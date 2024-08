Os 10 principais aplicativos de produtividade para escritores para evitar distrações e economizar tempo em 2024

Como escritores, manter a produtividade sempre foi um desafio. Sempre há muito o que equilibrar - prazos de clientes, vários projetos com diferentes requisitos, manter-se atualizado sobre o setor... E, de vez em quando, há o temido bloqueio de escritor.

Agora, você pode contar com a ajuda de aplicativos de produtividade que melhoram seu foco e sua eficiência!

Essas ferramentas ajudam você a ser mais eficiente e organizado e a aumentar a criatividade. Entretanto, com tantos aplicativos disponíveis no mercado, talvez seja difícil escolher aquele que atenda a todas as suas necessidades.

Por isso, compilamos uma lista dos 10 principais aplicativos de produtividade para escritores que o capacitarão a escrever melhor, tornar-se eficiente e prosperar em seu ofício.

O que você deve procurar em aplicativos de produtividade para escritores?

Ao escolher ferramentas de produtividade é fundamental explorar os recursos que o ajudam a simplificar o processo de redação e a realizar o trabalho com facilidade. Veja a seguir o que procurar:

Espaço de trabalho simplificado: Certifique-se de que a ferramenta ofereça um hub centralizado para todos os seus documentos, permitindo fácil acesso e organização

Procure as melhores ferramentas de produtividade que permitam o trabalho em equipe, incluindo comentários, atribuição de tarefas e acompanhamento de alterações Integração com tarefas : Opte por aplicativos de redação que conectem seus documentos ao gerenciamento de tarefas, permitindo vincular projetos epriorizar tarefas com eficiência *Ferramentas de organização: Procure aplicativos de produtividade com recursos robustos de organização, como categorização, capacidade de pesquisa e layouts personalizáveis, para manter seu trabalho estruturado e acessível

Com esses recursos, os redatores poderão otimizar suas tarefas e se tornar melhores.

Os 10 melhores aplicativos de produtividade para escritores a serem usados em 2024

Quer você trabalhe em tempo integral para uma agência ou faça parte de uma equipe de redatores freelancers, os aplicativos de produtividade são guias essenciais para otimizar seu trabalho.

Eles simplificam as tarefas, ajudam a economizar tempo e a reduzir o estresse, além de permitir que você se concentre no processo criativo sem distrações.

Desde o brainstorming de ideias e a pesquisa de fatos até a redação e a publicação, esses aplicativos de produtividade para escritores abrangem todos os aspectos da criação de conteúdo, livrando-o de encargos técnicos ou administrativos.

No entanto, escolher a ferramenta certa entre tantas outras é crucial para o sucesso. Aqui está nossa lista dos 10 principais aplicativos de produtividade para escritores, escolhidos meticulosamente para aumentar sua eficiência em 2024:

1. ClickUp

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para ajudá-lo a se tornar mais eficiente

O ClickUp é uma solução completa para todos os problemas que prejudicam sua produtividade ao trabalhar em um ótimo artigo. Ele oferece muitos recursos para que os redatores aumentem sua produtividade e Documentos do ClickUp é um deles.

Ele reúne todos os seus documentos e tarefas em uma plataforma conveniente, simplificando suas sessões de escrita sem o incômodo de alternar entre várias ferramentas.

Com o ClickUp Docs, crie facilmente documentos e wikis adaptados às suas necessidades, completos com opções de estilo e marcadores incorporados para facilitar a navegação. Colabore com os redatores em tempo real, faça edições em conjunto, deixe comentários e transforme o texto em tarefas práticas. Um blog no Docs pode se tornar uma tarefa em seu calendário de publicação de conteúdo, com apenas um clique.

É a ferramenta favorita dos escritores, pois ajuda você a aumentar sua produtividade na criação de conteúdo usando inteligência artificial (IA)- Cérebro ClickUp . Você pode superar o bloqueio do escritor e gerar ideias de conteúdo e, ao mesmo tempo, executar verificações gramaticais e de estilo para melhorar a qualidade da redação. Isso economiza muito tempo e esforço no processo de redação.

