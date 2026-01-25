Principais ferramentas de IA para a liderança de marketing ampliar o crescimento

Durante uma revisão trimestral, você percebeu algo estranho. O desempenho da campanha parecia forte à primeira vista: o tráfego aumentou, a produção de conteúdo dobrou e a equipe estava ocupada. Mas quando o gráfico de receita foi apresentado, ninguém conseguiu explicar claramente quais campanhas realmente influenciaram o pipeline ou por que um lançamento de alta prioridade teve um desempenho abaixo do esperado.

Os dados existiam, mas estavam fragmentados em painéis, planilhas e ferramentas.

À medida que as equipes ampliam o conteúdo, os canais e os experimentos, o desafio para os líderes de marketing passa a ser o alinhamento e o insight.

É por isso que, nesta postagem do blog, exploraremos ferramentas de IA para liderança em marketing que ajudam você a conectar o desempenho aos resultados, identificar riscos antecipadamente e orientar as equipes para decisões mais inteligentes. 📊

A maioria das equipes de liderança não precisa de mais resultados de IA. Elas precisam de respostas mais claras para duas perguntas: o que está impulsionando o pipeline e o que está em risco a seguir.

Aqui estão alguns recursos que as melhores ferramentas de marketing de IA oferecem:

Espaço de trabalho unificado e centralização de dados: centralize planos de campanha, dados de desempenho, ativos e conversas para eliminar silos de relatórios e a proliferação de ferramentas.

Insights baseados em IA: transforme dados de desempenho em respostas claras usando perguntas em linguagem natural.

Análise preditiva e detecção de riscos: preveja atrasos, excedentes orçamentários e baixo desempenho com antecedência para que você possa intervir antes que os resultados caiam.

Acompanhamento de metas: alinhe a estratégia de marketing à execução usando aplicativos de acompanhamento de metas que conectam objetivos de marketing digital, KPIs e tarefas para que os líderes possam ver como o trabalho diário contribui para o impacto na receita.

Relatórios automatizados e resumos de status: automatize atualizações de liderança de marketing , relatórios semanais e resumos de campanhas para reduzir o tempo gasto buscando atualizações.

Personalização: teste em escala, variações de mensagens e otimização de canais sem aumentar a sobrecarga operacional.

Apoio à tomada de decisões em tempo real: permita decisões mais rápidas e confiantes com painéis ao vivo e recomendações geradas por IA, em vez de planilhas fragmentadas.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa usam regularmente ferramentas de automação e buscam ativamente novas oportunidades de automação. Isso destaca uma importante alavanca inexplorada para a produtividade: a maioria das equipes ainda depende de trabalho manual que poderia ser otimizado ou eliminado. Os agentes de IA do ClickUp facilitam a criação de fluxos de trabalho automatizados, mesmo que você nunca tenha usado automação antes. Com modelos plug-and-play e comandos baseados em linguagem natural, a automação de tarefas se torna acessível a todos na equipe! 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

Aqui está uma pequena amostra de como essas ferramentas de IA para liderança em marketing se comparam:

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Planejamento, execução e relatórios de marketing completos Tamanho da equipe: equipes pequenas a grandes empresas Espaço de trabalho de IA convergente, Super Agents, BrainGPT, resumos de campanhas, insights do painel, automações, documentos, quadros brancos, formulários, planejamento de carga de trabalho Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. HubSpot Marketing Hub (IA) Automação de marketing de atração e campanhas conectadas ao CRM Tamanho da equipe: equipes de médio porte a grandes organizações Pontuação de leads por IA, sugestões de SEO, personalização Breeze AI, sincronização de CRM, atribuição, chat por IA, otimização de formulários Plano gratuitoPreços personalizados Salesforce Marketing Cloud + Einstein Jornadas multicanais em grande escala e personalização empresarial Tamanho da equipe: Empresa Pontuação preditiva, otimização do tempo de envio, seleção de conteúdo, criador de jornadas, atribuição multitoque, mensagens móveis A partir de $25/usuário/mês, níveis avançados cobrados anualmente Adobe Marketo Engage Gerenciamento de leads B2B e automação do ciclo de vida Tamanho da equipe: Mercado médio e empresarial Pontuação de leads por IA, chat GenAI, resumos de webinars, fluxos de trabalho automatizados, nutrição multicanal, integrações de CRM Preços personalizados 6sense Intenção preditiva, identificação de contas e previsão de pipeline Tamanho da equipe: equipes de marketing e vendas B2B Pontuação da intenção do comprador, agentes de e-mail de IA, dados do Signalverse, resolução de identidade, fluxos de trabalho de orquestração Nível gratuitoPreços personalizados Demandbase Marketing baseado em contas e alinhamento de vendasTamanho da equipe: Equipes GTM empresariais Análise de jornada, orquestração de última geração, segmentação de IA, automações Agentbase, anúncios baseados em IP Preços personalizados Dynamic Yield Personalização em tempo real para sites e comércio com alto tráfego Tamanho da equipe: varejo, mercados, equipes web corporativas Recomendações AdaptML, testes A/B, experimentos multivariáveis, pontuação preditiva, orquestração de experiências Preços personalizados Braze Engajamento multicanal e marketing móvel Tamanho da equipe: equipes de crescimento, ciclo de vida e retenção Tomada de decisão com IA, criador de jornadas Canvas, SMS, e-mail, push, WhatsApp, gatilhos zero-copy, atributos preditivos Preços personalizados Amplitude AI Análise de produtos e estratégia de crescimento baseada no comportamento Tamanho da equipe: Produto, crescimento, marketing Detecção de anomalias por IA, insights em linguagem natural, experimentação, reprodução de sessões, segmentação comportamental Nível gratuito, planos pagos a partir de $61/mês Canva Magic Studio Criação de conteúdo visual impulsionado por IA para campanhas Tamanho da equipe: equipes de marketing, design e redes sociais Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edit, Magic Animate, redimensionamento entre canais Nível gratuito Pro a partir de $15/usuário/mês

