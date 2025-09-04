Modelos de projeto gratuitos do Smartsheet para equipes, PMOs e freelancers

🔍 Você sabia? De acordo com o PMI, a taxa média de desempenho dos projetos é de 73,8%, destacando que há espaço para melhorias, apesar de a maioria dos projetos gerar algum valor.

Todo projeto começa com objetivos específicos, equipes motivadas e prazos claros. Mas, em algum momento entre o início e a entrega, as coisas muitas vezes dão errado. As tarefas se acumulam, as prioridades mudam e as lacunas de comunicação aumentam.

Os modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet foram criados para preencher essas lacunas. Eles trazem estrutura, clareza e sanidade ao seu fluxo de trabalho.

Portanto, em vez de reinventar a roda todas as vezes, confira esses modelos de projeto de ponta que já foram projetados para ajudá-lo a ter sucesso.

O que são modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet?

Os modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet são planilhas pré-construídas e personalizáveis, projetadas para ajudar as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar projetos com eficiência. Esses modelos incluem recursos como listas de tarefas, cronogramas, gráficos de Gantt e ferramentas de colaboração, simplificando a configuração e a execução do projeto na plataforma baseada em nuvem do Smartsheet.

Veja o que um bom modelo de projeto Smartsheet inclui:

Acompanhamento de tarefas : monitore o progresso com listas de verificação, colunas de status e responsabilidades atribuídas

Gráficos de Gantt : visualize os cronogramas e as dependências do projeto para gerenciar os prazos com eficácia

Ferramentas de automação : configure alertas, lembretes e fluxos de trabalho para reduzir as atualizações manuais

Recursos de colaboração : compartilhe planilhas, comente em tempo real e atribua tarefas aos membros da equipe

Layouts personalizáveis : adapte os modelos para atender às necessidades específicas do projeto, setores ou fluxos de trabalho

Painéis e relatórios : resuma os dados do projeto visualmente para melhorar a tomada de decisões e as atualizações

Gerenciamento de recursos: aloque e acompanhe a carga de trabalho para equilibrar a capacidade da equipe de maneira eficiente

Os melhores modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet e do ClickUp em resumo



O que torna um modelo de gerenciamento de projetos do Smartsheet bom?

Como poderosas ferramentas de gerenciamento de projetos, os modelos do Smartsheet tornam a execução do projeto mais simplificada e transparente. Veja o que você deve procurar:

Alinhamento do projeto : escolha um modelo criado para o seu caso de uso específico. Um : escolha um modelo criado para o seu caso de uso específico. Um modelo de retrospectiva de sprint pode não ser ideal para o planejamento e o início do projeto. Da mesma forma, você pode precisar de modelos diferentes para um termo de abertura do projeto e um diagrama de fluxo de processo. Alinhar o modelo certo ao tipo certo de caso de uso reduz as edições e garante um planejamento tranquilo

Suporte ao fluxo de trabalho : escolha um modelo que se alinhe aos processos existentes da equipe. Um modelo personalizado minimiza a confusão e melhora a adoção

Campos essenciais : procure seções importantes, como tarefas, prazos, status do projeto e muito mais, para não precisar adicionar os itens básicos. Isso também ajuda a evitar confusão e mantém o foco nítido

Personalização : considere um modelo que permita ajustar campos, títulos, descrições e categorias. Isso mantém o modelo flexível para diferentes necessidades

Layout claro: escolha modelos projetados para serem intuitivos e fáceis de navegar. O objetivo é reduzir a complexidade do gerenciamento de projetos, não gastar a maior parte do seu tempo tentando entender o modelo

Os melhores modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet para usar

Os modelos de gerenciamento de projetos do Smartsheet são úteis para a maioria dos componentes de gerenciamento de projetos, incluindo acompanhamento de tarefas, gerenciamento de cronogramas e atualização das partes interessadas. Eles oferecem uma vantagem inicial, para que você gaste menos tempo formatando informações e mais tempo usando-as para realizar suas tarefas.

Aqui estão os modelos de projeto Smartsheet que recomendamos que você explore:

1. Projeto Smartsheet com modelo de gerenciamento de recursos

via Smartsheet

O modelo Projeto com gerenciamento de recursos da Smartsheet ajuda as equipes a equilibrar as cargas de trabalho, alocar recursos de maneira inteligente e apoiar a tomada de decisões inteligentes.

Você pode acompanhar facilmente quem está disponível e no que está trabalhando para melhorar a produtividade. Isso simplificará o planejamento de recursos, cobrindo todas as tarefas sem sobrecarregar sua equipe.

Veja por que você vai gostar:

Veja a porcentagem de alocação de recursos e a porcentagem de conclusão de tarefas para monitorar a carga de trabalho e o progresso rapidamente

Liste detalhes como responsável, predecessores e duração da tarefa em dias para garantir um planejamento adequado

Adicione uma breve descrição e comentários a cada unidade de trabalho para melhorar a comunicação e a visibilidade

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes de operações que desejam aprimorar a alocação de recursos do projeto

2. Conjunto de modelos de acompanhamento e consolidação de projetos

via Smartsheet

O conjunto de modelos de acompanhamento e consolidação de projetos da Smartsheet oferece uma maneira rápida e eficiente de acompanhar projetos e mantê-los funcionando perfeitamente.

