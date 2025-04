As 13 principais ferramentas alternativas do Sudowrite para escritores em 2025

Quando se trata de escrita criativa, os autores geralmente veem as ferramentas de escrita com IA com uma dose saudável de ceticismo. Afinal de contas, contar histórias é uma arte que tem mais a ver com o coração do que com a contagem de palavras.

É por isso que o Sudowrite pareceu uma lufada de ar fresco para os escritores. Seu recurso de destaque, o Story Engine, prometia algo extraordinário: a capacidade de gerar um livro inteiro do zero.

Funciona assim: você define os blocos de construção - seu gênero, personagens e esboço. Você tem a opção de criar esses detalhes por conta própria. Entretanto, se estiver se sentindo particularmente preguiçoso, clique em Generate e deixe que o Sudowrite faça o trabalho braçal.

Embora o Sudowrite seja fantástico para despertar ideias, organizar seus pensamentos e ajustar rapidamente as seções, os escritores frequentemente observam que o resultado da IA pode parecer um pouco vazio, com padrões repetitivos que não capturam a autenticidade que eles buscam.

Daí vem a busca por alternativas.

Para poupar seu tempo (e o bloqueio do escritor), aqui estão 13 alternativas ao Sudowrite que visam simplificar seu processo de escrita sem comprometer a criatividade.

Resumo de 60 segundos

ClickUp : Melhor para criação de conteúdo de IA e automação de fluxo de trabalho Grammarly: Melhor para refinar a gramática e aumentar a clareza Jasper AI: Melhor para gerar conteúdo de marketing com um toque personalizado Writesonic: Melhor para profissionais de marketing que buscam diversos formatos de conteúdo **Rytr: O melhor para iniciantes que estão explorando a criação de conteúdo de IA acessível **Frase: Melhor para escritores focados em conteúdo orientado por SEO QuillBot: Melhor para ferramentas de parafraseamento e resumo Copy.ai: Melhor para escalonar a criação de conteúdo e, ao mesmo tempo, manter a personalização Simplified: Melhor para soluções de marketing tudo-em-um para equipes pequenas ProWritingAid: O melhor para uma ferramenta de edição e aprendizado tudo-em-um Wordtune: O melhor para assistência de IA versátil e adaptável ao tom ChatGPT: O melhor para criação de conteúdo versátil e com tecnologia de IA e interação com o cliente NovelAI: Ideal para escritores e artistas digitais que buscam assistência colaborativa de IA

O que você deve procurar em uma alternativa ao Sudowrite?

Os escritores enfrentam desafios únicos - seja lutando contra o bloqueio do escritor, organizando tramas complexas ou mantendo a autenticidade. Uma boa alternativa ao Sudowrite deve abordar esses obstáculos e oferecer soluções práticas. Veja o que deve ser priorizado em Ferramentas de criação de conteúdo de IA :

Suporte eficaz para brainstorming : Os escritores precisam de ferramentas que despertem ideias durante os períodos difíceis de criatividade. Procure alternativas que inspirem novas direções e, ao mesmo tempo, respeitem sua voz única

: Os escritores precisam de ferramentas que despertem ideias durante os períodos difíceis de criatividade. Procure alternativas que inspirem novas direções e, ao mesmo tempo, respeitem sua voz única Assistência refinada para redação : As ferramentas que melhoram o tom, o fluxo ou o estilo podem ser um divisor de águas. Recursos como reformulação ou personalização de voz devem parecer uma ajuda, não um substituto para sua criatividade

: As ferramentas que melhoram o tom, o fluxo ou o estilo podem ser um divisor de águas. Recursos como reformulação ou personalização de voz devem parecer uma ajuda, não um substituto para sua criatividade Apoio à originalidade : A autenticidade é importante. Uma alternativa deve evitar a dependência excessiva de clichês e, em vez disso, capacitá-lo a criar conteúdo original e significativo

: A autenticidade é importante. Uma alternativa deve evitar a dependência excessiva de clichês e, em vez disso, capacitá-lo a criar conteúdo original e significativo Organização facilitada : Recursos semelhantes à Story Bible da Sudowrite para gerenciar personagens, cenários ou linhas do tempo que podem simplificar narrativas complexas e liberar espaço mental para ideias criativas

