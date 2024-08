Como definir metas em cascata para sua equipe em 2024

Não é segredo que a definição de metas está ligada ao sucesso. O INC descobriu que as pessoas são 42% mais propensas a de atingir as metas que escrevem. Além disso, os funcionários com metas claras são 3.6 vezes mais propensos a de se dedicar à sua empresa.

Mas a realidade é que muitas empresas não definem prioridades claras. Um estudo da Harvard Business Review descobriu que 84% da equipe pesquisados em uma empresa de serviços profissionais não tinham clareza sobre as principais prioridades da organização. Além disso, apenas 55% dos gerentes sabiam indicar uma das cinco principais metas da empresa.

Então, por que tantas empresas têm problemas para definir metas? O processo pode ser desafiador, e é mais do que apenas fazer uma declaração geral de metas. Metas eficazes precisam ser mensuráveis e direcionadas aos objetivos da empresa.

É nesse ponto que as metas em cascata podem ajudar. 👀

Aqui, falaremos sobre o que são metas em cascata e identificaremos os benefícios de usá-las em sua empresa. Em seguida, mostraremos como implementar metas em cascata para ajudar todos na equipe a contribuir para os seus objetivos.

O que são Metas em cascata?

As metas em cascata são uma estrutura estruturada de objetivos. Comece com metas organizacionais maiores e divida-as em metas menores para equipes e indivíduos. A ideia é que todos trabalhem para atingir a meta principal da empresa, trabalhando em tarefas e projetos que contribuam para ela.

O processo começa com as partes interessadas criando um objetivo abrangente para a empresa. Em seguida, são definidas metas e tarefas para os gerentes de projeto e líderes de equipe para atingir essa meta principal. O processo continua com um efeito cascata para cada membro da equipe e indivíduo da empresa. ✨

O foco é começar com uma meta principal e trabalhar de trás para frente para criar projetos e tarefas para cada equipe que aproxima a empresa do objetivo. Cada meta em cascata deve ser clara e mensurável. Elas também devem ser adaptadas à capacidade e aos recursos de cada membro da equipe.

Tipos de Metas em cascata

Dentro dessa estrutura de metas mais ampla, há vários tipos de metas em cascata. Cada uma delas oferece uma abordagem ou técnica diferente para atingir o objetivo principal. 🏆

Os tipos de metas em cascata incluem:

Metas SMART: SMART é específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo determinado. Essas metas são projetadas para serem realistas e factíveis

SMART é específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo determinado. Essas metas são projetadas para serem realistas e factíveis Objetivos e resultados-chave (OKRs): Os OKRs pegam um objetivo abrangente e os vinculam a resultados-chave e tarefas que são projetados como etapas para atingir o objetivo principal

Os OKRs pegam um objetivo abrangente e os vinculam a resultados-chave e tarefas que são projetados como etapas para atingir o objetivo principal Metas audaciosas e ambiciosas (BHAG): Uma meta de longo prazo que visa a estimular o entusiasmo, estabelecendo um alto padrão de sucesso que geralmente é ousado, arriscado e elevado

Utilize o modelo de metas SMART do ClickUp Metas SMART Modelo para estruturar e otimizar suas estratégias de definição de metas em um sistema gerenciável

Exemplos de Metas em cascata

Vamos usar uma agência de viagens como exemplo de metas SMART em cascata. O principal objetivo da empresa para o trimestre pode ser a venda de 5.400 pacotes de férias. Cada tarefa e meta de cada equipe deve ser orientada para que isso aconteça. Isso pode significar que a equipe de vendas estabeleça a meta de integrar 1.300 novos clientes. A equipe de marketing pode ter como meta o envio de 40 campanhas de marketing por e-mail.

Na equipe de vendas, o líder de vendas pode definir metas de conversão para cada representante de vendas, como 150 novos clientes por pessoa. No lado do marketing, o gerente pode dividir o trabalho em metas baseadas no aumento das conversões de mídia social ou na criação de um determinado número de campanhas publicitárias.

O painel de Painel de controle OKR personaliza as visualizações para projetos multifuncionais, aumenta a eficiência por meio da automação e padroniza as práticas recomendadas para um sucesso escalável

Agora vamos dar uma olhada em um exemplo de metas em cascata usando OKRs. Digamos que o proprietário de uma concessionária de barcos estabeleça o objetivo principal de se tornar o maior vendedor de barcos da região.

Os principais resultados para esse objetivo podem ser os seguintes

Resultado-chave #1: Gerenciar 55% de todas as vendas regionais de barcos

Gerenciar 55% de todas as vendas regionais de barcos Resultado-chave #2: Aumentar a marca e a visibilidade em 35%

Aumentar a marca e a visibilidade em 35% Resultado-chave #3: Implementar um CRM para lidar com todo o envolvimento do cliente

Como você pode ver, esses resultados-chave afetam diferentes departamentos, incluindo vendas e marketing. A partir daqui, gerentes de equipe podem considerar um desses resultados-chave como o principal objetivo da equipe. Em seguida, eles o dividem em resultados-chave para atingir esse objetivo.

