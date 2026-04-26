10 modelos de modelo operacional empresarial no ClickUp

Os modelos de modelo operacional empresarial documentam como decisões, processos, funções, métricas e governança funcionam em grandes organizações. A maioria das empresas ainda opera com modelos operacionais que ninguém jamais colocou no papel. Pergunte “quem aprova os contratos com fornecedores?” ou “quem é responsável por essa decisão?”, e a resposta geralmente está na cabeça de alguém, não em um sistema.

Essa é uma forma frágil de operar, especialmente quando 66% dos líderes redesenharam seus modelos operacionais nos últimos dois anos.

Os modelos de modelo operacional empresarial tornam esse trabalho visível.

Eles transformam o invisível “como trabalhamos” em algo documentado e utilizável. Como resultado, os novos contratados deixam de ter que decifrar o conhecimento tribal. As mudanças estratégicas não se perdem entre a liderança e as equipes que realizam o trabalho.

Este guia apresenta 10 modelos gratuitos de modelos operacionais corporativos do ClickUp, quando usar cada um deles e como eles ajudam as equipes a documentar governança, processos, metas, rotinas e execução.

Você sabia? 63% das empresas atingiram a maioria de seus objetivos de transformação do modelo operacional — mas apenas 24% são altamente bem-sucedidas. A lacuna geralmente decorre da documentação que está desconectada do trabalho diário, da responsabilidade e da tomada de decisões.

Visão geral dos modelos de modelo operacional empresarial

O que é um modelo de modelo operacional empresarial?

Um modelo de modelo operacional empresarial documenta como uma grande organização toma decisões, atribui responsabilidades, gerencia processos, acompanha o desempenho e conecta a estratégia à execução.

Os melhores modelos de modelo operacional empresarial abrangem cinco áreas principais: governança, processos, pessoas, tecnologia e métricas. No ClickUp, esses modelos se transformam em fluxos de trabalho dinâmicos, pois as equipes podem conectar a documentação a tarefas, responsáveis, painéis, aprovações e automações.

Qual modelo de modelo operacional empresarial você deve usar primeiro?

Comece com o modelo que melhor atenda à sua maior lacuna operacional. Use um modelo de governança se as decisões forem lentas. Use um modelo de processo se o trabalho for realizado de maneira diferente entre as equipes. Use um modelo de OKR se a estratégia não estiver se traduzindo em execução.

Se a sua organização precisa... Comece com este modelo Veja todo o trabalho estratégico em andamento Modelo de Livro de Trabalho Transforme a estratégia em execução mensal Modelo de plano operacional Alinhe as equipes em torno de metas mensuráveis Modelo de OKRs e metas da empresa Esclareça a missão, a visão e os valores Modelo de Visão para Valores Implemente iniciativas complexas Modelo de plano de implementação Documente fluxos de trabalho repetíveis Modelo de documento de processos da empresa Padronize as etapas de execução Modelo de Procedimentos Operacionais Padrão Melhore o ritmo operacional diário Modelo de Método de Operação Diária Visualize transferências e gargalos Modelo de quadro branco para mapa de processos Defina aprovações e direitos de decisão Modelo de plano de governança

Os 10 melhores modelos de modelo operacional empresarial

Cada modelo abaixo aborda uma camada diferente do modelo operacional empresarial, desde o alinhamento estratégico de alto nível até a execução operacional diária. Todos os modelos estão disponíveis no ClickUp e podem ser personalizados para se adequarem à sua estrutura organizacional específica.

1. Modelo de Livro de Trabalho da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe todas as iniciativas ativas em um só lugar com o modelo “Book of Work” da ClickUp

O modelo “The Book of Work” da ClickUp captura o portfólio completo de iniciativas e projetos em toda a sua empresa. Ele responde à pergunta fundamental: no que todos estão realmente trabalhando?

Quando dezenas de iniciativas são executadas em diferentes departamentos, os líderes podem perder a visibilidade sobre responsabilidades, dependências, recursos e alinhamento estratégico. Os líderes acabam tomando decisões sem ter uma visão completa da situação — um sinal clássico de alinhamento estratégico deficiente que contribui para que apenas 48% das iniciativas atinjam suas metas de negócios.

