visio Plan 1: Aylık 5 $/kullanıcı
- Visio Plan 2: Aylık 15 $/kullanıcı
- Tek Seferlik Satın Alma Standart: 309,99 $
- Tek Seferlik Satın Alma Profesyonel: 579,99 $
Visio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (450 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
3. MindManager
Düşüncelerinizi yapılandırmanın bir sanat formuna dönüştüğü çevrimiçi zihin haritalama yazılımı MindManager'a hoş geldiniz. Özellikle stratejistler ve planlamacılar tarafından tercih edilen bu zihin haritalama aracı, karmaşık fikirlere netlik kazandırır.
Bir müşterinin yolculuğunu haritalayan bir danışman ya da karmaşık kavramları parçalara ayıran bir öğrenci olun, MindManager for Mac düşünmek, planlamak ve yaratmak için dinamik bir alan sunar.
MindManager'ın en iyi özellikleri
- Sıfırdan başlama veya 25'ten fazla zihin haritası şablonundan yararlanma esnekliği
- Proje zaman çizelgelerini görselleştirmek için Gantt grafiği özelliği
- MAP 3 eklentisiyle geliştirilmiş işlevsellik, örneğin cebirsel hesaplamalar
- Ortak düzenleme ve gerçek zamanlı işbirliği
- Farklı organizasyon şemaları, akış şemaları ve kavram haritaları ile çok yönlülük
MindManager sınırlamaları
- Diğer zihin haritası yazılımlarının aksine ücretsiz sürümü yoktur
- Gantt grafiği özellikleri mevcut olsa da, bunlar biraz sınırlıdır
- Sınırlı görüntü ve simge seçimi
MindManager fiyatlandırması
- Temel özellikler: 99 $/yıl
- Profesyonel: 169 $/yıl
- Enterprise: Satışla iletişime geçin
MindManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (180+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
4. Miro
İşbirliğine dayalı beyin fırtınasını destekleyen sanal beyaz tahta Miro ile tanışın. Takımlar, özellikle uzaktan çalışanlar, Miro'nun zihin haritalama yazılımının sunduğu sınırsız tuvaline bayılacak.
Tasarımcılar, geliştiriciler ve kolaylaştırıcılar, Miro'nun etkileşimli ve ilgi çekici zihin haritalama özelliklerinin atölye çalışmaları, oturumlar ve sprint planlaması için bir devrim niteliğinde olduğunu görecekler.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Gelişmiş güvenlik özellikleri veri güvenliğini sağlar
- Zenginleştirici, işbirliğine dayalı bir deneyim sunar
- Sonsuz beyaz tahta, kapsamlı beyin fırtınasını kolaylaştırır
- Jira, Asana ve Slack gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon
Miro sınırlamaları
- Diğer Miro alternatiflerinde bulunan belirli araçlar için sınırlı düzenleme seçenekleri
- Kullanıcılar, pano düzenini değiştirmenin bazen zor olduğunu bildiriyor
- Sınırlı sunum modu özellikleri
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Takım planı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (4.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)
5. Creately
Veri görselleştirmenin işbirliği ile buluştuğu Creately'e dalın. Creately, kullanıcı dostu bir zihin haritalama yazılımı arayan tüm sektörlerden profesyoneller için bir nimettir.
Çok sayıda şablon ve tasarım seçeneği ile Mac kullanıcıları, fikirlerin ortaya çıkmasından güzel görselleştirilmiş zihin haritalarına hızla geçebilir. Derinliği ve sadeliği sevenler için bir cennet.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Mükemmel işbirliği araçlarına sahip, kullanıcı dostu zihin haritalama yazılımı
- Değişikliklerin anında görünürlüğü, anında geri bildirim almayı teşvik eder
- Ücretsiz sürümde bile zengin özellikler
- Dosyaları, notları ve diğer verileri görsel öğelere bağlama yeteneği
Creately sınırlamaları
- Bazı özelliklerde kullanıcılar tarafından ara sıra gecikme gözlemlenmiştir
- Metin biçimlendirme sorunlarıyla karşılaşırsınız
- Kullanıcılara göre, zihin haritasında mükemmel düzen hizalaması zor olabilir
Creately fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Aylık 89 $ (sınırsız kullanıcı)
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (825+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)
6. Lucidspark
Beyin fırtınası oturumlarınıza canlılık katan dijital beyaz tahta Lucidspark'ı keşfedin. Startuplar ve yaratıcı takımlar, bu zihin haritalama yazılımındaki kesintisiz fikir akışından özellikle keyif alacaklar.
Mac kullanıcıları, fikirlerini gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde çizebilir, karalayabilir ve haritalandırabilir, bu da onu takım sinerjisi ve spontan yaratıcılık gerektiren oturumlar için vazgeçilmez kılar.
LucidSpark'ın en iyi özellikleri
- Çeşitlendirilmiş düşünme için benzersiz Breakout Panoları
- Zaman sınırlı oturumlar için yerleşik zamanlayıcı
- Odak özelliğini kullanarak dikkatinizi tek bir noktaya yoğunlaştırın
- Daha netlik için fikirleri gruplandırın
LucidSpark sınırlamaları
- Kullanıcılar, bazı şablonların kullanımının zor olabileceğini bildiriyor
- Mobil uygulamada sınırlı özellikler
LucidSpark fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
LucidSpark puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)
7. Ayoa
Verimlilik ve yaratıcılığın buluştuğu Ayoa ile tanışın. Serbest çalışanlar ve yenilikçiler için ideal olan Ayoa, Mac'te zihin haritaları oluşturmak için canlı ve renkli bir yaklaşım sunar.
