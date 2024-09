10 exemplos de automação de fluxo de trabalho e casos de uso

A automação do fluxo de trabalho usa a tecnologia para lidar com tarefas repetitivas e simplificar os processos, permitindo que sua equipe se concentre em trabalhos mais estratégicos.

Por exemplo, a criação de um contrato para um novo cliente normalmente envolve a elaboração de um contrato, a inserção dos detalhes relevantes, o ajuste dos termos, a conversão em um PDF ou outro formato e o envio para aprovações e assinaturas.

Muitas dessas etapas estão sujeitas a erros humanos. Porém, com a automação do fluxo de trabalho, basta preencher um formulário e o sistema cuida do resto, criando o contrato, enviando-o para assinatura eletrônica e acompanhando tudo.

De acordo com uma pesquisa da McKinsey, 66% das organizações já estão testando a automação em várias unidades de negócios. A automação do fluxo de trabalho é uma parte significativa dessa tendência. Diferente de automação de processos de negócios que abrange processos mais amplos, a automação do fluxo de trabalho concentra-se na otimização de tarefas individuais dentro desses processos.

Para liberar o talento humano para se concentrar em tarefas mais valiosas, vamos entender as ferramentas e os exemplos que podem ajudar a automatizar seus fluxos de trabalho.

Os fundamentos da automação do fluxo de trabalho

A automação do fluxo de trabalho pode transformar etapas manuais e tediosas em processos suaves e automatizados, aumentando a produtividade e facilitando sua vida. Mas com tantas maneiras de estruturar fluxos de trabalho, descobrir a melhor abordagem pode ser um verdadeiro quebra-cabeça.

Três tipos de fluxos de trabalho

Fluxos de trabalho sequenciais: Em um fluxo de trabalho sequencial, o trabalho passa de uma etapa para a seguinte em linha reta. Por exemplo, o processamento de um pedido on-line envolve a verificação do pagamento, a embalagem dos produtos e o envio. É simples e perfeito para tarefas de rotina. Esses fluxos de trabalho são ideais para tarefas rotineiras, como processamento de pedidos, aprovação de faturas ou integração de funcionários, em que as etapas são fixas e o resultado é geralmente previsível

Em um fluxo de trabalho sequencial, o trabalho passa de uma etapa para a seguinte em linha reta. Por exemplo, o processamento de um pedido on-line envolve a verificação do pagamento, a embalagem dos produtos e o envio. É simples e perfeito para tarefas de rotina. Esses fluxos de trabalho são ideais para tarefas rotineiras, como processamento de pedidos, aprovação de faturas ou integração de funcionários, em que as etapas são fixas e o resultado é geralmente previsível Fluxos de trabalho de máquina de estado: O trabalho muda de estado com base em condições específicas em um fluxo de trabalho de máquina de estado. Um tíquete de suporte ao cliente, por exemplo, pode começar como "novo" e depois se tornar "atribuído", "em andamento", "resolvido" ou até mesmo "reaberto" Ele é flexível e pode lidar com cenários mais complexos

O trabalho muda de estado com base em condições específicas em um fluxo de trabalho de máquina de estado. Um tíquete de suporte ao cliente, por exemplo, pode começar como "novo" e depois se tornar "atribuído", "em andamento", "resolvido" ou até mesmo "reaberto" Ele é flexível e pode lidar com cenários mais complexos Fluxos de trabalho baseados em regras: O trabalho é orientado com base em critérios predefinidos em um fluxo de trabalho baseado em regras. Por exemplo, um pedido de empréstimo pode ser aprovado ou negado com base na pontuação de crédito, na renda e em outros fatores. Como esses fluxos de trabalho são altamente adaptáveis, eles são adequados para lidar com cenários complexos com vários pontos de decisão, como detecção de fraudes, processamento de reclamações de seguros ou estratégias dinâmicas de preços

Três componentes de um fluxo de trabalho

Normalmente, um fluxo de trabalho é composto por três componentes essenciais que garantem operações tranquilas e eficientes. Esses componentes são:

