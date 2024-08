Como dimensionar sua agência de marketing: 10 dicas comprovadas para o sucesso

No marketing, a adaptabilidade e a organização são fundamentais. Nos últimos três anos, desde a nossa fundação, Marketing na Ilha de Nantucket passou por um crescimento notável, trabalhando com mais de 200 empresas e ampliando sua equipe para mais de 20 membros.

Nossa jornada para nos tornarmos uma das principais agências de marketing da Nova Inglaterra foi possível, em grande parte, graças à plataforma versátil e personalizável que se tornou nossa arma secreta: ClickUp .

Sempre entendemos que o dimensionamento como um agência de marketing requer não apenas ambição, mas também uma maneira eficaz de gerenciar projetos, recursos, comunicação e relacionamentos com clientes .

O ClickUp provou ser a âncora de nossa estratégia, permitindo-nos atingir nossas metas, atender nossos clientes nos mínimos detalhes e manter o rumo. Vamos explorar as abordagens práticas que funcionaram para nós no aproveitamento do ClickUp para impulsionar o crescimento de nossa agência.

1. Definir e acompanhar os objetivos de crescimento

A primeira etapa de nosso crescimento foi definir metas claras e ambiciosas.

O ClickUp oferece um conjunto de ferramentas de definição de metas que tem sido inestimável para acompanhar o progresso de nossos esforços de marketing e visualizar nosso caminho para o sucesso. Com o Rastreamento de metas do ClickUp com esse recurso, criamos um roteiro para o crescimento que mantém nossa equipe alinhada e focada como indivíduos, bem como a definição de metas e benchmarking para toda a equipe.

Rastreie metas para ofertas de serviços, campanhas de marketing e muito mais no ClickUp

As Metas do ClickUp permitem que você defina metas claras cronogramas de projetos e metas mensuráveis que ajudam a organizar e acompanhar seus objetivos - com ou sem seus clientes existentes. O recurso oferece às agências de marketing digital um caminho claro para o sucesso, ajudando sua agência de marketing a manter o foco nas metas realmente impactantes, para que você as atinja ainda mais rapidamente.

2. Segmentar processos de trabalho usando status de tarefas

O gerenciamento eficaz de projetos é a espinha dorsal das agências de marketing digital. Ferramentas de gerenciamento de tarefas e projetos do ClickUp revolucionaram a forma como otimizamos os fluxos de trabalho para serviços de marketing.

Usamos o ClickUp para dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis, atribuir responsabilidades e monitorar o progresso em tempo real. Isso não apenas mantém todos na mesma página, mas também aumenta a responsabilidade para que todos, desde os estagiários até a alta gerência, saibam exatamente o que está acontecendo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Personalize os status no ClickUp para distinguir entre vários serviços de marketing digital

Por exemplo: Nossos estrategistas de marketing, redatores e gerentes de contas colaboram perfeitamente ao monitorar de perto os status das tarefas. Como uma equipe remota, esses recursos são inestimáveis para nos manter bem informados enquanto trabalhamos em nossa extensa lista de prioridades.

Funcionalidades simples, porém eficazes, como mudar o status da tarefa de "Create Visuals" para "Create Copy", sinalizam para a equipe de redação tomar as rédeas. Esse é o tipo de eficiência que fala alto em nossas operações diárias.

3. Fortaleça a comunicação com ferramentas de colaboração remota

Em nossa equipe remota, a plataforma auxilia nossa equipe com comunicação e colaboração especialmente considerando os diferentes fusos horários em que operamos. As Comentários da tarefa ClickUp facilita discussões tranquilas, mantendo todos informados, independentemente de sua localização ou do fuso horário em que se encontram.

As menções permitem a comunicação direta e eficiente entre os membros da equipe, simplificando a coordenação.

Obtenha feedback, forneça aprovação, monitore ganhos rápidos e formate o conteúdo nos comentários do ClickUp

As atualizações em tempo real desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo de trabalho coeso, apesar das distâncias físicas. Os recursos de compartilhamento e edição no Documentos do ClickUp são fundamentais para nosso processo de criação de conteúdo, garantindo uma colaboração perfeita nas iniciativas de marketing.

No contexto do trabalho remoto, o ClickUp se destaca como uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais práticas para preencher lacunas e promover a colaboração eficaz em nossa equipe. Quanto mais colaborativa for nossa agência digital, mais clientes poderemos gerenciar com sucesso.

4. Otimize a alocação de recursos para a produtividade de toda a equipe

A produtividade é fundamental para qualquer agência de marketing e, com ofertas de serviços como alocação de recursos esses recursos são revolucionários no ClickUp. Eles permitem que nossa agência digital designe membros da equipe para projetos e tarefas com base em suas habilidades específicas e disponibilidade atual.

Essa abordagem estratégica garante que as tarefas se alinhem com os pontos fortes exclusivos de cada membro da equipe, evitando o excesso de trabalho e o esgotamento e, ao mesmo tempo, garantindo que os projetos se beneficiem do conhecimento especializado correto.

Visualize as cargas de trabalho individuais e da equipe em tempo real para alocar tarefas

Ao evitar a pressão desnecessária sobre nossas equipes, a funcionalidade de alocação de recursos do ClickUp contribui significativamente para a redução das despesas gerais da agência. É um cenário em que todos saem ganhando: Maximizar a eficiência da equipe, otimizar os resultados do projeto e, por fim, minimizar os custos operacionais das agências de marketing.

5. Simplifique as tarefas de integração e treinamento com um hub de recursos

Para uma equipe que está em constante crescimento, o ClickUp desempenha um papel crucial na simplificação de nossos processos de integração e treinamento na Nantucket Island Marketing.