🔍 Você sabia? O conceito de “viralidade” existia muito antes do gerenciamento de mídias sociais. No início do século XX, modelos de contágio boca a boca foram estudados juntamente com a epidemiologia, moldando a forma como os profissionais de marketing mais tarde entenderam os ciclos de referência e os efeitos de rede.

Aqui estão nossas escolhas para líderes de marketing que precisam de clareza entre desempenho e pipeline:

1. ClickUp (ideal para operações, planejamento e execução de marketing de ponta a ponta)

Otimize seu pipeline de marketing e analise os dados capturados em segundos solicitando ao ClickUp Brain

Em primeiro lugar na nossa lista, temos o ClickUp para equipes de marketing, que reúne planejamento, colaboração, documentação e execução em um espaço de trabalho conectado, eliminando a dispersão do trabalho.

Como o primeiro Converged AI Workspace do mundo, você obtém IA integrada em seus documentos, bate-papos, quadros brancos, automação e muito mais. Resuma discussões, gere planos e passe do visual para a ação sem mudar de contexto.

Vejamos algumas de suas principais funcionalidades de convergência de IA:

Uma IA contextual dentro do seu espaço de trabalho

O ClickUp Brain está integrado ao seu trabalho e compreende o contexto de suas tarefas, documentos, comentários e dados do projeto. Dessa forma, em vez de respostas genéricas, ele fornece respostas específicas ao trabalho, resume atividades, detecta obstáculos e até gera conteúdo com base em seus dados de trabalho reais.

Você pode usá-la para estes casos de uso de marketing:

Resumos automatizados de campanhas: peça “Resuma nossas últimas tarefas da campanha do quarto trimestre, incluindo progresso, principais obstáculos e próximos passos” e ele exibirá o status das tarefas, comentários e documentos.

Informações de feedback entre canais: cole o feedback da campanha ou planilhas de desempenho e, em seguida, solicite “Destaque as principais tendências de opinião dos usuários e as correções recomendadas”. Isso transformará dados brutos em informações úteis sem a necessidade de análise manual.

Suporte instantâneo de conteúdo: use o ClickUp Brain para redigir e-mails, legendas de redes sociais ou esboços de blogs a partir de sugestões como “Crie cinco linhas de assunto de e-mail para as vendas do Dia das Mães, adaptadas às taxas de abertura anteriores”.

Ajudantes autônomos para seus fluxos de trabalho

Os Super Agentes da ClickUp são colegas de equipe de IA que se adaptam às mudanças em seu espaço de trabalho e agem com base em suas instruções. Eles podem monitorar espaços, responder a perguntas, criar tarefas e organizar o trabalho com supervisão mínima.

Incorpore um especialista em IA em todos os principais fluxos de trabalho de marketing com o ClickUp Super Agents

Por exemplo, você pode usá-las para:

Triagem de campanhas: configure um Agente de Triagem com um prompt como “Sempre que uma mensagem mencionar ‘lançamento’ ou ‘prazo’, crie uma tarefa e marque o líder da campanha”.

Agente de respostas para perguntas frequentes: Implante um agente de respostas no chat para lidar com perguntas rotineiras como “Quais são as diretrizes de voz da nossa marca?”

Relatórios de desempenho: crie um agente personalizado que agregue métricas semanais e publique resumos, como “Gere o desempenho semanal dos pontos de contato em canais de e-mail, redes sociais e canais pagos”. Os agentes trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que sua equipe sempre tenha acesso a insights atualizados.

Esses agentes se adaptam ao longo do tempo e se alinham cada vez mais à forma como sua equipe trabalha.

Saiba mais aqui:

Um desktop de IA unificado para todo o seu trabalho

Leve o poder do ClickUp Brain e do ClickUp Agents para fora do ClickUp em um aplicativo de desktop de IA dedicado que unifica a pesquisa, os modelos de IA e o contexto de todos os seus aplicativos conectados com o ClickUp BrainGPT. Ele acaba com a dispersão da IA e exibe o contexto de trabalho onde você precisar.