Entrada: Consiste em todos os dados, informações e recursos necessários para iniciar o fluxo de trabalho. Isso pode incluir solicitações de clientes, resumos de conteúdo ou matérias-primas. A qualidade dessa entrada afeta diretamente o resultado final. Diferentes fontes de entrada exigem métodos de tratamento específicos. Por exemplo, as entradas digitais podem ser processadas rapidamente, enquanto as físicas podem precisar de digitalização ou entrada manual

Consiste em todos os dados, informações e recursos necessários para iniciar o fluxo de trabalho. Isso pode incluir solicitações de clientes, resumos de conteúdo ou matérias-primas. A qualidade dessa entrada afeta diretamente o resultado final. Diferentes fontes de entrada exigem métodos de tratamento específicos. Por exemplo, as entradas digitais podem ser processadas rapidamente, enquanto as físicas podem precisar de digitalização ou entrada manual Processo: Refere-se à série de etapas ou ações necessárias para transformar a entrada no resultado desejado. Defina a meta, divida-a em tarefas, sequencie-as, atribua responsabilidades, estabeleça prazos e monitore o progresso. Tarefas diferentes exigem abordagens diferentes, portanto, a personalização é fundamental. As metodologias estabelecidas de gerenciamento de processos, como Lean e Six Sigma, podem ajudar a otimizar o fluxo de trabalho da empresa para obter eficiência e qualidade

Refere-se à série de etapas ou ações necessárias para transformar a entrada no resultado desejado. Defina a meta, divida-a em tarefas, sequencie-as, atribua responsabilidades, estabeleça prazos e monitore o progresso. Tarefas diferentes exigem abordagens diferentes, portanto, a personalização é fundamental. As metodologias estabelecidas de gerenciamento de processos, como Lean e Six Sigma, podem ajudar a otimizar o fluxo de trabalho da empresa para obter eficiência e qualidade Resultado: O resultado é a entrega final do fluxo de trabalho; pode ser um documento, um produto ou um projeto concluído. Certifique-se de que o resultado atenda às especificações, definindo-o claramente, revisando-o regularmente e mantendo uma forte comunicação e colaboração entre os membros da equipe para obter resultados de alta qualidade

Para ilustrar como os fluxos de trabalho operam, vamos dar uma olhada no diagrama de fluxo de trabalho de um processo típico de solicitação de Capital Expenditure (CapEx). Tudo começa quando um funcionário envia um formulário detalhando sua solicitação. Esse formulário é enviado primeiro ao gerente do departamento para aprovação inicial.

via Integrifique Depois de aprovada, a solicitação é avaliada com base nos fundos necessários para determinar o aprovador financeiro adequado. Após receber a aprovação final, as informações solicitadas são transferidas para o sistema de contabilidade. Isso pode desencadear ações adicionais, como compras ou controle de despesas.

Esse processo passo a passo garante que cada solicitação de CapEx seja tratada com eficiência, esteja em conformidade com os controles financeiros e mantenha uma visibilidade clara durante todo o ciclo de aprovação.

10 exemplos de automação de fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho automatizado pode aumentar drasticamente a eficiência e a produtividade em vários departamentos... 66% dos trabalhadores do conhecimento afirmam que a automação os libera para se concentrarem em projetos mais interessantes.

Vamos explorar dez exemplos concretos exemplos concretos de automação de fluxo de trabalho em diferentes áreas de negócios.

1. Fluxo de trabalho do ciclo de vida do produto

O ciclo de vida de um produto é a jornada que ele percorre desde o início até a obsolescência. Essa jornada normalmente envolve quatro estágios: introdução, crescimento, maturidade e declínio. A automação, que executa tarefas com o mínimo de intervenção humana, pode simplificar significativamente esses estágios.

A automação pode agilizar os testes quando um novo produto é lançado, garantindo sua funcionalidade e compatibilidade. Ela também pode gerenciar com eficiência os pedidos, o estoque e as consultas dos clientes à medida que a demanda aumenta.

2. Fluxo de trabalho de suporte ao cliente

Os benefícios da automação do fluxo de trabalho talvez sejam mais evidentes no suporte ao cliente. Ao automatizar tarefas como roteamento de tíquetes, rastreamento de resoluções e geração de respostas, as empresas podem resolver rapidamente os problemas dos clientes e liberar a equipe para problemas mais complexos.

