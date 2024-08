Como dimensionar uma equipe de marketing?

Como proprietário de uma empresa, você sabe o papel fundamental que o marketing desempenha no ciclo de vida do cliente, desde a criação do reconhecimento da marca e da confiança até a aquisição e a retenção de clientes.

Sem uma equipe de marketing impactante, os orçamentos são queimados, os negócios e os leads escapam e o tempo de todos é desperdiçado em campanhas do tipo "pulverizar e rezar", gerando mais frustração do que receita.

E se houver uma maneira melhor de dimensionar seus esforços de marketing, uma maneira que encante os clientes e gere um fluxo de leads?

Neste guia, compartilhamos tudo sobre como dimensionar equipes de marketing, utilização de tecnologia, práticas recomendadas de comunicação e os desafios de dimensionamento a serem considerados.

Entendendo a importância de uma equipe de marketing em uma organização

Você consegue imaginar uma empresa sem uma equipe de marketing? Como você garantiria que seu produto fosse descoberto? Quem informaria seus clientes em potencial sobre suas ofertas?

É claro que existem avaliações e feedbacks de clientes, mas você pode confiar que o boca a boca só o levará até certo ponto. É aí que entra o marketing - combinando dados, confiança e talento para ativar o crescimento.

Veja como uma equipe de marketing pode fazer a diferença na sua organização:

Aumenta o conhecimento da marca: O marketing desempenha um papel importante na divulgação da sua marca com mensagens e posicionamento do produto, educando os clientes em potencial sobre os pontos problemáticos que seu produto ou serviço resolve e criando confiança como um parceiro que os ajudará

Retenção e engajamento de clientes: As equipes de marketing orientam os clientes potenciais durante a fase de consideração até a compra

Aumento das vendas e da lucratividade: Como profissional de marketing, você trabalha em estreita colaboração com a equipe de vendas para gerar leads e convertê-los em clientes

Realização de pesquisas de marketing: Os membros da equipe de marketing realizam pesquisas, analisam tendências de mercado e dados do setor e conversam com os clientes. Mesmo quando terceiros realizam pesquisas, o departamento de marketing analisa esses dados para projetar a estratégia personalizada de entrada no mercado eroteiro de marketing com base nas descobertas

Ajuda no desenvolvimento do produto: Com base no entendimento abrangente do produto, do cenário da concorrência e da base de clientes em potencial, as operações de marketing também fornecem insights para a equipe de desenvolvimento do produto

Quando dimensionar uma equipe de marketing

Sua função de marketing precisa fazer malabarismos com vários objetivos e responsabilidades vinculados às metas de receita.

Entretanto, à medida que sua empresa cresce, a abordagem "fazer mais com menos" pode não funcionar. Na verdade, isso pode esgotar completamente a sua equipe de marketing e torná-la improdutiva.

Dito isso, grandes investimentos na criação de um departamento de marketing completo nos estágios iniciais também podem não ser prudentes.

Então, quando você sabe que é hora de dimensionar sua equipe de marketing? Aqui, detalhamos o que o marketing precisará em cada estágio de seu crescimento.

Uma palavra de cautela: Para facilitar a compreensão de como você escalaria, escolhemos investimento ou capital para classificar a escala. É claro que essa não é uma abordagem única para todos os casos. Há muitas outras maneiras de as equipes de marketing crescerem e escalarem.

Estágio inicial

Foco no estágio inicial: Encontrar o produto mínimo viável MVP e os primeiros usuários.

O que você precisa: Um generalista de marketing que possa desenvolver a mensagem da marca, ajudar na construção da comunidade, testar seu MVP e obter feedback do usuário.

Série A

Foco no estágio da Série A: Construir um PMF adequado ao mercado do produto, planejar a estratégia de entrada no mercado, escalar 1-2 canais e demonstrar que o negócio pode gerar crescimento previsível.

O que você precisa: É quando você dimensiona a equipe de marketing de uma pessoa e acrescenta mais funções, incluindo:

Estrategista e redator de conteúdo para contar histórias e especialista em SEO para atrair tráfego para o site

para contar histórias e especialista em SEO para atrair tráfego para o site Profissional de marketing de desempenho para crescimento e para supervisionar as campanhas de marketing digital

para crescimento e para supervisionar as campanhas de marketing digital Designer visual designer gráfico ou designer de UX UI para criar imagens de marca e outros ativos visuais



Série B

Foco no estágio da Série B: Expandir sua base de clientes, foco no marketing de crescimento e dimensionar as operações e, ao mesmo tempo, adicionar proprietários de equipes para desenvolver e dimensionar canais individuais.