Por exemplo, a equipe de vendas pode ter 55% de todas as vendas regionais de barcos como seu principal objetivo e os principais resultados podem incluir a contratação de três novos representantes de vendas e o aumento do número de vendas de barcos em 40% em relação ao ano anterior. Os principais resultados da equipe de marketing podem incluir a contratação de um consultor para criar um CRM e a execução de 10 campanhas publicitárias ou iniciativas de marketing por e-mail.

Benefícios da definição de Metas em cascata

Os benefícios de uma abordagem de cima para baixo para a definição de metas inclui funcionários mais dedicados, trabalho direcionado e melhor colaboração. Desde o nível executivo até os funcionários de nível básico, todos estão vinculados a uma única meta e têm seu trabalho planejado para atingir os objetivos principais e as metas pessoais dos funcionários.

Aqui estão alguns dos principais benefícios da definição de metas em cascata. 💪

Melhor gerenciamento de desempenho

As metas em cascata facilitam o monitoramento e a avaliação do desempenho em toda a organização. Com metas personalizadas metas de projeto para cada membro da equipe, é fácil avaliar o desempenho de cada funcionário.

Como as metas em cascata normalmente são mensuráveis, você pode usar métricas para ver o quanto uma equipe ou pessoa está próxima de sua meta, onde os projetos ficaram para trás ou destacar algo que funcionou bem.

Aumento do envolvimento dos funcionários

Os funcionários trabalham melhor quando têm metas que contribuem diretamente para o sucesso da organização. Isso significa que eles estarão mais propensos a assumir novos projetos, gerar ideias criativas e se concentrar no trabalho que importa. Eles se sentirão motivados a automatizar o trabalho ocupado e dedicar seu tempo a tarefas mais importantes.

Visualize e gerencie rapidamente Automações ativas e inativas nos Spaces com atualizações e descrições de usuários

Melhoria da estratégia e alinhamento de metas

Muitas empresas sofrem com problemas de desalinhamento, principalmente quando mais de um departamento está envolvido no mesmo projeto. A definição de grandes metas da empresa e a divisão do trabalho de cada departamento para atingir essas metas facilitam o alinhamento e a simplificação gerenciamento de processos de negócios . 📈

Quando você decide expandir a empresa ou um projeto, é fácil isolar os novos funcionários. Pense apenas na meta principal da empresa e no que a nova pessoa pode contribuir para levar a equipe à linha de chegada.

Fluxos de trabalho simplificados e tarefas direcionadas

Com o cascateamento de metas, é mais fácil para os gerentes criarem fluxos de trabalho e atribuírem tarefas nos níveis individual e da empresa. Com uma meta geral em mente, divida as tarefas em etapas gerenciáveis em todos os níveis da organização. ✍️

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

Você também pode criar prioridades e dependências para orientar o trabalho, sejam metas individuais ou de equipe. Destaque as tarefas com o maior impacto e o menor esforço para serem tratadas primeiro. Em seguida, identifique as áreas que exigem outra tarefa antes que o trabalho possa começar. Com as metas em cascata como guia, você pode criar listas de tarefas diárias para gerenciar acompanhamento do projeto rumo ao sucesso.

Essas metas também eliminam a redundância, especialmente em equipes grandes. Além disso, evita a concorrência de objetivos e mantém todos concentrados no trabalho.

Mais transparência e responsabilidade

Com todos trabalhando para atingir as metas da empresa, as metas em cascata acrescentam um componente de responsabilidade. Cada pessoa sabe por qual trabalho é responsável e qual é a contribuição que se espera dela. Isso aumenta a transparência e permite que os funcionários se apropriem dos projetos durante todo o processo de definição de metas.

Como implementar Metas em cascata

A implementação de metas em cascata é contínua e deve ser revisada ao longo do ano. Também é uma boa ideia obter a adesão dos funcionários e permitir que eles opinem sobre suas metas individuais e de equipe. Dessa forma, eles se sentirão mais conectados ao trabalho e terão maior propriedade sobre o projeto. Veja a seguir como implementar metas em cascata em um processo simples de cinco etapas. ✅

1. Revisar a missão da empresa e definir metas de longo prazo

Antes de pensar em estabelecer metas, é importante considerar a missão da empresa, que pode não estar clara para os funcionários de empresas maiores. Sua missão e seus valores devem sempre orientar seu trabalho. É o motor por trás de seu propósito e a razão pela qual você faz negócios.

Ao compreender a missão e os valores de sua empresa, você pode criar metas alcançáveis que façam sua empresa avançar. Garantir que os funcionários entendam a missão também os torna melhores em seus trabalhos e mais sintonizados com as necessidades da empresa. 🧐

Estabelecer metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Depois de conhecer sua missão, use uma ferramenta como Metas do ClickUp para definir metas mensuráveis. Esse software de definição de metas facilita a determinação, a atribuição, o gerenciamento e o monitoramento de metas. Use-o para definir e acompanhar o progresso com metas SMART, KPIs e OKRs.