Você pode criar um sistema automatizado de emissão de tíquetes. Quando um cliente envia uma consulta, ela é instantaneamente transformada em um tíquete digital, atribuído ao agente certo e até mesmo envia uma confirmação automática ao cliente. Isso acelera os tempos de resposta e garante que nenhum problema fique sem solução.

3. Fluxo de trabalho de contas a pagar

Contas a pagar é o departamento responsável por gerenciar os pagamentos de saída de uma empresa. Isso envolve o recebimento de faturas, a verificação de sua precisão, a obtenção de aprovações e o pagamento de fornecedores. Tradicionalmente, esses processos são manuais, baseados em papel e propensos a erros, o que leva a atrasos e frustrações.

Com a automação, as faturas são digitalizadas, transformadas em dados digitais e comparadas automaticamente com o pedido de compra original. Se tudo estiver de acordo, o sistema o encaminha para aprovação. Uma vez aprovado, o pagamento é gerado e enviado eletronicamente, eliminando a necessidade de cheques e envelopes manuais.

4. Fluxo de trabalho de aprovação de despesas

Tradicionalmente, a análise de um relatório de despesas consome muito tempo e está altamente sujeita a erros humanos, geralmente envolvendo a entrada manual de dados e fluxos de trabalho em papel. Isso sobrecarrega as equipes financeiras, atrasa os reembolsos e prejudica a visibilidade financeira.

As organizações podem aumentar significativamente a eficiência e a precisão com um fluxo de trabalho automatizado de aprovação de despesas. Por exemplo, a implementação de regras de automação como "aprovar automaticamente despesas inferiores a US$ 50, encaminhar despesas entre US$ 50 e US$ 200 para os líderes de equipe e exigir a aprovação do gerente para valores superiores a US$ 200" pode simplificar o processo. Isso libera as equipes financeiras para se concentrarem em tarefas de maior valor e garante o reembolso pontual dos funcionários.

5. Fluxo de trabalho para a integração de novos funcionários

A integração de novos funcionários envolve a coleta de informações cruciais, a atribuição de tarefas e a garantia de uma primeira impressão positiva. Tradicionalmente, esse processo é manual, demorado e propenso a erros.

Por exemplo, quando um novo funcionário aceita uma oferta de emprego, a automação pode preencher diretamente suas informações nos sistemas de recursos humanos, finanças e TI sem intervenção humana. Os e-mails de boas-vindas, incluindo as próximas etapas e a documentação necessária, são gerados e enviados automaticamente. Até mesmo o agendamento de reuniões de orientação e a designação de um mentor podem ser automatizados, liberando o RH para se concentrar em enriquecer a experiência do funcionário, atrair os melhores talentos e promover uma cultura empresarial acolhedora.

6. Fluxo de trabalho da folha de pagamento

Digamos que uma empresa tenha 500 funcionários. Tradicionalmente, o cálculo da folha de pagamento envolveria a entrada manual de horas trabalhadas, o cálculo de horas extras, a aplicação de taxas de impostos e a geração de contracheques para cada funcionário. Isso consome muito tempo e está sujeito a erros.

Para a folha de pagamento, a empresa pode usar seu software de automação de fluxo de trabalho para:

Importar dados de tempo dos funcionários diretamente dos sistemas de controle de tempo Calcular automaticamente salários, horas extras e deduções com base em regras predefinidas e tabelas de impostos Gerar recibos de pagamento e arquivos de depósito direto com o clique de um botão Crie relatórios sobre custos de mão de obra, obrigações fiscais e outras métricas de folha de pagamento para análise

Essa automação economiza inúmeras horas de trabalho manual, reduz erros e fornece informações valiosas sobre os dados da folha de pagamento.

7. Fluxo de trabalho de gerenciamento de leads

O gerenciamento de leads envolve a captura, a pontuação e a nutrição de leads desde o ponto de contato inicial até a conversão. O gerenciamento manual de leads pode levar um tempo excessivo, prejudicando a eficiência e podendo perder oportunidades valiosas. A automação aprimora esse processo ao lidar com tarefas manuais repetitivas e que exigem muito esforço. Você sabia que as empresas que se destacam em nutrição de leads geram 50% mais leads prontos para vendas a um custo 33% menor ?