Criamos automações e Campos personalizados no ClickUp que nos permitem usar perfeitamente integrar novos membros da equipe e fornecer a eles os vídeos de treinamento exatos de que precisam com base em suas funções em questão de segundos.

Use o ClickUp Docs para compartilhar tendências do setor, realizar pesquisas de mercado e muito mais

Todos os materiais de treinamento, incluindo vídeos e documentos de texto, são organizados de forma organizada no ClickUp, criando um hub de recursos centralizado para fácil acesso - seja para clientes existentes ou novos.

6. Aplique a automação para aumentar a eficiência operacional

A plataforma recursos de automação servem como uma ferramenta confiável para agilizar tarefas repetitivas liberando tempo e recursos valiosos. Essa eficiência se traduziu em uma redução do trabalho manual, permitindo que nossa equipe operasse de forma mais dinâmica e respondesse adequadamente às demandas de crescimento.

O compromisso do ClickUp com a simplificação dos processos sem comprometer a qualidade tem sido um fator silencioso, mas impactante, por trás de nossa escalabilidade aprimorada.

Use receitas pré-criadas no ClickUp para automatizar o processo de integração do cliente

Além da flexibilidade obtida com a automação, os recursos de economia de tempo do ClickUp se tornaram a base de nossas operações diárias. Ao minimizar os esforços manuais, não apenas aumentamos a eficiência, mas também observamos uma redução notável nos custos indiretos em nossa agência de marketing digital.

7. Organize os detalhes com poderosas ferramentas de CRM e gerenciamento de clientes

O ClickUp funciona como nosso hub central para o gerenciamento de clientes, fornecendo uma solução perfeita para o gerenciamento de clientes solução de CRM de marketing para a Nantucket Island Marketing. Por meio de tarefas compartilhadas, arquivos e integração de e-mail, simplificamos a comunicação com o cliente sem esforço.

Acompanhe novos clientes e clientes existentes em um único ClickUp Dashboard Integração do ClickUp com o Google Drive aprimora a colaboração com o cliente, garantindo que nossa equipe possa acessar os documentos e as informações mais recentes em um local centralizado. Ele também funciona como a "base" para todos os detalhes relacionados ao cliente, promovendo a transparência e a acessibilidade entre os membros da equipe.

8. Criar e cultivar relacionamentos com os clientes

Além das percepções profissionais, são os detalhes atenciosos que importam. A Nantucket Island Marketing cultiva nossos relacionamentos com os clientes usando os recursos do ClickUp para definir lembretes para aniversários de clientes e datas importantes.

Esses gestos pequenos, porém significativos, reforçam nosso compromisso com a comunicação personalizada, fazendo com que os clientes se sintam genuinamente valorizados e cuidados.

Configure facilmente lembretes com o atalho de teclado "R" do ClickUp

O objetivo final é claro: retenção de clientes. E, ao manter os clientes satisfeitos e felizes, não apenas promovemos parcerias de longo prazo, mas também abrimos a porta para indicações valiosas.

9. Envolver-se em iniciativas de RP

Envolver-se em oportunidades de palestras, garantir recursos de imprensa, participar de entrevistas em podcasts, candidatar-se a prêmios e manter uma presença ativa na comunidade local são fundamentais para expandir nossa exposição e estabelecer uma reputação sólida.

O ClickUp entra nessa arena como um valioso aliado, ajudando-nos a acompanhar sistematicamente o progresso de cada iniciativa de RP. Por meio do intuitivo Tags do ClickUp e ferramentas de categorização, vemos que cada tarefa é meticulosamente monitorada e avaliada.

Adicione tags personalizadas e use as opções de filtro em List e Board View para identificar suas tarefas de maior prioridade

Isso não apenas facilita uma abordagem estratégica de RP, mas também nos capacita a tomar decisões informadas que contribuem para nosso objetivo geral de crescimento sustentado e maior visibilidade.

10. Seja ativo nas mídias sociais

Manter uma presença ativa nas mídias sociais é um princípio fundamental da estratégia de divulgação da Nantucket Island Marketing. Compartilhar nossos projetos, vitórias de clientes, anúncios e conteúdo inspirador com nosso público-alvo promove conexões significativas.

O ClickUp desempenha um papel fundamental nesse esforço, atuando como nosso centro de informações. Nosso Central Client Dashboard consolida dados, atualizações e acontecimentos relacionados ao cliente em um local centralizado.

Use IA do ClickUp para gerar ideias de campanha com o público-alvo e as metas da campanha em mente

Isso não apenas simplifica nossa estratégia de mídia social, mas também garante que nossas mensagens permaneçam coerentes e alinhadas em todas as plataformas.

Capacitando sua agência de marketing para ser mais produtiva com o ClickUp

Ao analisarmos nossa jornada de crescimento, a verdade é clara: o ClickUp é o herói desconhecido do NIM. Não há nada de mais, apenas uma ferramenta muito boa que ajudou a Nantucket Island Marketing a evoluir para a agência corajosa e voltada para resultados que é hoje.

Com o ClickUp em nosso arsenal, estamos prontos para navegar pelos mares imprevisíveis do mundo do marketing, fornecendo resultados impressionantes e levando a NIM a novos patamares!

Escritor convidado:_

Renee Perkins é fundadora e CEO da Nantucket Island Marketing, uma agência de marketing digital de serviço completo que atende a Costa Leste. A NIM já trabalhou com mais de 200 empresas e tem uma equipe de 20 pessoas para dar suporte. Em 2022, Renee foi nomeada para a lista 25 Under 25 do Boston Business Journals, que reconhece indivíduos jovens e ambiciosos e futuros líderes do cenário de startups de Boston.