Comece criando uma meta principal para a empresa e todos os departamentos ou equipes. Em seguida, trabalhe com cada equipe e indivíduo para criar metas alcançáveis que contribuam para as metas principais de toda a empresa. Marque reuniões com cada membro da equipe para que eles contribuam com as metas específicas e com o trabalho que consideram ter o maior impacto.

Organize as metas de negócios em pastas para ver as metas de nível superior ou as metas individuais de cada membro da equipe. O recurso de rastreador de progresso adiciona um gráfico de porcentagem para mostrar quantas tarefas foram concluídas para atingir a meta.

2. Estabelecer metas de curto prazo em uma base trimestral

Metas em cascata eficazes são uma combinação de metas de curto e longo prazo . Depois de ter as principais metas anuais mapeadas para cada indivíduo, divida-as em metas trimestrais. 🛠️

Use uma ferramenta como Modelos de definição de metas do ClickUp para tornar essa tarefa mais rápida e fácil. Com várias opções para escolher, defina metas SMART, OKRs, balanced scorecards ou metas de carreira na metade do tempo.

O modelo de OKR do ClickUp oferece à equipe executiva uma única fonte de verdade para acompanhar o progresso em tempo real

Você pode planejar metas para o ano inteiro divididas em trimestres, mas revise-as com frequência. O ideal é que você se reúna no final do trimestre para analisar o trabalho concluído e definir metas para o próximo trimestre, a fim de permanecer no caminho certo para atingir as metas maiores da empresa.

Diferencie entre metas e objetivos -As metas são os principais alvos, enquanto os objetivos ajudam os funcionários a entender como atingir essa meta. Cada um deles desempenha um papel fundamental na priorização do trabalho certo a cada trimestre.

3. Defina metas individuais e da equipe

Repita esse processo de definição de metas para cada equipe e membro da equipe. Certifique-se de que eles tenham voz ativa no processo de tomada de decisões ao escolher metas e objetivos. Lembre-se de que todos os projetos e tarefas devem se conectar à meta principal da empresa e às metas trimestrais.

Use Prioridades do ClickUp para criar fluxos de trabalho que dividem o trabalho com base na importância. Adicione campos personalizados para trabalhos que tenham o maior impacto e o menor esforço. Use a codificação por cores para identificar facilmente as tarefas que são fáceis de concluir e aquelas que terão o maior efeito.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro Dependências do ClickUp também facilitam a identificação do trabalho que está sendo bloqueado por outra tarefa. Dessa forma, equipes multifuncionais podem ver rapidamente o trabalho que precisam fazer para evitar atrasos no fluxo de trabalho para o restante da empresa.

4. Verificação cruzada de metas trabalhando de bottom up

Depois de definir metas para cada indivíduo, equipe e empresa, verifique se tudo está alinhado ao seu plano estratégico. Trabalhe de baixo para cima, analisando todas as metas pessoais, da equipe e da empresa metas de gerenciamento de projetos para os níveis mais altos da empresa.

Anote as metas que não se alinham com sua estratégia de negócios ou as áreas que precisam ser aprimoradas. Execute o plano de metas com a gerência e as principais partes interessadas para garantir uma revisão adequada.

5. Agende check-ins e revisões de desempenho

Como na maioria dos projetos, você não pode simplesmente implementá-los e esquecê-los. As revisões são fundamentais para manter-se no topo das metas estratégicas e adaptar-se conforme necessário. Use Visualização do calendário do ClickUp para acompanhar o progresso e agendar check-ins regulares. 💼

Gerencie projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia

Os check-ins não são apenas um momento para revisar as metas de desempenho; eles são uma ótima oportunidade para obter feedback e melhorar a retenção de funcionários. Planeje meia hora ou uma hora para revisar as metas individuais e obter insights concretos.

Durante as reuniões, analise as metas gerais da empresa, metas de liderança e progresso pessoal. Decida se você precisa estabelecer novas metas para atingir objetivos mais altos ou ajustar-se às mudanças do mercado. Ajuste as metas e os cronogramas com base no feedback dos funcionários e ofereça apoio quando necessário.

Defina metas e alcance-as mais rapidamente com o ClickUp

Seja definindo suas próprias metas para alcançar seus sonhos ou gerenciar uma equipe trabalhando em prol de uma missão maior da empresa, as metas em cascata podem ajudá-lo a definir prioridades e atingir seus objetivos. Com o guia de cinco etapas acima, você definirá metas alcançáveis e mensuráveis para cada etapa do processo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar equipes mais eficazes e motivadas. Com o recurso Metas, é fácil criar metas para a empresa e para cada funcionário. Além disso, os fluxos de trabalho integrados, o gerenciamento de tarefas e os relatórios mantêm você informado sobre o progresso para que possa atingir suas metas mais rapidamente.