Obtenha um hub central de IA e substitua várias ferramentas pontuais por inteligência contextual com o ClickUp BrainGPT

Você obtém:

Pesquisa unificada entre ferramentas: evite alternar entre Figma, Google Drive e ClickUp.

Rascunho de voz para tarefa: use use o ClickUp Talk-to-Text para ditar notas de reunião ou ideias de campanha. O BrainGPT transformará pensamentos falados em trabalho acionável sem precisar digitar.

Insights entre aplicativos: peça para “resumir as tendências competitivas de páginas da web recentes e fontes de links” e o BrainGPT fornecerá uma pesquisa de mercado com citações vinculadas aos seus documentos peça para “resumir as tendências competitivas de páginas da web recentes e fontes de links” e o BrainGPT fornecerá uma pesquisa de mercado com citações vinculadas aos seus documentos de estratégia de marketing de crescimento.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Seus recursos avançados levam tempo para se acostumar.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que um usuário tem a dizer:

... As tarefas internas da IA são bastante úteis, ajudando com resumos, reatribuições, localização de tarefas e, em geral, economizando tempo em pequenas coisas. As automações também são poderosas e podem ajudar a reduzir muitas tarefas repetitivas para atribuir prioridades, etc., e você pode substituí-las por agentes de IA, que são basicamente automações em esteróides lol... Gosto de ter as visualizações em lista e quadro (ao contrário do Asana, que tem apenas lista, e do Trello, que tem apenas quadro). Os canais de bate-papo parecem o Slack, o que é ótimo, pois não preciso pagar por outro software + a capacidade de criar documentos dentro de uma tarefa é muito útil, sem precisar ir ao Drive, criar um Google Doc e, em seguida, vinculá-lo dentro de uma tarefa. Ajuda a manter a sanidade...

🚀 Vantagem do ClickUp: Transforme dados de marketing dispersos em decisões usando os painéis do ClickUp. Você recebe cartões de IA que oferecem uma visão em tempo real e pronta para a diretoria do desempenho da campanha, da velocidade do conteúdo e da capacidade da equipe. Em vez de extrair manualmente atualizações de tarefas, documentos e comentários, os Cartões de IA resumem automaticamente o progresso, sinalizam riscos e apresentam insights em todo o seu espaço de trabalho. Adicione cartões de IA ao seu painel do ClickUp para obter insights instantâneos sobre suas estratégias de marketing Por exemplo, um profissional de marketing de crescimento pode adicionar um cartão de IA com a solicitação “Resuma o status de todas as campanhas de geração de demanda do terceiro trimestre e destaque os bloqueadores” para ver instantaneamente o que está dentro do prazo, o que está atrasado e por quê. Os líderes de conteúdo podem perguntar “Quais posts do blog estão presos na revisão e por quanto tempo?”, enquanto os profissionais de marketing de desempenho podem monitorar o ritmo dos gastos, a prontidão do lançamento ou as dependências de ativos.

2. HubSpot Marketing Hub (IA) (Ideal para automação de marketing de entrada e integração de CRM)

O HubSpot Marketing Hub usa IA para dar suporte a tarefas diárias de marketing, como captura de leads, personalização e acompanhamento de desempenho. Seus recursos de IA são integrados diretamente à plataforma, para que as equipes possam usar dados de CRM para orientar as campanhas. Essa configuração ajuda os profissionais de marketing a gerenciar e-mails, páginas de destino e sites com mais eficiência, especialmente à medida que o volume das campanhas aumenta.

Para equipes de marketing que já trabalham com a HubSpot, a IA parece uma extensão natural dos fluxos de trabalho existentes. As ferramentas Breeze AI da plataforma ajudam a automatizar tarefas comuns de marketing. Elas orientam os visitantes do site para conteúdos relevantes, adaptam formulários com base no comportamento dos visitantes e oferecem suporte a planos de conteúdo com sugestões para melhorias de SEO.

Melhores recursos do HubSpot Marketing Hub (IA)

Entenda quais canais e mensagens estão contribuindo para as conversões usando atribuição multitoque e insights da jornada do cliente.

Ajuste o conteúdo do site, e-mails, descrições de produtos e CTAs com base em sinais de engajamento.

Priorize leads altamente adequados usando a pontuação de leads com tecnologia de IA, que segmenta os clientes potenciais com base no comportamento.

Promova conversas com o Agente de Marketing de IA (anteriormente chatbot), que qualifica visitantes com alta intenção em tempo real, os orienta para recursos e sincroniza dados diretamente com seu CRM.

Limitações do HubSpot Marketing Hub (IA)

Você não pode acompanhar as vendas ou negócios fechados com base em campanhas de marketing por e-mail, o que é uma grande desvantagem.

Os usuários reclamam das opções limitadas de personalização (para modelos de planos de crescimento por e-mail) e dos problemas de desempenho durante o gerenciamento de campanhas.

