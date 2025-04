15 melhores softwares de redação de livros para 2025

Seu livro tem tudo a ver com sua grande ideia e seu domínio do ofício. Mas o ato de escrever um livro depende muito das ferramentas que você usa para transformar essa ideia em um manuscrito acabado. 🖋️

O melhor software de redação de livros para autores é como as plantas para um arquiteto. A ferramenta correta de redação de livros será sua parceira constante, esteja você trabalhando em seu próximo best-seller, criando um livro de memórias ou escrevendo um resumo objetivo.

Desde a organização de ideias até o acompanhamento do seu desenvolvimento e o aprimoramento da gramática, essas ferramentas e outros aplicativos de redação têm o objetivo de simplificar o processo de redação de livros. Mas, diante de tantas opções, como decidir qual é o melhor aplicativo de redação?

Este artigo explorará os recursos básicos do software de redação de livros e destacará as melhores ferramentas disponíveis no mercado atualmente.

O que você deve procurar em um software para escrever livros?

Ao selecionar um software de redação de livros, considere os seguintes recursos principais para aprimorar seu processo criativo:

Interface amigável ao usuário : Opte por um software de redação com uma interface fácil de usar que garanta uma navegação tranquila e minimize as distrações técnicas

Ferramentas de organização : Use ferramentas com recursos de esboço, auxílios para o desenvolvimento de personagens e gerenciamento de cronograma para estruturar sua narrativa com mais eficiência

Compatibilidade : Verifique se o software funciona em seus sistemas operacionais preferidos, como macOS e Windows, e dispositivos

Recursos de colaboração : Selecione um software que ofereça suporte à colaboração em tempo real e ao compartilhamento de documentos se você trabalha com coautores ou editores

Opções de exportação : Procure opções que permitam exportar o manuscrito em vários formatos, como PDF ou ePub, para atender aos requisitos de publicação

Ambiente livre de distrações : Escolha uma plataforma com uma experiência de escrita livre de distrações para ajudar a manter o foco e a produtividade

Considerações orçamentárias: Decida se as ferramentas gratuitas atendem às suas necessidades ou se o software premium com recursos avançados justifica o investimento

Você sabia? Em 1964, a IBM lançou a Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST), que mesclava a funcionalidade de uma máquina de escrever Selectric com a gravação em fita magnética, permitindo a modificação e o armazenamento de texto.

Os 15 melhores softwares de redação de livros

O software certo de edição e redação de livros lhe dará as ideias e as sugestões de redação necessárias para manter-se inovador e disciplinado.

Esta seção explorará as 15 principais opções de software de redação de livros que atendem a uma ampla gama de estilos de redação, objetivos e orçamentos.

1. ClickUp (melhor para escrita, colaboração e gerenciamento de projetos com tecnologia de IA)

O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho que integra recursos de escrita, colaboração e gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, o que o torna ideal para autores que buscam um software abrangente de redação de livros.

Crie conteúdo de alto nível com o assistente de redação e edição com tecnologia de IA do ClickUp

O ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA que reúne tudo - tarefas, documentos, pessoas e ferramentas - em um só lugar.

Ele agiliza os fluxos de trabalho e simplifica suas tarefas diárias. Quer você precise de ajuda com o contexto, o conteúdo ou a automatização do trabalho de rotina, o ClickUp Brain ajuda você a economizar tempo e a se concentrar mais no seu trabalho criativo.

O ClickUp Docs funciona como seu playground criativo. É um espaço colaborativo para redigir, editar e organizar seu trabalho. Com a capacidade de criar wikis, páginas aninhadas e documentos compartilhados, o ClickUp Docs garante que você e sua equipe permaneçam concentrados e produtivos.

Colabore com outras pessoas em tempo real usando o ClickUp Docs

Além disso, o recurso Collaboration Detection do ClickUp facilita o compartilhamento de ideias, o recebimento de feedback e o trabalho em conjunto em tempo real, independentemente de onde os membros da sua equipe estejam.

*E isso não é tudo!