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

Mantenha seu trabalho organizado, categorizando documentos para acesso rápido e capacidade de pesquisa. Com opções de compartilhamento seguro e permissões personalizáveis, agora você está preparado para colaborar com confiança com os colegas e, ao mesmo tempo, proteger informações confidenciais.

Desde a escrita sem distrações com o Focus Mode até modelos personalizáveis e configurações avançadas, o ClickUp Docs permite que os escritores mantenham o foco, a organização e a produtividade.

Além do ClickUp Docs, vamos dar uma olhada nos outros recursos do ClickUp que aumentam a produtividade dos escritores.

Com o AI Writer for Work do ClickUp e prompts personalizados, você pode criar documentos importantes e estudos de caso com facilidade

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha seu trabalho bem organizado: Planeje, organize e colabore em projetos de redação sem esforço com o gerenciamento de tarefas personalizável graças ao Tarefas do ClickUp . Adapte as tarefas para atender às suas necessidades específicas de redação usando o ClickApps

Planeje, organize e colabore em projetos de redação sem esforço com o gerenciamento de tarefas personalizável graças ao . Adapte as tarefas para atender às suas necessidades específicas de redação usando o ClickApps Gerencie suas tarefas com eficiência: Simplifique seu processo de redação dividindo projetos complexos em subtarefas ou listas de tarefas gerenciáveis. Crie listas de verificação dentro das tarefas com Listas de verificação de tarefas do ClickUp para acompanhar tudo, desde o esboço até a edição final

Simplifique seu processo de redação dividindo projetos complexos em subtarefas ou listas de tarefas gerenciáveis. Crie listas de verificação dentro das tarefas com para acompanhar tudo, desde o esboço até a edição final Economize horas por semana : Simplifique seu fluxo de trabalho de redação com mais de 100 automações usando o Automação do ClickUp recurso. Quer se trate de tarefas de rotina ou de transferências de projetos, automatize processos repetitivos para economizar tempo e manter o foco em sua redação

: Simplifique seu fluxo de trabalho de redação com mais de 100 automações usando o recurso. Quer se trate de tarefas de rotina ou de transferências de projetos, automatize processos repetitivos para economizar tempo e manter o foco em sua redação Defina e acompanhe suas metas de redação: Defina objetivos claros e metas mensuráveis com cronogramas com Metas do ClickUp . Use a opção personalizável Painéis do ClickUp para acompanhar o progresso de sua redação e manter-se motivado para atingir suas metas de redação. Visualize o progresso de sua escrita com widgets para tarefas, controle de tempo e muito mais

Defina objetivos claros e metas mensuráveis com cronogramas com . Use a opção personalizável para acompanhar o progresso de sua redação e manter-se motivado para atingir suas metas de redação. Visualize o progresso de sua escrita com widgets para tarefas, controle de tempo e muito mais Mantenha-se responsável: Acompanhe seu tempo de escrita automática ou manualmente e vincule-o a tarefas de qualquer dispositivo com O rastreador de tempo global do ClickUp . Mantenha-se produtivo durante todo o processo de redação

Acompanhe seu tempo de escrita automática ou manualmente e vincule-o a tarefas de qualquer dispositivo com . Mantenha-se produtivo durante todo o processo de redação Faça brainstorming e colabore : Colabore visualmente com a sua equipe de redação em tempo real usando o recurso de colaboração remota Quadros brancos ClickUp . Elimine a lacuna entre o brainstorming e a redação, vinculando ideias diretamente a tarefas e documentos

: Colabore visualmente com a sua equipe de redação em tempo real usando o recurso de colaboração remota . Elimine a lacuna entre o brainstorming e a redação, vinculando ideias diretamente a tarefas e documentos Desenhe suas ideias: Visualize suas ideias de redação e planeje projetos com Mapas mentais do ClickUp . Mapeie fluxos de trabalho, estabeleça conexões entre tarefas e deixe sua criatividade fluir no processo de escrita

