Dentro do ClickUp Brain para equipes: As 10 principais ferramentas para compartilhamento de conhecimento, automação de projetos e redação

O ClickUp consolidou as ferramentas de trabalho em uma única plataforma desde 2017. Mas à medida que a adoção da IA aumenta em popularidade - e necessidade - a otimização do local de trabalho exige repensar como as equipes monitoram, compartilham e recuperam seu conteúdo comercial.

O ClickUp Brain é uma coleção de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções disponíveis em todos os lugares do ClickUp. Todos os funcionários de qualquer equipe podem aproveitar seus três pilares principais: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work.

A pergunta que está na mente de todos é: Como a IA pode me ajudar a ser mais eficaz e eficiente na minha função?

Com o ClickUp Brain, sua equipe não precisa aprender engenharia de prompt para fazer as perguntas certas para obter melhores resultados de IA - isso é feito para você. E você pode aplicar as ferramentas de IA do ClickUp de forma incremental, começando com áreas de alto impacto pessoal e de equipe e, em seguida, expandindo o escopo!

SEGURANÇA COM IAVocê continua totalmente habilitado para usar nossos recursos de IA, e somente de maneiras que se alinhem com suas políticas para o benefício de sua força de trabalho. Aqui está o que você precisa saber:

1. Criptografia de dados: O ClickUp usa criptografia para proteger os dados em trânsito e em repouso, garantindo que as informações confidenciais não sejam acessíveis a partes não autorizadas. 2. Controles de acesso para o Ask AI: O ClickUp implementa controles de acesso rigorosos, garantindo que somente usuários autorizados possam acessar as respostas do ClickUp Brain. Os usuários devem ter acesso aos dados subjacentes. 3. Acordos com parceiros de AGI: O ClickUp garantiu acordos com provedores de LLM para não usar dados para treinar modelos. 4. Treinamento de modelos: O ClickUp não treina nenhum modelo de IA nos dados do usuário.

Para saber mais, leia nossa política de segurança completa.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos principais recursos do ClickUp Brain! 🤓

1. Inicie a IA de qualquer lugar no ClickUp

A nova experiência do AI Chat está exatamente onde você precisa dela: A um clique de distância da barra de ferramentas em qualquer lugar de seu espaço de trabalho. É um portal de autoatendimento para buscar respostas e manter sua equipe em um estado de fluxo ininterrupto.

Com acesso ao compartilhamento de informações sempre ativo, o foco individual e a colaboração da equipe se beneficiam de menos interrupções.

À medida que as equipes atualizam suas tarefas ou colaboram em entregas, um simples toque convoca a IA para que qualquer pessoa possa fazer referência a decisões e dados documentados existentes.

Selecione um prompt predefinido ou digite uma pergunta com o Ask AI

Embora cada dia traga novas perguntas, o ClickUp AI está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aqui estão alguns cenários de como as pessoas podem usar o ClickUp AI para obter assistência organizacional rápida:

Questão de política interna

Pessoa : Você poderia me informar qual é a nossa política de férias? Quero tirar férias na próxima sexta-feira, mas não tenho certeza se preciso de aprovação prévia e com que antecedência devo solicitá-la.

IA: Responde com uma breve visão geral das políticas de PTO da empresa, incluindo as aprovações necessárias, a antecedência com que as solicitações devem ser enviadas, a disponibilidade de dias de licença médica versus dias de folga pessoal e as fontes para obter mais informações

Práticas recomendadas gerais do espaço de trabalho

Pessoa : *Como faço para tornar uma tarefa privada?

ClickUp AI: Responde com instruções passo a passo e links de origem para artigos da Ajuda do ClickUp para obter informações adicionais

Suporte de TI

Pessoa : *Meu computador não está funcionando! Como entro em contato com a TI?