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos de brainstorming que eliminam as suposições na estruturação de seus projetos de redação. Por exemplo:

Faça o download deste modelo Organize capítulos, acompanhe o progresso e gerencie prazos com o modelo de planejamento de livros do ClickUp

Planeje, organize e gerencie facilmente seu livro usando o ClickUp Book Planning Template. Ele tem visualizações pré-construídas para capítulos, detalhes do romance e todo o processo de redação - garantindo que seu romance seja tão estruturado quanto sua melhor reviravolta na trama.

O modelo de proposta de livro do ClickUp também ajuda os autores a criar propostas profissionais com seções pré-construídas para tópicos, públicos-alvo e estratégias de marketing - perfeitas para serem apresentadas às editoras.

Veja o que Cristina Willson, Diretora de Conteúdo da Graphite, tem a dizer sobre o ClickUp:

Não apenas começamos a escrever artigos, mas decidimos fazê-lo em escala, portanto, precisávamos de uma plataforma robusta que pudesse se adaptar facilmente ao nosso número crescente de produtos. O ClickUp foi a melhor escolha.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Chat para aprimorar a comunicação, permitindo a colaboração em tempo real e a sincronização com mensagens instantâneas e atualizações

Faça brainstorming, planeje e organize em tempo real para aumentar a colaboração com o ClickUp Whiteboards

Organize cronogramas de projetos com eficiência usando gráficos de Gantt e visualizações de linha do tempo

Automatize tarefas repetitivas, acompanhe marcos e mantenha a equipe dentro do cronograma com o ClickUp Automations

Personalize os status das tarefas com o ClickUp para simplificar a redação de livros e acompanhar cada etapa, desde o rascunho até a aprovação

Limitações do ClickUp

Os novos usuários enfrentam uma curva de aprendizado devido à grande variedade de recursos

O aplicativo móvel não tem alguns recursos de desktop

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Quer transformar sua coleção de receitas em um livro de receitas sofisticado? O modelo de livro de receitas do ClickUp é sua arma secreta! Com seções para ingredientes, instruções passo a passo e planejamento de design, esse modelo elimina o incômodo de organizar suas criações culinárias.

2. Google Docs (melhor para colaboração em tempo real e acessibilidade)

via Google Docs

O Google Docs é um processador de texto gratuito que permite aos usuários criar, editar e colaborar em documentos em tempo real. Sua natureza baseada na nuvem garante a acessibilidade de qualquer dispositivo com conexão à Internet, tornando-o uma opção conveniente para escritores e equipes.

Os modos claro e escuro permitem que os escritores personalizem a aparência do processador de texto de acordo com suas necessidades.

Melhores recursos do Google Docs

Trabalhe simultaneamente com outras pessoas no mesmo documento, com alterações refletidas em tempo real

Edite e visualize documentos em qualquer dispositivo com acesso à Internet

Use o recurso de controle de versão de documentos para monitorar as alterações e reverter para versões anteriores, se necessário

Limitações do Google Docs

Ele pode não ter algumas ferramentas avançadas de formatação e edição em comparação com os processadores de texto para desktop

A funcionalidade completa requer uma conexão estável com a Internet, o que limita o acesso em áreas com conectividade ruim

Preços do Google Docs

Grátis

Avaliações e resenhas do Google Docs

G2: N/A

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 28.000 avaliações)

Dica profissional: Ouça podcasts voltados para a escrita para obter várias perspectivas e técnicas, gerar novas ideias e aprimorar seu processo criativo.

3. Microsoft Word (melhor para formatação avançada e criação de documentos profissionais)

via Microsoft

O Microsoft Word é um aplicativo de processamento de texto amplamente utilizado, conhecido por seus recursos abrangentes que atendem às necessidades básicas de processamento de texto e de criação de documentos avançados, seja um livro, um resumo objetivo ou um relatório.

Suas ricas opções de formatação e a integração com outros aplicativos do Microsoft Office fazem dele o processador de texto preferido para redação profissional.