O que você precisa: Você contrataria um CMO e/ou diretor de marketing para supervisionar o departamento de marketing.

Além dos membros da equipe de marketing da Série A, outras funções incluirão:

Analista de dados para medir o impacto das campanhas, identificar canais de melhor desempenho e oportunidades de crescimento e tomar decisões baseadas em dados usando ferramentas de automação

para medir o impacto das campanhas, identificar canais de melhor desempenho e oportunidades de crescimento e tomar decisões baseadas em dados usando ferramentas de automação Especialista em tecnologia para criar sistemas de automação e fluxos de trabalho

para criar sistemas de automação e fluxos de trabalho Chefe de geração de demanda para implementar estratégias para impulsionar o crescimento e a receita

para implementar estratégias para impulsionar o crescimento e a receita Gerente de marketing de produtos que entende a proposta de valor do produto e a mensagem do desenvolvedor para clientes, prospects e públicos internos

Série C

Foco no estágio da Série C: O marketing cria a lembrança da marca e ignora a construção da marca, vincula-se ao crescimento da receita, acelera a produção de conteúdo, concentra-se no envolvimento do cliente e expande-se para novos mercados.

O que você precisa: Junto com todas as funções mencionadas acima, você formará uma equipe de marketing de produto e adicionará um estrategista de comunicação ou especialista em relações públicas para criar uma estratégia de comunicação de marketing para a equipe.

Principais estratégias e dicas para dimensionar uma equipe de marketing

Para ter um departamento de marketing bem organizado, com especialistas especializados para otimizar o desempenho, você precisa das seguintes estratégias:

1. Definir, monitorar e atingir objetivos de crescimento

Tudo o que uma equipe de marketing faz tem um propósito ligado às metas da organização.

Como profissional de marketing, você os trata como sua estrela do norte - eles o ajudam a priorizar o trabalho e responsabilizá-lo.

O conjunto de ferramentas de definição de metas do ClickUp pode ajudá-lo a trabalhar em direção à sua Estrela Polar, definindo metas realistas, acompanhando o progresso e visualizando o caminho para o sucesso.

Você pode usar Metas do ClickUp para criar um roteiro de crescimento que alinhe as equipes, mantenha os indivíduos focados e permita a definição de metas e o benchmarking de toda a equipe.

Estabeleça metas mensais e semanais para cada departamento e para cada pessoa usando o ClickUp Goals_

Você pode acompanhar o progresso de suas metas de marketing e objetivos de crescimento definindo Metas e adicionando campos de conclusão de tarefas, valores numéricos e verdadeiro/falso. O ClickUp atualiza automaticamente seu progresso se suas Metas estiverem vinculadas a tarefas.

Por exemplo, nossa equipe interna analisa as metas semanais toda segunda-feira e define as metas para a semana seguinte na sexta-feira. Dessa forma, você está sempre progredindo como equipe e todos são responsáveis pelo seu progresso coletivo.

2. Documente tudo

A documentação abrangente é um ponto de referência essencial para manter um registro de tudo, desde o progresso feito até o momento, marcos, detalhes do produto e decisões até o detalhamento de planos de projeto e até mesmo listas de tarefas regulares.

Se a sua equipe colabora com outros departamentos, a documentação ajuda a evitar equívocos e interpretações errôneas. Todos têm acesso às mesmas especificações de produtos e projetos.

Com Documentos do ClickUp você pode organizar todo o seu conhecimento sobre produtos e trabalho em um só lugar, tornando as informações instantaneamente acessíveis e fáceis de encontrar. Com esse conhecimento, suas equipes de marketing trabalharão com muito mais rapidez e confiança.

Os documentos do ClickUp podem abrigar todas as informações de suas operações de marketing

Alguns dos mais amados e amplamente utilizados Recursos do Doc para equipes de marketing são:

Marketing Space Wikis

São o local perfeito para incluir informações sobre suas iniciativas de marketing para equipes externas que colaboram com você.

Crie um documento wiki do Marketing Space no ClickUp para uma colaboração eficaz com equipes externas

Repositório de documentos

Use isso para capturar documentação, incluindo Modelos de SOP otimização de mecanismos de pesquisa, publicidade paga e outras iniciativas de marketing.

