Como usar a IA para escrever um livro

Escrever um livro exige tempo, foco e muita energia mental. Em alguns dias, as ideias fluem. Em outros, a página em branco parece pesada, os esboços desmoronam e acompanhar os rascunhos se torna desgastante.

Essa tensão entre querer escrever bem e precisar cumprir prazos é familiar para qualquer pessoa que esteja tentando concluir um projeto longo.

O uso da IA para escrever um livro começou a mudar a forma como as pessoas abordam esse processo. Ela pode ajudar a moldar ideias preliminares, organizar capítulos e redigir mais rapidamente, mas sua voz vem de suas decisões e revisões.

Nesta postagem do blog, vamos detalhar maneiras práticas de usar a IA em cada etapa da escrita.

Como a IA pode ajudá-lo a escrever um livro

Quando a página em branco fica olhando para você, os fios da trama se confundem e os personagens se recusam a cooperar, escrever um livro pode se tornar uma tarefa difícil. As ferramentas de escrita com IA funcionam como colaboradores práticos nesse processo, lidando com tarefas repetitivas para que você possa se concentrar nas decisões criativas que tornam seu livro único.

Essas ferramentas funcionam melhor quando você entende o que elas podem e não podem fazer. A IA é excelente para gerar opções, organizar informações e identificar padrões em seu manuscrito. Mas ela não pode substituir sua voz, sua visão ou a perspectiva única que você traz para sua história.

Veja como a IA pode ajudar a escrever um livro. 👇

Brainstorming e geração de ideias

A IA funciona como um parceiro incansável de brainstorming quando você precisa de novos ângulos.

Insira uma premissa, tipo de personagem ou tema, e ela apresentará possibilidades que você talvez não tenha considerado. Se você estiver escrevendo um thriller ambientado em uma cidade litorânea, a IA pode sugerir complicações na trama, histórias de fundo dos personagens ou elementos temáticos que adicionam profundidade.

O verdadeiro valor vem do uso dessas sugestões como trampolins. Você pode pedir 10 cenários de conflito, escolher dois que lhe agradem e, em seguida, transformá-los em algo totalmente diferente. Essa abordagem mantém você no controle enquanto expande sua paleta criativa.

🚀 Vantagem do ClickUp: Explore ideias para o seu livro com os quadros brancos do ClickUp. Eles funcionam como uma tela flexível para mapear personagens, conflitos e temas sem impor uma estrutura fixa. Você pode mover ideias, agrupar o que pertence ao mesmo conjunto e ver como uma escolha afeta o resto da história à medida que ela toma forma. Faça um brainstorming dentro dos quadros brancos do ClickUp Mapeie os arcos da sua história com os quadros brancos do ClickUp. Por exemplo, ao desenvolver um thriller ambientado em uma cidade litorânea, você coloca os personagens principais, os locais e as tensões em um quadro branco. Você agrupa dois conflitos que compartilham uma conexão oculta, adiciona uma nova relação entre os personagens e remove ideias que não fortalecem a narrativa. O quadro ajuda você a moldar uma história mais rica, trabalhando visualmente as opções.

Esboçando e estruturando capítulos

Transformar ideias dispersas em uma estrutura coerente é um desafio para muitos escritores.

As ferramentas de escrita com IA podem pegar suas anotações preliminares e propor uma estrutura capítulo por capítulo. Você descreve os pontos altos da sua história, os principais momentos decisivos e os arcos dos personagens. A ferramenta organiza esses elementos em uma sequência que segue a lógica narrativa.

Esse processo revela lacunas em todo o seu livro antes que você invista meses na redação. Você pode descobrir que o segundo ato carece de tensão ou que um subenredo precisa ser preparado mais cedo. Ajustar o esboço levará alguns minutos, mas reescrever capítulos inteiros leva semanas.

🧠 Curiosidade: Charles Dickens ditava suas histórias em voz alta, às vezes de forma dramática. Arthur Stone, um de seus alunos de taquigrafia, gravava grande parte do discurso de Dickens diretamente, o que significa que algumas das obras de Dickens podem ter existido como rascunhos falados antes de serem escritos. O que é fascinante é que os estudiosos ainda não sabem ao certo quem escreveu o quê, quanto foi improvisado ou o que foi lido em comparação com o que foi falado na hora.

Esboçando conteúdo e superando o bloqueio criativo

O bloqueio criativo geralmente decorre do perfeccionismo ou da incerteza. A inteligência artificial elimina a pressão de acertar na primeira tentativa.

Quando você não conseguir encontrar as palavras certas para descrever uma cena, peça para gerar três versões. Nenhuma delas será perfeita, mas uma delas poderá conter a frase ou abordagem que desbloqueará suas próprias ideias.

