4 tipos de estilos de tomada de decisão e como utilizá-los

Três bilhões de decisões por ano: Isso é quantas decisões gerentes e executivos tomam como parte de seu trabalho diário.

A tomada de decisões é uma parte essencial do trabalho de todo gerente, mas a maioria não faz um bom trabalho. Eles confiam no instinto e na intuição para tomar decisões, sendo que 98% deles não utilizam as práticas recomendadas.

Decisões ruins podem ter consequências graves para a organização, como desempenho financeiro ruim (custo 3% dos lucros anuais !), perda de reputação, rotatividade de funcionários, problemas de conformidade etc. Decisões acertadas podem evitar esses problemas.

Nesta postagem do blog, vamos ver como você pode usar os quatro estilos de tomada de decisão comumente usados para tomar melhores decisões de negócios.

O que são estilos de tomada de decisão?

Os estilos de tomada de decisão são abordagens que você, como gerente, adota para resolver um problema, aprimorar um processo ou resolver uma disputa. Sua abordagem depende do problema em questão, das restrições de tempo, das restrições de recursos e de muitas outras variáveis.

Quando falamos de decisões, não estamos nos referindo apenas às grandes, como a estratégia de marketing para o ano ou a demissão de um funcionário que não está apresentando bom desempenho. Também podem ser coisas aparentemente insignificantes, como a linha de assunto de um e-mail ou o momento certo para uma reunião individual.

A criação de estilos de tomada de decisão ponderados e repetíveis pode mudar o jogo para alguém que toma milhares de decisões diariamente. Entretanto, antes de criar seu processo de tomada de decisão é essencial considerar as abordagens, as preferências, as personalidades e as reações da sua equipe.

Entendendo os estilos de tomada de decisão da sua equipe

As pessoas não deixam as organizações. Elas deixam os gerentes.

Cada decisão que você toma tem um impacto sobre suas equipes e colegas. Portanto, antes de desenvolver seu estilo, é essencial entender o estilo deles.

1. Entenda sua equipe

Converse com os membros da sua equipe para entendê-los como indivíduos. Incentive-os a falar sobre suas prioridades e preferências. Por exemplo, se você estiver tomando decisões sobre sua estratégia de trabalho híbrido, entenda

Em quais fusos horários eles vivem

Em que horário eles gostam de trabalhar

Quando podem receber chamadas

Se eles têm filhos que levam e buscam na escola.

Nenhuma informação é trivial demais. Compreender as motivações, as paixões e a personalidade geral de cada indivíduo ajuda os gerentes a saber como gerenciá-los.

2. Observe sua equipe

Nem todo mundo se articula da mesma forma. Alguns membros da equipe podem não se manifestar. Portanto, observe seus estilos de tomada de decisão durante um período de tempo. Quando você souber como eles tomam decisões, poderá imitar seus estilos para influenciá-los.

Eles apresentam dados concretos nas revisões mensais? Isso mostra que eles se concentram em dados objetivos

Eles o procuram regularmente para pedir sugestões? Eles buscam consenso e validação

Eles mudam seus processos pessoais a cada dois meses? Eles podem ser apressados ou orientados para a ação, ou experimentais por natureza

3. Avalie sua equipe

Há dezenas de maneiras comprovadas de examinar e entender os estilos de tomada de decisão da sua equipe. A Indicador do tipo Myers-Briggs (MBTI) ajuda a identificar as preferências naturais de cada um em quatro aspectos da personalidade.

Perfil de estilo de decisão

The Impact Associates Perfil de estilo de decisão avalia as pessoas em cinco fatores principais: clareza, informações, compromisso, alinhamento e tempo. A veracidade Teste de estilo de decisão explora como você prioriza objetivos diferentes e como eles influenciam suas decisões.

O uso de qualquer uma dessas ferramentas pode lhe dar uma ideia mais clara do que move suas equipes. Entretanto, é importante observar que existem algumas preocupações legais com relação ao uso de testes de personalidade no local de trabalho. Considere as leis federais, estaduais e locais antes de escolher um teste.

Agora que você já tem as bases definidas, vamos explorar os quatro estilos de tomada de decisão e como você pode aproveitá-los no trabalho.

4 estilos diferentes de tomada de decisão

1. Diretivo

O estilo de tomada de decisão diretivo favorece o uso de informações já conhecidas e tendências passadas para escolher caminhos futuros. Ele é racional, orientado por dados e lógico. Os tomadores de decisão diretivos optam por:

Tomar decisões por conta própria

Usar dados e procedimentos anteriores em vez de tentar novas maneiras

Priorizar a velocidade da ação

Ser diretos em seu processo de pensamento

Evitar a ambiguidade

A tomada de decisão diretiva é perfeita para decisões rápidas, recorrentes ou de curto prazo. Também é perfeita para situações em que o objetivo é claro. Antes de tomar decisões, tente o seguinte modelo de definição de metas para começar bem.