Vejamos o exemplo de uma empresa de SaaS que vende software de gerenciamento de projetos. Essa empresa pode usar a automação para otimizar seu processo de geração de leads. Por exemplo, quando alguém faz o download de seu software gratuito modelo de mapeamento de processos as informações são automaticamente capturadas e adicionadas ao sistema de CRM.

Com base no tipo de modelo baixado, o lead pode receber uma pontuação específica que indica seu interesse potencial. Se a pontuação for alta, ele será imediatamente encaminhado a um representante de vendas para acompanhamento e conversão. Isso economiza tempo, garante que nenhum lead passe despercebido e ajuda as vendas a se concentrarem na conversão de leads e no envolvimento com os clientes em potencial mais promissores.

8. Fluxo de trabalho para segmentação de assinantes

O marketing pode usar a automação para categorizar seu público em grupos de acordo com interesses, preferências ou comportamentos. Essa tática personalizada garante que suas mensagens cheguem aos indivíduos no momento, aumentando sua importância e eficácia.

Por exemplo, uma marca de produtos para a pele pode categorizar seus assinantes por tipo de pele. Indivíduos com pele oleosa receberiam e-mails com produtos feitos sob medida para controlar a oleosidade, enquanto aqueles com pele seca receberiam recomendações de hidratantes. A automação simplifica esse processo, alocando os assinantes na categoria relevante com base em suas informações, como tipo de pele ou compras anteriores. Com isso, a empresa pode enviar e-mails direcionados sem bombardear todos com promoções irrelevantes.

9. Fluxo de trabalho do pipeline de vendas

Manter o pipeline de vendas atualizado e preciso é crucial para que os representantes de vendas se concentrem nos negócios certos no momento certo. O rastreamento e a atualização manual do pipeline podem ser uma chatice; como pastorear gatos, é fácil perder o controle das coisas.

Um fluxo de trabalho automatizado pode transformar esse processo caótico em uma máquina bem lubrificada. Por exemplo, imagine que um representante de vendas feche um negócio. Em vez de atualizar manualmente os campos de estágio do negócio em seu CRM, o sistema pode mover automaticamente o negócio para a categoria "fechado" assim que o contrato for assinado eletronicamente. Isso garante a precisão, economiza tempo e evita que informações cruciais passem despercebidas.

10. Fluxo de trabalho de gerenciamento do ciclo de vida do cliente (CLM)

O CLM consiste em entender a jornada do cliente, desde a descoberta da sua marca até o momento em que ele se torna um defensor fiel. O CLM ajuda você a mapear essa jornada, dividindo-a em estágios como conscientização, conhecimento do seu produto, compra, satisfação com o que foi comprado e, por fim, recomendação para outras pessoas.

Para facilitar esse processo, você pode usar a automação. Por exemplo, se alguém lê seu blog e se inscreve em seu boletim informativo, a automação pode rotulá-lo como "novo aluno" Se, mais tarde, essa pessoa comprar algo, a automação pode movê-la para o estágio de "cliente". Ao rastrear essas etapas, você pode personalizar suas mensagens e ofertas para cada cliente, criando relacionamentos mais fortes e transformando-os em fãs entusiasmados.

Implementação da automação do fluxo de trabalho em diferentes áreas de negócios 88% das PMEs afirmam que a automação as ajuda a competir com empresas maiores, agindo com mais rapidez. A automação de tarefas repetitivas ajuda a aumentar a eficiência, garantir a consistência e liberar tempo para atividades mais estratégicas. Esta seção explorará como você pode aproveitar as ferramentas para automatizar os fluxos de trabalho de forma eficaz.