Alguns escritores usam software de IA para escrever livros para redigir seções que consideram tediosas:

Cenas de transição que movem os personagens entre locais

Descrições técnicas que exigem pesquisa aprofundada

Variações de diálogo para testar diferentes vozes dos personagens

Em seguida, reescreva esses rascunhos no seu estilo, usando-os como matéria-prima em vez de começar do zero.

🔍 Você sabia? Leonardo da Vinci deixou mais de 7.000 páginas de cadernos, muitos deles inacabados e com temas dispersos. Os estudiosos ainda debatem a ordem “correta” de suas ideias.

Editar e refinar seu manuscrito

As ferramentas de revisão de IA procuram padrões que os olhos humanos não conseguem detectar. Elas sinalizam palavras usadas em excesso, identificam problemas de ritmo e destacam inconsistências no comportamento dos personagens ou na linha do tempo. Elas podem perceber que você usa a mesma estrutura de frase repetidamente ou que a cor dos olhos do seu protagonista muda no meio do livro.

Elas têm como objetivo complementar os editores humanos. A IA pode indicar que um parágrafo parece estranho, mas um editor experiente explica por que e como corrigi-lo. É por isso que você deve usar ferramentas de IA apenas na primeira revisão, identificando problemas óbvios antes de investir em serviços de edição profissionais.

Como usar a IA para escrever um livro (guia passo a passo)

Este guia passo a passo detalha como a IA se encaixa em cada etapa da criação de um livro.

Este guia passo a passo detalha como a IA se encaixa em cada etapa da criação de um livro.

Vamos começar! 🎯

Passo 1: Defina o conceito do seu livro e crie um esboço detalhado

Um esboço sólido é a base da escrita de livros com IA — ele fornece ao seu assistente de escrita com IA para autores estrutura suficiente para gerar capítulos consistentes.

Comece cristalizando exatamente o que seu livro irá realizar. Escreva uma frase que capture a promessa central do seu livro: “Este livro ensina freelancers como conquistar clientes corporativos por meio de e-mails frios” ou “Uma professora de uma pequena cidade descobre um talento oculto que muda sua comunidade”.

Identifique a jornada do seu leitor:

Por onde começar? (Intimidado pelas habilidades com facas, confuso sobre sistemas de produtividade)

Onde eles vão parar? (Cortando legumes com confiança, executando um fluxo de trabalho eficiente)

O que eles precisam aprender para preencher essa lacuna?

Divida isso em 8 a 12 capítulos, com 3 a 5 seções principais em cada um. Em seguida, use a IA para testar sua lógica: “Que etapas cruciais estou perdendo entre o capítulo 2 e o capítulo 3?”

Crie o esboço do seu livro com páginas aninhadas no ClickUp Docs para facilitar a navegação

O ClickUp Docs se torna sua oficina de esboços. Crie um documento intitulado “[Título do seu livro] – Esboço principal” e use páginas aninhadas para capítulos e seções. Em seguida, você pode reorganizar os capítulos arrastando as páginas e adicionar notas de pesquisa diretamente nas seções relevantes.

Para um livro sobre trabalho remoto, crie páginas de nível superior para “Construindo uma cultura remota”, “Sistemas de comunicação” e “Gerenciamento de desempenho”, com páginas de capítulos aninhadas que descrevem os tópicos específicos a serem abordados.

Aprenda a manter suas anotações de escrita organizadas:

Passo 2: Divida seu esboço em tarefas

Conte suas seções: 10 capítulos com quatro seções cada = 40 tarefas de escrita. Cronometre o tempo que leva para escrever 500 palavras para calcular sua velocidade. Em seguida, adicione nomes de tarefas específicas:

Não “Capítulo 3”, mas “Rascunho: como estruturar e-mails frios para clientes B2B”.

Não “Desenvolvimento do personagem”, mas “Escreva: cena da história de Sarah no centro comunitário”.

Converta seu esboço em tarefas de escrita detalhadas no ClickUp com prazos claros

Converta seu esboço em um fluxo de trabalho usando o ClickUp Tasks. Crie uma lista para cada capítulo e, em seguida, adicione tarefas para seções individuais com prazos realistas com base na sua velocidade de escrita. Lembre-se de incluir um tempo de buffer.

Adicione campos personalizados para acompanhar o progresso:

Meta de contagem de palavras (ajuda a avaliar o comprimento da seção)

Rodada de revisão (mantém a contagem de quantas edições foram feitas)

Notas do editor (mantém o feedback vinculado ao trabalho)

Inclua descrições de tarefas com pontos-chave a serem abordados, contagem de palavras e fontes de pesquisa. Dessa forma, quando você se sentar para escrever, saberá exatamente o que deve ser feito nessa sessão.

Para um livro de memórias sobre negócios, crie listas como “A fase da ideia” e “Desafios do primeiro ano”, com tarefas como “Escrever: a apresentação fracassada para investidores na conferência de startups”, incluindo notas sobre detalhes específicos e emoções a serem transmitidas.