Visualize suas ideias de redação e planeje projetos com . Mapeie fluxos de trabalho, estabeleça conexões entre tarefas e deixe sua criatividade fluir no processo de escrita Trabalhe de forma mais inteligente : Economize tempo e garanta a consistência em seus projetos de redação, aproveitando centenas de modelos. Do esboço à formatação, encontre o modelo perfeito Modelos do ClickUp para as necessidades da sua equipe

: Economize tempo e garanta a consistência em seus projetos de redação, aproveitando centenas de modelos. Do esboço à formatação, encontre o modelo perfeito para as necessidades da sua equipe Conecte suas ferramentas:Integrar o ClickUp com suas ferramentas de escrita favoritas sem problemas, incluindo calendários, aplicativos de mensagens e armazenamento em nuvem, para manter todos os seus recursos de escrita em um só lugar

Acompanhe o tempo das tarefas e visualize sua agenda com o Gerenciamento de Tempo do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham que a curva de aprendizado é íngreme no início

Problemas ocasionais de desempenho foram relatados durante os períodos de pico de uso

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preçosCérebro ClickUp O Calmly Writer é a solução ideal se você estiver procurando uma ferramenta de escrita que aumente a produtividade e minimize as distrações. Ele oferece uma versão gratuita com a opção de baixar o aplicativo para Windows ou iOS.

Você pode ajustar configurações como o modo escuro, tamanhos de fonte e cores nessa ferramenta para garantir um ambiente personalizado e produtivo para suas sessões de escrita.

O Calmly Writer ajuda você a superar o bloqueio de escritor e a se tornar mais eficiente com uma interface livre de distrações e a simplicidade do Markdown. Além disso, ele ajuda a monitorar sua meta de contagem de palavras.

Esse aplicativo de produtividade inclui outros recursos essenciais, como um verificador ortográfico e gramatical. Ele também tem um detector de plágio integrado e recursos de pontuação inteligente, garantindo que seu trabalho seja original e sem erros.

Melhores recursos do Calmly Writer

Use vários tamanhos de tela, tipos e dispositivos com seu design responsivo

Aprimore sua experiência de escrita com uma opção de modo escuro, ideal para usuários que preferem texto branco em uma tela preta

Eleve sua experiência de escrita com um efeito sonoro opcional de máquina de escrever

Limitações do Calmly Writer

Não conta com recursos avançados encontrados em softwares de escrita premium

Não inclui recursos de colaboração para trabalhar com outras pessoas em projetos de redação

Preços do Calmly Writer

Pagamento único: US$ 14,99

Classificações e resenhas do Calmly Writer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Hipotenusa AI

via iA de Hipotenusa O Hypotenuse AI foi projetado para ajudá-lo a começar a escrever e superar as distrações. Esse aplicativo oferece uma solução para o bloqueio do escritor, ajudando-o com seus rascunhos iniciais.

Tem um tópico em mente? O Hypotenuse AI pode criar títulos, esboços e até mesmo parágrafos completos, economizando tempo e energia valiosos. Ele simplifica o processo de pesquisa ao sugerir ideias de conteúdo e palavras-chave relevantes.

Essa ferramenta baseada em nuvem software assistente de redação é feito sob medida para escritores, auxiliando na elaboração de vários tipos de conteúdo, desde artigos de blog até textos de anúncios e descrições de produtos. Usando o processamento de linguagem natural (NLP), o Hypotenuse AI permite que você se concentre em expressar suas ideias sem se prender aos detalhes.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Simplifique a criação de conteúdo com fluxos de trabalho de conteúdo em massa

Adapte o estilo de redação com um recurso de configurações de tom de voz personalizado

Gerar conteúdo compatível com SEO usando NLP para gerar sugestões

Sincronização direta com o Shopify e o WordPress

Limitações da IA de hipotenusa

Oferece uma avaliação gratuita de 7 dias, mas com um número limitado de créditos

Fornece acesso a um número limitado de modelos ou estruturas de conteúdo para gerar tipos específicos de conteúdo

Os recursos de SEO estão disponíveis apenas no plano Enterprise

Preços do Hypotenuse AI

Individual: US$ 29/mês

US$ 29/mês Equipes: US$ 59/mês

US$ 59/mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Hypotenuse AI

G2: 4,4/5 (15 avaliações)

4,4/5 (15 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Grammarly

via Grammarly Outra das ferramentas de produtividade populares que oferece assistência para melhorar as sessões de redação é o Grammarly. Ela identifica e corrige erros gramaticais e é ideal para usuários que desejam escrever sem distrações.