Melhores recursos do Microsoft Word

Acesse uma vasta gama de ferramentas de formatação, incluindo estilos, fontes e layouts de página

Use recursos avançados de edição, como comentários e verificação gramatical

Trabalhe com outros aplicativos do Microsoft Office, como Excel e PowerPoint, para aumentar a produtividade e a integração de dados

Limitações do Microsoft Word

O acesso ao conjunto completo de recursos requer uma assinatura paga

A extensa gama de recursos pode ser esmagadora para novos usuários

Preços do Microsoft Word

Somente para Word: $179. 99

Avaliações e resenhas do Microsoft Word

G2: 4. 7/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

O Microsoft Word é fornecido como parte de uma assinatura mensal do 365 e se integra a 90% de outros softwares, tanto de desktop quanto on-line. O Word também está disponível na nuvem por meio da Microsoft para que você possa acessar seus documentos em qualquer lugar!

4. Grammarly (melhor para aumentar a clareza e a correção da redação)

via Grammarly

O Grammarly é um revisor, assistente de redação e verificador gramatical orientado por IA, projetado para melhorar a clareza, a correção e a qualidade geral de sua redação.

Ele oferece verificações gramaticais e ortográficas em tempo real, sugestões de estilo e detecção de tom, o que o torna uma ferramenta valiosa para um conteúdo polido e profissional.

Melhores recursos do Grammarly

Receba feedback instantâneo sobre erros de gramática e ortografia

Acesse sugestões para melhorar a estrutura das frases, a escolha de palavras e a legibilidade geral

Use a ferramenta de detecção de plágio para comparar seu conteúdo com um grande banco de dados

Limitações gramaticais

Algumas sugestões podem não estar alinhadas com o contexto pretendido

Documentos com mais de 100.000 caracteres precisam ser divididos em partes menores

Preços da gramática

Gratuito

Profissional: US$ 30/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 7.000 avaliações)

➡️ Leia mais: 50 Writing Prompts to Transform Your Creative Process at Work (50 dicas de redação para transformar seu processo criativo no trabalho)

5. Evernote (melhor para fazer anotações e organizar)

via Evernote

O Evernote é um aplicativo versátil para fazer anotações que permite aos usuários detalhar, organizar e acessar facilmente informações em vários dispositivos.

É um hub centralizado para organizações pessoais e profissionais com recursos avançados como digitalização de documentos, recorte da Web e gerenciamento de tarefas.

Melhores recursos do Evernote

Crie anotações em vários formatos, incluindo texto, imagens, gravações de áudio e recortes da Web

Classifique as anotações em cadernos e atribua etiquetas para uma categorização eficiente

Utilize recursos avançados de pesquisa para encontrar texto em imagens e documentos digitalizados

Limitações do Evernote

A versão gratuita limita os uploads mensais e a sincronização de dispositivos

As contas do Evernote Free são restritas a um dispositivo por vez

Preços do Evernote

Pessoal: $14,99/mês

Profissional: $17,99/mês

Equipe: $24. 99/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

O Evernote é o melhor para gerenciar agendas! O que eu gosto no Evernote é que ele é tão organizado que você pode separar datas e listas de tarefas. Ele me lembra facilmente de meus futuros cronogramas e projetos a fazer. Seu uso é gratuito e você pode usá-lo sem fazer upgrade com pagamento. É como um bloco de notas, mas com guias de menus e diferentes opções de agendamento.

6. Scrivener (melhor para gerenciamento de projetos em escrita longa)

via Scrivener

O Scrivener é um software de redação criado para autores, pesquisadores e roteiristas envolvidos em projetos de redação extensos. Ele oferece um conjunto de ferramentas organizacionais que permitem o gerenciamento de manuscritos complexos, desde os rascunhos iniciais até a publicação final.

