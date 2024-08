Como fazer uma pergunta à IA: Obtenha o máximo de suas ferramentas de IA

A inteligência artificial (IA) saiu oficialmente dos filmes de ficção científica e foi direto para os dispositivos eletrônicos do nosso dia a dia. 🤖

Graças aos chatbots com IA, como o ChatGPT, obter respostas para qualquer pergunta é tão simples quanto enviar uma mensagem de texto para um amigo. Isso é muito útil para o brainstorming de ideias, a realização de pesquisas e a elaboração de qualquer tipo de conteúdo.

E a melhor parte?

O tempo de resposta. O aprendizado é imediato.

Mas o problema é o seguinte:

Se quiser obter respostas relevantes sem perder tempo, você precisa saber como fazer uma pergunta à IA de forma eficaz. Não, não se trata de ciência de foguetes - você só precisa saber quais armadilhas evitar e as técnicas adequadas a serem usadas.

É aí que entra este guia prático.

E se você estiver curioso sobre a contexto mais amplo da IA em seguida, vamos nos aprofundar em como ela funciona e discutir suas considerações éticas e de privacidade. Dessa forma, ao escolher as ferramentas de IA, você saberá o que procurar, como limitações de dados de treinamento e manuseio de dados.

Pronto? Vamos lá!

Entendendo a IA e como ela funciona

A IA é um campo da ciência da computação que constrói robôs e sistemas de computador para realizar tarefas semelhantes às humanas com maior precisão e em uma fração do tempo. ⚡

Isso é obtido por meio de diferentes ramos da IA, como:

Aprendizado de máquina : Usa algoritmos e grandes conjuntos de dados para criar modelos de autoaprendizado. Esses modelos permitem que os sistemas de computador aprendam de forma autônoma novos dados, reconheçam padrões e tomem decisões

Usa algoritmos e grandes conjuntos de dados para criar modelos de autoaprendizado. Esses modelos permitem que os sistemas de computador aprendam de forma autônoma novos dados, reconheçam padrões e tomem decisões Aprendizado profundo: Esse subconjunto do aprendizado de máquina imita o cérebro humano. Como os neurônios do cérebro, ele usa redes neurais artificiais (um conjunto de algoritmos complexos) para aprender com enormes quantidades de dados. Portanto, se você alimentar uma rede neural com fotos de gatos e cachorros, ela aprenderá a identificar outros gatos e cachorros 🐱 🐶

Esse subconjunto do aprendizado de máquina imita o cérebro humano. Como os neurônios do cérebro, ele usa redes neurais artificiais (um conjunto de algoritmos complexos) para aprender com enormes quantidades de dados. Portanto, se você alimentar uma rede neural com fotos de gatos e cachorros, ela aprenderá a identificar outros gatos e cachorros 🐱 🐶 Processamento de linguagem natural (NLP): Um ramo da IA que ensina computadores e robôs a interagir com a linguagem humana, assim como nós fazemos. A IA pode então entender palavras faladas e escritas, interpretá-las e responder de uma forma que faça sentido para nós

Hoje em dia, a IA é sinônimo de tecnologias poderosas que alimentam nossos aplicativos e máquinas favoritos. As opções mais populares incluem:

ChatGPT e ClickUp AI paragerar conteúdo em resposta às nossas consultas

paragerar conteúdo em resposta às nossas consultas Amazon , Netflix e Spotify para recomendar produtos, filmes e músicas com base em nosso comportamento e preferências anteriores

, Netflix e Spotify para recomendar produtos, filmes e músicas com base em nosso comportamento e preferências anteriores Siri, Alexa e Google Assistant para entender e responder aos nossos comandos falados

para entender e responder aos nossos comandos falados Tesla para tomar decisões de direção em tempo real na estrada

Erros comuns que os humanos cometem ao fazer perguntas de IA

Os modelos de linguagem ampla (LLMs), como o ChatGPT da OpenAI, tornaram-se parte integrante de tarefas pessoais e profissionais, como escrever e-mails, gerar códigos e elaborar planos de marketing. 📝

Mas se você estiver apenas começando com a IA, provavelmente cometerá muitos erros e ficará frustrado com as respostas. É por isso que saber como fazer uma pergunta à IA é fundamental. Para eliminar o incômodo e economizar tempo, aqui estão alguns erros comuns que devem ser evitados ao fazer perguntas à IA.

1. Fazer perguntas vagas

Embora as ferramentas de IA tenham muitas funcionalidades avançadas, a leitura da mente não é uma delas.

A qualidade das respostas que você recebe está ligada à clareza e aos detalhes de suas informações. Se suas perguntas forem vagas ou as informações fornecidas forem imprecisas, espere receber respostas genéricas, incorretas ou que não se apliquem ao que você precisa.