: Recursos semelhantes à Story Bible da Sudowrite para gerenciar personagens, cenários ou linhas do tempo que podem simplificar narrativas complexas e liberar espaço mental para ideias criativas Preços justos : Os escritores geralmente trabalham com orçamentos apertados. Uma boa ferramenta de escrita com IA deve oferecer planos acessíveis com limites de crédito razoáveis ou até mesmo uma versão gratuita para uso ocasional

: Os escritores geralmente trabalham com orçamentos apertados. Uma boa ferramenta de escrita com IA deve oferecer planos acessíveis com limites de crédito razoáveis ou até mesmo uma versão gratuita para uso ocasional Consistência e precisão: Erros como pontos de enredo repetidos ou personagens mal posicionados atrapalham o fluxo da escrita. Escolha ferramentas que minimizem a sobrecarga de edição e produzam resultados confiáveis

As 13 melhores alternativas ao Sudowrite

Sem mais delongas, aqui estão os principais substitutos para o Sudowrite:

1. ClickUp (melhor para criação de conteúdo de IA e automação de fluxo de trabalho)

O processo de escrita é um turbilhão de subtramas, novos personagens e edições de última hora, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como resultado, manter o controle de tudo parece esmagador.

É aí que entra o ClickUp é uma plataforma versátil que combina organização de tarefas, Gerenciamento de projetos de SEO e IA para simplificar seu processo de redação criativa.

A tecnologia de IA do ClickUp Cérebro do ClickUp entende os desafios que os redatores enfrentam. Ele aprende seu estilo de escrita e se integra perfeitamente à plataforma, oferecendo suporte a outros recursos do ClickUp para tornar a criação de conteúdo mais rápida e fácil.

_Crie peças de conteúdo de alta qualidade que correspondam às diretrizes de sua marca em minutos com o ClickUp Brai_n

Se você estiver criando conteúdo em Documentos do ClickUp se você está procurando um documento para ler, resumir pontos-chave de anotações ou fazer um brainstorming de novas ideias, o ClickUp Brain foi projetado para economizar tempo e aprimorar seu trabalho.

🍪 Bônus: Às vezes, os autores e criadores de conteúdo gostam de gravar áudio para capturar seus pensamentos na natureza. A IA do ClickUp ajuda a criar tabelas detalhadas para pesquisa e a transcrever notas de voz em texto.

Para autores e profissionais de marketing, a inspiração nem sempre surge em momentos convenientes. Com o ClickUp Docs, você pode capturar ideias sempre que elas surgirem - seja uma reviravolta no enredo ou o título perfeito para o blog.

Além disso, a plataforma promove a colaboração. Precisa de feedback? Compartilhe seu rascunho com um colega de equipe e receba sugestões em tempo real, transformando a criação de conteúdo em um processo mais colaborativo.

Desbloqueie a edição em tempo real para fornecer feedback instantâneo com o ClickUp Docs

Quando o rascunho estiver concluído, o ClickUp Brain automatiza a edição e a revisão, garante a precisão gramatical, alinha-se com o tom da sua marca e aprimora o resultado final - tudo isso enquanto você tem tempo para se concentrar na narrativa.

Você provavelmente já conhece a importância do gerenciamento do fluxo de trabalho na criação de conteúdo. Portanto, se estiver procurando fazer Automação do fluxo de trabalho com IA simples, explorar Automações do ClickUp . Com mais de 100 integrações, ele conecta todas as etapas do seu processo, do planejamento à publicação.

🧠 Você sabia: Estudos mostram que 91% das empresas consideram a automação de marketing essencial, e 25% a utilizam amplamente. Embora alguns se preocupem com os custos, os benefícios da automação superam em muito as despesas para a maioria das empresas.

Automatize o processo de criação e aprovação de conteúdo com o ClickUp Automations para economizar tempo

📌 Exemplo: Digamos que você seja um redator de conteúdo com muitos prazos de blog em seu calendário. Com o ClickUp Automations, você pode definir uma regra que atribui automaticamente uma tarefa ao seu editor assim que você marcar seu rascunho como "Pronto para revisão" Simultaneamente, ele pode notificar o editor via Slack ou e-mail, garantindo uma transferência tranquila sem que você precise fazer o acompanhamento manualmente.

melhores recursos do #### ClickUp

ClickUp Brain : Fornece assistência com tecnologia de IA para redigir, refinar e transcrever conteúdo com facilidade