🧠 Curiosidade: O termo bloqueio criativo foi popularizado na década de 1940, mas autores romanos antigos já reclamavam da “esterilidade do pensamento”. Sêneca escreveu sobre dias em que “a mente se recusa a obedecer”.

Passo 3: Configure um acompanhamento visual do progresso

A maioria dos escritores abandona os livros no meio do processo, quando o progresso parece invisível. Crie um espaço coeso respondendo: Quantas seções eu já concluí? Estou no caminho certo? Quanto tempo eu realmente dedico à escrita?

Escolha métricas que correspondam ao seu estilo de motivação:

Porcentagens de conclusão se você responder às barras de progresso

Sequências de escrita , se a consistência diária o motiva

Contagem semanal de palavras se a produção for o mais importante

Reúna as métricas de progresso do seu livro em uma única visualização usando os painéis e cartões direcionados do ClickUp.

Acompanhe o progresso da sua escrita com métricas visuais nos painéis do ClickUp

Por exemplo, você pode:

Adicione um cartão Tarefas por status para ver quais seções do seu livro estão nos status “Não iniciado”, “Primeiro rascunho”, “Editado” e “Final” para revelar a saúde do pipeline.

Inclua um cartão de carga de trabalho que exiba apenas as tarefas com prazo para esta semana.

Crie um Gráfico personalizado para acompanhar a contagem cumulativa de palavras ao longo do tempo, usando seu ritmo alvo como linha de referência.

Use um cartão de cálculo para exibir a porcentagem de conclusão (tarefas concluídas divididas pelo total de tarefas). Ver esse número subir de 15% para 68% é uma prova tangível de que você está construindo algo real.

Um autor de ficção também pode adicionar cartões mostrando capítulos concluídos, um gráfico de burndown para tarefas restantes e um relatório de tempo detalhando as horas gastas na construção do mundo versus o rascunho real da cena.

Passo 4: Gere o primeiro rascunho

Um esboço sólido é a base da escrita de livros com IA — ele fornece ao seu assistente de escrita com IA para autores estrutura suficiente para gerar capítulos consistentes.

Abra sua primeira tarefa de escrita, revise os pontos-chave e, em seguida, trabalhe na criação de instruções detalhadas para a IA. Prompts de escrita de IA ruins produzem conteúdo genérico, o que só leva a mais trabalho de edição.

Inclua estes elementos:

Tópico exato e contagem de palavras

Público-alvo e tom desejado

Pontos-chave a serem abordados

Objetivo dentro da estrutura do seu livro

Compare estas sugestões para um capítulo sobre marketing por e-mail:

❌ Fraco: Escreva sobre linhas de assunto de e-mails

✅ Forte: Escreva 600 palavras explicando como escrever linhas de assunto de e-mail que aumentam as taxas de abertura para empresas B2B SaaS. O público-alvo são gerentes de marketing de conteúdo em empresas com 50 a 200 funcionários. Aborde o uso de números e especificidades, criando lacunas de curiosidade e personalizando com dados do destinatário. Inclua um exemplo ineficaz e um eficaz para cada técnica. Tom profissional, mas coloquial.

O ClickUp Brain elimina o atrito da troca de aplicativos com a IA contextual.

Abra seu manuscrito no ClickUp, posicione o cursor onde você precisa de conteúdo detalhado, clique no ícone Brain e insira sua solicitação.

Gere conteúdo para o primeiro rascunho do seu livro usando o ClickUp Brain

Para um capítulo sobre técnicas de corte em um livro de receitas, experimente esta sugestão: “Escreva 400 palavras ensinando cozinheiros domésticos a segurar corretamente uma faca de chef e executar um corte básico. Explique a pegada com os dedos, a posição da mão guia e o movimento de balanço. Aborde o erro comum de segurar a faca como se fosse um martelo. Use uma linguagem encorajadora para leitores intimidados.”

Basta revisar o resultado, adicionar sua anedota pessoal sobre como aprender a técnica adequada, ajustar o tom e passar para a próxima seção.

🔍 Você sabia? Os surrealistas usavam uma técnica chamada escrita automática, na qual escreviam continuamente, sem planejar ou editar, para contornar bloqueios criativos. Alguns até usavam geradores de palavras aleatórias ou textos recortados. Hoje, os prompts de IA fazem a mesma coisa.

Etapa 5: Automatize ações repetitivas do fluxo de trabalho

Digamos que você marque uma seção do capítulo como concluída, crie manualmente uma tarefa de edição, mova o original para “Aguardando revisão” e defina um lembrete de revisão. Você repete essas etapas 40 vezes enquanto escreve seu livro.

A IA ajuda você a parar de fazer o trabalho que o software pode realizar. Identifique padrões de fluxo de trabalho:

Você sempre cria tarefas de edição depois de terminar os rascunhos?