Antes de clicar em "enviar" sua pergunta, reserve um momento para pensar no que deseja saber e inclua o máximo possível de detalhes relevantes (como finalidade, contexto e preferências). ✍️

2. Fornecer pouco ou nenhum contexto

As ferramentas de IA geralmente exigem contexto para entender a intenção por trás de uma pergunta. Caso contrário, você acabará recebendo respostas tecnicamente corretas que são irrelevantes e não se aplicam a você.

Forneça à ferramenta de IA sua pergunta: quem, o quê, onde, quando e por quê.

Digamos que você precise de ajuda para planejar um evento. É fundamental mencionar o tipo de evento, o local, a data e quem participará. Esse contexto permite que a IA adapte suas sugestões de locais, atividades e logística para atender às necessidades exclusivas de seu evento.

3. Esperar que a IA sempre consiga fazer isso instantaneamente

Esperar que a IA acerte na primeira tentativa todas as vezes é um pouco irrealista - a IA é inteligente, mas não é perfeita.

Por exemplo, se você perguntar à IA sobre as práticas recomendadas de marketing digital, poderá obter uma resposta que abranja uma ampla variedade de tópicos. Em vez de se sentir frustrado e desistir, sua fila orienta a IA a restringir sua resposta. 🎯

É como fazer uma pergunta a um amigo. Às vezes, você terá que ajustar sua pergunta, esclarecer pontos específicos ou acrescentar detalhes adicionais para obter as informações de que precisa.

4. Falha na verificação de fatos do resultado

As ferramentas de IA geram respostas usando conjuntos de dados maiores do que o cérebro humano consegue lidar de cada vez. No entanto, elas ainda podem cometer erros sem alertá-lo de que estão inseguras.

Se você usar a IA para obter as estatísticas mais recentes sobre o uso da Internet, ela poderá fornecer números desatualizados provenientes de bancos de dados não confiáveis. Você deve verificar esses fatos (com fontes confiáveis e atualizadas) para garantir que estejam corretos antes de compartilhá-los com outras pessoas.

Embora isso pareça muito trabalhoso, é muito mais rápido do que procurar todas essas informações por conta própria.

Desafios que a IA enfrenta ao fornecer respostas

Mesmo que você evite os erros comuns que acabamos de discutir, a IA ainda tem limitações. Entendê-las pode ajudá-lo a gerenciar e usar melhor as respostas que você recebe.

1. Atualizações em tempo real

As ferramentas de IA dependem dos dados com os quais foram treinadas, o que pode não incluir as informações ou tendências mais recentes.

Imagine que você queira saber mais sobre os mais novos gadgets em energia renovável. Se a última atualização de dados da IA tiver sido há seis meses, ela poderá perder as discussões ou os avanços recentes.

Uma boa medida é verificar você mesmo os fatos mais recentes ou verificar quando a IA recebeu uma atualização pela última vez. Isso garante que você não perca nada de novo e possa tomar decisões com os dados mais recentes em mãos. 🧐

2. Capacidade de resolução de problemas

Como o desempenho da IA depende de seus dados de treinamento, ela pode ter dificuldades para resolver problemas criativos e responder a perguntas complexas.

Por exemplo, se você pedir à IA que elabore um plano de negócios, ela poderá gerar um esboço básico com base nos modelos e nas informações de seus dados de treinamento. Ela pode deixar de cobrir alguns detalhes importantes exclusivos de sua ideia de negócio. 💡

Com isso em mente, considere usar a IA para complementar sua experiência e criatividade, e não para criar tudo do zero. Forneça a ela o máximo possível de informações sobre sua ideia de negócio e refine a resposta dela com seus insights e perspectivas.

3. Viés algorítmico

Se os dados usados para treinar uma IA tiverem algum viés - intencional ou não -, as respostas da IA refletirão isso. Por exemplo, se você pedir à IA dicas sobre contratação e ela tiver sido treinada com base em dados que mostram a maioria dos homens em cargos de liderança, ela poderá sugerir práticas que favoreçam os homens.

Cabe aos engenheiros de aprendizado de máquina garantir que os dados de treinamento não tenham vieses. Entretanto, como usuário, você deve estar ciente dessa possibilidade.

Saber disso permite que você avalie as respostas da IA de forma crítica, procure tendências e forneça feedback (ao modelo de IA e aos desenvolvedores) para implementar correções.

Métodos práticos sobre como fazer uma pergunta à IA

As perguntas que você digita em uma ferramenta de IA (também conhecidas como prompts) afetam a qualidade das respostas. A otimização desses prompts (também conhecida como engenharia de prompts) melhora significativamente seus resultados.

Aqui estão cinco métodos práticos para elevar o nível de seu jogo de prompts e gerar respostas mais precisas.