O modelo ajuda você a planejar, programar e atribuir tarefas com base nas fases do projeto. Com o painel de controle do projeto, acompanhe detalhes importantes, como conclusão, data de início, data de término e visão geral do projeto, em um só lugar.

Veja por que você vai gostar:

Visualize um plano detalhado do projeto para cada fase

Crie documentos individuais para iniciativas em risco, marcos do projeto e tarefas de consolidação do projeto

Preencha detalhes como responsável, prazos e status de conclusão junto com cada tarefa para facilitar o acompanhamento

🔑 Ideal para: equipes pequenas que procuram um modelo para acompanhar o sucesso do projeto

3. Modelo de painel do plano de gerenciamento de projetos

via Smartsheet

O modelo de painel do plano de gerenciamento de projetos da Smartsheet oferece uma maneira simplificada de acompanhar e visualizar as principais métricas do projeto.

Ele também inclui uma lista de tarefas dinâmica que atualiza automaticamente o gráfico de Gantt do seu projeto no Smartsheet à medida que as tarefas avançam. Um widget de painel integrado resume o status das tarefas, os gastos do projeto e os itens pendentes. Isso ajuda os gerentes de projeto, as partes interessadas e as equipes a se manterem alinhados.

Veja por que você vai gostar:

Crie um cronograma para todas as tarefas relacionadas ao projeto

Acompanhe a prioridade das tarefas e as taxas de conclusão para um planejamento simples

Liste o orçamento planejado e os gastos reais para descobrir o escopo de otimização

🔑 Ideal para: gerentes de projeto que desejam planejar tarefas, acompanhar orçamentos e manter tudo funcionando perfeitamente

4. Modelo de quadro de tarefas de projeto em equipe

O modelo de quadro de tarefas de projeto em equipe do Smartsheet ajuda você a visualizar e acompanhar os projetos de sua equipe em um layout simplificado no estilo Kanban. As colunas estruturadas facilitam o acompanhamento das porcentagens de progresso, ajudam a identificar lacunas na alocação de recursos e equilibram a carga de trabalho de acordo com as necessidades.

Veja por que você vai gostar:

Veja quais tarefas estão em andamento, concluídas e dentro do prazo

Filtre a visualização por status da tarefa, responsável, departamento, objetivo e solicitante

Adicione fórmulas para automatizar cálculos para planejamento de recursos e equilíbrio da carga de trabalho

🔑 Ideal para: Líderes de equipe e equipes de operações que buscam uma ferramenta para otimizar o planejamento de projetos e a alocação de tarefas

5. Modelo de projeto ágil simples

via Smartsheet

Quer acompanhar a hierarquia do projeto por datas, duração e status? O modelo Simple Agile Project da Smartsheet ajuda você a fazer exatamente isso.

Ele permite definir dependências, visualizar o cronograma do projeto e relatar o progresso para garantir que o projeto corra bem. Com uma abordagem estruturada, o modelo ajuda a analisar e otimizar os detalhes do projeto em um nível granular.

Veja por que você vai gostar:

Defina prioridades para simplificar o planejamento e verifique se a tarefa corre o risco de ser adiada ou ficar incompleta

Adicione uma breve descrição das tarefas para garantir clareza para todos os envolvidos

Monitore as porcentagens de alocação de tarefas para planejar melhor a capacidade

🔑 Ideal para: equipes ágeis que buscam uma abordagem estruturada para planejar projetos, alocar recursos e monitorar o progresso

6. Projeto com prazo rígido e modelo Gantt

via Smartsheet

🧠 Curiosidade: 63% dos projetos liderados por profissionais com grande perspicácia empresarial cumprem o cronograma, contra apenas 59% dos projetos liderados por outros profissionais.

Um projeto que cumpre os prazos tem menos chances de perder dinheiro e desperdiçar recursos. O modelo de projeto com prazo rígido e Gantt da Smartsheet ajuda você a planejar e gerenciar a programação da sua equipe para alcançar exatamente isso.

Ele também permite definir tempos de buffer e prazos para as tarefas, para que você possa contabilizar desvios ao longo do caminho e ainda assim concluí-las no prazo. À medida que as dependências são introduzidas e atualizadas, as datas de entrega e os prazos mudam automaticamente, permitindo um planejamento preciso.