Crie um repositório de documentos dentro de cada pasta da equipe para simplificar a documentação de marketing no ClickUp

Modelo de plano de ação de marketing Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp garante que todos tenham uma compreensão clara do que precisa ser feito para executar as atividades de marketing, como acompanhar os resultados de forma organizada e como visualizar sua estratégia de marketing em todos os canais.

Crie e gerencie projetos de publicidade bem-sucedidos com o modelo de plano de ação de marketing

Faça o download deste modelo À medida que você amplia o marketing, precisa criar planos de marketing que a equipe pode implementar sem a sua orientação constante.

Esse modelo fornece insights poderosos sobre cada tarefa e projeto, permite que os líderes de marketing acompanhem o progresso em relação a orçamentos e cronogramas e padroniza os processos, levando seu jogo de marketing para o próximo nível.

Leia mais: Como dimensionar sua agência de marketing

3. Organize sua equipe em uma hierarquia escalável

Digamos que, um ano atrás, sua equipe de marketing tivesse duas pessoas. Após a rodada de financiamento da Série B, ela inclui mais de 15 pessoas, cada uma com um conjunto exclusivo de necessidades e fluxos de trabalho.

Naturalmente, o escopo do trabalho aumenta com a escala, o que torna importante manter-se organizado para dinamizar as operações de marketing com as metas de negócios de toda a empresa. Hierarquia do ClickUp facilita muito a organização da sua equipe e oferece a flexibilidade de expandir as operações, seja para uma equipe de uma pessoa ou para mais de 15 pessoas.

Use a Hierarquia do ClickUp para organizar sua equipe de marketing e operações

Por que você deve usar a Hierarquia do ClickUp?

Para começar, ela oferece transparência sobre quem está fazendo o quê em toda a equipe

Você tem Spaces, Lists e Folders para organizar diferentes iniciativas e editá-las de acordo com as necessidades de mudança

Obtenha uma visualização de tudo com datas, responsáveis e campos personalizados

Você não quer escalar ao custo de perder o controle. Na visualização Hierarchy (Hierarquia), você vê tudo com visualizações granulares de cima para baixo. Com essa visualização, expanda suas iniciativas para o próximo nível.

Leia mais: Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

4. Visualize todo o seu trabalho de marketing em um só lugar

Embora você possa pensar que todas as ferramentas de martech o ajudarão a simplificar seu trabalho de marketing, a verdade é que, quando você aumenta o número de funcionários de marketing, mais ferramentas significam apenas mais caos.

A maioria das equipes de marketing enfrenta os mesmos desafios: canais em silos, dúvidas sobre o ROI e campanhas em andamento, para citar alguns.

Você precisa de uma única fonte de verdade para ver tudo o que está sendo trabalhado no passado, no presente e no futuro.

Soluções inovadoras como ClickUp para equipes de marketing ajuda você a criar um volante de marketing com esteroides.

Planeje, colabore e execute seus planos de marketing por meio da plataforma de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp

Se você, como nosso Equipe ClickUp a equipe do ClickUp, que acredita que um ótimo marketing não se resume a fazer coisas, mas sim a fazer com que cada esforço conte. Aqui estão alguns recursos do ClickUp para ajudá-lo a se manter organizado, a agir rapidamente e a quebrar coisas.

Crie campanhas na velocidade da luz com o ClickUp Brain

Um dos casos de uso mais comuns do Cérebro ClickUp para as equipes de marketing é criar resumos de campanhas de marketing, notas de lançamento de produtos e resumos de conteúdo com apenas alguns cliques.

Insira alguns prompts usando ferramentas de marketing de IA e o ClickUp Brain preenche os resumos e os esboços. Ele até cria relatórios de projetos em segundos, que você pode ajustar ainda mais.

Produza rapidamente produtos de conteúdo, como um estudo de caso, usando o ClickUp Brain

Deseja mais ideias sobre como começar a usar o ClickUp Brain?

Use-o como seu gerente de projetos de IA para automatizar resumos de projetos, stand-ups e atualizações de progresso

Como um gerenciador de conhecimento de IA, o ClickUp Brain lhe dá respostas instantâneas e precisas com base no contexto

Como redator de IA, use o ClickUp Brain para gerar modelos de tarefas e estudos de caso para clientes existentes, criar tabelas ricas em dados e transcrições de anotações de reuniões

Colabore em fluxos de trabalho com o ClickUp Docs e Whiteboards

Mantenha todos em sua equipe na mesma página e em sincronia desde o estágio de ideação até o lançamento do produto. Para isso, use os recursos de espaço de trabalho colaborativo do ClickUp, como:

Se estiver escrevendo um modelo de SOP para um processo de marketing ou um documento de diretrizes de campanha, Documentos do ClickUp o ajudará a armazenar todos os detalhes em um só lugar.