1. Use prompts de IA

Começar com um prompt básico em uma nova janela do chatbot é um bom primeiro passo ao fazer perguntas de IA. Isso funciona bem para perguntas simples, como "Qual é a capital da França?" ou "O que é fotossíntese?"

Mas e se você precisar elaborar perguntas aprofundadas, mas quiser acelerar o processo ou não tiver certeza de como fazê-lo? Use Modelos de prompt de IA ! 🤩

Crie facilmente campanhas segmentadas, reúna insights e dados para identificar tipos de clientes e gere ideias de conteúdo e promoções para aumentar o envolvimento e as conversões

Com o ClickUp, você pode acessar centenas de opções, incluindo:

Melhor ainda, use modelos de prompt prontos para cada função e caso de uso. Por exemplo, para a função de marketing, os modelos de prompt ajudam a redigir descrições de produtos, planejar eventos, criar resumos de campanhas e muito mais.

2. Seja específico

Para evitar respostas genéricas da IA, você precisa fazer perguntas específicas. Isso significa incluir o máximo de detalhes possível, como a finalidade do seu conteúdo, o estilo de redação preferido, o formato de saída (tabela, CSV, HTML), o público-alvo e o que fazer e não fazer.

Use a IA para escrever mais rápido, resumir e aprimorar o texto, gerar respostas de e-mail e muito mais

Por exemplo, "Você pode me ajudar a escrever um e-mail?" é uma solicitação vaga. Uma pergunta melhor seria: "Redija um e-mail profissional para um cliente pedindo desculpas pelo atraso no projeto. Mencione nosso compromisso com a qualidade e ofereça um desconto pelo inconveniente. Não coloque a culpa nem forneça detalhes técnicos excessivos."

Quanto mais detalhes você fornecer, mais perto a IA poderá chegar de identificar e fornecer a resposta exata de que você precisa. 📌

3. Forneça contexto suficiente

Além de ser específico, fornecer contexto é outra maneira de obter respostas precisas. Você pode fornecer o contexto por meio de:

Descrevendo cenários específicos: Em vez de "Dê-me algumas ideias de conteúdo para minha empresa de cuidados com a pele", descreva um cenário: "Estou criando uma campanha de marketing para produtos de cuidados com a pele ecologicamente corretos voltados para a geração do milênio. Que ideias de conteúdo teriam repercussão em meu público?"

Em vez de "Dê-me algumas ideias de conteúdo para minha empresa de cuidados com a pele", descreva um cenário: "Estou criando uma campanha de marketing para produtos de cuidados com a pele ecologicamente corretos voltados para a geração do milênio. Que ideias de conteúdo teriam repercussão em meu público?" Fornecer exemplos: Em vez de "Recomende alguns bons livros", você poderia dizer: "Gostei de ler 'O Alquimista' e 'Sidarta' Você pode recomendar livros com temas ou estilos de escrita semelhantes?"

Em vez de "Recomende alguns bons livros", você poderia dizer: "Gostei de ler 'O Alquimista' e 'Sidarta' Você pode recomendar livros com temas ou estilos de escrita semelhantes?" Deixar a IA assumir uma personalidade: Por exemplo, "Imagine que você é um blogueiro de viagens especializado em viagens econômicas. Quais são seus cinco principais destinos de viagem econômica para 2024?"

A especificidade é útil quando você precisa de ajuda com estratégias de negócios personalizadas, recomendações personalizadas e solução de problemas técnicos. 🛠️

4. Use uma linguagem concisa

Evite usar jargões ou frases complexas que possam confundir a IA - mantenha a simplicidade. Isso facilita para a IA entender o que você deseja e fornecer respostas úteis.

Por exemplo, em vez de perguntar: "Quais são as práticas recomendadas de SEO para melhorar as classificações SERP?", você poderia perguntar: "Como posso fazer meu site aparecer mais alto nos resultados de pesquisa do Google?"

A pergunta modificada usa linguagem simples e abandona o jargão de SEO e SERP para transmitir a mesma ideia e tem maior probabilidade de obter uma resposta melhor.

5. Teste diferentes entradas

Lembre-se de que a IA pode não acertar na primeira tentativa.

Então, o que você faz quando aplica todas as técnicas anteriores, mas ainda não obtém a resposta que está procurando? A resposta é simples: tente novamente.

Isso significa reformular a pergunta inteira (ajustando sua estrutura ou fornecendo mais detalhes) ou fazer perguntas de acompanhamento sobre partes específicas da resposta anterior.

Depois de passar por isso algumas vezes, você começará a perceber o que funciona melhor para diferentes aplicativos e casos de uso. 💪

Benefícios da utilização da IA

Depois de pegar o jeito de criar prompts eficazes, o uso de ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT e o ClickUp AI, permite que você supere o bloqueio do escritor e gere os primeiros rascunhos em segundos.