ClickUp AI: Faz referência ao seu banco de dados de conhecimento para localizar os procedimentos documentados e compartilha o(s) link(s) de origem

2. Faça perguntas sobre tarefas e documentos

Até mesmo os funcionários que se destacam na organização têm dificuldade para acompanhar sua lista de tarefas que exigem muita concentração.

Tudo deve ser entregue agora se você tiver cinco gerentes de projeto em cinco tarefas nas quais está trabalhando.

Agora você terá clareza sobre as tarefas de trabalho que exigem ação imediata e aquelas com prioridade mais baixa com base nos dados da tarefa. Faça uma pergunta personalizada ou escolha entre os prompts predefinidos, incluindo:

*Quais são minhas tarefas urgentes?

*Em que devo trabalhar em seguida?

*Quais são minhas tarefas atrasadas?

*Quais tarefas estão abertas e atribuídas a mim?

Isso permite que as equipes avancem de forma constante em trabalhos urgentes e metas importantes de longo prazo sem perder de vista os principais marcos. 🔑

Obtenha os destaques da atividade da tarefa e faça perguntas de acompanhamento sobre a data de vencimento, comentários e muito mais

O uso de ferramentas de IA para resumir informações e ajudar na redação alivia a pressão de todos sobre a enorme quantidade de conteúdo de leitura e redação no local de trabalho. Isso aumenta a eficiência em toda a empresa com a economia de tempo.

Diga a todos: *Chega de ler threads de tarefas com quilômetros de extensão!

Ao criar automaticamente resumos dos principais detalhes, as equipes aumentam sua capacidade de concluir e compartilhar mais trabalhos. As situações abaixo são as principais oportunidades para colocar a sumarização de IA em ação:

Desenvolvimento de produtos : Resuma longos documentos de requisitos para extrair as principais decisões e compensações para novos engenheiros

Campanhas de marketing : Extraia os principais temas e insights de longas conversas de e-mail que planejam o lançamento de uma campanha futura para ajudar a colocar os colaboradores em sintonia

Projetos de pesquisa: Destile as principais conclusões e recomendações de longos resultados e análises para criar resumos executivos concisos

Suporte ao cliente : Resuma as conversas de tíquetes entre colegas e clientes para revelar problemas não resolvidos, solicitações de recursos ou bugs para as equipes de produtos

Projetos de consultoria: Crie um instantâneo de entregas, relatórios de status e atas de reuniões para manter os clientes atualizados sobre o progresso de alto nível

Resuma rapidamente corpos de texto ou itens em tarefas como comentários, atualizações importantes, alterações de status, novas subtarefas e muito mais

O AI StandUp produz resumos de status de tamanho reduzido sob demanda para até 10 pessoas. Esses pontos de contato regulares para avaliar o progresso nos responsabilizam para que não negligenciemos os esforços individuais e coletivos que impulsionam as conquistas organizacionais. 🏆

Suas reuniões individuais, reuniões de equipe e retrospectivas são executadas em paralelo. As reuniões diárias por meio do ClickUp AI oferecem visibilidade momento a momento para manter a agilidade e, ao mesmo tempo, atender a necessidades mais amplas, como definição de metas e desenvolvimento de talentos.

E quando um simples ponto de verificação de progresso for suficiente para manter seu dia no caminho certo, adicione o cartão StandUp à sua Home! Nas configurações do cartão, você pode alternar entre diferentes períodos de tempo e formatos para revelar o que é relevante para você durante a semana.

Produza uma recapitulação de uma tarefa em um determinado número de dias para registrar rapidamente atualizações, tarefas e gargalos

5. Use a linguagem natural para criar automações personalizadas

Nossos usuários adoram o recurso de automação no ClickUp, que elimina muitos dos processos manuais em torno das tarefas. Nós aprimoramos a ferramenta para que qualquer pessoa possa criar regras personalizadas usando texto simples!

Descreva casualmente o que você deseja que funcione no piloto automático: Atualizar status, aplicar modelos ou enviar comentários para pessoas específicas.