: Fornece assistência com tecnologia de IA para redigir, refinar e transcrever conteúdo com facilidade Docs para criação de conteúdo : Permite que os redatores capturem ideias, rascunhem conteúdo e colaborem perfeitamente em um só lugar

: Permite que os redatores capturem ideias, rascunhem conteúdo e colaborem perfeitamente em um só lugar Automações de fluxo de trabalho : Automatiza a criação de conteúdo , transferências de tarefas, atualizações de status e notificações para manter os projetos em andamento com eficiência

: Automatiza a criação de conteúdo , transferências de tarefas, atualizações de status e notificações para manter os projetos em andamento com eficiência Criação integrada de tarefas : Permite a criação direta de tarefas nos documentos e quadros brancos, com recursos incorporados

: Permite a criação direta de tarefas nos documentos e quadros brancos, com recursos incorporados Alinhamento de metas : Conecta as tarefas a objetivos mais amplos, garantindo que seus esforços contribuam para resultados claros e mensuráveis

: Conecta as tarefas a objetivos mais amplos, garantindo que seus esforços contribuam para resultados claros e mensuráveis Monitoramento de tempo: Monitora o tempo gasto na elaboração, edição e finalização do conteúdo para identificar gargalos e melhorar a eficiência da equipe

limitações do #### ClickUp

Os novos usuários podem achar o conjunto de recursos esmagador, mas podem usar guias para uma adoção mais rápida

A versão móvel não tem algumas das funcionalidades e da fluidez do aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Adoro a personalização do ClickUp - ele se adapta aos meus fluxos de trabalho, quer eu esteja gerenciando um calendário de conteúdo ou lidando com um projeto complexo. Revisor do G2 2. Grammarly (melhor para refinar a gramática e aumentar a clareza)

via Gramática Imagine que você passou horas elaborando a publicação perfeita para o blog, mas descobriu que ela está repleta de erros que você deixou passar na correria dos prazos.

É aí que o Grammarly entra em ação - não apenas como um verificador gramatical, mas como um assistente de redação que ajuda a refinar seus rascunhos, tornando-os mais claros, mais envolventes e sem erros.

O Grammarly é particularmente útil para escritores que lidam com vários projetos. Desde a geração de conteúdo alimentado por IA até a garantia de que e-mails formais e publicações criativas em blogs estejam alinhados com seu tom, ele mantém sua redação consistente.

Melhores recursos do Grammarly

Oferece revisão em tempo real de gramática, pontuação e ortografia em mais de 500.000 aplicativos e sites

Ajuda a gerar conteúdo com IA para blogs, e-mails, mídias sociais e muito mais, com ajustes de tom e clareza

Oferece sugestões para melhorar a legibilidade, facilitando a digestão de ideias complexas pelos leitores

Inclui um verificador de plágio integrado para garantir a originalidade e sinalizar conteúdo duplicado

Adapta as sugestões com base nas preferências regionais de inglês (americano x britânico)

Limitações do Grammarly

Corrige excessivamente as escolhas estilísticas, o que pode fazer com que a redação pareça robótica, a menos que seja revisada cuidadosamente

A versão gratuita é limitada em termos de recursos e geralmente leva os usuários a optarem pelos planos pagos

O desempenho pode ficar um pouco defasado em documentos longos, causando atrasos no feedback

Dica profissional: Não está convencido com o Grammarly? Não tem problema. Explore nossa lista com curadoria dos melhores Alternativas ao Grammarly para elevar sua redação e fazer com que cada palavra seja importante.

Preços do Grammarly

**Gratuito para sempre

Pro : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2 : 4.7/5 (mais de 9.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (7.100+ avaliações)

3. Jasper AI (melhor para gerar conteúdo de marketing com um toque personalizado)

via IA do Jasper Criado especificamente para profissionais de marketing, o Jasper combina IA avançada com a voz exclusiva de sua marca para criar conteúdo que pareça autêntico.

Para os redatores, o Jasper oferece uma variedade de aplicativos projetados para lidar com tarefas específicas. Precisa de uma postagem longa em um blog? O Jasper's modelos de redação de conteúdo guiam você pelo processo.

Está preso em uma sequência de e-mail? A IA da Jasper pode gerar uma cópia de e-mail personalizada que se alinhe às preferências de seu público.