Melhores recursos do Scrivener

Use o recurso Binder para estruturar seu manuscrito em capítulos e cenas

Use o quadro de cortiça virtual para organizar e reorganizar as sinopses de suas seções

Aumente a produtividade visualizando e editando vários documentos simultaneamente usando a funcionalidade de tela dividida

Limitações do Scrivener

Os usuários devem adquirir licenças separadas para cada plataforma

Projetos extensos podem apresentar congelamento ocasional e tempos de carregamento mais lentos

Preços do Scrivener

iOS: $23. 99

Licença Educacional: $50. 99

Licença padrão: US$ 59,99

Pacotes: $95. 98

Avaliações e resenhas do Scrivener

G2: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

Ter todo o material para escrever meu romance em um só lugar é um recurso muito interessante, algo que um processador de texto comum só pode sonhar em oferecer. Você tem pastas de pesquisa e pastas de capítulos, que podem ser separadas em cenas. Essas cenas podem ser movidas, portanto, se você precisar mover uma cena de um capítulo para outro ou mover um capítulo para um local diferente, poderá fazer isso facilmente arrastando e soltando. Também gosto muito das opções de tela dividida.

7. Hemingway Editor (melhor para melhorar a legibilidade e a concisão)

via Hemingway Editor

O Hemingway Editor é um aplicativo de redação gratuito desenvolvido para melhorar a clareza e a legibilidade do seu texto. Esse software de redação de livros orienta os escritores em direção a uma prosa mais concisa e impactante, destacando frases complexas e erros comuns.

Melhores recursos do Hemingway Editor

Identifique frases longas ou complicadas com sugestões para melhorar a legibilidade

Detectar instâncias de voz passiva e substituí-las por uma linguagem mais envolvente

Adapte o conteúdo para o público apropriado com o nível de legibilidade

Limitações do Editor Hemingway

Mais otimizado para textos mais curtos, como artigos

Não possui recursos abrangentes de verificação gramatical e ortográfica

Preços do Editor Hemingway

Plano individual 5K: $10/mês

Plano individual de 10K: US$ 15/mês

Plano Team 10K: $15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Editor Hemingway

G2: 4. 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

Um usuário do G2 diz:

Gosto do fato de que ele mede enquanto escrevo. É um bom indicador e uma maneira consistente de escrever para um grande público. Torna minha escrita muito acessível.

Fato curioso: Ernest Hemingway, o renomado autor, preferia escrever em pé, normalmente usando uma máquina de escrever em uma prateleira na altura do peito em sua casa em Havana.

yWriter (melhor para estruturar romances com gerenciamento de cenas e capítulos)

via yWriter

o yWriter é um software de redação gratuito desenvolvido pelo autor Simon Haynes, projetado para ajudar os romancistas a organizar seus manuscritos, dividindo-os em capítulos e cenas. Essa estrutura incentiva o gerenciamento eficiente do projeto e aprimora o processo de redação.

Melhores recursos do yWriter

Divida seu manuscrito em seções gerenciáveis

Defina e monitore metas de contagem de palavras para cenas ou capítulos individuais

Mantenha registros detalhados de personagens, locais e itens

Limitações do yWriter

As versões para macOS e dispositivos móveis oferecem funcionalidade reduzida

Não é ideal para a escrita colaborativa, pois foi projetado principalmente para escritores individuais

Preços do yWriter

Gratuito

Registro Prata: $11. 95

Registro Ouro: $24. 95

Avaliações e resenhas do yWriter

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

9. ProWritingAid (melhor para análise de redação e aprimoramento de estilo)

via ProWritingAid

O ProWritingAid é um programa e assistente de redação que oferece análises detalhadas para aprimorar a gramática, o estilo de redação e a legibilidade. Esse software de redação de livros fornece relatórios e sugestões detalhadas, oferecendo soluções abrangentes para que os escritores refinem seu trabalho.

Melhores recursos do ProWritingAid

Acesse mais de 20 relatórios de redação que avaliam aspectos como gramática, estilo, legibilidade e muito mais

Receba sugestões para simplificar frases complexas, reduzir a voz passiva e eliminar redundâncias

Integre-se a plataformas como Microsoft Word, Google Docs, Scrivener e extensões de navegador

Limitações do ProWritingAid

A versão gratuita tem um limite de 500 palavras por documento

Requer uma conexão com a Internet para funcionar

Preços do ProWritingAid

Gratuito

Premium: $30/mês

Premium Pro: $36/mês

Avaliações e resenhas do ProWritingAid

G2: 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Um usuário do G2 diz:

Dos muitos programas de edição que experimentei, achei o PWA o mais fácil e completo. Envio todos os meus manuscritos por meio dele e dependo do PWA para detectar meus erros e omissões. Ele é rápido, confiável e não apenas corrige minha escrita, mas também aprendo com suas dicas. Não consigo pensar em outra ferramenta de edição tão eficiente e fácil de usar.