As seções precisam ser verificadas antes de serem consideradas definitivas?

Você atribui revisões à mesma pessoa repetidamente?

Crie fluxos de trabalho para eliminar o gerenciamento manual de tarefas com o ClickUp Automations

Execute ações de fluxo de trabalho com base em gatilhos definidos usando o ClickUp Automations. Em vez de mover capítulos manualmente, perseguir edições ou rastrear feedback em rascunhos, o Automations reage às alterações que você faz enquanto escreve.

Aqui estão alguns exemplos de automação de fluxo de trabalho:

Quando o status estiver > Rascunho concluído, atribua ao editor.

Quando o editor adiciona um comentário, Status > Edição

Quando o status estiver > Edições concluídas, atribua-o de volta ao autor.

Quando o status estiver > Revisão beta, adicione leitores beta como seguidores.

Quando o campo personalizado “Revisões necessárias” > Sim, Prioridade > Alta

Quando a data de entrega mudar, atualize a data de entrega do capítulo pai.

Quando todas as tarefas em uma seção estiverem concluídas, notifique a editora.

Assista a este vídeo para automatizar fluxos de trabalho mais rapidamente:

Passo 6: Revise seu manuscrito em etapas estruturadas

Agora que você tem um primeiro rascunho completo, lembre-se de que ele existe para ser reescrito. Resista à tentação de editar tudo simultaneamente e aborde diferentes questões em etapas separadas:

A revisão estrutural examina o panorama geral. Leia todo o seu manuscrito sem edições detalhadas e verifique se os capítulos aparecem na ordem ideal, se os argumentos são construídos de forma lógica e se os pontos da trama se encaixam com a configuração adequada. Faça anotações sobre seções a serem cortadas, combinadas ou reorganizadas.

A revisão de conteúdo analisa seções individuais. Cada uma delas inclui detalhes e exemplos suficientes? As explicações são claras? Você apoia suas afirmações com evidências? Faça cortes rigorosos. Aquela tangente fascinante provavelmente não contribui para a promessa central do seu livro.

A revisão de linhas concentra-se nas frases e na escolha de palavras. Substitua verbos fracos por alternativas fortes e elimine advérbios que reforçam verbos fracos. Elimine frases redundantes, varie o comprimento das frases e remova expressões evasivas como “mais ou menos” e “tipo”.

Leia seu manuscrito em voz alta. Você pode tropeçar em frases estranhas que seus olhos ignoram.

Use os recursos do ClickUp Brain de forma estratégica. Cole uma seção e pergunte: “Quais são as três frases mais fracas nesta passagem e por quê?” Para uma seção de estratégias de SEO, solicite: “Verifique se esta explicação faz sentido para alguém que não está familiarizado com otimização de mecanismos de pesquisa. Identifique termos técnicos que eu não defini.”

Peça ao ClickUp Brain para identificar problemas em seu manuscrito

Atualize o status das tarefas à medida que você conclui cada etapa de edição e mantenha as métricas do painel precisas.

🧠 Curiosidade: Muitos romances clássicos foram lançados em capítulos semanais ou mensais. Autores como Alexandre Dumas usavam assistentes e técnicas de rascunho rápido para acompanhar o ritmo.

Passo 7: Reúna feedback estruturado e gerencie as revisões

Você já revisou seu livro várias vezes, mas perdeu toda a objetividade. Selecione de 3 a 5 leitores beta que representem seu público-alvo, mas lembre-se de não escolher seus maiores fãs ou críticos mais severos.

Faça perguntas específicas aos leitores:

Em que momento você se sentiu confuso?

Quais seções foram arrastadas ou pareceram muito longas?

Quais exemplos tiveram o maior impacto?

Que perguntas ficaram sem resposta após terminar?

Se você pudesse manter apenas três capítulos, quais você manteria?

Defina um prazo de duas semanas para o feedback. À medida que as revisões forem chegando, crie uma tarefa para cada sugestão de revisão substancial. Dê nomes específicos às tarefas: “Revisar o início do capítulo 2 com base na confusão da linha do tempo” ou “Adicionar mais exemplos à seção de produtividade do capítulo 5”.

É claro que nem todas as sugestões merecem ser implementadas. Quando um leitor quer mais detalhes e outro quer concisão, você precisa tomar uma decisão. Mas quando três leitores, independentemente, sinalizam a mesma seção como confusa, essa seção precisa ser revisada.

Marque as tarefas de revisão por tipo: “Adição de conteúdo”, “Esclarecimento necessário”, “Mudança estrutural”, “Ajuste de estilo”. Isso ajuda a agrupar revisões semelhantes.