Por exemplo, um recrutador automatiza um fluxo de trabalho de contratação usando linguagem natural: Quando o status da tarefa muda para aceito, aplique o modelo de integração de novos contratados e altere a prioridade para alta.

Escreva em uma conversa simples para o construtor de automação

Se você já estiver usando os campos personalizados para atalhar a alternância de tarefas, vai adorar as mais novas adições ao grupo: Resumo de IA e Atualizações de progresso de IA!

Você se lembra do recurso de resumos de tarefas? Agora você pode obter recapitulações instantâneas do progresso e atualizações das visualizações - sem abrir uma tarefa.

Para roteiros de produtos ou listas de campanhas de marketing, gere uma nova visão geral narrativa do progresso recente das tarefas. Em pipelines de vendas ou listas de sprint, obtenha resumos das tarefas urgentes de prospecção de clientes ou taxas de conclusão de desenvolvimento à medida que as tarefas evoluem diariamente. 🌱

7. Escreva com nosso assistente específico de função

O assistente de redação com IA agrega valor ao capacitar as equipes para maximizar o momento. Enquanto as ideias estão frescas em nossas mentes, é o momento perfeito para colocar o trabalho em movimento. Manteremos o foco nas principais tarefas e evitaremos acúmulos de papelada.

Como funciona: Os pontos de partida recomendados no ClickUp AI mudam de acordo com a função que você seleciona no modal.

Por exemplo, os engenheiros podem gerar um esquema de modelo ou escrever um documento de especificações técnicas. Da mesma forma, os gerentes de projeto podem criar um documento de escopo ou uma solicitação de alteração de projeto. O RH pode criar listas de empregos ou redigir anúncios internos.

Escolha entre vários departamentos organizacionais para obter conteúdo específico da função com base em suas necessidades

8. Diminua a carga de trabalho inicial com um modelo alimentado por IA

Com o aumento da velocidade dos projetos em todas as empresas, a qualidade consistente traz conforto. Os modelos gerados por IA padronizam a estrutura e a formatação, de modo que qualquer pessoa que use os recursos aprovados por sua marca - seja voltada para o cliente ou para a liderança - tenha materiais refinados. 🎨

Aproveite o recurso Write With AI para gerar um documento de rascunho inicial. Especificamente:

Abrir um novo documento Digite a tecla de barra para abrir a ferramenta Write With AI Informe à IA o que você deseja criar e editar conforme necessário Insira o texto no documento e dê seus toques finais Salve o documento como um modelo para que outros membros da equipe possam acessá-lo

Por exemplo, os gerentes de programa que lançam novas iniciativas multifuncionais podem gerar instantaneamente documentos de carta totalmente estruturados para modificação alinhados às práticas recomendadas de PM, como métricas de sucesso, listas de riscos e matrizes RACI adaptadas ao tamanho da equipe.

Veja como outras equipes estão criando modelos para diferentes ocasiões:

Mídia social

Estruturas de conteúdo com tamanhos de imagem e comprimentos de legenda ideais pré-configurados

Modelos de campanhas sociais com listas de hashtag e mensagens reutilizáveis

Relatórios analíticos que revelam as principais tendências de métricas

Conteúdo

Esboços de posts de blog com pesquisa de SEO pré-preenchidos para finalizar

Roteiros de conceito de vídeo com detalhes de cena e listas de verificação de produção prontas

Modelos de boletim informativo por e-mail com blocos de conteúdo segmentados para assinantes

Marketing

E-mails de nutrição de leads com análise detalhada do segmento de leads

Modelos de plano de lançamento de campanha com um rastreador de orçamento, meta e informações sobre o público

Modelos de comunicados à imprensa para lançamento de produtos com linguagem de posicionamento

Engenharia

Modelos de arquitetura de código e documentação de componentes

Estruturas de documentos de requisitos de produtos predefinidas com orientação de estilo

Modelos de registro de problemas do plano de correção de falhas com fluxos lógicos de árvore de decisão