Preços do HubSpot Marketing Hub (IA)

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o HubSpot Marketing Hub (IA)

G2: 4,5/5 (mais de 14.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot Marketing Hub (IA)?

De acordo com um usuário da Capterra:

A interface do usuário é muito intuitiva, então mesmo os novos membros da equipe podem se familiarizar rapidamente. Acho a integração perfeita entre as funções de CRM e marketing particularmente útil, pois mantém os dados consistentes e automatiza os processos. Economiza muito tempo, pois não preciso mais alternar entre diferentes ferramentas. Adoro a ferramenta de e-mail, super fácil e intuitiva de usar. Você pode criar e enviar ótimas newsletters rapidamente usando o recurso de arrastar e soltar... Em alguns casos, os formulários de contato e modelos/módulos de e-mail são limitados em termos de número de menus suspensos e vários rodapés de consentimento.

🧠 Curiosidade: Nos séculos XV e XVI, os impressores e comerciantes venezianos usavam algumas das primeiras formas de segmentação de público. Os impressores adaptavam o conteúdo dos jornais, usavam rótulos específicos para cada gênero nas páginas de rosto e criavam mensagens para atrair grupos específicos de leitores.

📖 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (ideal para jornadas multicanais complexas e em grande escala e personalização)

O Salesforce Marketing Cloud usa o Einstein AI para oferecer suporte ao marketing baseado em dados nos canais de e-mail, dispositivos móveis e web. A ferramenta de marketing de IA funciona com o Data Cloud da Salesforce, que permite que as equipes analisem o comportamento do cliente, prevejam o engajamento e ajustem as campanhas em tempo real.

A plataforma é uma escolha comum para empresas que gerenciam grandes volumes de interações com clientes e jornadas complexas. O Einstein ajuda a automatizar decisões como quando enviar mensagens, como avaliar o engajamento e quais públicos priorizar, facilitando a vida do gerente de marketing.

Ele também oferece suporte a conteúdo gerado por IA, como linhas de assunto, rascunhos de e-mail e segmentos de público. No lado analítico, as equipes de marketing obtêm visibilidade sobre a atribuição multitoque e o desempenho da jornada, com recomendações sobre onde otimizar.

Melhores recursos do Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Preveja as taxas de abertura, cliques e cancelamentos de inscrição com o Einstein Engagement Scoring para refinar os segmentos de público e obter um melhor ROI.

Maximize as aberturas usando o Einstein Send Time Optimization , que analisa o comportamento do destinatário para programar e-mails e notificações no pico de engajamento.

Entregue mensagens personalizadas por meio do Einstein Content Selection , que seleciona os blocos de conteúdo mais relevantes com base em dados históricos.

Evite o cansaço usando o Einstein Engagement Frequency, que recomenda cadências de contato ideais para manter o interesse.

Limitações do Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Para aproveitar ao máximo a plataforma (como usar consultas SQL), você deve ter conhecimento técnico relevante, como compreensão do AMPScript.

A interface perde contexto e os usuários enfrentam o colapso das estruturas de pastas quando uma página é recarregada.

Preços do Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: US$ 25/mês por usuário

Crescimento do Marketing Cloud: US$ 1.500/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Marketing Cloud Advanced: US$ 3.250/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Personalização do Salesforce: US$ 8.000/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Inteligência de marketing: US$ 10.000/mês por usuário (cobrado anualmente)

Gerenciamento de fidelidade: US$ 20.000/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Account Engagement+: US$ 1.250/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Engagement+: US$ 2.000/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Intelligence+: US$ 11.000/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Personalização+: US$ 15.000/mês para toda a organização (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2: 4/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

De acordo com uma análise da G2:

O Salesforce Marketing Cloud Engagement se destaca por seu Journey Builder robusto e altamente adaptável, que oferece recursos muito mais avançados do que plataformas como Pardot (MCAE), HubSpot e Marketo. Essa ferramenta permite que os profissionais de marketing mapeiem visualmente e automatizem jornadas complexas e multicanais dos clientes, incorporando tomadas de decisão em tempo real e experiências personalizadas. Um dos principais pontos fortes é o suporte integrado para canais de mensagens móveis, como WhatsApp, SMS através do MobileConnect e notificações push — recursos que muitas vezes só estão disponíveis como complementos ou são limitados em outras plataformas... Quando combinado com sua escalabilidade de nível empresarial, recursos avançados de gerenciamento de dados e personalização baseada em IA através do Einstein, o SFMC se destaca como uma plataforma de automação de marketing verdadeiramente abrangente e inovadora.

🧠 Curiosidade: A psicologia das cores tem raízes profundas nas civilizações antigas. No Egito, pigmentos como ouro, azul e verde carregavam um poderoso significado simbólico, sinalizando divindade, renascimento, fertilidade e autoridade. A psicologia moderna das cores das marcas é simplesmente uma continuação dessas tradições de longa data, usando cores para influenciar a percepção e o comportamento.