ClickUp: Um catalisador para configurar a automação do fluxo de trabalho ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho completa para

gerenciar fluxos de trabalho projetos, equipes, tarefas, listas de verificação e documentos. Em seu núcleo está um mecanismo de automação avançado que permite que os usuários se concentrem no trabalho estratégico de nível superior. Automações do ClickUp segue o princípio: "Se isso acontecer, faça aquilo" Ela é composta de três elementos principais:

Triggers: São eventos ou ações que iniciam a automação. Por exemplo, uma tarefa é criada, uma data de vencimento se aproxima ou uma mudança de status específica

São eventos ou ações que iniciam a automação. Por exemplo, uma tarefa é criada, uma data de vencimento se aproxima ou uma mudança de status específica Condições: São critérios opcionais que devem ser atendidos antes da execução da automação. Por exemplo, a automação pode ser executada somente se a tarefa for atribuída a uma pessoa específica ou pertencer a um projeto específico

São critérios opcionais que devem ser atendidos antes da execução da automação. Por exemplo, a automação pode ser executada somente se a tarefa for atribuída a uma pessoa específica ou pertencer a um projeto específico Ações: Essas tarefas são executadas automaticamente quando o acionador e as condições são atendidos. Isso pode incluir a atribuição de tarefas, a alteração de datas de vencimento, o envio de notificações ou a atualização de campos personalizados

Defina acionadores, condições e ações para agilizar suas tarefas e aumentar a produtividade com o ClickUp Automations Cérebro ClickUp é um construtor de automação de IA que cria automação de fluxo de trabalho personalizado com acionadores e ações em qualquer espaço, pasta ou lista.

Veja como usá-lo:

Abra seu espaço, pasta ou lista Clique em Automações Digite uma descrição da automação desejada. (Exemplo: Quando uma tarefa estiver ativa, atribua-a ao Alex) Clique em Create Automation (Criar automação) A IA sugerirá a automação com base em sua descrição. Se ela não estiver perfeita, você poderá modificá-la conforme necessário Quando estiver satisfeito, ative a automação

Exemplo: Se você tiver vários status Ativo, a IA poderá sugerir uma ação geral "Alterar responsáveis para Alex". Você pode então especificar o status exato que deseja acionar a automação.

Converta tarefas repetitivas e demoradas em processos otimizados e eficientes com o ClickUp Brain

Você pode usar as mais de 100 ferramentas prontas para uso do ClickUp Brain modelos de automação de fluxo de trabalho para implementar fluxos de trabalho comuns.

**Como navegar pelos modelos

Os modelos são armazenados no menu Automations (Automações) e agrupados em categorias como Move (Mover), Statuses (Status) e Creation (Criação)

Aplicar automações a espaços, pastas e listas

Clique em Add Automation (Adicionar automação) para abrir o modelo Automations (Automações)

**Como configurar um modelo de automação?

Selecione uma categoria no menu à esquerda Clique no modelo Preencha as informações necessárias Clique em "Criar"

Automatize tarefas e atualizações com mais de 100 modelos pré-criados de automação de fluxo de trabalho do ClickUp

Com os responsáveis dinâmicos do ClickUp, você pode atribuir tarefas automaticamente com base em quem as criou, está observando-as ou está acionando uma ação.

**Como usar os responsáveis dinâmicos

Ativar ou desativar: Os administradores podem ativar ou desativar esse recurso nas configurações do ClickApps

Os administradores podem ativar ou desativar esse recurso nas configurações do ClickApps Adicionar responsáveis: Clique no avatar do responsável na visualização de tarefas e selecione outros

Clique no avatar do responsável na visualização de tarefas e selecione outros Remoção de alocados: Passe o mouse sobre o avatar de um alocado e clique no ícone x

Passe o mouse sobre o avatar de um alocado e clique no ícone x Reatribuição: Passe o mouse sobre o avatar de um responsável e clique no ícone Reatribuir

Passe o mouse sobre o avatar de um responsável e clique no ícone Reatribuir Ordenar por responsáveis: Ordenar tarefas por vários responsáveis nas exibições de Lista e Quadro

Ordenar tarefas por vários responsáveis nas exibições de Lista e Quadro Filtrar por responsáveis: Filtrar tarefas por vários responsáveis nas exibições Task (Tarefa)

A melhor parte desse recurso é que ele notifica automaticamente as equipes quando as responsabilidades são alteradas.