Entenda melhor o feedback com o suporte do ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a resolver feedbacks contraditórios. Se os leitores discordarem sobre se um capítulo precisa ser expandido ou cortado, cole o capítulo e solicite: “Este feedback sugere que ele é muito detalhado e, ao mesmo tempo, não é detalhado o suficiente. Identifique passagens prolixas sem valor e conceitos que precisam de mais explicações.”

Acompanhe quais comentários você abordou e quais você ignorou conscientemente usando um campo personalizado com opções como “Implementado” ou “Decidido contra”.

🔍 Você sabia? Mark Twain preferia barulho e atividade enquanto escrevia. Ele acreditava que conversas e o caos cotidiano ajudavam a manter suas ideias vivas, e frequentemente trabalhava em áreas comuns, em vez de salas isoladas.

Aqui estão nossas escolhas das melhores ferramentas de IA para escrever livros e assistentes de IA para redigir, editar e gerenciar seu manuscrito. ✍🏼

1. ClickUp (ideal para IA contextual com gerenciamento integrado de projetos de livros)

Gere rascunhos de capítulos sensíveis ao contexto usando o ClickUp BrainGPT

Primeiro, temos o ClickUp! É um aplicativo de produtividade para escritores onde seus capítulos, notas, pesquisas e prazos ficam reunidos, para que você mantenha o controle de todas as partes do seu projeto de livro.

Mantenha a consistência narrativa ao longo dos capítulos

Escrever um livro exige continuidade ao longo de dezenas de páginas. O ClickUp BrainGPT extrai o contexto do seu espaço de trabalho, como esboços, notas e rascunhos, antes de escrever para você. Isso significa que ele já sabe do que se trata o seu livro, em vez de começar do zero todas as vezes.

Suponha que você esteja escrevendo um livro de não ficção sobre esgotamento criativo. O capítulo 2 define o esgotamento usando entrevistas e pesquisas, e o capítulo 6 se concentra na recuperação.

Assim, quando você pede ao BrainGPT para redigir uma seção do Capítulo 6, ele consulta as definições, a terminologia e o tom originais apresentados anteriormente. Ele evita explicar novamente os conceitos, reflete a formulação usada no Capítulo 2 e se baseia nela.

Além disso, o BrainGPT (assim como o ClickUp Brain) é independente de LLM, dando a você acesso a vários modelos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini. Isso ajuda a evitar a proliferação de IA e a trabalhar mais rápido.

Preserve o contexto geral do livro usando o ClickUp BrainGPT para redigir e revisar capítulos

Isso também ajuda durante as revisões. Digamos que você altere uma ideia central no Capítulo 1.

Você pode pedir ao BrainGPT para examinar os capítulos posteriores e sugerir edições onde essa ideia aparece, mantendo o manuscrito alinhado sem a necessidade de verificações manuais. O BrainGPT apoia o livro como uma obra única e em evolução.

Capture ideias brutas sem perder o ritmo

Digitar pode diminuir o ritmo, especialmente durante os primeiros rascunhos. O ClickUp Talk-to-Text no BrainGPT transforma pensamentos falados em texto limpo e editável em seu espaço de trabalho de escrita e, em seguida, o refina usando o contexto do projeto.

Transforme ideias faladas em conteúdo estruturado usando o ClickUp Talk to Text no BrainGPT

Digamos que você pense em uma transição de cena enquanto anda pela sala. Você dita a ideia, o Talk to Text a converte em texto e o BrainGPT suaviza o fluxo da frase para combinar com o capítulo ao redor.

A ideia vai parar onde deve antes que a energia se esvaia. Isso funciona bem para cenas com muitos diálogos, ensaios pessoais ou seções reflexivas, onde a linguagem falada costuma soar mais próxima da voz final.

Liberte-se da gestão repetitiva de projetos de livros

Escrever um livro envolve acompanhamentos, lembretes e mudanças de status que consomem tempo silenciosamente. Os Super Agentes do ClickUp lidam com esse trabalho de fundo com base nas regras que você define.

Adicione gatilhos específicos para criar Super Agentes ClickUp personalizados que cuidam do seu fluxo de trabalho em segundo plano

Suponha que você termine um capítulo e o marque como “rascunho concluído”. Um agente pode criar automaticamente uma tarefa de edição, vincular notas de pesquisa, atualizar seu cronograma de escrita e exibir o capítulo durante o planejamento semanal. O progresso continua sem rastreamento manual.

Aqui estão alguns agentes personalizados que você pode criar no ClickUp:

Agente de fluxo de trabalho do capítulo: acompanhe quando o status de um capítulo muda e acione a criação de tarefas de edição, revisão ou layout.

Agente de progresso semanal: Compile um breve resumo do progresso a cada semana, listando os capítulos concluídos, as metas futuras e os itens atrasados.

Agente de proteção de terminologia: detecte nomes recorrentes ou termos-chave no ClickUp Docs e sinalize variações para manter a narração consistente.