4. Adobe Marketo Engage (ideal para gerenciamento de leads B2B e automação de marketing)

via Adobe Marketo Engage

O Adobe Marketo Engage é frequentemente usado por equipes B2B que precisam gerenciar jornadas de compra longas e complexas em vários canais. Seus recursos de IA foram criados para oferecer personalização em escala, seja por e-mail, web, anúncios ou dispositivos móveis.

No dia a dia, a IA da Marketo para gerenciamento de execução ajuda em tarefas como redigir e-mails alinhados à marca, ajustar linhas de assunto e personalizar conteúdo com base no comportamento. A automação lida com pontuação de leads, etapas da jornada e decisões de tempo, enquanto a análise de marketing oferece visibilidade do impacto no pipeline e do desempenho da campanha.

Melhores recursos do Adobe Marketo Engage

Implemente o Adobe Dynamic Chat com GenAI para obter manuais baseados em prompts, respostas fundamentadas em conhecimento e encaminhamento em tempo real para converter visitantes.

Produza capítulos, resumos e insights importantes a partir de webinars interativos gravados por meio do GenAI, aumentando a reutilização e a acessibilidade do conteúdo.

Implemente o AI Marketing Agent para pontuação contínua de leads, estágios do ciclo de vida e resumos prontos para vendas com base em dados de engajamento.

Limitações do Adobe Marketo Engage

Tarefas simples, como limpar dados, exigem suporte de nível administrativo ou estão ocultas por várias etapas.

Carece de análises nativas avançadas, o que resulta em trabalho manual para obter insights mais profundos.

Preços do Adobe Marketo Engage

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Adobe Marketo Engage

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Adobe Marketo Engage?

Extraído diretamente de uma avaliação do G2:

É uma ferramenta revolucionária, com integração perfeita com produtos da Adobe, como o Target, para eficiência na segmentação de leads, concentrando-se nos leads que provavelmente se tornarão nossos clientes potenciais. Adoro a integração com CRM para acompanhamento de vendas. É versátil na criação de campanhas e no uso de multicanais para distribuição, alcançando um público mais amplo. É a melhor opção quando se trata de nutrição e segmentação de leads... A personalização não é para os fracos, pois requer tempo e interesse.

🔍 Você sabia? A teoria da carga cognitiva mostra que, quando os profissionais de marketing estão sobrecarregados com muitas decisões simultâneas — texto, criatividade, canais, orçamento —, eles recorrem a escolhas “seguras”. Isso explica por que a estrutura, os briefings, as estruturas e a automação realmente aumentam a criatividade.

5. 6sense (ideal para identificação de contas B2B e dados preditivos de intenção)

via 6sense

O 6sense foi projetado para ajudar as equipes de receita B2B a entender a intenção do comprador mais cedo no funil. O elemento central disso é o 6AI, que analisa dados de intenção, firmográficos, tecnográficos e sinais comportamentais em todo o 6sense Signalverse para prever os estágios de compra antes que os clientes em potencial se identifiquem.

Essas informações são utilizadas diretamente na priorização de contas, auxiliando as equipes modernas de marketing e vendas a se concentrarem nas contas que demonstram intenção real de compra.

Ferramentas de liderança como Modelagem Preditiva e Segmentação por Fase de Compra pontuam contas e mapeiam comitês de compra. Além disso, o Gráfico de Identidade conecta atividades anônimas em sites a contas conhecidas dentro de CRMs como o Salesforce.

Principais recursos do 6sense

Automatize o alcance em anúncios, e-mails e experiências na web usando agentes de e-mail com IA, fluxos de trabalho inteligentes e orquestração multicanal.

Identifique contas no mercado, riscos no pipeline e momento de engajamento usando seus painéis de relatórios.

Lance agentes de e-mail baseados em IA por meio do Conversational Email, gerando respostas contextuais e negociações multithreading para acelerar a velocidade do pipeline.

Limitações do 6sense

Os usuários reclamam da falta de uma interface intuitiva e da alta frequência de bugs.

Configurar integrações, especialmente o Salesforce, é demorado.

Preços do 6sense

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o 6sense

G2: 4,3/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 6sense?

Veja o que um usuário tem a dizer:

*A desanonimização da web e os criadores de público são verdadeiramente revolucionários. Além disso, os fluxos de trabalho e as ferramentas de orquestração integrados permitem que você pegue esses dados e os torne facilmente acionáveis. O que é ótimo é que você pode alterar isso para não se concentrar apenas em ações fáceis, mas também criar um fluxo complexo de mudanças dinâmicas. É adequado para vários níveis de habilidade. Efetivamente, depois de construir o mecanismo para fazer o que você precisa, você pode confiar que o 6sense cuidará do resto. Ao longo do uso do 6sense, o suporte ao cliente, tanto do sistema de tickets quanto do nosso CSM, tem sido inestimável. Eles são rápidos no suporte, nos explicam os novos recursos e fornecem insights.