Em vez de ficar atrás de atualizações em várias ferramentas e equipes, você pode usar os painéis do ClickUp para reunir dados em tempo real de todas as iniciativas em um único lugar. O ClickUp Brain ajuda você a ir um passo além, resumindo a saúde do portfólio e sinalizando trabalhos em risco com base nos padrões de progresso das tarefas.

Este modelo ajuda você a alcançar:

Visibilidade do portfólio: Obtenha uma visão única de todo o trabalho ativo em todas as unidades de negócios

Alocação de recursos: Veja onde as equipes estão sobrecarregadas ou subutilizadas

Alinhamento estratégico: Relacione cada iniciativa aos objetivos da empresa

Acompanhamento de dependências: Identifique onde os projetos se cruzam ou competem por recursos

Ideal para: PMOs, equipes de estratégia e líderes de operações que gerenciam vários projetos e desejam uma visão centralizada para acompanhar o progresso, alinhar o trabalho com as metas e manter a coordenação entre as iniciativas.

Dica profissional: Trate seu Livro de Trabalho como um documento dinâmico, não como um instantâneo trimestral. Revise-o em todas as reuniões de liderança — se uma iniciativa não estiver no Livro de Trabalho, ela não deve receber recursos.

2. Modelo de plano operacional da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Transforme estratégia em execução com o modelo de plano operacional da ClickUp

O modelo de plano operacional “ ” da ClickUp traduz sua estratégia anual em planos de execução de projetos trimestrais e mensais. Ele conecta a estratégia anual a marcos trimestrais, prioridades mensais e execução semanal.

Com muita frequência, os planos estratégicos ficam restritos a apresentações de slides, enquanto as equipes operam no piloto automático. Isso gera um desvio em que as equipes permanecem ocupadas, mas não necessariamente nas tarefas certas. O modelo permite criar uma conexão dinâmica entre estratégia e execução, vinculando itens do plano operacional diretamente às Tarefas e Projetos do ClickUp. Quando uma equipe conclui o trabalho, o plano operacional é atualizado automaticamente, para que você não precise mais depender de relatórios de status manuais.

Este modelo ajuda você a:

Cascata de estratégia: Divida os objetivos anuais em marcos trimestrais e entregas mensais

Clareza de responsabilidades: Designe responsáveis por cada prioridade operacional

Acompanhamento do progresso : Monitore a execução em relação ao seu plano com KPIs claros Monitore a execução em relação ao seu plano com KPIs claros

Gatilhos de ajuste: Defina quando e como corrigir o rumo quando as coisas saem dos trilhos

Ideal para: Gerentes e líderes de equipe responsáveis pela execução de planos operacionais, acompanhamento de tarefas, cronogramas e progresso entre as equipes.

Leia também: 10 modelos gratuitos de planos operacionais no Excel e no Word

3. Modelo de OKRs e metas da empresa da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Alinhe as metas da empresa com o trabalho diário usando o modelo de OKRs e metas da empresa da ClickUp

Em muitas organizações, as metas são definidas no início do ano, mas rapidamente perdem visibilidade já no segundo trimestre. Como resultado, as equipes acabam trabalhando em paralelo, sem uma visão compartilhada, e as prioridades começam a se desviar.

É aí que o modelo de OKRs e metas da empresa do ClickUp ajuda. Ele traz estrutura à forma como os OKRs são definidos e acompanhados, conectando os objetivos de toda a empresa às equipes de trabalho e ao que os indivíduos estão realmente fazendo.

Ele mapeia seus OKRs diretamente na hierarquia do ClickUp de Espaço de Trabalho, Espaços, Pastas e Listas, para que tudo permaneça conectado. As equipes podem vincular tarefas diárias a resultados-chave, facilitando a visualização de como o trabalho cotidiano contribui para os objetivos maiores da empresa.

Este modelo oferece:

Alinhamento hierárquico: as metas da empresa são transmitidas aos níveis de departamento e equipe

Definição de resultados-chave: Estabeleça resultados mensuráveis que indiquem claramente o progresso

Frequência das revisões: Estabeleça ritmos regulares de revisão para manter o foco

Visibilidade multifuncional: Veja como diferentes equipes contribuem para objetivos comuns

Ideal para: equipes de liderança, PMOs e chefes de departamento que alinham os OKRs da empresa com a execução em nível de equipe, com visibilidade clara do progresso em todas as unidades de negócios.