Dica profissional: Se você tiver dificuldade em criar conteúdo que se encaixe na voz da sua marca, use o recurso Brand IQ do Jasper. Ele garante que cada resultado reflita seu estilo, tom e diretrizes. E para os criadores de conteúdo visual, o AI Image Suite gera visuais de alta resolução e de acordo com a marca para mídias sociais, anúncios e muito mais.

Melhores recursos do Jasper AI

Mantém o tom e o estilo de sua marca em todo o conteúdo, analisando e reproduzindo sua voz exclusiva

Oferece mais de 90 aplicativos para tarefas como redação de blog, sequências de e-mail e legendas de mídia social, facilitando o início das atividades

Gera imagens de alta resolução e livres de royalties que se alinham com as diretrizes de sua marca

Produz conteúdo em mais de 30 idiomas, garantindo acessibilidade global

Usa o Surfer SEO para otimizar o conteúdo para mecanismos de pesquisa, ajudando-o a obter uma classificação mais alta sem esforço

Limitações do Jasper AI

Leva tempo para dominar todos os seus recursos e capacidades

Os custos podem ser altos para criadores individuais ou equipes pequenas em comparação com as alternativas

Dificuldade em produzir resultados refinados em idiomas que não sejam o inglês

Preços do Jasper AI

Criador : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Pro : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.240 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.240 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.840 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI?

A qualidade da geração de conteúdo e também a capacidade de fornecer conteúdo personalizado são os principais motivos para a escolha dessa plataforma. Revisor do G2 💡 Dica profissional: A Jasper AI é uma das principais opções para os profissionais de marketing, mas não é a única. Explore nosso guia para descobrir as melhores Alternativas ao Jasper AI .

4. Writesonic (melhor para profissionais de marketing que buscam diversos formatos de conteúdo)

via Writesonic Imagine gerenciar um calendário de conteúdo lotado - posts de blog, campanhas publicitárias e estratégias de SEO - tudo em um prazo apertado. A Writesonic oferece uma solução versátil de IA para simplificar esse caos.

Ele atende a empreendedores individuais, profissionais de marketing e empresas que precisam de conteúdo rápido e de alta qualidade em vários formatos. De descrições de produtos a artigos detalhados, o Writesonic ajuda a manter a consistência da marca e, ao mesmo tempo, acelera o processo de criação de conteúdo.

O que o diferencia é sua flexibilidade de IA, permitindo que os usuários alternem entre modelos como GPT-4 e Claude para obter resultados personalizados.

Melhores recursos do Writesonic

Oferece suporte a vários modelos de IA (GPT-4, Claude) para geração versátil de conteúdo

Integra-se ao SurferSEO para otimização de SERP diretamente no editor

Oferece um recurso personalizável de voz da marca para manter a consistência

Oferece reaproveitamento de conteúdo com IA para blogs, podcasts e vídeos

Inclui um verificador de plágio e um humanizador para garantir a qualidade

Dica profissional: A IA sempre foi projetada para ser uma colaboradora, não um ato autônomo. Se você não quiser soar como o diário de um robô, aqui está seu guia sobre como humanizar o conteúdo de IA .

Limitações da Writesonic

Caro em níveis de uso mais altos em comparação com os concorrentes

A integração de SEO não tem a profundidade observada em plataformas de otimização dedicadas

Os resultados podem exigir ajustes para corresponder às nuances da marca

Preços da Writesonic

**Plano gratuito Plano Pro: $19/mês **Plano Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Writesonic

G2 : 4.7/5 (mais de 1.990 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.990 avaliações) Capterra: 4.8/5 (2.070+ avaliações)

5. Rytr (melhor para iniciantes que exploram a criação de conteúdo de IA acessível)

via Retrato Se você é iniciante na escrita com IA ou está trabalhando com orçamentos apertados, o Rytr oferece uma solução simples e eficaz.

Com seu design intuitivo, o Rytr atende a profissionais de marketing, proprietários de pequenas empresas e entusiastas de IA que precisam de ferramentas básicas de geração de texto e imagem.

O recurso de correspondência de tons do Rytr permite que os usuários personalizem o conteúdo, criando uma voz exclusiva para marcas ou projetos.