Sempre atribua tarefas à pessoa certa automaticamente usando o Dynamic Assignees do ClickUp

Você pode atribuir tarefas à pessoa certa e garantir que as atualizações sejam compartilhadas prontamente, pré-definindo responsáveis e observadores para tarefas em um local específico por meio dos atalhos de projeto do ClickUp.

Elimine o esforço manual, reduza os erros, garanta a consistência e mantenha sua equipe concentrada na entrega de resultados com o ClickUp Project Shortcuts

Com a automação de e-mail do ClickUp, você pode enviar e-mails automaticamente com base em ações específicas, manter os clientes informados, enviar lembretes de tarefas, informar os parceiros sobre o andamento do projeto e responder prontamente ao feedback do cliente.

**Como criar e-mails automatizados no ClickUp?

Ative a automação e o e-mail ClickApps: Certifique-se de que eles estejam ativados nas configurações do Workspace Navegue até o espaço, pasta ou lista: onde você deseja que a automação seja aplicada Crie uma nova automação: Vá para Automations>Browse>Email Selecione um acionador: Escolha quando o e-mail deve ser enviado (por exemplo, quando uma tarefa é criada) Personalize o e-mail: Defina o remetente, o destinatário, o assunto e o corpo. Use variáveis como nome da tarefa, data de vencimento, etc Crie a automação: Salve suas configurações

Simplifique a comunicação automatizando o envio de e-mails com base em ações de tarefas, envios de formulários ou outros acionadores

Com o recurso de registro de auditoria do ClickUp, você pode revisar as ações de status de automação realizadas, identificar alterações específicas com informações detalhadas de localização, fazer ajustes e manter o controle sobre o seu espaço de trabalho.

**Quais são os eventos rastreados nos registros de auditoria?

**Registro do usuário: logins, alterações de função, convites de usuários etc.

**Registro de tarefas: criação, exclusão, edições, alterações de responsáveis, etc.

Como acessar e pesquisar os registros de auditoria

Clique no avatar do seu espaço de trabalho no canto superior esquerdo Selecione Audit Logs (Registros de auditoria) Escolha a guia User (Usuário) ou Task (Tarefa) para visualizar o registro desejado Use os filtros à direita para pesquisar por:

Data Usuário Status (bem-sucedido/fracassado)

Os registros de auditoria do ClickUp são perfeitos para acessar um histórico abrangente de todas as atividades de automação em um local central.

Rastreie facilmente as alterações e solucione problemas com os logs de auditoria do ClickUp

Outro recurso útil dos registros de auditoria do ClickUp Automação de fluxo de trabalho com IA é que você pode adicionar campos personalizados gerados por IA às suas tarefas e projetos. Acione atualizações de campos personalizados com base em eventos específicos e permita que a IA os preencha com insights valiosos, como resumos de tarefas, atualizações de projetos, análise de dados e sentimento do cliente.

Gere relatórios sobre o sentimento do cliente, resuma atualizações complexas de projetos ou analise o progresso de tarefas com as ações de IA do ClickUp

Por fim, o ClickUp oferece integrações e webhooks para conectar seus aplicativos favoritos. Você pode criar um fluxo de trabalho unificado e automatizar tarefas em plataformas como HubSpot, GitHub e Twilio. Você também pode criar webhooks personalizados para integrar com qualquer outra ferramenta.

Leia também: Os 18 principais softwares de automação de tarefas para 2024 (definição e exemplos)

Benefícios de usar a automação do fluxo de trabalho do ClickUp

Os recursos de automação de fluxo de trabalho do ClickUp oferecem uma combinação potente de simplicidade e potência. Sua interface fácil de usar permite que as equipes criem processos personalizados, desde a delegação de tarefas básicas até operações complexas de várias etapas.