Curiosidade: Apenas cerca de metade dos funcionários concorda plenamente que sabe o que se espera deles no trabalho, de acordo com uma pesquisa da Gallup.

4. Modelo “Da Visão aos Valores” da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Defina sua missão, visão e princípios orientadores com o modelo “Da Visão aos Valores” da ClickUp

O modelo “Da Visão aos Valores” da ClickUp documenta os elementos fundamentais que orientam a tomada de decisões da sua empresa: missão, visão, valores e princípios estratégicos. É o “porquê” por trás do “como” do seu modelo operacional. Quando esses elementos fundamentais ficam ocultos em apresentações de integração, a tomada de decisões torna-se inconsistente.

Salve seu modelo “Da Visão aos Valores” no ClickUp Docs e vincule-o em todo o seu espaço de trabalho para que esteja sempre à mão. À medida que novas iniciativas tomam forma, as equipes podem consultar esses documentos para manter as decisões e propostas alinhadas com seus valores fundamentais.

Este modelo ajuda você a articular:

Articulação da missão: Uma declaração clara do propósito da sua organização

Definição da visão: Para onde sua organização está indo no longo prazo

Documentação de valores: Os princípios comportamentais ou Os princípios comportamentais ou valores fundamentais que orientam todas as decisões

Princípios estratégicos: Estruturas de tomada de decisão para situações ambíguas

Ideal para: Fundadores e equipes de liderança que estão definindo a visão, a missão e os valores da empresa e buscam um ponto de referência comum para que as equipes alinhem decisões e iniciativas.

5. Modelo de plano de implementação para equipes simples, complexas e corporativas da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Gerencie implementações em qualquer nível de complexidade com o modelo de Plano de Implementação para Equipes Simples, Complexas e Corporativas da ClickUp

O modelo de Plano de Implementação para Equipes Simples, Complexas e Corporativas fornece estruturas de implementação de projetos em camadas, com base na complexidade organizacional. Ele reconhece que a abordagem de implementação de uma startup é fundamentalmente diferente daquela de uma empresa multinacional.

Gerencie a complexidade da implementação usando as múltiplas visualizações do ClickUp — gráficos de Gantt do ClickUp para dependências de cronograma, visualizações de quadro do ClickUp para o avanço por etapas e visualizações de lista do ClickUp para gerenciamento detalhado de tarefas. Acione transições de etapa e notificações às partes interessadas automaticamente com as automações do ClickUp.

Este modelo ajuda você a:

Avaliação da complexidade: Determine qual nível de implementação se adapta à sua situação

Mapeamento das partes interessadas: Identifique todas as partes afetadas pela implementação

Implementação em fases: Estruture a implementação em etapas gerenciáveis

Mitigação de riscos : Antecipe e planeje-se para os desafios comuns de implementação Antecipe e planeje-se para os desafios comuns de implementação

Ideal para: Equipes que estão implementando novas iniciativas ou sistemas, com um plano claro para gerenciar cronogramas, dependências e coordenação entre equipes em qualquer nível de complexidade

6. Modelo de documento de processos da empresa da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Documente como o trabalho é realizado entre as equipes com o modelo de documento de processos da empresa da ClickUp

Você já precisou perguntar a alguém como um processo funciona porque ele não está documentado em lugar nenhum?

É geralmente aí que as coisas começam a dar errado. As equipes dependem da memória; diferentes versões do mesmo processo circulam, e o trabalho se torna inconsistente à medida que a equipe cresce.

O modelo de documento de processos da empresa do ClickUp oferece um único local para documentar como as coisas são realmente feitas. Ele se torna um ponto de referência compartilhado no qual as equipes podem confiar para iniciativas futuras.

Você pode organizar processos usando o ClickUp Docs e páginas aninhadas. Vincule-os diretamente aos fluxos de trabalho que os executam, para que a documentação permaneça conectada ao próprio trabalho.