Melhores recursos do Rytr

mais de 40 casos de uso de conteúdo, incluindo metatítulos de SEO, publicações em redes sociais e modelos de e-mail

Correspondência de tom de IA para se alinhar com vozes específicas da marca

Verificador de plágio integrado para garantir a originalidade do conteúdo

Extensão do Chrome para integração perfeita aos fluxos de trabalho

Geração de imagens com IA para visuais de espaço reservado ou brainstorming de design

Limitações do Rytr

Limitado a recursos básicos; não possui integrações avançadas de SEO

Os resultados podem precisar de edição significativa para uso profissional

A qualidade da geração de imagens fica atrás de ferramentas especializadas

Preços do Rytr

Plano gratuito

Plano Ilimitado : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Plano Premium: uS$ 29/mês por usuário

Rytr ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rytr?

A abundância de modelos torna o processo de criação de conteúdo mais simplificado e foi útil poder orientar o tom da redação com o clique de um botão. Revisor do Reddit 6. Frase (melhor para escritores focados em conteúdo orientado por SEO)

via Frase O Frase é um assistente de redação com IA avançada para redatores que priorizam SEO. Projetado para simplificar a jornada desde a pesquisa de palavras-chave até a otimização do conteúdo, o Frase fornece uma plataforma abrangente para a criação de artigos bem pesquisados e de alta classificação.

Os redatores que lidam com requisitos complexos de SEO apreciarão a capacidade dessa ferramenta de redação com IA de facilitar os fluxos de trabalho e automatizar tarefas repetitivas.

bônus: Seu recurso de destaque é o fluxo de trabalho de SEO, que usa a análise SERP em tempo real para sugerir a estrutura do conteúdo, a contagem de palavras e o uso de palavras-chave, garantindo que seu conteúdo permaneça competitivo.

Melhores recursos do Frase

Fluxo de trabalho de SEO que analisa SERPs para sugerir estrutura de conteúdo e pontos de otimização

Assistente de artigos com IA para geração de conteúdo guiada passo a passo

Feedback de otimização de conteúdo em tempo real com densidade de palavras-chave e análise de profundidade

Integração com o WordPress e o Google Docs para uma publicação perfeita

Ferramentas colaborativas para atribuir e gerenciar tarefas de redação

Limitações da Frase

Os recursos avançados de IA, como o Assistente de artigos, exigem um plano mais caro

Não possui recursos de mídia social e conteúdo multimídia

Curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços da Frase

Teste gratuito

Plano Básico : uS$ 45/mês por usuário

: uS$ 45/mês por usuário Plano de equipe: $115/mês para três usuários

Frase ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 290 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 330 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Frase?

Frase.io cria um briefing muito claro que nossos redatores podem seguir, o que economiza horas de trabalho. Revisor do G2 7. QuillBot (melhor para escritores que precisam de ferramentas versáteis de paráfrase e resumo)

via QuillBot O QuillBot foi criado para escritores, estudantes e pesquisadores que precisam de recursos rápidos e confiáveis de paráfrase e resumo.

Suas ferramentas baseadas em IA simplificam o processo de reformulação de texto, gerando resumos concisos e mantendo o significado original - tudo em uma interface intuitiva.

Além disso, com vários modos de escrita, recursos de verificação gramatical e geração de citações, o QuillBot se encaixa perfeitamente em fluxos de trabalho acadêmicos, profissionais e criativos.

💡 Dica profissional: Deseja superar prazos apertados e falhas criativas mantendo sua voz única intacta? Aqui está como usar a IA para redação para ajudá-lo a economizar tempo e esforço.

Melhores recursos do QuillBot

Nove modos de parafraseamento, incluindo Criativo, Formal e Acadêmico

Ferramenta de resumo para condensar conteúdo extenso em pontos-chave

Verificador gramatical para identificar e corrigir erros

Gerador de citações com suporte a vários estilos, como APA e MLA

Extensões de navegador e integrações com o Microsoft Word

Limitações do QuillBot

Versão gratuita limitada a dois modos de parafraseamento

O conteúdo parafraseado pode ocasionalmente exigir ajustes manuais para facilitar a leitura

Dependência de conectividade com a Internet

Preços do QuillBot

Plano gratuito

Plano mensal : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Plano trimestral: US$ 6,65/mês

US$ 6,65/mês Plano anual: uS$ 4,17/mês

QuillBot avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 140 avaliações)

8. Copy.ai (melhor para escalonar a criação de conteúdo e, ao mesmo tempo, manter a personalização)

via Copy.ai Os criadores de conteúdo e os profissionais de marketing geralmente enfrentam a pressão de produzir conteúdo personalizado e de alta qualidade em escala e, ao mesmo tempo, lutar contra bloqueios criativos.