Explore os melhores agentes de IA para criação de conteúdo aqui:

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Há limites para o uso da IA no plano gratuito.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

De uma avaliação do G2:

Desde que mudamos para o ClickUp, tudo está em um só lugar: tarefas, cronogramas, documentos, painéis, comentários e até mesmo notas de reuniões. É incrivelmente personalizável, mas intuitivo o suficiente para que todos possam adotar rapidamente. Recursos como automações, assistente de escrita com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo.

Desde que mudamos para o ClickUp, tudo está em um só lugar: tarefas, cronogramas, documentos, painéis, comentários e até mesmo notas de reuniões. É incrivelmente personalizável, mas intuitivo o suficiente para que todos possam adotar rapidamente. Recursos como automações, assistente de escrita com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo.

🧠 Curiosidade: Fyodor Dostoevsky costumava escrever romances sob extrema pressão de tempo, às vezes ditando em alta velocidade para estenógrafos para cumprir os prazos de publicação. Partes de O Jogador foram concluídas em apenas 26 dias.

2. Sudowrite (ideal para escritores de ficção)

via Sudowrite

O Sudowrite funciona com seu próprio modelo Muse, explicitamente treinado em ficção, em vez da confusão habitual da internet. Isso é importante porque a IA entende a lógica narrativa, como a estrutura das cenas e a motivação dos personagens.

Sua Bíblia da História permite que você a preencha com peculiaridades dos personagens, regras de construção do mundo, sistemas mágicos e tudo o que for importante para sua história. Em seguida, o Sudowrite extrai informações desse banco de dados durante cada geração.

Além disso, o Describe adiciona detalhes sensoriais em todas as cinco sensações a passagens monótonas, e o Twist sugere complicações na trama que você não havia considerado. Tudo funciona em partes, em vez de capítulos inteiros, correspondendo à forma como a maioria dos escritores de ficção redige.

Melhores recursos do Sudowrite

Gere continuações de cenas por meio do Auto Write quando estiver com dificuldade para decidir o que acontece a seguir, ou use o Guided Write para esboçar momentos específicos que você imaginou, mas ainda não escreveu.

Produza cenas de 500 a 1.000 palavras que sigam suas especificações e mantenham a consistência narrativa com o Primeiro Rascunho .

Acesse o Brainstorm para gerar listas de nomes de personagens, poderes mágicos, elementos de construção de mundos, reviravoltas na trama ou trechos de diálogos.

Aplique predefinições de reescrita , como “Mostrar, não contar” ou “Adicionar conflito interno”, a trechos selecionados.

Crie plug-ins personalizados a partir da biblioteca da comunidade com mais de 1.000 opções ou desenvolva suas próprias ferramentas para tarefas específicas, como remover clichês e ajustar o ponto de vista.

Limitações do Sudowrite

É difícil manter a consistência da voz em manuscritos com mais de 50.000 palavras, exigindo que você ajuste manualmente o tom e o estilo para que fiquem consistentes.

Erros de posicionamento de personagens ocorrem regularmente, colocando pessoas em locais errados ou fazendo com que elas reajam a eventos que ainda não deveriam conhecer.

Preços do Sudowrite

Teste gratuito

Hobby e estudante: US$ 19/mês

Profissional: US$ 29/mês

Máximo: R$ 59/mês

Avaliações e comentários sobre o Sudowrite

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sudowrite?

Um usuário do Reddit diz:

Eu pessoalmente adoro o Sudowrite, embora os sistemas de crédito não sejam os meus favoritos. Pensando nas reviravoltas da sua trama, o Story Bible tem uma função que permite ocultar seus vários cartões de notas da IA; em teoria, você poderia colocar sua reviravolta na trama em um cartão e depois ocultá-lo da IA até chegar ao momento da revelação.

Eu pessoalmente adoro o Sudowrite, embora os sistemas de crédito não sejam os meus favoritos. Pensando nas reviravoltas da sua trama, o Story Bible tem uma função que permite ocultar seus vários cartões de notas da IA; em teoria, você poderia colocar sua reviravolta na trama em um cartão e depois ocultá-lo da IA até chegar ao momento da revelação.

📖 Leia também: Principais ferramentas alternativas ao Sudowrite para escritores

3. Novelcrafter (ideal para controle técnico)

via Novelcrafter

Com o Novelcrafter, você traz suas próprias chaves API da OpenAI, Anthropic ou Google para conectá-las à infraestrutura da plataforma. O Codex funciona como um wiki interativo para armazenar fichas de personagens, documentos de construção de mundos e enredos.

Quando você gera um texto, a plataforma automaticamente extrai entradas relevantes do Codex e as alimenta como contexto para qualquer modelo de IA que você tenha conectado.