A versão gratuita permite verificar se há erros gramaticais e ortográficos básicos, palavras repetidas etc. em sua tarefa de redação. Os escritores podem acessar o Grammarly de forma conveniente por meio de várias plataformas, incluindo o Google Docs, o Microsoft Word e uma extensão para desktop.

Embora a versão gratuita seja suficiente para muitos, a atualização premium oferece verificações e recursos avançados adicionais, como aprimoramento de vocabulário, verificações de redação específicas de gênero, um detector de plágio e até verificações de voz passiva. Isso é útil para escritores interessados em tornar seu trabalho mais profissional.

Melhores recursos do Grammarly

Detectar plágio para garantir a originalidade de sua redação

Selecione entre várias sugestões de tom para aprimorar o tom geral do seu texto

Melhore a legibilidade de frases complexas com reescritas de frases completas

Limitações gramaticais

Ocasionalmente, deixa passar erros gramaticais e de estrutura de frases, o que afeta a precisão geral da edição

Oferece uma faixa de preço alta para sua assinatura premium que pode não ser acessível a uma ampla gama de usuários

Preços do Grammarly

**Gratuito para sempre

Premium: $12/mês

$12/mês Business: $15/mês

$15/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 7.000 avaliações)

5. Aumento do foco

via Focus Booster Se você precisa de uma ferramenta para aumentar a produtividade por meio de habilidades simples e perspicazes de controle de tempo, opte pelo Focus Booster. Ele ajuda os escritores a realizar tarefas em suas listas de tarefas de forma eficiente usando o método Pomodoro.

A técnica Pomodoro envolve trabalhar em uma tarefa por 25 minutos, fazer uma pausa de mais 20 minutos e repeti-la. Os usuários podem achar esse recurso essencial útil para limitar as distrações e se concentrar mais.

O Focus Booster também apresenta um painel de controle fácil de usar para que os usuários visualizem e acompanhem o progresso. Isso beneficia os escritores que se esforçam para ser responsáveis e obter insights sobre suas atividades de gerenciamento de tempo.

Melhores recursos do Focus Booster

Concentre-se melhor e reduza as distrações usando a técnica Pomodoro

Entenda para onde vai seu tempo, com painéis de controle e relatórios enviados por e-mail

Gerencie um portfólio de novos clientes ou vários projetos com eficiência, garantindo o pagamento justo pelo seu trabalho árduo com horas faturáveis alocadas

Limitações do Focus Booster

Os recursos são limitados principalmente ao controle de tempo

A técnica Pomodoro do aplicativo pode não ser adequada para todos

Preços do Focus Booster

Gratuito para sempre

Profissional: $4,99/mês

Classificações e resenhas do Focus Booster

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Scrivener

via Scrivener Se estiver escrevendo um livro, um romance ou um artigo de pesquisa, experimente o Scrivener. Esse aplicativo para criação de conteúdo de formato longo permite criar conteúdo em várias seções e reorganizá-las conforme necessário usando um recurso de arrastar e soltar.

O Scrivener é ótimo para redigir seu conteúdo inicial e é elogiado por seus recursos organizacionais. Com o Scrivener, você pode organizar todas as suas ideias em um só lugar e estruturar sua redação de forma eficaz.

Leia também 5 habilidades organizacionais essenciais para impulsionar sua carreira Sua interface permite trabalhar em diferentes modos, desde a edição de seções específicas até a revisão de todo o conteúdo. Isso ajuda os redatores a gerenciar as tarefas com eficiência durante todo o processo de redação.

Outro recurso impressionante é o recurso de anotações e o armazenamento seguro de sua pesquisa. Isso garante que todo o conteúdo ou recursos estejam convenientemente acessíveis durante suas sessões de redação. Isso o torna popular entre os aplicativos de produtividade para escritores no meio acadêmico.