Düşüncelerinizi planlarken renkli bir ortamdan hoşlanan biriyseniz, Ayoa'nın canlı arayüzü yaratıcı dehanız için keyifli bir tuval olacaktır.
Ayoa'nın en iyi özellikleri
- Takım üyeleri veya iş arkadaşlarınızla ortak fikir üretmek için işbirliğine dayalı beyaz tahtalar
- Gerçek zamanlı işbirliği ve sohbet fonksiyonları
- Kullanıcı tercihlerine göre görevler için birden fazla görünüm
Ayoa sınırlamaları
- Arayüz bazı kullanıcılar için karmaşık görünebilir
- Kullanıcılar, zihin haritalarının yavaş olabileceğini ve ara sıra ani kapanmaların meydana geldiğini bildiriyor
Ayoa fiyatlandırma
- Zihin Haritası: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
- Görev: Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 13 $'dan başlayan fiyatlarla
Ayoa puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
8. Whimsical
Adına yakışan bir araç olan Whimsical'ın cazibesine kapılın. Tasarımcılar ve görsel düşünenler, temiz ve sezgisel arayüzüne özellikle bayılacak.
Wireframe'ler, akış şemaları ve zihin haritalarının bir karışımını isteyen Mac kullanıcıları için Whimsical, keyifli ve verimli bir deneyim vaat ediyor.
En iyi özellikler
- Gelişmiş diyagram görselleri için çok sayıda hazır simge
- Ürün tasarımları için kolay tel kafes oluşturma
- Beyin fırtınası, akış şemaları ve tel kafesler için hepsi bir arada platform
- Özelleştirilebilir şablonlar oluşturma süreçlerini hızlandırır
Kaprisli sınırlamalar
- Bu zihin haritalama yazılımında proje yönetimi fonksiyonları eksiktir
- Özel renkler oluşturamama
Kaprisli fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Düzenleyici başına aylık 12 $
- Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 20 $
Eğlenceli puanlar ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50 yorum)
Bonus: Miro ve Whimsical karşılaştırmamıza göz atın.
9. Cacoo
Diyagram oluşturmanın hem bir sanat hem de bir bilim olduğu Cacoo dünyasına adım atın. Ürün geliştirme ve sistem tasarımı üzerinde çalışan takımlar, Cacoo'nun zihin haritalama özelliklerini özellikle yararlı bulacaktır.
Gerçek zamanlı işbirliği ve bir dizi diyagram oluşturma aracıyla Mac kullanıcıları, karmaşık sistemleri kolaylıkla birlikte oluşturabilir, yineleyebilir ve görselleştirebilir.
Cacoo'nun en iyi özellikleri
- Aynı diyagram içinde çoklu kullanıcı canlı düzenlemeyi destekler
- Takımlar arasında daha iyi işbirliği için entegre video ve sohbet
- Çeşitli ihtiyaçlar için 100'den fazla şablon ve şekil
- Otomatik görsel grafik oluşturma için Dinamik Grafikler özelliği
- Ücretsiz zihin haritası yazılımı fonksiyonları
Cacoo sınırlamaları
- Yerleşik görev yönetimi özellikleri yoktur
- Haritalarınızı paylaşmak için dış kuruluşlarla işbirliği yapmak için ücretli bir plana ihtiyacınız vardır
Cacoo fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Bir kullanıcı için aylık 6 ABD doları
- Takım: 1.000 kullanıcıya kadar aylık 6 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Cacoo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
10. XMind
Son olarak, zihin haritalama dünyasının duayenlerinden XMind'ı keşfedin. Akademisyenler, araştırmacılar ve düşünürler tarafından tercih edilen XMind, derinlemesine analizler ve geniş kapsamlı düşünce süreçlerine yönelik bir dizi araç sunar.
Mac kullanıcıları, fikirleri düzenlemeye yönelik yapılandırılmış yaklaşımını takdir edecek ve bu yazılımı derinlemesine projeler ve çalışmalar için mükemmel bir seçim haline getirecek.
XMind'ın en iyi özellikleri
- Zihin haritaları için çoklu yapılandırma seçenekleri
- Hızlı ve duyarlı kullanıcı arayüzü
- Dikkatinizi dağıtmadan zihin haritaları oluşturmak için Zen modu mevcuttur
- Düğümleri ayırt etmek için çoklu dal renklendirme
XMind sınırlamaları
- Kullanıcılar, büyük zihin haritalarının yükleme gecikmeleri yaşayabileceğini bildiriyor
- Diğer XMind alternatiflerinden farklı olarak ücretsiz sürüm mevcut değildir
- Proje yönetimi araçlarının bulunmaması nedeniyle çevik veya scrum takımları için uygun değildir
XMind fiyatlandırması
- 5,99 $/ay
- 59,99 $/yıl
XMind puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
Xmind alternatiflerini inceleyin!
ClickUp, Mac kullanıcıları için zihin haritalama dünyasında neden öne çıkıyor?
İşbirliğinin çok önemli olduğu bir çağda, ClickUp bireysel ve takım verimliliği için en iyi zihin haritalama yazılımı olarak öne çıkıyor.
Görsel bir düşünür ya da liste meraklısı olun, ClickUp işinizi yönetmek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunar. Fikirlerinizi beyin fırtınası yapmak için bir zihin haritasıyla başlayın, ardından projenizi gerçeğe dönüştürmek için proje listeleri ve belgeler oluşturun!