10. Ulysses (melhor para escrever sem distrações em dispositivos Apple)

via Ulysses

O Ulysses é um aplicativo de escrita premium que oferece aos escritores um ambiente limpo e focado. Sua interface minimalista e ferramentas organizacionais poderosas o tornam a escolha preferida para uma experiência de escrita sem distrações.

Melhores recursos do Ulisses

Concentre-se apenas no conteúdo com um espaço de trabalho sem bagunça

Utilize um sistema de biblioteca para otimizar o gerenciamento de documentos e facilitar a categorização

Defina metas de contagem de palavras e monitore o progresso

Limitações do Ulisses

Disponível somente para macOS e iOS

Falta de ferramentas integradas de colaboração em tempo real

Preços do Ulisses

Assinatura paga: US$ 5,99/mês

Avaliações e resenhas do Ulisses

G2: 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: Não há comentários suficientes

Um usuário do G2 diz:

Interface limpa, excelente integração de markdown, integração com o WordPress, linda tela cheia e modo escuro. Fácil de usar na superfície, mas muito poderoso.

➡️ Leia mais: Otimização do fluxo de trabalho de gerenciamento de documentos: Práticas recomendadas para aumentar a organização

11. Bibisco (melhor para desenvolvimento de histórias estruturadas)

via Bibisco

O Bibisco é um software de código aberto para escrever romances que ajuda os autores a desenvolver e organizar suas histórias, com foco no desenvolvimento de personagens e enredo. Ele oferece uma série de ferramentas para estruturar romances de forma eficaz, o que o torna valioso tanto para escritores novatos quanto para experientes.

Melhores recursos do Bibisco

Use fichas detalhadas de personagens e entrevistas para criar personagens completos

Organize seu trabalho em capítulos e cenas para facilitar a navegação e a reestruturação

Analise a distribuição de personagens, locais e outros elementos no romance

Limitações do Bibisco

Oferece recursos básicos de formatação

A ausência de um aplicativo móvel restringe a flexibilidade para escrever em qualquer lugar

Preços do Bibisco

Edição Comunitária: Gratuita

Edição para apoiadores: US$ 59

Avaliações e resenhas do Bibisco

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há resenhas suficientes

via Dabble

O próximo software de redação de livros é o Dabble, uma ferramenta on-line para autores, repleta de recursos para ajudá-lo a escrever e planejar seu livro.

Seu design baseado na nuvem permite que você acesse seu trabalho do desktop ao celular, oferecendo a flexibilidade e a organização perfeitas para seu processo criativo.

Melhores recursos do Dabble

Utilize ferramentas para gerar esboços, desenvolver personagens e manter anotações detalhadas

Acesse e edite seu trabalho em qualquer dispositivo com conexão à Internet

Defina metas de contagem de palavras e acompanhe o progresso para ter um caminho claro rumo à conclusão do projeto

Limitações do Dabble

Não possui formatação de livros integrada para uploads diretos para varejistas on-line

Projetado especificamente para escrever livros e pode não se adequar a outras formas de escrita

Preços de Dabble

Básico: $9/mês

Padrão: US$ 19/mês

Premium: $29/mês

Avaliações e resenhas do Dabble

G2: 4. 3/5 (mais de 15 avaliações)

Capítulo: Não há resenhas suficientes

Um usuário do G2 diz:

Quando se trata de criar romances notáveis, o Dabble é minha ferramenta preferida. A interface intuitiva de arrastar e soltar me ajuda a estruturar minha escrita sem esforço, enquanto o aplicativo móvel permite que eu capture minhas ideias de histórias em qualquer lugar. Também aprecio a capacidade de organizar meus pontos de enredo em seções de história, o que facilita manter minha história no caminho certo.