A automação do ClickUp libera as equipes das tarefas rotineiras, dando-lhes mais tempo para o trabalho estratégico e de alto valor e, assim, melhorando a eficiência

Automatize seu fluxo de trabalho e aumente a produtividade com o ClickUp

Seus fluxos de trabalho automatizados minimizam os erros e garantem a conclusão consistente das tarefas

Com as dependências e os lembretes automatizados do ClickUp, as equipes podem manter uma visão geral clara do projeto, evitando atrasos e gargalos

A visibilidade do projeto em tempo real, as notificações automatizadas e os comentários do ClickUp mantêm todos informados, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo

A atribuição automatizada de tarefas e o acompanhamento do progresso do ClickUp criam uma estrutura clara para as responsabilidades individuais, promovendo assim a propriedade dentro das equipes

Aqui está o que Derek Clements, gerente de marketing do BankGloucester tem a dizer sobre o uso da automação de fluxo de trabalho do ClickUp:

Posso inserir rapidamente todas as tarefas e projetos atribuídos a mim com datas de início, datas de vencimento e observações. Em seguida, posso configurar a automação para que, sempre que uma data de início aparecer, essa tarefa seja automaticamente adicionada à minha lista de projetos atual Derek Clements , Gerente de marketing do BankGloucester Gargalos comuns na automação do fluxo de trabalho e como reduzi-los

A automação do fluxo de trabalho pode beneficiar significativamente as empresas, mas também pode ser difícil de implementar. Vamos dar uma olhada em alguns dos desafios comuns e nas dicas para superá-los.

1. Seus funcionários podem resistir à implementação da automação do fluxo de trabalho

Isso pode se dever ao medo de perder o emprego, à dificuldade de se adaptar à nova tecnologia ou à preferência por processos manuais familiares.

Para superar isso, você pode:

Comunicar como a automação beneficia a todos, inclusive a segurança no emprego e o aumento da eficiência

Incluir os funcionários no processo de criação de propriedade

Garantir que os funcionários estejam bem equipados para usar o novo sistema por meio de programas de treinamento bem planejados

**Integração da automação do fluxo de trabalho com os sistemas existentes pode ser difícil

Isso geralmente ocorre devido à incompatibilidade de formatos de dados, arquiteturas de sistema e protocolos de segurança.

Para superar esse desafio, você pode:

Começar com processos menos críticos para identificar possíveis problemas

Criar mapas de dados para garantir transferências de dados sem problemas entre os sistemas

Usar conectores pré-construídos oferecidos pelos modernosgerenciamento de fluxo de trabalho software

3. As inconsistências de dados podem bagunçar a automação

Quando os dados alimentados nos sistemas automatizados são inconsistentes ou incorretos, isso pode levar a erros nos resultados e nos processos. Por exemplo, se uma ferramenta de automação de vendas se basear em dados imprecisos do cliente, ela poderá gerar relatórios defeituosos, enviar comunicações incorretas ou fazer recomendações errôneas.

**Para superar esse desafio, você pode

Definir regras sobre como os dados são coletados, armazenados e usados

Corrigir erros e inconsistências em seus dados

Garantir que os dados sejam precisos e completos

Ficar de olho na qualidade dos dados para detectar problemas com antecedência

**4. talvez seja necessário automatizar fluxos de trabalho que usam dados confidenciais

Violações de dados e acesso não autorizado podem comprometer dados confidenciais em seus fluxos de trabalho automatizados.

Para superar esse desafio, você pode:

Usar medidas de segurança robustas, como criptografia e controles de acesso

Treinar os funcionários sobre segurança de dados

Manter-se atualizado sobre as ameaças à segurança e usar os recursos de segurança da plataforma

Acelere os fluxos de trabalho da sua equipe com o ClickUp

A automação do fluxo de trabalho não é mais um conceito futurista; é uma ferramenta prática que pode revolucionar as operações de sua empresa. Desde a simplificação dos processos financeiros até a otimização dos pipelines de vendas, as aplicações potenciais são vastas e os benefícios são inegáveis. O aumento da eficiência, a redução de erros, os tempos de resposta mais rápidos e os insights orientados por dados são apenas o começo.

O ClickUp é uma plataforma intuitiva de automação de fluxo de trabalho que capacita empresas de todos os tamanhos a projetar e implementar fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades exclusivas.

Lembre-se, a automação do fluxo de trabalho capacita sua equipe a atingir seu potencial máximo.

Você está pronto para transformar sua empresa com a automação do fluxo de trabalho? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!