Você também pode clonar qualquer prompt do sistema que a ferramenta usa, modificá-lo ou criar outros totalmente novos do zero. Esse nível de personalização atrai escritores que sabem exatamente como querem que a IA se comporte, embora isso exija um conhecimento técnico que a maioria dos autores não possui.

Principais recursos do Novelcrafter

Armazene fichas de personagens interconectadas, detalhes de locais e tradições nas entradas do Codex e, em seguida, marque-as para que o Novelcrafter insira automaticamente o contexto relevante ao gerar prosa no Chat .

Clone qualquer uma das solicitações do sistema e modifique os parâmetros, ou crie solicitações totalmente novas a partir do zero usando componentes modulares definidos por você.

Mapeie a estrutura da história nas visualizações Grade, Matriz ou Esboço para identificar problemas de ritmo, acompanhar a progressão da subtrama ou visualizar as aparições dos personagens nas cenas.

Limitações do Novelcrafter

O gerenciamento de chaves API adiciona complexidade, já que você precisa lidar com custos de assinatura e créditos OpenAI ou Anthropic todos os meses.

O design da interface oculta recursos úteis sob vários cliques.

Preços do Novelcrafter

21 dias de teste gratuito

Scribe: US$ 4/mês por usuário

Aficionado: US$ 8/mês por usuário

Artisan: US$ 14/mês por usuário

Especialista: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Novelcrafter

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Novelcrafter?

Conforme compartilhado no Reddit:

Eu uso o NovelCrafter+OpenRouter e gosto muito dele. A interface é muito confortável e intuitiva, e a estrutura tanto da escrita quanto do códice funciona muito bem para a interação com a IA. Também ADORO a capacidade de manipular e criar geradores de prompts para criar minhas próprias instruções e comandos. É uma ferramenta imensamente poderosa...

Eu uso o NovelCrafter+OpenRouter e gosto muito dele. A interface é muito confortável e intuitiva, e a estrutura tanto da escrita quanto do códice funciona muito bem para a interação com a IA. Também ADORO a capacidade de manipular e criar geradores de prompts para criar minhas próprias instruções e comandos. É uma ferramenta imensamente poderosa...

🔍 Você sabia? Vladimir Nabokov escreveu Lolita em fichas, reorganizando as cenas incessantemente antes de finalizar o romance. Ele disse que a estrutura era mais importante do que a sequência.

4. Squibler (ideal para começar rapidamente)

via Squibler

O Squibler oferece velocidade em vez de sofisticação. Você pode trabalhar de forma mais metódica, criando Elementos (personagens, cenários, objetos) que o Smart Writer consulta ao gerar cenas.

A ferramenta de escrita fica na barra lateral, oferecendo o preenchimento automático de frases, reescrita de parágrafos ou rascunho de capítulos inteiros com base no seu esboço. A visualização Corkboard permite que você reorganize visualmente as cenas, o que é útil quando você percebe que o capítulo três deve vir depois do capítulo sete.

Principais recursos do Squibler

Solicite a geração do manuscrito completo a partir de uma premissa básica em Generate Scene ou trabalhe capítulo por capítulo com o Smart Writer .

Defina metas de contagem de palavras por capítulo ou metas diárias e, em seguida, monitore as porcentagens de conclusão por meio de um painel especializado.

Transforme o texto destacado em imagens geradas por IA através do Visualize, criando referências visuais rápidas para cenários complexos ou aparências de personagens.

Limitações do Squibler

A prosa gerada fica monótona e repetitiva, apoiando-se em frases genéricas que exigem muita edição.

O desempenho do aplicativo fica lento em projetos mais longos, onde a navegação entre os capítulos fica mais lenta.

Preços do Squibler

Gratuito

Pro: US$ 29/mês

Avaliações e comentários do Squibler

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: Ernest Hemingway mantinha sua criatividade afiada parando no meio da frase assim que atingia sua meta diária de 500 palavras, para saber exatamente por onde começar no dia seguinte. Agatha Christie, por outro lado, tratava a escrita de mistério como um quebra-cabeça lógico, colocando cuidadosamente pistas e falsas pistas para que a solução fosse sempre justa para o leitor. Em The ABC Murders, ela até usou o alfabeto como uma restrição estrutural para manter o enredo coeso e solucionável.

5. Shortly AI (ideal para interfaces minimalistas)

A Shortly AI oferece uma página em branco e quatro comandos. É isso. Sem modelos que atrapalham sua visão ou menus complicados que ocultam recursos que você nunca usará. Digite um parágrafo inicial ou uma sugestão, e a IA continuará seu pensamento em blocos de aproximadamente 100 palavras.

Os quatro comandos de barra: /instruct, /rewrite, /shorten e /expand lidam com a modificação de texto em trechos selecionados. Essa abordagem simplificada elimina o atrito quando você está tentando manter o ritmo durante as sessões de rascunho. A Shortly AI faz sentido para escritores que acham a maioria dos softwares de escrita complicados e querem apenas algo que não atrapalhe.