13. Vellum (melhor para formatação profissional de livros no macOS)

via Vellum

O Vellum é um programa especializado em formatação de livros, desenvolvido para autores que desejam criar livros eletrônicos e impressos visualmente atraentes.

Conhecido por sua interface amigável e resultados de alta qualidade, ele torna o complexo processo de formatação de livros acessível aos consumidores, mesmo àqueles com menos conhecimento técnico.

Melhores recursos do Vellum

Use uma variedade de modelos e estilos profissionais para produzir livros visualmente atraentes

Crie vários tipos de arquivos, inclusive ePub e PDF, para distribuição em várias plataformas e serviços de impressão sob demanda

Gerar automaticamente um índice para simplificar a navegação e a organização

Limitações do velino

Disponível somente no macOS

Requer um investimento inicial significativo

Preço do velino

Ebooks em velino: $199. 99

Vellum Press: $249. 99

Avaliações e resenhas do Vellum

G2: Não há comentários suficientes

Capítulos: Não há resenhas suficientes

14. Atticus (melhor para escrita e formatação tudo-em-um)

via Atticus

O Atticus é a ferramenta completa que elimina o estresse de escrever e formatar seu livro. Esse software baseado na Web combina recursos avançados de redação com formatação de nível profissional, ajudando os autores a passar do rascunho à publicação sem complicações.

A interface simples do Atticus elimina a necessidade de vários aplicativos de software, resultando em um fluxo de trabalho eficiente e tranquilo.

Melhores recursos do Atticus

Gere e formate manuscritos em uma única plataforma

Use em vários dispositivos e sistemas operacionais para maior flexibilidade em diferentes ambientes

Defina metas e monitore seus hábitos de escrita

Limitações do Atticus

Necessita de uma conexão com a Internet para a funcionalidade total

Copiar e colar conteúdo de outros programas pode causar um comportamento imprevisível devido a problemas de formatação externa

Preço de ático

Pagamento único: $147

Avaliações e resenhas do Atticus

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há resenhas suficientes

➡️ Leia mais: 11 melhores geradores de scripts de IA

15. Freedom (melhor para escrever sem distrações em vários dispositivos)

via Freedom

O Freedom é um programa de produtividade que ajuda os usuários a manter o foco, bloqueando sites e aplicativos que causam distração em vários dispositivos.

Ideal para profissionais, estudantes e escritores, o Freedom cria um ambiente de trabalho controlado, sincronizando sessões entre dispositivos. Isso ajuda os usuários a manter a produtividade em seu telefone, tablet ou desktop.

Melhores recursos do Freedom

Sincronize sessões de bloco em todos os seus dispositivos para uma experiência sem distrações

Crie listas personalizadas de sites e aplicativos para bloquear

Agende sessões em bloco com antecedência para ajudar a estabelecer rotinas produtivas

Limitações de liberdade

O Freedom se concentra no bloqueio de distrações e não fornece análises de produtividade

A configuração e o gerenciamento de listas de bloqueio exigem a navegação no aplicativo para desktop e no painel on-line

Preços livres

Premium Mensal: $8,99/mês

Prêmio anual: $3,33/mês

Para sempre: US$ 199

Avaliações e resenhas do Freedom

G2: Não há comentários suficientes

Capítulo: Não há resenhas suficientes

Você sabia? Antes da era digital, J. K. Rowling escreveu o manuscrito original de Harry Potter à mão, demonstrando que grandes histórias podem começar com papel e caneta.

Menções especiais

LivingWriter: Oferece ferramentas de planejamento intuitivas, modelos personalizáveis e integração com a nuvem para ajudar os autores a organizar, escrever e acompanhar o progresso

Novlr: Mantém os autores organizados e motivados com sincronização na nuvem, controle de metas e espaços de escrita personalizáveis

FocusWriter: Aproveite a interface limpa e personalizável, permitindo que os autores mantenham o foco e a produtividade

Squibler: Ajuda a organizar ideias, definir metas e acompanhar o progresso, simplificando todo o processo de escrita do início ao fim

LibreOffice Writer: Oferece ferramentas poderosas de redação, formatação avançada e compatibilidade com vários formatos