6. Demandbase (ideal para marketing abrangente baseado em contas e alinhamento de vendas)

via Demandbase

O Demandbase é uma ferramenta de gerenciamento de campanhas criada para equipes de entrada no mercado baseadas em contas que precisam de sinais mais claros sobre quais contas valem a pena abordar. Sua IA analisa dados de intenção em tempo real e a atividade da conta para revelar a disposição de compra, alinhar vendas e marketing e orientar a divulgação.

O JourneyIQ adapta a publicidade e o engajamento à medida que as contas avançam nas etapas de compra. Além disso, o Demandbase GPT permite que as equipes façam perguntas em linguagem natural para gerar segmentos ou recomendações de campanha. No lado da execução, os Buying Group Setup Agents e os Filter Agents automatizam o mapeamento de personas e a priorização de contas.

Melhores recursos do Demandbase

Acione ações em anúncios, experiências de site e fluxos de trabalho de CRM usando a Next Gen Orchestration .

Acompanhe o progresso da jornada, a velocidade do pipeline e o impacto na receita usando o Pipeline Influence e painéis alimentados por IA.

Entregue publicidade baseada em IP sem cookies para tomadores de decisão por meio do Demandbase One , otimizando preconceitos e criativos com IA.

Execute fluxos de trabalho completos usando os agentes de IA conectados da Agentbase, desde a identificação de leads até ações multicanais e alertas de vendas.

Limitações da Demandbase

O mecanismo de correspondência entre leads e contas não é intuitivo, o que dificulta garantir a alta qualidade dos dados.

Há problemas frequentes de sincronização que causam atrasos nas atualizações dos dados dos clientes, afetando a tomada de decisões em tempo real.

Preços da Demandbase

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Demandbase

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Demandbase?

Um usuário do G2 afirma:

Acho a interface do Demandbase One muito intuitiva. Não requer treinamento extensivo para começar a usar, tornando-a acessível e fácil de usar para indivíduos, sem a necessidade de dedicar muito tempo para aprender a plataforma. Também aprecio sua capacidade no lado da publicidade, especificamente na segmentação de contas específicas em anúncios gráficos, o que seria impossível sem essa ferramenta... A configuração inicial do Demandbase One é bastante complicada e requer uma equipe dedicada para gerenciar todas as integrações técnicas necessárias. Essa complexidade pode ser um desafio para quem não tem conhecimento técnico. Além disso, o processo de integração pode ser prejudicado se a equipe interna não souber lidar com ele, como foi o caso na minha experiência.

🔍 Você sabia? O termo “marca” tem origem na palavra do antigo nórdico brandr, que significa “queimar”, porque os proprietários de gado literalmente queimavam símbolos nos animais para identificá-los.

7. Dynamic Yield (ideal para personalização e otimização de sites em tempo real com tecnologia de IA)

via Dynamic Yield

A Dynamic Yield, agora parte da Mastercard, concentra-se na personalização em tempo real em todos os pontos de contato da publicidade digital. Seu Experience OS usa IA nativa, incluindo AdaptML, para decidir quais conteúdos, produtos ou ofertas mostrar a cada usuário com base no comportamento e no contexto.

A plataforma é comumente usada por equipes que precisam de personalização consistente na web, em dispositivos móveis, aplicativos, e-mails e anúncios, especialmente em ambientes de alto tráfego ou com grande volume de comércio.

Nos bastidores, o AdaptML se baseia em modelos preditivos e NLP com autoaprendizagem. É assim que ele alimenta recursos como recomendações de produtos, experiências de carrinhos abandonados e jornadas do tipo “continue de onde parou”. O mecanismo de recomendações combina aprendizado profundo e aprendizado por reforço para lidar com grandes catálogos de produtos e ajustar as experiências em tempo real.

Melhores recursos do Dynamic Yield

Preveja e apresente os próximos melhores itens com os modelos de autoaprendizagem NextML, redirecionando os usuários para produtos relevantes por meio da análise comportamental e da lógica “continue de onde parou”.

Execute testes A/B e experimentos multivariáveis com otimização automática, aproveitando a IA para selecionar variantes vencedoras com base em dados de desempenho em tempo real.

Crie perfis de usuário adaptáveis como estratégia de liderança com algoritmos preditivos de pontuação de leads, combinando firmográficos, tecnográficos e interações em tempo real para segmentação 1:1 em escala empresarial.

Limitações do Dynamic Yield

Você deve ter conhecimento técnico para personalizar e controlar seu fluxo de trabalho.

Conectar-se a ferramentas de terceiros é demorado, pois você terá que integrar página por página.

Preços dinâmicos de rendimento

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dynamic Yield?