Melhores recursos do Scrivener

Estruture documentos grandes sem esforço, garantindo clareza e organização em todo o texto

Incorporar negrito, itálico e outras opções de formatação para melhorar a legibilidade e a ênfase

Importe pesquisas ou trabalhos anteriores em documentos do Word ou PDF, imagens, vídeos, etc.

Limitações do Scrivener

Requer tempo para adaptação devido à curva de aprendizado mais acentuada em comparação com o Microsoft Word

Impressiona os usuários com sua interface, que apresenta vários painéis e opções, alguns dos quais podem não estar relacionados ao projeto em questão

Preços do Scrivener

Licença padrão para macOS: US$ 59,99 (pagamento único)

US$ 59,99 (pagamento único) Licença padrão para Windows: US$ 51,95 (pagamento único)

US$ 51,95 (pagamento único) Licença padrão para o aplicativo iOS: US$ 23,99 (pagamento único)

Classificações e resenhas do Scrivener

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

7. Expansor de texto automático

via Chrome Web Store O aplicativo Auto Text Expander é uma extensão do Google Chrome que, quando integrada, simplifica a digitação para escritores, ajudando-os a economizar tempo em seus computadores. Com essa ferramenta, os redatores podem criar atalhos de teclado personalizados usando suas letras, números e símbolos preferidos.

Por exemplo, em vez de digitar "Volto já" em um artigo, eles podem simplesmente usar um atalho como "BRB", e a frase completa aparecerá na tela em branco. Essa ferramenta permite que os redatores passem mais tempo concentrados em suas tarefas de redação e menos tempo digitando frases repetitivas.

Melhores recursos do Auto Text Expander

Crie seus atalhos personalizados gratuitamente

Digite mais rápido com atalhos de texto

Limitações do Auto Text Expander

Apresenta problemas de funcionalidade em várias plataformas e páginas da Web, conforme relatado por vários usuários

Atrasos e mau funcionamento ocorrem intermitentemente durante o uso, interrompendo o fluxo de trabalho

Preço do Auto Text Expander

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Auto Text Expander

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Editor Hemingway

via Hemingway Editor O Hemingway Editor é outra ferramenta de produtividade popular que pode ajudar a acelerar suas sessões de redação com seus recursos avançados de IA. Ele destaca frases complexas e voz passiva que podem afetar a experiência do leitor.

Além disso, ele sinaliza possíveis erros de ortografia ou pontuação e ajuda a reescrever textos complicados (na versão paga). Ele também mantém o controle da contagem de palavras desejada, incluindo letras, caracteres, parágrafos, frases etc.

O Hemingway Editor sugere frases simplificadas para melhorar seu texto e torná-lo conciso. Essa ferramenta é particularmente útil para tarefas de redação acadêmica, pois fornece feedback detalhado para melhorar a qualidade do conteúdo. Com indicadores codificados por cores para cada problema, os redatores podem identificar e abordar rapidamente as áreas de aprimoramento.

Melhores recursos do Hemingway Editor

Receba sugestões com códigos de cores para melhorar a estrutura das frases

Aprimore a legibilidade usando o sistema de nível de classificação

Use o recursoFerramenta de redação com IA para aprimorar sua redação

Limitações do Editor Hemingway

As edições e sugestões podem não estar alinhadas com o estilo pessoal do escritor

As sugestões de IA só estão disponíveis na versão paga do aplicativo

Não há verificações gramaticais detalhadas

Preço do Hemingway Editor

**Gratuito para sempre

5K individual: $10/mês

$10/mês Individual 10K: $15/mês

$15/mês Equipes de 10K: $15(por usuário)/mês

Classificações e resenhas do Editor Hemingway

G2: 4,4/5 (47 avaliações)

4,4/5 (47 avaliações) Capterra: 4,4/5 (11 avaliações)

9. Ulysses

via ulisses Em busca de um ferramenta de escrita que ofereça um ambiente livre de distrações? Nesse caso, o Ulysses pode ser uma excelente opção. Esse aplicativo para usuários de iOS é ótimo para escritores que trabalham com formas mais curtas de redação, como blogs ou conteúdo de sites.