Veja por que você vai gostar:

Adicione arquivos e anexos para cada tarefa em um único local para referência futura

Hospede conversas para cada tarefa individualmente, com mensagens integradas

Programe tarefas e gerencie dependências de maneira mais eficaz com o cronograma Gantt estabelecido

🔑 Ideal para: equipes pequenas e gerentes de projeto que buscam uma ferramenta para prever e gerenciar melhor os prazos dos projetos

Limitações do gerenciamento de projetos do Smartsheet

Embora o Smartsheet seja popular por sua interface no estilo planilha, ele tem algumas limitações:

Curva de aprendizado íngreme: A interface não é muito intuitiva para novos usuários ou equipes sem conhecimentos técnicos. Isso muitas vezes pode tornar o processo de gerenciamento de projetos improdutivo

Complementos caros : são cobradas taxas extras por edição, integrações, treinamento e suporte, tornando-o caro

Automação restrita: fluxos de trabalho personalizados podem ser inflexíveis. A falta de automação responsiva aumenta o trabalho manual e a imprecisão

Limites do software : O software é limitado a um máximo de 20.000 linhas, 400 colunas e 500.000 células por planilha. Isso o torna inadequado para projetos grandes com conjuntos de dados pesados

Problemas de desempenho: quando as planilhas se aproximam do limite de tamanho ou você acessa recursos avançados, o aplicativo começa a carregar muito lentamente, afetando a eficiência

Modelos alternativos do Smartsheet

Os modelos do Smartsheet facilitam a vida do gerente de projetos até certo ponto, mas não atendem a requisitos específicos para projetos de grande escala.

Então, como superar essas limitações?

Aqui estão alguns dos melhores modelos alternativos do Smartsheet para experimentar:

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impulsione os esforços para o sucesso do projeto e mantenha a eficiência operacional com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp torna o gerenciamento de projetos perfeito, do início ao fim.

O modelo ajuda você a identificar metas, planejar ações e cronogramas, monitorar o sucesso e gerenciar o orçamento — tudo em um só lugar. Além disso, as visualizações integradas do ClickUp, incluindo a visualização Gantt e a visualização Calendário, ajudam a acompanhar as tarefas programadas e atrasadas rapidamente.

Além disso, o software de gerenciamento de projetos ClickUp oferece recursos avançados, como automações, lembretes, alertas personalizados e notificações, para ajudar sua equipe a se concentrar e se adaptar a qualquer projeto.

Veja por que você vai gostar:

Adicione tags e dependências para definir relações entre tarefas

Inclua campos personalizados para adicionar detalhes como OKRs, métricas de sucesso, departamento e muito mais às suas tarefas

Crie formulários ClickUp para coletar dados do projeto, documentos ClickUp para escrever e armazenar a documentação do projeto e agrupe tarefas na Visualização de Lista para organizar melhor o projeto

🔑 Ideal para: Freelancers e gerentes de projeto que procuram uma ferramenta fácil de usar e abrangente para planejar vários projetos

2. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas realistas, organize tarefas e acompanhe o progresso do seu projeto com o modelo de plano de trabalho do projeto

Planejar cada detalhe do projeto antes do início está deixando você estressado? O modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp torna o processo mais simples.

O modelo fornece uma estrutura organizada para categorizar atividades por estágio, incluindo planejamento, design, desenvolvimento, controle de qualidade e implantação. A melhor parte? Ele cria um cronograma para cada estágio e mostra todas as tarefas em uma visualização de calendário para ajudá-lo a manter o controle.

Veja por que você vai gostar:

Indique os esforços necessários para avançar em cada fase do projeto

Crie e atribua tarefas aos membros da equipe usando o formulário de envio de tarefas integrado e simples

Use campos personalizados, como cronograma, esforço, duração real em dias, data de início real e duração em dias, para visualizar facilmente os prazos do projeto e evitar atrasos

🔑 Ideal para: equipes pequenas e freelancers que desejam planejar e acompanhar projetos, evitando atrasos

💡 Dica profissional: como a IA de trabalho mais completa do mundo, o ClickUp Brain facilita o planejamento de tarefas e a identificação de lacunas para um gerenciamento eficiente de projetos. Como? Ele tem o contexto total de todos os dados do seu espaço de trabalho — tarefas, prazos, cronogramas, responsáveis, prioridades, dependências e muito mais. Junte tudo isso e você terá um assistente de IA que tornará você 10 vezes mais produtivo!

Assista a este vídeo para saber mais sobre como aproveitar a inteligência do ClickUp Brain para seus fluxos de trabalho:

3. Modelo de estrutura de divisão do trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas, alinhe os membros da equipe e acompanhe o progresso com o modelo de estrutura de divisão do trabalho do ClickUp

Concluir um projeto não será mais um desafio, graças ao modelo de estrutura de divisão do trabalho do ClickUp. Ele ajuda a dividir projetos maiores em tarefas e subtarefas gerenciáveis que podem ser concluídas em uma sequência lógica. Você pode até mesmo criar listas de verificação úteis no ClickUp que proporcionam uma descarga de dopamina cada vez que você conclui uma tarefa.