IT

Formulários de documentação de resposta a incidentes com categorização de gravidade

Modelos de relatório de auditoria de segurança cibernética atualizados para as mais novas conformidades

Grades de teste de recuperação de desastres e estruturas de arquivamento de restauração de registros seletivos

RH

Modelos personalizados de carta de oferta com termos de emprego incluídos

Listas de verificação de integração de 90 dias personalizáveis por departamento ou equipe

Estruturas flexíveis de avaliação de desempenho alinhadas aos valores da empresa

Finanças

Modelos de análise de risco para preparação de auditoria financeira

Modelos de relatórios de despesas orçamentárias e reais

Pitchbook shells para materiais de financiamento atualizados por tamanho de rodada

Colaboração contínua significa encontrar os funcionários onde eles se sentem mais à vontade para expressar ideias. Para alguns, falar conceitos em voz alta parece mais intuitivo, permitindo que o tom e o entusiasmo transpareçam.

Os clipes de voz no ClickUp permitem que as equipes compartilhem comentários verbais e que a IA transcreva instantaneamente as conversas em texto.

A transcrição permite que qualquer pessoa examine rapidamente o conteúdo em busca de detalhes importantes. (E é útil se você estiver em um espaço público ou escritório aberto!) Você pode até mesmo copiar transcrições completas ou trechos para maior visibilidade.

Leia a transcrição de um Voice Clip de um comentário enviado

10. Crie subtarefas com o dobro da velocidade com IA

Em vez de quebrar a cabeça para determinar cada tarefa necessária para concluir um projeto com êxito, deixe que o ClickUp AI ajude a criar o plano de ação. Basta definir o objetivo geral, por exemplo, Criar um novo fluxo de trabalho de envio de TI, e a IA criará um conjunto de subtarefas sequenciais!

E o poder das subtarefas geradas por IA não para por aí. 🤖

Como funciona: Se uma tarefa começou como Planejar atualizações de treinamento em toda a empresa quando foi criada pela primeira vez, ela pode não ter as especificações necessárias para determinar subtarefas lógicas. No entanto, ao longo de alguns dias, à medida que as conversas esclarecem os formatos de entrega, os públicos e as prioridades do assunto, a IA pode absorver todos os comentários recém-adicionados.

Com base no escopo em evolução, ele pode recomendar subtarefas personalizadas que refletem o contexto e os detalhes atualizados: Descrevendo as funções necessárias, os locais a serem organizados, os tópicos das sessões a serem abordados e os convites a serem criados!

11. Troque de LLMs para personalizar sua experiência em IA

Você gostaria de poder acessar o ChatGPT em seu espaço de trabalho? Ou escrever uma postagem de blog detalhada usando o Claude sem alternar entre guias e fazer login na ferramenta? Agora você pode!

O ClickUp Brain oferece a você a capacidade de alternar entre diferentes Modelos de Linguagem Grande (LLMs) para atender a vários casos de uso e preferências pessoais. Isso garante que você obtenha melhores resultados para diversos trabalhos, como codificação, redação ou resumo.

À medida que a tecnologia de IA evolui, a capacidade de alternar LLMs permitirá que o Brain integre modelos mais novos e avançados à medida que eles se tornam disponíveis e mantenha seu assistente prático adaptável às suas necessidades de trabalho.

Alterne LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência com IA

Aumente a produtividade em toda a empresa com o ClickUp Brain

Gostaríamos muito de conversar com você para entender o apetite de automação da sua equipe e onde estão os pontos problemáticos de atrito. Na sessão personalizada, discutiremos onde seus fluxos de trabalho estão parados e, em seguida, mostraremos onde o ClickUp Brain, combinado com sua base de conhecimento, multiplicará a produção. ⚙️

E para tornar a transformação do local de trabalho mais acessível, o ClickUp Brain está disponível por US$ 5 por membro do Workspace por mês. A partir de hoje, sua equipe poderá concluir tarefas para hoje, amanhã e depois de amanhã!