Citando um usuário:

A Dynamic Yield é a melhor plataforma de personalização da categoria, que ampliou significativamente nossos esforços de personalização em várias marcas. Suas ferramentas robustas de segmentação e direcionamento nos permitem oferecer campanhas impactantes e baseadas em dados na web, em dispositivos móveis e por e-mail, criando uma experiência omnicanal perfeita. Gosto e recomendo muito a Dynamic Yield. Não há nada a criticar, mas algumas limitações menores que podem ser superadas são: Recursos analíticos integrados limitados (onde são necessários detalhes abrangentes) – Estamos trabalhando para enviar dados brutos para nossas ferramentas analíticas internas para ter essa visão.

🧠 Curiosidade: Na década de 1800, o jornal francês La Presse introduziu o primeiro modelo de monetização de conteúdo em grande escala, reduzindo os preços das assinaturas e usando anúncios para financiar as operações. Foi uma das primeiras lições magistrais sobre estratégia de crescimento, redução do CAC e diversificação de receitas.

8. Braze (ideal para engajamento do cliente em vários canais e marketing móvel)

via Braze

Se você deseja oferecer jornadas personalizadas aos clientes, a Braze é uma boa opção. A BrazeAI está no centro da plataforma e ajuda as equipes a tomar decisões em tempo real com base em dados por e-mail, SMS, push, WhatsApp e mensagens no aplicativo. Ela combina dados primários com inteligência artificial preditiva e generativa para dar suporte a campanhas que se adaptam com base no comportamento do usuário.

O Canvas e o Canvas Context permitem uma orquestração flexível da jornada com variáveis temporárias para uma personalização mais profunda. Além disso, os Zero-copy Canvas Triggers ativam os dados diretamente dos armazéns na nuvem.

Melhores recursos do Braze

Refine seu público de forma consistente com atributos calculados usando o Segment Builder .

Ative o BrazeAI Decisioning Studio para fazer escolhas ideais de canal, conteúdo e tempo para cada usuário, otimizando automaticamente KPIs como engajamento e retenção.

Implemente a personalização sem cópia a partir de armazenamentos de dados usando Canvas Triggers , permitindo fluxos pós-compra imediatos ou segmentos dinâmicos.

Calcule atributos como valor médio dos pedidos e frequência de compra em tempo real para obter uma segmentação mais inteligente e mensagens personalizadas em todas as campanhas.

Limitações do Braze

Você não pode criar campanhas em um ambiente de teste e publicá-las diretamente.

Carece de recursos de análise e relatórios focados no cliente.

Preços da Braze

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Braze

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,74/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Braze?

Um usuário da Capterra disse:

Quando comparada a produtos e empresas semelhantes, a Braze se destaca das demais. A Braze possui um conjunto mais robusto de recursos e funcionalidades, que são constantemente aprimorados e atualizados. Além de fornecer uma ferramenta de negócios poderosa, a organização oferece muitas informações sobre como utilizá-la de maneira eficaz. Conseguimos nos familiarizar rapidamente com a ferramenta graças à assistência da equipe de integração, e o atendimento ao cliente é excelente.

🧠 Curiosidade: a Beatlemania, que explodiu no Reino Unido em 1963 e atingiu seu auge global em 1964, é frequentemente estudada por sociólogos como um dos primeiros exemplos de disseminação cultural rápida e contagiante. Ela foi impulsionada pela mídia de massa, redes de fãs e contágio emocional.

📖 Leia também: Como criar estratégias de marketing escaláveis para empresas de tecnologia

9. Amplitude AI (ideal para análise de produtos e crescimento digital orientado por IA)

via Amplitude AI

O Amplitude é usado por equipes de produto, marketing e crescimento que desejam entender por que os usuários se comportam da maneira que se comportam. Ele transforma dados comportamentais em insights claros por meio de Análise de Produtos, Análise da Web e Reprodução de Sessões, todos trabalhando em conjunto.

A IA é incorporada para ajudar as equipes a identificar padrões, diagnosticar problemas e iterar mais rapidamente, especialmente ao rastrear mudanças na ativação, retenção ou conversão.

Recursos como Agentes de IA monitoram dados continuamente para sinalizar anomalias e sugerir as próximas etapas. Você pode fazer perguntas em linguagem natural, como “Por que as conversões caíram na semana passada?”, e obter respostas diretas. Experimentação de recursos e da Web oferece suporte a testes A/B e multivariáveis sem código.

Melhores recursos da Amplitude AI

Habilite a integração e o feedback baseados no comportamento dentro do produto usando Guias e Pesquisas.

Monitore métricas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para detectar picos ou quedas com a detecção de anomalias baseada em IA, incluindo análise de causa raiz para diagnosticar problemas.

Crie experimentos direcionados na web e guias no aplicativo a partir de segmentos comportamentais, otimizando jornadas com replays de sessões e mapas de calor.

Limitações da IA da Amplitude

Os usuários relatam dificuldades em atribuir análises baseadas em contas versus análises baseadas em usuários.

Não possui elementos de pontuação de sucesso e saúde do cliente que estão disponíveis nas alternativas ao Amplitude.