Veja por que você vai gostar:

Atribua um número WBS exclusivo a cada tarefa e inclua um comentário detalhado para maior clareza

Organize as tarefas por prioridade usando um quadro de status para manter a equipe focada

Liste os recursos necessários, a hierarquia de tarefas e os fluxos de trabalho para cada tarefa para facilitar a consulta

🔑 Ideal para: gerentes de operações e líderes de equipe que buscam uma estrutura organizada para dividir as tarefas do projeto e acompanhar o progresso

4. Modelo de cronograma de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie cronogramas, organize tarefas, defina metas e acompanhe o progresso com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de cronograma de projeto do ClickUp é uma ferramenta simples para acompanhar o status de cada tarefa que compõe seu projeto, desde “Em andamento” até “Concluído”. Ele também possui uma visualização dedicada para sinalizar problemas e riscos que podem atrapalhar o cronograma e a entrega do seu projeto.

Este modelo é perfeito quando você precisa de uma estrutura organizada para manter o líder do projeto e os colaboradores responsáveis por seus respectivos objetivos. A capacidade de adicionar comentários para cada tarefa simplifica o acompanhamento e a referência do contexto para a tomada de decisões.

Veja por que você vai gostar:

Categorize os projetos por fases e marque claramente as dependências para garantir que as tarefas sejam concluídas na sequência planejada

Defina automações condicionais do ClickUp para mover tarefas facilmente por várias etapas à medida que as condições são atendidas

Atribua níveis de risco e problemas com base na gravidade deles

5. Modelo de carta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha uma visão geral abrangente do projeto, compartilhe documentos importantes e mantenha as partes interessadas alinhadas com o modelo de carta de projeto do ClickUp

Crie um esboço completo e registre o escopo do seu projeto com o modelo de carta de projeto do ClickUp. Ele fornece uma estrutura clara para definir e simplificar a comunicação da equipe durante o projeto.

Você pode acompanhar quem são as principais partes interessadas e os membros da equipe do projeto, bem como quais são os resultados esperados, as restrições e as métricas de sucesso. O resultado? Um plano abrangente que mantém todos alinhados do início ao fim.

Precisa debater sobre partes específicas ou revisar uma seção antes de finalizar? Marque colegas de equipe ou atribua comentários diretamente no documento do projeto para acelerar o processo.

Veja por que você vai gostar:

Defina metas SMART no ClickUp e atribua tarefas em cascata a membros específicos da equipe

Documente os riscos do projeto em uma tabela organizada que permite ver claramente o impacto de cada risco e como gerenciá-lo

Acompanhe o progresso usando campos personalizados, tags e automações adaptadas ao seu fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: equipes pequenas e freelancers que desejam uma maneira estruturada de definir os objetivos e resultados do projeto, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos previstos

6. Modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma visão geral do projeto, organize tarefas e defina metas gerais com o modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp

Deseja criar uma visão geral de alto nível de todo o seu projeto, desde objetivos e expectativas até recursos e cronogramas?

O modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp fornece a estrutura certa para isso. Ele oferece uma estrutura clara para listar e categorizar os resultados por função, como design ou finanças. Além disso, você pode marcar o estágio atual de cada resultado para melhorar o acompanhamento.

Veja por que você vai gostar:

Crie visualizações personalizadas para cada categoria de projeto para simplificar o planejamento e o acompanhamento

Exiba as porcentagens de conclusão das tarefas rapidamente para monitorar o progresso em tempo real

Adicione listas de verificação detalhadas e recursos a cada tarefa para uma execução mais tranquila

🔑 Ideal para: equipes de operações e gerentes de projeto que procuram um modelo estruturado para planejar projetos de alto nível

⚡️ Bônus: Aprenda a criar um plano de projeto de alto nível em menos de 30 minutos neste vídeo!

7. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize projetos, defina tarefas e prazos e acompanhe o progresso com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Prazos perdidos são coisa do passado com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp. O layout do quadro branco facilita o planejamento e a visualização de todas as etapas do seu projeto.

Descreva as etapas, adicione notas adesivas e formas para contextualizar melhor e mantenha todos os detalhes em um só lugar. Você pode alterar o cronograma e mover tarefas com o recurso simples de arrastar e soltar. Mantenha um fluxo de trabalho tranquilo com rótulos de prioridade, tags e comentários.

Veja por que você vai gostar:

Crie cartões de tarefas com informações detalhadas com base em cada etapa do projeto

Programe tarefas recorrentes no ClickUp para revisar e ajustar os prazos do projeto regularmente

Codifique sua linha do tempo com cores com base nas etapas do projeto e nas etapas planejadas para facilitar a navegação

🔑 Ideal para: equipes de desenvolvimento, equipes de marketing e líderes de projeto que buscam uma maneira eficiente de planejar e gerenciar o cronograma de um projeto

8. Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe projetos em todos os departamentos e programas com o modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp simplifica a complexidade de gerenciar vários projetos simultaneamente.

Ele apresenta listas para monitorar a saúde do projeto e detalha seu roteiro de PMO. Ele também ajuda você a acompanhar cada atividade por seu status de conclusão, simplificando e consolidando o planejamento em várias iniciativas.

A melhor parte? A IA integrada simplifica a priorização de tarefas, o estabelecimento de prazos e a estimativa do tempo que cada tarefa levará.