É aí que o Copy.ai entra em cena, oferecendo uma solução prática para equilibrar eficiência e criatividade. Essa ferramenta com tecnologia de IA foi projetada para ajudar os redatores a lidar com tarefas repetitivas, gerar novas ideias e garantir mensagens consistentes da marca em todos os formatos.

Dica profissional: Embora as ferramentas de IA não consigam reproduzir totalmente o calor e a precisão do conteúdo humano, elas são hábeis em economizar tempo e aumentar os esforços. Descubra como encontrar o equilíbrio perfeito entre qualidade e eficiência com dicas de especialistas sobre como usar a IA no marketing de conteúdo .

Melhores recursos do Copy.ai

Personaliza o conteúdo para combinar com o tom e o estilo de sua marca

Automatiza os processos de criação de conteúdo, como a elaboração de resumos de SEO ou campanhas de e-mail

Reaproveita o conteúdo para vários canais, como blogs, e-mails e mídias sociais

Gera ideias e sugestões criativas para campanhas e estratégias de marketing

Fornece modelos para necessidades específicas, como descrições de produtos e textos de anúncios

limitações do #### Copy.ai

O conteúdo gerado por IA ainda pode precisar de ajustes finos para tópicos com nuances

Os recursos de fluxo de trabalho podem parecer esmagadores para novos usuários sem experiência prévia

A versão gratuita é limitada em termos de contagem de palavras e recursos avançados

✍🏻 Nota: A Copy AI é útil, mas suas opções de entrada limitadas podem ser um obstáculo para pesquisas detalhadas ou conteúdo de liderança de pensamento. Confira nosso guia para explorar os melhores Alternativas ao Copy AI para encontrar a opção ideal para sua equipe.

Preços do Copy.ai

Plano gratuito: Até 2.000 palavras por mês

Até 2.000 palavras por mês Plano Pro: US$ 49/mês

US$ 49/mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Copy.ai avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 180 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

9. Simplified (melhor para soluções de marketing tudo-em-um para equipes pequenas)

via Simplificado As pequenas empresas e as equipes de marketing geralmente enfrentam um desafio único: gerenciar recursos limitados e, ao mesmo tempo, tentar produzir conteúdo de alta qualidade que abranja mídias sociais, blogs e vídeos.

O Simplified surge como uma solução completa para preencher essas lacunas, combinando ferramentas de design, redação e edição de vídeo orientadas por IA em uma única plataforma.

Como uma solução completa software de fluxo de trabalho de conteúdo o Simplified também reduz a necessidade de várias assinaturas.

melhores recursos do #### Simplified

Oferece design gráfico, edição de vídeo e redação com tecnologia de IA e ferramentas de blog sob o mesmo teto

Mantém a consistência com um guia de estilo de marca alimentado por IA, adaptável a vários projetos

Fornece guias amigáveis para iniciantes para aprender rapidamente e maximizar os recursos avançados

Automatiza e agenda postagens em várias plataformas com recursos de agendamento em massa

Personaliza chatbots com IA sem a necessidade de codificação

Limitações simplificadas

Requer tempo para aprender alguns recursos avançados

Limita os créditos nos planos gratuitos e de nível inferior

Produz inconsistências ocasionais em textos e designs gerados por IA

Preços simplificados

Plano gratuito

Simplified One : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Simplified Growth : $85/mês por usuário

: $85/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Simplified ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 4.930 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 4.930 avaliações) Capterra: 4.7/5 (280+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simplified?

Há muitos modelos predefinidos que posso personalizar usando diferentes tecnologias de IA. A interface do usuário é simples e o progresso é salvo mesmo que seja necessário interromper o processo. Revisor do G2 10. ProWritingAid (melhor para escritores que buscam uma ferramenta completa de edição e aprendizado)

via ProWritingAid Para os escritores, a fase de autoedição pode ser um labirinto de decisões - equilibrar a criatividade com a legibilidade e, ao mesmo tempo, abordar a gramática, o ritmo e o fluxo.

O ProWritingAid atende a escritores que buscam aprimorar sua arte por meio de análises detalhadas e sugestões práticas.