Depois de definir a meta, a coleta e a análise de dados se tornarão mais fáceis. Por exemplo, se você for um gerente de projeto que está estimando o tempo de cada tarefa, a tomada de decisões por diretiva economiza muito tempo e é quase precisa.

Visualização do tempo registrado no ClickUp para fazer estimativas de tarefas semelhantes

Às vezes, isso pode ser visto como não colaborativo ou autoritário. Portanto, não é adequado para grandes decisões ou mudanças que afetam a vida das pessoas.

Digamos que você seja um gerente de RH responsável pela estratégia de trabalho remoto. Se você tomar a decisão de que as pessoas precisam ir ao escritório de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, isso será visto como inflexível e indesejável, mesmo que você se baseie em dados e pensamentos racionais.

Esse tipo de tomada de decisão também não é adequado se você estiver gerenciando trabalhadores altamente qualificados e independentes que desejam liberdade criativa. Eles não gostariam que lhes dissessem o que fazer.

2. Analítico

O estilo de decisão analítico é exploratório. Aqui, você considera todos os fatos, opiniões, cenários possíveis, riscos, custos e consequências antes de tomar uma decisão. Você também leva o tempo que for necessário.

O estilo analítico de tomada de decisão é empregado quando há várias opções e não existe "uma resposta certa"

Por exemplo, se você for o gerente de compras encarregado de comprar um gerenciamento de projetos para a equipe de engenharia, você adotará uma abordagem analítica para a tomada de decisões. Os tomadores de decisões analíticas irão:

Explorar todas as ferramentas disponíveis

Selecionar as possíveis ferramentas com base nos recursos e benefícios

Comparar preço e usabilidade

Estudar os termos, as condições e as políticas de renovação do contrato

Negociar descontos e acordos com os fornecedores

Modelo de comparação de software ClickUp

Uma abordagem analítica de tomada de decisão o ajuda a pesar suas opções e escolher a mais adequada para você, com base nas informações disponíveis.

O estilo analítico de tomada de decisão também não permite muito espaço para ambiguidade. Para ser analítico, é essencial ter todas as informações claramente em mãos. Às vezes, elas podem ser de seu próprio conhecimento. Portanto, ele é aplicável a decisões complexas somente se as opções/possibilidades estiverem claramente definidas.

Não é a abordagem correta se a decisão envolver muitas variáveis ou imprevisibilidade, como os sentimentos dos membros da equipe. Certamente não é adequada para problemas que precisam ser resolvidos imediatamente.

3. Conceitual

A tomada de decisão no estilo conceitual envolve uma abordagem criativa para a solução de problemas. Quando há um problema complexo que envolve a imaginação de vários cenários potenciais e a apresentação de soluções inovadoras, esse é o melhor estilo.

Tomadores de decisões conceituais:

Adoram correr riscos

Valorizam a criatividade em vez de processos predeterminados

Fazer perguntas abertas e explorar possibilidades

Pensam de forma holística, incluindo consequências tangenciais

São flexíveis quando confrontados com novas possibilidades

Vejamos o exemplo de um gerente de produto que está projetando o roteiro de seu software. Esse processo de tomada de decisão é perfeito. Ele começará documentando suas necessidades, depois colaborará em um quadro branco, fará pesquisas para obter feedback e executará o planejamento de cenários antes de tomar uma decisão.

Um tomador de decisões conceitual é colaborativo e reunirá toda a equipe para inovar o processo de decisão. Ele motiva a equipe a ser criativa e a considerar os efeitos de longo prazo.

O estilo de decisão conceitual é ótimo para situações complexas e ambíguas; não é adequado para decisões pequenas ou simples. Se você começar a puxar um quadro branco e envolver a tomada de decisões em grupo para "onde ir para o almoço da equipe?", perderá muito tempo e energia!

4. Comportamental

Se você adotar uma abordagem centrada nas pessoas para cada decisão, terá um estilo de tomada de decisão comportamental. Nesse estilo, você terá:

Levar em conta os sentimentos e as emoções da sua equipe

Convidar a participação ativa de cada membro da equipe

Influencia as decisões das pessoas de forma lenta e deliberada

Priorizar o benefício de muitos em detrimento de poucos

Isso é mais comumente seguido em equipes de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Os gerentes de projeto também usam esse estilo ao tomar uma decisão final que pode ser perturbadora ou desagradável.