Veja por que você vai gostar:

Monitore a saúde do projeto com campos personalizados que indicam orçamentos, métricas de sucesso e muito mais

Verifique a carga de trabalho da equipe e as tarefas não atribuídas para equilibrar as responsabilidades em todo o seu portfólio de projetos

Monitore o desempenho por projeto, departamento e estágio usando painéis personalizáveis do ClickUp

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto que procuram uma estrutura para gerenciar diferentes projetos e tarefas relacionadas simultaneamente em seu portfólio

9. Modelo de acompanhamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe melhor as dependências e os prazos com o modelo ClickUp Project Tracker

Chega de lidar com vários projetos, tarefas e prazos apertados espalhados por diferentes ferramentas — o modelo ClickUp Project Tracker organiza tudo isso. Ele possui campos personalizados pré-criados que você pode editar ou manter de acordo com as necessidades do seu projeto.

Além disso, você pode criar pastas com subtarefas e listas de verificação para dividir cada tarefa de forma clara. Isso também ajuda a manter sua equipe no caminho certo com automações personalizadas de gerenciamento de projetos que reduzem o trabalho manual e aumentam a produtividade.

Veja por que você vai gostar:

Visualize as tarefas categorizadas por etapas do projeto para facilitar o acompanhamento e o planejamento

Acompanhe o tempo automaticamente ou registre-o manualmente através do recurso integrado de acompanhamento de tempo do projeto do ClickUp

Marque o status RAG para cada tarefa para destacar o progresso e os níveis de risco

🔑 Ideal para: equipes ágeis e freelancers que buscam uma solução para acompanhar o sucesso do projeto

10. Modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sprints, visualize cronogramas e acompanhe o progresso com o modelo de planejamento ágil de sprints do ClickUp

👀 Você sabia? Pesquisas mostram consistentemente uma forte conexão entre um planejamento minucioso e o sucesso do projeto. Em vários estudos, a correlação é surpreendentemente consistente — em média, o planejamento é responsável por cerca de 33% da variação na eficiência e 34% no sucesso geral do projeto.

Quer organizar o trabalho, monitorar o progresso e acompanhar os recursos sem esforço ao longo dos sprints? Experimente o modelo de planejamento ágil de sprints do ClickUp. Defina metas claras para os sprints, delineie as etapas para alcançá-las e divida tudo em tarefas gerenciáveis.

Você obtém visualizações personalizadas, como a visualização Sprint Backlog para acompanhar e priorizar itens de trabalho, a visualização Development Status para visualizar o progresso das tarefas em um quadro Kanban e a visualização Calendar para ficar de olho nos prazos e manter o cronograma. A melhor parte? Os painéis de trabalho intuitivos do modelo fornecem atualizações de progresso em tempo real para manter todos alinhados.

Veja por que você vai gostar:

Gerencie e organize seu backlog de sprint, além de acompanhar o progresso real em um só lugar

Visualize a carga de trabalho da equipe para alocar tarefas sem sobrecarregar ou subutilizar recursos

Adicione campos de fórmula que calculam automaticamente as horas utilizadas e as horas restantes para cada sprint

🔑 Ideal para: gerentes de operações, equipes ágeis, líderes financeiros e diretores de marketing que buscam uma abordagem estruturada para planejar e gerenciar sprints

📮 ClickUp Insight: 19% dos gerentes afirmam que obter atualizações oportunas dos membros da equipe é seu maior desafio em termos de visibilidade. Mas mesmo quando as atualizações chegam, muitas vezes são inconsistentes. Algumas são vagas, outras são excessivamente detalhadas e outras ainda estão completamente ausentes. Essa inconsistência cria ruído em vez de clareza. Os cartões de IA e os resumos de status e bate-papos gerados por IA do ClickUp ajudam a trazer consistência à forma como o progresso é relatado. Os membros da equipe podem gerar atualizações estruturadas com um clique, enquanto você obtém uma visão unificada e legível do que está em andamento e do que precisa de atenção. 💫 Resultados reais: a Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

11. Modelo de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie listas de verificação para facilitar o planejamento e o acompanhamento de tarefas com o modelo de lista de tarefas do ClickUp

Muitos gerentes de projeto são fãs de listas de tarefas, e por um bom motivo. Elas reduzem a confusão mental ao tirar as tarefas da cabeça e colocá-las no papel (ou em um aplicativo), o que aumenta a produtividade e diminui o estresse.

O modelo de lista de tarefas do ClickUp permite simplificar o gerenciamento de tarefas criando suas próprias listas de tarefas. Com listas de verificação fáceis de editar e rastreadores de status, o formato organizado mantém você no caminho certo para a execução perfeita do projeto.

Use-o para se concentrar nas prioridades do projeto sem perder nenhuma etapa. Esteja você gerenciando uma meta pessoal ou colaborando em um projeto em equipe, este modelo ajuda você a planejar, organizar e manter o foco — tudo em um só lugar.