Projetado como um assistente de edição abrangente, ele ajuda os usuários a refinar a gramática, o estilo, a legibilidade e muito mais - tudo isso enquanto oferece percepções que promovem o aprimoramento da escrita a longo prazo.

🍪 Bônus: Com integrações em plataformas de redação populares, como Google Docs, Scrivener e Word, o ProWritingAid garante acessibilidade perfeita para redatores em várias mídias.

Melhores recursos do ProWritingAid

Fornece mais de 20 relatórios detalhados sobre gramática, estilo, legibilidade, ritmo e consistência

Integra-se a ferramentas como Scrivener, Google Docs e Microsoft Word para edição em tempo real

Inclui ferramentas avançadas, como o Relatório de Crítica, para aprimoramento da narrativa

Oferece sugestões personalizáveis, adaptadas aos estilos e preferências individuais de escrita

Garante a segurança com criptografia em nível bancário e não utiliza textos para treinamento de algoritmos

Limitações do ProWritingAid

Pode ser muito pesado para usuários que buscam correções gramaticais rápidas

Fica mais lento com documentos longos no Google Docs

Não é totalmente compatível com as integrações do Mac Word

Preços do ProWritingAid

Plano gratuito

Premium : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Premium Pro: uS$ 8/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 480 avaliações)

11. Wordtune (melhor para escritores que buscam assistência de IA versátil e adaptável ao tom)

via Wordtune O Wordtune ajuda os redatores a melhorar a clareza e o tom com reescrita, verificações gramaticais e sugestões contextuais baseadas em IA.

Com recursos projetados para se adaptar a diferentes estilos e tons de escrita, o Wordtune facilita o aprimoramento do seu conteúdo para qualquer finalidade.

🧠 Você sabia: A IA do Wordtune avalia pelo menos cinco fontes confiáveis antes de sugerir edições de fatos, garantindo conteúdo confiável e de alta qualidade.

Melhores recursos do Wordtune

Oferece opções de reescrita com tecnologia de IA para refinar a clareza e o tom

Oferece ajuste de tom para alternar entre estilos de escrita casual e formal

Resume textos ou vídeos do YouTube instantaneamente para a criação eficiente de conteúdo

Oferece suporte à integração perfeita com o Google Docs, Microsoft Word e extensões de navegador

Inclui sugestões de sinônimos inteligentes para expandir o vocabulário

Limitações do Wordtune

A versão gratuita tem reescritas e resumos diários limitados

A IA ocasionalmente sugere frases robóticas ou sem sentido

Tem dificuldades com conteúdo diferenciado ou altamente especializado

Preços do Wordtune

Básico : Gratuito

: Gratuito Avançado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Ilimitado : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Teams: uS$ 8/mês por usuário

Wordtune avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wordtune?

O Wordtune tem sido um companheiro inestimável para melhorar a clareza e a eficiência da minha redação. As sugestões intuitivas e a experiência perfeita do usuário realmente diferenciam essa ferramenta. Revisor do Trust Pilot 12. ChatGPT (melhor para criação de conteúdo versátil e com tecnologia de IA e interação com o cliente)

via ChatGPT Quando os prazos se aproximam ou as ideias se esgotam, os escritores geralmente se veem em busca de uma centelha de inspiração ou de uma segunda opinião. O ato de fazer brainstorming, refinar rascunhos ou até mesmo explorar tópicos desconhecidos pode se tornar um obstáculo que consome muito tempo.

Para criadores de conteúdo, redatores ou autores, ter uma ferramenta que espelhe o pensamento humano pode fazer toda a diferença.

Não importa se você está ajustando uma postagem de blog, criando uma cópia de anúncio atraente ou explorando um novo enredo, a versatilidade do ChatGPT permite que os escritores experimentem e iterem com facilidade.

Dica profissional: Para os redatores de conteúdo, a capacidade do ChatGPT de otimizar para SEO ou sugerir palavras-chave garante que seu trabalho não seja apenas bem escrito, mas também atinja o público certo.