Este modelo ajuda você a:

Inventário de processos: Catalogue todos os principais processos de negócios por função

Responsabilidade pelo processo: Designe responsáveis claros pela manutenção do processo

Controle de versão: acompanhe as mudanças nos processos ao longo do tempo

Mapeamento de referências cruzadas: Mostre como os processos se conectam e dependem uns dos outros

Ideal para: Equipes de operações e responsáveis por processos que estão criando um sistema centralizado para documentar e manter os processos de negócios entre as equipes.

Dica profissional: Ao documentar processos, escreva pensando no seu funcionário mais novo, não no mais experiente. Se um documento de processo pressupor muito contexto, ele não sobreviverá à rotatividade.

7. Modelo de Procedimentos Operacionais Padrão da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Padronize fluxos de trabalho repetíveis com o modelo de Procedimentos Operacionais Padrão da ClickUp

Já percebeu como o mesmo processo é executado de maneiras diferentes dependendo de quem o está conduzindo?

É aí que as coisas saem do controle. As equipes pulam etapas, interpretam as instruções de maneiras diferentes e entregam resultados inconsistentes.

O modelo de procedimentos operacionais padrão do ClickUp oferece à sua equipe uma maneira clara e repetível de executar processos. Você define cada etapa uma vez, e todos seguem o mesmo caminho.

Transforme cada SOP em um modelo de tarefa do ClickUp com listas de verificação pré-criadas, responsáveis e prazos. Quando alguém executa um processo, cria uma tarefa e segue as etapas. Você também pode usar as automações do ClickUp para exigir que a lista de verificação seja concluída antes de encerrar uma tarefa.

Este modelo ajuda você a criar:

Documentação passo a passo: procedimentos claros e numerados que qualquer pessoa pode seguir

Requisitos da função: Defina quem pode e deve realizar cada procedimento

Pré-requisitos: Esclareça o que deve estar em vigor antes de iniciar uma tarefa

Tratamento de exceções: Explique o que fazer quando os procedimentos padrão não se aplicam

Ideal para: Equipes que lidam com fluxos de trabalho repetitivos, como integração, suporte ou operações, com um sistema passo a passo claro que todos devem seguir da mesma maneira.

8. Modelo de Método de Operação Diária da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Planeje e acompanhe a execução diária com o modelo de Método de Operação Diária da ClickUp

Algumas funções funcionam com base em rotinas. Quando essas rotinas não estão claramente definidas, o desempenho torna-se irregular e difícil de medir.

O modelo de método de operação diária do ClickUp oferece às equipes uma maneira estruturada de planejar e acompanhar as atividades que precisam ser realizadas todos os dias. Ele é especialmente útil para funções como vendas, sucesso do cliente e operações, nas quais a consistência gera resultados.

Você pode configurar tarefas recorrentes para criar o plano diário automaticamente e acompanhar como o tempo é gasto usando o Rastreamento de Tempo de Projeto do ClickUp.

Use painéis para ver com que consistência as equipes concluem suas atividades diárias e onde o desempenho começa a cair.

Este modelo ajuda você a estabelecer:

Atividades com blocos de tempo: Divida seu dia em blocos de trabalho focados por tipo de atividade

Sequenciamento de prioridades: Planeje a ordem das tarefas para manter o ritmo e o foco

Acompanhamento de métricas: Avalie a execução diária em relação a metas de desempenho claras

Reforço de hábitos: Crie rotinas confiáveis que garantam resultados consistentes

Ideal para: Equipes com fluxos de trabalho diários estruturados, como vendas, sucesso do cliente ou operações, que desejam um sistema consistente para planejar, acompanhar e dar continuidade às atividades diárias.

ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo procurando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, anotações ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a necessidade de pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA extraídas de todo o seu espaço de trabalho e de aplicativos de terceiros integrados, para que você obtenha o que precisa — sem complicações.

9. Modelo de quadro branco para mapa de processos da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Visualize fluxos de trabalho e identifique gargalos com o modelo de quadro branco de mapa de processos da ClickUp

Quando você está tentando entender como o trabalho flui entre as equipes, documentos repletos de texto raramente ajudam. Eles não mostram o panorama geral, especialmente onde os processos se sobrepõem ou ficam lentos.

O modelo de quadro branco de mapa de processos do ClickUp oferece uma maneira visual de mapear o fluxo dos processos em sua organização. Ele funciona bem para workshops, revisões de processos e discussões multifuncionais em que as equipes precisam ver como tudo se conecta.