Veja por que você vai gostar:

Converta itens da lista de verificação em tarefas ClickUp acionáveis que você pode atribuir e acompanhar o progresso

Vincule tarefas ou documentos para criar relações claras e referências fáceis

Importe detalhes do projeto de outras ferramentas para começar rapidamente

🔑 Ideal para: Freelancers e pequenas equipes que desejam um layout simples e organizado para listar e acompanhar as tarefas do projeto

12. Modelo de rastreador de problemas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Relate bugs, acompanhe-os e melhore a colaboração da equipe com o modelo ClickUp Issue Tracker

Preocupado com bugs que atrapalham o fluxo de trabalho do seu projeto? Experimente o modelo ClickUp Issue Tracker para registrar os impedimentos.

A Visualização de Lista mantém todas as questões visíveis e fáceis de gerenciar. Breves descrições oferecem um contexto rápido à primeira vista, e a Visualização de Gantt destaca prazos e dependências para apoiar resoluções oportunas. Detalhes importantes, como departamento, status da resolução e categoria de risco, ajudam você a se antecipar a gargalos.

Veja por que você vai gostar:

Adicione listas de verificação a cada problema para otimizar o processo de resolução

Defina dependências para cada questão para simplificar o acompanhamento e o planejamento e descreva seu impacto no projeto

Crie um formulário de registro de problemas personalizado de acordo com os requisitos do seu projeto

🔑 Ideal para: equipes de projeto e equipes de desenvolvimento que procuram um layout simples para rastrear e resolver bugs

13. Modelo de alocação de recursos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize a disponibilidade de recursos e otimize o uso com o modelo de alocação de recursos do ClickUp

Cansado de se perguntar para onde está indo a largura de banda ou o orçamento da sua equipe? O modelo de alocação de recursos do ClickUp oferece total clareza, permitindo que você acompanhe o uso de recursos em tempo real e atribua tarefas precisamente onde elas são mais necessárias.

A Visualização da carga de trabalho oferece visibilidade das programações da equipe, com intervalos de tempo flexíveis, filtros e configurações de carga de trabalho. Ela permite que você identifique rapidamente a sobreutilização ou subutilização e reatribua o trabalho ao local correto.

Você também pode usar status de tarefas personalizáveis no ClickUp (como “Em andamento”, “A fazer”, “Revisão do cliente”, etc.) para padronizar seu fluxo de trabalho e tornar cada etapa do seu processo transparente. Além disso, adicionar campos personalizados que capturam detalhes importantes do projeto, como orçamento, tipo de entrega e estágio do projeto, garante o alinhamento completo entre as equipes.

Veja por que você vai gostar:

Crie um processo de entrega simplificado com etapas como Tarefas, Preparação, Ideação, Execução e Entrega

Adicione notas de referência a cada tarefa para fornecer contexto e aumentar a clareza

Categorize os projetos por tipo e cliente para melhorar o gerenciamento e o acompanhamento

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes de operações que buscam uma abordagem intuitiva para gerenciar e otimizar o uso de recursos

14. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina estimativas de tempo precisas para manter o projeto dentro do prazo esperado com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

É fácil conciliar vários projetos com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp.

O modelo permite registrar atividades para cada projeto com estimativas de tempo específicas, tipo de atividade, data de início e data de conclusão. A Visualização da carga de trabalho exibe estimativas de tempo diárias para cada tarefa. Clique em qualquer bloco de tempo para expandir e visualizar detalhes específicos da tarefa.

Veja por que você vai gostar:

Liste as tarefas diárias de cada projeto para planejar toda a semana com eficiência

Use o rastreador de tempo integrado para monitorar as horas gastas e melhorar a gestão do tempo

Defina o status de prioridade para cada tarefa para ajudar sua equipe a se concentrar no que é mais urgente

🔑 Ideal para: Freelancers e membros de equipes que desejam gerenciar e otimizar o tempo para projetos

Veja o que Alfred Titus, gerente de suporte administrativo da Brighten A Soul Foundation, tem a dizer sobre o uso do ClickUp para gerenciamento de projetos:

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da sua lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

Para qualquer organização que tenha dificuldades em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da sua lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o progresso geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

15. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas SMART, organize tarefas e monitore o progresso com o modelo de metas SMART do ClickUp

Com o modelo ClickUp SMART Goals, você pode definir metas claras e específicas e visualizá-las usando imagens e códigos de cores para facilitar a navegação.

Descreva facilmente quem, o quê, quando, onde e por que por trás de cada objetivo. A melhor parte? A Visualização do Quadro mostra o status dos objetivos — dentro do prazo, fora do prazo, em andamento, concluídos ou pendentes — facilitando o monitoramento do desempenho.