Os membros da equipe podem editar o documento em tempo real, marcar colaboradores em comentários, atribuir itens de ação e incorporar elementos de mídia avançada, como planilhas, vídeos, PDFs etc.

Use o ClickUp Docs para colaborar com sua equipe e converter ideias em tarefas rastreáveis

Use Quadros brancos ClickUp como um espaço de trabalho colaborativo para mapear ideias, jornadas de usuários em cada estágio do funil, marcos importantes e ver como tudo se encaixa.

Dica profissional💡: _Você pode incorporar ClickUp Docs ao vivo nos ClickUp Whiteboards para acessar documentos importantes do projeto e adicionar contexto sem sair do quadro branco

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Transforme o trabalho em equipe em dados com os ClickUp Dashboards Painéis do ClickUp permitem que você acompanhe e analise o progresso em relação às suas metas de marketing em um piscar de olhos. Dessa forma, todos ficam atualizados sem ter que lidar com várias ferramentas de relatório.

A melhor parte é que você pode incorporar relatórios de outras plataformas, como o Google Sheets, diretamente nos Dashboards e aprofundar as métricas de desempenho.

Use os painéis personalizáveis do ClickUp para acompanhar as métricas mais importantes

_"No ClickUp, meus três principais recursos para o gerenciamento diário de mídia social são Dashboards, Calendar View e Automations _Os Dashboards nos fornecem uma visão geral personalizável das principais métricas, do desempenho da campanha e da atividade da equipe, ajudando-nos a tomar decisões orientadas por dados em um piscar de olhos A visualização do Calendário nos permite visualizar nossa programação de conteúdo, planejar campanhas com eficiência e manter um ritmo consistente de publicação. Automações simplificam tarefas repetitivas, como a atribuição de membros da equipe ou a atualização de status, liberando nosso tempo para a estratégia criativa e o envolvimento. Esses recursos não apenas aumentam a eficiência da minha equipe social, mas também permitem que eu seja criativo e acompanhe tudo o que é social de forma simples e fácil

Chris Cunningham, diretor de marketing social da ClickUp

Dica profissional💡: Embora os membros da equipe e os gerentes de projeto usem o ClickUp Dashboards para acompanhar o progresso e as métricas diárias, as partes interessadas usam este Recurso de relatório do painel _para fornecer uma visão geral de alto nível do progresso do projeto ou da campanha.

5. Terceirizar tarefas demoradas e repetitivas ou especializadas

A terceirização do trabalho relacionado ao marketing é a solução ideal quando a sua equipe não tem a capacidade de assumir as tarefas adicionais necessárias para cumprir metas importantes.

Por exemplo, considere a possibilidade de terceirizar a produção de conteúdo para freelancers se você tiver um calendário de conteúdo. Vamos encarar os fatos dimensionamento da produção de conteúdo consome muito tempo e é fundamental para o sucesso da sua equipe.

Seja escrevendo mais blogs, produzindo mais e-books ou entregando mais designs, você pode trabalhar com freelancers ou especialistas em uma base contratual e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre o orçamento de marketing.

Dica profissional💡: Use Modelo de POP para criação de conteúdo do ClickUp para compartilhar detalhes, diretrizes e instruções abrangentes sobre os procedimentos de redação da sua empresa. Este modelo tem três seções importantes para garantir a consistência no resultado do conteúdo: objetivo, escopo e procedimentos.

Use o modelo de POP de criação de conteúdo do ClickUp para fornecer diretrizes de redação claras e consistentes aos redatores autônomos

Faça o download deste modelo Ou, se você tiver freelancers que cobram por hora, um sistema automatizado de controle de horas registra com precisão as horas de trabalho sem entrada manual de dados. Rastreamento de horas do ClickUp do ClickUp permite que você:

Adicionar uma descrição do registro de horas

Marcar registros de horas que podem ser faturados

Adicionar rótulos a um registro de horas

Rastrear o tempo não associado a uma tarefa específica

Crie e personalize folhas de ponto para os membros da sua equipe usando o Time Tracking do ClickUp

Leia mais: Como desenvolver uma agência de marketing digital

6. Simplifique a integração e o treinamento de novos funcionários

Para uma equipe em constante crescimento, você deseja simplificar a integração e o treinamento para que os novos funcionários possam começar a fornecer um trabalho de qualidade superior rapidamente.