Principais recursos da Shortly AI

Aplique /rewrite ao texto selecionado para obter formulações alternativas, o que é útil quando uma frase soa estranha, mas você não sabe como corrigi-la.

Condense explicações prolixas usando /shorten , que remove palavras desnecessárias enquanto preserva o significado central de passagens de até 200 caracteres.

Desenvolva pontos pouco elaborados usando /expand em seleções de texto de até 120 caracteres, transformando menções breves em descrições mais completas.

Limitações da IA

O comprimento da geração é limitado a aproximadamente 100 palavras por saída, mesmo quando você precisa de passagens contínuas mais longas.

Problemas de precisão factual surgem regularmente, pois a IA às vezes inventa datas ou detalhes.

Preços da Shortly AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas sobre a IA em breve

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Considerações legais e éticas para livros escritos por IA

O panorama jurídico em torno do conteúdo gerado por IA permanece incerto.

A lei de direitos autorais na maioria das jurisdições protege a autoria humana, o que cria complicações quando a IA contribui substancialmente para o seu manuscrito. Os tribunais ainda não estabeleceram precedentes claros, mas as primeiras decisões sugerem que textos gerados exclusivamente por IA podem não se qualificar para proteção de direitos autorais.

Isso é importante por várias razões práticas:

Alguém plagia seu trabalho e você não consegue fazer valer seus direitos autorais

As editoras rejeitam contratos porque não conseguem garantir os direitos subsidiários.

Os acordos de licenciamento fracassam quando surgem questões de propriedade

Desafios jurídicos futuros surgem à medida que as regulamentações evoluem

As editoras pedem cada vez mais aos autores que divulguem o uso da IA durante as negociações contratuais, pois a transparência protege você de possíveis disputas no futuro. Alguns contratos agora incluem cláusulas específicas que tratam do conteúdo gerado por IA, exigindo que os autores confirmem o grau de envolvimento da máquina.

Questões éticas são paralelas às questões legais. Os leitores esperam autenticidade dos autores. Se a IA redigir capítulos inteiros e você os publicar em seu nome sem revisões significativas, você corre o risco de perder a confiança do público. Gêneros diferentes trazem expectativas diferentes:

Manuais técnicos e livros de referência ou produtividade enfrentam menos escrutínio.

Memórias e narrativas pessoais exigem experiências humanas genuínas.

Os leitores de ficção se importam muito com a voz e a criatividade.

Trabalhos acadêmicos exigem uma metodologia transparente

A abordagem prática: use a IA como uma ferramenta, não como um ghostwriter. Quando suas marcas criativas estão em todas as páginas, as ambiguidades legais importam menos e as preocupações éticas desaparecem.

🔍 Você sabia? Para cumprir os prazos de O Corcunda de Notre-Dame, Victor Hugo teria pedido a seus criados que trancassem suas roupas, deixando-o sem nada para vestir além de um xale. Sem poder sair de casa, ele não teve outra escolha a não ser escrever.

Leve seu livro até a linha de chegada com o ClickUp

Escrever um livro exige consistência, paciência e um sistema que possa armazenar semanas ou meses de trabalho sem atrasar seu progresso. Quando o processo parece disperso, mesmo os rascunhos mais sólidos parecem incertos.

O ClickUp reúne seu esboço, capítulos, revisões e prazos, para que nada fique esquecido em uma pasta.

A IA contextual (ClickUp Brain e BrainGPT) funciona dentro dos seus documentos, ajudando você a redigir, revisar e repensar seções sem precisar alternar entre ferramentas. Além disso, os agentes e automações de IA lidam com acompanhamentos, rastreamento de progresso e atualizações de rotina, para que o projeto continue avançando.

Crie seu livro em um espaço projetado para armazenar tudo. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes (FAQ)

Um escritor de livros com IA tenta gerar grandes partes de um livro por conta própria com base em uma sugestão, enquanto um assistente de escrita com IA apoia seu processo. Ele ajuda você a esboçar capítulos, expandir ideias, reescrever seções ou melhorar a clareza, enquanto você mantém o controle do conteúdo e da direção.

Sua voz vem de suas escolhas; você decide as ideias, a estrutura, o tom e a redação final. A IA deve ser usada para sugerir opções, não para tomar decisões por você. Editar cada resultado, reestruturar frases em seu próprio estilo de escrita e alimentar a IA com exemplos de seus textos anteriores ajuda a manter a voz consistente.

Não. A IA pode atuar como um verificador gramatical, aperfeiçoando frases e apontando inconsistências. Os editores humanos trazem julgamento, contexto e compreensão do público, ritmo e nuances. A IA funciona melhor como uma primeira versão, enquanto os editores humanos lidam com a escrita criativa, o refinamento e a qualidade final.