Melhores recursos do ChatGPT

Oferece geração flexível de conteúdo para blogs, mídias sociais, e-mails e scripts

Fornece respostas de conversação com reconhecimento de contexto e semelhantes às humanas

Oferece suporte à integração com aplicativos para suporte ao cliente e geração de leads

Inclui recursos avançados de idiomas, incluindo traduções e resumos

Eficiente na automação de tarefas repetitivas, como rascunhos de e-mail e FAQs

Limitações do ChatGPT

Imprecisões e alucinações ocasionais nas respostas

Requer supervisão humana para conteúdo especializado ou com nuances

Preços do ChatGPT

Básico : Gratuito

: Gratuito ChatGPT Plus: uS$ 20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2 : 4.7/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.5/5 (80+ avaliações)

13. NovelAI (melhor para escritores e artistas digitais que buscam assistência colaborativa de IA)

via NovelAI Todo escritor enfrenta momentos de seca criativa - aqueles momentos em que a história parece travada, os personagens perdem a voz ou os enredos parecem se desfazer antes mesmo de começarem de fato. Para os escritores de ficção, o desafio é ainda maior, pois eles precisam tecer narrativas convincentes, construir mundos imersivos e criar personagens que ressoem.

A NovelAI entra em cena como co-escritora e parceira criativa, projetada especificamente para a escrita de ficção. Suas ferramentas vão além da simples geração de texto, oferecendo assistência para a construção de mundos, desenvolvimento de personagens e narração de histórias.

Melhores recursos do NovelAI

Gera histórias envolventes e coerentes com funções de memória para retenção de contexto

Oferece geração de imagens no estilo anime com uma interface simples e baseada em tags

Inclui módulos personalizáveis de narração de histórias para vários gêneros, como romance e fantasia

Oferece um recurso de conversão de texto em fala para dar vida às narrativas

Oferece suporte a extensa tradição e construção de mundos por meio de suas ferramentas avançadas

Limitações da NovelAI

Concentra-se muito em estilos de arte de anime, limitando o apelo a preferências artísticas mais amplas

Qualidade de saída inconsistente para solicitações de histórias complexas ou altamente específicas

Os custos de assinatura podem impedir usuários casuais

Preços da NovelAI

Nível gratuito

Nível Tablet : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Camada de rolagem : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Nível Opus: uS$ 25/mês por usuário

Avaliações e resenhas da NovelAI

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Dica profissional: O segredo para desbloquear todo o potencial das ferramentas de escrita com IA está em dominar os prompts. Mergulhe em nosso guia para descobrir os melhores Prompts de redação de IA para profissionais de marketing e escritores.

Ferramentas úteis adicionais

Se você deseja expandir seu kit de ferramentas, estas ferramentas adicionais oferecem recursos exclusivos para aprimorar a redação, a criação de conteúdo e as estratégias de SEO de forma integrada.

Surfer SEO : Combina a otimização de conteúdo com estratégias de SEO para ajudar os redatores a criar conteúdo pronto para a classificação

: Combina a otimização de conteúdo com estratégias de SEO para ajudar os redatores a criar conteúdo pronto para a classificação Notion AI : Oferece assistência de IA para resumir, fazer brainstorming e redigir diretamente em um espaço de trabalho adaptado para colaboração em equipe

: Oferece assistência de IA para resumir, fazer brainstorming e redigir diretamente em um espaço de trabalho adaptado para colaboração em equipe Editor Hemingway: Concentra-se em melhorar a legibilidade, destacando frases complexas e erros comuns para uma redação clara e concisa

ClickUp coloca o 'Pro' na prosa

O ClickUp é a espinha dorsal da criação simplificada de conteúdo.

Não somos nós que dizemos isso; são os usuários.

Por exemplo, Sid Babla, coordenador do programa de bem-estar do Dartmouth College, compartilhou como a plataforma transformou seu fluxo de trabalho .

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada peça de conteúdo (em andamento, precisa de edições, programado etc.) juntamente com quem é o designer principal. Ele também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas.

Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-estar, Dartmouth College

Então, como o ClickUp faz a mágica acontecer? Combinando o ClickUp Docs para brainstorming e redação, Automations para transferências perfeitas e ClickUp Brain para assistência com inteligência artificial, ele lida com tudo, desde a ideação até a publicação.

Não importa se você é um romancista que está tentando criar reviravoltas na trama ou um profissional de marketing que está executando campanhas, o ClickUp facilita o acompanhamento do progresso, a atribuição de tarefas e até mesmo a transcrição dessas ideias da meia-noite. Criar uma conta no ClickUp gratuitamente e libere seu potencial criativo hoje mesmo.