A última coisa que você quer é que eles percam tempo procurando por recursos. Crie um wiki de recursos usando o ClickUp Docs com links e tutoriais em vídeo acessíveis a todos os funcionários.

Ouça as palavras de Kathryn Recchia, gerente de treinamento e desenvolvimento do ClickUp:

"Organização e escalabilidade! Quando mais de 100 pessoas se juntam à equipe todos os meses, é imperativo manter-se organizado e repetir as mesmas ações sem problemas , ou mesmo sem clicar (olá, automações)!_ ClickUp nos permite exatamente isso, adicionando informações importantes no mesmo local , para que cada pessoa classifique, filtre e reorganize com base no que precisamos ver ou saber naquele momento." Na ClickUp, criamos automações para integrar novos membros da equipe e compartilhar os vídeos exatos de que eles precisam em segundos.

Kathryn Recchia, gerente de treinamento e desenvolvimento da ClickUp

Considere a possibilidade de manter todo o material de treinamento, incluindo textos, vídeos e documentos, no repositório centralizado do ClickUp para facilitar o acesso.

7. Fortaleça sua comunicação com ferramentas de colaboração

Isso se torna ainda mais importante se você estiver trabalhando com uma equipe de marketing remota ou assíncrona, em que todos operam em fusos horários diferentes. Por exemplo, Atribuição de comentários do ClickUp do ClickUp garante que nada importante passe despercebido.

Não deixe que as coisas se percam nos comentários e aja rapidamente sobre elas usando o recurso Assign Comments do ClickUp

Crie itens de ação, atribua-os a outras pessoas ou a você mesmo, resolva comentários ou reatribua-os a outras pessoas e gerencie todos os seus comentários em um só lugar. Isso facilita discussões tranquilas e mantém todos informados, independentemente do local ou do fuso horário.

8. Otimizar a alocação de recursos

Dado o número de responsabilidades diárias, a equipe de marketing tem trabalhos estressantes. Isso é especialmente verdadeiro ao dimensionar as operações enquanto padroniza os procedimentos e cria estratégias de crescimento para orientá-las no próximo trimestre ou ano.

O segredo para lidar com uma alta carga de trabalho é otimizar alocação de recursos e gerenciamento da carga de trabalho . Não se trata apenas de distribuir um número igual de tarefas para todos os membros da equipe, mas também de conhecer o estilo de trabalho e as habilidades de cada indivíduo e garantir que ninguém fique sobrecarregado.

Não é possível dimensionar a carga de trabalho de cada funcionário manualmente ou controlar as tarefas em planilhas. Procure recursos de gerenciamento da carga de trabalho da equipe que o ajudem a fazer isso.

O Workload View do ClickUp ajuda a gerenciar os recursos da equipe e a capacidade de trabalho Visualização da carga de trabalho do ClickUp permite definir a capacidade de carga de trabalho diária, semanal e mensal para cada profissional de marketing da sua equipe. Você pode definir capacidades para tarefas ou horas e, se você seguir metodologias ágeis de marketing , então para Pontos de história do Scrum .

Ao atribuir trabalho, peça a opinião de seus funcionários em particular para entender como eles se sentem em relação a isso. Decidir se eles podem assumir mais ou menos tarefas fica mais fácil quando você sabe o que eles têm em mãos.

Dica profissional💡: Outra forma de monitorar a carga de trabalho da sua equipe é com o Visualização da equipe do ClickUp Ele mostra em que cada pessoa está trabalhando para identificar quem está sobrecarregado de trabalho e reatribuir tarefas de acordo.

Gerencie os recursos da equipe de forma eficiente com o ClickUp's Team View

"Não conheço outra agência que compartilhe gráficos de Gantt como nós fazemos. Fazer isso torna imediatamente óbvio se algo não foi entregue, mas isso é bom porque aumenta a transparência, o que os clientes apreciam."

Germano Matta, sócio executivo, Empresa V4

9. Aumente sua eficiência operacional com a automação

Toda grande equipe sabe que operar de forma mais dinâmica e responder às demandas de crescimento exige automação e melhorias na eficiência.

Aqui estão alguns dos melhores Automação do ClickUp recursos para maximizar a produtividade da equipe de marketing:

Mover para a lista

Criar um Automação para a equipe de marketing para mover novas solicitações de marketing em Incoming Requests para a pasta da equipe relevante quando o campo personalizado da tarefa for alterado.

Automatizações personalizáveis do ClickUp para equipes de marketing

Aplicar um modelo

Crie automações que apliquem um modelo quando determinadas ações forem executadas.