Seu design e sua interface minimalistas proporcionam sessões de escrita produtivas. Mais do que simplicidade, o Ulysses oferece recursos organizacionais sólidos, como pastas de projetos e opções de exportação, incluindo Google Drive, e-mail, iBooks e outros aplicativos de terceiros.

O Ulysses também ajuda a publicar conteúdo no WordPress e no Medium. Os usuários podem escrever livremente em 20 idiomas, enquanto o revisor e a ferramenta de gramática integrados garantem um conteúdo polido.

Melhores recursos do Ulysses

Revisar e verificar a gramática do conteúdo de forma profissional

Visualize seu conteúdo antes da publicação com o recurso de visualização ao vivo, economizando tempo ao fazer correções e formatação de última hora

Salve todas as palavras digitadas para futuras solicitações e otimize o armazenamento do dispositivo gerenciando vários arquivos

Limitações do Ulysses

Os usuários notaram perda de dados ou extravio durante a transferência de arquivos

Não disponível para usuários do Windows e do Android

Preços do Ulisses

Individual: US$ 5,99/mês

US$ 5,99/mês Empresa: Preço personalizado

Classificações e resenhas do Ulisses

G2: 4,5/5 (24 avaliações)

4,5/5 (24 avaliações) Capterra: 4,7/5 (12 avaliações)

10. Wordtune

via Wordtune O último a entrar na lista dos melhores aplicativos de produtividade para escritores é o Wordtune. Ele é um software com tecnologia de IA que ajuda a acelerar o processo de redação, refinando o conteúdo. Usando IA, ele corrige erros gramaticais e ortográficos, sugere melhorias nas frases e oferece várias opções para alterar o tom de sua redação.

As frases sublinhadas em vermelho indicam erros gramaticais, ortográficos ou de pontuação, enquanto os destaques em roxo sugerem melhorias de fluência, vocabulário ou clareza. Os usuários também podem destacar e reescrever frases conforme necessário, com opções personalizáveis como Casual, Formal, Encurtar e Expandir.

Além disso, o Wordtune pode resumir documentos de texto longos e ajudá-lo a economizar tempo. Ele também pode fornecer respostas exclusivas a perguntas, aproveitando seus recursos de IA.

Leia também: Como fazer uma pergunta à IA: Obtenha o máximo de suas ferramentas de IA

Melhores recursos do Wordtune

Aprimore a redação com suas alternativas recomendadas de redação, estruturas de frases e ajustes de tom

Corrija seus erros de gramática e ortografia rapidamente

Traduza frases ou palavras facilmente, enquanto os usuários premium do Wordtune podem traduzir parágrafos inteiros

Limitações do Wordtune

Realiza verificações gramaticais, ortográficas e de pontuação, mas pode não ser tão abrangente quanto outras ferramentas

Oferece opções de reescrita para textos complicados, mas a precisão dessas opções pode ser menor

A versão gratuita inclui apenas 3 prompts e resumos de IA por dia

Preços do Wordtune

Para sempre gratuito

Plus: $9,99/mês

$9,99/mês Ilimitado: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wordtune

G2: 4,4/5 (77 avaliações)

4,4/5 (77 avaliações) Capterra: 4,6/5 (177 avaliações)

Relacionados: Criando uma forte ética de trabalho

É hora de vencer as distrações com o ClickUp!

Apostamos que nossa lista de aplicativos de produtividade para escritores, discutida em detalhes, certamente o ajudará a encontrar a solução que está procurando. Detalhamos seus principais recursos e até mesmo suas limitações para ajudá-lo a escolher com sabedoria.

Caso ainda não tenha conseguido se decidir, não se preocupe. Você pode, sem pensar duas vezes, optar pelo ClickUp. É uma solução versátil e completa que pode ajudá-lo a manter o controle, evitar distrações e manter-se produtivo o tempo todo.

Com recursos como escrita com IA, gerenciamento de tarefas, listas de verificação, painéis e muito mais, ajudamos você a atingir suas metas de escrita com eficiência.

Então, o que está esperando? Apresse-se e registre-se no ClickUp gratuitamente !