Renderize interpretações quase perfeitas de seu conteúdo em mais de 10 idiomas usando a ação Translate no ClickUp AI

Mas a IA oferece mais benefícios:

Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, em várias plataformas: Assistentes de IA estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, via aplicativos da Web, desktop, Android e iOS. Você pode obter ajuda a qualquer hora, em qualquer lugar - quer esteja trabalhando até tarde, em trânsito ou alternando entre dispositivos

O ClickUp AI é um assistente de IA que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, via aplicativos da Web, desktop, Android e iOS. Você pode obter ajuda a qualquer hora, em qualquer lugar - quer esteja trabalhando até tarde, em trânsito ou alternando entre dispositivos **Fluxos de trabalho suaves: Use o ClickUp AI para otimizar as operações e os projetos comerciais, convertendo notas de reuniões em tarefas, dividindo-as em subtarefas e gerando atualizações de status do projeto

Aumento da produtividade: A IA aumenta a produtividade ajudando você a encontrar rapidamente informações específicas em grandes conjuntos de dados e a resumir documentos longos e tópicos de bate-papo. Isso libera tempo para que você e sua equipe se concentrem em tarefas complexas e criativas 🙌

Traduções: Use a ação de tradução na IA para criar conteúdo em cerca de uma dúzia de idiomas diferentes

Considerações éticas e de privacidade em conversas com IA

A IA traz muitos benefícios, mas também levanta questões éticas e de privacidade. Aqui está o que você precisa saber para garantir que use as ferramentas de IA de forma responsável .

1. A função dos cookies HTTP na IA

Os cookies HTTP são pequenos arquivos salvos em seu dispositivo quando você visita sites. Normalmente, eles são usados para lembrar seu comportamento e suas preferências anteriores.

Eles são inseridos em aplicativos de IA que personalizam interações futuras nesses sites. Embora isso melhore a experiência geral do usuário, também gera preocupações com a privacidade.

Os dados coletados pelos cookies podem ser usados de maneiras que você não pretendia. Digamos que você visite sites de saúde com frequência. Os cookies armazenarão e usarão essas informações para influenciar os anúncios e o conteúdo que você vê em outros sites.

Algumas das melhores maneiras de combater isso são aprender mais sobre IA e políticas de privacidade de sites, limitar ou bloquear cookies de rastreamento e excluir regularmente os cookies de seu dispositivo.

2. Privacidade e segurança de dados em AI chatbot apps

Os aplicativos de chatbot geralmente precisam de acesso a detalhes pessoais para fornecer respostas relevantes e úteis. No entanto, compartilhar demais pode ser arriscado, especialmente em relação a dados confidenciais.

É importante saber como esses chatbots protegem e usam os dados que você compartilha. Certamente, muitos aplicativos de chatbot usam criptografia forte e regras rígidas de proteção de dados para proteger suas informações e evitar o uso indevido. 🔒

Mas os níveis de segurança podem variar, por isso é mais seguro verificar suas políticas de privacidade e entender quais permissões você está dando.

Dessa forma, você pode aproveitar os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre suas informações privadas e reduzir o risco de violações de privacidade.

3. Perda de empregos

Os sistemas de IA assumirão empregos como assistentes virtuais, gerenciamento de mídia social, suporte ao cliente e fabricação à medida que se tornarem mais avançados.

De acordo com pesquisa publicada na Sage Journals 14% dos trabalhadores já perderam seus empregos para a IA. Espera-se que isso aumente à medida que mais empresas planejam reduzir sua força de trabalho usando IA e outras estratégias de automação. 👀

A solução? As empresas devem criar programas de treinamento que ajudem suas equipes a se ajustarem e se destacarem com a IA. Isso pode significar investir em habilidades humanas que a IA não pode replicar e ensinar os funcionários a aproveitar a IA em seus trabalhos.

Enquanto isso, os funcionários podem ver essa mudança como um impulso para atualizar suas habilidades e permanecerem adaptáveis. Para começar, é ótimo participar de programas de treinamento oferecidos pelos empregadores ou explorar novos cursos de tecnologia.

4. Consumo de energia

O desenvolvimento e a manutenção de IA de grande porte requerem muita energia. Isso gera preocupações sobre a contribuição da IA para as emissões de carbono, que afetam negativamente nosso meio ambiente. 🌱

À medida que a IA se torna mais integrada ao nosso dia a dia, fica mais difícil ignorar sua pegada ambiental. Mas há maneiras de intervir como desenvolvedores e usuários de IA - defendendo o uso de fontes de energia renováveis em data centers e pesquisas sobre modelos de IA que consomem menos energia.

Fazer um progresso significativo nessa área levará tempo. Mas podemos dar o pontapé inicial na conversa sobre a construção de um futuro sustentável com a IA hoje mesmo.