Veja por que você vai gostar:

Personalize a planilha de metas SMART e defina seus próprios objetivos para atender às necessidades específicas do projeto

Acompanhe os detalhes das tarefas e veja como elas se encaixam nas iniciativas gerais na guia Objetivos da empresa

Classifique o esforço de cada tarefa de 1 a 10 e agrupe-as de acordo com a classificação

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, equipes de marketing e equipes de operações que buscam uma ferramenta que ajude a definir metas específicas e monitorar os resultados

16. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha os projetos organizados, analise o progresso e visualize dados críticos de desempenho com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Transforme fluxos de trabalho confusos em um acompanhamento claro e contínuo dos projetos com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp. Esse modelo oferece a toda a sua equipe um centro visual compartilhado para se comunicar e resolver problemas rapidamente.

Use campos personalizados avançados, como custo planejado, nível de problema, custo real, fase do projeto e orçamento restante, para monitorar finanças, riscos e etapas do projeto em detalhes. Combinados com status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento”, “Em espera” e “Concluído”, eles ajudam a padronizar o fluxo de tarefas e identificar gargalos instantaneamente.

Veja por que você vai gostar:

Envie lembretes e atualizações para a equipe por e-mail para que as tarefas não sejam esquecidas

Visualize prazos rapidamente e planeje cronogramas com facilidade usando a visualização de calendário

Use visualizações como Desempenho da equipe e Planejamento de capacidade, juntamente com informações sobre a carga de trabalho, para identificar crises de recursos, membros da equipe sobrecarregados e tarefas bloqueadas antes que elas se agravem

🔑 Ideal para: gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam um espaço centralizado para executar projetos com tranquilidade

17. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a eficiência entre as equipes dividindo metas maiores em tarefas menores com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Procurando um modelo que ajude sua equipe a encontrar a melhor estrutura de trabalho? Experimente o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Organize suas tarefas em segmentos intuitivos para que sua equipe permaneça focada no que está pronto para ser executado, mantenha ideias inovadoras em vista e saiba o que ainda está em planejamento.

Veja rapidamente quem está designado para cada tarefa, quando elas devem ser concluídas e quanto tempo podem levar. Você também pode adicionar campos personalizados para orçamentos, URLs, anexos de arquivos ou qualquer outro detalhe essencial para o seu projeto.

Veja por que você vai gostar:

Crie listas de tarefas individuais para backlogs, itens de ação, ideias e outros aspectos importantes do projeto, organizados por prioridade e departamento

Adicione detalhes granulares aos cartões de tarefas para referência rápida e maior clareza

Programe tarefas facilmente usando a funcionalidade de arrastar e soltar na visualização do calendário

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e freelancers que buscam uma estrutura para planejar, gerenciar e acompanhar os aspectos do projeto

18. Modelo de plano de comunicação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize a colaboração da equipe e o sucesso do projeto com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Use o modelo de plano de comunicação do ClickUp para otimizar a comunicação do projeto e manter os esforços alinhados na mesma direção. Ele ajuda você a planejar, monitorar e gerenciar mensagens e processos de comunicação com base nos objetivos do seu projeto.

O modelo também ajuda você a avaliar a eficácia da comunicação da equipe e identificar áreas que precisam ser melhoradas, tornando sua estratégia mais focada e orientada para resultados.

Veja por que você vai gostar:

Realize análises PEST, SWOT e da concorrência para apoiar o planejamento estratégico

Crie uma lista de partes interessadas e atribua funções e responsabilidades claras

Transforme metas de comunicação em tarefas acionáveis para uma execução simplificada

🔑 Ideal para: equipes de suporte ao cliente, equipes de marketing e gerentes de projeto que desejam otimizar a comunicação com clientes, partes interessadas e equipes internas

🧠 Curiosidade: Quando o cortisol (o hormônio do estresse) domina, ele estreita nosso foco e criatividade. Para combater isso, um “coquetel cerebral” cuidadosamente equilibrado de neuroquímicos positivos — oxitocina, dopamina e endorfinas — pode desbloquear o fluxo e ideias radicais. A maneira mais simples? Incentive o trabalho em equipe e a confiança colaborativa por meio de atos simples, como contato visual, risadas, compartilhamento de momentos engraçados ou embaraçosos ou emparelhamento de pessoas que normalmente não colaboram.

19. Modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tome decisões ágeis, acompanhe dados e identifique tendências com o modelo de relatório de status do projeto ClickUp

O modelo de relatório de status do projeto ClickUp simplifica o monitoramento do andamento do projeto. Ele permite categorizar os relatórios do projeto por departamento, estágio e status para obter insights personalizados.

Ele também ajuda a definir cronogramas e escopos de projetos. Sua linha do tempo linear codificada por cores oferece uma visão geral visual, facilitando a identificação de itens atrasados rapidamente. Com uma visão estruturada de cada detalhe, ele mantém os relatórios de status do seu projeto organizados e fáceis de gerenciar.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe os orçamentos para identificar se o projeto está acima do orçamento, em risco ou abaixo do orçamento

Defina automações para compartilhar relatórios de acompanhamento com as partes interessadas para obter atualizações em tempo real

Adicione o departamento e o líder da equipe ao lado de cada tarefa para manter uma responsabilidade clara

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes de operações que buscam um formato estruturado para acompanhar o status e o orçamento do projeto

20. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Determine o escopo do projeto, organize tarefas e monitore o crescimento com o modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Comece seus projetos com uma base construída para clareza e alinhamento com o modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp, que é perfeito tanto para iniciantes quanto para gerentes de projetos experientes. Este modelo pronto para uso, no estilo de lista, simplifica a forma como as equipes definem e documentam os requisitos do projeto, ajudando todos — desde as partes interessadas até os colaboradores — a permanecerem em sintonia.