Você pode mapear processos em tempo real usando os Quadros Brancos do ClickUp. Em seguida, transforme ideias em tarefas e vincule-as aos fluxos de trabalho que elas representam.

Este modelo ajuda você a visualizar:

Como os processos se conectam: Mapeie fluxos de trabalho como etapas interligadas entre equipes e sistemas

Onde ocorrem as transferências: Veja exatamente onde a responsabilidade muda durante a execução

Onde as coisas ficam lentas: Identifique gargalos e ineficiências no fluxo

Onde melhorar: Destaque áreas que podem ser simplificadas ou otimizadas

Ideal para: Equipes que mapeiam e aprimoram fluxos de trabalho entre departamentos e precisam de um espaço visual compartilhado para alinhar os processos de trabalho e identificar gargalos.

10. Modelo de plano de governança da ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Defina a responsabilidade pelas decisões e os fluxos de aprovação com o modelo de plano de governança da ClickUp

As decisões ficam lentas quando a responsabilidade não está clara. As pessoas esperam por aprovações, escalam o problema tarde demais ou envolvem as partes interessadas erradas.

O modelo de plano de governança do ClickUp oferece uma maneira de resolver isso no nível do sistema. Ele ajuda você a definir quem toma as decisões, como elas são implementadas e o que acontece quando algo precisa ser escalado.

Em vez de ter que improvisar, as equipes seguem um caminho claro. Funções, responsabilidades e expectativas permanecem visíveis, de modo que as decisões são tomadas mais rapidamente e com menos idas e vindas.

Você pode ir além, incorporando estruturas de governança de projetos diretamente em seus fluxos de trabalho. Use os campos personalizados e as automações do ClickUp para definir limites de aprovação e gatilhos de escalonamento. Quando uma solicitação ultrapassa a autoridade de alguém, o ClickUp a encaminha automaticamente para o aprovador certo, para que nada fique parado no limbo.

Este modelo ajuda você a definir:

Responsabilidade pelas decisões: Quem toma quais decisões e em que nível

Fluxo de aprovação: Como as decisões passam da solicitação à resolução

Caminhos de escalonamento: Quando e onde as decisões são encaminhadas para os níveis superiores

Pontos de verificação da governança: Como as decisões são revisadas ao longo do tempo

Ideal para: Equipes de liderança e PMOs que definem claramente a responsabilidade pelas decisões e os fluxos de aprovação entre projetos/departamentos.

Leia também: Entendendo RACI: Responsável vs. Responsável pela prestação de contas

Crie seu modelo operacional com o ClickUp

O ClickUp reúne a documentação do modelo operacional e a execução diária em um único espaço de trabalho. As equipes podem conectar planos de governança, SOPs, OKRs, mapas de processos, rotinas diárias e trabalho de portfólio às tarefas e painéis que mantêm o trabalho em andamento.

Os modelos de modelo operacional empresarial transformam estratégias abstratas em algo que as equipes podem utilizar. Os melhores modelos definem quem é responsável pelas decisões, como o trabalho flui e como o sucesso é medido.

Quando seu modelo operacional está presente onde o trabalho acontece, ele deixa de ser apenas um documento guardado na prateleira e passa a orientar a execução.

Comece hoje mesmo a usar o ClickUp gratuitamente!

Perguntas frequentes

Quais são os 5 componentes de um modelo de modelo operacional?

Os cinco componentes principais são: processos (como o trabalho é realizado), pessoas (funções e estrutura), tecnologia (ferramentas), governança (direitos de decisão) e métricas (como o desempenho é medido).

Em que difere um modelo de modelo operacional empresarial de um Business Model Canvas?

Um modelo de negócios descreve como você cria valor para os clientes externamente, enquanto um modelo operacional descreve como você opera internamente para entregar esse valor.

Posso usar modelos de modelo operacional para startups de SaaS ou equipes menores?

Sim, os modelos de modelo operacional do ClickUp funcionam igualmente bem para equipes menores. Eles ajudam você a documentar processos desde o início, para que conhecimentos importantes não fiquem apenas na cabeça das pessoas, e oferecem à sua equipe uma estrutura clara para crescer.