Quando o status de sua tarefa mudar, a Automação aplicará um modelo específico ao status de progresso atual de sua campanha.

Configure uma automação para aplicar um modelo com base em ações específicas

Adicionar um comentário

Outra opção é criar uma automação que notifique equipes específicas ou membros da equipe em marcos importantes.

Por exemplo, quando seu redator envia uma publicação de blog, uma automação pode deixar um comentário na tarefa mencionando o editor que revisará o rascunho.

Principais desafios no dimensionamento de equipes de marketing e como superá-los

1. Silos de dados que interrompem os fluxos de trabalho

As equipes de marketing implementam diferentes ferramentas para realizar diferentes tarefas. Sem uma plataforma para centralizar todas as informações, torna-se difícil o fluxo contínuo de uma ferramenta para outra, o que leva a erros de transferência de dados e à entrada manual de dados em diferentes sistemas.

Solução : Você deseja um sistema integrado de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, que se integre à sua pilha de tecnologia de marketing, incluindo HubSpot CRM, Figma, Vimeo e muito mais. Integrações do ClickUp conecta-se a mais de 1.000 ferramentas e permite que você crie integrações personalizadas, ajudando-o a garantir a precisão e a pontualidade dos dados durante a transferência de dados.

2. Sobrecarga de comunicação

Embora a comunicação esteja no centro de toda equipe de sucesso, a equipe de marketing recebe informações de várias fontes, incluindo e-mails, mídias sociais, Slack e outros canais.

É fácil perder o controle de informações importantes, o que leva à sobrecarga. Alternar constantemente entre ferramentas e plataformas pode confundir os funcionários, desperdiçar seu tempo e impedir a produtividade, o que faz com que essa seja a forma mais comum de se trabalhar desafio de comunicação no local de trabalho .

Solução: Você precisa de um canal de comunicação confiável internamente nas equipes e externamente nos departamentos. Visualização de bate-papo do ClickUp é uma ferramenta de comunicação no aplicativo para comunicação no local de trabalho. Ela permite que as equipes compartilhem documentos, atualizações e recursos sob o mesmo teto.

Simplifique a comunicação da equipe com o ClickUp's Chat View

Dica profissional 💡: _Crie uma visualização de Chat dentro de um projeto específico da equipe no ClickUp. Use o recurso @mention para marcar os membros da equipe e incorporar planilhas, vídeos e PDFs para facilitar o acesso

3. O equilíbrio entre processo, supervisão e autonomia

A parte mais difícil do crescimento e da escala é que os processos que funcionam para uma equipe de 5 pessoas seriam ineficientes para equipes maiores.

Por exemplo, em uma equipe menor, você sabe no que todos estão trabalhando

É fácil colaborar uns com os outros

Entretanto, quando você ultrapassa a equipe de 5 a 7 pessoas, como equilibrar processo, supervisão e autonomia?

Isso ajuda a estabelecer estruturas e modelos que podem crescer e se expandir com a sua equipe.

Solução: As equipes de alto desempenho têm modelos para um dimensionamento eficiente. Por exemplo, quer sua equipe tenha duas ou 20 pessoas, Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp descreve as estratégias para promover ou vender produtos e serviços.

Qualquer pessoa pode conectar e usar dados, inclusive estratégias de marketing de crescimento o modelo de marketing de crescimento é um modelo de fácil utilização para iniciantes e pode ser reutilizado quando necessário. Quem o utiliza sabe o que se espera dele e tem detalhes relevantes do produto para futuras iniciativas de marketing.

O modelo de plano de ação de marketing para iniciantes do ClickUp preenche a lacuna entre processos, supervisão e autonomia

Faça o download deste modelo

Dimensione suas operações de marketing com o ClickUp

Dimensionar sua equipe de marketing é mais do que apenas aumentar o número de funcionários - é necessário adicionar as pessoas, as ferramentas e os processos certos que ajudarão sua equipe a aumentar o ROI. O principal objetivo de dimensionar sua equipe de marketing é equipá-la com os recursos necessários para atingir as metas organizacionais.

Se quiser ver sua equipe de marketing crescer e ter um desempenho em escala, você precisa de uma ferramenta que a apoie em todas as etapas.

Desde a conexão e a colaboração com a equipe até o acompanhamento das metas e o gerenciamento do número de funcionários, a definição dos processos de integração e treinamento de novos funcionários e a automação para eficiência operacional, o ClickUp permite que você faça tudo isso.