Suas listas de verificação e subtarefas orientam a execução do projeto. Campos personalizados poderosos — estágio de aprovação, entrega, classificação, conclusão e aprovador — fornecem contexto essencial e simplificam a navegação pelas tarefas.

Veja por que você vai gostar:

Capture e esclareça o que seu projeto se propõe a alcançar, o que você entregará e quando, tudo em um único espaço organizado

Mova os requisitos por meio de status fáceis de usar, como A fazer, Em andamento, Em espera e Concluído, para que o progresso seja sempre transparente

Calcule automaticamente os totais do orçamento, a taxa de conclusão e outras métricas quantitativas com os campos de fórmula

🔑 Ideal para: equipes pequenas e líderes de operações que buscam uma abordagem estruturada para planejar os requisitos do projeto

21. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha as partes interessadas informadas, visualize o cronograma do seu projeto e veja as atualizações do progresso com o modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Quer você gerencie uma equipe grande ou pequena, manter os projetos organizados pode ser um grande desafio. O modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp resolve isso com um layout claro e estruturado.

Ele organiza todos os resultados esperados, juntamente com seu status, fase do projeto e estágio de aprovação, em um único lugar para facilitar a consulta. Além disso, a guia dedicada ao processo de aprovação indica quais resultados esperados requerem atenção e quais já foram aprovados.

Veja por que você vai gostar:

Veja o nível de dificuldade de cada entrega e anote a resolução para referência

Defina dependências entre entregas usando relações como “aguardando” e “bloqueando”

Habilite o controle automático de tempo, designe membros da equipe e adicione comentários para uma colaboração perfeita

🔑 Ideal para: Líderes de projeto, gerentes de marketing, gerentes de operações e pequenas equipes que desejam um modelo de planilha estruturado para planejar, gerenciar e colaborar

22. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Budget

Obtenha um modelo gratuito Organize sequências de tarefas, priorize tarefas por orçamento e monitore os custos do projeto com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Budget

Mantenha seus projetos financeiramente dentro do planejado com clareza e precisão usando o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp. Projetado para gerentes de projeto e equipes financeiras que gerenciam iniciativas sensíveis a custos, este modelo simplifica o orçamento, o sequenciamento de tarefas e o acompanhamento de custos em tempo real.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o orçamento alocado, o custo real e o orçamento restante para o seu projeto

Adicione notas detalhadas para incluir referências, contexto ou comentários para supervisão financeira

Escolha entre cinco visualizações distintas: Guia de introdução, Visão geral do orçamento, Cronograma do projeto, Fases do projeto e Status da atividade para acessar as informações certas, exatamente quando você precisar delas

🔑 Ideal para: Freelancers, gerentes de marketing, equipes de desenvolvimento e equipes de operações que desejam manter o orçamento do projeto dentro do planejado

23. Modelo de manual de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as tarefas da equipe, acompanhe o progresso e mantenha as equipes alinhadas com o modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo ClickUp Project Management Playbook oferece um roteiro claro para a execução bem-sucedida do projeto.

Isso ajuda você a definir processos, estabelecer metas e delinear KPIs de desempenho para cada etapa. A visualização do painel fornece uma visão geral dos recursos, documentos, responsáveis e cronogramas.

Além disso, a guia de resumo destaca cada fase do projeto em um piscar de olhos. Isso facilita o acompanhamento do progresso, para que sua equipe possa permanecer alinhada durante todo o processo.

Veja por que você vai gostar:

Crie documentos separados para cada fase do projeto para manter uma estrutura detalhada

Transforme cada fase em tarefas acionáveis e acompanhe-as usando a Visualização de Lista

Analise o cronograma do projeto e faça ajustes em tempo real para manter o projeto dentro do prazo

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes de operações que buscam uma abordagem organizada para planejar e executar as fases do projeto

Otimize o planejamento e o gerenciamento de projetos com o ClickUp

Os modelos de projeto Smartsheet oferecem um espaço centralizado para organizar tarefas, recursos e objetivos. No entanto, à medida que o tamanho da equipe cresce, as limitações em torno da escalabilidade, automação e desempenho começam a retardar as coisas.

É aí que entra o ClickUp. Como um aplicativo completo para o trabalho, ele simplifica o gerenciamento de projetos com ferramentas poderosas de colaboração, acompanhamento e análise, além de uma ampla variedade de modelos prontos para uso.

Cansado de correr atrás de prazos e arquivos espalhados? Inscreva-se no ClickUp e assuma o controle das metas, cronogramas e resultados da sua equipe.