Ao rescindir o contrato de um fornecedor, demitir um funcionário, mudar a estrutura da equipe etc., esse estilo funciona melhor.

Entretanto, os gerentes com um estilo de tomada de decisão conceitual correm o risco de se preocupar demais com os sentimentos/reações das pessoas, o que afeta a própria decisão. O foco extremo na construção de consenso também pode levar a atrasos excessivos e a membros da equipe insatisfeitos. Ter o direito objetivos de comunicação também é importante ao adotar essa abordagem.

Como você pode ver, não existe um estilo certo ou errado de tomada de decisão. Dependendo da situação e das consequências, um estilo pode funcionar melhor do que os outros. Um bom gerente aprenderá e aplicará todos os estilos conforme apropriado ao longo de sua carreira.

Qualquer que seja o estilo que você decida seguir, é possível utilizar várias ferramentas e técnicas para tomar as decisões certas. Vamos ver como.

Como gerenciar os estilos de tomada de decisão da sua equipe

Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos fornecerá tudo o que você precisa para tomar as decisões certas.

Se a situação exigir um estilo de tomada de decisão diretivo, você precisará de dados. Você pode usar Painel de controle do ClickUp para criar relatórios personalizados para qualquer informação que você precisar.

Você pode criar relatórios personalizados para utilização de recursos, progresso de sprint, estimativas de tempo e tendências de vendas, objetivos e muito mais. Você também pode converter seu painel de controle em sua calculadora para fazer projeções.

Configure os relatórios de que você precisa, tudo em um só lugar, no ClickUp

Se você for usar um estilo analítico de tomada de decisão, precisará de uma maneira de documentar e avaliar várias opções. A forma mais simples de fazer isso é comparar os melhores e os piores recursos - aqui estão vários modelos de prós e contras para facilitar esse processo para você.

Para decisões mais complexas, Visualizações do ClickUp são projetadas para avaliar opções no formato que for mais adequado para você.

A visualização de lista ou tabela mostra todas as opções, uma abaixo da outra. Você também pode comparar status, preço etc. com essa visualização.

Visão de tabela no ClickUp para verificar vários fatores de tomada de decisão

A exibição de tabela pode ser usada para rastrear opções por status ou qualquer campo personalizado. Por exemplo, se você comparar ferramentas de gerenciamento de projetos, poderá definir um campo personalizado para a disponibilidade do aplicativo, como Android, iOS, Web etc.

Se a Web for uma plataforma importante para você, é possível classificar de acordo e eliminar as que não estão disponíveis. A visualização do calendário é perfeita para tomar decisões sobre o tempo. O gráfico de Gantt pode ser usado para agendamento. As exibições de carga de trabalho e caixa são mais úteis em alocação de recursos decisões, especialmente enquanto gerenciando vários projetos .

Visão de carga de trabalho no ClickUp para decisões de alocação de recursos

Se o problema que você está resolvendo exige um estilo conceitual, você precisa de ferramentas criativas. As Quadro branco ClickUp foi projetado exatamente para essa finalidade.

Criando fluxos de trabalho ágeis com o ClickUp Whiteboard

Você pode fazer brainstorming em um quadro em branco ou usar um dos vários quadros brancos do ClickUp modelos de tomada de decisão . Acompanhe as atividades de todos, adicione notas e colabore em tempo real para reunir a equipe em um só lugar.

Recomendamos O modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp para começar.

A tomada de decisões comportamentais pode ser complexa. Mas o ClickUp também pode ajudar nisso. Quando estiver se familiarizando com sua equipe, use os formulários do ClickUp para coletar informações e preferências. Se você tiver que gerenciar as expectativas do cliente, esses modelos de avaliação de necessidades o ajudarão a mapear suas prioridades.

Tome sempre decisões melhores com o ClickUp

Independentemente de você tomar três bilhões de decisões ou não, a tomada de decisões é a responsabilidade fundamental de todo gerente. Sua capacidade de tomar decisões melhores o tornará um gerente confiável e eficaz.

Os tomadores de decisões diretivas precisam de dados. Como analítico, você precisa de visibilidade. Como um tomador de decisões conceituais, você promove a criatividade. E como tomador de decisões comportamentais, você precisa de insights sobre sua equipe. O ClickUp é o lugar ideal para obter tudo isso e muito mais.

O ClickUp ajuda a capturar, organizar e analisar dados da maneira que funciona para você. Acompanhe com quadros Kanban, compare com exibições de tabela, meça com relatórios/painéis, colabore com quadros brancos, tome medidas com tarefas e muito mais! Experimente o ClickUp gratuitamente agora !