Preços da Amplitude AI

Iniciante: Gratuito

Mais: US$ 61/mês

Crescimento: preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Amplitude AI

G2: 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Amplitude AI?

Uma avaliação da G2 observou:

O que mais gosto no Amplitude Analytics é sua combinação perfeita de facilidade de uso, velocidade e flexibilidade. A plataforma é muito fácil de implementar e se integra perfeitamente à nossa pilha de dados existente, o que tornou a adoção fácil em todas as equipes... Um desafio do Amplitude Analytics é a limitação na criação de visualizações para apenas um ano por vez. Para equipes que desejam analisar tendências plurianuais ou desempenho histórico rapidamente, isso pode ser restritivo. Ampliar o intervalo de tempo para visualizações tornaria a plataforma ainda mais poderosa para análises de longo prazo.

⚡ Arquivo de modelos: O Modelo de Operações da Equipe de Marketing do ClickUp ajuda as equipes de marketing a organizar o trabalho, melhorar a visibilidade e otimizar as operações em conteúdo, campanhas, colaboração e relatórios. Obtenha um modelo gratuito Passe do planejamento da campanha à execução e análise de desempenho com o modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp. Você pode: Acompanhe o andamento de cada iniciativa (seja uma revisão de rascunho de conteúdo de marketing ou um marco na execução de uma campanha) com 17 status personalizados predefinidos.

Adicione atributos significativos às tarefas, como prioridade, tipo de campanha, segmentos de público, links de entrega e muito mais com os campos personalizados.

Reduza o tempo de configuração e ofereça a cada membro da equipe um caminho claro para o trabalho com seis visualizações personalizadas, incluindo Marketing Wiki, Organizational Chart e Team Docs.

10. Canva Magic Studio (ideal para criação e design de conteúdo visual aprimorado por IA)

via Canva Magic Studio

O Canva Magic Studio traz a IA diretamente para o fluxo de trabalho de design do Canva. O pacote combina geração de texto, imagem e vídeo para que você possa criar publicações sociais, apresentações e visuais de campanha a partir de prompts simples.

Ferramentas como Magic Media e Magic Design lidam com a criação inicial, enquanto Magic Edit, Magic Grab e Magic Expand oferecem suporte a ajustes detalhados sem a necessidade de habilidades avançadas de design. Magic Switch adapta designs para diferentes canais, e Magic Write ajuda a refinar o texto junto com os recursos visuais.

Melhores recursos do Canva Magic Studio

Transforme prompts em imagens, gráficos ou ilustrações personalizadas usando o Magic Media e o Dream Lab .

Aplique efeitos de movimento, transições e destaques de vídeo por meio do Magic Animate e do Beat Sync , transformando conteúdo estático em apresentações envolventes e vídeos sociais.

Adapte designs únicos a vários formatos (Instagram, LinkedIn, e-mail) usando o Magic Switch, mantendo a qualidade enquanto ajusta automaticamente layouts e textos.

Limitações do Canva Magic Studio

Não possui opções de combinação para todas as camadas, que estão disponíveis em alternativas.

Os usuários reclamam que a geração de imagens por IA não está à altura e acarreta custos adicionais, apesar dos planos pagos.

Preços do Canva

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Negócios: US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (mais de 6.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva Magic Studio?

Um usuário compartilhou sua experiência:

O Canva é incrivelmente versátil e, nos últimos anos, eu o usei extensivamente... O Canva adicionou tantos recursos que está ficando muito complexo. A facilidade de uso foi prejudicada tremendamente, e eu decidi não renovar minha assinatura quando ela expirar. Os recursos de IA não são exatamente o que eu esperava, as imagens às vezes ficam muito estranhas. Alguns recursos de IA acarretam custos adicionais, o que não é realmente o que eu esperava, já que tenho uma assinatura paga.

🔍 Você sabia? Na década de 1920, o psicólogo Daniel Starch desenvolveu um dos primeiros modelos de eficácia publicitária, enfatizando que os anúncios devem ser vistos, lidos, acreditados e lembrados. Seu trabalho é a base para a medição criativa moderna.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Canva AI para designers

ClickUp Knows It AI-L

A IA pode ajudá-lo a escrever mais rápido, testar de forma mais inteligente, personalizar mais profundamente e prever resultados com antecedência. Mas, para o marketing, ela também deve saber quando agir, o que ignorar e como manter as equipes alinhadas. É aí que muitas pilhas se desintegram – os insights ficam em uma ferramenta e as campanhas em outra.

Como um espaço de trabalho de IA convergente, o ClickUp reúne planejamento, colaboração, documentação, execução e IA em um único sistema. O ClickUp Brain resume o desempenho da campanha, transforma discussões em itens de ação e gera planos sem perder o contexto.

Além disso, os Super Agentes do ClickUp podem monitorar fluxos de trabalho, sinalizar riscos e automatizar decisões rotineiras. E com o ClickUp BrainGPT, as equipes obtêm assistência de IA mais rápida e profunda em trabalhos, documentos, painéis e tarefas. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